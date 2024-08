10 melhores softwares de estimativa de construção em 2024

Estimativas de custo de construção imprecisas 3% do lucro de seu projeto e, ao mesmo tempo, reduzir em 30% as taxas de ganho de projetos futuros.

Os métodos antigos de estimativa de custos podem ser imprecisos devido a dados não confiáveis, erros humanos e falta de responsabilidade.

O software de estimativa de construção elimina as suposições. Ele é treinado em tecnologia moderna, ajudando estimar custos precisos agilizar processos e reduzir erros orçamentários dispendiosos.

O software de estimativa para construção usa aprendizado de máquina, elementos de visualização e dados em tempo real para ajudar a estimar custos precisos para seus projetos de construção.

No entanto, não existe um modelo único para todos.

Neste artigo, verificaremos as principais ferramentas de estimativa de construção, analisando seus principais recursos, limitações, preços e análises de produtos. 🔎

O que você deve procurar em um software de estimativa de construção?

Considere estes fatores ao selecionar um software de estimativa para projetos de construção:

Preço acessível: Procure um software que esteja de acordo com seu orçamento. Como se trata de um investimento significativo, determine quanto você deseja investir no software e escolha uma ferramenta acessível

Procure um software que esteja de acordo com seu orçamento. Como se trata de um investimento significativo, determine quanto você deseja investir no software e escolha uma ferramenta acessível Precisão e eficiência: Escolha um software que seja confiável e ofereça estimativas de custo de construção e de projeto altamente precisas, incluindo mão de obra, materiais e outras despesas

Escolha um software que seja confiável e ofereça estimativas de custo de construção e de projeto altamente precisas, incluindo mão de obra, materiais e outras despesas Interface fácil de usar: Certifique-se de que o software de estimativa de construção seja fácil de navegar e entender. Uma ferramenta fácil de usar reduzirá o tempo de treinamento e eliminará a necessidade de suporte técnico externo

Certifique-se de que o software de estimativa de construção seja fácil de navegar e entender. Uma ferramenta fácil de usar reduzirá o tempo de treinamento e eliminará a necessidade de suporte técnico externo **Integração: procure um software de estimativa que se integre perfeitamente aos seus aplicativos e sistemas existentes, inclusive ferramentas de gerenciamento de projetos e software de contabilidade

Escalabilidade: Escolha uma ferramenta que possa ser dimensionada junto com sua empresa, lidando com eficiência com projetos mais extensos e uma clientela crescente

Embora vários Software de estimativa de construção ERP pode ser benéfico, mas encontrar o software certo pode ser assustador.

Aqui está uma lista dos principais softwares de estimativa de construção para acelerar o processo. 👇

Os 10 melhores softwares de estimativa de construção para usar em 2024

Aqui estão os recursos, as análises de usuários, as limitações e os preços dos melhores softwares de estimativa disponíveis.

1. Contractor Foreman

Fonte da imagem: Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman é um software completo de gerenciamento de construção. Ele oferece ferramentas e mais de 35 recursos para ajudá-lo a gerenciar licitações, estimativas e pessoas - sob o mesmo teto.

Trata-se de um software acessível e fácil de usar para gerar estimativas de construção. Seu software de estimativa de construção é conhecido por atender empreiteiras em mais de 75 países.

Use o software de estimativa na Web ou com os aplicativos para iOS e Android - sem limites de dispositivo.

