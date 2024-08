10 melhores softwares de gerenciamento de casos jurídicos em 2024

Como profissional da área jurídica, você está constantemente lidando com diversos projetos - desde batalhas judiciais até a condução de fusões corporativas, a realização de negócios imobiliários e a garantia de legados familiares por meio de planejamento patrimonial.

Tudo isso pode se tornar uma sobrecarga - gerenciar tarefas manualmente, lutar com prazos e se preocupar em cometer erros caros.

Mas com o software de gerenciamento de casos, você pode evitar erros, problemas de segurança e questões de conformidade.

Esteja você no tribunal, lidando com grandes negócios ou assegurando legados familiares, o software de gerenciamento de casos é o seu ajudante jurídico. Ele lida com prazos, organiza documentos, promove o trabalho em equipe e mantém os clientes informados - tudo em um único pacote digital.

Compilamos as 10 principais opções de software de gerenciamento de casos para advogados em 2024. Prepare-se para simplificar o gerenciamento de casos!

O que é um software de gerenciamento de casos?

O software de gerenciamento de casos é uma ferramenta especializada projetada para simplificar e automatizar o gerenciamento de casos, tarefas e processos dentro das organizações. É uma plataforma centralizada para rastrear, organizar e colaborar em vários casos ou projetos, geralmente em áreas como jurídica, saúde, serviço social e suporte ao cliente.

Em geral, o software oferece recursos como rastreamento de casos, gerenciamento de documentos, automação de fluxo de trabalho e ferramentas de comunicação para tratar e monitorar o andamento dos casos.

Quais são os benefícios do software de gerenciamento de casos?

O software de gerenciamento de casos traz uma série de benefícios que contribuem para aumentar a eficiência e melhorar os processos organizacionais. Algumas das principais vantagens incluem:

Aumento da eficiência: O software de gerenciamento de casos automatiza tarefas e processos, reduzindo os esforços manuais e aumentando a eficiência geral do fluxo de trabalho

O software fornece uma plataforma centralizada para a colaboração da equipe, garantindo melhor comunicação e coordenação das atividades relacionadas ao caso Organização aprimorada: Os recursos centralizados de gerenciamento de documentos ajudam a organizar e armazenar informações sistematicamente, facilitando o acesso e reduzindo o risco de perda de dados

Os recursos centralizados de gerenciamento de documentos ajudam a organizar e armazenar informações sistematicamente, facilitando o acesso e reduzindo o risco de perda de dados Responsabilidade e monitoramento: As ferramentas de acompanhamento de casos permitem monitorar o andamento do caso, atribuir tarefas e definir prazos, promovendo a responsabilidade e a transparência dentro da equipe

As ferramentas de acompanhamento de casos permitem monitorar o andamento do caso, atribuir tarefas e definir prazos, promovendo a responsabilidade e a transparência dentro da equipe Economia de custos: A automação, os processos simplificados e os fluxos de trabalho otimizados contribuem para a economia de custos em termos de tempo, recursos e despesas operacionais

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de casos?

A escolha do melhor software de gerenciamento de casos jurídicos para seu escritório de advocacia é o primeiro passo para aumentar a produtividade e a eficiência. Trata-se de encontrar o ajuste perfeito, desde as ferramentas até a entrega, para que tudo funcione sem problemas.

Aqui estão alguns fatores críticos a serem considerados ao escolher um sistema de gerenciamento de casos:

Recursos robustos : Escolha um software que ofereça funções essenciais, inclusive colaborativas,gerenciamento de projetosgerenciamento de clientes,gerenciamento de contatosecontrole de tempo do advogado recursos

: Escolha um software que ofereça funções essenciais, inclusive colaborativas,gerenciamento de projetosgerenciamento de clientes,gerenciamento de contatosecontrole de tempo do advogado recursos Facilidade de uso: O software certo deve ser simples de configurar, com uma interface organizada e sem bagunça

O software certo deve ser simples de configurar, com uma interface organizada e sem bagunça **Preços: considere um software com preços flexíveis e que caibam em seu orçamento

Escalabilidade : O software deve ter recursos que facilitem os processos de negócios e sejam dimensionados de acordo com o crescimento

