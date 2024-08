Resumo do livro The Manager’s Path: Resenha e principais conclusões

Você é um diretor de engenharia com dificuldades para liderar várias equipes de tecnologia? Deseja navegar com sucesso pelas complexidades de sua carreira?

Se você tem uma carreira em TI, tecnologia, engenharia ou gerenciamento, deve ter ouvido falar ou recebido recomendações sobre The Manager's Path de Camille Fournier.

Esse livro retrata de forma perspicaz os líderes de tecnologia navegando pelo crescimento. É um poderoso guia e motivador para qualquer pessoa que esteja buscando desenvolver sua filosofia de gerenciamento.

Fournier, ela própria uma líder de tecnologia experiente, reconhece os desafios únicos que as pessoas enfrentam ao passar de funções técnicas para posições de liderança em um setor que não dispõe de recursos de liderança suficientes.

Se você ainda não leu este livro gerenciamento de equipes clássico ainda, não se preocupe!

Em nosso resumo The Manager's Path, nós o ajudaremos a adotar as melhores lições do livro e adaptá-las ao seu estilo de gerenciamento.

Resumo do livro The Manager's Path em um relance

Autor: Camille Fournier

Camille Fournier Número de páginas: 244

244 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 4 horas e 30 minutos

The Manager's Path, de Camille Fournier, pode ser seu roteiro para se tornar um líder de sucesso no setor de tecnologia. Ele preenche a lacuna entre o conhecimento técnico e as habilidades sociais necessárias para ser um líder bem-sucedido.

Fournier, ex-CTO de tecnologia da Rent the Runway, ilustra com maestria os desafios que os gerentes de engenharia enfrentam e oferece conselhos para cada estágio da carreira.

Seu livro se desenrola como um mentor ao seu lado, compartilhando a sabedoria adquirida nas trincheiras. Ele começa com as primeiras etapas do gerenciamento, como tornar-se um mentor e orientar os colegas mais jovens. Você aprenderá a identificar o potencial, cultivar o talento e dar aquele empurrãozinho crucial que os ajudará a brilhar.

À medida que você avança, os desafios aumentam. O livro o capacita a enfrentar a dinâmica da equipe, criar uma unidade coesa e lidar com conflitos inevitáveis. Você aprenderá a dominar a arte de compreender as necessidades e aspirações de sua equipe.

Mas a liderança não se resume à sua equipe. Há a empresa também. O livro oferece insights sobre como navegar estruturas complexas da empresa, entender o panorama geral e influenciar decisões do ponto de vista da liderança.

A jornada continua, conduzindo-o pelos níveis gerenciais, desde a liderança técnica até as funções sênior. Você se deparará com perguntas difíceis:

Como delegar com eficácia?

Como medir o sucesso?

Como dizer não quando necessário?

The Manager's Path enfatiza a autoconsciência em todas as suas páginas. Ele o lembra de que seu gerente também é humano, com seus próprios desafios. Ele o incentiva a assumir a responsabilidade por sua carreira, comunicar suas metas e ser proativo em seu desenvolvimento.

Este livro o equipará com o conhecimento técnico necessário para criar um cultura de equipe colaborativa e as habilidades de comunicação essenciais para gerenciar várias equipes e se destacar em seu trabalho.

Principais conclusões do livro O caminho do gerente, de Camille Fournier

O caminho para se tornar um líder não é fácil. Fournier estabelece as cronologias essenciais do caminho de um gerente, especificamente em um setor em que os líderes têm menos livros didáticos, ferramentas e estruturas para orientá-los.

A seguir, apresentamos algumas das principais conclusões do resumo de The Manager's Path.

1. Capacitar equipes sem protegê-las

Os novos gerentes geralmente sentem a necessidade de proteger suas equipes das pressões do trabalho. Este livro argumenta contra isso.

Embora não haja problema em proteger sua equipe de estresse desnecessário, isolá-la completamente dos desafios do trabalho pode ser prejudicial ao seu crescimento.

Fournier sugere fornecer contexto sobre os desafios para ajudar as equipes a entender o "porquê" do trabalho. Isso constrói responsabilidade da equipe tornando-os mais receptivos a críticas construtivas.

