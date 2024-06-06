Como redigir um documento de especificações técnicas

Os benefícios de uma especificação técnica são importantes demais para serem ignorados. Engenheiros de software inteligentes sempre começam com uma especificação técnica ou uma ficha técnica.

Pense nesse documento como um roteiro para a criação do seu produto — ele mantém todos no caminho certo e evita perda de tempo e mal-entendidos entre equipes e partes interessadas.

Neste artigo, exploraremos o que uma especificação técnica inclui, por que os projetos se beneficiam dela e como redigir documentos de especificações técnicas usando as ferramentas de documentação técnica do ClickUp.

⏰TL;DR: Documentos de especificações técnicas 1. O que é um documento de especificações técnicas no desenvolvimento de software? As especificações técnicas explicam o que um produto fará e como a equipe o construirá, abrangendo requisitos, arquitetura, ferramentas, riscos e implementação. 2. Por que as especificações técnicas são importantes para os projetos? Elas alinham as partes interessadas, esclarecem o escopo, reduzem mal-entendidos, melhoram as estimativas e ajudam as equipes a evitar erros dispendiosos. 3. O que uma especificação técnica deve incluir? As seções principais geralmente abrangem escopo, arquitetura do sistema, requisitos funcionais e não funcionais, integrações, segurança, testes e planos de implementação. 4. Qual é a diferença entre uma especificação técnica e uma especificação funcional? As especificações funcionais descrevem o que os usuários devem experimentar; as especificações técnicas descrevem como os engenheiros irão projetar e construir o sistema. 5. Como as equipes podem redigir e gerenciar especificações técnicas com eficiência?Use documentos colaborativos, modelos, diagramas visuais, acompanhamento de tarefas e controle de versões para manter as informações precisas e acionáveis.

O que é um documento de especificações técnicas e por que ele é importante?

Uma especificação técnica descreve o que um produto fará e como a equipe de desenvolvimento alcançará isso. Simplificando, é um resumo detalhado do processo de desenvolvimento do produto.

Esses documentos, frequentemente chamados de “especificações técnicas”, são guias detalhados que garantem que todas as partes interessadas estejam em sintonia em relação aos aspectos técnicos do projeto. Eles descrevem os requisitos técnicos, os objetivos, o design e os detalhes de implementação necessários para dar vida ao projeto de software.

Um documento de especificações técnicas sólido geralmente começa com uma sessão colaborativa de brainstorming.

Equipes, como desenvolvedores, designers e especialistas, unem forças para compartilhar ideias, enfrentar desafios e entender os detalhes técnicos do projeto. Esse processo ajuda a refinar e moldar o documento, garantindo que ele seja detalhado e bem planejado.

Um documento de especificações técnicas contém informações valiosas que podem determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto. Veja como ele pode beneficiar você:

Oferece clareza de visão: um documento de especificações técnicas transforma ideias abstratas de projetos em um plano claro, definindo metas e etapas para o desenvolvimento. Ele reduz a confusão, ajuda a gerenciar prazos e prioridades e mantém os desenvolvedores focados em tarefas críticas.

Reduz ou mitiga riscos: este documento pode ajudá-lo a identificar problemas e riscos antecipadamente, permitindo soluções proativas para evitar problemas dispendiosos. Ele também aborda questões de segurança e privacidade, protegendo os dados do usuário e evitando riscos legais.

Melhora a comunicação e o alinhamento: a clareza dos documentos de especificações técnicas reduz os mal-entendidos no desenvolvimento de software. Ao traduzir detalhes técnicos em linguagem clara, eles alinham todos em relação aos objetivos do projeto, ajudam as partes interessadas a avaliar a viabilidade do projeto e estabelecem diretrizes claras para a equipe de desenvolvimento.

Simplifica o planejamento e as estimativas e aborda questões em aberto: as especificações técnicas ajudam a identificar incertezas e possíveis impactos no roteiro do projeto, para que você possa encontrar soluções durante o desenvolvimento. Esse documento detalhado também ajuda na estimativa precisa de recursos, tempo e custos.