Melhores recursos do Contractor Foreman

Obtenha visibilidade de ponta a ponta do andamento de seu projeto por meio de Kanban e exibições de lista

Personalize as folhas de rosto adicionando referências, detalhes e dados personalizados

Use modelos de estimativa prontos para criar propostas de forma rápida e eficiente

Acesse o banco de dados de custos em tempo real com os preços mais recentes de materiais e mão de obra

Receba notificações em tempo real quando os orçamentos forem entregues, abertos e clicados

Integre-se a ferramentas populares como Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier e muito mais

Limitações do Contractor Foreman

Formas limitadas de organizar estimativas e projetos

As funções do aplicativo móvel não são tão intuitivas quanto as do site

Falta de registros de revisão para estimativas

Preços do gerente de empreiteiro

Gratuito: 30 dias

30 dias Básico: $79/mês

$79/mês Standard: $125/mês

$125/mês Plus: $166/mês

$166/mês Pro: $249/mês

$249/mês Unlimited: $49/mês

Classificações e avaliações do Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (630+ avaliações)

2. Tendência de construção

Fonte da imagem: Tendência de construção O Buildertrend usa o recurso livre de erros técnicas de estimativa ágil para uma estimativa de custo precisa por meio de cálculos e fórmulas pré-criados. É melhor para criar roteiros de construção residencial e estimar custos de construção, o que o torna uma escolha popular entre construtores de casas, empreiteiros especializados e reformadores.

O Buildertrend fornece custos de trabalho precisos com rastreamento de custos em tempo real. As propostas automatizadas eliminam as entradas duplas, ajudando-o a criar propostas detalhadas para seus clientes de forma rápida e fácil.

Melhores recursos do Buildertrend

Escolha entre modelos de estimativa prontos para acelerar o processo de licitação

Meça e quantifique os materiais com funções de decolagem fáceis de usar

Armazene os custos de material e mão de obra em um banco de dados de custos personalizado

Crie propostas de licitação profissionais

Use detalhamentos de custos, monitoramento de despesas em tempo real e a capacidade de ajustar recursos com eficiência

Limitações do Buildertrend

A interface do usuário não é impressionante, os recursos e as funcionalidades são difíceis de navegar

Não há opções de salvamento automático e a edição no Word e no Excel às vezes apaga todos os dados

Preços da Buildertrend

Gratuito: Ilimitado

Ilimitado Básico: $19/mês

$19/mês Growth: $39/mês

$39/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Buildertrend

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

3. Pilha

Fonte da imagem: Pilha O Stack é baseado na nuvem software de gerenciamento de projetos de construção . Desde as estimativas até o encerramento, a ferramenta oferece todas as soluções de construção de que você precisa para simplificar o processo de estimativa.

Além disso, o Stack simplifica a estimativa de custos para projetos complexos por meio de ferramentas intuitivas de medição, estimativa e proposta. Ela também oferece ferramentas de automação úteis para automatizar tarefas repetitivas, como atualização de bancos de dados, contagem e cálculos para você.

Em comparação com outras ferramentas de estimativa de construção inflexíveis, o Stack oferece muitas opções de personalização para configurar o software de acordo com suas necessidades comerciais.

Pontos adicionais para o hub de projeto centralizado do Stack para gerenciar, rastrear e se comunicar com todas as partes interessadas internas e externas.

Melhores recursos do Stack

Obtenha medições precisas com ferramentas dedicadas para medir área, linear, arco, inclinação, contagens e volume

Crie propostas de acordo com a marca, com logotipo, termos, escopo e outros detalhes da marca

Use bibliotecas predefinidas ou personalizadas para criar faturas de itens, materiais e montagens com facilidade

Gerar relatórios com pontos de dados personalizáveis, como plano, tipo de custo ou outros rótulos

Acesse uma extensa biblioteca de modelos relacionados à construção para começar a trabalhar rapidamente

Limitações de pilha

Itens e montagens, uma vez criados, não podem ser movidos para um novo local

O software pode ficar lento ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

Preços da pilha

Início: $2.999 /ano

$2.999 /ano Crescimento: US$ 1.899 /ano

US$ 1.899 /ano Construção: Preços personalizados

Classificações e avaliações da pilha

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

4. Estimativas claras

Fonte da imagem: Estimativas claras O Clear Estimates é um software de estimativa de construção fácil de usar. Ele tem mais de 130 modelos de orçamentos prontos para áreas comuns, como cozinhas, banheiros, garagens e muito mais.

