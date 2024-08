10 ferramentas do Instagram para aumentar sua presença on-line em 2024

Você já se perguntou como alguns profissionais do Insta conseguem decifrar o algoritmo do Instagram sem esforço? Eles atraem curtidas e seguidores como ímãs.

Enquanto isso, outros continuam a se esforçar constantemente e a esperar pela descoberta. No entanto, a presença on-line deles permanece presa, e esses números não se movem.

Frustrante, não é? Como você pode imitar o sucesso dos profissionais no Instagram?

Se você quiser um gênio do Instagram que eleve sua marca, ajude-o a criar uma presença on-line duradoura e atinja os números do Instagram metas de marketing você está no lugar certo.

Aqui estão as 10 principais ferramentas do Instagram que transformarão seu jogo de marketing no Instagram em 2024 e além.

O que você deve procurar nas ferramentas do Instagram?

Agendamento e automação: Procure ferramentas que permitam agendar postagens no Instagram com antecedência e automatizar tarefas específicas para manter um cronograma de postagens consistente

Procure ferramentas que permitam agendar postagens no Instagram com antecedência e automatizar tarefas específicas para manter um cronograma de postagens consistente Análise e relatórios: Escolha ferramentas do Instagram que forneçam insights detalhados sobre sua conta e desempenho no Instagram, incluindo métricas de engajamento, crescimento de seguidores e eficácia do conteúdo

Escolha ferramentas do Instagram que forneçam insights detalhados sobre sua conta e desempenho no Instagram, incluindo métricas de engajamento, crescimento de seguidores e eficácia do conteúdo Facilidade de uso: Certifique-se de que suas ferramentas do Instagram tenham uma interface amigável. Seja você um iniciante ou um usuário experiente, a ferramenta deve ser fácil de navegar e operar junto com o aplicativo do Instagram

Certifique-se de que suas ferramentas do Instagram tenham uma interface amigável. Seja você um iniciante ou um usuário experiente, a ferramenta deve ser fácil de navegar e operar junto com o aplicativo do Instagram Opções de teste ou demonstração: Opte por ferramentas que ofereçam um teste gratuito ou um período de demonstração. Isso permite que você teste os recursos da ferramenta e determine se ela atende aos seus requisitos antes de se comprometer

Opte por ferramentas que ofereçam um teste gratuito ou um período de demonstração. Isso permite que você teste os recursos da ferramenta e determine se ela atende aos seus requisitos antes de se comprometer Acessibilidade e escalabilidade: Avalie a estrutura de preços da ferramenta do Instagram e verifique se ela se encaixa no seu orçamento. Além disso, considere se a ferramentaserá dimensionada com as necessidades crescentes de sua empresa no Instagram

As 10 melhores ferramentas do Instagram para usar em 2024

1. Agorapulse

via Agorapulse O Agorapulse é uma ferramenta do Instagram projetada para lidar com mídias sociais, oferecendo ferramentas para gerenciamento de caixa de entrada, publicação, geração de relatórios, monitoramento e colaboração perfeita entre equipes.

Essa ferramenta de marketing do Instagram oferece recursos como uma caixa de entrada social unificada que consolida todas as suas mensagens de mídia, comentários e avaliações em um só lugar. Planeje e programe o conteúdo com antecedência, descubra tendências, insights e análises e monitore facilmente kPIs de marketing como taxas de conversão.

Melhores recursos da Agorapulse

Caixa de entrada social unificada: Otimize sua caixa de entrada com o assistente de caixa de entrada para organizar e colaborar com eficiência, atribuindo conversas à sua equipe. Gerencie os comentários do Instagram e do Facebook

Otimize sua caixa de entrada com o assistente de caixa de entrada para organizar e colaborar com eficiência, atribuindo conversas à sua equipe. Gerencie os comentários do Instagram e do Facebook ROI de mídia social: Identifique postagens e conversas que geram vendas, leads e tráfego. Integre-se ao Google Analytics para coletar e mesclar dados e criar relatórios sobre suas campanhas de mídia social e negócios no Instagram

