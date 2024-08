Liderança ESTJ: Principais características e estratégias para o sucesso

Martha Stewart é escritora e empresária.

Michelle Obama é advogada, autora e ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

Dra. Laura Schlessinger é uma autora e apresentadora de rádio americana.

O que essas pessoas têm em comum com trajetórias e carreiras claramente diferentes? Todas as três são líderes incríveis com grandes estilos de gerenciamento e uma abordagem decisiva e disciplinada.

E tudo isso remete ao tipo de personalidade deles - o tipo de personalidade ESTJ (Extraversão, Sensação, Pensamento e Julgamento). Os ESTJs são líderes naturais, constituindo 17% dos líderes do mundo - a maior porcentagem entre todos os 16 tipos de personalidade.

Se você é um ESTJ ou alguém que deseja entender e aprimorar suas habilidades de liderança, este blog o equipará com o conhecimento necessário para se tornar um líder melhor.

Entendendo a liderança ESTJ

ESTJ refere-se a extroversão, sensorialidade, pensamento e julgamento. As pessoas com personalidade ESTJ são lógicas, assertivas, seguidoras de regras e líderes que assumem o controle. O Fundação Myers-Briggs define ESTJ da seguinte forma:

"Prático, realista, prático. Decisivo, age rapidamente para implementar decisões. Organiza projetos e pessoas para fazer as coisas e se concentra em obter resultados de forma mais eficiente. Cuidam dos detalhes de rotina. Têm um conjunto claro de padrões lógicos, seguem-nos sistematicamente e querem que os outros também o façam. São enérgicos na implementação de seus planos."

Para entender melhor o ESTJ, temos que entender o MBTI.

O Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) está entre as ferramentas de avaliação de personalidade mais populares. Ele classifica as pessoas em 16 tipos diferentes de personalidade (ESTJ é um dos tipos de personalidade) com base no seguinte:

Extroversão vs. Introversão

Sensação vs. Intuição

Pensamento vs. Sentimento

Julgamento vs. Percepção

As pessoas com personalidade ESTJ estão frequentemente envolvidas em sociedades, associações, clubes e empresas como líderes. Como líderes, eles são focados em tarefas, transacionais e de supervisão. Elas sabem como as coisas devem funcionar e estão dispostas a fazer de tudo para garantir que as coisas aconteçam dessa forma. Apreciam a ordem, a organização e a estrutura acima de tudo.

A personalidade ESTJ

O tipo de personalidade ESTJ tem quatro traços: Extroversão, Sensação, Pensamento e Julgamento. Vamos entendê-los:

Extraversão: São extrovertidos e gostam de ser o centro das atenções. Gostam de estar em um ambiente de ritmo acelerado e de trabalhar nas melhores ideias com outras pessoas

São extrovertidos e gostam de ser o centro das atenções. Gostam de estar em um ambiente de ritmo acelerado e de trabalhar nas melhores ideias com outras pessoas Sensação: Concentram-se na realidade e prestam atenção a fatos concretos e ideias práticas

Concentram-se na realidade e prestam atenção a fatos concretos e ideias práticas Pensamento: São sensatos, valorizam a justiça acima de tudo e tomam decisões de forma lógica

São sensatos, valorizam a justiça acima de tudo e tomam decisões de forma lógica Julgamento: Respeitam regras e prazos, fornecem instruções passo a passo e fazem planos detalhados

Os ESTJs são altamente confiáveis e trabalhadores. Respeitam muito as regras e a autoridade e preferem concluir seu trabalho no prazo. Aqui estão algumas outras características das pessoas com o tipo de personalidade ESTJ. Eles:

Dão instruções precisas e detalhadas

Unem comunidades e famílias por meio da compreensão do certo e do errado

Têm uma mentalidade de mentor

Criam e seguem planos com diligência

Ter uma atitude tenaz, mesmo em momentos estressantes, emotivar e inspirar equipes* Comprometidos com tradições, leis e padrões

Esperam que os outros defendam os mesmos princípios que eles

Raramente perguntam sobre as tarefas que precisam concluir

Dão importância à manutenção do status quo

Às vezes, são vistos como teimosos e inflexíveis

Previsíveis, práticos, comprometidos, francos e honestos

Preferem assumir projetos desafiadores

Embora todas essas sejam características cruciais das pessoas com personalidade do tipo ESTJ, nem todo mundo as tem. Alguns podem ter apenas algumas dessas características. Da mesma forma, as pessoas com essas características podem ter alguns traços opostos.

