Os 5 principais modelos gratuitos de NDA em Word, PDF, Google Docs e ClickUp

Selar uma parceria com acordos de não divulgação (NDAs) é comum entre empresas, grandes ou pequenas. Algumas informações devem permanecer privadas, até mesmo confidenciais.

Não são apenas as pesquisas inovadoras ou os segredos comerciais que devem ser protegidos. As empresas lidam regularmente com informações confidenciais - dados de clientes, campanhas de marketing, informações financeiras, acordos com investidores ou parcerias e muito mais. Esses dados devem permanecer protegidos.

O manuseio incorreto dessas informações pode ter consequências graves, como reputação manchada, perda de vantagem competitiva e problemas legais.

Embora fosse ideal que as empresas operassem apenas com base na boa vontade e na confiança, isso nem sempre é prático. Em vez disso, é preciso contar com acordos comerciais para garantir operações sem interrupções e proteger os interesses corporativos.

Um desses contratos é o Non-Disclosure Agreement ou NDA, também conhecido como acordo de confidencialidade (CA) ou Proprietary Information Agreement (PIA). Um NDA é um contrato legal entre duas ou mais partes que as impede de divulgar informações confidenciais.

Neste blog, exploraremos o que faz um bom acordo de não divulgação e como redigir um contrato juridicamente vinculativo que garanta a responsabilidade de todas as partes envolvidas.

Além disso, compartilharemos cinco modelos de NDA prontos para uso que você pode personalizar para seus relacionamentos comerciais e enviar NDAs a qualquer momento.

O que são modelos de NDA?

Um modelo de NDA é um documento pré-escrito que descreve os termos e as condições de um acordo de não divulgação. Ele inclui cláusulas padrão que impedem as partes contratadas de divulgar informações comerciais confidenciais sem o consentimento prévio por escrito.

Esses modelos fornecem às empresas uma estrutura pronta que pode ser usada para criar NDAs personalizados para diferentes cenários, como a integração de funcionários, contratos de escopo de trabalho e negociações.

O uso de um modelo de NDA simplifica a criação de acordos de confidencialidade juridicamente sólidos. Ele economiza tempo, aumenta a eficiência e oferece às empresas um formato consistente e padronizado para definir informações confidenciais. Os modelos garantem que todos os pontos principais sejam abordados e reduzem o risco de omissão de cláusulas essenciais.

Um modelo típico de NDA inclui as seguintes seções:

Introdução : Esta seção identifica o assunto do NDA - por exemplo, se for sobre uma parceria, acesso a dados ou um projeto de recurso

: Esta seção identifica o assunto do NDA - por exemplo, se for sobre uma parceria, acesso a dados ou um projeto de recurso Definição : Detalha os diferentes termos que serão usados em todo o NDA, como os nomes das partes, detalhes sobre as partes divulgadoras e receptoras, se as partes são uma entidade individual ou uma corporação e qualquer outro detalhe desse tipo

: Detalha os diferentes termos que serão usados em todo o NDA, como os nomes das partes, detalhes sobre as partes divulgadoras e receptoras, se as partes são uma entidade individual ou uma corporação e qualquer outro detalhe desse tipo Informações confidenciais : Define e descreve a natureza dos dados confidenciais reais

: Define e descreve a natureza dos dados confidenciais reais Exclusões : Esta seção lista as informações que não são protegidas pelo acordo de confidencialidade e que podem ser compartilhadas com outras pessoas

: Esta seção lista as informações que não são protegidas pelo acordo de confidencialidade e que podem ser compartilhadas com outras pessoas Obrigações : Esta seção explica como a parte receptora deve lidar com as informações confidenciais e sob quais circunstâncias ela pode revelá-las a outras pessoas

: Esta seção explica como a parte receptora deve lidar com as informações confidenciais e sob quais circunstâncias ela pode revelá-las a outras pessoas Devolução de informações confidenciais : Esta seção descreve os procedimentos para a devolução de informações confidenciais após a conclusão do acordo

