PRINCE2 vs. PMP: qual é o melhor para os gerentes de projeto?

Com muitas certificações de gerenciamento de projetos disponíveis, escolher a certa pode ser como jogar os dados. Obtenha o número certo e suas perspectivas de carreira aumentarão. Todo o resto provavelmente fará com que você tente novamente.

Entre o mar de opções disponíveis, o PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) e o Project Management Professional (PMP) são duas certificações bem conhecidas. No entanto, como decidir se o PMP ou o PRINCE2 é melhor para suas perspectivas de carreira em gerenciamento de projetos?

Nesta comparação entre PRINCE2 e PMP, exploramos as nuances das certificações PMP e PRINCE2 que as diferenciam. Ao final desta postagem do blog, você estará em uma posição melhor para tomar uma decisão informada.

Benefícios gerais das certificações de gerenciamento de projetos

Discutiremos os benefícios distintos das certificações PRINCE2 e PMP mais adiante. Primeiro, vamos ter uma visão geral dos benefícios de certificações de gerenciamento de projetos . Isso inclui:

Credibilidade profissional : Uma certificação em gerenciamento de projetos legitima e reconhece formalmente seu conhecimento, suas habilidades e sua experiência no campo de gerenciamento de projetos. Você pode até mesmo adquirir certificações reconhecidas pelo setor para demonstrar seu conhecimento e experiência diferenciados em um setor específico

: Uma certificação em gerenciamento de projetos legitima e reconhece formalmente seu conhecimento, suas habilidades e sua experiência no campo de gerenciamento de projetos. Você pode até mesmo adquirir certificações reconhecidas pelo setor para demonstrar seu conhecimento e experiência diferenciados em um setor específico Conjunto de habilidades aprimorado : Os gerentes de projeto certificados têm ferramentas, técnicas e metodologias avançadas para gerenciar projetos com eficácia. Esse aprimoramento de habilidades melhora os resultados do projeto e a satisfação do cliente, o que torna a situação vantajosa para todos

: Os gerentes de projeto certificados têm ferramentas, técnicas e metodologias avançadas para gerenciar projetos com eficácia. Esse aprimoramento de habilidades melhora os resultados do projeto e a satisfação do cliente, o que torna a situação vantajosa para todos Melhores perspectivas salariais : Ganhar umcertificação em gerenciamento de projetos pode abrir oportunidades de carreira ou catalisar avanços na carreira dentro da organização existente. Esse crescimento corresponde a melhores perspectivas salariais

: Ganhar umcertificação em gerenciamento de projetos pode abrir oportunidades de carreira ou catalisar avanços na carreira dentro da organização existente. Esse crescimento corresponde a melhores perspectivas salariais Reconhecimento universal : A maioria das certificações de gerenciamento de projetos é aceita em todo o mundo. A certificação reconhecida globalmente permite que os profissionais de gerenciamento de projetos trabalhem em diferentes países ou regiões geográficas

: A maioria das certificações de gerenciamento de projetos é aceita em todo o mundo. A certificação reconhecida globalmente permite que os profissionais de gerenciamento de projetos trabalhem em diferentes países ou regiões geográficas Conhecimento padronizado : Desde que o projetoprincípios de gerenciamento variam, as certificações injetam consistência por meio de estruturas estabelecidas e melhores práticas. Essa padronização de conhecimentos e habilidades facilita o trabalho dos gerentes de projeto certificados em qualquer lugar

: Desde que o projetoprincípios de gerenciamento variam, as certificações injetam consistência por meio de estruturas estabelecidas e melhores práticas. Essa padronização de conhecimentos e habilidades facilita o trabalho dos gerentes de projeto certificados em qualquer lugar Vantagem competitiva : Com o gerenciamento de projetos se tornando um campo altamente competitivo, a certificação pode conceder aos profissionais uma vantagem competitiva muito necessária. Os empregadores preferem contratar um gerente de projetos certificado em vez de um colega não certificado

: Com o gerenciamento de projetos se tornando um campo altamente competitivo, a certificação pode conceder aos profissionais uma vantagem competitiva muito necessária. Os empregadores preferem contratar um gerente de projetos certificado em vez de um colega não certificado Oportunidades de networking : A inscrição em uma certificação de gerenciamento de projetos envolve a participação em organizações profissionais que oferecem esses programas. Isso oferece oportunidades para que os gerentes de projeto se relacionem com outros profissionais certificados e especialistas em gerenciamento de projetos e se mantenham atualizados com as tendências do setor em constante mudança

: A inscrição em uma certificação de gerenciamento de projetos envolve a participação em organizações profissionais que oferecem esses programas. Isso oferece oportunidades para que os gerentes de projeto se relacionem com outros profissionais certificados e especialistas em gerenciamento de projetos e se mantenham atualizados com as tendências do setor em constante mudança Aprendizado contínuo: As certificações profissionais geralmente exigem manutenção. Essa necessidade de desenvolvimento profissional e aprendizado contínuo incentiva os gerentes de projeto a se manterem atualizados com as práticas mais recentes de gerenciamento de projetos

O que é a certificação PRINCE2?

