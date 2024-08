Mural vs. Microsoft Whiteboard: Qual é a melhor ferramenta de quadro branco?

Se você é uma equipe distribuída em diferentes partes do mundo tentando transmitir ideias, uma ferramenta de colaboração digital vem em seu socorro e mantém todos conectados e as informações fluindo.

O Mural e o Microsoft Whiteboard são duas ferramentas populares que permitem que você e sua equipe trabalhem juntos em quadros brancos e fluxogramas compartilhados, não importa onde estejam.

Escolher uma delas? A escolha não é fácil.

O Mural tem modelos dinâmicos e se integra a plataformas como o Google Drive para permitir que você armazene seus desenhos digitais. O Microsoft Whiteboard oferece uma tela infinita e uma estreita integração com os produtos da Microsoft, para que você não precise alterar seus fluxos de trabalho, mesmo que sua pilha cresça com outras ferramentas.

Vamos nos aprofundar para descobrir qual ferramenta se adapta melhor à sua equipe.

O que é o Mural?

via Mural O Mural é uma ferramenta de colaboração digital que oferece uma tela vibrante e fácil de usar para que as equipes façam brainstorming, planejem e executem seus projetos mais inovadores.

Com o Mural, equipes de vários setores - design, engenharia ou marketing - podem colaborar em tempo real, independentemente de suas localizações físicas. Com seus modelos abrangentes, é possível realizar sessões estruturadas de brainstorming, planejamento estratégico e tudo o mais.

Os recursos de integração do Mural com outras plataformas importantes, como o Microsoft Teams e o Google Drive, ajudam a simplificar os fluxos de trabalho e a compartilhar facilmente arquivos, comentários e atualizações.

Seja trabalhando em um pequeno projeto ou gerenciando processos complexos, você pode aumentar a produtividade da equipe e concretizar a sua visão coletiva com o espaço de trabalho flexível e envolvente do Mural.

Recursos do Mural

A caixa de ferramentas do Mural está repleta de recursos que tornam o trabalho em equipe fácil e envolvente. Vamos dar uma olhada em alguns recursos exclusivos que ele possui:

1. Colaboração em tempo real

via Mural O recurso de colaboração em tempo real do Mural reúne sua equipe global e dispersa. Você poderá ver as atualizações em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados. É como trabalhar na mesma sala, não importa onde você esteja.

Esse recurso é crucial para projetos de ritmo acelerado que precisam de feedback imediato e processos de design iterativos. Ele aumenta a capacidade da sua equipe de responder de forma rápida e eficaz às mudanças.

2. Modelos prontos para uso

via Mural Um dos recursos mais interessantes do Mural é sua vasta biblioteca de modelos. Esses não são apenas modelos; eles foram criados para dar o pontapé inicial no seu projeto, seja para um simples brainstorming, planejamento de um sprint ou realização de uma análise SWOT.

A biblioteca ajuda você a economizar tempo e promovem a consistência entre projetos, eliminando a necessidade de criar fluxos de trabalho do zero.

Com o Mural, você vai direto ao trabalho que interessa, com uma estrutura que comprovadamente impulsiona a produtividade e a criatividade.

3. Notas adesivas digitais

via Mural Você e os membros da sua equipe podem anotar ideias rapidamente e organizá-las em um quadro branco virtual usando as notas adesivas do Mural.

Esse recurso é útil para pensadores visuais, pois ajuda a categorizar pensamentos, votar em ideias e priorizar tarefas.

A simplicidade das notas adesivas, combinada com o poder da organização digital, melhora a capacidade da sua equipe de fazer brainstorming de forma eficaz, facilitando a visualização de conceitos e a tomada de decisões mais rapidamente.

4. Integração suave

via Mural A integração com outras ferramentas é onde o Mural realmente se destaca. Ele se conecta a várias plataformas, incluindo Microsoft Teams, Google Drive e Slack.

Se a sua equipe trabalha em outros ecossistemas, mas está procurando uma experiência aprimorada de quadro branco, essa interoperabilidade é algo que deve ser experimentado.

Ela simplifica a transferência de informações e centraliza a comunicação, facilitando a manutenção de uma única fonte de verdade para seus projetos.

O Mural permite que você passe menos tempo fazendo malabarismos com aplicativos e se concentre na colaboração e na execução.

Preços do Mural

Gratuito: Gratuito

Gratuito Equipe+: US$ 12/membro por mês

US$ 12/membro por mês Empresarial: US$ 17,99/membro por mês (cobrado anualmente)

US$ 17,99/membro por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

O que é o Microsoft Whiteboard?

via Quadro branco da Microsoft O Microsoft Whiteboard é uma ferramenta de colaboração digital que funciona como um quadro branco virtual. Diferentemente de um quadro branco físico, o Microsoft Whiteboard oferece uma tela infinita onde as pessoas podem escrever, desenhar, adicionar imagens e notas adesivas. A tela infinita significa que você sempre terá espaço suficiente para anotar suas ideias.