Traços de liderança ESTJ

Devido a todas as características acima, as pessoas com personalidade ESTJ são boas líderes. Seu compromisso de seguir regras e respeitar a autoridade os ajuda a se destacar em cargos de supervisão e gerência.

Sua atitude de assumir o comando, autoconfiança, determinação e convicções fazem deles líderes que não têm medo de fazer a coisa certa e garantir a justiça.

Como líderes ESTJ, eles garantem que os padrões sejam sempre cumpridos, que as expectativas sejam claras e que o produto final corresponda às exigências. Eles também seguem um estilo de trabalho incrivelmente detalhista.

Entretanto, essas características também podem torná-los inflexíveis e rígidos, pois estabelecem padrões excepcionalmente altos para si mesmos e para todos ao seu redor.

Definição de visão e metas

No centro da liderança dos ESTJs está um forte senso de visão e propósito. Os líderes ESTJ são hábeis em articular uma visão clara para suas equipes e organizações, ajudando os outros a atingir metas e objetivos comuns.

Com um profundo entendimento da missão e dos valores de sua organização, eles fornecem uma direção sólida e têm uma visão clara. Essa visão geralmente é definida em etapas claras, específicas e pequenas. Eles deixam claros seus requisitos e expectativas.

Divida metas grandes e complexas em etapas pequenas e gerenciáveis com o modelo SMART Goals do ClickUp

Os ESTJs usam os recursos disponíveis ao estabelecer metas, incluindo software para planejamento estratégico e modelos como definição de metas e modelos de produtividade para reduzir o consumo de tempo e aumentar a eficiência.

No entanto, eles podem achar que motivar a equipe e os funcionários é um desafio. Isso ocorre porque eles estabelecem metas pequenas e específicas que, muitas vezes, não comunicam o panorama geral.

Conexão com os outros

Os líderes ESTJ são altamente orientados para tarefas e organizados. Eles acreditam no cumprimento de prazos e na entrega de tarefas no prazo. Eles também querem que todas as tarefas sejam concluídas com altos padrões e chamarão a atenção dos membros da equipe se o trabalho deles não estiver à altura.

Mantenha-se organizado, facilite a colaboração da equipe e gerencie projetos complexos com o Quadro Kanban do ClickUp

Eles acreditam na promoção de uma comunicação aberta e transparente e priorizam um estilo claro e consistente. Isso os ajuda a criar conexões autênticas com os membros da equipe e as partes interessadas.

Entretanto, a abordagem direta também pode fazer com que os líderes ESTJ pareçam controladores e autoritários para alguns membros sensíveis da equipe. Portanto, é essencial usar estratégias de gerenciamento de equipes e dicas para garantir que os possíveis problemas sejam resolvidos imediatamente.

Desenvolvimento de habilidades de liderança

Embora as pessoas com personalidade ESTJ já possuam muitas habilidades de liderança fortes, há habilidades específicas que elas precisam desenvolver. Essas incluem:

Compartilhamento de objetivos abrangentes

Embora os ESTJs valorizem tarefas e metas menores e gerenciáveis, muitas pessoas valorizam o oposto. Conhecer a visão maior e definitiva as ajuda a dar o melhor de si no trabalho.

Portanto, é essencial compartilhar o porquê ao compartilhar o quê. Informar à equipe como uma determinada tarefa contribui para alcançar a visão maior os motiva a dar o melhor de si.

Fornecer reforço e elogios adequados

Aprender a elogiar a equipe e oferecer reforço positivo ajuda a motivar os membros da equipe. É fundamental agradecer a eles pelo trabalho árduo e reconhecer seu comprometimento.

Se você não sabe por onde começar, aqui está uma dica útil de um recente Forbes artigo, 'Você deve elogiar o processo que leva ao desempenho. Se houver critérios claros, você poderá elogiar as pessoas de forma mais produtiva."

Compreender as circunstâncias dos outros

Os líderes ESTJ tendem a fazer julgamentos. Portanto, se alguém não tiver um desempenho de acordo com seus padrões, eles podem ser excessivamente críticos. Entretanto, é fundamental entender as circunstâncias e buscar mais informações antes de formar uma opinião. Isso os ajudará a se conectar melhor com a equipe.

Pontos fortes e fracos de um líder ESTJ

Como em qualquer outro tipo de personalidade, os líderes ESTJ também têm pontos fortes e fracos. Entendê-los ajuda a aprimorar a liderança e a superar desafios.