Como é o certificado PRINCE2 via Notícias PRINCE2 é a sigla de PRojects IN Controlled Environments (Projetos em ambientes controlados).

É uma metodologia de gerenciamento de projetos amplamente reconhecida que confere estrutura e escalabilidade ao gerenciamento de projetos. Sua abordagem orientada por processos envolve a divisão de projetos em estágios menores e gerenciáveis com processos, temas e princípios definidos.

As mudanças que podem ser justificadas ou que oferecem valor significativo ao projeto são incorporadas, tornando a técnica altamente flexível e adaptável. Ela também instila um forte senso de responsabilidade e propriedade que estabelece as bases para um projeto bem-sucedido.

Desenvolvido pela AXELOS, uma joint venture entre o governo do Reino Unido e a Capita, o PRINCE2 foi muito utilizado em projetos do governo e do setor público. No entanto, seu alcance se expandiu e ele goza de bastante popularidade na Europa.

Vantagens de obter a certificação PRINCE2

Algumas das principais vantagens de obter a certificação PRINCE2 incluem:

Fornece uma abordagem metódica e estruturada para o gerenciamento de projetos, o que aumenta as chances de sucesso

Adapta-se a projetos de diferentes tipos, tamanhos e com diferentes requisitos, tornando-o adequado para lidar com projetos de diferentes setores e empresas

Concentra-se emobjetivos do projeto e no alinhamento dos objetivos comerciais para agregar valor à organização

Define claramente as funções e responsabilidades da equipe do projeto, dos gerentes de projeto e de outras partes interessadas para reforçar a responsabilidade e reduzir a ambiguidade

Enfatiza o gerenciamento de riscos e capacita as organizações a identificar, avaliar e gerenciar riscos de forma eficaz

É uma certificação altamente conceituada, especialmente no Reino Unido, Europa, Ásia e Austrália, e pode melhorar suas perspectivas salariais

O que é a certificação PMP?

Como é o certificado PMP via Sprintzeal A certificação Project Management Professional (PMP) é uma certificação global reconhecida pelo setor e administrada pelo Project Management Institute (PMI).

Uma certificação PMP significa um alto nível de competência em metodologias e práticas de gerenciamento de projetos. O curso PMP concentra-se em dez áreas de conhecimento prescritas pelo Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Essas áreas oferecem percepções abrangentes sobre o gerenciamento de projetos e giram em torno de integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisições e partes interessadas.

A certificação PMP não está vinculada a nenhuma metodologia formal de gerenciamento de projetos. Esse estado dissociado proporciona agilidade. Os profissionais de gerenciamento de projetos PMP confiam em seus conhecimentos e habilidades para gerenciar o ciclo de vida do gerenciamento de projetos de ponta a ponta - do planejamento do projeto ao gerenciamento de mudanças e execução do projeto e conclusão - e modificá-lo para atender aos requisitos do projeto, da organização ou do setor.

Vantagens de obter uma certificação PMP

Algumas das principais vantagens de obter a certificação PMP incluem:

Ela não está vinculada a nenhuma metodologia específica de gerenciamento de projetos, o que a torna altamente versátil para ser aplicada em todos os setores e ambientes de projeto

Abrange dez áreas de conhecimento, como escopo, custo, tempo, qualidade, risco, comunicação etc., para aprimorar as técnicas de gerenciamento de projetos

A certificação PMP costuma ser o principal requisito para cargos de gerenciamento de projetos em países como os Estados Unidos. Ela também é amplamente reconhecida em todo o mundo

A certificação se concentra no aprimoramento de habilidades como liderança, comunicação, gerenciamento de partes interessadas, etc., que são essenciais no portfólio de um gerente de projetos

Exige que os profissionais de gerenciamento de projetos obtenham Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDUs). Esse requisito abre caminho para o aprendizado e o aprimoramento contínuos durante o desenvolvimento das habilidades de gerenciamento de projetos

PRINCE2 vs PMP: Quais são as principais diferenças?

