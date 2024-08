Os melhores podcasts de marketing de conteúdo para você e sua equipe

Sua experiência em marketing de conteúdo teria lhe ensinado que a inovação é uma das chaves para o sucesso.

E a inovação vem de muito aprendizado e pesquisa. Com o comportamento do consumidor e as tendências mudando constantemente, como você se mantém atualizado e relevante?

Os podcasts de marketing de conteúdo são uma ótima maneira de se manter informado sobre o que está acontecendo no espaço de marketing atualmente.

Esses podcasts geralmente apresentam especialistas, profissionais do setor e líderes de opinião que compartilham insights, dicas práticas, estudos de caso e práticas recomendadas para ajudar os profissionais de marketing e as empresas a usar o conteúdo de forma eficaz como uma ferramenta para atingir seus objetivos metas de marketing .

Os podcasts podem ajudá-lo a se manter atualizado sobre as últimas tendências, aprender com campanhas de marketing de conteúdo bem-sucedidas e usar o conhecimento adquirido para intensificar seus próprios esforços de criação de conteúdo e marketing. A melhor parte dos podcasts é que você pode assiná-los e ouvir qualquer episódio a qualquer momento, seja no trânsito ou em suas tarefas domésticas.

Mas aqui está o problema - com tantos podcasts de marketing digital disponíveis, como você escolhe os que não deve perder?

Elaboramos uma lista dos melhores podcasts de marketing para profissionais de marketing de conteúdo para ajudá-lo a aprender com especialistas e ficar à frente dos concorrentes.

Melhores podcasts de marketing de conteúdo para profissionais de marketing

Prepare seus fones de ouvido! Aqui estão 10 dos melhores podcasts de marketing de conteúdo que todo profissional de marketing deve adicionar à sua lista de reprodução.

1. Todo mundo odeia profissionais de marketing

via Todo mundo odeia os profissionais de marketing Apresentador: Louis Grenier Todo mundo odeia os profissionais de marketing é um podcast de marketing prático e prático que atende àqueles que estão cansados de estratégias de marketing digital intrusivas.

Grenier entrevista profissionais de marketing e empresários comprometidos com práticas éticas de marketing. Ele se concentra em ajudar os ouvintes a aprender como aumentar o tráfego e os leads do site, adquirir mais clientes e gerar lucro sustentável por meio de um marketing eficaz.

O podcast se aprofunda em vários tópicos de marketing, com ênfase especial no marketing de conteúdo.

**Por que gostamos dele?

Grenier tem mais de uma década de experiência em marketing em empresas como Hotjar e Dropbox, impulsionando resultados de marketing bem-sucedidos. Ele entrevistou profissionais conhecidos, como Seth Godin, Benji Hyam e Joanna Wiebe.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Esse podcast vale 100% do tempo gasto para ouvi-lo!

2. Marketing on-line facilitado

via Amy Porterfield Host: Amy Porterfield

Amy Porterfield é uma mentora de negócios on-line com mais de uma década de experiência em marketing on-line. Ela é CEO de um negócio on-line multimilionário e autora de best-sellers do NY Times.

Sobre Marketing on-line facilitado no livro Online Marketing Made Easy /%href/, Amy divide grandes ideias e estratégias em processos acionáveis passo a passo para ajudá-lo a melhorar seu conteúdo, marketing de mídia social, taxas de conversão e estratégias de automação de marketing.

Sua orientação ajuda os ouvintes a atingir suas metas de marketing mais rapidamente.

**Por que gostamos disso?

O compromisso, a experiência e o desejo genuíno de Amy de capacitar os outros fazem do Online Marketing Made Easy um recurso valioso para qualquer pessoa que queira melhorar sua presença on-line e alcançar o crescimento e o sucesso dos negócios.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Os episódios de Amy não só ajudam a criar novas ideias, mas também dão a você as receitas passo a passo para o sucesso.

3. A experiência de áudio de GaryVee

via Gary Vaynerchuk Host: Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk é um dos criadores de conteúdo mais influentes do setor de marketing, com várias funções como empresário, CEO, investidor e orador público.

Sintonize-se com A experiência de áudio da GaryVee podcast para discursos sobre marketing e negócios, trechos de sua série de vídeos DAILYVEE, entrevistas envolventes e outras peças exclusivas selecionadas por ele.

Gary oferece insights honestos e refrescantes que repercutem entre os ouvintes e os inspiram a atingir suas metas.

**Por que gostamos dele?

A extensa experiência de Gary Vaynerchuk em marketing se estende por anos, durante os quais ele construiu com sucesso vários negócios e colaborou com marcas da Fortune 1000 para captar a atenção do consumidor por meio de sua agência de publicidade de serviço completo.

Em seu podcast, ele compartilha generosamente suas experiências e apresenta regularmente insights de especialistas experientes na área.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

**Se você está apenas começando ou já é empresário há algum tempo, este é o podcast para você

4. Podcast de profissionais sociais

via Convencer e converter Anfitriões: Daniel Lemin e Hannah Tooker Profissionais sociais é o podcast de marketing de mídia social mais antigo, com um impressionante arquivo de mais de 600 episódios. O podcast extrai percepções valiosas dos principais especialistas do setor de mídia social e as apresenta a pessoas que desejam avançar em suas carreiras nesse campo.

Sintonize para descobrir revelações exclusivas dos bastidores sobre o funcionamento interno das equipes de mídia social em organizações de destaque, como Google, Reddit, Glossier, Lyft e outras.

Saiba como essas equipes lidam com a contratação, as operações, as plataformas de mídia social e a avaliação dos programas de mídia social.

**Por que gostamos disso?

O Social Pros Podcast destaca o lado humano da mídia social, apresentando dicas e estratégias práticas de marketing que são perspicazes e prontas para implementação imediata.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

**Este é um excelente programa para quem trabalha com comunicação ou mídia social!!!

5. Podcast do ProBlogger

via ProBlogger Hospedagem: Darren Rowse

Criar conteúdo atraente que realmente converta não é tarefa fácil, e os blogueiros conhecem esse desafio.

E é aí que a Podcast do ProBlogger ajuda!

Esse podcast oferece uma deliciosa combinação de episódios repletos das melhores dicas de marketing, estudos de caso esclarecedores e desafios práticos.

O podcast funciona como sua sala de aula virtual, ensinando-lhe a arte de criar conteúdo notável, atrair leitores dedicados para seu blog, aumentar o envolvimento e transformar sua paixão em lucro. Embora Darren não tenha lançado um novo episódio depois de 2020, os episódios mais antigos do podcast contêm uma riqueza de conhecimento e sabedoria que ainda é relevante.

A linha de convidados é impressionante, com líderes do setor como Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin e Sujan Patel.

**Por que gostamos dele?

Darren, um blogueiro experiente desde 2002, não só conseguiu se sustentar em tempo integral com os blogs, mas também alcançou mais de 5 milhões de leitores em seus blogs todos os meses.

Esse ponto de vista único permitiu que ele testemunhasse como os blogs evoluíram e entendesse como você pode monetizar seu blog de forma consistente, mesmo em meio a mudanças constantes. No podcast, ele compartilha generosamente esses insights inestimáveis.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Esse foi o podcast perfeito para uma pessoa que faz listas como eu. Ele realmente me deu muita confiança

6. Conteúdo e conversa

via Podcasts da Apple Apresentador: Ross Hudgens Conteúdo e conversa é um podcast da Siege Media, uma agência líder em marketing de conteúdo com foco em SEO em San Diego. Este podcast é o seu recurso de referência para entender como você pode integrar seu estratégia de marketing de conteúdo com SEO.

Esse podcast emergente está chamando a atenção, pois explora os meandros da execução em profundidade, o que levou a picos substanciais nas visitas ao site.

Ouça esse podcast para obter insights sobre o que faz o conteúdo ser classificado e descobrir estratégias eficazes para que seu conteúdo seja compartilhado.