: O software deve ter recursos que facilitem os processos de negócios e sejam dimensionados de acordo com o crescimento Integração de ferramentas : Certifique-se de que ele se integre perfeitamente a outras ferramentas que sua equipe usa, incluindo CRM, software de comunicação e aplicativos de gerenciamento de conhecimento

: Certifique-se de que ele se integre perfeitamente a outras ferramentas que sua equipe usa, incluindo CRM, software de comunicação e aplicativos de gerenciamento de conhecimento Relatórios e análises: Ele deve ser capaz de acompanhar o andamento dos casos jurídicos, identificar gargalos e garantir a tomada de decisões orientada por dados

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de casos para usar em 2024

1. ClickUp

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp ClickUp está no topo da lista como uma das melhores tarefas e gerenciamento de escritório aplicativos em 2024. Ele pode funcionar também como um software de gerenciamento do ciclo de vida do contrato. Os formulários do ClickUp são perfeitos para o processo de admissão de clientes. Os escritórios de advocacia e os advogados podem aproveitar seus recursos impressionantes, incluindo o Recurso de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp simplificando o gerenciamento de tarefas organizacionais.

Feche o acordo com o modelo de acordo de parceria do ClickUp - seu roteiro para colaborações prósperas

O ClickUp facilita o processo de obtenção de feedback de suas conversas com clientes e consumidores. Personalize modelos de gerenciamento como o Plano de ação de gerenciamento de casos para empresas de todos os portes. Libere todo o potencial de Documentos do ClickUp para revolucionar a criação de documentos e a colaboração em sua equipe.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe IA do ClickUp o assistente auxilia os processos de comunicação, incluindo a elaboração de e-mails, relatórios, etc. Quadros brancos ClickUp ajuda a visualizar ideias, promovendo assim práticas eficientes de colaboração em equipe.

A Detecção de Colaboração permite que as equipes trabalhem e editem simultaneamente nos quadros brancos do ClickUp

De modo geral, o ClickUp é uma ferramenta competitiva que todos os escritório jurídico deve considerar a otimização das operações, a melhoria das interações entre cliente e advogado, o controle de tempo e muito mais.

Melhores recursos do ClickUp

Automação : A IA do ClickUp gerencia tarefas repetitivas e limita o risco de erro humano

: A IA do ClickUp gerencia tarefas repetitivas e limita o risco de erro humano Tarefas do ClickUp : Atribua tarefas aos membros da equipe com prazos e prioridades precisos e acompanhe o progresso em tempo real

: Atribua tarefas aos membros da equipe com prazos e prioridades precisos e acompanhe o progresso em tempo real ClickUp Forms : Receba informações do cliente e detalhes do caso por meio de um portal seguro do cliente

: Receba informações do cliente e detalhes do caso por meio de um portal seguro do cliente Painéis e visualizações personalizáveis : Crie painéis personalizados para visualizar rapidamente as informações de que precisa e compartilhe-os com a sua equipe para obter melhor visibilidade

: Crie painéis personalizados para visualizar rapidamente as informações de que precisa e compartilhe-os com a sua equipe para obter melhor visibilidade ClickUp Docs : Crie e compartilhe documentos, planilhas e apresentações diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas

: Crie e compartilhe documentos, planilhas e apresentações diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas Visualização de bate-papo : Bate-papo com membros da equipe instantaneamente sem sair do ClickUp, mantendo a comunicação e o contexto em um só lugar

: Bate-papo com membros da equipe instantaneamente sem sair do ClickUp, mantendo a comunicação e o contexto em um só lugar Personalização : Personalize seus fluxos de trabalho de acordo com sua empresa

: Personalize seus fluxos de trabalho de acordo com sua empresa Rastreamento: Acompanhe facilmente o progresso da equipe e gerencie os clientes com facilidade

limitações do #### ClickUp

A versão móvel não é tão robusta, pois vários recursos da Web podem não estar disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3500 avaliações)

2. Appian

via Appian O Appian é um software de gerenciamento de casos sem código que gerencia com eficiência processos jurídicos, casos e atividades de clientes.