Agora que você tem uma ideia básica das certificações PMP e PRINCE2, vamos dar uma olhada nas diferenças entre as duas. Aqui está uma comparação direta entre PMP e PRINCE2 em vários parâmetros:

Provedores de certificação

A AXELOS, uma empresa de joint venture entre o Cabinet Office do governo do Reino Unido e a Capita plc, uma empresa terceirizada do setor privado, administra o PRINCE2.

As certificações PMP são fornecidas pelo Project Management Institute (PMI), uma organização sem fins lucrativos reconhecida mundialmente e sediada nos Estados Unidos.

Ambas as organizações trabalham para gerenciar e definir padrões e práticas recomendadas do setor em gerenciamento de projetos. No entanto, o PMI tem uma esfera de influência maior, o que pode ser atribuído ao apelo global da certificação PMP.

Vantagem: PMP devido à maior popularidade do PMI.

Tipos de certificação

A certificação PRINCE2 está disponível em dois níveis de qualificação: Foundation e Practitioner. A certificação Foundation expõe você à metodologia, aos princípios e às terminologias do PRINCE2. A certificação Practitioner envolve a aplicação dos aprendizados do curso Foundation à vida prática e a projetos do mundo real no ambiente PRINCE2.

A PMP é uma certificação única e independente disponível para aqueles que têm algum grau de experiência em gerenciamento de projetos. Ela abrange amplas áreas de conhecimento da formação em gerenciamento de projetos PMP e é considerada uma credencial avançada.

Vantagem: PRINCE2 por sua estrutura de certificação flexível e de dois níveis.

Pré-requisitos da certificação

É aqui que as diferenças entre as certificações PMP e PRINCE2 parecem mais pronunciadas.

O curso PRINCE2 Foundation está aberto a qualquer pessoa, independentemente de sua experiência em gerenciamento de projetos. Depois que um aspirante a gerente de projetos tiver recebido a certificação Foundation, ele poderá obter a certificação PRINCE2 Practitioner.

Por outro lado, os pré-requisitos para a certificação PMP são bastante elaborados. Primeiro, é necessário ter um diploma de bacharel de quatro anos de uma faculdade ou universidade reconhecida ou seu equivalente global.

Você também precisará de 36 meses de experiência em gerenciamento de projetos nos últimos oito anos. Esse requisito aumenta para 60 meses para qualquer gerente de projeto com diploma de ensino médio ou secundário. Por fim, você deve ter 35 horas de educação formal em gerenciamento de projetos ou certificação CAPM.

Vantagem: PRINCE2 por ser mais acessível a indivíduos de todos os níveis de experiência.

Custo do exame

O custo do exame para a certificação PMP e PRINCE2 está detalhado abaixo:

A taxa do exame para PMP é de US$ 405 para membros do PMI e US$ 555 para não membros do PMI. Observe que a associação ao PMI custa US$ 129 por ano, com um adicional de US$ 10 como taxa única de inscrição.

A taxa do exame para o PRINCE2 (7ª edição) é de £380 para o curso Foundation e £410 para a certificação Practitioner.

Além desse custo de exame, ambas as certificações podem ter custos adicionais com material de estudo, cursos de preparação e exames práticos.

Vantagem: Empate. Dependendo de sua competência, o PRINCE2 oferece flexibilidade para escolher entre os níveis Foundation e Practitioner. Seu preço também é um pouco mais baixo do que o da certificação PMP. No entanto, se você estiver procurando uma certificação de gerenciamento de projetos mais abrangente e avançada, a PMP é mais econômica, independentemente de você optar pela associação ao PMI.

Estrutura de gerenciamento de projetos

A comparação entre o PMP e o PRINCE2 torna-se mais distinta quando você visualiza a estrutura geral de gerenciamento de projetos.

