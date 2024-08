Exercícios de sinceridade radical para melhorar a comunicação

Você não se sente à vontade para enfrentar conflitos ou lidar com sentimentos feridos? Você pode achar difícil dar feedback, especialmente feedback negativo, com empatia.

Você não é o único. Muitos de nós têm dificuldade em ser gentis e transparentes em nosso feedback, o que pode causar mal-entendidos, enfraquecer a unidade da equipe e tornar as interações menos produtivas.

No entanto, a sinceridade radical pode ajudar a melhorar as interações da sua equipe.

A sinceridade radical é uma Gerenciamento de equipes filosofia que incentiva a empatia e o feedback honesto para o crescimento, criando um ambiente de apoio e sinceridade.

Neste artigo, exploramos um conjunto de exercícios de sinceridade radical para ajudá-lo a transformar sua equipe Estilo de liderança de equipe multifuncional lidar com conversas difíceis, criar confiança e estabelecer conexões mais fortes.

Vamos começar aprendendo o que é sinceridade radical. 👇

O que é sinceridade radical?

A sinceridade radical combina dois elementos - preocupação pessoal e desafio direto - para criar um ambiente de apoio, porém responsável, em que todos se sintam valorizados e inspirados a dar o melhor de si.

A sinceridade radical foi apresentada pela primeira vez em 2017 por Kim Scott, ex-executiva do Google e da Apple, em seu livro Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity (Seja um chefe incrível sem perder sua humanidade). Ela desenvolveu esse conceito no Vale do Silício, observando o que funciona na liderança.

Então, por que esse conceito de liderança é tão popular?

A sinceridade radical equilibra falar aberta e honestamente sem se conter e demonstrar empatia e consideração pelos sentimentos dos outros. Isso ajuda a criar confiança, incentiva conversas profundas e torna o trabalho em equipe mais eficaz.

Desde a sua criação, empresas e líderes adotaram amplamente a sinceridade radical para promover a confiança, o crescimento e a responsabilidade da equipe.

Importância da implementação da sinceridade radical nas equipes

A implementação da sinceridade radical em seu trabalho e em sua vida pessoal oferece vários benefícios, tais como

Melhoria da comunicação: Promova a comunicação aberta, honesta e direta entre os membros da equipe. As práticas de sinceridade radical evitam mal-entendidos e conflitos, levando a uma colaboração mais suave e a uma melhor tomada de decisões dentro da equipe

Promova a comunicação aberta, honesta e direta entre os membros da equipe. As práticas de sinceridade radical evitam mal-entendidos e conflitos, levando a uma colaboração mais suave e a uma melhor tomada de decisões dentro da equipe Solução mais rápida de problemas: Faça com que os membros da sua equipe se sintam à vontade para expressar abertamente suas ideias e preocupações. Isso significa que os problemas são sinalizados em tempo recorde, criando um ambiente nas sessões de brainstorming em que as ideias fluem livremente, levando a soluções mais rápidas

Faça com que os membros da sua equipe se sintam à vontade para expressar abertamente suas ideias e preocupações. Isso significa que os problemas são sinalizados em tempo recorde, criando um ambiente nas sessões de brainstorming em que as ideias fluem livremente, levando a soluções mais rápidas Crescimento pessoal: A sinceridade radical não se trata apenas de expor queixas; trata-se de elevar uns aos outros. O feedback construtivo leva aEstilo de trabalho transformação e ajuda os membros da equipe a entender seus pontos fortes e áreas de melhoria

A sinceridade radical não se trata apenas de expor queixas; trata-se de elevar uns aos outros. O feedback construtivo leva aEstilo de trabalho transformação e ajuda os membros da equipe a entender seus pontos fortes e áreas de melhoria Relacionamentos mais fortes: Incentivar a empatia e a compreensão entre os membros da equipe por meio da franqueza radical. Quando as pessoas se sentem ouvidas e valorizadas, isso fortalece os laços dentro da equipe. Promover a confiança e o respeito mútuo por meio da franqueza radical leva a melhores relacionamentos e maior satisfação no trabalho

