Como gerenciar e evitar dívida técnica no Scrum?

Durante um dia de trabalho, as equipes de desenvolvimento de software tomam dezenas de decisões que envolvem compromissos complexos. Para cada linguagem de programação que você escolhe, código de integração que você escreve ou ferramenta de automação que você adota, você terá consequências no futuro.

Essas consequências são conhecidas como dívida técnica. No modelo tradicional de desenvolvimento de software em cascata, a dívida técnica era extremamente comum. As metodologias Agile Scrum criaram processos para minimizá-las.

Nesta postagem do blog, entramos em detalhes sobre por que a dívida técnica ocorre e como você pode evitá-la em seus projetos.

Entendendo a dívida técnica no Scrum

Os processos tradicionais de desenvolvimento de software dependiam de projetos de longo prazo, que levavam anos para serem implementados. Quando o projeto era concluído, o mercado mudava, as demandas dos clientes evoluíam e a tecnologia em si ficava obsoleta, criando dívida técnica.

O que é dívida técnica?

A dívida técnica refere-se ao custo do retrabalho adicional causado pela escolha de uma solução razoável e de curto prazo em vez de uma abordagem melhor que levaria mais tempo.

Essencialmente, é como pegar um atalho agora, o que pode acelerar o desenvolvimento no curto prazo, mas muitas vezes leva a um aumento dos custos mais tarde, pois a dívida precisa ser "paga" com a correção dos problemas decorrentes do compromisso inicial.

Qual é um exemplo de dívida técnica?

O exemplo mais simples de uma dívida técnica existente é quando desenvolvedores com prazos apertados enviam código para produção sem passar por revisões e testes completos. Quando o recurso for lançado, ele estará cheio de bugs, será inutilizável ou, na pior das hipóteses, representará um risco à segurança cibernética.

Como o Scrum ajuda com a dívida técnica?

Em resposta às ineficiências do método cascata, surgiu o modelo ágil Scrum de desenvolvimento de software.

Os processos de gerenciamento de projetos Scrum são projetados para gerenciar a dívida técnica.

O backlog do produto se concentra em fornecer clareza dos requisitos

As definições de histórias de usuários exigem critérios de aceitação completos

Os scrum masters e os proprietários de produtos dedicam tempo em cada sprint para saldar a dívida técnica

Os processos de revisão de código são projetados com o objetivo de saldar a dívida técnica

Apesar dos melhores esforços, a dívida técnica é inevitável. Vamos ver por quê.

O que causa a dívida técnica no Scrum?

Existem vários fatores internos e externos que causam dívida técnica em projetos de desenvolvimento de software Scrum. Algumas das causas mais comuns são:

Evolução do mercado/tecnologia

Com o passar do tempo, a tecnologia pode se tornar obsoleta e as necessidades do mercado podem evoluir. Isso significa que as escolhas que você fez anteriormente podem precisar ser reformuladas. Isso é natural e as equipes Scrum esperam isso como parte de sua jornada de desenvolvimento ágil de software.

No entanto, nem todas as causas são naturais.

Pressa para cumprir prazos

As equipes Scrum trabalham em sprints de duração fixa, geralmente com duração de 1 a 2 semanas. A pressão para concluir as tarefas atribuídas dentro desses prazos apertados pode introduzir dívida técnica, levando os membros da equipe a optar por soluções mais rápidas e menos ideais.

Definição inadequada do que está concluído

A definição de concluído (DoD) é um artefato crucial no Scrum. Ela descreve os critérios de aceitação para que qualquer tarefa seja considerada concluída. As equipes Scrum definem isso claramente antes mesmo de adicionar uma tarefa ao sprint.

No entanto, definições inadequadas muitas vezes causam dívida de código. Por exemplo, se o DoD não exigir testes de desempenho, a equipe pode ignorar problemas de desempenho que exigem um esforço significativo para serem corrigidos posteriormente.

Mudanças incrementais sem planejamento holístico

Embora as atualizações incrementais permitam a entrega rápida de novos recursos, elas podem, às vezes, levar à falta de um design ou planejamento abrangente. Em prol da velocidade, as equipes podem usar modelos de desenvolvimento de software que não captam o panorama geral.

Assim, cada parte do software é desenvolvida e adicionada em incrementos, o que nem sempre leva em consideração a arquitetura do sistema como um todo. Com o tempo, isso pode resultar em uma arquitetura fragmentada, ineficiente, difícil de manter e repleta de problemas de compatibilidade.

Refactoração diferida

Na abordagem iterativa, há sempre uma próxima iteração para corrigir ou melhorar a implementação existente. Essa mentalidade pode levar ao adiamento da refatoração necessária, com a esperança equivocada de que você poderá lidar com isso mais tarde.

À medida que você cria mais recursos sobre um código refatorado de forma inadequada, a complexidade e o custo das alterações aumentam, aumentando assim a dívida técnica.