Identifique postagens e conversas que geram vendas, leads e tráfego. Integre-se ao Google Analytics para coletar e mesclar dados e criar relatórios sobre suas campanhas de mídia social e negócios no Instagram Publicação social: Programe, publique e organize visualmente suas postagens no Instagram com um calendário de publicações e interaja com seu público em várias plataformas, incluindo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e muito mais

Limitações da Agorapulse

O preço é mais alto

Logout automático frequente

Preços da Agorapulse

Teste gratuito: Disponível

Disponível Standard: $49 por usuário/mês

$49 por usuário/mês Profissional: $79 por usuário/mês

$79 por usuário/mês Avançado: $119 por usuário/mês

Agorapulse avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (910+ avaliações)

4,5/5 (910+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Iconosquare

via Iconosquare O Iconosquare é uma plataforma de análise e gerenciamento de mídia social desenvolvida para Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok. Ele fornece ferramentas de marketing do Instagram para agendar publicações, analisar métricas de desempenho, gerenciar interações e obter insights sobre atividades de mídia social para aumentar o envolvimento e otimizar estratégias.

O recurso de conversação em mídia social do Iconosquare simplifica o gerenciamento de comentários, permitindo que você marque os comentários como lidos ou não lidos em seu desktop. Identifique as menções do Instagram em comentários, legendas e tags para aumentar o envolvimento da comunidade.

Melhores recursos do Iconosquare

Gerenciamento de vários perfis: Permite gerenciar vários perfis sociais e contas do Instagram em um painel unificado e criar painéis personalizados para obter uma visão geral abrangente de métricas valiosas

Permite gerenciar vários perfis sociais e contas do Instagram em um painel unificado e criar painéis personalizados para obter uma visão geral abrangente de métricas valiosas Monitoramento de concorrentes e do setor: Monitore concorrentes selecionados e avalie seu desempenho em relação aos benchmarks do setor

Monitore concorrentes selecionados e avalie seu desempenho em relação aos benchmarks do setor Relatórios fáceis e análises aprofundadas: Crie, automatize e baixe relatórios nos formatos PDF ou CSV para apresentações de equipes, gerentes ou clientes. O Iconosquare também fornece informações detalhadas sobre suas contas de mídia social

Limitações do Iconosquare

A postagem automática ocasionalmente se desconecta, fazendo com que as postagens não sejam publicadas sem notificação

O recurso de conversas não oferece suporte a outras redes de mídia social, como o Twitter

Preços do Iconosquare

Teste gratuito: Disponível

Disponível Individual: $10/por mês (cobrado anualmente)

$10/por mês (cobrado anualmente) Equipes: $16/por 10 usuários por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e críticas do Iconosquare

G2: 4,5/5 (mais de 115 avaliações)

4,5/5 (mais de 115 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

3. Hootsuite

via Hootsuite O Hootsuite é uma plataforma abrangente de gerenciamento de mídia social que inclui recursos como agendamento de conteúdo, geração de conteúdo de IA para criar conteúdo de mídia social digno de cliques. O recurso exclusivo de escuta social que permite monitorar o que as pessoas dizem sobre sua marca.

A Hootsuite também expande seu alcance social, atraindo novos públicos e clientes em potencial com seu recurso de defesa do funcionário, que simplifica o compartilhamento de conteúdo para os funcionários.

Melhores recursos da Hootsuite

IA do OwlyWriter: Gere legendas, crie conteúdo envolvente para o Instagram e ideias de postagens no Instagram com base em instruções simples para seu público-alvo com seu assistente de escrita com IA

Gere legendas, crie conteúdo envolvente para o Instagram e ideias de postagens no Instagram com base em instruções simples para seu público-alvo com seu assistente de escrita com IA **Gerador de hashtag: aumente a visibilidade dos posts do Instagram para seu público-alvo com hashtags e palavras-chave relevantes do Instagram

Modelos do Canva: Acessomodelos de mídia social na janela do Composer ou do planejador para criar designs atraentes com o Canva e simplificar o processo de criação de conteúdo