Incentivar a empatia e a compreensão entre os membros da equipe por meio da franqueza radical. Quando as pessoas se sentem ouvidas e valorizadas, isso fortalece os laços dentro da equipe. Promover a confiança e o respeito mútuo por meio da franqueza radical leva a melhores relacionamentos e maior satisfação no trabalho Aumento da responsabilidade: Ao reconhecer abertamente as vitórias e as derrotas, os membros da equipe assumem a responsabilidade. A promoção da responsabilidade por meio da franqueza radical garante que todos assumam a responsabilidade por seu trabalho

Melhore a comunicação praticando a sinceridade radical

A adoção da sinceridade radical ajuda os membros da equipe a criar um ambiente em que o diálogo aberto e honesto é incentivado e celebrado. Em um local de trabalho favorável, as pessoas se sentem à vontade para compartilhar seus pensamentos e ideias sem medo de julgamento.

A prática da sinceridade radical promove a transparência, gera confiança, incentiva o crescimento, fortalece os relacionamentos e melhora a colaboração dentro da equipe.

Papel da sinceridade radical ao desafiar e corrigir os membros da equipe

A beleza da sinceridade radical é que ela corta o ruído e vai direto ao cerne da questão.

Você constrói confiança e respeito com os membros da equipe ao ser radicalmente franco, mas atencioso. Trata-se de desafiá-los a dar o melhor de si e, ao mesmo tempo, oferecer o apoio e a orientação de que precisam para chegar lá.

E aqui está o segredo: quando as pessoas sentem que você as ouve e as apoia, é mais provável que elas aceitem o feedback e façam mudanças positivas.

Vamos imaginar que você tenha um colega que constantemente perde prazos. Com uma sinceridade radical, você não ignoraria nem resmungaria sobre o problema pelas costas dele.

Em vez disso, você teria uma conversa aberta e honesta, explicando o impacto das ações dele na equipe e oferecendo apoio para ajudá-lo a melhorar. Portanto, a sinceridade radical o incentiva a abordar o problema diretamente, mas com cuidado.

Essa abordagem ajuda você a criar uma equipe eficiente carta da equipe e uma cultura de confiança, transparência e responsabilidade, em que todos se sintam valorizados e capacitados para fazer o melhor trabalho possível.

E vamos ser honestos, quem não gostaria de ter isso em uma equipe?

A importância de garantir que a crítica seja clara e gentil

Todos nós não queremos receber feedback útil e encorajador? A maneira como você faz elogios e críticas pode afetar significativamente a dinâmica dos relacionamentos e o crescimento dos indivíduos.

A clareza ajuda o destinatário a entender os problemas que estão sendo abordados, enquanto a gentileza garante que a crítica seja feita de forma construtiva e respeitosa.

Por exemplo, ao receber feedback de seu gerente sobre a apresentação de um projeto, em vez de ouvir,

"Sua apresentação foi péssima. Você precisa melhorar suas habilidades de falar em público "

o que poderia ser desmoralizante; seu gerente diz,

"Notei algumas áreas em que sua apresentação poderia ser melhorada, principalmente em sua fala. Vamos trabalhar juntos para desenvolver suas habilidades de falar em público para que você possa se sentir mais confiante em apresentações futuras. "

Ele reconhece a necessidade de melhorar e, ao mesmo tempo, oferece apoio e incentivo.

