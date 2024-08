Entendendo a escada de inferência para tomar decisões melhores

Alguma vez você já se arrependeu de uma decisão? Pode ser a contratação de alguém, a compra de algo, a mudança de emprego ou até mesmo um corte de cabelo ruim! No mundo real, não há garantia de que suas decisões serão sempre acertadas.

Entretanto, com as informações e ferramentas certas, você pode tomar decisões melhores com maior probabilidade de sucesso. Existem dezenas de modelos de tomada de decisão e estruturas que permitem isso.

Nesta postagem do blog, exploramos uma dessas ferramentas: Ladder of Inference (Escada de Inferência).

O que é a Ladder of Inference?

A escada de inferência é um processo passo a passo que você segue naturalmente ao tomar decisões. Os sete passos dessa processo de tomada de decisão são a observação, a seleção de dados, a interpretação, as suposições, a conclusão, as crenças e a ação.

A escada de inferência é um modelo metafórico de cognição e ação criado por um teórico de negócios americano, Chris Argyris, na década de 1970. Ele a criou para ajudar as pessoas a entender o processo de tomada de decisões e evitar conclusões precipitadas. Mais tarde, foi popularizado por Peter Senge em seu livro "The Fifth Discipline" (A Quinta Disciplina).

Entraremos em detalhes em breve, mas, primeiro, vamos diferenciar o termo de outro termo semelhante.

Escada de inferência vs. viés inconsciente

Tanto a escada de inferência quanto o viés inconsciente são modelos cognitivos na área de tomada de decisões. Ambos são implícitos, o que significa que não são usados conscientemente pelo tomador de decisões. No entanto, são ideias completamente diferentes, com funções diferentes.

A escada de inferência é uma ferramenta que descreve o processo típico de tomada de decisão. O viés inconsciente, por outro lado, são associações e conexões que fazemos sem estarmos conscientes delas, o que também influencia as decisões.

Simplificando, precisamos eliminar o preconceito inconsciente em cada degrau da escada para tomar decisões melhores.

Quais são os degraus da escada da inferência?

A escada de inferência mais comumente usada começa com um conjunto de dados observáveis e contém os seguintes degraus.

1. Observação

No degrau mais baixo está a observação. Nesse estágio, você vê as coisas e absorve os dados disponíveis sem acrescentar significado ou atribuir valor a eles.

Por exemplo, se precisar tomar uma decisão sobre a alocação de orçamento para todas as atividades de marketing, você coletará e analisará dados, como

Orçamentos e despesas de anos anteriores

Retorno das despesas dos anos anteriores

Planos e atividades de marketing para o próximo ano

Orçamento total de marketing disponível

Remuneração de funcionários

2. Seleção de dados

Nem todos os dados são igualmente importantes ou relevantes para a decisão que você está tomando no momento. Portanto, antes de interpretarmos os dados, tendemos a selecionar os que são pertinentes. Esse é o segundo degrau da escada da inferência.

Ao tomar a decisão de alocação de orçamento, você pode escolher todos os dados da lista acima, exceto, talvez, a remuneração dos funcionários, porque isso pode se enquadrar nos orçamentos de pessoas/RH.

Esse processo de eliminação permite a clareza da decisão.

3. Interpretação

Agora que você tem os dados de que precisa, é hora de estudá-los e interpretá-los. Independentemente das intenções, todos interpretam os dados com base em sua experiência subjetiva. A escada da inferência sugere que esse é o curso normal das coisas e que o tomador de decisões não pode afetá-lo de forma alguma.

Por exemplo, o próprio fato de você estar analisando dados passados para tomar decisões sobre orçamentos futuros sugere subjetividade. Por outro lado, se você acredita que a pessoa responsável pelos anúncios pagos é mais competente do que o executivo de mídia social, você pode estar interpretando o desempenho do canal de forma subjetiva.