: Esta seção descreve os procedimentos para a devolução de informações confidenciais após a conclusão do acordo Remédios: Essa seção explica as consequências de uma violação do acordo e pode incluir penalidades financeiras, acusações criminais e rescisão do contrato de trabalho

Essa seção explica as consequências de uma violação do acordo e pode incluir penalidades financeiras, acusações criminais e rescisão do contrato de trabalho Avisos e alterações : Uma seção opcional, que lista quaisquer alterações ou acréscimos ao NDA original

: Uma seção opcional, que lista quaisquer alterações ou acréscimos ao NDA original Jurisdição : Explica o estado ou a jurisdição do tribunal em que quaisquer disputas sobre o NDA serão resolvidas

: Explica o estado ou a jurisdição do tribunal em que quaisquer disputas sobre o NDA serão resolvidas Bloco de assinatura: Inclui blocos para cada parte, com seus nomes, assinaturas e data

O que faz um bom modelo de NDA?

A maioria dos acordos de não divulgação segue essa estrutura básica, mas alguns modelos gratuitos de NDA facilitam a elaboração do NDA sem precisar começar do zero.

Vamos explorar o que torna alguns modelos de NDA melhores do que outros. Aqui estão algumas características que devem ser observadas em um modelo.

Linguagem clara: Como qualquer contrato legal, um modelo de NDA deve ser direto, sucinto e conciso para evitar ambiguidade. Deve-se evitar o excesso de juridiquês e jargões desnecessários, facilitando a compreensão

Como qualquer contrato legal, um modelo de NDA deve ser direto, sucinto e conciso para evitar ambiguidade. Deve-se evitar o excesso de juridiquês e jargões desnecessários, facilitando a compreensão Estrutura abrangente : O modelo deve ser consistente com as práticas recomendadas de NDA e conter todos os principais segmentos, como definição, informações confidenciais, recursos e outros

: O modelo deve ser consistente com as práticas recomendadas de NDA e conter todos os principais segmentos, como definição, informações confidenciais, recursos e outros Legalmente sólido : O modelo deve ser legalmente aplicável e estar em conformidade com as leis e os regulamentos relevantes. Ele deve mencionar as partes e a jurisdição regente e declarar claramente os termos e as cláusulas para garantir que seja considerado válido em um tribunal

: O modelo deve ser legalmente aplicável e estar em conformidade com as leis e os regulamentos relevantes. Ele deve mencionar as partes e a jurisdição regente e declarar claramente os termos e as cláusulas para garantir que seja considerado válido em um tribunal Flexibilidade : Com vários tipos de acordos de NDA disponíveis, como de funcionários, de parceria, de duas partes e de várias partes, é fundamental escolher um modelo que possa ser facilmente personalizado para se adequar a diferentes situações de negócios

: Com vários tipos de acordos de NDA disponíveis, como de funcionários, de parceria, de duas partes e de várias partes, é fundamental escolher um modelo que possa ser facilmente personalizado para se adequar a diferentes situações de negócios Integrações : Outro fator crítico a ser considerado é a integração da assinatura eletrônica. Verifique se o seu modelo e a ferramenta de redação são compatíveis com as ferramentas de assinatura eletrônica. Isso garante que você possa assinar e notarizar contratos digitalmente

: Outro fator crítico a ser considerado é a integração da assinatura eletrônica. Verifique se o seu modelo e a ferramenta de redação são compatíveis com as ferramentas de assinatura eletrônica. Isso garante que você possa assinar e notarizar contratos digitalmente Formatação e estilo: Certifique-se de que o modelo também seja visualmente atraente. Considere fatores como espaçamento entre páginas e texto, uso de títulos, tipo de fonte e estrutura de parágrafos

5 modelos de NDA para usar em 2024

Aqui está uma pequena lista de nossos modelos de NDA favoritos que podem ser baixados e usados gratuitamente.

1. Modelo de contrato de NDA do ClickUp

Obtenha um contrato legal simples e facilmente personalizável com o modelo de NDA do ClickUp

O primeiro é Modelo de NDA do ClickUp . Neste modelo amigável para iniciantes, você pode encontrar todos os segmentos necessários em um acordo de não divulgação padrão do setor.

Esse modelo ainda ajuda você a criar tarefas ClickUp com vários status personalizados para ajudar a gerenciar seus contratos. Você pode categorizar e adicionar recursos para visualizar e rastrear informações confidenciais.

Basta duplicar esse modelo em Documentos do ClickUp e adicione todos os detalhes cruciais, como os nomes e detalhes das partes envolvidas, um resumo do acordo de divulgação confidencial e muito mais.

O modelo permite que você fique por dentro de acordo de colaboração rastreamento com reações de comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.

Além disso, o espaço de trabalho e as ferramentas de produtividade do ClickUp simplificam seu trabalho gerenciamento de contratos processo, colaboração entre as partes e muito mais.

Você também pode redigir e editar o conteúdo de seus documentos jurídicos com ClickUp Brain's ferramenta de IA generativa. O AI Writer for Work obtém respostas a perguntas instantaneamente e elabora um documento de contrato em segundos. Fique tranquilo, todos os seus contratos permanecerão seguros no ClickUp; seus dados nunca serão usados para treinar modelos de IA.

Use o ClickUp Brain para cuidar de todas as suas tarefas relacionadas à IA, desde a redação até o trabalho administrativo

Você também pode usar o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain para pesquisar informações, encontrar cláusulas adicionadas a contratos anteriores, etc.

Você pode localizar suas cópias de contrato gratuitas com os recursos de tradução do ClickUp para manter-se em dia com seus funcionários ou fornecedores localizados globalmente.

Depois de redigir seu NDA, você pode criar um Tarefa ClickUp e atribua-o ao seu gerente e à equipe jurídica para revisão. Quando o contrato estiver finalizado, exporte-o como PDF e compartilhe-o com as partes receptoras e signatárias para assinatura eletrônica. Ou, se você gosta de fazer as coisas da maneira antiga, imprima-o em um instante!

2. Modelo de acordo de não divulgação do Word por LegalTemplates

Use o criador de formulários legais da LegalTemplate para gerar NDAs personalizados

Nosso próximo modelo é o Modelo de NDA para Word da LegalTemplates . Esse modelo é bem estruturado e inclui todos os componentes essenciais de um modelo padrão de NDA. Você pode escolher entre um acordo de não divulgação padrão ou um personalizado para transações de emprego, invenções, venda ou compra. Além disso, você pode modificar o modelo com base em suas leis estaduais e jurisdição local.

Além disso, o LegalTemplates também inclui um criador de formulários de documentos jurídicos gratuito. Basta adicionar os detalhes do contrato às caixas de texto e ele gerará seu contrato legal em segundos. O LegalTemplates também oferece um recurso pago de assinatura eletrônica, se você preferir a versão digital.

3. Modelo de acordo de não divulgação do Word da Simul

Faça o download dos modelos gratuitos de NDA da Simul e economize tempo na elaboração de seus contratos de confidencialidade

O próximo modelo desta lista é da Simul, uma ferramenta de colaboração e controle de versão do Microsoft Word. O modelo Modelo de acordo de não divulgação do Word da Simul é um modelo simples de acordo de não divulgação em um formato de documento que você pode baixar com apenas um clique e editar em seu software de processamento de texto, seja ele o Google Docs, o MS Word ou o Apple Pages.

Uma vez concluído, você pode carregá-lo em sua ferramenta de assinatura digital ou enviar uma cópia física para a parte receptora.

O modelo tem muitos detalhes e você pode adicionar outros, dependendo do tipo de informação confidencial que deseja vincular em um contrato.