Limitações do Hootsuite

O preço é um pouco caro

Faltam recursos para publicar histórias do Facebook e do Instagram

Preços da Hootsuite

Teste gratuito: Disponível

Disponível Profissional: US$ 23 por mês (um usuário e 10 contas sociais)

US$ 23 por mês (um usuário e 10 contas sociais) Equipe: US$ 90 por mês (três usuários e 20 contas sociais)

US$ 90 por mês (três usuários e 20 contas sociais) Enterprise: Preços personalizados (a partir de cinco usuários e 50 contas sociais)

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4,1/5 (mais de 4100 avaliações)

4,1/5 (mais de 4100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3600+ avaliações)

4. Sked

via Sked O Sked é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social apoiada por IA. Você pode planejar, programar e postar automaticamente nas principais plataformas, como Instagram, Facebook e Twitter. É fácil colaborar perfeitamente com um número ilimitado de usuários e utilizar a IA para obter ideias de conteúdo criativo.

Interaja com seu público por meio de respostas rápidas usando o Sked Inbox e converta seguidores em clientes com o Sked Link. Obtenha insights práticos com análises avançadas para uma abordagem orientada por dados. O SKED é a chave para uma presença nas mídias sociais otimizada e impactante.

Melhores recursos do Sked

Publicação em várias plataformas: Publique o conteúdo do Instagram sem problemas no Instagram e em outras plataformas populares de mídia social, como Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok e Pinterest, para aumentar o envolvimento com seu público e aumentar sua presença on-line

Publique o conteúdo do Instagram sem problemas no Instagram e em outras plataformas populares de mídia social, como Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok e Pinterest, para aumentar o envolvimento com seu público e aumentar sua presença on-line Planejamento assistido por IA: AproveiteFerramentas de IA para fazer brainstorming de conteúdo e temas de campanha, gerar legendas de alta conversão e obter ideias criativas para postagens

AproveiteFerramentas de IA para fazer brainstorming de conteúdo e temas de campanha, gerar legendas de alta conversão e obter ideias criativas para postagens Ferramentas com tudo incluído: Substitua várias ferramentas pelo Sked, pois ele integra link-in-bio, análise social, colaboração de conteúdo e uma caixa de entrada social, eliminando a necessidade de assinaturas separadas

Limitações do Sked

Falta personalização nas opções de criação de posts

Não é possível realizar a marcação de produtos e a marcação de perfis simultaneamente

Preços do Sked

Teste gratuito: Disponível

Disponível Fundamental: US$ 30 por mês (um usuário)

US$ 30 por mês (um usuário) Essenciais: US$ 89 por mês (usuários ilimitados)

US$ 89 por mês (usuários ilimitados) **Profissionais: $159 por mês (usuários ilimitados)

Enterprise: Preços personalizados (usuários ilimitados)

Sked avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Mais tarde

via Posteriormente É fácil gerenciar suas mídias sociais com o Later. Essa ferramenta do Instagram ajuda proprietários de empresas, criadores, agências e equipes de mídia social a expandir suas marcas e negócios on-line.

É simples criar links personalizáveis para direcionar o tráfego do Instagram para as páginas da Web de suas empresas com o recurso Linkin.bio do Later.

Oferecendo uma série de recursos, o Later simplifica o marketing, fornecendo ferramentas de gerenciamento do Instagram para agendar postagens, gerar sugestões de hashtag, determinar horários ideais de postagem e criar postagens envolventes no Instagram.

Melhores recursos do Later

Publicação automática: Agende e organize facilmente publicações para várias plataformas do Instagram e de outras mídias sociais, permitindo a publicação consistente e oportuna de conteúdo

Agende e organize facilmente publicações para várias plataformas do Instagram e de outras mídias sociais, permitindo a publicação consistente e oportuna de conteúdo Ferramentas de criação de conteúdo: Explore ferramentas criativas para organizar e editar mídia, encontrar conteúdo exclusivo da marca e integrar conteúdo gerado pelo usuário com a marca

Explore ferramentas criativas para organizar e editar mídia, encontrar conteúdo exclusivo da marca e integrar conteúdo gerado pelo usuário com a marca Análise da Later: Maximize o engajamento, atraia seguidores relevantes e gere tráfego com as ferramentas de análise do Instagram fáceis de usar da Later. Eleve sua estratégia e converta seguidores em clientes com precisão

