As 10 melhores ferramentas de ASO para otimizar as classificações de aplicativos em 2024

Com os milhões de aplicativos disponíveis na Google Play Store e na App Store - e milhares sendo adicionados todos os dias -, destacar-se da multidão é agora mais importante do que nunca. ✨

Em termos de marketing de aplicativos, os downloads correspondem diretamente ao crescimento. Não há download sem visibilidade, assim como não há visibilidade a menos que você ajuste a listagem do seu aplicativo o suficiente para obter uma classificação mais alta e ser descoberto.

É aí que entra o ASO ou software de otimização da loja de aplicativos! 🎉 Desenvolvedores de aplicativos móveis e profissionais de marketing confiam nas ferramentas de ASO para melhorar a visibilidade e impulsionar os downloads de seus aplicativos móveis nas lojas de aplicativos.

Só há um problema: a abundância de ferramentas de ASO dificulta a seleção da ferramenta certa.

Neste guia definitivo para a escolha da melhor ferramenta de ASO, analisamos as melhores ferramentas de otimização da loja de aplicativos, com suas classificações, benefícios, limitações e preços.

O que é ASO?

A otimização da loja de aplicativos ou ASO é o processo de aumentar a visibilidade, a classificação e os downloads de um aplicativo em lojas de aplicativos como a App Store da Apple ou a Play Store do Google.

As ferramentas de ASO são softwares projetados para melhorar a classificação de um aplicativo móvel em uma loja de aplicativos, aplicando estratégias e fornecendo recomendações para desenvolvedores de aplicativos e profissionais de marketing.

O ASO se baseia em várias estratégias, como otimização de palavras-chave, descrições atraentes, imagens ricas, pesquisa de concorrentes, testes A/B e assim por diante, que os profissionais de marketing aplicam para obter uma classificação mais alta nas lojas de aplicativos e gerar downloads. 💪

As ferramentas de otimização da loja de aplicativos ajudam a atingir um público mais amplo, a atrair usuários de alta intenção e a comunicar os pontos fortes e fracos de um aplicativo tanto para a loja de aplicativos quanto para seus usuários, aumentando, por fim, os downloads e as transações.

O que você deve procurar nas ferramentas de ASO?

A maioria das ferramentas de ASO funciona com os mesmos princípios: otimização de palavras-chave, categorização, descrição do aplicativo, imagens e capturas de tela e monitoramento de desempenho. No entanto, uma boa ferramenta de ASO o ajudará a melhorar continuamente sua classificação e seus downloads a longo prazo.

A escolha da melhor ferramenta de ASO é essencial para sua estratégia de marketing de aplicativos. Considere estes aspectos ao selecionar uma boa ferramenta de ASO:

**Pesquisa de palavras-chave : Verifique se há uma pesquisa abrangente de palavras-chave, ajudando a identificar as palavras-chave ideais para o título e a descrição do seu aplicativo Análise da concorrência: Avalie os recursos de rastreamento de inteligência da ferramenta para obter insights sobre como o seu aplicativo se compara a aplicativos móveis semelhantes na loja Rastreamento de desempenho: Procure funcionalidades de rastreamento de desempenho que mostrem o impacto da sua estratégia de ASO na classificação e nos downloads Testes A/B: Com uma ferramenta que permite testes A/B, você pode validar suas hipóteses e se concentrar na página do aplicativo com melhor desempenho que aumenta os downloads Análise de avaliações e classificações de usuários: Priorize ferramentas com recursos robustos para análise de sentimentos. Analise você mesmo um conjunto de dados compilados sem precisar examinar classificações e avaliações Facilidade de uso: Opte por uma ferramenta de ASO com uma interface de usuário simples para não perder horas tentando descobrir a pesquisa de palavras-chave, os testes A/B ou a análise da concorrência

As 10 melhores ferramentas de ASO para usar em 2024

Compilamos uma lista das ferramentas de ASO mais bem avaliadas para otimizar as classificações de aplicativos em 2024. Cada ferramenta tem uma vantagem distinta, mas é muito eficaz para otimizar o desempenho da loja de aplicativos.

1. AppTweak

via AppTweak O AppTweak é um aplicativo de marketing digital que ajuda os desenvolvedores e profissionais de marketing a otimizar a visibilidade de seus aplicativos na Apple App Store e no Google Play.

A ferramenta acompanha o desempenho do aplicativo em tempo real nos mercados de aplicativos, o que o ajudará a fazer alterações regularmente.