2. Dominar a arte de gerenciar pessoas

Encontrar um bom gerente pode ser difícil. Você pode acabar com alguém que é negligente ou microgerencia todos os seus movimentos.

Então, o que faz um bom gerente se destacar?

Fournier explica isso claramente: Bons gerentes investem ativamente em seu crescimento. Eles realizam reuniões regulares para oferecer feedback contínuo (tanto positivo quanto construtivo) e ajudá-lo a melhorar. Mais importante ainda, eles o tratam com respeito e criam um ambiente seguro.

3. Cultivar a orientação eficaz

A mentoria oferece uma oportunidade única de desenvolver habilidades de liderança em um ambiente de baixo risco. Diferentemente das funções formais de gerenciamento, as consequências de erros são menos graves, o que torna esse ambiente um campo de treinamento perfeito.

Os pares ideais entre mentor e mentorado geralmente se desenvolvem organicamente. Um engenheiro sênior pode, naturalmente, orientar um colega júnior no sentido de aumentar a produtividade. Esses relacionamentos mutuamente benéficos prosperam em uma base de interesse compartilhado. Entretanto, os pares forçados podem se mostrar ineficazes. Nem todo mundo precisa de um mentor, e alguns pares podem não ter sinergia.

Fournier identifica o 'nerd alfa' - um tipo de personalidade que prioriza a inteligência e a proeza técnica. Esses indivíduos geralmente se apresentam como infalíveis, prejudicando o trabalho de seus colegas e reescrevendo códigos sem aviso prévio.

Embora seja difícil trabalhar com eles e sejam maus gerentes, os geeks alfa podem se beneficiar da orientação. Aprender habilidades de comunicação e escuta pode transformá-los de indivíduos que ostentam conhecimento em líderes que valorizam a colaboração.

Dica profissional:_ Use estas dicas gratuitas modelos de plano de comunicação de projeto para criar uma estratégia abrangente que todos sigam!

4. Definição de um líder de tecnologia e suas responsabilidades

O título "líder técnico" pode fazer referência a um estágio singular em uma carreira ou escada técnica, aparecendo como o auge da especialização técnica, mas Fournier desfaz esse equívoco. Ela argumenta que um líder técnico não é um destino, mas um "conjunto de responsabilidades" exclusivo

Os líderes técnicos que estão navegando pelo crescimento usam vários chapéus. Eles continuam a escrever códigos e a se manter atualizados com as atualizações técnicas. Mas eles também são uma ponte entre a equipe e a gerência, traduzindo as complexidades técnicas e defendendo as necessidades da equipe.

Embora a tomada de decisões técnicas continue sendo uma função essencial, a função envolve capacitar os membros da equipe e eliminar os obstáculos que impedem seu progresso. É um ato de equilíbrio complexo.

Fournier oferece uma história de advertência: alguns líderes técnicos se sentem compelidos a enfrentar todos os obstáculos sozinhos e a trabalhar até a meia-noite. Ela enfatiza que isso não é um distintivo de honra.

Gerentes de engenharia fortes devem aproveitar os talentos de sua equipe e criar um ambiente colaborativo onde todos prosperem.

Dica profissional:_ Crie o ambiente certo estrutura da equipe para sua empresa, escolhendo entre estes oito tipos.

5. Gerenciamento de novos relacionamentos de relatórios

Fournier usa o termo "líder de engenharia" para descrever o gerenciamento no trabalho . Um de seus princípios fundamentais é que os líderes de engenharia devem priorizar a relevância técnica. Isso faz todo o sentido, pois não é possível orientar sua equipe de forma eficaz se você não estiver a par das complexidades do trabalho dela.

Esse desafio se intensifica quando você contrata pessoas novas. Criar confiança e relacionamento torna-se fundamental. Ela sugere técnicas de comunicação aberta, como fazer perguntas direcionadas.

Por exemplo, eles preferem receber feedback pessoalmente ou por e-mail? Eles não gostam de comportamentos gerenciais específicos, como pular reuniões individuais? Entender essas preferências abre caminho para uma dinâmica mais colaborativa.