Com o PRINCE2, a estrutura de gerenciamento de projetos é mais:

Estruturada, exigindo uma estrutura clara e organizada para gerenciar projetos

Prescritiva, em que uma metodologia passo a passo é seguida em ambientes controlados

Orientada por processos, com foco na divisão de projetos em unidades bem definidas e de tamanho reduzido

Flexível e adaptável, sujeito à justificativa e à proposta de valor da mudança

Baseado em funções e responsabilidades claras para todas as partes interessadas envolvidas

Em contrapartida, a estrutura de gerenciamento de projetos PMP é:

Versátil, pois não está em conformidade com uma metodologia fixa ou especificada

Descritiva, com foco em dez áreas de conhecimento para o gerenciamento eficaz de projetos

Padronizada para conhecimentos, habilidades e técnicas usando o Guia PMBOK®

Adaptável a requisitos específicos do setor ou da empresa

Concentra-se no fato de o gerente de projeto ser o herói do projeto

Vantagem: Empate. A escolha ideal de uma estrutura de gerenciamento de projetos varia de acordo com o caso. Por exemplo, projetos orientados por processos ou altamente estruturados podem exigir uma estrutura PRINCE2 roteiro de gerenciamento de projetos . Por outro lado, projetos altamente versáteis que exigem forte liderança dos gerentes de projeto podem se beneficiar do PMP.

Formato do exame de certificação

Os exames PRINCE2 Foundation e Practioner são ambos com questões de múltipla escolha. O primeiro tem cerca de 60 perguntas, enquanto o segundo tem 68 e inclui algumas perguntas baseadas em cenários.

Os candidatos têm uma hora (Foundation) ou 2,5 horas (Practitioner) para concluir o exame e devem obter 55% ou mais para serem aprovados. Enquanto a certificação Foundation envolve um teste com livro fechado, o exame Practitioner é um teste com livro aberto, no qual os candidatos podem consultar o manual oficial do PRINCE2.

O exame PMP é muito mais abrangente, com algumas perguntas situacionais e outras de resposta múltipla. O formato do exame contém 180 questões com um limite de tempo de 3 horas e 50 minutos (230 minutos). A pontuação para aprovação não é divulgada, mas é determinada por meio de uma análise psicométrica.

Vantagem: PRINCE2, simplesmente porque o exame contém menos perguntas e tem duração mais curta. Além disso, o mais difícil dos dois é um teste com livro aberto, o que favorece bastante a escala.

Validade da certificação e renovação

As certificações PRINCE2, tanto Foundation quanto Practitioner, têm validade vitalícia, sem necessidade de renovação.

A certificação PMP é válida por três anos a partir da data de emissão. Além disso, para renovar esse certificado, o gerente de projeto deve obter 60 PDUs em um período de três anos.

Vantagem: O PRINCE2, com sua validade vitalícia e a ausência de requisitos de renovação, é uma excelente opção para um profissional de gerenciamento de projetos que busca um investimento único de tempo, dinheiro e esforço. Entretanto, se estiver trabalhando em um setor dinâmico, o aprendizado contínuo e o aspecto contínuo da certificação PMP podem ser mais adequados.

Demanda geográfica

A demanda geográfica pela certificação PMP e PRINCE2 é um fator de sua origem.

Como o PRINCE2 tem raízes no Reino Unido, ele é muito mais popular no país e nas regiões vizinhas da Europa. Também é popular na Austrália.

Como o PMI tem sede nos EUA, o PMP é popular na América do Norte, na Ásia e no Oriente Médio.

Vantagem: Certificação PMP devido ao seu alcance mais amplo e às maiores taxas de adoção global.

Aplicação

A comparação final entre PMP e PRINCE2 se resume à sua aplicabilidade.

O PRINCE2 é frequentemente usado por órgãos governamentais e indústrias que seguem os padrões europeus de gerenciamento de projetos. Dessa forma, seu escopo é restrito aos projetos do setor público.

Por outro lado, o PMP é amplamente aceito por empresas multinacionais devido ao seu alinhamento com os padrões internacionais de gerenciamento de projetos. Um profissional de gerenciamento de projetos certificado pelo PMP pode se encaixar em várias verticais do setor, desde TI até manufatura, saúde e finanças!

Vantagem: PMP por sua maior versatilidade e aplicabilidade em vários setores e ambientes de gerenciamento de projetos.

**PRINCE2 vs. PMP: o que é mais difícil?

Uma comparação entre o PMP e o PRINCE2 em termos de dificuldade é altamente subjetiva, pois a dificuldade percebida pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de seu histórico, experiência e compreensão.

Dito isso, ambos os exames têm seu próprio conjunto de desafios.

Por exemplo, os exames PRINCE2 estão mais enraizados em cenários do mundo real, nos quais você deve aplicar os princípios de gerenciamento de projetos à vida prática. Mesmo que você tenha o manual, seu sucesso depende de suas habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico para entender a estrutura do PRINCE2 em detalhes e utilizar seus conceitos para executar projetos.

