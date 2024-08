O que são requisitos técnicos? Um guia avançado

Como gerente de projetos, você deve estimar e gerenciar as muitas variáveis envolvidas em um projeto. Isso inclui a definição de requisitos comerciais para que possam ser traduzidos em tarefas específicas do projeto.

Os requisitos do projeto definem a referência "mínima" que um produto deve atingir para resolver efetivamente os pontos problemáticos do usuário final. Os requisitos relacionados aos recursos e aspectos técnicos do projeto - recursos, funções e capacidades do produto final - são chamados de requisitos técnicos em termos de gerenciamento de projetos .

Neste guia abrangente sobre requisitos técnicos no gerenciamento de projetos, abordaremos os diferentes tipos de requisitos técnicos com os quais você pode se deparar e como coletá-los e gerenciá-los de forma eficiente.

O que são requisitos técnicos?

No gerenciamento de projetos, os requisitos técnicos são o plano que descreve as funcionalidades, os recursos e os aspectos técnicos que um projeto deve cumprir.

Eles também incluem as restrições técnicas que devem ser superadas para que o projeto seja entregue com sucesso.

Do ponto de vista de um produto de software, os requisitos técnicos requisitos do projeto referem-se a como um produto é construído. Portanto, esses requisitos abrangerão os aspectos de hardware, software, desempenho, confiabilidade e segurança.

Digamos que você queira criar uma ferramenta empresarial remota que permita à sua equipe trabalhar em casa.

As principais considerações a serem feitas incluem como os usuários serão autenticados, como terão acesso aos dados, que tipo de recursos de comunicação devem ter (serviços como bate-papo, e-mails, videoconferência etc.) e assim por diante.

Seus requisitos técnicos se concentrarão em garantir comunicação, colaboração e acessibilidade contínuas e em atender aos seus requisitos de segurança.

Modelo de requisitos do sistema pronto para uso do ClickUp é um benefício para projetos de desenvolvimento de software

Os seguintes requisitos e recursos formarão a base técnica deste projeto:

Compatibilidade com dispositivos (laptops, desktops, celulares etc.) e sistemas operacionais

Requisitos de software e hardware

Linguagem de programação a ser usada

VPN (Virtual Private Network) para acesso seguro à rede e aos recursos da empresa

Recursos em vários idiomas para programação de software

Sistemas de armazenamento e gerenciamento de documentos baseados em nuvem

Protocolos de criptografia e autenticação multifatorial (MFA) para segurança

Conexão de alta velocidade com a Internet para oferecer suporte a videoconferências, compartilhamento de arquivos etc.

Software de área de trabalho remota para que o suporte de TI solucione problemas nos dispositivos dos funcionários

Conformidade com as normas de proteção de dados, como GDPR, CCPA, etc.

A fonte dos requisitos técnicos pode variar, incluindo diretrizes regulatórias, tendências atuais do mercado, etc.

Os requisitos técnicos abordam questões essenciais no processo de gerenciamento de projetos, tais como:

Como o produto atenderá às necessidades e expectativas do usuário final?

Como o produto estará em conformidade com os padrões técnicos aprovados?

O que os usuários finais experimentam quando interagem com o produto?

Que tipos de recursos técnicos ajudarão a atender às solicitações do usuário final?

Como o produto se integrará aos sistemas e à infraestrutura existentes?

Quais são os requisitos de desempenho e escalabilidade?

Que medidas de segurança ajudarão a proteger os recursos do sistema e seus dados?

Como o produto lidará com erros, exceções e casos extremos?

Há algum requisito de conformidade e regulamentação a ser cumprido?

Quais são os requisitos de manutenção e suporte?

Como o produto será testado para garantir que atenda aos requisitos técnicos especificados?

Quais são os requisitos de implantação e implementação do produto?

Não há dois documentos de requisitos técnicos iguais - tudo depende do seu produto e dos objetivos finais do projeto.

Importância dos requisitos técnicos no gerenciamento de projetos

71%

dos projetos fracassam totalmente ou são "desafiados", sendo que a principal causa é o fato de não oferecerem os recursos e as funções que o cliente espera.

Criação de um projeto detalhado do projeto é um caminho a seguir.

No entanto, para produtos de software, um documento de requisitos técnicos aumenta o entendimento mútuo entre as equipes e os clientes para que todos saibam o que esperar.

Isso também garante que os problemas técnicos e as falhas não prejudiquem o andamento do projeto.