Talvez seu recurso mais útil, o relatório de ASO, forneça aos desenvolvedores recomendações baseadas em dados e insights sobre o cliente . Além disso, o AppTweak também é popular entre os desenvolvedores devido à sua interface fácil de usar e às atualizações regulares de software

Melhores recursos do AppTweak

Obtenha análise de metadados, análise de concorrentes e rastreamento de backlinks com relatórios avançados de ASO

Encontre palavras-chave relevantes para seu aplicativo com o recurso de pesquisa e sugestão de palavras-chave do Apptweak

Verifique o volume de pesquisa de cada palavra-chave com a popularidade da pesquisa da Apple

Avalie as cores dos ícones de seus concorrentes com uma ferramenta de cores de ícones de aplicativos e veja se você pode fazer com que essas cores funcionem para você também

Crie painéis de desempenho personalizados integrando-se a ferramentas de BI e exportando todos os dados facilmente

Limitações do AppTweak

Alguns usuários destacaram problemas com a qualidade do suporte

Flexibilidade limitada em relatórios personalizados

Preços do AppTweak

Essencial : uS$ 83/mês

: uS$ 83/mês Grow : uS$ 274/mês

: uS$ 274/mês Scale : $549/mês

: $549/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AppTweak:

G2 : 4.6/5 (mais de 110 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 15 avaliações)

2. Torre do sensor

via Torre do sensor O Sensor Tower é uma pilha de software avançada que desenvolvedores de aplicativos confiam para estudar insights competitivos vitais e entender a economia global de aplicativos.

Com sua análise de aplicativos de nível empresarial e inteligência de mercado, você pode comparar o desempenho do seu aplicativo com o dos concorrentes em várias regiões geográficas.

A ferramenta também tem vários recursos, como otimização de palavras-chave, análise aprofundada da concorrência e análise de tendências e desempenho.

Melhores recursos do Sensor Tower

Avalie com precisão o sucesso de sua estratégia de aquisição de usuários orgânicos e de seus concorrentes com a Inteligência de aplicativos precisa

Identifique as palavras-chave que estão impulsionando os downloads e explore possíveis palavras-chave que podem ser integradas ao título e à descrição do aplicativo

Mergulhe no sentimento do usuário analisando as avaliações dos usuários e usando o feedback para garantia de qualidade* Obtenha dados diários de vendas e uso de aplicativos e desempenho da concorrência

Visualize dados no nível do aplicativo na App Store e no Google Play com perfis de aplicativos

Limitações da Sensor Tower

A interface não é visualmente atraente e pode causar confusão

A experiência do usuário precisa ser aprimorada

Preços do SensorTower

As informações sobre preços não estão disponíveis publicamente

Avaliações e resenhas do SensorTower

G2: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

3. AppFollow

via AppFollow O AppFollow se destaca como a melhor opção para aquisição orgânica de usuários para a Google Play Store e a App Store. A ferramenta ajuda a analisar avaliações de usuários, sentimentos e classificações de aplicativos em tempo real.

Além disso, as integrações com outros aplicativos comerciais permitem que você acompanhe as avaliações e classificações dos usuários. Juntamente com a interface de usuário simples e suave, os profissionais de marketing e desenvolvedores podem acompanhar o desempenho de seus aplicativos e fazer alterações para obter vantagem sobre a concorrência.

O "Top Chart Rankings" do AppFollow é um recurso bônus que permite ver quais aplicativos e jogos estão em alta nas lojas de aplicativos.

Melhores recursos do AppFollow

Avalie as taxas de conversão com referências do setor

Analisar as estratégias de otimização e as classificações de aplicativos de seus concorrentes

Use o recurso de sentimento do usuário para entender como seus clientes se sentem em relação ao seu aplicativo

Detecte pontos fracos no desempenho do seu aplicativo e corrija-os rapidamente com o Store Performance Index

Meça os resultados de seus esforços de ASO com os painéis de ASO e kPIs de marketing rastreie downloads, taxas de conversão e alterações nas posições de palavras-chave

Encontre palavras-chave relevantes e traduza-as automaticamente para localização

Limitações do AppFollow

A interface não é muito intuitiva

A avaliação gratuita de 10 dias é insuficiente para explorar o produto por completo

Preços do AppFollow

Gratuito

Essencial : $142/mês

: $142/mês Equipe : uS$ 504/mês

: uS$ 504/mês Empresarial: Preços personalizados

AppFollow avaliações e comentários

G2: 4.6/5 (mais de 190 avaliações)

4. AppFigures

via Figuras de aplicativos O AppFigures é uma excelente ferramenta se você tiver vários aplicativos na Play Store e na App Store. As ferramentas de análise de aplicativos e SEO da ferramenta permitem que você acompanhe os downloads, a receita e o desempenho no mercado.