E se você gosta de usar uma caneta, vai gostar dos recursos intuitivos de caneta e toque. Com recursos como diferentes tipos e cores de caneta, formas e modelos, você tem uma experiência de escrita e desenho mais natural.

Como parte do pacote de software e ferramentas de produtividade da Microsoft, ele garante o nível de interoperabilidade e segurança que as empresas esperam. Isso o torna uma opção atraente para organizações profundamente integradas aos produtos Microsoft.

Recursos do Microsoft Whiteboard

Com seus recursos completos, o Microsoft Whiteboard transforma seu espaço de trabalho digital em um espaço dinâmico para ideias, estratégias e trabalho em equipe.

1. Tinta intuitiva

via Quadro branco da Microsoft Projetado para imitar a fluidez da caneta no papel, a ferramenta de tinta intuitiva do MS Whiteboard permite que você desenhe, rabisque e escreva com precisão e facilidade.

Você pode fazer anotações em documentos, usar imagens, criar diagramas ou fazer anotações durante uma sessão de brainstorming. Também é possível fazer anotações manuscritas convertidas em texto para facilitar a organização e o compartilhamento. O recurso intuitivo de tinta torna o Microsoft Whiteboard uma ferramenta de software de quadro de humor para pensadores visuais.

2. Espaço de trabalho ilimitado

via Quadro branco da Microsoft Entre em um mundo onde suas ideias não têm limites com a tela infinita do Microsoft Whiteboard. Esse recurso redefine o conceito de espaço na colaboração digital, permitindo que você e sua equipe continuem expandindo seus pensamentos sem ficar sem espaço.

A tela infinita garante a captura de todos os detalhes, o que é perfeito para sessões complexas de brainstorming ou para o planejamento de projetos extensos. É como ter um rolo de papel digital infinito que rola conforme sua criatividade flui.

3. Integração perfeita com o ecossistema da Microsoft

via Quadro branco da Microsoft Você pode aproveitar todo o poder do ecossistema da Microsoft com os recursos de integração perfeita do Whiteboard.

Desde a sincronização sem esforço com documentos do Office 365 até links diretos com o MS Teams para colaboração em tempo real, esse recurso garante que o Whiteboard se encaixe perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Trata-se de aumentar a produtividade sem interromper a maneira como a sua equipe trabalha, tornando a colaboração mais fácil e eficaz.

4. Reconhecimento inteligente

via Quadro branco da Microsoft Você pode aprimorar suas sessões de brainstorming com o recurso de reconhecimento inteligente do Microsoft Whiteboard. Faça com que suas ideias pareçam organizadas e profissionais com essa ferramenta inteligente que transforma esboços grosseiros em formas e diagramas claros e precisos.

Seja para delinear processos, fazer brainstorming ou simplesmente rabiscar, o reconhecimento inteligente facilita o foco na qualidade de seus pensamentos, ideias e conteúdo, e não na qualidade de seus esboços e desenhos.

É um excelente recurso para organizar rapidamente seus pensamentos e melhorar a clareza geral de seus projetos colaborativos.

Preços do Microsoft Whiteboard

Gratuito

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 6/usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,5/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 12,5/usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Premium: $22/usuário por mês (cobrado anualmente)

$22/usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Apps para empresas: US$ 8,25/usuário por mês (cobrado anualmente)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Comparação de recursos

Aqui está uma rápida comparação entre os recursos do Mural e os do Microsoft Whiteboard, dois dos principais aplicativos de gerenciamento de arquivos da Microsoft ferramentas de design thinking .

1. Colaboração em tempo real

Com as equipes remotas se tornando a norma, as ferramentas de quadro branco e fluxograma devem ter recursos robustos de colaboração em tempo real. Vamos ver qual ferramenta é a melhor para você nesse departamento.

Mural

Com o Mural, a colaboração em tempo real é muito fácil. Ele oferece um espaço compartilhado onde os membros da equipe podem ver as contribuições uns dos outros evoluírem em tempo real. Eles podem usar ferramentas de comunicação, como comentários e bate-papos, e até mesmo chamar a atenção para áreas específicas da tela com um recurso de ponteiro a laser.

Microsoft Whiteboard

O Microsoft Whiteboard se integra ao Microsoft Teams, oferecendo uma experiência colaborativa para os usuários da Microsoft.

Embora ambas as ferramentas ofereçam colaboração robusta em tempo real, a escolha pode se resumir ao seu fluxo de trabalho atual. Prefira o Microsoft Whiteboard se sua organização já depende de outros produtos da Microsoft.

No entanto, para uma abordagem mais independente de plataforma, o Mural oferece um rico conjunto de recursos de colaboração que funcionam bem com várias ferramentas e serviços.

2. Modelos

O Mural e o Microsoft Whiteboard oferecem modelos que podem acelerar significativamente o planejamento.

Mural

O Mural oferece diversos modelos que atendem a diferentes setores e necessidades de projetos. De sprints ágeis para mapas de empatia esses modelos foram criados para adaptação rápida, permitindo que você inicie sessões colaborativas com uma abordagem estruturada.

Microsoft Whiteboard

O Microsoft Whiteboard também fornece modelos, mas se concentra na integração com outras ferramentas da Microsoft, permitindo consistência e compatibilidade dentro do pacote Microsoft, por exemplo, para equipes que usam o Office 365.

O Mural leva vantagem com uma variedade mais ampla de modelos, enquanto a força do Microsoft Whiteboard está em sua integração com o pacote Microsoft.

3. Tela infinita

Em que tipo de projetos você trabalha? Isso ajudaria a determinar se você precisa ou não de uma tela infinita.

Mural

O Mural oferece uma tela de tamanho considerável, mas não é realmente infinita. No entanto, geralmente é mais do que adequado para a maioria dos projetos e sessões colaborativas, e você tem amplo espaço para documentar uma grande variedade de ideias e contribuições.

Microsoft Whiteboard

A tela infinita do Microsoft Whiteboard é perfeita para mapear diagramas elaborados ou fluxos de trabalho extensos.

Ele permite que as equipes continuem expandindo seu espaço de trabalho, um recurso particularmente útil para brainstorming complexo e expansivo.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Quem é o campeão?

O veredito do confronto entre o Mural e o Microsoft Whiteboard depende, em última análise, do que a sua equipe mais valoriza.

Se a integração com o ecossistema da Microsoft e uma tela infinita forem as principais prioridades, o Microsoft Whiteboard será claramente o vencedor. Ele é uma opção natural para equipes que já trabalham com o conjunto de ferramentas da Microsoft, oferecendo um espaço ilimitado para colaboração.

Por outro lado, o Mural triunfa com sua ampla variedade de modelos e recursos integrativos robustos em todas as plataformas, não apenas nas ferramentas da Microsoft. É a opção ideal para equipes que precisam de recursos abrangentes que suportam muitos tipos de projetos, especialmente em ambientes remotos.

Em essência, o Microsoft Whiteboard é a sua escolha para obter escalabilidade infinita em uma plataforma familiar, enquanto o Mural é o mais versátil, pronto para enfrentar projetos de equipe complexos e diversificados com você.

Escolha o Microsoft Whiteboard para ter uma experiência suave centrada na Microsoft ou o Mural para ter uma plataforma versátil e rica em recursos.

Mural Vs. Microsoft Whiteboard no Reddit

Os insights do Reddit mostram que o Mural é ideal para tarefas complexas, enquanto o Microsoft Whiteboard é uma alternativa mais simples para os usuários do Teams.

Um comentário feito por um usuário do Reddit destacou como o Mural suportava a análise qualitativa remota, demonstrando sua força em facilitar a colaboração internacional.

"Recentemente, usamos isso para concluir uma análise de fluxo de trabalho com nossa equipe localizada na China, na UE e nos EUA."

O usuário também destacou que o Mural oferece uma assinatura paga para a criação de quadros com colaboração gratuita de convidados, demonstrando sua abordagem favorável à equipe. O usuário também aconselhou que, caso você esteja procurando por um Alternativa ao Mural se você não tiver uma ferramenta, considere os recursos e benefícios exclusivos de cada ferramenta.

Por outro lado, os usuários do Microsoft Whiteboard apreciaram sua fácil integração com o Teams e a oferta de uma opção simples para usuários que já fazem parte do ecossistema da Microsoft.

A decisão entre as duas depende dos requisitos específicos de colaboração e fluxo de trabalho de sua empresa.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para o Microsoft Whiteboard vs. Mural

Reúna equipes e trabalhe em conjunto com o ClickUp

Se você ainda está indeciso e está procurando por alternativas ao Microsoft Whiteboard e Mural, você deve considerar o ClickUp.

Com o ClickUp, você tem acesso a um quadro branco multifuncional e rico em recursos e a um espaço de trabalho unificado para gerenciar seus projetos, permitir a colaboração em equipe e simplificar o acompanhamento do progresso.

A versatilidade do ClickUp o torna ideal para aqueles que desejam organizar seu espaço de trabalho digital e se concentrar na obtenção de resultados.

ClickUp Whiteboards: Visualize ideias e colabore com facilidade

Crie a tela perfeita para ideias e fluxos de trabalho da equipe com os quadros brancos ClickUp

Está com dificuldades para capturar as ideias de sua equipe de uma forma visualmente atraente e prática? Quadros brancos ClickUp oferecem uma solução poderosa, permitindo que você colaborar de forma visual e eficaz sem sacrificar a clareza ou o profissionalismo.

Imagine um espaço de trabalho ilimitado onde sua equipe pode fazer brainstorming, mapear projetos e criar soluções, tudo em tempo real. Seja no mapeamento de um novo projeto ou no brainstorming de designs de produtos, os quadros brancos ClickUp eliminam a necessidade de alternar entre várias ferramentas, simplificando o fluxo de trabalho e maximizando a eficiência.

Transforme ideias de brainstorming em tarefas práticas diretamente no quadro branco

Vincule documentos e adicione comentários para manter todas as informações essenciais organizadas e prontamente acessíveis

Aproveite a colaboração em tempo real que permite que todos os membros da equipe contribuam e sejam ouvidos

Os quadros brancos ClickUp incentivam o trabalho em equipe contínuo, capacitando sua equipe a cocriar, iterar e desenvolver ideias de forma colaborativa.

Mapas mentais do ClickUp: Organize seus pensamentos

Visualize suas ideias com o ClickUp Mind Maps

Brainstorming é uma arte, e Mapas mentais do ClickUp são a tela de pintura. Eles oferecem uma maneira dinâmica de capturar e conectar seus pensamentos, dividindo ideias complexas em partes gerenciáveis para maior clareza e compreensão.

Capture facilmente ideias fugazes e conexões complexas usando uma interface flexível de arrastar e soltar. Use seus mapas mentais baseados em tarefas para conectar e ajustar os fluxos de trabalho.

Para trabalhos mais criativos ou discussões iniciais em um projeto, use mapas mentais baseados em nós para criar diagramas. Faça brainstorming livremente e, em seguida, transforme diretamente suas ideias em tarefas acionáveis no mapa. Depois de finalizar os diagramas, você pode criar tarefas diretamente do mapa.

Quer esteja planejando um lançamento ou criando uma estratégia para uma campanha de marketing, os mapas mentais do ClickUp o ajudam a ver o panorama geral sem perder de vista os detalhes.

O ClickUp também oferece muitos modelos de mapas mentais que podem transformar sua forma de pensar e planejar.

Modelos de quadro branco do ClickUp: Seu plano para o sucesso

Planeje tudo facilmente com os modelos de quadro branco do ClickUp

Por que começar do zero quando você pode se apoiar nos ombros de gigantes? Modelos de quadro branco do ClickUp são seu atalho para a produtividade, oferecendo uma variedade de formatos pré-fabricados para cada necessidade.

Organize e colabore com o modelo de quadro branco Matrix do ClickUp

O modeloModelo de quadro branco ClickUp Matrix ajuda você a priorizar tarefas com base no esforço e na importância. Você pode criar estratégias para um problema ou conceito e tomar decisões por meio dessa ferramenta visual

Planeje o desenvolvimento do seu produto com o modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp

Modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp abre caminho para cronogramas de projeto claros e acionáveis. Tenha uma visão geral e acompanhe o ciclo de vida de um projeto aqui e use os dados para tomar decisões em projetos futuros

Acompanhe sua pesquisa do início ao fim com o modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

O modeloModelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp ajuda você a organizar suas descobertas e percepções para obter o máximo impacto. É um ótimo modelo para registrar as informações de testes de usabilidade e entrevistas com consumidores

Mantenha-se organizado e atualizado sobre o progresso, os marcos e as tarefas com o modelo de quadro branco de atualização de projeto do ClickUp

Modelo de quadro branco de atualização de projeto do ClickUp atualiza todos com os últimos desenvolvimentos do projeto. Use-o para obter uma visão geral do status do orçamento e dos problemas

Com recursos que atendem a todos os aspectos do gerenciamento de projetos e da colaboração em equipe, o ClickUp é mais do que um concorrente digno de uma ótima ferramenta de quadro branco - geralmente é a melhor opção para equipes que buscam maximizar seu potencial.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: US$ 7/usuário por mês

US$ 7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por usuário por mês

Encontrando a combinação perfeita para a sua equipe

A escolha entre o Mural e o Microsoft Whiteboard depende dos requisitos específicos da sua equipe. Para trabalhar com um conjunto mais amplo de ferramentas, o Mural pode ser a sua escolha; para aproveitar ao máximo o Microsoft Office, você pode optar pelo Microsoft Whiteboard.

Quer você se sinta atraído pela versatilidade do Mural ou pela integração com o ecossistema Microsoft do Microsoft Whiteboard, o conjunto abrangente de recursos do ClickUp oferece o melhor das duas ferramentas de colaboração, tornando-o o melhor software de quadro branco você pode escolher. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para descobrir a melhor maneira de compartilhar ideias e transformá-las em realidade.