Entendendo as especificações técnicas

Antes de redigir um documento de especificações técnicas, você precisa entender os detalhes do conceito.

Componentes de um documento de especificações técnicas

Uma especificação técnica geralmente contém os seguintes componentes:

Prefácio: inclui a página de rosto com o título do documento, autor(es), partes interessadas, data de criação, número da versão e o índice (TOC).

Introdução: apresenta uma visão geral, objetivos, escopo e premissas.

Detalhes técnicos: Formam o corpo principal do documento, incluindo requisitos, design, fluxo de dados, etc.

Plano de implementação: aborda cronogramas, marcos, recursos e estratégias de mitigação de riscos.

Conclusão: Conclusão do documento

Especificações técnicas x especificações funcionais

As pessoas costumam confundir especificações técnicas com funcionais, por isso é importante entender as diferenças entre elas.

Uma especificação funcional trata do que o software fará da perspectiva do usuário. Ela descreve os recursos e comportamentos que você espera ver. É como um mapa do que o software deve realizar para seus usuários.

Por outro lado, as especificações técnicas tratam mais de como o software será construído e o que é necessário para que ele funcione. Elas abrangem detalhes como quais hardwares e softwares são necessários, como os dados serão organizados e quais linguagens de programação serão usadas para criar o software.

Portanto, enquanto uma especificação funcional se concentra no que o software precisa realizar para seus usuários, uma especificação técnica se concentra em como ele será construído e montado.

Uso de fluxogramas em especificações técnicas

Uma especificação técnica geralmente contém muitas informações escritas, o que pode ser um pouco confuso (e enfadonho).

A melhor maneira de lidar com isso? Visualização! Os fluxogramas são inestimáveis para representações visuais de processos complexos, fluxos de trabalho ou arquiteturas de sistemas.

Os fluxogramas facilitam a comunicação e a compreensão das informações ao:

Ilustrando a arquitetura do sistema e como os componentes funcionam entre si

Descrevendo fluxos de dados e processos

Esclarecendo a lógica de decisão e os caminhos condicionais

Apresentando algoritmos ou sequências complexas visualmente

Facilitando a compreensão e a colaboração das partes interessadas

Preparação para a criação de especificações técnicas

Antes de começar a escrever seu próprio modelo de especificação técnica ou documento de especificações, há vários aspectos que você precisa considerar para garantir que ele atenda a todos os padrões e especificações técnicas exigidos. Esses fatores incluem:

Escopo e objetivos do projeto : para criar um documento técnico sólido, primeiro entenda o escopo e os objetivos gerais do projeto. Defina claramente o que o sistema ou produto deve alcançar e abranger. Esse entendimento ajudará você a esboçar o documento técnico com base nas necessidades do projeto.

Partes interessadas : inclua desenvolvedores, designers de experiência do usuário e gerentes de produto para reunir seus requisitos e expectativas. Essa colaboração garante que as necessidades de todos sejam consideradas e que o documento seja adaptado de acordo. Colete feedback, aborde preocupações e obtenha a aprovação dos principais tomadores de decisão antes de finalizar o documento.

Pesquisa e coleta de informações : faça uma pesquisa completa para obter a máxima precisão antes de redigir a especificação técnica. Estude os padrões do setor, analise o mercado, explore as soluções existentes e pesquise as tecnologias relevantes. Reúna e analise todos os requisitos das partes interessadas (funcionais, não funcionais e técnicos) para garantir que a especificação capture com precisão todos os recursos e restrições necessários.

Público-alvo : adapte o documento às necessidades do seu público, que pode incluir desenvolvedores, engenheiros, gerentes de projeto, testadores ou partes interessadas, cada um com diferentes níveis de especialização. Ajuste a linguagem, os detalhes e a organização com base nos leitores.