Aqui está um esboço de como as críticas claras e gentis contribuem coletivamente para um ambiente de apoio e produtivo e o ajudam a se tornar um ótimo chefe:

Manutenção de relacionamentos positivos: Críticas claras e gentis geram confiança e respeito nos relacionamentos, demonstrando consideração pelos sentimentos do destinatário e, ao mesmo tempo, abordando áreas que precisam ser melhoradas

Críticas claras e gentis geram confiança e respeito nos relacionamentos, demonstrando consideração pelos sentimentos do destinatário e, ao mesmo tempo, abordando áreas que precisam ser melhoradas Melhorar a comunicação: A clareza na crítica elimina mal-entendidos e garante que a mensagem seja transmitida de forma eficaz, enquanto a gentileza incentiva a comunicação aberta e reduz a defensiva

A clareza na crítica elimina mal-entendidos e garante que a mensagem seja transmitida de forma eficaz, enquanto a gentileza incentiva a comunicação aberta e reduz a defensiva Aumento do moral: A crítica gentil reconhece os esforços e os pontos fortes do destinatário, aumentando o moral e a produtividade emotivar sua equipe a superar desafios e buscar a excelência. Fornecer orientações claras sobre o que precisa ser melhorado ajuda as pessoas a crescerem e se desenvolverem profissional e pessoalmente

Passos práticos para implementar a sinceridade radical

A sinceridade radical cultiva conexões mais profundas, aprimora seu QE de feedback útil e leva a conversas mais produtivas. Aqui estão algumas etapas para implementá-la em seu local de trabalho:

Passo 1: Compartilhe histórias pessoais

Comece explicando a sinceridade radical à sua equipe com suas próprias palavras, enfatizando a importância de se preocupar pessoalmente e, ao mesmo tempo, desafiar diretamente.

Use histórias para ilustrar o conceito, compartilhando suas experiências de dar e receber feedback. Todas essas histórias pessoais devem mostrar a vulnerabilidade e demonstrar como o feedback contribuiu para seu crescimento.

Ao compartilhar suas próprias experiências, você dá o exemplo para a sua equipe e torna o conceito de sinceridade radical mais compreensível e relacionável.

Etapa 2: Solicite feedback

Demonstre sua disposição para receber feedback solicitando-o ativamente aos membros da sua equipe. Incentive-os a fazer elogios radicalmente sinceros e críticas construtivas sobre seu estilo de liderança, comunicação e desempenho.

Use Modelo de formulário de feedback do ClickUp que fornece uma plataforma para a sua equipe expressar as opiniões sobre você. Com subcategorias personalizáveis, seis opções de exibição diferentes e status personalizados, organize e gerencie todo o seu feedback em um só lugar.

Modelo de download

Modelo de download

Não ignore o silêncio - ele pode indicar a necessidade de feedback. Aproveite o desconforto, pois é aí que o crescimento acontece. O fato de não haver críticas não significa que você seja perfeito.

Se você tiver dificuldade para receber feedback, considere a possibilidade de experimentar a técnica da caixa laranja. Coloque uma "caixa laranja", real ou simbólica, em um local de destaque no espaço de trabalho da sua equipe. Em seguida, os membros da equipe podem compartilhar anonimamente seus comentários, sugestões ou preocupações. É uma maneira simples e eficaz de incentivar a comunicação aberta.

Incorpore as conversas sobre feedback nas interações diárias em vez de programá-las formalmente. E lembre-se de que buscar orientação, especialmente críticas construtivas, não é uma tarefa única - é um compromisso diário. Pode parecer estranho no início, mas você e sua equipe logo se acostumarão com isso.

Etapa 3: Gerencie o crescimento com conversas sobre carreira

Tenha discussões significativas com cada membro da equipe para descobrir suas motivações e aspirações de carreira. Use Modelos de planos de comunicação conduzir uma série de três Career Conversations com cada membro da equipe e usar essas conversas para alinhar as motivações individuais com as necessidades e oportunidades da equipe.