Diferentemente de outras ferramentas de processamento de casos, o Appian oferece uma combinação de gerenciamento de processos técnicas como Lean ou Six Sigma com automação para facilitar os processos de gerenciamento de casos.

Além disso, o Appian se integra a várias fontes de dados e sistemas, como Salesforce, SAP, Microsoft e Oracle, facilitando o acesso às informações em diferentes plataformas.

Melhores recursos do Appian

Técnicas de gerenciamento de processos: O Appian oferece automação com técnicas como Lean ou Six Sigma

O Appian oferece automação com técnicas como Lean ou Six Sigma Personalização: Recursos de acesso que ajudam a criar e implantar aplicativos personalizados para várias tarefas jurídicas

Recursos de acesso que ajudam a criar e implantar aplicativos personalizados para várias tarefas jurídicas Atualizações : Lança novas funcionalidades a cada trimestre, garantindo que os usuários estejam atualizados com a tecnologia moderna

: Lança novas funcionalidades a cada trimestre, garantindo que os usuários estejam atualizados com a tecnologia moderna Acessibilidade: Avaliação gratuita com demonstração, aprendizado direcional e armazenamento ilimitado de dados

Limitações do Appian

Os planos de preços são vagos, o que torna o processo pouco transparente

Os usuários frequentemente reclamam de problemas de desempenho e confiabilidade, incluindo tempo de carregamento lento, atualizações frequentes e desnecessárias, bugs e falhas

Gerenciamento de dados ruim, pois a ferramenta não consegue lidar com grandes quantidades de dados

Preços da Appian

Plano gratuito: Acesso total e aprendizado personalizado

Acesso total e aprendizado personalizado Aplicativo: Preço personalizado

Preço personalizado Plataforma: Preços personalizados

Preços personalizados Ilimitado: Preço personalizado

Avaliações e opiniões sobre o Appian

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. CASEpeer

via CASEpeer O CASEpeer é um software de gerenciamento de casos jurídicos desenvolvido com advogados de danos pessoais em mente.

Os escritórios de advocacia e os profissionais do direito têm acesso a recursos essenciais, como rastreamento de casos, integrações de calendários, gerenciamento automatizado de tarefas, relatórios de acordos, ferramentas de litígio e um sistema de segurança e armazenamento de documentos de alto nível.

Melhores recursos do CASEpeer

Rastreamento de casos: Rastreia o custo, o desempenho e os insights e gera relatórios sem problemas

Rastreia o custo, o desempenho e os insights e gera relatórios sem problemas Modelos: Acesse mais de 50 modelos de relatórios prontos para uso

Acesse mais de 50 modelos de relatórios prontos para uso Integração : Integra-se a ferramentas populares, como Outlook, QuickBooks e Dropbox

: Integra-se a ferramentas populares, como Outlook, QuickBooks e Dropbox Adaptável: Mais adequado para advogados de danos pessoais ou escritórios de advocacia

Limitações do CASEpeer

Não tem aplicativo móvel nativo para dispositivos Android e iOS

Não oferece suporte à personalização de campos e formulários

Os usuários relataram alguns problemas com a migração e a sincronização de dados

CASEpeer preços

Basic: $69 por mês

$69 por mês Pro: $99 por mês

$99 por mês Advanced: $129 por mês

CASEpeer avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4. Clio

via Clio O Clio é outro software de gerenciamento de casos baseado em nuvem de primeira linha que oferece controle centralizado dos dados das organizações jurídicas, desde processos de entrada de clientes, informações, gerenciamento de assuntos, agendamento e faturamento.

O Clio combina perfeitamente documentos e recursos de comunicação em uma única interface baseada na nuvem.

Além disso, o Clio tem muitos recursos para casos jurídicos, incluindo ferramentas de integração, suporte ao envolvimento do cliente e um portal seguro de interação com o cliente.