Você pode personalizar os modelos adicionando ou removendo partes específicas. O Clear Estimates oferece milhares de blocos pré-carregados com custos de material e mão de obra regionalmente precisos.

Basta arrastá-los para o seu modelo para criar estimativas específicas para o local do cliente. Você obtém dados de preços para mais de 400 áreas diferentes nos EUA, atualizados trimestralmente.

Melhores recursos do Clear Estimates

Aproveite o suporte rápido e confiável durante a estimativa de construção

Tenha acesso a mais de 160 modelos de estimativa categorizados para diferentes áreas

Acesso a mais de 10.000 bancos de dados de preços de itens de linha (atualizados trimestralmente)

Economize tempo na curadoria de conteúdo com modelos de propostas profissionais

Limitações do Clear Estimates

Voltado principalmente para a região dos EUA

É difícil adicionar imposto sobre vendas a uma estimativa

Preços da Clear Estimates

Gratuito: 30 dias

30 dias Padrão: $79/mês

$79/mês Pro: $119/mês

$119/mês Franquia: $249/mês

Classificação de estimativas claras

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capítulo: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique estes_ Ferramentas de controle de tempo de construção_ !

5. Procore

Fonte da imagem: Procore A Procore oferece um kit de ferramentas abrangente para otimizar os fluxos de trabalho de pré-construção, como o gerenciamento de projetos, estimativas, propostas e orçamentos.

Assim como o Stack, o Procore oferece as ferramentas de estimativa e as opções de personalização corretas para realizar levantamentos de quantidades, estimativas e propostas profissionais.

A Procore já ajudou em mais de 1.000.000 de projetos em 150 países, realizados por grandes empresas como Honeywell, Brookfield Properties e outras.

Melhores recursos do Procore

Um painel de controle centralizado para gerenciar todas as suas atividades de pré-construção

Colaborar com as partes interessadas do projeto usando modelos 2D e 3D em tempo real

Integre-se a mais de 500 aplicativos para trabalhar da maneira que desejar

Gerar reconhecimentos de símbolos prontos para decolagem com o AI Auto Count em segundos

Uma interface que prioriza os dispositivos móveis com aplicativos dedicados para iOS e Android

Cálculo automático de custos de material e mão de obra

Limitações do Procore

Há uma curva de aprendizado acentuada para o software

O preço não é adequado para empreiteiras privadas ou agências de construção de pequeno e médio porte

Preços da Procore

Preços personalizados

Classificações e avaliações do núcleo

G2: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2.600+ avaliações)

6. Buildsoft

Fonte da imagem: Construções suaves A plataforma de estimativas Cubit da Buildsoft permite integrar estimativas e decolagens em um único processo contínuo.

A plataforma centralizada e flexível permite que você gere estimativas com rapidez e precisão. Você pode encontrar ferramentas inteligentes, como inspeções de modelos 3D ou BIM, análise de trabalho, listas de preços dinâmicas e muito mais para simplificar a estimativa.

Você também pode salvar os dados de preços como listas de modelos, controlando os preços dos trabalhos para obter precisão e lucratividade. Crie modelos de trabalhos com comércios e itens comuns para simplificar estimativas futuras.

Melhores recursos da Buildsoft

Uma única visualização para gerenciar todas as suas estimativas e projetos de construção

Verificação cruzada de estimativas usando modelos 3D ou BIM interativos

Criar novas estimativas usando modelos de listas de preços

Permitir a sincronização em tempo real entre modelos de listas de preços, trabalhos e estimativas existentes

Use o fluxo de trabalho de revisão de trabalhos para lidar com alterações em trabalhos, estimativas ou projetos de forma eficiente

Limitações do Buildsoft

Falta de recursos de aprendizagem adequados para novos usuários

Os usuários têm dificuldade em alterar custos e preços

Preços do Buildsoft

Padrão: US$ 180/mês

US$ 180/mês Profissional: $240/mês

$240/mês Enterprise: $270/mês

Classificações e análises da Buildsoft

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. PlanSwift

Fonte da imagem: PlanSwift O PlanSwift, um software de estimativa de construção baseado em nuvem, torna seu processo de estimativa de construção rápido, conveniente e sem papel. Ele é facilmente personalizável de acordo com suas necessidades comerciais específicas.