Explore o que os motiva, seus objetivos de vida e as forças motrizes de suas vidas (história de vida)

Compreender suas aspirações no auge de suas carreiras (sonhos)

Planejar de forma colaborativa suas ações atuais em relação às metas de carreira (plano de ação de carreira)

Monitorar e acompanhar o progresso de cada membro da equipe em direção aos seus objetivos profissionais com Modelo de trilha de carreira do ClickUp . Ele permite planejar e estabelecer marcos alcançáveis para orientar os membros da equipe rumo ao sucesso. Use formas e conectores para visualizar a trajetória de crescimento da sua equipe, com formatação inteligente e temas de cores para organizar e agrupar informações.

Modelo de download

Modelo de download

Passo 4: melhorar as conversas individuais

Agende reuniões individuais regulares e personalizadas com os subordinados diretos.

Personalize as reuniões de acordo com as preferências individuais, seja durante uma refeição, uma caminhada ou em um horário preferido. Isso cria um ambiente confortável em que os funcionários se sentem capacitados a compartilhar pensamentos e preocupações durante essas reuniões.

Trate essas conversas como oportunidades de construção de relacionamentos em vez de reuniões formais. Otimize o tempo e o formato dessas reuniões para garantir que sejam agradáveis e produtivas para ambas as partes. Ao aprimorar suas conversas 1:1, concentre-se em conquistar a confiança da sua equipe e promover uma cultura positiva.

Integre discussões sobre carreira nessas conversas para obter melhores resultados. Ao priorizar conexões genuínas e discussões significativas, você criará um ambiente de equipe mais robusto e solidário.

Defina agendas claras para cada reunião com Modelo de reunião individual do ClickUp . Esse modelo fornece uma estrutura para discussões significativas e produtivas, levando a uma melhor comunicação, alinhamento e desempenho da equipe.

O modelo inclui seções que documentam itens de ação e tarefas de acompanhamento, garantindo a responsabilidade e a continuidade após a reunião. Isso ajuda a acompanhar o progresso e a garantir que as discussões levem a resultados tangíveis.

Modelo de download

Modelo de download

Etapa 5: dê feedback prático e construtivo

Ofereça orientação improvisada aos membros da equipe, fazendo elogios radicalmente sinceros e críticas construtivas, mantendo as interações breves para respeitar o tempo de todos e manter o foco.

Crie um ciclo de feedback adaptado às preferências e ao estilo de comunicação de cada indivíduo para obter o máximo impacto. Ajuste sua abordagem com base no feedback recebido, demonstrando flexibilidade e capacidade de resposta.

Atribua comentários específicos aos membros relevantes da equipe com Atribuir comentários do ClickUp e garantir que o ciclo de feedback seja direcionado para a pessoa apropriada, criando itens de ação claros.

Os membros da equipe podem resolver rapidamente ou reatribuir comentários diretamente no comentário, evitando confusão ou perda de feedback. Ao gerenciar os comentários em um local central, os indivíduos podem acessar e tratar o feedback de forma eficiente, promovendo um ambiente colaborativo focado na melhoria contínua.

Converta comentários em tarefas e atribua-os à sua equipe com o ClickUp

Etapa 6: Avalie o feedback

Evite falhas no feedback avaliando regularmente seu progresso na implementação da sinceridade radical. Reflita sobre quais aspectos da sinceridade radical funcionam de forma eficaz e quais precisam ser aprimorados.

Busque opiniões de várias fontes, incluindo sua equipe, mentores e colegas. Obtenha perspectivas diferentes sobre sua abordagem à sinceridade radical e seu impacto na dinâmica da equipe.

Concentre-se em dominar os aspectos fundamentais da sinceridade radical. Avaliar o feedback é um processo contínuo na sinceridade radical. Os líderes devem buscar continuamente informações, refletir sobre suas interações e fazer ajustes para garantir que o ciclo de feedback permaneça eficaz e apoie o crescimento e o desenvolvimento da equipe.

Como a sinceridade radical melhora a formação de equipes

Incentivar a criação de vínculos por meio da franqueza radical é fundamental para melhorar a formação de equipes.