A integração de novas contratações sem problemas é outro aspecto fundamental da liderança de equipes. Fournier defende a criação de um modelo claro de plano de 30-60-90 dias com metas alcançáveis, de preferência comparadas com as experiências de contratações anteriores. Essa abordagem estruturada define expectativas claras e identifica possíveis incompatibilidades logo no início.

6. Entrando nas grandes ligas

Diferentemente das funções gerais de liderança sênior, a liderança sênior técnica exige um foco exclusivo. O livro se aprofunda nas funções específicas que se enquadram nessa categoria.

Em primeiro lugar, há o gerenciamento de alto nível em pesquisa e desenvolvimento. Esses líderes defendem a experimentação e priorizam soluções de ponta para impulsionar a empresa.

Por outro lado, os visionários tecnológicos preveem como a tecnologia pode revolucionar os negócios e identificam oportunidades estratégicas de crescimento.

Líderes técnicos fortes são experientes em organização. Eles garantem que os projetos tenham a equipe adequada e o talento certo no lugar certo para alcançar o sucesso.

Transformar grandes visões em realidade requer uma execução impecável.

Aqui, os líderes são excelentes em planejamento, priorização de tarefas e coordenação de esforços em várias equipes. Eles são os evangelistas tecnológicos da empresa, capazes de representar o produto em reuniões com clientes e gerar entusiasmo.

Fournier reconhece que a elaboração de uma estratégia vencedora é a pedra angular da liderança sênior.

7. Navegando na cultura de bootstrapping

O cultivo de equipes saudáveis depende da compreensão dos valores essenciais da sua empresa e de uma cultura que os reflita. Para Fournier, a cultura é a cola invisível que une uma equipe - as regras não ditas que orientam o comportamento profissional.

Uma boa escada de carreira é uma ferramenta cultural. Ela delineia o caminho para o crescimento profissional em sua empresa, impactando os gerentes de contratação em aspectos como contratação, avaliações de desempenho e promoções.

Então, como criar uma escala de carreira que capacite a sua equipe?

A colaboração é fundamental. Solicite feedback dos gerentes seniores e engenheiros, incorporando suas percepções à estrutura.

Pesquise outras empresas e use seus exemplos para criar práticas recomendadas. Considere como os planos de carreira em sua empresa se alinham com a estrutura geral de remuneração, geralmente com faixas salariais atribuídas a cada nível.

Se a sua empresa segue uma hierarquia plana, é preciso reconhecer que as avaliações de desempenho em um único nível podem variar. Seu plano de crescimento de carreira deve ser flexível o suficiente para acomodar isso.

Por exemplo, a gerência de engenharia, embora desafiadora, pode ser uma progressão natural para quem busca crescimento profissional.

Seu estilo de gerenciamento muda ao gerenciar diferentes equipes. o livro The Manager's Path_ o incentiva a adaptar seus princípios para se adequar ao seu gerenciamento estilo de trabalho melhor.

Citações populares sobre o caminho do gerente

Veja aqui as citações mais populares desse livro que o motivarão a pegá-lo para sua próxima sessão de leitura:

Não há nada pior do que sentir que não consegue tomar uma única decisão por conta própria ou sentir que cada trabalho que você faz precisa ser verificado duas e três vezes pelo seu gerente.

Essa citação destaca como o microgerenciamento pode sufocar a criatividade e a iniciativa. Ela passa a mensagem errada de que você não confia nas habilidades da sua equipe, o que leva a sentimentos de frustração e desinteresse por parte da equipe de engenharia.

A melhor maneira de gerenciar pessoas é gerenciar a si mesmo primeiro.

Os líderes lideram pelo exemplo. Ao gerenciar seu tempo, suas emoções e suas prioridades de forma eficaz, você serve de modelo para a sua equipe, promovendo uma cultura de autoconsciência e responsabilidade.

Não se baseie exclusivamente em consenso ou votação. Isso pode levar a decisões diluídas com as quais ninguém fica realmente satisfeito.

