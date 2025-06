ENFP vs. INFP: revelando os contrastes nos tipos de personalidade

Desenvolvido pela dupla mãe e filha Katharine Cook Briggs e Isabella Briggs Myers, o Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) é uma ferramenta de avaliação de personalidade baseada na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung.

Ele categoriza os indivíduos em um dos 16 tipos de personalidade com base em suas preferências em quatro dicotomias:

Extroversão (E) — Introversão (I) Sensorial (S) — Intuitivo (N) Pensamento (T) — Sentimento (F) Julgamento (J) — Percepção (P)

Essas preferências resultam em combinações como ENFP (Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) ou INFP (Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo). Cada tipo tem suas próprias funções cognitivas, características, pontos fortes e pontos fracos que os destacam.

O conceito é útil em cenários empresariais modernos, onde os líderes devem gerenciar um grupo diversificado de pessoas. Saber se os membros da sua equipe são ENFP ou INFP permitirá que você os compreenda melhor e planeje tarefas para eles de acordo com isso.

Neste artigo, exploraremos as principais diferenças entre ENFPs e INFPs e maneiras de definir estratégias de colaboração para atender às suas necessidades específicas.

Tipos de personalidade ENFP vs. INFP em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das diferenças e semelhanças entre ENFP e INFP.

Diferenças:

Recurso ENFP INFP Preferência comportamental Considerados extrovertidos, pois preferem sua função principal voltada para o exterior (Intuição Extrovertida) em detrimento de sua função introspectiva (Sentimentalidade Introvertida) Considerados introvertidos, pois preferem sua principal função introspectiva (sentimento introvertido) ao pensamento extrovertido Preferência social Obter energia das interações sociais Obter energia da solidão e da introspecção Tomada de decisão Tomar decisões impulsivas Luta contra a indecisão Concentração Dificuldade em manter o foco Consegue manter o foco facilmente Natureza Assertivo por natureza Torne-se assertivo quando provocado

Semelhanças:

Ambos querem tornar o mundo um lugar melhor

Ambos têm um talento especial para pensar fora da caixa

Ambos são motivados por seus valores e crenças pessoais

Ambos compartilham as mesmas funções cognitivas (mas em uma ordem diferente)

Continuaremos a discussão sobre INFP x ENFP daqui a pouco, mas antes disso, vamos dar uma olhada em cada tipo de personalidade.

O que é um tipo de personalidade ENFP?

Extrovertidos e cheios de vida, os ENFP são o centro das atenções. Graças às suas funções extrovertidas dominantes, sentem-se energizados na companhia dos outros. Como indivíduos criativos, adoram a sua liberdade e procuram trazer algo inovador para a mesa.

Como líderes naturais, as personalidades ENFP encontram felicidade em liberar o melhor das outras pessoas. Elas são frequentemente chamadas de Campeões devido a essa característica.

Principais características de um ENFP

Os ENFPs são cheios de entusiasmo e carisma

Eles preferem se concentrar no futuro em vez de trabalhar em tarefas rotineiras do dia a dia

Eles entendem bem as pessoas

Eles têm qualidades naturais de liderança

Eles buscam a aprovação e o elogio dos outros

Pontos fortes e fracos do ENFP

Pontos fortes:

Possuir excelentes habilidades de comunicação e sociais

Tornar os líderes assertivos e confiantes

Criar soluções originais e criativas para problemas complexos

Defenda aquilo em que acredita

Pontos fracos:

Tem dificuldade em manter a concentração e a disciplina

Tem tendência a pensar demais

ENFPs no trabalho

Os ENFPs se saem bem em funções criativas, onde podem se expressar por meio de sua sensibilidade artística. Vamos explorar seus estilos de gestão de trabalho e preferências como líderes e funcionários:

ENFPs na liderança

Os ENFPs, como líderes, estão profundamente comprometidos com o crescimento dos membros de sua equipe. Eles oferecem muita flexibilidade e liberdade às equipes que lideram, incentivando os funcionários a pensar fora da caixa. No entanto, como são muito focados em ideais, muitas vezes negligenciam os detalhes da implementação prática. Eles podem se beneficiar de ter membros da equipe que se destacam na execução.