Suas ferramentas de ASO também permitem que você acompanhe as tendências de palavras-chave e as aplique às páginas do seu aplicativo.

A ferramenta também apresenta um módulo que permite acompanhar a atividade dos concorrentes e estimar o desempenho dos aplicativos deles em relação ao seu.

Melhores recursos do AppFigures

Acompanhe o desempenho de downloads, receita e desempenho de lojas de todos os seus aplicativos em um só lugar

Monitore as classificações de palavras-chave e identifique novas palavras-chave

Acompanhe a atividade dos concorrentes analisando suas tendências de download, receita, palavras-chave orgânicas etc.

Obtenha insights valiosos com a coleta e a tradução automáticas de avaliações

Limitações do AppFigures

Você pode enfrentar uma curva de aprendizado mais acentuada com uma interface complicada

Os usuários relataram problemas no gerenciamento de relatórios

Preços do AppFigures

Connect : uS$ 7,99/mês cobrado anualmente

: uS$ 7,99/mês cobrado anualmente Monitoramento : uS$ 35,99/mês com cobrança anual

: uS$ 35,99/mês com cobrança anual Otimizar : $119,99/mês cobrado anualmente

: $119,99/mês cobrado anualmente Grow : uS$ 349,99/mês com cobrança anual

: uS$ 349,99/mês com cobrança anual Ampliar: uS$ 1.449,99/mês com cobrança anual

Avaliações e resenhas do AppFigures

Não há dados suficientes sobre plataformas de avaliação

5. SplitMetrics

via SplitMetrics O SplitMetrics Optimize é uma plataforma móvel de testes A/B. Por meio dessa ferramenta, você pode validar ideias, conceitos e recursos. A ferramenta oferece aos profissionais de marketing uma maneira perfeita de fazer testes A/B nos mercados iOS e Android e descobrir elementos de conteúdo que ajudam a obter mais conversões.

Combinado com o App Radar, o Optimizes oferece uma pilha poderosa para controlar seu fluxo de trabalho de ASO e melhorar o desempenho da loja de aplicativos.

melhores recursos do #### SplitMetrics

Com mais de 30 experimentos diferentes, você pode fazer testes A/B em todos os elementos da página da sua loja de aplicativos - nome do aplicativo, ícone, descrição, palavras-chave, capturas de tela e muito mais

Acompanhar quanto tempo os usuários assistem ao seu vídeo promocional ou se eles percorrem as capturas de tela com mapas de calor

Obtenha dicas da equipe da SplitMetrics sobre como otimizar sua página para obter mais downloads

Limitações do SplitMetrics

Alguns usuários destacaram a falta de recursos de suporte para executar experimentos

As equipes precisarão de ajuda do desenvolvedor para obter relatórios

Preços do SplitMetrics (App Radar)

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SplitMetrics

Avaliações insuficientes

6. AppRadar

via AppRadar O App Radar da SplitMetrics é uma ferramenta útil para iniciantes em ASO. É fácil de começar e oferece uma série de recursos quando você se inscreve, incluindo uma auditoria da posição atual do seu aplicativo no mercado, uma discussão individual com um profissional de marketing de aplicativos experiente e uma estratégia de implementação orientada.

O App Radar ajuda a otimizar o desempenho dos seus aplicativos nas lojas de aplicativos, combinando inteligência de mercado e recomendações de palavras-chave.

Uma parte excelente desse aplicativo é que ele permite que você automatize suas atualizações rastreando o desempenho do aplicativo. 🌟

Melhores recursos do AppRadar

Automatize os fluxos de trabalho de ASO e envie melhorias mais rapidamente

Encontre as melhores palavras-chave usando a Inteligência de palavras-chave

Faça engenharia reversa da estratégia de palavras-chave de seus concorrentes

Responda a avaliações e classificações sem esforço

Limitações do AppRadar

Menos recursos e funcionalidades em comparação com outras ferramentas

Preços do AppRadar

ASO : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Growth : $159/mês

: $159/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AppRadar

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 10 avaliações)

7. Storemaven

via Storemaven O Storemaven é uma plataforma de ASO que ajuda os desenvolvedores de aplicativos a testar e otimizar os elementos da página da loja de aplicativos para aumentar as conversões.