Melhores recursos do Clio

Gerenciamento de prática jurídica: Controle de tempo, faturamento ecomunicação com o cliente em uma única plataforma intuitiva

Controle de tempo, faturamento ecomunicação com o cliente em uma única plataforma intuitiva Entrada de clientes e CRM : Integre novos clientes com os formulários de admissão automatizados e o CRM personalizável do Clio. Capture leads, cultive relacionamentos e gerencie interações sem esforço, transformando clientes potenciais em clientes fiéis

: Integre novos clientes com os formulários de admissão automatizados e o CRM personalizável do Clio. Capture leads, cultive relacionamentos e gerencie interações sem esforço, transformando clientes potenciais em clientes fiéis Automação de documentos : Gera documentos legais em segundos. Personalize modelos, crie bibliotecas e aumente a produtividade

: Gera documentos legais em segundos. Personalize modelos, crie bibliotecas e aumente a produtividade Aplicativos e integrações: Conecte-se a mais de 250 aplicativos e serviços populares, desde software de contabilidade até plataformas de assinatura de documentos

Limitações do Clio

Não há acesso off-line ou edição de documentos

Os usuários relatam que as atualizações recentes e algumas integrações frequentemente causam falhas

Preços do Clio

Início fácil: US$ 49 por mês

US$ 49 por mês Essenciais: $89 por mês

$89 por mês Avançado: $119 por mês

$119 por mês Completo: $149 por mês

Clio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1500 avaliações)

5. Bola de fumaça

via Bola de fumaça O Smokeball é um software de gerenciamento de casos jurídicos que oferece automação e facilidade de uso para pequenos escritórios de advocacia e profissionais individuais. Ele elimina tarefas repetitivas, como geração de documentos e arquivamento de e-mails, liberando seu valioso tempo.

O Smokeball também é conhecido por sua interface amigável, que simplifica o uso sem exigir treinamento extensivo. As integrações fáceis com ferramentas populares de terceiros, como QuickBooks e Google Calendar, eliminam ainda mais as interrupções no fluxo de trabalho e os silos de dados.

Melhores recursos do Smokeball

Entrada e integração sem esforço : Gerencie as interações e crie confiança com os formulários automatizados

: Gerencie as interações e crie confiança com os formulários automatizados Gerenciamento inteligente de casos : Organize e acompanhe casos, tarefas e prazos em um local centralizado, mantendo sua equipe a par de tudo

: Organize e acompanhe casos, tarefas e prazos em um local centralizado, mantendo sua equipe a par de tudo Faturamento legal e contabilidade fiduciária : Gere faturas em segundos e controle as despesas sem esforço. Gerencie os fundos dos clientes com segurança e cumpra os regulamentos

: Gere faturas em segundos e controle as despesas sem esforço. Gerencie os fundos dos clientes com segurança e cumpra os regulamentos Painéis e relatórios: Obtenha insights com os painéis personalizáveis e acompanhe as principais métricas para conhecer as áreas que precisam ser aprimoradas

Limitações do Smokeball

Falta de um diretório de campos

O Smokeball não é flexível em termos de personalização

Preços do Smokeball

Bill: $39 por mês por usuário

$39 por mês por usuário Boost: $89 por mês por usuário

$89 por mês por usuário Grow: $179 por mês por usuário

$179 por mês por usuário Prosper+: $219 por mês por usuário

Smokeball avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

4,8/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

6. MyCase

via MyCase O MyCase é outro software com recursos impressionantes de análise e geração de relatórios. Ele ajuda você a se aprofundar no progresso do caso, nas horas faturáveis e na atividade da equipe, permitindo otimizar os fluxos de trabalho e aumentar o desempenho da equipe.

Outras funções que seguem recursos como alertas de prazos, software completo de cliente de e-mail, faturamento e gerenciamento de documentos também estão disponíveis. A plataforma MyCase prioriza a tomada de decisões orientada por dados, a colaboração centralizada e a escalabilidade flexível para simplificar os processos dos profissionais do setor jurídico.