ENFPs como funcionários

Como funcionários, os ENFP não gostam de rotina e trabalho mundano — eles preferem tarefas novas que exigem imaginação e alimentam sua curiosidade. Eles motivam os outros a fazer bem e incentivam a criatividade. Embora sejam ótimos em debater novas ideias, eles têm dificuldade em finalizar um plano de ação e seguir em frente.

Carreiras para ENFP

Os ENFPs podem revelar seu verdadeiro potencial nas seguintes carreiras:

Gerente de recursos humanos

Analista de pesquisa de mercado

Gerente de vendas

Especialista em treinamento e desenvolvimento

Gerente de relações públicas

Psicólogo

Professor/docente

Designer gráfico

Escritor

Designer de interiores

O que é um tipo de personalidade INFP?

Também conhecido como O Idealista, o tipo de personalidade INFP é motivado por seus ideais, valores e sentimentos. São indivíduos de mente aberta, criativos e introvertidos que gostam de passar tempo sozinhos. Eles têm os olhos fixos no panorama geral e buscam maneiras de impactar o mundo de forma positiva.

Os INFPs são frequentemente chamados de Mediadores devido à sua abordagem gentil e empática com as pessoas. Assim como as equipes de sucesso do cliente usam mapas de empatia para entender seus clientes, os INFPs usam a intuição para entender as pessoas ao seu redor e formar conexões significativas. Eles encontram alegria em empoderar os outros.

Principais características de um INFP

Os INFPs se preocupam com os outros e os compreendem em um nível mais profundo

Eles querem tornar o mundo um lugar melhor

Eles têm uma mente criativa e artística

Eles frequentemente perdem contato com a realidade concreta

Eles estabelecem expectativas elevadas para si mesmos e buscam maneiras de alcançar um crescimento contínuo

Pontos fortes e fracos do INFP

Pontos fortes

Possuir alta integridade intelectual e moral

Tenha como objetivo causar um impacto positivo no mundo

Considere os pontos de vista de todos com uma mente aberta

Defender o desenvolvimento pessoal para si mesmo e para os outros

Pontos fracos

O alto idealismo os torna excessivamente sensíveis

Falta de uma abordagem pragmática para os problemas da vida real

INFPs no trabalho

No local de trabalho, os INFPs são abertos à colaboração e preferem trabalhos que estejam alinhados com seus valores e objetivos. Vamos explorar seus estilos de trabalho únicos como líderes e membros de equipe:

INFPs na liderança

Os INFPs em posições de liderança reconhecem o talento latente dos membros de sua equipe e os incentivam a pensar além dos limites das soluções comprovadas.

A visão de longo prazo dos INFPs permite que eles elaborem estratégias de longo prazo impactantes para a organização. Eles prosperam entre membros cooperativos da equipe e muitas vezes têm dificuldade em lidar com opiniões contrárias.

INFPs como funcionários

Como funcionários, os INFP raramente são atraídos apenas pelo dinheiro ou pelo status. Eles preferem trabalhar com pessoas que pensam da mesma forma, que compartilham visões semelhantes e estão comprometidas com um propósito maior.

Quando se trata de resolver problemas, eles geram ideias criativas e inovadoras depois de considerar os pontos de vista de todos. Eles tendem a evitar ambientes de trabalho altamente competitivos.

Carreiras para INFP

As seguintes opções de carreira permitem que os INFPs aproveitem ao máximo seu potencial:

Designer de moda

Designer gráfico

Psicólogo

Escritor

Editor

Gerente de recursos humanos

Orientador escolar/profissional

Assistente social

Fonoaudiólogo

Professor de educação especial

Dica rápida: Quer saber mais sobre INFPs? Explore esta lista selecionada de livros sobre INFP para obter insights aprofundados.