Essa ferramenta enfatiza os testes A/B e a análise do comportamento do usuário, o que fornece recomendações personalizadas para a loja de aplicativos. A abordagem científica da Storemaven para a aquisição orgânica de usuários faz dela uma das favoritas entre os desenvolvedores de aplicativos.

Melhores recursos do Storemaven

Entenda quem está acessando suas páginas de produtos e crie páginas de acordo com os recursos de otimização de aplicativos de funil completo

Obtenha funcionalidades de teste A/B guiadas - desde a criação de uma hipótese e o design de diferentes variantes até o aumento da precisão do teste e a análise dos resultados

Obtenha pesquisas abrangentes sobre seus concorrentes

A Storemaven oferece um plano de estratégia de ASO personalizado para o seu aplicativo

Projete páginas de produtos personalizadas para cada estágio do funil para aumentar a conversão

Limitações do Storemaven

Menos recursos e funcionalidades em comparação com outras ferramentas

Os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com as outras ferramentas listadas aqui

Preços do Storemaven

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Storemaven

G2: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

8. Ação móvel

via Ação móvel O Mobile Action oferece uma série de funcionalidades de ASO que ajudam os profissionais de marketing a se aprofundar na pesquisa de palavras-chave, nos resultados de pesquisa do Google e a impulsionar a descoberta de aplicativos móveis. Ele vem pré-carregado com um grande conjunto de dados de palavras-chave para ajudar a rastrear possíveis palavras-chave para seu aplicativo específico.

As funcionalidades de ASO também ajudam a comparar o desempenho do seu aplicativo com o de seus concorrentes em mercados globais.

Além disso, o Mobile Action reúne dados de desempenho de anúncios e ROI com impressões orgânicas e downloads.

melhores recursos do #### Mobile Action

Obtenha insights rápidos sobre qualquer aplicativo, incluindo estimativas de receita, downloads, palavras-chave e muito mais, bastando digitar o nome do aplicativo na barra de ferramentas de pesquisa

Veja as palavras-chave dos concorrentes para as quais você não está ranqueando

Identifique as palavras-chave que funcionam melhor para seus concorrentes com o Keyword Spy

Descubra os ativos criativos de melhor desempenho com um hub de ativos

Limitações de ação móvel

Os usuários podem encontrar uma curva de aprendizado acentuada para explorar toda a funcionalidade da ferramenta

Preços do Mobile Action

Gratuito

Premium: Preços personalizados

Mobile Action classificações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

9. A ferramenta

via A ferramenta O TheTool é uma ferramenta de ASO baseada em desempenho que rastreia tudo relacionado a ASO: instalações orgânicas e não orgânicas, classificações de palavras-chave, principais gráficos da loja de aplicativos, classificações e avaliações e muito mais.

O TheTool agora faz parte do AppRadar, e grande parte de sua funcionalidade deriva do primeiro, incluindo sua inteligência de palavras-chave e percepções de mercado.

Um recurso útil é a pontuação de ASO, que permite acompanhar o impacto de suas melhorias por meio de uma interface simplificada. Obviamente, essa ferramenta também oferece um painel de análise abrangente e detalhado que rastreia métricas específicas.

Melhores recursos da TheTool

Use as ferramentas de palavras-chave do aplicativo para fazer pesquisa de palavras-chave, rastrear as palavras-chave dos concorrentes e comparar as classificações com elas

Verifique se o seu aplicativo está bem otimizado com a pontuação de ASO

Visualize e meça facilmente o Organic Uplift (relação entre instalações orgânicas e não orgânicas)

Acompanhe seu desempenho em todo o mundo em um painel separado e obtenha uma comparação visual de seu metas de marketing ou KPIs entre países

Limitações da TheTool

Menos recursos do que outras ferramentas de ASO

Menos recomendações e insights para promover melhorias

Preços da TheTool

ASO: €69/mês

€69/mês Growth : €159/mês

: €159/mês Power: €490/mês

Avaliações e resenhas do TheTool

Não há avaliações suficientes

10. Maquetes de lojas

via Maquetes do StoreMockups O Storemockups é uma ferramenta intuitiva de otimização da loja de aplicativos que ajuda os fabricantes de aplicativos e profissionais de marketing a criar capturas de tela vívidas de aplicativos para iOS e Android.