Melhores recursos do MyCase

Automação : Automatize os processos de preparação de documentos jurídicos

: Automatize os processos de preparação de documentos jurídicos Faturamento e pagamentos : Controle o tempo, gere faturas e aceite pagamentos on-line em um piscar de olhos

: Controle o tempo, gere faturas e aceite pagamentos on-line em um piscar de olhos Gerenciamento de casos : Mantenha-se organizado e em dia com os prazos. Gerencie documentos, tarefas, comunicações e prazos em um hub central e seguro

: Mantenha-se organizado e em dia com os prazos. Gerencie documentos, tarefas, comunicações e prazos em um hub central e seguro Registro de clientes e gerenciamento de leads : Converta leads com formulários de admissão personalizáveis, gerencie pipelines e cultive relacionamentos de cliente potencial a cliente fiel

: Converta leads com formulários de admissão personalizáveis, gerencie pipelines e cultive relacionamentos de cliente potencial a cliente fiel Flexibilidade: Disponível para celular (Android e iOS)

Limitações do MyCase

Personalização limitada de faturas, relatórios e modelos

Os usuários reclamam que o aplicativo móvel MyCase tem vários bugs

Preços do MyCase

Basic: $39 por mês por usuário

$39 por mês por usuário Pro: $69 por mês por usuário

$69 por mês por usuário Avançado: $89 por mês por usuário

MyCase avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

7. PracticePanther

via PraticarPanther O PracticePanther é um software abrangente de gerenciamento de práticas jurídicas baseado em nuvem para advogados. Ele conta com um amplo conjunto de recursos e sua qualidade de destaque está na capacidade de personalização.

O software de gerenciamento de casos jurídicos é seguro, usando criptografia de nível militar de 256 bits para proteger informações confidenciais. Os pagamentos também são feitos sem problemas com o recurso Legal Billing.

Melhores recursos do PracticePanther

Integrações perfeitas : Conecte-se a mais de 100 ferramentas populares, de softwares de contabilidade a plataformas de e-mail. Não há silos de dados - apenas fluxos de trabalho suaves e processos otimizados

: Conecte-se a mais de 100 ferramentas populares, de softwares de contabilidade a plataformas de e-mail. Não há silos de dados - apenas fluxos de trabalho suaves e processos otimizados Poderoso gerenciamento de casos : Acompanhe assuntos, prazos e tarefas sem esforço com painéis intuitivos e fluxos de trabalho personalizáveis

: Acompanhe assuntos, prazos e tarefas sem esforço com painéis intuitivos e fluxos de trabalho personalizáveis Segurança : A criptografia de nível militar e a rigorosa proteção de dados garantem que as informações de seus clientes permaneçam seguras

: A criptografia de nível militar e a rigorosa proteção de dados garantem que as informações de seus clientes permaneçam seguras Documentos organizados : Armazene, categorize e acesse documentos instantaneamente. A geração automatizada de documentos economiza tempo e reduz erros

: Armazene, categorize e acesse documentos instantaneamente. A geração automatizada de documentos economiza tempo e reduz erros Faturamento legal: Fature seus clientes sem estresse com o recurso de faturamento embutido

Limitações do PracticePanther

Os usuários consideram inconveniente a falta de um cliente de e-mail integrado

Não há recursos nativos para automação de documentos, assinatura eletrônica ou formulários de admissão, o que obriga os usuários a usar integrações de terceiros ou processos manuais

Preços do PracticePanther

Solo: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Essencial: $79 por mês

$79 por mês Business: $99 por mês

Avaliações e resenhas do PracticePanther

G2: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4,1/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

8. CosmoLex

via CosmoLex O CosmoLex é um software de gerenciamento de casos jurídicos de ponta a ponta que capacita escritórios de advocacia a manter o controle de seus custos, ficar em conformidade com as normas de contabilidade legal e garantir a organização de documentos legais em um local central.

Diferentemente de outros softwares de gerenciamento de casos, o CosmoLex possui um software de contabilidade integrado que gerencia os arquivos dos clientes e controla todos os custos incorridos por um escritório de advocacia.

Além disso, o CosmoLex oferece recursos de contabilidade fiduciária (IOLTA) para ajudar os profissionais da área jurídica a imprimir cheques, recibos de depósito, extratos bancários e gerenciar os fundos dos clientes.