Da mesma forma, o exame de certificação PMP é vasto e abrange várias áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos e processos cobertos pelo Guia PMBOK®. Para responder às questões de múltipla escolha, especialmente aquelas com múltiplas respostas, é necessário um conhecimento profundo dos conceitos, fórmulas e processos de gerenciamento de projetos. Para complicar ainda mais, é um exame com livro fechado, portanto, você deve memorizar tudo.

Com base nessa compreensão de alto nível do exame, nas aspirações de carreira e na avaliação pessoal, você pode decidir o que seria mais difícil.

PRINCE2 vs. PMP: Salário e perspectivas de emprego

Agora vem a parte mais interessante da comparação entre PMP e PRINCE2: qual paga melhor? Ou pelo menos abre perspectivas de carreira em gerenciamento de projetos com melhor remuneração?

De acordo com o Pesquisa Salarial de Gerenciamento de Projetos (13ª edição) segundo a pesquisa, os profissionais de gerenciamento de projetos certificados pelo PMP nos EUA ganham entre US$ 130.000 e US$ 150.000 por ano. Isso representa um aumento de 44% em relação a seus colegas não certificados. Esse aumento no salário médio pode chegar a 67%, como acontece na África do Sul!

Mas como ele se sai em comparação com o PRINCE2?

Para compensar a influência e a disparidade regional, compararemos o salário acima com o que ganha um gerente de projeto certificado pelo PRINCE2 no Reino Unido.

De acordo com Escala de pagamento na América Latina, os gerentes de projeto com certificação PRINCE2 recebem um salário médio de £ 44.322 por ano. As taxas de conversão do dia em que este artigo foi escrito seriam equivalentes a US$ 56.329 por ano.

Para maior consistência, verificamos o salário dos gerentes de projeto certificados pelo PMP em PayScale e descobriu que a média é de US$ 92.690 por ano.

Portanto, seja qual for o seu ponto de vista, o PMP ajuda você a ganhar 2 a 3 vezes mais do que o PRINCE2. É claro que esses são números aproximados, e você pode ganhar mais (ou menos) dependendo de sua experiência em gerenciamento de projetos, do setor e de outras variáveis.

Quanto às perspectivas de carreira, já vimos que o PMP goza de amplo reconhecimento global e é aplicável em inúmeros setores. Essas qualidades normalmente o tornam mais promissor, oferecendo perspectivas de emprego mais amplas.

PRINCE2 vs. PMP: qual deles você deve escolher?

Por fim, dissecamos a questão mais candente - PMP ou PRINCE2; qual das duas certificações você deve escolher?

Infelizmente, não há uma resposta direta para isso. A escolha entre as certificações PMP e PRINCE2 depende de seus objetivos de carreira, preferências do setor, localização geográfica, etc.

Você pode escolher a PMP se:

Planeja trabalhar internacionalmente, principalmente na América e em partes da Ásia e da África

Deseja uma certificação versátil que seja aplicável a uma variedade de tipos de projetos e setores

Deseja obter o domínio das dez áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos mais importantes para um projeto bem-sucedido

Você está disposto a aprender continuamente e a aprimorar suas habilidades a cada três anos

Por outro lado, você pode escolher o PRINCE2 se:

Pretender conseguir um emprego no Reino Unido ou na Europa

Deseja fazer carreira no governo ou no setor público

Você prefere uma abordagem estruturada e orientada por processos para o gerenciamento de projetos

Deseja fazer um investimento único em seus esforços de certificação

Trate as informações acima como uma regra geral e use-as de forma meramente indicativa. O ideal é que você pesquise o mercado de trabalho, considere seus interesses e conhecimentos e leve em conta suas habilidades nos respectivos exames para tomar uma decisão mais personalizada e completa entre o PMP e o PRINCE2.

ClickUp: Um Power Up para sua preparação para a Certificação em Gerenciamento de Projetos Software de gerenciamento de projetos do ClickUp é, sem dúvida, o melhor amigo de todo gerente de projeto. O ClickUp torna o gerenciamento de projetos ágil, independentemente da metodologia que você emprega. Mas você também sabia que ele pode turbinar sua preparação para a certificação de gerenciamento de projetos?

Veja como:

Gerenciamento de tarefas

Criar tarefas, definir relacionamentos e definir marcos no ClickUp

A preparação para os exames PMP e PRINCE2 exige um aprendizado organizado. Prioridades de tarefas do ClickUp do ClickUp o ajuda a dividir o programa de estudos em tarefas menores e a atribuí-las.