Embora a colaboração seja importante, os gerentes usam a estratégias de liderança para tomar decisões decisivas. A tomada de decisão baseada em consenso muitas vezes pode levar os projetos à mediocridade e impedir o progresso.

A ideia de que a função de líder técnico deve ser automaticamente atribuída ao engenheiro mais experiente, aquele que pode lidar com os recursos mais complexos ou que escreve o melhor código, é um equívoco comum que até mesmo os gerentes experientes cometem.

Esta citação desmascara o mito de que apenas o conhecimento técnico qualifica alguém para uma função de líder técnico. Os líderes técnicos eficazes precisam ter fortes habilidades de liderança e comunicação, além de conhecimento técnico.

Os idiotas brilhantes são pessoas de alto desempenho que também são idiotas. Em geral, são muito inteligentes e podem apresentar resultados impressionantes, mas deixam um rastro de infelicidade por onde passam. Não promova os idiotas brilhantes.

Essa citação oferece uma nota de advertência sobre a priorização da inteligência emocional e a criação de uma dinâmica de equipe positiva. Embora habilidades técnicas sólidas sejam valiosas, um líder que cria um ambiente tóxico acaba prejudicando o sucesso geral.

Embora essas citações possam ajudá-lo a lembrar e refletir sobre os princípios gerenciais fundamentais destacados no livro, você precisa das ferramentas certas para implementá-los como líder de tecnologia.

Aplique os aprendizados do The Manager's Path

A plataforma pode ajudá-lo a desenvolver uma cultura de transparência, capacitar os membros da equipe e criar um ambiente de trabalho favorável.

1. Criando confiança por meio da transparência

Como uma plataforma avançada de gerenciamento de projetos, o ClickUp se baseia na ética de práticas de trabalho justas, oferecendo visibilidade e clareza a todos os níveis de sua força de trabalho.

Com mais de 15 opções flexíveis Visualizações do ClickUp no Google Analytics, você pode criar fluxos de trabalho personalizados para a sua equipe. Isso lhe dará acesso granular aos cronogramas de trabalho e projetos de todos, permitindo que você acompanhe e monitore os resultados em tempo real.

Visualize, planeje, monitore, acompanhe e analise o trabalho com mais eficiência com o ClickUp Views

Aqui está um detalhamento do uso de visualizações flexíveis a seu favor:

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível que mantém todos na mesma página comVisualização do calendário do ClickUp *Crie o fluxo de trabalho Kanban perfeito para visualizar tarefas e o progresso do projeto. Agrupe quadros por status, responsável e prioridade para identificar gargalos e manter seus projetos em andamento com o modo de exibição Quadro

e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível que mantém todos na mesma página comVisualização do calendário do ClickUp *Crie o fluxo de trabalho Kanban perfeito para visualizar tarefas e o progresso do projeto. Agrupe quadros por status, responsável e prioridade para identificar gargalos e manter seus projetos em andamento com o modo de exibição Quadro Crie um esboço visual para organizar ideias, projetos e fluxos de trabalho. Converta facilmenteMapas mentais do ClickUp em tarefas rastreáveis para colaborar com sua equipe

Defina e acompanhe as capacidades de carga de trabalho da sua equipe para ver facilmente quem está abaixo ou acima da capacidade. Adicione estimativas de tempo e prioridades às tarefas da sua equipe para que todos saibam no que trabalhar. Determine quais trabalhos podem exigir recursos adicionais da equipe e adicione facilmente os responsáveis com a visualização de carga de trabalho

para ver facilmente quem está abaixo ou acima da capacidade. Adicione estimativas de tempo e prioridades às tarefas da sua equipe para que todos saibam no que trabalhar. Determine quais trabalhos podem exigir recursos adicionais da equipe e adicione facilmente os responsáveis com a visualização de carga de trabalho Mantenha o controle de quem fez o quê em uma Lista, Pasta, Espaço ou Espaço de Trabalho específico. Veja rapidamente comentários, edições e atualizações e filtre por colegas de equipe para ver em quais tarefas do projeto eles estão trabalhando. Selecione os tipos de atividade de trabalho que deseja visualizar para ver os detalhes do projeto com a Visão de atividade

2. Colaboração com sua equipe

The Manager's Path ressalta a importância de um líder de equipe romper silos com uma melhor colaboração.