Melhores recursos do CosmoLex

Integração : Integração contábil própria, que não requer integração com aplicativos de terceiros, como o Quickbooks

: Integração contábil própria, que não requer integração com aplicativos de terceiros, como o Quickbooks Personalização : Processos de aprendizagem personalizados para novos usuários e acesso ilimitado ao suporte ao cliente confiável para todos

: Processos de aprendizagem personalizados para novos usuários e acesso ilimitado ao suporte ao cliente confiável para todos Designação : Projetado para atender às necessidades de contabilidade e conformidade dos escritórios de advocacia

: Projetado para atender às necessidades de contabilidade e conformidade dos escritórios de advocacia Mobilidade: O acesso móvel está disponível em qualquer dispositivo

Limitações do CosmoLex

Opções de personalização limitadas

Oferece um único plano de preços, não deixando espaço para opções

Preços do CosmoLex

CosmoLex: US$ 99 por mês

**Complementos

CosmoLex Pay: $0

$0 CosmoLex CRM: $147

$147 CosmoLex Websites: $149

$149 Compartilhamento de arquivos e assinatura eletrônica do CosmoLex: $22

Avaliações e resenhas do CosmoLex

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

9. Matéria de foguete

via Matéria do foguete O Rocket Matter é um aplicativo de gerenciamento de casos com recursos que mantêm os escritórios de advocacia eficientes e produtivos. A ferramenta de gerenciamento de casos permite que as equipes jurídicas e os escritórios personalizem painéis de controle e permaneçam conectados de qualquer lugar.

Com seus recursos de faturamento, os escritórios de advocacia economizam tempo com pré-faturas automáticas sem papel e processamento em lote. O Rocket Matter também é baseado na nuvem; os documentos contam com proteção e armazenamento na nuvem.

Melhores recursos do Rocket Matter

Rastreamento do Rocket Matter : Capture cada minuto faturável automaticamente, simplifique o registro de horas e aumente a precisão do faturamento

: Capture cada minuto faturável automaticamente, simplifique o registro de horas e aumente a precisão do faturamento Automação de documentos : Gere documentos jurídicos em segundos, reduza a papelada e concentre-se em tarefas de alto valor

: Gere documentos jurídicos em segundos, reduza a papelada e concentre-se em tarefas de alto valor CRM jurídico : Simplifique a entrada de clientes, cultive relacionamentos e transforme clientes potenciais em clientes fiéis

: Simplifique a entrada de clientes, cultive relacionamentos e transforme clientes potenciais em clientes fiéis Gerenciamento de contatos : Organize as informações de clientes e assuntos sem esforço, aumente a colaboração e mantenha o controle da comunicação

: Organize as informações de clientes e assuntos sem esforço, aumente a colaboração e mantenha o controle da comunicação Relatórios avançados : Obtenha insights orientados por dados sobre sua prática, otimize o desempenho e tome decisões informadas

: Obtenha insights orientados por dados sobre sua prática, otimize o desempenho e tome decisões informadas Integrações: Conecte-se a dezenas de ferramentas, como plataformas de e-mail e software de contabilidade, para obter fluxos de trabalho perfeitos

Limitações do Rocket Matter

Opções de personalização limitadas para faturas, relatórios emodeloso que pode não atender às preferências de algumas empresas

Nenhum recurso nativo para automatizar documentos e assinaturas eletrônicas, o que requer integrações de terceiros

Preços da Rocket Matter

Essencial: US$ 49 por mês por usuário

US$ 49 por mês por usuário Pro: US$ 79 por mês por usuário

US$ 79 por mês por usuário Premier: $99 por mês por usuário

Rocket Matter avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

10. ServiceNow

via ServiceNow O ServiceNow é um software de gerenciamento de casos baseado em nuvem com integrações de inteligência artificial que fornece soluções integradas para engajamento de serviços de TI, gerenciamento de operações, gerenciamento de atendimento ao cliente, operações de segurança e muito mais.

Usando métodos de aprendizado de máquina, O ServiceNow ajuda a otimizar os processos legais de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, catálogo de serviços, gerenciamento de ativos e gerenciamento de mudanças.