Aqui está uma visão geral de vários exercícios que você pode colocar em prática imediatamente. Isso o ajuda a explicar a sinceridade radical e a tentar incentivar a união de toda a equipe:

Sessões "Compartilhe sua história": Organize sessões em que os membros da equipe se revezem para compartilhar experiências e perspectivas pessoais. Isso promove a empatia e a compreensão entre os membros da equipe, fortalecendo seus relacionamentos

Organize sessões em que os membros da equipe se revezem para compartilhar experiências e perspectivas pessoais. Isso promove a empatia e a compreensão entre os membros da equipe, fortalecendo seus relacionamentos Workshops de feedback: Realize workshops com foco em dar e receber feedback. Use exercícios de encenação e círculos de feedback entre pares para praticar o fornecimento de feedback sincero de forma construtiva. Isso ajuda os membros da equipe a se sentirem mais confortáveis com a comunicação aberta e gera confiança

Realize workshops com foco em dar e receber feedback. Use exercícios de encenação e círculos de feedback entre pares para praticar o fornecimento de feedback sincero de forma construtiva. Isso ajuda os membros da equipe a se sentirem mais confortáveis com a comunicação aberta e gera confiança Retiros de formação de equipes: Planeje retiros em que os membros da equipe possam participar de atividades como jogos de formação de equipes, desafios ao ar livre e discussões em grupo. Esses retiros oferecem oportunidades para conexões genuínas e conversas honestas fora do local de trabalho

Planeje retiros em que os membros da equipe possam participar de atividades como jogos de formação de equipes, desafios ao ar livre e discussões em grupo. Esses retiros oferecem oportunidades para conexões genuínas e conversas honestas fora do local de trabalho Check-ins regulares: Implemente check-ins regulares em que os membros da equipe compartilhem atualizações, discutam desafios e forneçam feedback. Esses check-ins promovem a transparência, a responsabilidade e a melhoria contínua dentro da equipe

Implemente check-ins regulares em que os membros da equipe compartilhem atualizações, discutam desafios e forneçam feedback. Esses check-ins promovem a transparência, a responsabilidade e a melhoria contínua dentro da equipe Desafios para a solução de problemas: Crie oportunidades para que os membros da equipe colaborem na solução de desafios ou no brainstorming de ideias. Isso incentiva o trabalho em equipe, a criatividade e a inovação, além de fortalecer os laços entre os membros da equipe

Ao incorporar esses exercícios aos seus esforços de formação de equipes, você pode promover a confiança, a comunicação aberta e o sentimento de pertencimento entre os membros da equipe, o que, em última análise, leva a uma equipe mais forte e coesa.

Entendendo os melhores ambientes para praticar a sinceridade radical

Os eventos sociais fora do trabalho podem ser ótimos para praticar a sinceridade radical e criar vínculos com os colegas. Mas eles nem sempre são a melhor opção.

Quando a gerência organiza esses eventos, as pessoas podem se sentir pressionadas a participar. Isso pode diminuir a liberdade que você deseja demonstrar na organização.

Portanto, esteja atento ao planejar. Pergunte a si mesmo se está forçando sua equipe, sem querer, a fazer algo desconfortável.

Em vez disso, considere usar o tempo de trabalho para exercícios de franqueza radical. Você passa a maior parte do tempo com sua equipe no trabalho, portanto, esse é um excelente lugar para se conhecerem.

Ambientes informais, como almoços de equipe, intervalos para café ou reuniões a pé, são perfeitos para conversas honestas. Eles criam um ambiente descontraído em que todos se sentem à vontade para compartilhar.

E não se esqueça das reuniões individuais, que permitem discussões mais profundas e feedback personalizado.

Como medir o impacto da sinceridade radical

A franqueza radical em uma equipe significa que todos compartilham livremente seus pensamentos e sentimentos, e o feedback flui sem hesitação. Mas como você pode saber se isso está melhorando sua equipe? Dinâmica da equipe ?