Anexe materiais de estudo e anotações relevantes a cada tarefa para referência e atribua datas de vencimento e prazos. Em seguida, ferramentas como listas de tarefas, listas de afazeres e Quadro Kanban representará visualmente seu plano de estudos para que você possa ter uma visão de alto nível e manter-se organizado enquanto estuda!

Rastreamento de tempo

Visualize o tempo gasto em cada tarefa com o ClickUp

A ferramenta de controle de tempo do ClickUp é um recurso inestimável para gerenciar seu tempo enquanto você estuda. Use-a para alocar durações específicas para cada tarefa de estudo e acompanhe o tempo gasto estudando em tempo real.

Essa estratégia de bloqueio de tempo confere estrutura e consistência à sua rotina de estudo. Ao analisar seus padrões de tempo, você também pode identificar suas horas de maior produtividade. Use modelos de estudo cronometrado se você não quiser começar do zero.

Gerenciamento de documentos

Incorpore documentos ao seu plano de estudo usando o ClickUp

Você precisará de uma ferramenta eficiente de gerenciamento de documentos para todo o material de estudo com o qual lidará. Felizmente, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Com o ClickUp, você pode criar um único repositório de todo o seu material de estudo, anotações, documentos de referência e todos os outros recursos. A estrutura de pastas e o recurso de marcação e etiquetagem mantêm esses documentos organizados e acessíveis.

Rastreamento de progresso

Pesquise, defina ou classifique os status das tarefas na visualização de lista do ClickUp para ver o progresso de todo o trabalho Rastreamento de metas no ClickUp ajuda os alunos a visualizarem seu progresso e os marcos que atingiram. Ele também pode ajudá-lo a comparar o progresso real com o progresso planejado, para que você possa ajustar sua estratégia de aprendizagem de acordo. Comemore as microconquistas, identifique os gargalos e obtenha feedback sobre o seu desempenho com a ferramenta de acompanhamento do progresso.

Então, vá em frente e dê uma olhada no ClickUp e tudo o que ele tem a oferecer.

FAQs

**1. As certificações PMP e PRINCE2 são equivalentes?

Não, o PMP (Project Management Professional) e o PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) são duas certificações distintas que não são equivalentes.

**2. Como funciona o treinamento da certificação PRINCE2?

O exame de certificação PRINCE2 tem dois níveis: PRINCE2 Foundation, que oferece uma introdução básica ao PRINCE2, e PRINCE2 Practitioner, que se concentra na aplicação prática das metodologias PRINCE2 no mundo real.

O treinamento para a certificação PRINCE2 normalmente envolve a participação em cursos credenciados de uma organização de treinamento. Esses cursos abrangem os princípios, as terminologias, os temas e os processos do PRINCE2. Além do aspecto teórico, o treinamento de certificação abrange exercícios práticos em que os alunos aplicam os princípios do PRINCE2 a projetos e problemas do mundo real.

**3. Qual é a escala de pagamento dos profissionais de PRINCE2 e PMP em todo o mundo?

A escala de remuneração anual dos profissionais certificados pelo PRINCE em diferentes regiões geográficas é:

Estados Unidos da América: US$ 98.422

Canadá: CAD 89.009

Índia: INR 22,00,000

Reino Unido: GBP 54.634

Austrália: AUD 163.042

A escala de pagamento dos profissionais certificados pela PMP em todo o mundo é:

Estados Unidos da América: US$ 1.30.000

Canadá: CAD 81.503

Índia: INR 17.70.000

Reino Unido: GBP 48.111

Austrália: AUD 150.503

Observe que esses valores são indicativos e dependem do setor, da experiência, do perfil, etc.

**4. A certificação PRINCE2 vale a pena?

O valor da certificação PRINCE2 depende de fatores como sua localização geográfica, objetivos de carreira e os setores em que você trabalha. Como o PRINCE2 é altamente considerado no Reino Unido e na Europa e amplamente usado em projetos do governo e do setor público, ele pode ser benéfico se suas aspirações de carreira estiverem alinhadas com essas regiões e setores.

**5. Como se registrar para os exames PRINCE2 e PMP?

O registro para o exame PRINCE2 envolve as seguintes etapas:

Selecionar uma organização de treinamento credenciada (ATO)

Participar do treinamento PRINCE2 Foundation ou Practitioner por um determinado número de horas

Registrar-se para o exame por meio da organização de treinamento ou de um instituto de exames credenciado

Para se registrar para o exame PMP, siga as etapas abaixo: