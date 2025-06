10 modelos gratuitos de apresentações para criar apresentações convincentes

Uma apresentação convincente ajuda uma empresa a gerar leads, fechar negócios com clientes e garantir financiamento de investidores. Uma apresentação ruim tem o efeito oposto.

Mas como encontrar a apresentação perfeita que atenda às suas necessidades sempre? Use modelos de apresentações!

Usar modelos de apresentações prontos para uso e personalizáveis torna o processo mais rápido e fácil. A boa notícia é que muitos desses modelos gratuitos estão disponíveis online.

Neste artigo, selecionamos uma lista dos 10 melhores modelos de apresentações para várias plataformas. Vamos lá!

O que são modelos de apresentações?

Os modelos de apresentações são apresentações ou decks personalizáveis e prontos a usar que as empresas utilizam para criar argumentos de venda para clientes ou argumentos de financiamento para investidores.

Você pode criar modelos de apresentações usando várias ferramentas de apresentação, como Microsoft PowerPoint e Google Slides. Eles geralmente incluem layouts de design para criar slides sobre vários tópicos abordados em apresentações de vendas ou para investidores.

O que torna um modelo de apresentação de vendas bom?

Os modelos de apresentações podem ser curtos ou detalhados, dependendo dos requisitos específicos da empresa.

Em alguns casos, você pode precisar de modelos curtos de apresentação rápida para apresentar sua empresa ou produto a um cliente ou investidor em potencial em uma reunião não planejada. No caso de reuniões de negócios planejadas, você precisará de modelos para apresentações detalhadas ao cliente.

Os modelos de apresentações devem incluir alguns elementos essenciais de um argumento de venda, independentemente do tamanho e do formato. Os usuários podem usar alguns ou todos esses elementos, mas eles devem estar presentes.

Aqui estão alguns pontos-chave que devem estar presentes em um ótimo modelo de apresentação:

Visão geral do produto : Qual é o seu principal produto ou ideia de negócio e qual é o seu mercado-alvo?

Benefícios do produto : as principais características, benefícios e proposta de valor exclusiva do seu produto que dão aos clientes em potencial um motivo para comprar

Pontos fracos do cliente : uma lista clara dos problemas dos clientes que o produto ajuda a resolver

Visão geral da empresa : uma breve visão geral da empresa e do que ela oferece

Modelo de negócios : uma explicação do modelo de negócios da empresa; isso é especialmente útil para um modelo de apresentação de startup

Participação de mercado da empresa : números sobre a participação de mercado atual e almejada da empresa, de preferência em comparação com seus principais concorrentes

Benchmarking da concorrência : alguns slides comparando a empresa com seus concorrentes em termos de recursos, proposta de valor, preço e muito mais

Estratégia de crescimento e plano financeiro: O plano estratégico e financeiro de crescimento da empresa e as projeções financeiras

Além dos modelos de apresentações, você também pode usar ferramentas de IA para criar apresentações de vendas.

Os mapas mentais do ClickUp também são úteis para visualizar seu plano de crescimento para potenciais investidores. Adicione, remova ou reorganize nós, faça conexões e delineie fluxos de trabalho para demonstrar seus processos de vendas.

Descreva processos de vendas e apresentações detalhados usando os mapas mentais do ClickUp

Dica profissional: Aproveite o ClickUp para Startups para criar vários tipos de apresentações para clientes e investidores. Desde o brainstorming de ideias para apresentações de vendas até a criação de fluxos de trabalho de vendas detalhados, ele ajuda em todos os aspectos do seu negócio iniciante, tornando-o uma das melhores ferramentas para startups.

10 modelos de apresentações para usar em 2024

Quer você esteja buscando uma rodada de financiamento inicial ou uma rodada de financiamento em série, uma boa apresentação de slides pode persuadir potenciais investidores. Abordaremos diferentes tipos de modelos de apresentações para clientes e investidores para que você possa escolher o que funciona melhor para você. Mesmo que você queira criar sua própria apresentação, pode se inspirar nesses exemplos comprovados para chamar a atenção do seu público.

1. Modelo de apresentação rápida da ClickUp

Baixe este modelo Crie um discurso de elevador que chame a atenção instantaneamente e faça com que as pessoas se envolvam mais com você usando o modelo de discurso de elevador do ClickUp

Um elevator pitch é uma descrição curta e intrigante de uma ideia, marca ou produto. O objetivo é fazer uma apresentação que você possa entregar a alguém que encontrar durante uma viagem de elevador e intrigá-lo o suficiente para discutir o assunto mais tarde.

O modelo de apresentação rápida da ClickUp facilita a criação de uma apresentação, permitindo que você faça um brainstorming de ideias com sua equipe. Ele usa um formato de tabela simples para buscar ideias de vários membros da equipe. Em seguida, você discute as ideias e cria uma apresentação que causa um grande impacto em dois minutos ou menos.

O modelo é totalmente personalizável, permitindo que você o adapte às suas necessidades. Se você está procurando modelos de uma página, esta é a sua melhor opção.

Principais recursos

Faça um brainstorming de ideias com sua equipe e anote os pontos mais importantes do seu argumento de venda

Crie um argumento de venda curto que você possa apresentar a qualquer lead de negócios, cliente em potencial ou parceiro comercial em potencial que encontrar em qualquer lugar

Personalize o modelo e adapte-o ao seu negócio

Caso de uso: Para criar uma breve apresentação de vendas que você possa fazer para pessoas que encontrar por acaso em dois minutos ou menos (em um elevador, por exemplo).

Dica profissional: Apresentações rápidas exigem mais do que um argumento convincente a favor da sua empresa. Não se trata apenas da apresentação, mas de como você a faz. Se você acha que suas habilidades de apresentação estão um pouco enferrujadas, aqui estão alguns livros que você pode ler para voltar ao jogo.

2. Modelo de apresentação de vendas ClickUp

Baixe este modelo Crie um argumento de venda convincente que ajude você a conquistar clientes para sua empresa usando o modelo de argumento de venda do ClickUp

O modelo de apresentação de vendas da ClickUp é perfeito para profissionais de vendas que precisam de uma maneira rápida e eficaz de criar apresentações de vendas personalizadas para reuniões com clientes.

Ele usa uma estrutura simples de gancho, conteúdo e call to action para criar argumentos de venda convincentes que conquistam os clientes. Listar as partes de um ótimo argumento de venda facilita o processo de redação.

Ainda assim, se precisar de ajuda para criar uma apresentação, você pode aproveitar a IA generativa com o ClickUp Brain. Ele irá gerar automaticamente uma apresentação de vendas perfeita com base em suas instruções específicas.

O modelo de apresentação de vendas do ClickUp também ajuda você a transformar várias etapas do processo de vendas em tarefas práticas. Você pode atribuir essas tarefas a membros específicos da equipe, definir prazos e acompanhar o progresso de cada lead.

Principais recursos

Faça um brainstorming com sua equipe e trabalhe de forma colaborativa neste modelo do ClickUp Docs

Escreva argumentos de venda convincentes com um gancho claro para chamar a atenção de clientes em potencial

Caso de uso: Para criar argumentos de venda convincentes com um gancho claro e uma chamada à ação.

3. Modelo de apresentação ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de apresentação do ClickUp para criar apresentações convincentes para clientes

O modelo de apresentação ClickUp é perfeito para criar apresentações impressionantes para reuniões com clientes. Como todo vendedor sabe, as apresentações podem conquistar negócios ou perder leads valiosos.

Com este modelo, você pode criar facilmente slides detalhados de apresentação de vendas para transmitir o valor do seu produto a clientes em potencial. Ele oferece bastante espaço para você destacar claramente a oportunidade de mercado e o seu potencial de crescimento. Você pode até mesmo usá-lo para discutir sua estratégia de entrada no mercado e projeções financeiras.

Ele oferece designs personalizáveis para vários elementos que devem ser incluídos nas apresentações para clientes, como uma página de introdução, uma agenda para a reunião e as páginas de conteúdo principal para o produto ou tópico de discussão.

Principais recursos

Use códigos de cores para diferentes tipos de slides para criar apresentações bem estruturadas

Trabalhe com a visualização do quadro branco para planejar e organizar sua apresentação

Crie uma apresentação totalmente personalizada usando as várias opções de design

Caso de uso: Isso é útil para preparar apresentações detalhadas para clientes em slides. Ele fornece instruções detalhadas para criar uma apresentação para clientes, tornando-a acessível até mesmo para iniciantes.

4. Modelo de página única anual do ClickUp

Baixe este modelo Dê uma direção estratégica à sua empresa e defina as prioridades de negócios para o ano usando o modelo ClickUp Annual One Pager

A estratégia e os valores da sua empresa são componentes essenciais que devem ser incluídos nas apresentações de vendas, pois ajudam os clientes em potencial a entender o que sua empresa representa.

O modelo ClickUp Annual One Pager é útil para comunicar os valores, a estratégia e as prioridades anuais da sua empresa. Quaisquer atualizações na estratégia e direção central de uma empresa devem ser documentadas e acessíveis; este modelo pode ajudar nisso.