Melhores recursos do ServiceNow

Desenvolvimento de aplicativos : Crie aplicativos e fluxos de trabalho personalizados para atender a necessidades e desafios jurídicos específicos

: Crie aplicativos e fluxos de trabalho personalizados para atender a necessidades e desafios jurídicos específicos Automação : Automatizar processos de fluxo de trabalho usando IA para tarefas repetitivas, como roteamento de documentos, notificações por e-mail e aprovações

: Automatizar processos de fluxo de trabalho usando IA para tarefas repetitivas, como roteamento de documentos, notificações por e-mail e aprovações Espaços de trabalho configuráveis : Projete e implemente fluxos de trabalho personalizados para áreas de prática específicas ou tipos de casos para simplificar os processos

: Projete e implemente fluxos de trabalho personalizados para áreas de prática específicas ou tipos de casos para simplificar os processos **Painéis personalizáveis: use os painéis adaptáveis para usuários individuais e equipes para se concentrar em informações relevantes

Segurança e confiança : Proteja os dados do cliente com criptografia líder do setor, controles de acesso e trilhas de auditoria para atender aos requisitos regulamentares

: Proteja os dados do cliente com criptografia líder do setor, controles de acesso e trilhas de auditoria para atender aos requisitos regulamentares Integração: Integra-se a outras ferramentas, incluindo software de banco de dados como Microsoft Azure, AWS, Salesforce e ferramentas de comunicação como Zoom, para facilitar a colaboração em equipe

Limitações do ServiceNow

Os preços não são claros

Com seu conjunto de ferramentas diversificado, pode representar uma estrutura de aprendizado esmagadora para escritórios de advocacia em ritmo acelerado

Preços do ServiceNow

Preços personalizados (não acessíveis no site)

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1700 avaliações)

4,4/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Simplifique sua prática jurídica com o software de gerenciamento de casos

Você está cansado de se afogar em papelada e prazos perdidos? Abandone o trabalho manual com um software de gerenciamento de casos como o ClickUp. Aumente a taxa de sucesso de seus clientes com benefícios como:

Gerenciamento centralizado de tarefas : Organize projetos, atribua tarefas eacompanhe o progresso sem problemas sem planilhas e notas adesivas espalhadas

: Organize projetos, atribua tarefas eacompanhe o progresso sem problemas sem planilhas e notas adesivas espalhadas Colaboração aprimorada : Promova a comunicação em tempo real entre advogados, paralegais e clientes. Compartilhe documentos, troque feedbacks e mantenha todos na mesma página

: Promova a comunicação em tempo real entre advogados, paralegais e clientes. Compartilhe documentos, troque feedbacks e mantenha todos na mesma página Fluxos de trabalho automatizados: Automatize tarefas repetitivas, como agendamento de reuniões, envio de lembretes e geração de relatórios. Libere o tempo da sua equipe para o que é mais importante - concentrar-se nos clientes

Software de redação de IA

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico IA do ClickUp ajuda você a automatizar a criação de subtarefas, listas de verificação e lembretes para etapas críticas. Priorize as tarefas com base na urgência e na importância usando sugestões baseadas em IA.

Use modelos de IA para redigir documentos jurídicos de rotina, como cartas, contratos ou resumos. Preencha automaticamente seus documentos com informações relevantes de Tarefas do ClickUp e campos. Gerar documentos legais, contratos e e-mails em segundos com o ClickUp AI.

Rastreador de tempo

O ClickUp facilita o controle do tempo para que você possa se concentrar no seu trabalho. Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo em qualquer lugar.

Você precisa de horas faturáveis precisas. O software de controle correto resolverá isso, pois registrará o tempo gasto nos assuntos do cliente até o minuto para um faturamento preciso.

Use Rastreamento de tempo do projeto ClickUp para gerar registros de tempo detalhados para a criação de faturas, garantindo transparência e satisfação do cliente. Acompanhe seu tempo faturável em relação às horas não faturáveis para otimizar a receita e a alocação de recursos.

Vincule todas as entradas de tempo a casos e tarefas específicos no ClickUp para monitorar seu progresso e identificar gargalos. Em seguida, estime os cronogramas dos casos com mais precisão com base nos dados históricos de tempo.

Aproveite o conhecimento especializado do setor para agilizar a entrega do projeto. Para tudo isso, basta usar o ClickUp. Sua interface intuitiva e seus recursos avançados transformarão sua maneira de trabalhar.