De acordo com Kim Scott, autor de radical candor, radical candor is not measured at your mouth but at the listener's ear. É por isso que medir o impacto é essencial.

Ela lhe diz se sua Estratégias de comunicação estão ajudando ou prejudicando.

Ao acompanhar como as pessoas respondem ao feedback, como as ideias são compartilhadas e como os conflitos são resolvidos, você pode ver se a sinceridade radical está fazendo uma diferença positiva. Porque, se o feedback falhar, acabará custando aos negócios.

Ao usar uma combinação desses métodos, você pode avaliar a eficácia da sinceridade radical:

Feedback de 360 graus: Use avaliações de feedback de 360 graus para reunir percepções de várias perspectivas, incluindo colegas, gerentes e subordinados diretos, sobre a eficácia da sinceridade radical na organização. Compare o feedback ao longo do tempo para identificar áreas de melhoria

Use avaliações de feedback de 360 graus para reunir percepções de várias perspectivas, incluindo colegas, gerentes e subordinados diretos, sobre a eficácia da sinceridade radical na organização. Compare o feedback ao longo do tempo para identificar áreas de melhoria Envolvimento dos funcionários: Monitore os níveis de envolvimento dos funcionários antes e depois da implementação das práticas de franqueza radical. Níveis mais altos de envolvimento, medidos por meio de pesquisas ou outras métricas, podem indicar que os funcionários se sentem mais conectados e investidos em seu trabalho e na organização

Monitore os níveis de envolvimento dos funcionários antes e depois da implementação das práticas de franqueza radical. Níveis mais altos de envolvimento, medidos por meio de pesquisas ou outras métricas, podem indicar que os funcionários se sentem mais conectados e investidos em seu trabalho e na organização Avaliações de desempenho: Incorpore avaliações das habilidades de comunicação e da dinâmica da equipe nas avaliações de desempenho. Procure melhorias em áreas como confiança, colaboração e resolução de conflitos, que são indicadores do impacto da franqueza radical

Incorpore avaliações das habilidades de comunicação e da dinâmica da equipe nas avaliações de desempenho. Procure melhorias em áreas como confiança, colaboração e resolução de conflitos, que são indicadores do impacto da franqueza radical Taxas de retenção: Acompanhe as taxas de retenção para ver se há uma diminuição na rotatividade após a implementação da sinceridade radical. Taxas de retenção mais altas sugerem que os funcionários estão mais satisfeitos e comprometidos em permanecer na organização, possivelmente devido à melhoria da comunicação e dos relacionamentos

Acompanhe as taxas de retenção para ver se há uma diminuição na rotatividade após a implementação da sinceridade radical. Taxas de retenção mais altas sugerem que os funcionários estão mais satisfeitos e comprometidos em permanecer na organização, possivelmente devido à melhoria da comunicação e dos relacionamentos Resolução de conflitos: Monitore como os conflitos são tratados dentro da equipe. Há uma redução nos conflitos não resolvidos ou há resoluções mais produtivas?

Cuidar pessoalmente e desafiar diretamente com o ClickUp

Para implementar a Radical Candor em sua organização, você deve conhecer os princípios fundamentais da radical candor - cuidar pessoalmente e desafiar diretamente. Ele enfatiza a promoção de conexões genuínas sem se esquivar das conversas difíceis necessárias para o crescimento.

Lembre-se, como disse Brené Brown em Dare to lead e como inúmeros Citações sobre trabalho em equipe a colaboração verdadeira e a honestidade são os pilares do sucesso em qualquer empreendimento.

A plataforma versátil do ClickUp fornece as ferramentas para facilitar o diálogo aberto, acompanhar o progresso e garantir a responsabilidade, capacitando as equipes a atingir todo o seu potencial.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê o primeiro passo para cultivar uma cultura de franqueza radical em seu local de trabalho.