Ao fazer uma apresentação de vendas, os profissionais de vendas devem estar cientes dos objetivos e prioridades gerais da empresa. Este modelo irá ajudá-lo a comunicar sua estratégia e fornecer essas informações à sua equipe de vendas.

Ele também tem a opção de listar os valores fundamentais da empresa e refiná-los conforme necessário.

Principais recursos

Realize reuniões anuais e use este modelo para discutir a estratégia de curto e longo prazo da empresa

Liste os valores, a visão e a missão da sua empresa para fornecer às equipes de vendas clareza sobre o que você representa

Descreva as metas e prioridades anuais da sua empresa

Caso de uso: este modelo é perfeito para comunicar a estratégia geral, as metas anuais e as diretrizes de uma empresa.

5. Modelo de apresentação de vendas em PowerPoint

Modelo simples de apresentação de vendas em PowerPoint via Microsoft

Este modelo de apresentação de vendas em PowerPoint tem 13 slides para criar uma apresentação de vendas detalhada para os clientes. Abrange a visão geral da empresa, a visão geral do produto, os benefícios do produto e a estratégia de crescimento da empresa, entre outras coisas.

O design é simples, mas elegante. Além disso, pode ser personalizado para se adequar aos requisitos da sua marca. Por exemplo, você pode usar as cores da sua marca e adicionar a sua identidade visual sem complicações.

Principais recursos

Personalize a apresentação usando milhares de fotos, gráficos e fontes da biblioteca da Microsoft

Mostre aos clientes em potencial o valor do seu produto criando slides detalhados sobre os problemas que ele resolve

Caso de uso: Para criar uma apresentação de vendas em PPT, com um design minimalista, para reuniões com clientes em que você precisa de uma apresentação detalhada para fechar negócios.

6. Modelo de apresentação técnica em PowerPoint

Modelo de apresentação em PowerPoint para empresas de tecnologia via Microsoft

Este modelo de apresentação de PowerPoint para tecnologia da Microsoft foi projetado especificamente para empresas de tecnologia. Ele usa o formato de problema e solução para mostrar aos potenciais investidores quais desafios um produto resolve e por que eles devem investir nele.

Com isso, você pode destacar claramente os recursos inovadores e os principais benefícios do seu produto tecnológico.

A segunda parte do modelo concentra-se em fornecer informações sobre a empresa, incluindo seu modelo de negócios, concorrentes e dados de benchmarking de mercado.

A melhor parte é que ele oferece um formato para apresentar uma estratégia de crescimento clara e um plano de ação de dois anos para a empresa, o que é ótimo para convencer os investidores do seu potencial.

Principais recursos

Aproveite os recursos visuais e temas relacionados à tecnologia de alta qualidade e basta adicionar conteúdo para criar apresentações de vendas detalhadas

Use-o para mostrar o plano financeiro e de crescimento detalhado da sua empresa

Caso de uso: Ótimo para criar apresentações de PowerPoint para empresas de tecnologia obterem financiamento de investidores.

7. Modelo de apresentação de vendas no PowerPoint

Modelo de apresentação em PowerPoint para empresas de varejo via Microsoft

O terceiro modelo de apresentação em PowerPoint da nossa lista foi feito sob medida para atender às necessidades das empresas de varejo. O modelo de apresentação em PowerPoint para varejo é muito semelhante em estrutura ao modelo para o setor de tecnologia listado acima, mas usa cores, recursos visuais e mensagens voltadas para empresas de varejo.

Comece descrevendo um problema do setor e, em seguida, destaque seu produto como a solução ideal. Em seguida, apresente slides com os recursos e benefícios do produto antes de passar para a seção de visão geral da empresa.

A última seção aborda detalhes sobre a empresa, visão geral do mercado, posicionamento da empresa no mercado, estratégia de crescimento e planos futuros.

No geral, é um modelo de apresentação detalhado que fornece todas as informações de que um investidor precisa.

Principais recursos

Crie apresentações impressionantes com a vasta biblioteca visual do PowerPoint

Use o tema e os recursos visuais como estão se sua empresa atua no varejo de vestuário ou personalize com recursos visuais da marca

Caso de uso: Criar apresentações PowerPoint abrangentes para investidores para empresas de varejo, a fim de garantir financiamento para os negócios.

8. Modelo de apresentação para startups de tecnologia do Google Slides da SlidesGo

Modelo de apresentação para startups de tecnologia via SlidesGo

O modelo de apresentação para startups de tecnologia do Google Slides da SlidesGo foi projetado com startups de tecnologia em mente. Suas cores, elementos visuais e design geral refletem que se trata de uma apresentação para uma empresa de tecnologia.