Mesmo em projetos Scrum, várias formas de dívida técnica podem surgir com base na colaboração entre as equipes de negócios, engenharia e relacionamento com o cliente. Essa dívida técnica pode ter consequências significativas.

Quais são os efeitos da dívida técnica no Scrum?

A consequência direta da dívida técnica é que ela cria uma dívida financeira correspondente na forma de retrabalho, tempo e recursos qualificados. No entanto, os efeitos indiretos da dívida técnica são muitos e muito mais prejudiciais.

Diminuição da velocidade de desenvolvimento: equipes ágeis afetadas pela dívida técnica gastam mais tempo corrigindo bugs e resolvendo problemas de sprints anteriores do que trabalhando em novos recursos. Isso significa menos horas para criar novos recursos e tempos de entrega mais lentos em geral.

Maior complexidade: À medida que a dívida técnica se acumula, a base de código se torna mais complexa e difícil de gerenciar. Cada vez que algo precisa ser alterado, o desenvolvedor gasta tempo desvendando a complexidade antes de fazer qualquer correção.

Custos educacionais: uma base de código complexa aumenta a carga cognitiva dos membros da equipe existente, dificultando a realização de alterações rápidas e eficazes. Além disso, exige que as equipes Scrum dediquem mais tempo à integração de novos membros.

Baixa qualidade do software: a dívida técnica afeta significativamente a qualidade do software, reduzindo a manutenção, aumentando a probabilidade de bugs e degradando o desempenho geral.

Reputação da engenharia: como equipe de produto, se seu código precisar de retrabalho constante para pagar a dívida técnica, sua reputação como organização de engenharia pode ser gravemente prejudicada. Isso também afetaria sua capacidade de atrair novos talentos.

Para evitar esses desafios e simplesmente criar um software melhor para o mundo, você precisa minimizar, se não eliminar totalmente, a dívida técnica. Veja como.

Estratégias para minimizar e lidar com a dívida técnica

Algumas das maneiras mais simples e eficazes de minimizar a dívida técnica envolvem a criação de processos consistentes. Um software gratuito de gerenciamento de projetos pode ser de imenso valor aqui. Veja como.

1. Realize revisões completas do código

A revisão de código é o processo pelo qual um colega examina o código escrito por um membro da equipe para garantir os padrões de qualidade. Normalmente, um colega sênior ou um gerente técnico realiza as revisões de código.

Os processos de cobertura e revisão de código reduzem a dívida técnica, garantindo a adesão aos padrões de codificação e identificando problemas antecipadamente, antes de incorporá-los à base de código principal.

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp pode ajudar a operacionalizar isso sem esforço. Os status personalizados do ClickUp permitem que você adicione "revisão de código" ao fluxo de trabalho.

Crie status personalizados no ClickUp para monitorar e acompanhar a dívida técnica

O ClickUp Automations permite atribuir automaticamente tarefas à revisão de código quando a codificação estiver concluída. Você também pode usar as listas de verificação do ClickUp para garantir que todos os critérios de aceitação sejam atendidos.

Se você não sabe por onde começar, aqui está o modelo ágil de gerenciamento Scrum da ClickUp, uma estrutura totalmente personalizável para entregar projetos com menos erros e eliminar a dívida técnica na origem.

2. Automatize as verificações de qualidade do código

O advento da IA, juntamente com práticas maduras de automação de testes, tem um grande potencial para eliminar a dívida técnica. Por exemplo, o uso de aplicativos sem código ajuda a reduzir a codificação manual, diminuindo assim a possibilidade de bugs.

Você também pode usar ferramentas de código de IA e editores de código para:

Identifique erros de código

Veja alternativas recomendadas para os erros

Verifique a adesão às práticas recomendadas

Inclua comentários e compartilhe conhecimento entre os membros da equipe

As revisões de código e a automação desempenham um papel fundamental na mudança para a esquerda dos processos de qualidade. Por exemplo, se um desenvolvedor identifica uma falha de segurança potencial em um novo recurso de autenticação, ele pode corrigir a falha antes que ela se torne parte do software, evitando correções futuras dispendiosas e riscos de segurança.

O ClickUp Brain pode melhorar ainda mais sua eficiência, acelerando suas tarefas de gerenciamento de projetos Scrum. O Gerenciador de Conhecimento com IA e o Gerenciador de Projetos com IA do ClickUp permitem que você faça perguntas, obtenha respostas e automatize tarefas em um instante.

Obtenha respostas e insights em tempo real para suas dúvidas com o ClickUp Brain

3. Torne a dívida técnica transparente

Chame as coisas pelos nomes. No seu sistema de gerenciamento de projetos, marque claramente os itens de dívida técnica como tal para garantir que essas questões recebam a atenção e os recursos necessários durante o planejamento do sprint.

O software flexível de gerenciamento de tarefas da ClickUp permite marcar uma tarefa como recurso, defeito, marco ou feedback. Ao categorizar seu trabalho de maneira adequada, você pode tomar melhores decisões de priorização.