O PlanSwift pode ser usado em praticamente qualquer profissão com uma interface intuitiva de arrastar e soltar e funções de clique único. Seja comercial ou residencial, a plataforma oferece ferramentas específicas para gerar estimativas de custo precisas.

Melhores recursos do PlanSwift

Use ferramentas de área e lineares para calcular metragem quadrada ou áreas de superfície, medições simples de apontar e clicar

Possui Single Click Takeoff para medir superfícies irregulares ou curvas

Acesse projeções de custo dinâmicas que se atualizam com as mudanças nos custos de mão de obra ou material

Solte montagens personalizadas pré-construídas em seu takeoff para contagem, cálculos e estimativas automáticas

Limitações do PlanSwift

Não há sincronização em nuvem ou compartilhamento de arquivos incorporados

Lento e lento às vezes, com um alto tempo de renderização

Preços do PlanSwift

Gratuito: 14 dias

14 dias Profissional: $1749/ano

Classificações e resenhas do PlanSwift

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

4,3/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

8. HeavyBid

Fonte da imagem: HeavyBid Com a confiança de mais de 50.000 estimadores, o HeavyBid está entre os softwares de estimativa mais rápidos e precisos para a construção civil. Ele permite que você importe itens de sites do DOT para reduzir o tempo gasto na estimativa.

O HeavyBid usa programas de decolagem externos e insere os dados para criar estimativas de projetos.

O HeavyBid também facilita a verificação das estimativas com listas de verificação e ferramentas de revisão que colocam todos os custos e preços sob o microscópio. Isso justifica o fato de o HeavyBid ser uma opção para 44 das 50 principais empreiteiras civis pesadas do ENR.

Melhores recursos do HeavyBid

Conecte-se a mais de 30 sistemas de contabilidade, incluindo Vista, Quickbooks, Sage 300, etc.

Habilite a sincronização automática para evitar a entrada dupla no fluxo de trabalho de estimativa

Crie propostas personalizáveis

Suporta a importação e exportação de dados do Primavera ou do Microsoft Project

Permite que vários estimadores colaborem em projetos em tempo real

Limitações do HeavyBid

Caro para comprar e manter

Recursos limitados de geração de relatórios

Preço do HeavyBid

Preços personalizados

Classificações e avaliações do HeavyBid

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Confira estes_ **Modelos de propostas de construção !

9. Estimator360

Fonte da imagem: Estimador360 O Estimator360, um software robusto de estimativa e gerenciamento de construção, tem cálculos de construção e conjuntos de regras incorporados, facilitando a estimativa.

Com o Estimator360, você também pode criar listas detalhadas de materiais, incluindo mão de obra, materiais e outros custos essenciais de construção. Essas listas podem ser compartilhadas com fornecedores e subcontratados, mantendo uma única fonte de verdade.

Melhores recursos do Estimator360

Oferece montagens ilimitadas com cálculos avançados de construção e conjuntos de regras

Personaliza e dimensiona montagens usando tecnologias proprietárias como Build Options e Intelligent Ratios

Possui fluxos de trabalho automatizados para converter estimativas em propostas em um clique

Escolha entre mais de 70 modelos de projetos ou crie novos modelos personalizados

Uma plataforma que prioriza os dispositivos móveis, com aplicativos dedicados para usuários de iOS e Android

Limitações do Estimator360

Difícil de integrar com software de terceiros

O aplicativo às vezes apresenta falhas e requer reinstalação

Preços do Optimator360

Plano One Simple: $369/mês

Classificações e resenhas do Estimator360

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

10. Sage Estimating

Fonte da imagem: Estimativa Sage O Sage Estimating ajuda você a ganhar mais licitações com precisão e reduz o tempo de decolagem ao obter detalhes em 2D e 3D com um único clique. Você pode transportar essas informações para o software com rapidez e precisão.