**Por que gostamos dele?

O podcast aborda vários tópicos, inclusive marketing de conteúdo, SEO, alcance de e-mail e marketing no Reddit. Com técnicas que comprovadamente produzem resultados tangíveis, esse podcast é um guia inestimável para quem deseja aumentar a visibilidade e o impacto do seu conteúdo.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Ótimas dicas de SEO e conteúdo para elevar o nível de sua estratégia de marketing de conteúdo

7. Segredos do lucro da lista de e-mails (anteriormente, Segredos da narração de histórias)

via Podcasts da Apple Apresentador: Jules Dan

Se você é um coach, consultor ou profissional de marketing informativo que busca aumentar as vendas por meio do marketing por e-mail, Segredos do lucro da lista de e-mails é seu recurso essencial. Esse podcast o ajudará a:

Adquirir mais clientes

Aumentar a receita por cliente

Melhorar a retenção de clientes

Dan ensina você a criar sequências de e-mail que repercutem no seu público, contam histórias e geram conversões.

**Por que gostamos disso?

Jules Dan tem um histórico impressionante de resultados de clientes no valor de US$ 15 milhões. Seu podcast se concentra na transformação de listas de e-mail em ativos lucrativos, priorizando o elemento crucial da confiança.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Quem não gosta de uma boa história? Este podcast não é exceção: muita energia, muita informação

8. This Old Marketing com Joe Pulizzi e Robert Rose

via Este antigo marketing Anfitriões: Joe Pulizzi e Robert Rose

O Content Marketing Institute (CMI) é uma fonte confiável de insights sobre marketing de conteúdo, e Este antigo marketing é o podcast de marketing de conteúdo deles.

Apresentado por dois renomados especialistas em marketing de conteúdo, o podcast semanal se aprofunda nas últimas tendências, notícias e conselhos no espaço do marketing de conteúdo.

Inicialmente lançado em 2013, o programa teve uma breve pausa no final de 2017, retornando triunfalmente em 2019. Desde então, Pulizzi e Rose têm defendido ativamente o ressurgimento do podcast.

**Por que gostamos dele?

Conhecido como "o padrinho do marketing de conteúdo", Joe Pulizzi é considerado por alguns como o criador do termo "marketing de conteúdo" Em colaboração com o co-apresentador, ele apresenta uma visão abrangente das tendências mais relevantes em marketing, estratégia de conteúdo e publicação.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

**Joe e Robert me ajudaram a entender o mundo em constante mudança do marketing, dos negócios e do conteúdo

9. O jogo longo

via Podcasts da Apple Apresentadores: Alex Birkett, Allie Decker e David Khim O jogo longo o podcast oferece uma abordagem mais sustentável para o marketing de conteúdo. Os apresentadores fazem entrevistas aprofundadas com profissionais de marketing de conteúdo.

Eles abordam tópicos que vão desde a redação freelance até a formação de equipes e a otimização de conversões.

Além disso, os anfitriões apimentam as coisas com episódios periódicos do "lado da cozinha", participando de debates animados sobre várias ideias de marketing de conteúdo entre eles.

**Por que gostamos disso?

O que diferencia este podcast é que ele explora os modelos mentais, as estruturas e os princípios subjacentes que moldam o pensamento dos convidados. As entrevistas têm como objetivo ir além das táticas atuais, explorando as estratégias de longo prazo de especialistas da área.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Um excelente recurso para os profissionais de marketing aprimorarem suas habilidades

10. O companheiro de marketing

via Crescimento das empresas Apresentador: Mark Schaefer O companheiro de marketing é um podcast divertido que explora tendências, estratégias e táticas de marketing digital. Ele está consistentemente classificado entre os 1% melhores podcasts do iTunes!

Os episódios apresentam conversas envolventes e entrevistas com especialistas, fornecendo insights valiosos sobre o mundo dinâmico e em constante evolução do marketing de conteúdo. Você pode contar com o humor de Schaefer para animar tópicos complexos de marketing.

Cada episódio de The Marketing Companion está repleto de dicas úteis e práticas, estratégias e exemplos do mundo real que podem ser aplicados imediatamente em seus esforços de marketing.

**Por que gostamos dele?

O podcast garante que você esteja bem equipado para enfrentar os desafios e as oportunidades do setor de marketing de conteúdo. Às vezes, ele também apresenta conversas descontraídas com anedotas, referências à cultura pop e experiências pessoais.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

**O Marketing Companion se tornou rapidamente um dos favoritos em meu feed!

Marketing de conteúdo com o ClickUp

Toda equipe de marketing de conteúdo precisa de ferramentas robustas para gerenciar os processos internos com eficiência - tudo, desde a criação de conteúdo até a distribuição e a medição de resultados.