Sabe-se que as imagens e as capturas de tela de aplicativos são eficazes para aumentar o número de downloads, e essa ferramenta oferece um grande banco de modelos comprovados para exibir as telas de aplicativos de forma bonita.

Combine esse aplicativo com outra ferramenta de ASO para explorar uma gama completa de estratégias de otimização.

melhores recursos do #### StoreMockups

Crie capturas de tela de alta qualidade de seus aplicativos, incluindo maquetes em 3D

Use modelos incorporados para listagens de páginas de produtos

Faça testes A/B em suas listagens da loja de aplicativos e melhore o ASO na página

limitações do #### StoreMockups

Os usuários solicitaram mais opções de personalização, como designers de ícones para suas listagens

Funcionalidades limitadas do ponto de vista de ASO

Preços do StoreMockups

Individual: € 99/mês

€ 99/mês Startup : €199/mês

: €199/mês Empresa: € 399/mês

StoreMockups avaliações e comentários

Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de marketing de aplicativos

Todas essas ferramentas são excelentes para otimizar as classificações de aplicativos e aumentar os downloads.

No entanto, você ainda precisará de uma rastreamento do projeto como o Clickup, para aumentar seus esforços de marketing de aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho de marketing.

Simplifique seus esforços de marketing de aplicativos com o ClickUp

O centro de gerenciamento de trabalho do ClickUp atende a equipes de todos os tamanhos, oferecendo recursos abrangentes para implementar gerenciamento de projetos técnicas, colaboração em equipe e coleta de feedback.

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto - tudo em um só lugar. ClickUp para equipes de marketing é especialmente relevante para campanhas de marketing de aplicativos, pois você pode usá-lo para trabalhar de forma integrada entre as equipes.

Se você precisa fazer um brainstorming de uma estratégia ou documentar fluxos de trabalho e ideias, ferramentas como ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards são úteis para aprimorar seus fluxos de trabalho de ASO.

Faça brainstorming e crie estratégias com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

As equipes podem organizar ideias e prioridades no ClickUp Dashboard para obter uma visão completa de cronogramas, responsáveis e progresso. O painel ajuda a contextualizar as tarefas conectadas ao seu roteiro e aos planos de entrada no mercado.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Você também pode contar com a ajuda da IA do ClickUp para criar conteúdo e gerar ideias de campanhas, resumos de conteúdo, descrições de aplicativos, sugestões de títulos e muito mais.

Otimize sua abordagem de marketing de aplicativos com a plataforma personalizável do ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp

Integre o planejamento, a estratégia e o gerenciamento de projetos no ClickUp para impulsionar seu esforço de ASO

Trabalhe em sincronia com redatores de conteúdo, analistas de ASO e desenvolvedores em um ambiente altamente colaborativo

Iniciar a ideação com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar no ClickUp Whiteboard

Gere ideias de títulos, descrições de aplicativos e muito mais com o ClickUp AI Assistant

Limitações do ClickUp

O ClickUp não é uma ferramenta de análise. Talvez você ainda precise de outras ferramentas de marketing para testes A/B, análise de backlinks, análise de concorrentes e pesquisa de palavras-chave

Não há integrações de mídia social ou recursos de publicação direta de posts em blogs

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.900+ avaliações)

Facilite downloads mais rápidos de aplicativos com as melhores ferramentas de ASO

Aumentar a classificação do seu aplicativo exige planejamento estratégico e insights claros. Seja para medir o desempenho do seu aplicativo em relação aos concorrentes ou para experimentar diferentes versões de conteúdo para impactar os downloads, os benefícios das ferramentas de otimização da loja de aplicativos são notáveis.

No entanto, as estratégias de ASO bem-sucedidas geralmente envolvem uma combinação de elementos funcionais perfeitamente integrados em um único sistema. 👏🏼

Embora não seja especializado em ASO, considere o ClickUp, um ferramenta de gerenciamento de projetos que pode maximizar a eficiência, refinar seu conteúdo e aprimorar a colaboração entre equipes.

Ao integrar sua ferramenta de ASO com o ClickUp, você pode simplificar efetivamente seus esforços de marketing de aplicativos e fazer mais em menos tempo. Registrar-se para obter sua conta ClickUp GRATUITA hoje mesmo.