Ele é integrado ao Sage 100 Contractor, ao Sage 300 Construction e ao Real Estate para simplificar a exportação de orçamentos, pedidos de compra e subcontratos. O uso do software Sage Estimating também resolve o problema da duplicação de dados.

Melhores recursos do Sage Estimating

Simplifique o processo de estimativa com ferramentas para decolagens 2D e 3D

Maximize a velocidade e a eficiência com a transferência automática de dados de decolagem

Simplifique a colaboração com integrações fáceis com outros aplicativos

Limitações do Sage Estimating

Não é muito fácil de usar e tem uma curva de aprendizado

Não consegue criar sistemas de decolagem orientados por especificações

Preços do Sage Estimating

Gratuito: 30 dias

Classificações e resenhas do Sage Estimating

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.1/5 (70+ avaliações)

Outras ferramentas de construção

Embora estas ferramentas de construção pode ajudá-lo a obter estimativas precisas para projetos de construção, o ClickUp pode ser seu parceiro para gerenciar esses projetos de forma organizada. Gerenciamento de projetos de construção do ClickUp ajuda estimadores, empreiteiros e proprietários de PMEs a gerenciar e colaborar em projetos de construção, rastrear dependências, gerenciar propostas e muito mais.

Planeje e execute facilmente seus projetos de construção usando a ferramenta de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

Escolha entre mais de 10 visualizações e Modelos de gerenciamento de construção do ClickUp para gerenciar projetos com rapidez.

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp ajuda a gerenciar todas as suas operações de construção em um só lugar com visualizações pré-criadas, status personalizados, campos personalizados, documentos e muito mais.

O ClickUp também oferece usuários e tarefas ilimitados, tudo de graça. Quer ficar por dentro de tudo? Incorpore o rastreamento em tempo real em seu funcionamento para nunca perder uma atualização.

Melhores recursos do ClickUp

Estimativa de custos: Calcule estimativas de pedidos, quantidades, materiais e custos de mão de obra com cálculos e fórmulas personalizadas

Calcule estimativas de pedidos, quantidades, materiais e custos de mão de obra com cálculos e fórmulas personalizadas Gerenciar projetos: Use o gerenciamento de projetos empresariais do ClickUp, incluindo recursos como automação e gerenciamento de recursos

Use o gerenciamento de projetos empresariais do ClickUp, incluindo recursos como automação e gerenciamento de recursos Previsão de tempo: Preveja o tempo necessário para cada tarefa com estimativas de tempo

Preveja o tempo necessário para cada tarefa com estimativas de tempo Priorização de tarefas: Use as dependências de tarefas para priorizar e concluir as tarefas em ordem

Use as dependências de tarefas para priorizar e concluir as tarefas em ordem Colaboração em tempo real: Crie bases de conhecimento e colabore com as equipes em tempo real

Limitações do ClickUp

Ele não fornece uma visualização de tabela no aplicativo móvel (por enquanto)

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Plano ilimitado: US$ 7/mês

US$ 7/mês Plano Comercial: $12/mês

$12/mês Enterprise: Preço personalizado

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Use o ClickUp para fazer melhores estimativas de construção

O software de estimativa para construção é essencial para ganhar mais projetos, minimizar o tempo de estimativa e tornar as estimativas mais precisas.

Evite perder negócios devido a cálculos manuais lentos e propensos a erros - o software certo lhe dará velocidade e precisão.

Com o ClickUp ao seu lado, o gerenciamento da construção será mais fácil do que nunca. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para se beneficiar de seus modelos de gerenciamento de construção , uso ilimitado e colaboração perfeita.