Principais diferenças e semelhanças entre ENFP e INFP

Embora os INFPs e os ENFPs compartilhem algumas características comuns, eles também têm algumas diferenças distintas.

Principais diferenças

As duas personalidades são governadas pelas mesmas quatro funções cognitivas (processos mentais que usamos para perceber o mundo ou tomar decisões). Elas têm duas funções introvertidas e duas funções extrovertidas cada. No entanto, as funções operam em uma ordem diferente, levando a diferenças.

As funções cognitivas preferidas por cada tipo de personalidade são as seguintes:

Funções cognitivas ENFP INFP Função dominante Intuição extrovertida (Ne) Sentimental introvertido (Fi) Função auxiliar Sentimental introvertido (Fi) Intuição extrovertida (Ne) Função terciária Pensamento extrovertido (Te) Sensorial introvertido (Si) Função inferior Sensorial introvertido (Si) Pensamento extrovertido (Te)

Vamos entender as principais diferenças entre os dois tipos de personalidade:

Interagir com os outros

Os ENFPs são indivíduos extrovertidos que se sentem felizes e energizados ao interagir com outras pessoas. Eles falam o que pensam e são mais propensos a dar respostas rápidas que fazem a conversa avançar.

Eles também precisam de tempo sozinhos ocasionalmente, mas longos períodos de solidão e falta de estímulos externos os entediam.

Por outro lado, os INFPs são governados por funções introvertidas dominantes e se voltam para dentro em busca de energia. Eles gostam de passar tempo sozinhos e muitas vezes se sentem esgotados em situações sociais em que precisam interagir com grandes grupos.

Eles raramente falam muito em reuniões, mas conseguem se conectar com um pequeno grupo de amigos próximos com ideias semelhantes em um nível mais profundo.

Abordagem à ação

Os ENFPs são orientados para a ação. Eles não pensam duas vezes antes de se lançar em uma tarefa — eles fazem primeiro e processam depois. Eles são mais propensos a tomar decisões rápidas e impulsivas. Eles adoram novas experiências e aventuras.

Por outro lado, os INFPs mostram traços de indecisão. Eles refletem muito antes de tomar uma decisão e agir. São movidos pela imaginação, introspecção e reflexão sobre seu mundo interior. Dão cada passo de forma ponderada e cautelosa.

Foco

Os ENFPs são muito entusiasmados, muitas vezes iniciando vários projetos ao mesmo tempo e depois não conseguindo levá-los a cabo. É difícil para eles se concentrarem em uma coisa por muito tempo. É por isso que têm dificuldade em terminar as tarefas que começam.

Por outro lado, os INFPs são pensadores profundos que permanecem focados na tarefa em mãos. Eles não prestam atenção a distrações e, quando começam uma tarefa, são mais propensos a concluí-la.

Assertividade

Os ENFPs se sentem confortáveis e confiantes com sua função de pensamento extrovertido (Te), o que os torna naturalmente assertivos. Eles podem liderar uma equipe sem esforço, exercendo assertividade de maneira amigável e não ameaçadora.

Por outro lado, os INFP tendem a mudar repentinamente para a assertividade quando provocados por uma pessoa ou situação. Isso pode ocorrer quando algo vai contra seus valores e crenças, levando os observadores a pensar que o indivíduo está exagerando.

Principais semelhanças

Os ENFPs e os INFPs são semelhantes nas seguintes características:

1. Pensamento inovador

Ambas as personalidades pensam a partir de perspectivas inovadoras, o que as ajuda a encontrar soluções únicas e criativas para problemas complexos.

2. Sistema de valores

Os ENFPs e INFPs conduzem suas vidas permanecendo fiéis aos seus valores e crenças. Eles não dão muita importância à lógica ou às expectativas estabelecidas.