Criar um ambiente seguro para os não comunicadores e proteger a cultura de trabalho de funcionários desrespeitosos não é fácil.

Veja aqui, Documentos do ClickUp e Visualização de bate-papo do ClickUp pode ajudá-lo a preencher as lacunas de comunicação e a lidar com tato com os perturbadores da equipe.

Refine e edite seu conteúdo junto com colegas usando a detecção de colaboração ao vivo no ClickUp Docs

A detecção de colaboração ajuda você a colaborar com os membros da sua equipe no Docs, permitindo que você escreva, edite ou faça um brainstorming de ideias.

Você pode criar páginas da Web ou wikis com design bonito e compartilhá-las com seus subordinados diretos. Para motivar seus funcionários, mencione pessoas nos comentários para dar feedback positivo instantâneo.

Você também pode vincular documentos e tarefas para acessar informações compartilhadas ou criadas relacionadas a um projeto.

Dê feedback instantâneo ou colabore para atualizações com o ClickUp Chat View

Use canais de bate-papo em tempo real no ClickUp para melhorar a comunicação da equipe. Você pode adicionar qualquer pessoa às conversas de trabalho com @menções e atribuir comentários para manter sua equipe trabalhando em itens de ação.

Você também pode responder a perguntas rápidas, compartilhar atualizações e feedback corretivo e fornecer esclarecimentos rapidamente, mantendo o ritmo. Isso se alinha com a mensagem de Fournier de comunicação aberta e oportuna.

A comunicação informal pode criar relacionamento e camaradagem em sua equipe. Compartilhar vitórias rápidas, oferecer incentivo ou simplesmente ter uma conversa casual pode infundir positividade em seu ambiente de trabalho.

The Manager's Path destaca a importância de gerenciar uma equipe e uma cultura, e o Chat View funciona como uma ferramenta para cultivar essa cultura de conexão humana.

3. Gerenciando pessoas de forma eficaz

Com um conjunto de ferramentas de colaboração no ClickUp, você pode não apenas se comunicar e criar transparência, mas também gerenciar pessoas sem esforço por meio da hierarquia tecnológica de sua empresa.

A biblioteca de modelos prontos para uso e altamente personalizáveis no ClickUp pode ajudar você a economizar tempo e a começar instantaneamente com os princípios básicos de gerenciamento.

Mantenha sua equipe organizada e focada em suas metas com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Estabelecer uma base para o sucesso é mais fácil com o Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp .

Este modelo incorpora perfeitamente a filosofia do The Manager's Path. Ele o orienta a estabelecer metas claras para sua equipe, o que é uma primeira etapa crucial.

Você pode facilmente delinear funções e responsabilidades, garantindo que todos entendam sua parte e como ela contribui para o quadro geral. Os membros da equipe assumem o controle de seu trabalho e têm autonomia para tomar iniciativas e se destacar.

Nesse modelo, você pode:

Criar status personalizados, como Cancelado, Concluído, Preso, A fazer e Trabalhando em) para monitorar o progresso da equipe

Adicionar campos personalizados para adicionar atributos para gerenciar tarefas, como Departamento e Categoria

Adicionar visualizações personalizadas, como Agenda, Agenda por Departamento, Status por Departamento e Guia de Introdução para acessar facilmente as informações da tarefa

Por fim, o modelo facilita a criação de protocolos de comunicação claros.

Assim como o The Manager's Path defende a comunicação aberta, esse modelo define as expectativas para o compartilhamento de informações, promovendo a transparência e reduzindo a confusão dentro da equipe.

Para ambientes de ritmo acelerado, The Manager's Path fala sobre a necessidade de uma liderança adaptável - temos um modelo que o ajuda a lidar com isso também.

Defina rapidamente metas, acompanhe o progresso e mantenha-se organizado - tudo isso no ClickUp Agile Team Roadmap Template

Visualize o roteiro de seu produto e veja claramente a visão de longo prazo com o Modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp .

Ao dividir os recursos em tarefas gerenciáveis, você pode garantir que todos estejam no caminho certo com as etapas imediatas necessárias para atingir os objetivos maiores.

Com esse modelo, você pode:

Criar tarefas com status personalizados, como Concluído, Estacionado, Em andamento e A fazer, para monitorar o progresso de cada etapa

Adicionar campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para gerenciar suas tarefas e visualizar facilmente as etapas do projeto, como impacto, meta estratégica, importância estratégica, dias de duração e esforço estimado

Adicione visualizações personalizadas, como Guia de Introdução, Metas Estratégicas, Roteiro de Produto Ágil, Status e Plano de Produto

Essa transparência gera confiança e mantém todos alinhados, mesmo quando as prioridades evoluem. A natureza iterativa do desenvolvimento ágil, um aspecto central desse modelo, permite que sejam feitos ajustes conforme necessário, em sincronia com a necessidade de adaptabilidade destacada em The Manager's Path.

Outro princípio fundamental do The Manager's Path é a comunicação aberta, que cria equipes bem-sucedidas. Modelo de matriz de reuniões e comunicação de equipe do ClickUp pode ajudar você a conseguir isso!

Acompanhe as responsabilidades das tarefas, estabeleça linhas claras de comunicação e defina cronogramas de reuniões com o modelo de matriz de reuniões e comunicação de equipe do ClickUp

Chega de decifrar e-mails enigmáticos ou de se perguntar onde encontrar atualizações cruciais. Este modelo estabelece "canais de comunicação" claros - pense em walkie-talkies designados para diferentes tipos de informações.

Você pode ficar à frente de todos os assuntos urgentes por meio dessa ferramenta em tempo real, enquanto as discussões mais aprofundadas podem ser mantidas em reuniões específicas. Isso garante que todos recebam as informações de que precisam da maneira mais eficiente possível.

Fournier enfatiza a importância das reuniões individuais para garantir que cada membro da equipe se sinta valorizado. Este modelo o lembra de agendar essas conversas cruciais e acompanhar seus pontos de discussão.

Com este modelo,

Crie status personalizados , como Cancelado, Concluído, Em andamento e A fazer, para acompanhar o andamento das reuniões e da comunicação

, como Cancelado, Concluído, Em andamento e A fazer, para acompanhar o andamento das reuniões e da comunicação Adicione campos personalizados para gerenciar suas tarefas e visualizar facilmente o progresso da comunicação da equipe

e visualizar facilmente o progresso da comunicação da equipe Adicione exibições personalizadas, como a agenda de reuniões, o guia de introdução, o status da reunião e a matriz de reuniões de comunicação para ficar por dentro de tudo

Imagine um membro da equipe cheio de ideias, mas hesitante em falar em um grupo maior. Uma reunião individual agendada - criada com o modelo - oferece um espaço seguro para discussões abertas e troca de feedback valioso.

Fournier resume bem: "O trabalho de um gerente envolve facilitar para seus funcionários a realização de tarefas, criando ambientes férteis nos quais o trabalho pode acontecer"

O ClickUp ajuda você a fazer isso e muito mais!

Fortaleça sua equipe ao longo do caminho do gerente

A sabedoria de Fournier vai além da teoria: O livro oferece estruturas práticas e conselhos práticos. The Manager's Path tem como objetivo aprimorar seu crescimento profissional, mantendo o foco técnico e os membros da sua equipe engajados e motivados.

Este livro é um guia valioso, mas é apenas um ponto de partida. Você precisa de plataformas modernas de gerenciamento de projetos que ofereçam diversas funcionalidades para capacitar os gerentes e otimizar os fluxos de trabalho da equipe.

Ao aproveitar o poder do ClickUp, você pode fazer com que sua equipe de tecnologia deixe de ser um grupo de trabalho árduo para se tornar uma unidade de alto desempenho, trabalhando de forma colaborativa e eficiente para alcançar resultados extraordinários. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e adote os princípios-chave de The Manager's Path colocando-os em ação!