Pontos fortes do estilo de liderança ESTJ

Alguns dos pontos fortes da liderança ESTJ incluem:

Eficiência

Os ESTJs são líderes naturais comprometidos com a otimização de processos e com a obtenção de eficiência e eficácia máximas. Eles são ótimos em simplificar operações, identificar ineficiências e implementar soluções estratégicas para aumentar a produtividade.

Sua mentalidade organizada lhes permite criar fluxos de trabalho bem definidos, garantindo que as tarefas sejam executadas sem problemas e que as metas sejam atingidas dentro dos prazos. Além disso, eles sabem como priorizar tarefas e decidir entre responsabilidades urgentes e importantes, o que lhes permite alocar recursos com sabedoria.

Accurácia

A precisão é a marca registrada da liderança dos ESTJs. Ela reflete o compromisso dos ESTJs em tomar decisões bem informadas e precisas. Eles são excelentes na coleta e análise de informações relevantes. Sua tomada de decisão é baseada nos dados coletados, o que minimiza as chances de erros.

Sua dedicação ao rigor e a recusa em comprometer a qualidade das decisões ajudam a gerar confiança entre os membros da equipe e as partes interessadas.

Dedicação

Dar 100% de si em tudo o que fazem é tão natural quanto respirar para os ESTJs. Seja na construção de um equipe multifuncional ou enfrentando desafios de frente, eles estão inabalavelmente comprometidos em alcançar os melhores resultados.

As pessoas podem contar com eles para defender a visão e as regras da organização e ajudar os outros a fazer o mesmo. Eles inspiram uma cultura de trabalho árduo, perseverança e melhoria contínua.

Integridade

Os ESTJs operam com uma sólida bússola moral e integridade. Respeitam a autoridade e seguem as ordens ao pé da letra. Eles sempre alinham suas ações com os valores e mantêm a consistência entre palavras e ações.

Isso ajuda a garantir que a organização e a equipe tenham um senso de respeito e dever uns para com os outros.

Vontade forte

Os ESTJs têm força de vontade e a capacidade de realizar uma tarefa incansavelmente. Eles não desistem de suas crenças sem evidências claras. Demonstram determinação diante dos desafios e os superam com convicção.

Direto e honesto

Os líderes ESTJ valorizam mais os fatos e as evidências do que as ideias abstratas. Portanto, eles consideram os dados extremamente importantes. Seu estilo de comunicação também é direto e honesto, o que garante zero ambiguidade.

Essa franqueza ajuda a promover um ambiente em que a abertura e a honestidade florescem. Como líderes, eles fornecem feedback construtivo e comunicam as expectativas.

Organizadores

Com um talento inato para a organização, os líderes ENTJ procuram tornar seu ambiente o mais ordenado e estruturado possível. Eles se destacam na criação de sistemas e processos bem definidos, desde o planejamento de projetos até a coordenação de equipes.

Eles criam ordem estabelecendo funções e regras claras e distribuindo as tarefas de forma justa. Uma abordagem organizada ajuda a executar tarefas com eficiência, a utilizar seus recursos com eficácia e a atingir metas precisas.

Pontos fracos

Embora os pontos fortes acima façam dos ESTJs líderes fantásticos, eles podem representar grandes desafios se não forem trabalhados. Alguns deles incluem:

Inflexível

Os ESTJs seguem regras e estão comprometidos em seguir a maneira tradicional de fazer as coisas. Isso pode torná-los rígidos e inflexíveis. Portanto, quando alguém apresenta métodos melhores ou inovadores, eles podem achar difícil aceitá-los.

Essa rigidez pode afetar sua capacidade de ser criativo e ter a mente aberta, pois ele pode achar que tentar algo novo e não comprovado pode colocar em risco sua confiabilidade.

Perfeccionismo

A busca de excelência dos ESTJs também leva a uma tendência ao perfeccionismo. No entanto, isso pode levar ao aumento do estresse, ao possível esgotamento e à relutância em delegar tarefas.

Encontrar um equilíbrio entre a manutenção de altos padrões e o reconhecimento da necessidade de flexibilidade é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável.

Julgamento

Os líderes ESTJ são movidos por seu forte senso de valores e crenças. Entretanto, muitas vezes se esquecem de que suas crenças podem não ser necessariamente as crenças de sua equipe. Portanto, eles podem julgar as pessoas que escolhem maneiras não convencionais e novas de obter resultados.