3. Tornar o mundo um lugar melhor

Ambas as personalidades têm um desejo profundo de deixar um impacto positivo no mundo. Elas fazem isso sendo empáticas, incentivando os outros a fazer o bem e vivendo a vida alinhadas com um propósito maior.

Estratégias de colaboração ENFP e INFP

Alguns preferem trabalhar sozinhos, enquanto outros se dão bem em ambientes de trabalho colaborativos — diferentes tipos de MBTI têm preferências diferentes. No entanto, quando suas visões de vida, estilos de tomada de decisão e abordagem ao trabalho são muito diferentes, torna-se difícil trabalhar em conjunto.

Para resolver essa questão, os gerentes de RH e líderes de equipe podem implementar estratégias de colaboração que levem em consideração as preferências de todos os tipos de personalidade e os reúnam sob um mesmo guarda-chuva.

Aqui estão algumas estratégias a serem consideradas:

1. Simplificar a comunicação para todos os tipos de personalidade

Estabeleça um ambiente de trabalho onde todos os tipos de personalidade — introvertidos, extrovertidos ou qualquer pessoa no espectro — se sintam em casa e prosperem. Uma maneira de conseguir isso é diversificar os canais de comunicação, para que os membros da equipe possam interagir entre si da maneira que preferirem.

Ferramentas de gerenciamento de trabalho como o ClickUp oferecem várias formas de comunicação, todas dentro de uma plataforma centralizada. Os funcionários podem usar esses canais para se conectar com outras pessoas em tempo real ou de forma assíncrona, conforme preferirem. Vamos explorar como:

Grave sua tela com o ClickUp Clips e compartilhe ideias com os membros da equipe rapidamente. Transforme Clips em tarefas, atribua-as aos responsáveis, comente para fornecer feedback e mantenha o trabalho em andamento. Desde a integração de clientes, compartilhamento de demonstrações de produtos, relatórios de bugs e feedback sobre designs até o fornecimento de atualizações de projetos, o Clips é a maneira mais fácil de se comunicar

Diga adeus às longas discussões e reuniões desnecessárias — economize tempo e comunique-se mais rapidamente com o ClickUp Clips

Gerencie todas as comunicações da equipe em um único lugar com a Visualização de bate-papo do ClickUp e conecte-se com os membros da equipe em tempo real. Use o recurso @mencionar nos comentários da tarefa para se dirigir diretamente aos membros da equipe, pedir ajuda, obter esclarecimentos, fornecer atualizações ou acompanhar o andamento

Unifique todas as comunicações relacionadas ao projeto com o ClickUp Chat View e mantenha-se em contato com os membros da equipe usando os comentários da tarefa

Baixe este modelo Entregue as mensagens certas aos stakeholders certos com o modelo de quadro branco do Plano de Comunicação do ClickUp

Use-o para definir seu público-alvo para transmitir uma mensagem, objetivos, conteúdo da mensagem, métodos de entrega e frequência, e tornar as interações mais intencionais e eficazes.

2. Manter todos em sintonia

Crie um espaço de trabalho transparente, onde todos fiquem a par dos objetivos, do progresso e dos prazos do projeto. Quando os membros da equipe sabem quem está trabalhando em quê, é mais fácil evitar conflitos de agenda e ajudar a equipe a avançar como uma unidade.

Com mais de 15 opções personalizáveis, o ClickUp Views é uma ferramenta útil para executar essa estratégia. Se as equipes desejam uma visão geral de seus projetos ou um aprofundamento em uma tarefa específica, elas podem fazer isso facilmente. Vamos explorar como:

Arraste e solte tarefas, visualize o progresso e identifique obstáculos antecipadamente usando quadros Kanban com a Visualização de Quadro do ClickUp

Saiba o status das suas tarefas rapidamente e mova as tarefas concluídas para a próxima etapa com a Visualização do Quadro do ClickUp

Crie um cronograma flexível usando a Visualização da Linha do Tempo no ClickUp, priorize tarefas com base em prazos e mantenha as partes interessadas internas e externas atualizadas

Colabore em prioridades e mantenha-se alinhado com os prazos usando a Visualização da Linha do Tempo do ClickUp

Saiba em que os membros da sua equipe estão trabalhando, quais tarefas foram concluídas e estime a capacidade de carga de trabalho com a Visualização da Equipe do ClickUp

Meça a capacidade de trabalho, arraste e solte tarefas para reorganizar recursos e acompanhe o progresso de forma integrada com a Visualização de Equipe do ClickUp

Como um aplicativo de comunicação em equipe, o ClickUp também oferece modelos de planos de comunicação personalizáveis e prontos para uso, a fim de manter a transparência entre equipes e hierarquias.

Vamos pegar o modelo de relatório da matriz de comunicação do ClickUp, por exemplo.

Baixe este modelo Obtenha uma visão geral abrangente dos canais de comunicação da sua organização com o modelo de relatório de matriz de comunicação do ClickUp

Este modelo oferece uma visão geral visual de quais equipes estão conectadas e trabalhando juntas em projetos.

Use-o para definir quais membros da equipe interagem com quem e com que frequência, identificar lacunas de comunicação e eliminar canais de comunicação redundantes para obter maior eficiência e tomada de decisões mais rápidas.

Personalize o modelo para se adequar ao seu fluxo de trabalho e enviar mensagens às pessoas certas no momento certo.

Se reuniões regulares de equipe são essenciais em seu fluxo de trabalho, você pode usar o modelo de matriz de comunicação e reuniões de equipe do ClickUp para se manter organizado.

Baixe este modelo Melhore a forma como os membros da equipe interagem entre si, garanta o agendamento de reuniões sem complicações e aumente a produtividade com o modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe do ClickUp

Ajuda as equipes a:

Definir funções e responsabilidades para tarefas

Estabeleça cronogramas para os próximos projetos

Configurar agendas de reuniões

Delinear os objetivos/metas da reunião

Estabeleça diretrizes para reuniões regulares

Além de melhorar a comunicação, este modelo otimiza o compartilhamento de informações entre equipes, aumenta a responsabilidade e impulsiona a produtividade.

3. Ofereça colaboração perfeita

O sistema de comunicação deve ter espaço suficiente para o trabalho colaborativo e independente, atendendo às preferências dos diferentes tipos de personalidade.

Embora tarefas independentes sejam fáceis de gerenciar, a colaboração em equipes remotas multifuncionais não é uma tarefa fácil. Você precisa oferecer um espaço virtual onde as equipes possam explorar sua criatividade e desenvolver novas ideias, muito parecido com uma sessão de brainstorming presencial.

É aqui que o ClickUp Whiteboards pode ajudar.

É uma plataforma de colaboração visual onde os membros da equipe podem trabalhar juntos em tempo real e transformar suas ideias em ações significativas, mesmo quando estão em diferentes partes do mundo.

Veja como:

Faça brainstorming, adicione notas e crie ideias com sua equipe para chegar a soluções inovadoras

Descreva o desenvolvimento de produtos, a aquisição de clientes, o crescimento inbound ou qualquer outra estratégia central com um roteiro visual

Organize retrospectivas de equipe e mantenha-se atualizado sobre fluxos de trabalho ágeis

Crie tarefas diretamente a partir de quadros brancos

Adicione links para outras tarefas, documentos e arquivos para adicionar contexto às suas ações

Colabore em ideias com sua equipe, planeje fluxos de trabalho e transforme visões em ações com os quadros brancos do ClickUp

4. Acelere o trabalho com IA

Personalidades diferentes abordam o trabalho de maneiras diferentes e têm níveis variados de foco. Por exemplo, os ENFP tendem a perder o foco facilmente se o trabalho não for gratificante o suficiente. Por outro lado, os INFP podem permanecer focados em uma tarefa, mas ela precisa estar alinhada com seus valores e propósitos.