Limitações do Later

Capacidade limitada de cancelar o agendamento de postagens depois de agendadas

Necessidade frequente de reconectar contas

Preços do Later

Teste gratuito: Disponível

Disponível Inicial: US$ 16,67 por mês

US$ 16,67 por mês Growth: $30 por mês

$30 por mês Avançado: $53,33 por mês

Later avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (375+ avaliações)

6. TINTA

via TINTA O TINT é uma poderosa plataforma de marketing com base na comunidade que aproveita o conteúdo real do usuário e as vozes dos clientes para fortalecer seu marketing. Ela ajuda a estimular a defesa da marca, criar fidelidade e aumentar as conversões.

Um recurso notável é a utilização da IA para identificar, envolver e mobilizar seus consumidores para criar UGC, avaliações, fidelidade e vendas duradouras por meio da comunidade.

O TINT ajuda a aumentar a conscientização, o envolvimento, as conversões e a fidelidade por meio de influenciadores, publicações, comércio social, classificações, avaliações, concursos e campanhas. O TINT se integra perfeitamente à sua pilha de marketing, fornecendo percepções, análises e relatórios para otimizar o ROI.

Melhores recursos do TINT

Envolvimento da comunidade: Estabeleça uma comunidade on-line da marca com interações e campanhas personalizadas. Obtenha soluções para o envolvimento contínuo, incorporando dados e percepções para aprimorar os murais de mídia social e coletar feedback por meio de pesquisas e enquetes

Estabeleça uma comunidade on-line da marca com interações e campanhas personalizadas. Obtenha soluções para o envolvimento contínuo, incorporando dados e percepções para aprimorar os murais de mídia social e coletar feedback por meio de pesquisas e enquetes Integração de IA: Aproveite a IA paraagilizar o processo de encontrar, selecionar e maximizar o impacto do conteúdo autêntico criado por fãs e clientes

Aproveite a IA paraagilizar o processo de encontrar, selecionar e maximizar o impacto do conteúdo autêntico criado por fãs e clientes Plataforma corporativa de UGC: Colete e organize conteúdo envolvente gerado pelo usuário (UGC) de vários canais sociais usando o TINT e utilize métricas de UGC para publicar conteúdo relevante em canais de marketing, on-line e off-line

Limitações do TINT

Um pouco de curva de aprendizado com a interface de usuário

Falhas ocasionais e falhas na plataforma

Preços do TINT

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do TINT

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. SocialInsider

via Socialinsider O Socialinsider facilita o aprimoramento de sua estratégia de mídia social, aproveitando recursos como análise de concorrentes, análise de mídia social e insights abrangentes de escuta.

Use insights de escuta orientados por IA, como insights sobre conteúdo, engajamento e demografia, para criar uma estratégia do Instagram baseada em dados.

A força do SocialInsider está em fornecer indicadores-chave de desempenho e insights sobre o Instagram para elevar sua abordagem de mídia social.

Melhores recursos do SocialInsider

Análise aprofundada: É fácil analisar os concorrentes para descobrir suas estratégias e referências. Categorize e analise o conteúdo de mídia social com base em palavras-chave ou tópicos, identifique lacunas em sua estratégia e entenda os elementos que contribuem para o sucesso de suas postagens no Instagram

É fácil analisar os concorrentes para descobrir suas estratégias e referências. Categorize e analise o conteúdo de mídia social com base em palavras-chave ou tópicos, identifique lacunas em sua estratégia e entenda os elementos que contribuem para o sucesso de suas postagens no Instagram Identificação de influenciadores: Identifique influenciadores em seu setor e use a análise visual para conhecer seus principais desempenhos, incluindo a contagem de seguidores e a taxa de engajamento

Identifique influenciadores em seu setor e use a análise visual para conhecer seus principais desempenhos, incluindo a contagem de seguidores e a taxa de engajamento Análise abrangente do Instagram, incluindo Instagram Reels: Obtenha análises abrangentes para seus Reels, avalie o desempenho de seu conteúdo principal e descubra as estratégias que levam ao alcance viral