4. Suposições

Independentemente do quanto se tente, todas as decisões são baseadas em determinadas suposições. Para ser o mais objetivo possível, você pode usar dados para apoiá-las, tornando-as o que chamamos de "suposições razoáveis"

Em seguida, você usa o contexto da etapa anterior junto com as suposições desta etapa para tirar conclusões.

No mesmo exemplo, se você sempre presumiu que a mídia social é gratuita, talvez não considere alocar nenhum orçamento para ela, mesmo que o contrário seja verdade.

5. Conclusões

O próximo passo na escada da inferência é a conclusão, em que decidimos a ação que a situação exige com base nos dados, no contexto e nas suposições.

Por exemplo, se os dados selecionados sugerirem que você não gerou nenhum lead por meio das mídias sociais; se você interpretar esses dados a partir do contexto da sua opinião sobre o executivo de mídias sociais; e presumir que o canal é gratuito, você concluirá que também não alocará nenhum orçamento para ele este ano.

6. Crenças

Com o passar do tempo, as conclusões se transformam em nossas crenças. E as crenças influenciam as ações.

Você pode acreditar que uma conclusão é sempre verdadeira porque tomou essa decisão uma vez e deu certo. Você também entra em um ciclo em que aplica a conclusão a vários cenários futuros, o que acaba confirmando suas crenças.

No exemplo, você acreditaria que a mídia social não funciona para você. Quando alguém insistir em experimentar, você aprovará sem entusiasmo, preparando-o para o fracasso, o que valida sua crença novamente.

7. Ação

O último degrau é a ação, que tomamos no final de nossa jornada. No final, você pode alocar x% para anúncios pagos, y% para mídia social, z% para pesquisa e assim por diante.

Usos práticos da escada de inferência

Originalmente, a escada de inferência não foi planejada para servir como uma estrutura de tomada de decisão, mas sim como uma observação de como normalmente tomamos decisões. Entretanto, ela pode ser usada para orientar processos de pensamento e ações cognitivas. Veja como.

Verificar o viés cognitivo

As etapas da escada de inferência concentram-se no contexto individual e nas suposições existentes que afetam as decisões. Usando a escada de inferência, você pode realizar uma análise do processo para identificar vieses e repensar decisões.

Por exemplo, você pode analisar a produtividade de um prestador de serviços e presumir que o baixo desempenho deles se deve ao fato de trabalharem remotamente. Seguir a escada da inferência permite que você volte ao estágio de observação para validar essa teoria em vez de confiar na sua crença de que os trabalhadores remotos são menos produtivos.

Evite tirar conclusões precipitadas

A escada de inferência ajuda a focar nos fatos e na realidade. Ela o ajuda em seu processo de raciocínio. Ajuda a apoiar suas conclusões ou a contestar as de outras pessoas com base em informações precisas.

Por exemplo, você pode ver o número de bugs na última iteração e chegar à conclusão de que ela é totalmente inútil. No entanto, usando a escada da inferência, você tira conclusões com base em dados e usa a inteligência contextual para chegar à causa raiz de forma eficaz.

Evite reações emocionais severas

Os seres humanos são seres emocionais. Todos nós ficamos tristes, irritados, decepcionados e chateados com as coisas que acontecem no trabalho. Entretanto, é importante garantir que essas emoções não tenham um impacto desproporcional nas decisões.

A escada da inferência ajuda a regular as reações emocionais e a evitar decisões precipitadas.

Crie uma mentalidade reflexiva

Compreender e usar a escada de influência permite que você crie uma mentalidade reflexiva com consciência do seu próprio processo de pensamento. Quanto mais você usar a escada de inferência, maior será a probabilidade de expandir sua coleta de dados e fortalecer sua tomada de decisões.

Fortalece as decisões impactantes

A maioria das pessoas passa da observação à ação em um piscar de olhos, tomando decisões intuitivamente. Isso pode ser eficiente em algumas situações, mas terrivelmente ineficaz em outras. Usando a escada de inferência, você pode traçar seus passos lentamente e tomar decisões melhores.