No longo prazo, isso pode afetar o moral e a colaboração da equipe. Por isso, é fundamental ter a mente aberta para opiniões e métodos diferentes.

Resistir à mudança

Outro desafio notável para os líderes ESTJ é a resistência à mudança. Eles preferem a estabilidade e as rotinas estabelecidas a novas circunstâncias. Entretanto, isso pode levar à estagnação e reduzir a produtividade.

Para superar esse desafio, eles devem se concentrar em cultivar uma mentalidade de adaptabilidade, compreender os benefícios das mudanças e ser flexíveis em suas ações estratégias de liderança .

Não se sente à vontade para expressar emoções

Os líderes ESTJ geralmente não se sentem à vontade para expressar e lidar com emoções, pois priorizam a lógica e a objetividade. Isso pode fazer com que pareçam severos e indiferentes. Esse baixo QE também cria mal-entendidos e os faz acreditar que expressar emoções é uma fraqueza.

É fundamental desenvolver habilidades de comunicação para lidar com preocupações emocionais dentro da equipe e promover uma cultura que valorize a racionalidade e a expressão emocional.

Como superar desafios e implementar estratégias de liderança

Superar desafios se torna mais fácil com as ferramentas certas, um plano estratégico e uma atitude resiliente. Embora seja possível gerenciar muitos deles com algumas mudanças de comportamento, você precisa de ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para resolver outros.

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos . O ClickUp ajuda você a se manter produtivo, gerenciar vários projetos, acompanhar o progresso e atingir metas dentro do prazo - tudo em uma única plataforma.

Aqui estão algumas estratégias de liderança que podem ajudar a dominar a liderança ESTJ:

Definir a visão

Definir e comunicar a visão é essencial para aumentar a colaboração e a motivação da equipe. Use Metas do ClickUp para dividir as tarefas com base nas prioridades.

Definir e organizar metas com pastas fáceis de usar no ClickUp Goals

Isso permite que eles definam metas mensuráveis e alcançáveis, automatizem o acompanhamento do progresso e mantenham o cronograma enquanto as mapeiam de volta para a visão. O recurso permite que eles compartilhem as metas com os membros da equipe e as partes interessadas relevantes. Além disso, eles podem definir tarefas diárias, semanais, mensais e trimestrais.

Acomodar outros

Os ESTJs representam aproximadamente 9% da população. Portanto, em um local de trabalho, eles podem trabalhar com outros ESTJs, mas também trabalham com pessoas com outros tipos de personalidade.

Os ESTJs tendem a rejeitar as perspectivas de outras pessoas se acharem que são menos eficazes e incompetentes. No longo prazo, isso gera mal-entendidos e ressentimentos. Portanto, a empatia e a compreensão de outras perspectivas e estilos de pensamento são fundamentais.

Reconheça que as pessoas pensam e agem de maneiras diferentes. E, na maioria das vezes, vale a pena entender e ouvir esses pontos de vista.

Comunique-se com sua equipe

Essa é uma extensão do ponto anterior. Uma comunicação saudável é crucial para o sucesso de uma equipe. Embora a comunicação honesta e direta seja o forte dos ESTJs, a conexão com a equipe exige mais do que isso.

Conecte-se com os membros da sua equipe usando a visualização de bate-papo do ClickUp

É aqui que o ClickUp para equipes pode ajudar. Os líderes ESTJ podem acelerar seus projetos, usar a automação para aumentar a eficiência e planejar e priorizar com eficácia.

Eles podem compartilhar atualizações e colaborar perfeitamente com sua equipe usando o Chat View do ClickUp. Além disso, podem usar o ClickUp Whiteboard para realizar sessões de brainstorming com a equipe e entender seus pontos de vista.

Defina expectativas realistas

Os líderes ESTJ mantêm altos padrões em relação à qualidade do trabalho. Eles estabelecem metas ambiciosas para si mesmos e para seus colegas. Embora esse método possa parecer uma excelente maneira de garantir um trabalho de qualidade, ele também resulta em decepção.

Isso também afeta sua capacidade de delegar. É fundamental lembrar que nem todo mundo tem o mesmo nível de desempenho. Algumas pessoas levam mais tempo para aprender uma habilidade, enquanto outras levam menos.

Dar um passo atrás e perceber isso pode ajudá-los a se saírem melhor e a serem mais pacientes com os outros.