Restrições : identifique possíveis obstáculos e limitações que afetam o desenvolvimento do produto, como orçamento, tempo, recursos e questões técnicas. Conhecer essas restrições ajuda a definir metas realistas e alcançáveis. Além disso, considere limites técnicos, como restrições de hardware ou software, que podem afetar o desenvolvimento do produto.

Formato claro e estruturado: planeje as seções e subseções do seu documento, organizando-as de forma lógica com títulos e subtítulos para facilitar a navegação e a compreensão. Ter uma estrutura e um formato claros melhora a legibilidade e garante que as especificações sejam comunicadas de forma eficaz.

Todos esses fatores proporcionam uma compreensão clara do projeto, inevitavelmente preparando-o para o sucesso.

Quando todos conhecem os objetivos, os requisitos e o escopo do projeto, isso reduz os riscos, melhora a comunicação e otimiza a alocação de recursos. Isso ajuda a gerenciar as expectativas e a entregar um produto que atenda às necessidades do seu cliente, aumentando a satisfação dele.

O sucesso do seu projeto também depende da qualidade da colaboração da sua equipe, que provavelmente tem diferentes membros com funções e responsabilidades específicas. Ela pode ser composta por:

Analistas de negócios , que reúnem e documentam requisitos, priorizam tarefas e vinculam as necessidades de negócios ao desenvolvimento

Gerentes de projeto , que supervisionam o progresso e garantem que ele atenda às expectativas das partes interessadas

Desenvolvedores , que escrevem o código do software

Especialistas em garantia de qualidade , que testam o software para garantir que ele funcione bem

Engenheiros de DevOps, que lidam com implantação e operações usando automação e ferramentas

Esse trabalho em equipe garante que suas especificações técnicas sejam completas, estejam alinhadas com os objetivos do projeto e atendam aos requisitos para o sucesso do projeto de desenvolvimento de software.

Como redigir um documento de especificações técnicas

Você está pronto para escrever seu documento de especificações técnicas vencedor? Aqui está um guia passo a passo para criar seu documento usando o software de gerenciamento de produtos ClickUp e seu conjunto abrangente de ferramentas de redação técnica:

1. Defina claramente o escopo e os requisitos

O primeiro passo é definir o escopo e os requisitos do projeto. Seu escopo deve estabelecer limites para o que está incluído (dentro do escopo) e o que não está (fora do escopo) no projeto.

Enquanto isso, os requisitos devem esclarecer o que você está construindo e por quê. Você pode fazer isso conversando com as partes interessadas sobre perspectivas e expectativas, documentando descrições de recursos do ponto de vista do usuário e priorizando os recursos principais do produto.

2. Esboce a estrutura do documento de forma lógica

Depois de definir o escopo e os requisitos, decida como seu documento de especificações técnicas será organizado. Você pode usar o ClickUp Docs para configurá-lo.

Crie facilmente um documento de especificações técnicas extenso e detalhado com o ClickUp Docs.

Crie documentos altamente personalizáveis que permitem dividir sua documentação técnica em subpáginas com base em tipos como propostas, estatutos e planos. Além disso, você pode adicionar seções e subseções, tabelas, links e imagens facilmente com apenas alguns cliques.

As seções comuns incluem uma capa, introdução, visão geral do sistema, arquitetura, requisitos (funcionais e não funcionais), interfaces, modelos de dados, considerações de segurança, estratégias de teste, diretrizes de implantação e procedimentos de manutenção.

Baixe este modelo Defina o objetivo e o escopo do seu relatório de forma eficaz com o modelo de capa de relatório técnico do ClickUp.

Se precisar de uma ajuda inicial na criação do seu documento, você pode sempre navegar pela enorme biblioteca de modelos de desenvolvimento de produtos do ClickUp e personalizá-los como quiser.

Por exemplo, o modelo de capa de relatório técnico do ClickUp é exatamente o que você precisa para causar uma ótima primeira impressão. Sua capa atraente dá um tom positivo ao documento e oferece uma rápida prévia do seu conteúdo.

Use-o para incluir todos os detalhes necessários e organizá-los em um formato visualmente atraente.