Ele é diferente da maioria dos outros modelos de apresentações desta lista, pois é focado no design e não no conteúdo. Você terá várias opções de design para criar um tipo de slide, mas nenhuma referência para o conteúdo.

Ele cobre todos os slides essenciais que você deseja em uma apresentação, como visão geral do produto, visão geral do mercado e informações sobre a concorrência, e oferece 2 a 3 opções de design de slides para cada um.

Outros slides úteis incluem: análise SWOT da empresa, estudos de caso, avaliações de clientes e prêmios conquistados pela empresa ou pelo produto. Este é um dos melhores exemplos de apresentações para startups, independentemente do estágio em que você se encontra.

Principais recursos

Escolha entre esquemas de cores em azul, verde, rosa, roxo e laranja

Escolha entre várias opções de design para cada tipo de slide

Aproveite seus mais de 500 ícones, Flaticons e outros recursos visuais para personalizar a apresentação

Cubra todos os elementos essenciais de uma excelente apresentação de vendas, escolhendo entre as 25 opções de slides disponíveis

Cite citações de especialistas do setor ou avaliações de clientes para mostrar o que as pessoas dizem sobre sua empresa ou produtos usando os slides de "citações"

Caso de uso: Ótimo para equipes de vendas de startups de tecnologia para explicar suas ideias ou conceitos inovadores de produtos a potenciais compradores. Também pode ser personalizado para ser uma apresentação para investidores.

9. Modelo de apresentação de startup da vida real no Google Slides, da SlidesGo

Modelo de apresentação de startup da vida real via SlidesGo

O modelo de apresentação de startup da vida real é perfeito para quem tem algum conhecimento de design e adora criar apresentações personalizadas.

No final da apresentação, você encontrará uma lista completa de fontes, cores e elementos visuais usados nos slides e mais opções. Você pode usar esses recursos para personalizar a apresentação ou usá-la como está.

Ele contém todos os slides essenciais sobre uma empresa e seu produto, bem como os problemas que ele resolve. Também abrange análise de mercado e informações sobre a concorrência. No geral, este exemplo de apresentação deixa muito espaço para experimentação.

Principais recursos

Personalize e use seus 34 slides com informações detalhadas sobre a empresa, o produto e o mercado

Apresente um vídeo de demonstração do produto na sua apresentação

Aproveite a biblioteca de recursos visuais no final para personalizar a apresentação

Caso de uso: este modelo é útil para startups criarem apresentações de vendas detalhadas para clientes em potencial. É mais adequado para usuários avançados que desejam usar os recursos no final.

10. Modelo simples de apresentação de vendas do Google Slides da SlidesGo

Modelo simples de apresentação de vendas do Google Slides via SlidesGo

Este modelo simples de apresentação da SlidesGo pode ser usado por diferentes tipos de empresas, pois não foi projetado com um tipo específico em mente.

Tem mais de 20 slides para cobrir informações relacionadas ao produto, à empresa e ao mercado para persuadir os clientes em potencial a comprar de uma empresa. Com alguns ajustes, também pode ser transformado em uma apresentação para investidores para garantir financiamento para o negócio.

Assim como os dois modelos de apresentação anteriores da SlidesGo, este também inclui recursos para personalizar a apresentação no final.

Principais recursos

Use seus 20 designs de slides para criar apresentações no Google Slides ou no Microsoft PowerPoint

Apresente uma análise comparativa detalhada da concorrência, incluindo uma comparação de recursos

Mostre o crescimento da sua empresa até agora usando os vários designs de slides

Personalize a apresentação usando sua vasta biblioteca de recursos com mais de 500 ícones e Flaticons

Caso de uso: útil para vários tipos de empresas para criar apresentações detalhadas de vendas ou para investidores no Google Slides.

Conquiste com o modelo de apresentação certo

Todos os modelos listados acima são ótimos para criar apresentações de vendas bem-sucedidas. Alguns atendem a empresas de um nicho específico, enquanto outros têm um escopo mais amplo.

Listamos modelos de apresentações da ClickUp, PowerPoint e Google Slides para que você possa escolher o mais adequado às suas necessidades.

Se você tem uma conta ClickUp, pode integrar esses modelos a vários outros recursos, como ClickUp CRM, Automação e muito mais, para ajudar as equipes de vendas a serem mais produtivas, criar apresentações atraentes e gerenciar fluxos de trabalho.

Então, o que você está esperando? Cadastre-se hoje mesmo para obter sua conta gratuita do ClickUp.