Esteja aberto à inovação

A inovação é a única constante do mundo - é imperativo estar aberto a mudanças. Embora os ESTJs tenham dificuldades com mudanças, cultivar uma mentalidade de adaptabilidade pode ajudá-los. Usando ferramentas como ClickUp Brain também pode ajudá-los a adotar a inovação.

O ClickUp Brain, a primeira IA que conecta seus projetos, documentos, pessoas e o conhecimento da empresa, pode ajudá-los a aumentar a inovação e a produtividade.

Crie conteúdo exclusivo e obtenha visibilidade das cargas de trabalho da sua equipe

Ele promove a inovação criando conteúdo exclusivo, determinando as próximas etapas de qualquer projeto e fornecendo respostas contextuais.

Você também pode usar modelos como o do ClickUp Modelo de gerenciamento de ideias de inovação . O modelo ajuda a gerenciar várias novas ideias, organizá-las e acompanhá-las em tempo real.

Desenvolver habilidades de resolução de conflitos

Os ESTJs têm dificuldade para expressar emoções e entender os outros. Isso geralmente leva a conflitos quando eles trabalham em um espaço colaborativo. Para resolver isso, eles podem desenvolver habilidades de resolução de conflitos com alguma prática.

Abraçar as emoções e entender que elas desempenham um papel fundamental em nossas vidas. O desenvolvimento da inteligência emocional, a promoção de uma comunicação aberta sobre os sentimentos e o reconhecimento da importância da empatia lhes permitem criar um estilo de liderança equilibrado.

Essas habilidades podem ajudá-los a demonstrar solidariedade com os outros e a encontrar um equilíbrio entre emoção e lógica.

Equilíbrio entre trabalho e bem-estar

A maior força e fraqueza dos ESTJs é seu compromisso inabalável com a excelência. Embora isso possa ajudá-los a ter sucesso, também pode se tornar um motivo para que negligenciem seu bem-estar.

O gerenciamento eficaz do tempo, a definição de expectativas de trabalho realistas e a priorização do autocuidado são cruciais para manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Os líderes ESTJ também podem aprimorar sua liderança reconhecendo a importância do bem-estar pessoal.

Delegar com eficácia

Muitas pessoas com o tipo de personalidade ESTJ têm dificuldades com a delegação. Elas acreditam que, se podem fazer alguma coisa, devem fazê-la. Entretanto, fazer tudo por conta própria pode impedi-las de ter sucesso.

Seu desejo de atingir a perfeição pode impedi-las de delegar, mas isso é imperativo. Usar uma ferramenta avançada como Tarefas do ClickUp para organizar e colaborar em projetos garante que a delegação seja priorizada. Atribua comentários como itens de ação, visualize seu trabalho em várias exibições, mantenha-se no controle com tarefas recorrentes e muito mais com o Tasks.

Verifique seu progresso e datas de vencimento no ClickUp

O ClickUp também oferece mais de 15 exibições personalizáveis que os usuários podem adaptar às suas preferências. Isso permite maior visibilidade dos pontos fortes e do progresso da equipe, ajudando-os a delegar tarefas com mais eficiência.

Abrace o poder da liderança ESTJ com o ClickUp

Os líderes ESTJ são comprometidos com a eficiência, a precisão e a integridade. Eles acreditam em ordem, estrutura e tradições. Compreender o estilo de liderança ESTJ os ajuda a aproveitar esses pontos fortes e a se destacar profissionalmente.

Entretanto, lembre-se de que os tipos de personalidade do MBTI não são absolutos. Você pode ter outras características e aspectos de sua personalidade além dos descritos no teste.

O uso de ferramentas como o ClickUp otimiza suas estratégias, simplifica os processos e garante que sua equipe opere com eficiência.

FAQs

O que é o tipo de liderança ESTJ?

O tipo ESTJ é um dos 16 tipos de personalidade identificados pelo MBTI. Significa Extroversão, Sensação, Pensamento e Julgamento. As características comuns do tipo de liderança ESTJ incluem sociabilidade, praticidade, tomada de decisão lógica e preferência por estrutura.

O que há de especial no ESTJ?

Os ESTJs são conhecidos por suas fortes habilidades organizacionais, eficiência e compromisso com a excelência. São líderes natos devido à sua capacidade de estabelecer metas claras, tomar decisões lógicas e ser confiáveis.

Quais são os pontos fracos do ESTJ?

Os ESTJs geralmente são perfeccionistas, julgadores e resistentes a mudanças. Eles também podem ter dificuldade para expressar emoções.