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de plataforma de software de marketing de conteúdo com várias ferramentas e recursos projetados para simplificar o conteúdo fluxos de trabalho de marketing e aumentar a eficácia geral. Aqui estão os principais recursos que podem beneficiar significativamente qualquer profissional de marketing digital:

Crie fluxos de trabalho melhores para sua equipe de marketing de conteúdo usando os recursos de marketing do ClickUp

Gerenciamento de projetos

As equipes de conteúdo continuam fazendo malabarismos com vários projetos, partes interessadas e oKRs de marketing . É aqui que um ferramenta de gerenciamento de projetos é muito útil. Plataforma de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp ajuda as equipes a trabalhar melhor em conjunto, conectando fluxos de trabalho, documentos e painéis em tempo real. Isso faz com que todos se movam mais rapidamente, trabalhem de forma mais inteligente e economizem tempo.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Use Quadros brancos do ClickUp para colaborar com toda a equipe e aproveitar o poder criativo de cada membro. Crie roteiros e fluxos de trabalho com sua equipe para garantir que todos estejam na mesma página.

Conecte seus roteiros de marketing aos planos de entrada no mercado e divida-os em tarefas com proprietários e cronogramas claros. Dessa forma, todos na sua equipe de marketing sabem onde estão no projeto e o progresso que estão fazendo.

Você também pode usar Painéis do ClickUp para aprimorar a visualização do fluxo de trabalho da sua equipe. Visualize o status de suas tarefas e projetos por meio de gráficos e quadros para análise rápida. Por exemplo, obtenha uma visão geral visual do desempenho de diferentes campanhas com base na demografia.

Outra estratégia poderosa para otimizar suas atividades de marketing é usar modelos de tarefas. Um modelo de tarefa é uma estrutura pré-projetada criada para listar, priorizar, organizar e monitorar tarefas ou atividades com eficiência. Modelos de tarefas do ClickUp são uma ferramenta poderosa para otimizar seu fluxo de trabalho. Esses modelos podem ser personalizados para várias tarefas, desde relatórios de bugs até publicações em blogs e páginas de destino. A utilização desses modelos pode automatizar muitas tarefas redundantes, economizando tempo e garantindo consistência em seu trabalho. O ClickUp oferece várias visualizações para visualizar e interagir com tarefas e projetos. Seja uma visualização de lista, visualização de calendário, quadro Kanban ou visualização de gráfico de Gantt, você pode escolher o formato que melhor atenda às suas necessidades.

Pesquise, defina ou classifique os status das tarefas na visualização de lista do ClickUp para ver o progresso de todo o trabalho

Isso permite que as equipes de marketing de conteúdo organizem suas campanhas e cronogramas de forma eficaz, aumentando a produtividade e a colaboração dentro da equipe.

Calendário editorial

Toda equipe de conteúdo precisa de um calendário para acompanhar todas as atividades de criação de conteúdo e marketing. Você pode baixar alguns modelos de calendário de conteúdo faça algumas edições de acordo com suas necessidades e use-os imediatamente!

Use o modelo de calendário editorial do ClickUp para planejar a programação da publicação de conteúdo

Planeje o conteúdo a ser publicado, quando e com que frequência com a ajuda do Modelo de calendário editorial do ClickUp . Ele ajuda você a visualizar seus planos de publicação diários, semanais e mensais para manter os recursos prontos e nunca perder os prazos.

Assistência de IA

Escrever é a parte mais importante de qualquer atividade de marketing de conteúdo. No entanto, produzir conteúdo de qualidade exige muito tempo e esforço.

Use a assistência de IA do ClickUp Brain Assistente de redação para fazer brainstorming de ideias e criar conteúdo em segundos

Sempre que você precisar de ajuda extra com o texto de marketing, obtenha Assistente de redação com IA do ClickUp Brain a bordo. Ele o ajudará em qualquer tarefa de criação de conteúdo, reduzirá o tempo gasto em pesquisa e até mesmo evitará o bloqueio do escritor com sugestões e esboços baseados em pesquisa.