Digamos que sua intuição diga que você precisa migrar os provedores de nuvem, por exemplo, do Google Cloud Platform (GCP) para o Amazon Web Services (AWS), mas seus chefes não estão convencidos. Você pode usar a escada de inferência para expandir sua decisão e demonstrar o processo para influenciar sua liderança.

Fatores que influenciam a escada de inferência

Embora a escada de influência seja uma ferramenta poderosa para a tomada de decisões, ela não é infalível. Os fatores a seguir podem tornar a ferramenta menos eficaz.

Viés inconsciente : Preconceitos como raça, sexualidade, gênero, etc., podem afetar os dados que selecionamos ou as suposições que fazemos

: Preconceitos como raça, sexualidade, gênero, etc., podem afetar os dados que selecionamos ou as suposições que fazemos Informações limitadas : Podemos fazer observações limitadas e selecionar ainda menos pontos de dados, o que faz com que nossas decisões sejam limitadas

: Podemos fazer observações limitadas e selecionar ainda menos pontos de dados, o que faz com que nossas decisões sejam limitadas Pressa : Apressar o processo de tomada de decisão pode resultar em pular etapas críticas da escada

: Apressar o processo de tomada de decisão pode resultar em pular etapas críticas da escada Falha na reavaliação: A escada de inferência deve criar uma mentalidade reflexiva. Caso contrário, as suposições e crenças não serão controladas, resultando em viés de confirmação

Portanto, antes de usar a escada de influência como técnica de tomada de decisão, considere os itens acima e crie pontos de controle para eles. Aqui estão algumas dicas de como usar a escada de influência de forma eficaz.

Como usar a escada de inferência na tomada de decisões

Independentemente de suas decisões serem grandes ou pequenas, a escada de influência é um dos modelos mentais mais úteis para orientá-lo. Para subir a escada de forma rápida e eficaz, você também pode aproveitar a benefícios de um software de gerenciamento de projetos . Veja como.

1. Reúna dados abrangentes

Embora o conjunto de dados observáveis não seja uma etapa em si, é responsabilidade do gerente de projetos criar e expandir sua visibilidade. Qualquer um dos melhores Ferramentas de IA para tomada de decisões ou ferramentas de avaliação o ajudarão com isso.

O software de gerenciamento de projetos do ClickUp permite manter uma lista de tarefas, atribuir usuários, medir a realização do trabalho, controlar o tempo de cada tarefa, colaborar em tempo real, documentar processos etc.

Com o ClickUp, você pode capturar o conjunto de dados observáveis sobre projetos, processos, pessoas, metas e muito mais!

2. Selecione os dados

Depois de ter todos os dados possíveis, é hora de selecionar o subconjunto certo para a decisão que você precisa tomar. Relatórios do ClickUp e exibições do ClickUp oferecem a solução de que você precisa. Aqui estão alguns exemplos.

relatório de acompanhamento do progresso do ClickUp

**Painel do projeto: O Painel do ClickUp oferece dados em tempo real sobre o andamento do projeto. Você pode usá-los para tomar vários tipos de decisões.

Por exemplo, se seu projeto estiver atrasado por causa de desvios de escopo e você precisar alocar recursos adicionais, o painel ajudará a avaliar a extensão do suporte necessário.

Visualização da carga de trabalho: Essa visualização do ClickUp mostra dados sobre cada membro da equipe, sua carga de trabalho, disponibilidade e produtividade. Ao tomar decisões sobre a alocação de recursos, esse é o conjunto de dados perfeito.

Visualização de controle de tempo: Essa visualização do ClickUp apresenta o tempo monitorado pelos membros da equipe em várias tarefas. Esses dados são extremamente úteis na tomada de decisões sobre o esforço/tempo projetado.