Como gerentes de RH ou líderes de equipe, você pode tentar otimizar os processos de trabalho com IA para que os funcionários não precisem perder tempo com tarefas rotineiras e repetitivas.

Um copiloto de IA conveniente como o ClickUp Brain pode ser uma ótima adição ao seu fluxo de trabalho, ajudando os membros da equipe a se manterem produtivos e canalizarem sua energia para tarefas essenciais que fazem a diferença.

Veja como o ClickUp Brain pode facilitar sua carga de trabalho e economizar um tempo valioso:

Procure tarefas, documentos e pessoas no seu espaço de trabalho e obtenha respostas precisas, sem precisar interagir com colegas de equipe para consultas rápidas (a menos que você realmente queira!)

Crie resumos de tarefas automatizados e reuniões rápidas para se manter atualizado sobre o progresso da sua equipe

Resuma notas de reuniões sem nenhum esforço manual

Elabore mensagens e e-mails no tom de voz desejado sem perder horas

Automatize a redação de resumos de projetos, posts de blog e edição de conteúdo

Adicione seus requisitos específicos e gere resumos de projetos em segundos com o ClickUp Brain

5. Incentivar o crescimento profissional

Alguns tipos de personalidade, especialmente os ENFP, são motivados pelo crescimento pessoal e profissional. Os líderes podem incentivar isso fornecendo recursos para aprendizagem e desenvolvimento, realizando treinamentos regulares e oferecendo programas de mentoria.

Como gerente ou profissional de RH, você pode fornecer modelos de mapas de carreira aos funcionários e ajudar a criar um roteiro para que eles alcancem seus objetivos profissionais.

Por exemplo, você pode usar o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp para ajudar sua força de trabalho a adquirir novas habilidades e prepará-los para cargos mais altos dentro da empresa.

Esta estrutura pronta a usar permite-lhe criar planos de desenvolvimento individualizados e abrangentes, acompanhar o progresso em direção aos objetivos e reter os melhores talentos.

Baixe este modelo Capacite sua equipe com novas habilidades e mostre compromisso com o crescimento deles com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários da ClickUp

Com amplo espaço para crescimento e aprendizado, os funcionários se sentem motivados e desenvolvem uma mentalidade produtiva. O modelo foi projetado para liberar o melhor potencial de sua força de trabalho, garantindo que as novas habilidades os enriqueçam individualmente e maximizem sua contribuição para a organização.

6. Reúna equipes multifuncionais sob o mesmo teto

O segredo para uma colaboração bem-sucedida é alinhar todos com os objetivos maiores da organização e torná-los parte integrante de um ecossistema. Estabelecer isso não é fácil para equipes remotas e multifuncionais. Você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de trabalho e colaboração como o ClickUp Teams.

Desde desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, gerenciamento de projetos e recursos humanos até atendimento ao cliente e muito mais, o ClickUp Teams está repleto de recursos projetados para todos os departamentos do seu local de trabalho.

Com seu software centralizado, suas equipes podem gerenciar sua carga de trabalho a partir de uma única plataforma. Elas podem se comunicar com partes interessadas internas e externas, manter-se alinhadas com metas pessoais e profissionais e gerenciar todos os documentos, conversas e recursos relacionados ao trabalho em um só lugar.

Não é necessário alternar entre aplicativos — o ClickUp faz tudo!

Uma plataforma para vários tipos de personalidade

Compreender as nuances dos tipos de personalidade INFP e ENFP facilita a gestão das pessoas e ajuda a tirar o melhor delas.

Implemente as estratégias discutidas acima com o software abrangente de gerenciamento de projetos da ClickUp e abra caminho para uma colaboração melhor e mais eficiente.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!