Concentrar-se em seus requisitos técnicos planejamento do gerenciamento de requisitos é uma medida inteligente, pois:

Traz uma abordagem sistemática para o planejamento do projeto

Os requisitos em projetos complexos podem se tornar em camadas. Um documento de especificação técnica ajuda a criar uma lista de prioridades de subtarefas e trata cada subtarefa como um projeto menor. Isso traz mais eficiência, clareza e organização ao processo de planejamento do projeto

Evita o aumento do escopo

Cimentando o escopo do projeto relacionados aos recursos e às funções do produto com antecedência podem poupar muito tempo e esforço da equipe. O documento de requisitos técnicos destaca todos os recursos do produto necessários do ponto de vista técnico

Duplica como um ponto de referência para o uso de recursos técnicos

Um documento de especificação técnica compartilhável destaca o volume e o tipo de recursos técnicos a serem usados. Isso facilita para os gerentes de projeto estimarem os custos e cumprirem o orçamento

Coloca as equipes no "modo de foco"

Atrasos imprevistos, indisponibilidade de recursos, mudanças nas expectativas do cliente, etc., prejudicam o ímpeto da equipe. Ter um documento à mão ajuda a equipe a manter o foco no produto final desejado com todos os recursos e funcionalidades esperados intactos

Impulsiona a tomada de decisões informadas

Com insights confiáveis sobre o desempenho do seu produto, a alocação de custos, recursos, infraestrutura etc. se torna muito fácil

Permite testes de usuários sem problemas

Cada recurso do seu produto deve passar por testes rigorosos com o usuário para garantir que atenda às expectativas do cliente, e um documento de especificação técnica garante que nada seja esquecido na fase de testes

Diferentes tipos de requisitos técnicos

dê início aos projetos rapidamente com o_ Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp Os requisitos técnicos diferem de acordo com a natureza do produto que está sendo desenvolvido.

Os vários tipos de requisitos técnicos

Requisitos funcionais

Especificam o que o produto deve alcançar para complementar o comportamento específico do usuário. Eles destacam as funções que o produto deve executar usando casos de uso, histórias de usuários etc.

Requisitos não funcionais

Especificam os principais critérios, como desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade, etc., para avaliar o desempenho do produto

Requisitos do sistema

Definem as especificações técnicas que o produto deve ter para atender às necessidades de seus usuários e incluem requisitos de hardware, requisitos de software e assim por diante

Requisitos do usuário

Listam o que os usuários precisam do produto e as descrições correspondentes dos recursos específicos em demanda

Requisitos de negócios

Esses requisitos representam objetivos de alto nível que o produto deve atingir para satisfazer as necessidades da organização e justificar o investimento.

Requisitos de interface

Especificam como o produto irá interagir com os sistemas e componentes existentes, abrangendo requisitos de APIs, formatos de dados, protocolos de comunicação e assim por diante

Requisitos legais e de conformidade

Esses são os requisitos essenciais para cumprir as leis, os regulamentos e os padrões do setor relevantes sobre privacidade de dados, segurança, acessibilidade etc.

Há outra maneira de diferenciar os vários aspectos dos requisitos técnicos.

Uma visão geral dos dez tipos de requisitos técnicos a serem considerados no desenvolvimento de software

Disponibilidade: Refere-se ao "tempo" que seus usuários finais/equipes têm para interagir com o software e usá-lo; é expressa como uma porcentagem e é definida pela métrica de "tempo de atividade". Quanto mais próximo de 100%, melhor

Refere-se ao "tempo" que seus usuários finais/equipes têm para interagir com o software e usá-lo; é expressa como uma porcentagem e é definida pela métrica de "tempo de atividade". Quanto mais próximo de 100%, melhor Confiabilidade : Indica o tempo médio em que o software funciona sem falhas - quanto maior o tempo, mais confiável é o software. Você também pode conhecer essa métrica como MTBF (tempo médio entre falhas)

: Indica o tempo médio em que o software funciona sem falhas - quanto maior o tempo, mais confiável é o software. Você também pode conhecer essa métrica como MTBF (tempo médio entre falhas) Qualidade dos dados : Indica a usabilidade e a qualidade dos dados

: Indica a usabilidade e a qualidade dos dados **Segurança da informação: garante que o compartilhamento de dados seja seguro e que os dados confidenciais sejam protegidos a todo custo

Desempenho : Significa o tempo de carregamento do produto

: Significa o tempo de carregamento do produto **Acessibilidade: garante que as informações críticas estejam disponíveis para todos, o tempo todo e com o mínimo de esforço

Manutenibilidade: Descreve a rapidez com que a marca resolve problemas técnicos - é medida pela métrica MTTR (tempo médio para reparo), sendo o número mágico menos de 60 minutos

Descreve a rapidez com que a marca resolve problemas técnicos - é medida pela métrica MTTR (tempo médio para reparo), sendo o número mágico menos de 60 minutos Disponibilidade do serviço : Refere-se à velocidade com que as equipes fazem atualizações, alterações, etc., no software sem interromper o uso

: Refere-se à velocidade com que as equipes fazem atualizações, alterações, etc., no software sem interromper o uso Erro humano:: significa que o software ou produto deve ser capaz de identificar quando um usuário comete um erro e informá-lo.

Independentemente do tipo de requisitos técnicos que você precisa reunir, siga um processo definido para obter os requisitos corretos (mais sobre isso abaixo).

Como coletar requisitos técnicos no gerenciamento de projetos?

A coleta de requisitos técnicos é um processo direto e linear. Nós o dividimos em cinco etapas simples para você.

Etapa 1: coletar informações de todas as fontes relevantes

Durante a coleta de informações, certifique-se de que não está deixando de fora nenhuma parte interessada ou grupo de usuários importante. Ao mesmo tempo, só obtenha informações de fontes relevantes que tenham conhecimento e experiência com o produto. Dicas a seguir:

Consulte as pessoas que interagem diretamente com o produto, como usuários finais, clientes, partes interessadas, gerentes de produtos, desenvolvedores etc.

Crie pesquisas personalizadas e realize entrevistas personalizadas sobre as "expectativas mínimas" do produto

Marque uma reunião interna com a equipe para validar a lista de requisitos técnicos reunidos

Etapa 2: envolver-se na análise de uso

Determinar os requisitos de desempenho do seu produto exige que você saia da sua zona de conforto.

Isso inclui a realização de pesquisas com partes interessadas externas, consultas com especialistas de campo e conversas com seus clientes por todos os meios possíveis.

**Dicas a seguir

Realize pesquisas de mercado para entender as tendências atuais

Trace o perfil de seus usuários finais para entender melhor seus padrões de comportamento

Combine os resultados para saber o desempenho do seu produto e a satisfação do cliente.

Etapa 3: Crie casos de uso e concentre-se na prototipagem

Depois de estabelecer uma estrutura de referência, é hora de colocar a mão na massa e criar um protótipo.

Dicas a seguir:

Crie um conjunto de diversos casos de uso para testar sua estrutura

Conduza interações diretas com o usuário para entender o que está funcionando e o que não está

Escreva um relatório detalhado, incluindo diagramas de casos de uso

Etapa 4: Incluir qualidades técnicas

É importante quantificar os componentes de hardware e software.

Os parâmetros padrão a serem quantificados incluem desempenho, escalabilidade, disponibilidade de recursos, latência do sistema, segurança e muito mais.

Continue realizando check-ins e reuniões com a equipe para definir os atributos técnicos necessários.

Por exemplo, os requisitos técnicos para o desenvolvimento de um aplicativo incluiriam tempo de atividade, capacidade de resposta do aplicativo, protocolo de segurança, facilidade de uso, frequência de backup, escalabilidade, manutenção e assim por diante.

Etapa 5: validar o documento de requisitos técnicos

Com o trabalho de base concluído, você pode criar o documento de requisitos técnicos.

Você deve justificar cada requisito funcional e técnico que colocar no papel.

Para fazer isso, inclua os seguintes elementos e torne-o infalível:

Usuários finais mapeados para a usabilidade do produto

Marcos e prazos correspondentes

Estrutura da equipe, juntamente com as habilidades e competências necessárias

O ciclo de vida do produtodesenvolvimento do projeto incluindo escopo do projeto, planejamento, gerenciamento de mudanças, recursos, fluxos de trabalho e planos de contingência

Detalhes do produto, desde a pesquisa inicial até os recursos identificados no planejamento do projeto

Protocolos e resultados correspondentes que os clientes esperam

Requisitos do sistema emitigação de riscos medidas

Considerações externas, como ambiente, regulamentações etc.

Especificações, como tamanho, peso, altura, cor, forma etc., no caso de bens físicos e sistemas operacionais, interface etc., no caso de produtos digitais

**Dicas a seguir

Colabore com os membros da equipe, clientes e outras partes interessadas para obter suas opiniões

Consulte os executivos e a equipe de liderança para obter o aval final

Escreva requisitos técnicos precisos e detalhados com o ClickUp

Registre os requisitos do projeto sem deixar de fora detalhes cruciais com o Modelo de relatório de requisitos do ClickUp Ao planejar um projeto, os gerentes de projeto precisam avaliar vários fatores para garantir que o plano final do projeto atenda a todas as necessidades comerciais e técnicas. Dependendo do tipo de projeto, apenas os requisitos técnicos podem chegar a dezenas de pontos.

Você não precisa fazer muitas anotações para ficar por dentro desses pontos - basta usar a ferramenta gratuita modelos de documentação técnica no ClickUp.

O ClickUp é um robusto ferramenta de gerenciamento de projetos que coloca você no controle total, permitindo coletar e gerenciar requisitos técnicos com o clique de um botão.

Veja a seguir um resumo dos recursos úteis que o ClickUp oferece para gerenciar seus requisitos técnicos:

ClickUp Form View para administrar pesquisas em tempo real

visualização de formulário do ClickUp com campos personalizados

O que fazer se você quiser realizar uma entrevista de última hora com o CEO para promover seu novo produto em uma revista digital de renome, mas ele estiver com pouco tempo?

Use formulários para permitir que o CEO responda às perguntas em seu próprio tempo e conveniência

Aproveite Visualização do formulário ClickUp para realizar pesquisas, entrevistas, enquetes, etc., com partes interessadas, gerentes, desenvolvedores e muito mais.

Um dos nossos recursos mais solicitados, o ClickUp Forms tem lógica condicional, o que permite criar formulários inteligentes e dinâmicos para obter feedback de produtos, lidar com solicitações criativas, encaminhar leads de vendas e muito mais.

Como a lógica condicional funciona nos formulários ClickUp

Você nunca perderá o ritmo na obtenção de informações urgentes e feedback crítico do usuário.

Essa funcionalidade permite que você:

Registrar respostas e encaminhar o trabalho para a equipe certa no momento certo, instantaneamente

Converter respostas em tarefas rastreáveis e conectá-las diretamente ao seu fluxo de trabalho para ação imediata

Personalizar as perguntas e capturar informações relevantes

Veja como o ClickUp Forms se adapta aos cenários da vida cotidiana:

Permitindo que os usuários enviem solicitações de recursos, relatem bugs ou sugiram melhorias de UX, com suas respostas sendo convertidas em tarefas rastreáveis para o backlog de produtos da sua equipe

Formulário de feedback do produto no ClickUp

Geração de formulários de entrada de TI para relatórios de incidentes, gerenciamento de mudanças, solicitações de equipamentos e muito mais

Criação de formulários personalizados que são atualizados em tempo real com base nas necessidades do cliente para proporcionar uma experiência altamente personalizada

ClickUp Docs e IA para analisar a qualidade dos dados e extrair insights

Embora a coleta de feedback do cliente seja excelente, as informações são inúteis se você não puder gerar insights a partir delas e usá-las para promover melhorias no desempenho.

Entre Documentos do ClickUp e IA do ClickUp .

O ClickUp Docs é ótimo para criar e editar o documento de requisitos técnicos em tempo real com sua equipe. Marque outras pessoas com comentários, atribua itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis.

Comentários atribuídos no ClickUp

Criar especificações técnicas abrangentes que definam claramente o escopo e os objetivos do projeto.

Documentar e comunicar os requisitos do produto, como os recursos obrigatórios, a funcionalidade essencial e a experiência esperada do usuário.

Transforme objetivos e requisitos em tarefas e subtarefas e acompanhe-as em um único lugar.

Exemplo de um documento de requisitos do produto no ClickUp

Para aumentar a precisão e a velocidade, gere documentos de requisitos técnicos usando o ClickUp AI, que oferece mais de 100 prompts totalmente modelados e adaptados às suas necessidades. Aqui está um exemplo de Modelo de página de rosto de relatório técnico do ClickUp que está pronto para ser usado.

Modelo de página de rosto de relatório técnico do ClickUp

Uma das ferramentas populares de IA baseada em funções do ClickUp é a Gerador de documentos de especificações técnicas o Technical Specifications Doc Generator (Gerador de documentos de especificações técnicas), que ajuda a gerar documentos de especificações técnicas, analisar dados de clientes para fatores como perfis de usuários finais, padrões de comportamento, etc., simplificar processos e melhorar a produtividade.

Economize um tempo valioso que, de outra forma, seria gasto na formatação e estruturação do documento de requisitos técnicos. Adicione as informações necessárias (pense: considerações de projeto, detalhes de implementação e muito mais) e deixe o gerador assumir o controle!

Requisitos técnicos claramente articulados para eliminar a lacuna de funcionalidade e desempenho

Os requisitos técnicos não devem ser tratados como uma reflexão tardia - eles são tão importantes para o seu projeto quanto a rainha em um jogo de xadrez!

Os requisitos técnicos são descrições concretas das especificações técnicas do projeto, incluindo os requisitos de hardware e software, padrões de codificação padronização de processos procedimentos de teste, etc.

Articulados de forma clara e detalhada, eles orientam o projeto para o sucesso.

Dito isso, a verdadeira marca de um documento de requisitos técnicos digno é que ele é visualmente orientado, factualmente correto, elaborado de forma colaborativa e fácil de entender.

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp atende a todas as contas de gerenciamento técnico e planejamento de projetos - desde a definição dos requisitos técnicos do projeto até o gerenciamento das expectativas do cliente e a abordagem de tudo o que estiver entre eles. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!