Limitações do SocialInsider

As exportações de PowerPoint podem precisar de alguns ajustes

O processo de redefinição de perfis após a troca leva um pouco de tempo

Preços do SocialInsider

Teste gratuito: Disponível

Disponível Adaptar: $82 por mês (10 perfis)

$82 por mês (10 perfis) Otimizar: $124 por mês (15 perfis)

$124 por mês (15 perfis) Predict: US$ 199 por mês (20 perfis)

US$ 199 por mês (20 perfis) Enterprise: Preços personalizados

SocialInsider avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

4,6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Shortstack

via Shortstack O Shortstack fornece o Instagram ferramentas de marketing para criar e comercializar várias campanhas no Instagram e em outras mídias sociais, como concursos virais e brindes, em questão de minutos.

A ferramenta oferece mais de 80 modelos de arrastar e soltar que você pode escolher e personalizar de acordo com sua preferência. Iniciar campanhas que aumentam o engajamento e geram leads é fácil.

Essa ferramenta agiliza o processo de envolvimento do usuário com concursos interativos rápidos, tornando-a versátil para a criação de páginas de destino interativas e para a condução de campanhas eficazes de geração de leads.

Melhores recursos do Shortstack

Geração de leads: Aumente o envolvimento com seu público por meio de brindes gamificados e anúncios de vencedores. A plataforma também gera conteúdo gerado pelo usuário, permitindo que você crie concursos dinâmicos para seus seguidores

Aumente o envolvimento com seu público por meio de brindes gamificados e anúncios de vencedores. A plataforma também gera conteúdo gerado pelo usuário, permitindo que você crie concursos dinâmicos para seus seguidores Personalização: Simplifique a personalização da campanha com seu construtor de arrastar e soltar fácil de usar e personalize designs sem HTML, usando cores, fontes e efeitos de foco. As ações If/Then (IFTTT) otimizam a experiência do usuário e geram mais seguidores

Simplifique a personalização da campanha com seu construtor de arrastar e soltar fácil de usar e personalize designs sem HTML, usando cores, fontes e efeitos de foco. As ações If/Then (IFTTT) otimizam a experiência do usuário e geram mais seguidores Lance concursos interativos: Inicie rapidamente concursos envolventes usando modelos como vitória instantânea, raspadinha, gire a roda, questionários e quebra-cabeças para reunir milhares de inscrições. Colete conteúdo gerado pelo usuário por meio de uma hashtag ou de comentários para participar de concursos

Limitações do Shortstack

Não é compatível com determinadas ferramentas de CRM e e-mail, exigindo recuperação manual de dados

Pode ter uma pequena curva de aprendizado

Preços do Shortstack

Business: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Pro: US$ 249 por mês

US$ 249 por mês Enterprise: Preços personalizados

Shortstack ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 135 avaliações)

9. Enviável

via Enviável Gerencie suas mídias sociais com o Sendible, uma plataforma de gerenciamento do Instagram criada para agências que buscam um gerenciamento eficiente de mídias sociais para seus clientes.

Ela funciona como um hub centralizado, facilitando a execução de estratégias de mídia social vencedoras para várias marcas em escala. Com foco na produtividade, o Sendlible economiza o tempo valioso da sua equipe ao reunir todas as redes sociais em um só lugar.

Melhores recursos do Sendible

Agendamento direto e personalização: O agendamento do conteúdo do mês com importação em massa e a personalização da história e das postagens do Instagram com tags, locais e hashtags são rápidos e fáceis. Use o editor de imagens integrado para aprimorar as postagens com recursos visuais do GIPHY, do Pexels ou do Canva e personalizá-las, quer esteja publicando histórias, postagens ou carretéis do Instagram

O agendamento do conteúdo do mês com importação em massa e a personalização da história e das postagens do Instagram com tags, locais e hashtags são rápidos e fáceis. Use o editor de imagens integrado para aprimorar as postagens com recursos visuais do GIPHY, do Pexels ou do Canva e personalizá-las, quer esteja publicando histórias, postagens ou carretéis do Instagram Ideias para postagens: Acesse uma abundância de conteúdo atraente por meio do calendário de feriados do painel, feeds RSS automatizados e alertas do Google