3. Adicionar o contexto correto

A escada da inferência sugere que interpretamos os dados com base em nossas experiências subjetivas anteriores. Em um ambiente profissional, isso pode ser prejudicial ao sucesso. Portanto, como gerente de projeto, você precisa investir na obtenção de um contexto que traga maior objetividade.

ClickUp Dashboard com gráficos de burn up e burn down

O Dashboard do ClickUp permite adicionar vários widgets em uma única exibição, fornecendo informações de suporte para todos os pontos de dados. Por exemplo, ao mesmo tempo em que você vê o status do projeto como um gráfico de pizza, também pode ver os gráficos de queima/queima para garantir que está no caminho certo.

Se estiver com dificuldades para priorizar as tarefas à sua frente, experimente um Modelo de matriz ClickUp Eisenhower para ajudar a tomar decisões.

4. Fazer suposições (razoáveis)

As suposições são inevitáveis ao tomar qualquer decisão. Por exemplo, ao planejar o próximo sprint, você presumiria que todos os membros da equipe estarão disponíveis de acordo com o plano. Como não há pedidos de licença, essa é uma suposição razoável, ou seja, é provável que seja verdadeira.

Se os dados de rastreamento de tempo do ClickUp indicarem que foram necessárias, em média, 10 horas para corrigir um bug P2 no passado, seria uma suposição razoável dizer que seria necessário o mesmo no futuro.

5. Idealizar possibilidades e tirar conclusões

Quadro branco para visualizar os degraus da escada de inferência Quadro branco do ClickUp ajuda as equipes remotas a idealizar, considerar possibilidades e explorar cenários. Quando elas usam técnicas de visualização para discutir os dados como uma equipe, eles podem eliminar preconceitos em cada etapa da escada.

Com IA do ClickUp você pode resumir os dados em segundos. Isso ajuda a economizar tempo na apresentação e facilita o processamento de informações no futuro.

6. Tome uma atitude

Todas as decisões levam a alguma ação no final. Uma ação abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos permitirá que você passe rapidamente dos dados à decisão e à ação. O ClickUp faz isso de várias maneiras.

Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp

Suporte à decisão: Modelo de documento da estrutura de tomada de decisão do ClickUp o modelo de documento da estrutura de tomada de decisão do ClickUp ajuda você durante o processo. Em colaboração com a escada de inferência, esse modelo pode ajudar a fortalecer seu raciocínio.

Planejamento de arrastar e soltar: A visualização do calendário do ClickUp mostra o cronograma de um projeto. Se você decidir reatribuir tarefas que atrasariam o cronograma, poderá arrastar e soltar tarefas de um dia para outro para otimizar a produtividade.

Comentários para itens de ação: Os tópicos de comentários do ClickUp não são apenas para conversas. Enquanto estiver pensando em possibilidades, atribua comentários como itens de ação, trazendo essas informações para o fluxo de trabalho.

Automatizar o trabalho: Algumas decisões também podem ser automatizadas. Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode configurar uma automação simples do tipo "se isso, então, aquilo", que notifica automaticamente todas as partes interessadas em uma variedade de cenários.

Personalização: Crie seus fluxos de trabalho e configure-os no ClickUp com campos personalizados.

Tome decisões melhores com o ClickUp

Todo mundo toma dezenas de decisões todos os dias. Quanto mais responsabilidades você tem, mais decisões você toma e mais impactantes são essas decisões. Portanto, toda decisão se torna importante.

Para serem eficientes e produtivos, os gerentes e líderes de projeto devem ter processos robustos de tomada de decisão. A escada de inferência é um desses processos. Ela descreve o processo pelo qual um tomador de decisões passa, desde a visão do mundo até a ação.

A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetada não apenas para gerenciar tarefas/atividades, mas também para tomar decisões claras. Desde a coleta de dados e apresentação de relatórios até a transformação de decisões em itens de ação, o ClickUp oferece suporte aos gerentes de projeto em cada etapa do processo.