Use o ClickUp Brain para criar rascunhos e resumos em poucos segundos, em vez de passar horas fazendo isso.

Cansado demais para fazer isso manualmente? Deixe que o ClickUp Brain acelere a criação do documento.

Ele pode gerar rascunhos a partir de suas anotações, sugerir melhorias e manter tudo atualizado. Você também pode navegar pelos menus suspensos que oferecem sugestões para completar frases, alterar cores e ajustar a tipografia.

Dessa forma, o líder da sua equipe de desenvolvimento poderá se concentrar em tarefas estratégicas e garantir que o esboço abranja todos os aspectos necessários do projeto.

3. Crie um rascunho inicial detalhado

Essa é a parte mais importante de todo o documento. Ela contém detalhes aprofundados sobre o design do produto, requisitos de alto nível, especificações técnicas e diretrizes de mitigação. E, assim como o esboço, você pode criar esse rascunho inteiramente usando o ClickUp Docs.

Ou melhor ainda, deixe que o ClickUp Brain faça isso por você usando o Gerador de Documentos de Especificações Técnicas do ClickUp. Ele ajuda as equipes a criar facilmente especificações detalhadas para novos recursos ou projetos.

Documentar requisitos, arquitetura, fluxo de dados e APIs — ele cuida de tudo. Vamos examinar essas seções mais de perto.

Introdução

Comece seu rascunho de especificações com uma introdução que forneça claramente o contexto e o histórico do projeto. Explique a finalidade, o escopo e os objetivos do produto e dê uma visão geral de seus principais recursos e público-alvo.

Crie um fluxo de trabalho para apresentar uma visão geral do processo de documentação técnica com os mapas mentais do ClickUp.

Você pode criar um fluxo de trabalho visual e passo a passo do processo usando o ClickUp Mind Maps. Se você estiver confuso entre vários fluxos de trabalho, coloque-os lado a lado e compare-os na mesma página.

Ele também permite que você crie e atribua tarefas diretamente aos membros da sua equipe, mantendo todos alinhados.

Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema refere-se ao layout do produto que você planeja construir, incluindo suas partes, seções e como elas funcionam juntas. Ela ajuda a equipe a ter uma visão geral e entender como tudo se conecta.

Esta é a parte em que você visualiza seu produto usando ilustrações, gráficos e imagens. Os diagramas incorporados mostram as diferentes partes do sistema e como elas funcionam juntas.

Combine-os com diagramas de fluxo de dados para mostrar como as informações se movem pelo sistema, destacando onde os dados começam e para onde vão, o que pode revelar possíveis problemas ou pontos fracos.

O objetivo desta seção é simplesmente ajudar as pessoas a ver e entender o design do sistema.

Requisitos

Ao começar a listar e classificar os requisitos de software do sistema, você pode diferenciá-los em categorias funcionais e não funcionais.

Os requisitos funcionais descrevem as tarefas específicas que o produto deve ser capaz de realizar, como entrada de dados, operações e processos comerciais gerais. Por exemplo, um requisito funcional de um aplicativo de e-mail seria “O sistema deve permitir que os usuários enviem e recebam e-mails”.

Enquanto isso, os requisitos não funcionais abrangem o desempenho do sistema, em vez de tarefas específicas. Eles incluem aspectos como a velocidade, a capacidade de lidar com o crescimento, a segurança necessária, a facilidade de uso e a compatibilidade com outros sistemas.

Divida o longo processo de documentação em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar com o ClickUp Tasks e atribua-as a diferentes membros da equipe.

Uma ótima maneira de gerenciar a seção de requisitos é dividi-la em tarefas menores e rastreáveis e atribuí-las a diferentes membros da equipe com o ClickUp Tasks.

Adicione campos personalizados para organizar melhor as tarefas e visualize-os usando mais de 15 visualizações personalizáveis. Além disso, não perca tempo e esforço com tarefas recorrentes. Você pode simplesmente automatizá-las.

Especificações técnicas

Esta seção descreve como seu sistema se conecta a sistemas externos, serviços ou componentes de terceiros. Especifique os formatos de dados, as regras para troca de informações e as ferramentas necessárias para garantir o bom funcionamento.

Inclua detalhes como

Ferramentas e tecnologias (pilha de tecnologia) que você usará, como linguagens de programação, estruturas e bancos de dados

Informações sobre API, como pontos finais, dinâmica de solicitação-resposta e códigos de erro

Designs de interface do usuário, incluindo layouts de tela, fluxo de navegação e elementos de interação (você pode usar maquetes de interface do usuário ou wireframes para visualizá-los)

Diretrizes de segurança e mitigação de riscos

Nada no mundo digital está seguro até que você o mantenha seguro. O mesmo se aplica ao seu documento de especificações técnicas de design de software. Você precisa protegê-lo e ter diretrizes de mitigação de riscos em vigor.

Comece criando um plano de segurança robusto. Escolha métodos para verificar a identidade dos usuários, use criptografia para proteger os dados e implemente firewalls e outras medidas de proteção.

Em seguida, certifique-se de estar em conformidade com as normas GDPR, PCI DSS e HIPAA. Além disso, priorize a privacidade decidindo como e onde armazenar os dados dos usuários, definindo regras claras para o acesso aos dados e estabelecendo procedimentos seguros para a transferência de dados.

4. Planeje uma estratégia de teste detalhada

Saber como o produto funciona não é suficiente para garantir que ele funcionará. Você precisa ter um plano completo para testá-lo.

Esse plano deve incluir diferentes tipos de testes para diferentes módulos: unidade, integração, sistema e aceitação. Decida como você fará esses testes, quais ferramentas usará e onde os realizará. Defina metas claras para quando o sistema for considerado aceitável e estabeleça padrões de qualidade.

Uma maneira simples de gerenciar a fase de testes é dividir seu plano de testes em seções que expliquem a abordagem, os casos de teste específicos e as medidas de qualidade.

Visualize e acompanhe o progresso de todas as tarefas em andamento através do seu painel abrangente do ClickUp.

Transforme cada caso de teste em uma tarefa no ClickUp para que você possa atribuí-los e acompanhá-los facilmente. Se quiser monitorar o progresso, use os painéis do ClickUp para visualizar e acompanhar seu projeto. Isso ajuda a monitorar os testes e garantir que tudo esteja ocorrendo sem problemas.

5. Adicione diretrizes para implementação

Depois que seu produto for testado e aprovado, é hora de descobrir como implementá-lo.

Anote diretrizes, ferramentas e instruções claras para os membros da sua equipe configurarem e lançarem o sistema. Especifique quais linguagens de programação, estruturas e bibliotecas usar, juntamente com quaisquer padrões ou convenções de codificação.

Forneça etapas detalhadas para implantar o sistema, gerenciar configurações e configurar a infraestrutura e os ambientes necessários.

Integre com o GitHub e reúna todo o seu código em um único lugar com o ClickUp.

Organize tudo em seu documento e use as mais de 1000 integrações do ClickUp para vincular essas diretrizes a plataformas baseadas em código, como o GitHub. Se você armazenou seu código em repositórios do GitHub, pode vincular os relevantes diretamente ao seu documento no ClickUp Docs.

Além disso, se você trabalha com ferramentas de desenvolvimento como Jira e GitLab para otimizar o gerenciamento de projetos e a colaboração de código, o ClickUp também pode integrá-las! Dessa forma, você não precisa alternar entre ferramentas continuamente. Basta vinculá-las ao ClickUp e operar todos os seus processos a partir de uma única plataforma.

6. Revise e refine

Agora que todos os detalhes estão em ordem, revise seu documento de especificações técnicas. Lembre-se de trabalhar com sua equipe para sinalizar erros, coletar feedback e refinar o documento de projeto técnico até chegar à melhor versão possível.

Divida seções ou capítulos específicos do documento entre os membros da equipe para revisão. Atribua tarefas com o ClickUp Tasks, defina prazos claros e comunique-se com os responsáveis usando o tópico de comentários correspondente à tarefa.

Enquanto isso, para colaboração em tempo real, você pode pedir aos membros da sua equipe que adicionem seus comentários diretamente no documento usando comentários ou anotações, mantendo todos os comentários em um só lugar.

Analise os comentários para encontrar temas comuns ou áreas que precisam ser melhoradas. Considere as sugestões fornecidas para fazer revisões. Se você estiver com pouco tempo, basta pedir ao ClickUp Brain para resumir seus comentários.

Faça todas as alterações necessárias e revise seu documento. Lembre-se de acompanhar essas alterações usando sistemas de controle de versão para que você possa comparar ou desfazer qualquer coisa, se necessário.

Comunicação precisa e exata em um documento de especificações técnicas

Seu documento de especificações técnicas basicamente comunica informações às equipes e partes interessadas. Portanto, ao revisá-lo, certifique-se de ser preciso e exato, pois ele:

Evita interpretações erradas e erros

Garanta que todos (de desenvolvedores a usuários finais) entendam os requisitos

Simplifica os testes e a validação, ajudando as equipes a mapear os requisitos para os recursos

Reduz erros e retrabalhos dispendiosos

Esclarece como cumprir as normas legais e regulamentares

Fornece uma referência confiável para futuras atualizações e manutenção

Melhores práticas para revisar um documento de especificações técnicas

Seu processo de revisão exige uma correção de alta intensidade. Portanto, aqui estão algumas práticas recomendadas a serem lembradas ao revisar seu documento de especificações técnicas:

Comece com uma lista de verificação para revisão: tenha uma lista de verificação que abranja todos os aspectos do documento, incluindo gramática, ortografia, pontuação, formatação, consistência e precisão dos detalhes técnicos.

Use ferramentas profissionais de revisão: ferramentas profissionais de revisão, como Grammarly ou Hemingway Editor, podem corrigir erros gramaticais.

Faça várias rodadas de revisão: revise várias vezes, com cada rodada focando em aspectos específicos.

Envolva especialistas no assunto: conte com a ajuda de especialistas no assunto para revisar os detalhes técnicos, a terminologia e a precisão das informações.

Revise diagramas e recursos visuais: examine cuidadosamente todos os diagramas, gráficos e representações visuais para verificar a precisão, clareza e consistência com o conteúdo escrito.

Faça uma revisão final: após incorporar todas as alterações e correções, faça uma revisão final de todo o documento para garantir que ele esteja completo e correto.

Seções principais de um documento de especificações técnicas

Vamos agora apresentar as seções mais importantes de um documento de especificações técnicas.

1. Parte introdutória

Você começa todo documento de especificações técnicas com o front matter, que inclui informações essenciais sobre o próprio documento.

A página de rosto mostra o título do documento, o nome do projeto, o número da versão, a data de emissão e, às vezes, o logotipo da empresa. Ela funciona como uma capa, permitindo uma rápida compreensão do objetivo do documento.

Geralmente, ele é seguido pelo índice, que lista todas as seções e subseções com seus números de página para facilitar a navegação.

2. Introdução

A introdução explica o histórico, os objetivos e o escopo do projeto e prepara o terreno para as especificações técnicas.

Comece com uma breve visão geral do contexto do projeto, explicando o problema ou a oportunidade que a solução proposta aborda. Isso pode incluir desafios atuais, limitações do sistema ou razões comerciais para o escopo do projeto.

via Vernon Systems

O documento de especificações técnicas do Vernon CMS é um excelente exemplo de como uma introdução deve ser escrita. É direto e simples e dá ao leitor uma visão geral clara do que é o produto e o que ele faz.

3. Soluções

Esta seção descreve as soluções propostas para atender aos requisitos técnicos e objetivos do projeto descritos na introdução.

Comece com uma visão geral da solução, explicando a abordagem, a arquitetura do sistema e os principais componentes. Essa visão geral fornece uma compreensão ampla do design da solução antes de detalhar os aspectos técnicos.

via BMC

Os documentos técnicos da BMC geralmente incluem uma seção de soluções (mencionada como “Conceitos-chave” na imagem) que explica claramente o que o produto oferece. As seções são fáceis de navegar e descrevem cada seção de forma direta.

4. Trabalho

A seção de trabalho detalha as tarefas, atividades e resultados específicos necessários para implementar a solução proposta descrita anteriormente.

Comece dividindo a implementação em fases ou etapas, como coleta de requisitos, projeto, desenvolvimento, testes e implantação. Essa divisão define uma abordagem estruturada e estabelece as bases para explicar as tarefas individuais e os resultados em cada fase.

via AWS

Um exemplo clássico de uma seção de trabalho detalhada é o da AWS. Esse guia de especificações técnicas é completo e abrangente, com diretrizes de desempenho e medidas de segurança.

5. Outras considerações

Esta seção aborda fatores adicionais, restrições ou requisitos essenciais durante a implementação que podem não ter sido abordados anteriormente. Ela começa destacando regulamentos, normas ou regras de conformidade específicos que a solução deve cumprir, como leis de privacidade de dados ou normas de segurança do setor.

Um exemplo seria: O sistema deve estar em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados e os padrões de segurança do setor. A integração com os sistemas ERP e CRM existentes deve ser considerada para uma troca de dados perfeita.

6. Avaliação do sucesso

É aqui que você define os critérios e métricas para avaliar o sucesso da solução (ou seja, do seu produto).

Ele define os principais indicadores de desempenho (KPIs) ou métricas de sucesso usados para medir a eficácia com que a solução atinge os objetivos do projeto. Isso pode incluir medidas como desempenho do sistema, taxas de adoção pelos usuários, economia de custos e satisfação dos usuários.

via Tesla

Se precisar de inspiração, dê uma olhada nas especificações técnicas da Tesla para o Model 3. Elas fornecem métricas precisas de desempenho sobre o sistema do carro, entre outros detalhes importantes.

7. Deliberações

As deliberações referem-se a soluções ou abordagens alternativas que foram consideradas, mas não escolhidas. Começa-se por apresentar as diferentes opções avaliadas durante a fase de concepção da solução, resumindo as vantagens e desvantagens de cada alternativa e as razões para a decisão final.

via OpenS tack

Se você olhar as especificações técnicas do Cyborg do OpenStack, encontrará uma seção em que algumas soluções foram aprovadas, mas não implementadas. Essas são as deliberações. Se você rolar a página, encontrará várias deliberações que nunca foram colocadas em prática.

8. Conclusão

A parte final é a conclusão do documento de especificações técnicas. Ela inclui apêndices, glossários, referências e outras informações de apoio para as especificações técnicas.

Os apêndices podem conter informações detalhadas muito complexas ou extensas para o documento principal, como dicionários de dados, especificações de design de interface do usuário, diagramas técnicos e trechos de código.

Desafios na criação de um documento de especificações técnicas

É óbvio que você encontrará alguns desafios ao criar um documento tão detalhado e específico. É melhor conhecer alguns deles com antecedência para estar mais bem preparado.

Erros comuns a evitar

Requisitos pouco claros: requisitos incompletos ou pouco claros podem levar a mal-entendidos e erros. Portanto, certifique-se de documentar todos os requisitos do sistema, mesmo os mais óbvios.

Aumento do escopo: isso acontece quando novos requisitos são adicionados sem considerar seu impacto. Evite isso definindo claramente o escopo do projeto desde o início e gerenciando as mudanças com cuidado.

Falta de priorização de requisitos: nem todos os requisitos têm a mesma importância. Priorize-os para que os mais importantes sejam tratados primeiro.

Conceitos técnicos complexos: use uma linguagem simples na especificação técnica, que todos possam entender. Envolva especialistas técnicos desde o início, simplifique os conceitos e use diagramas para explicar.

Não envolver todas as partes interessadas: Não envolver as principais partes interessadas pode resultar em um documento que não atenda às suas necessidades. Certifique-se de que as partes interessadas estejam ativamente envolvidas e forneçam feedback durante todo o processo.

O papel do controle de versão na mitigação de desafios

A melhor versão do seu documento de especificações técnicas envolverá alterações em vários níveis. E é por isso que você precisa de um controle de versão consistente para mitigar todos os erros e manter sua precisão. Isso permite que você

Acompanhe facilmente todas as alterações feitas no documento, incluindo quem as fez e quando.

Promova a colaboração envolvendo vários usuários para trabalhar no documento ao mesmo tempo, sem conflitos.

Crie um ambiente controlado para que as partes interessadas possam revisar versões específicas, comparar alterações e fornecer feedback de maneira eficiente.

Estabeleça pontos de referência ou marcos estáveis para o documento, garantindo um gerenciamento adequado do lançamento.

Volte para uma versão anterior, se necessário.

Mantenha um registro detalhado de todas as alterações, autores e registros de data e hora, proporcionando transparência e responsabilidade.

Considerações sobre migração de dados

Imagine que seu software se torna um sucesso e você decide atualizá-lo, mas a nova versão só funciona em um sistema mais avançado. Nesse cenário, você precisará mover todos os seus dados existentes para um novo local.

Para se preparar para isso, é importante incluir considerações sobre uma possível migração de dados em sua especificação técnica. Algumas dessas considerações incluem

Liste as fontes de dados existentes (como bancos de dados ou sistemas legados) e especifique os formatos e volumes dos dados.

Explique como os dados dos sistemas de origem serão compatibilizados com a estrutura do novo sistema (mapeamento de dados), considerando quaisquer transformações ou limpezas necessárias.

Adicionando um guia passo a passo sobre como verificar a qualidade dos dados antes da migração

Ter uma estratégia de migração (toda de uma vez ou em etapas) e explicar por que ela foi escolhida

Listar as ferramentas e técnicas de migração, como ferramentas ETL ou scripts personalizados

Descreva como os dados migrados serão verificados no novo sistema, com planos para corrigir erros.

Detalhe um plano para reverter para os dados originais caso surjam problemas de migração, garantindo que os dados permaneçam seguros e acessíveis.

Escreva seu documento de especificações técnicas com o ClickUp!

O sucesso do seu produto depende de um documento de especificações técnicas detalhado e preciso. Ele fornece o plano que alinha as partes interessadas e orienta o processo de desenvolvimento.

No entanto, esse processo pode ser complexo. E o ClickUp se destaca por simplificar praticamente tudo.

O recurso Docs oferece um local central para redigir e colaborar, onde os membros da equipe podem colaborar facilmente usando comentários, @menções e edição em tempo real.

Além disso, as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp integram as especificações técnicas ao ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software. Você pode atribuir e acompanhar várias tarefas usando várias visualizações, como quadros, calendários e gráficos de Gantt.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e crie documentos de especificações técnicas de alta qualidade para todos os seus projetos de sucesso!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Como você escreve especificações técnicas?

Para redigir especificações técnicas, reúna os requisitos das partes interessadas, documente as histórias dos usuários, identifique os principais recursos e defina o escopo do projeto. Em seguida, descreva a arquitetura do sistema, o fluxo de dados, as interfaces, a estratégia de testes e as instruções de implantação.

2. Como você escreve um exemplo de especificação?

Um modelo ou exemplo de especificação técnica descreve claramente o que um sistema ou produto deve fazer. A documentação do AWS Lambda é um ótimo exemplo de especificação técnica.

3. Quem deve redigir as especificações técnicas?

As especificações técnicas são normalmente redigidas por gerentes de projeto, analistas de negócios ou líderes técnicos que entendem os requisitos do projeto e podem traduzi-los em diretrizes técnicas claras para as equipes de desenvolvimento.