Para evitar qualquer divulgação ou acesso não autorizado, certifique-se de que seus NDAs para funcionários, estagiários ou prestadores de serviços cubram tudo o que está no modelo de NDA, como informações sobre equipamentos da empresa, informações contábeis, processos de produção e propriedade intelectual.

Ao usar esse modelo, lembre-se de garantir que as palavras e frases correspondam ao que você usa em seus outros contratos. Por exemplo, se você costuma usar termos como "Parte divulgadora" e "Parte receptora" em seus contratos, use-os em vez de "Fornecedor de informações" e "Destinatário" neste modelo.

Além disso, seria uma excelente prática fazer referência cruzada entre este modelo de NDA e o formato prescrito pelo estado governante para garantir que ambos estejam alinhados em termos de estrutura e terminologia.

4. Modelo de contrato de NDA em PDF da Signaturely

Personalize este modelo de NDA da Signaturely para diferentes situações de negócios

No Signaturely, você pode criar e assinar seus contratos sem complicações. A plataforma é uma ferramenta de assinatura digital on-line que oferece modelos gratuitos que você pode baixar nos formatos Doc e PDF.

No entanto, o plano gratuito permite que você assine apenas um documento por mês. Você terá de assinar um plano pago para assinar mais documentos.

Embora o Modelo de NDA do Word por Signaturely o NDA do Word segue o formato padronizado e é relativamente conciso. Você precisará criar seções como Obrigações, Recursos e Alterações do zero. Sugerimos que você use esse modelo para contratos mais simples que não exijam detalhes extensos, pois não envolvem informações altamente confidenciais.

5. NDA do Google Docs para consultores de RH por Template.net

Faça o download deste modelo gratuito do Templates.net ao integrar novos consultores de RH em sua empresa

O último modelo gratuito desta lista é bastante específico: trata-se de um NDA criado para consultores de RH. A maioria das organizações usa um NDA diferente para funcionários de RH, pois eles têm acesso a dados de funcionários, informações confidenciais da empresa e processos comerciais internos .

Este Modelo de NDA do Google Docs para consultores de RH por Template.net é personalizado para tratar de informações confidenciais com as quais os consultores de RH geralmente lidam, como operações, estratégias e planos de negócios, gerenciamento de clientes dados de funcionários, propriedade intelectual, etc.

Você pode adicionar as informações diretamente no editor de documentos do Templates.net, juntamente com qualquer item de marca, como o logotipo da empresa, esquemas de cores e muito mais.

Também é possível compartilhar o NDA com outras pessoas da sua equipe para que elas possam revisar e fazer edições no contrato. Depois que o contrato for confirmado, você poderá baixá-lo como PDF e compartilhá-lo com a parte receptora.

Leia também_: Modelos de contrato de retenção

Proteja informações confidenciais com NDAs

Esteja você integrando funcionários ou prestadores de serviços independentes, solicitando uma patente ultrassecreta ou participando de negociações para adquirir uma empresa, um contrato de confidencialidade é fundamental para manter a confidencialidade e proteger informações confidenciais.

Personalizar os modelos de NDA que listamos acima é um processo simples. Certifique-se de que o documento final seja submetido ao seu consultor jurídico antes de finalizar o acordo de não divulgação.

Mantenha seus contratos de confidencialidade em um só lugar, salvando-os como Documentos do ClickUp e compartilhá-los com as partes envolvidas. Recursos como controle de versão e acesso manterão suas informações confidenciais seguras. Com a edição colaborativa e em tempo real, você pode fazer alterações rapidamente quando necessário.

Além de manter suas informações proprietárias seguras e acessíveis, o ClickUp pode ajudar sua equipe a economizar tempo e aumentar a produtividade no local de trabalho. Com seus recursos que aumentam a eficiência, essa plataforma de produtividade completa pode economizar até um dia por semana para suas equipes. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e explore como o ClickUp pode ajudá-lo a redigir, colaborar e gerenciar seus contratos em um único painel de controle!