Personalize convenções de nomenclatura e tipos de tarefas com o ClickUp

4. Crie visibilidade sobre a dívida técnica

A qualquer momento, o proprietário do produto deve ser capaz de responder à pergunta: Então, qual é a nossa dívida técnica?

Para fazer isso, você precisa ter uma visibilidade clara e detalhada de suas tarefas. O software de gerenciamento de projetos ClickUp foi projetado para lhe dar essa liberdade. Com mais de 35 ClickApps e mais de 15 visualizações, você pode personalizar o gerenciamento de tarefas, o rastreamento de bugs e a visualização do fluxo de trabalho da maneira que for melhor para você.

Você também pode criar uma visualização personalizada para tarefas de dívida técnica, completa com seu próprio painel para monitorar o progresso.

Escolha a visualização personalizada que melhor se adapta às suas necessidades com o ClickUp

5. Inclua o proprietário do produto

A função do proprietário do produto é fundamental para preencher a lacuna entre os requisitos comerciais e a execução técnica. Eles têm mais voz nas decisões sobre quando e quanto da dívida técnica deve ser abordada em cada sprint.

Como equipe de desenvolvimento de software, colabore estreitamente com o proprietário do produto. Permita que eles:

Entenda o escopo e as implicações da dívida técnica

Comunique-se com as partes interessadas do negócio

Garanta os compromissos e orçamentos necessários

Crie sistemas para eliminar dívidas técnicas futuras

O modelo de registro de dívida técnica do ClickUp é um recurso poderoso para gerenciar operações de ponta a ponta. Esse modelo totalmente personalizável funciona como um livro-razão para documentar, gerenciar, medir e fornecer soluções para todas as dívidas técnicas.

Gerencie toda a sua dívida técnica com o modelo de registro de dívida técnica do ClickUp

6. Defina processos para saldar a dívida técnica

Captura de dados: em cada tarefa, capture descrições detalhadas da dívida técnica, incluindo sua origem, impacto e possíveis soluções, facilitando uma abordagem sistemática para resolver essas questões.

Planejamento: durante as reuniões de sprint, planeje o tratamento e a resolução da dívida técnica com o mesmo rigor que as novas funcionalidades ou correções de bugs.

Refaça o código regularmente: Programe refatorações regulares para consolidar e otimizar a base de código.

Por exemplo, digamos que uma equipe de desenvolvimento perceba que várias funções em seu aplicativo usam código semelhante para recuperar dados do usuário do banco de dados. Eles refatorarão essas funções criando uma única função utilitária que lida com chamadas de banco de dados, que todas as outras funções podem usar. Isso simplifica a base de código e torna mais fácil a manutenção e menos propensa a erros.

Liberte-se da dívida técnica com o ClickUp

Todas as decisões relacionadas a projetos têm seus prós e contras. Otimizar para obter vantagens de curto prazo criará dívida técnica de longo prazo. Mesmo equipes que sabem disso muito bem às vezes são pressionadas a tomar decisões subótimas.

Portanto, lidar com a dívida técnica em projetos Scrum é um processo contínuo e iterativo. É parte integrante de todo processo de planejamento de sprint. O software de gerenciamento de projetos ClickUp entende isso. Ele é repleto de recursos flexíveis e personalizáveis e ferramentas de IA que toda equipe Scrum precisa.

Experimente o ClickUp hoje mesmo gratuitamente!

Perguntas frequentes sobre dívida técnica

1. O que causa a dívida técnica no Scrum?

A dívida técnica no Scrum pode surgir da evolução dos mercados, da pressa para cumprir prazos de sprints, levando a soluções rápidas em vez de soluções sustentáveis. Definições inadequadas de "concluído" que não incluem verificações de qualidade rigorosas também podem contribuir para o acúmulo de dívidas.

Do lado do cliente, mudanças frequentes nos requisitos e prioridades podem levar a retrabalho e inconsistências na base de código.

2. O que acontece quando a dívida técnica aumenta no Scrum?

Quando a dívida técnica aumenta no Scrum, a velocidade de desenvolvimento diminui, pois você passa mais tempo corrigindo bugs e resolvendo problemas legados do que em novos recursos.

Isso geralmente resulta em menor qualidade do produto, risco de falha do projeto e pressão sobre o moral da equipe, pois os membros podem se sentir sobrecarregados com o acúmulo crescente de tarefas de manutenção.

3. Como evitar a dívida técnica no ágil?

Para evitar dívida técnica em agile, garanta a adesão rigorosa a uma definição abrangente de "concluído" que inclua padrões de qualidade, como revisões de código e testes.

Priorize a refatoração regular e aloque tempo para lidar com a dívida técnica no planejamento do sprint. Além disso, mantenha uma comunicação clara e contínua dentro da equipe e com as partes interessadas para gerenciar as expectativas e prioridades de maneira eficaz.