Se você preferir escrever seu texto, recomendamos que um companheiro dê uma olhada em seu artigo. E que melhor companhia do que o assistente de IA do ClickUp para editar seu texto e oferecer sugestões de aprimoramento?

Colaboração

O marketing é um esporte de equipe; os profissionais de marketing de conteúdo devem colaborar com várias pessoas em tempo real para obter resultados. Escritores, editores, gerentes de mídia social, estrategistas de conteúdo e outros devem estar na mesma página para executar estratégias de conteúdo e campanhas de marketing bem-sucedidas.

Colabore com todas as partes interessadas em tempo real com o ClickUp Docs

Com o Documentos do ClickUp o ClickUp Docs permite que várias pessoas trabalhem no mesmo documento simultaneamente. Isso ajuda todos a estarem na mesma página e a colaborarem de forma eficiente.

Personalize documentos com páginas aninhadas, opções de estilo e ferramentas de formatação para apresentações de marketing aprimoradas. Seus colegas de equipe podem dar contribuições por meio de comentários e sugestões.

Colabore em tempo real com os membros da equipe, facilitando o trabalho em equipe e a troca de ideias. Marquem uns aos outros sempre que necessário para realizar algum trabalho ou esclarecer dúvidas. Isso é especialmente útil quando você está trabalhando com prazos apertados.

Compartilhe documentos de forma segura com controles de privacidade e gerencie permissões para uma colaboração eficaz. Isso ajuda a garantir que as ideias de marketing secretas ou em desenvolvimento fiquem apenas com as partes interessadas relevantes.

Go Team Content!

Os podcasts são uma ótima maneira de adquirir informações e conhecimento durante o trabalho diário. O desafio está em identificar os podcasts que se alinham às suas necessidades e que podem agregar mais valor a você. Esperamos que nossa lista dos melhores podcasts de marketing de conteúdo seja útil.

Depois de obter conhecimento com esses podcasts, considere ferramentas que possam ajudá-lo a implementá-lo. O ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que muitas equipes usam para gerenciar seus esforços de marketing de conteúdo.

Se você precisa trabalhar em um estratégia de entrada no mercado ou planeje as atividades de marketing de seus clientes, o ClickUp tem vários recursos e está pronto para usar modelos de planejamento de marketing para ajudar você e sua equipe a tornar o processo mais rápido, mais fácil e mais eficaz.

E se estiver planejando iniciar um podcast, você pode consultar modelos de podcast para planejá-lo e gerenciá-lo melhor.

Comece a usar ClickUp inscrevendo-se agora!

FAQs comuns

**1. O que são podcasts no marketing de conteúdo?

Os podcasts de marketing de conteúdo são programas de áudio que fornecem informações valiosas, insights ou entretenimento para um público-alvo. Eles são um meio poderoso para que as empresas se envolvam com seu público, criem reconhecimento da marca e compartilhem conhecimentos especializados em um formato conveniente e acessível.

**2. Que tipo de marketing é um podcast?

Um podcast é uma forma de marketing de conteúdo que permite que empresas ou indivíduos envolvam e atraiam públicos por meio de conteúdo de áudio. Ele atende a diversas finalidades de marketing, inclusive a construção de autoridade, o aumento do reconhecimento da marca, a geração de leads e a oferta de benefícios de SEO por meio de transcrições.

Os podcasts também podem integrar outras estratégias, como marketing de influência ou patrocínios, com base nas metas dos criadores.

**3. Os podcasts são uma boa ferramenta de marketing?

Os podcasts podem ser uma ferramenta de marketing altamente eficaz para empresas e indivíduos. Eles oferecem uma plataforma exclusiva para criar autoridade de marca, alcançar um público mais amplo e promover uma conexão direta com os ouvintes.

A natureza envolvente do conteúdo de áudio ajuda a fornecer informações valiosas ou entretenimento, criando um forte vínculo com o público. Além disso, os podcasts contribuem para a visibilidade da marca e a formação de comunidades e podem ser monetizados por meio de patrocínios ou promoções de produtos.

Por ser uma mídia adaptável e acessível, os podcasts oferecem uma maneira versátil de aprimorar as estratégias de marketing.