Acesse uma abundância de conteúdo atraente por meio do calendário de feriados do painel, feeds RSS automatizados e alertas do Google Envolvimento do público: Responda rapidamente aos comentários, mensagens e menções do público em uma caixa de entrada centralizada para se manter conectado

Limitações do Sendible

Essa ferramenta não permite a edição de postagens programadas na seçãoaplicativo móvel* Não possui recursos para vincular diretamente as publicações do Instagram a outras páginas de mídia social

Preços do Sendible

Teste gratuito: Disponível

Disponível Creator: US$ 29 por mês (1 usuário)

US$ 29 por mês (1 usuário) Tracktion: $89 por mês (4 usuários)

$89 por mês (4 usuários) White Label: $180 por mês (10 usuários)

$180 por mês (10 usuários) White Label+: $750 por mês (100 usuários)

Avaliações e opiniões sobre o Sendible

G2: 4,5/5 (860+ avaliações)

4,5/5 (860+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 125 avaliações)

10. Loomly

via Loomly Com o Loomly, você obtém ideias de posts alimentadas por feeds RSS, tendências do Twitter, eventos, feriados e comemorações relacionadas a datas. Ele simplifica o gerenciamento, a colaboração e o aprimoramento da sua presença na mídia social.

Com uma interface amigável, o Loomly otimiza seus fluxos de trabalho, economizando tempo e otimizando o conteúdo para obter melhores resultados.

Melhores recursos do Loomly

Assistência à postagem: Crie postagens excepcionais com a orientação passo a passo da Loomly. As integrações com Unsplash, Giphy e Google Drive e recursos como o Hashtag Manager e o gerador de parâmetros UTM permitem que você crie publicações e histórias como um especialista

Crie postagens excepcionais com a orientação passo a passo da Loomly. As integrações com Unsplash, Giphy e Google Drive e recursos como o Hashtag Manager e o gerador de parâmetros UTM permitem que você crie publicações e histórias como um especialista Gerenciamento de ativos: Organize e use fotos, vídeos, notas, links e modelos de postagens em uma biblioteca central e intuitiva

Organize e use fotos, vídeos, notas, links e modelos de postagens em uma biblioteca central e intuitiva Segmentação de público-alvo: Alcance seu público-alvo com o Facebook e o LinkedIn Audience Targeting para postagens orgânicas. Responda a mensagens, comentários e reações em várias plataformas com o sistema robusto de gerenciamento de comunidade e interação

Limitações do Loomly

Falta notificação de revisão ou colaboração

Falhas ocasionais na visibilidade da análise

Preços da Loomly

Base: US$ 32 por mês (2 usuários)

US$ 32 por mês (2 usuários) Padrão: US$ 64 por mês (6 usuários)

US$ 64 por mês (6 usuários) Avançado: $131 por mês (14 usuários)

$131 por mês (14 usuários) Premium: $277 por mês (30 usuários)

$277 por mês (30 usuários) Enterprise: Preços personalizados (mais de 31 usuários)

Loomly avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 480 avaliações)

Outras ferramentas de mídia social

Temos mais para você? Sim! Vamos dar uma olhada no ClickUp, uma ferramenta versátil que o ajudará a executar seus melhores anúncios no Instagram e a outros aspectos do trabalho.

ClickUp

O ClickUp é um profissional em gerenciamento de tarefas mas faz muito mais: é também sua arma secreta para aumentar sua presença on-line. Do planejamento de conteúdo à colaboração, esse aplicativo versátil torna cada publicação uma ação estratégica para atrair mais público.

O aplicativo Gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp a ferramenta ClickUp gerencia com eficiência suas campanhas, oferecendo um espaço de trabalho flexível e recursos com tecnologia de IA personalizados para equipes de marketing.

Use as ferramentas com tecnologia de IA do ClickUp para criar campanhas e gerar conteúdo rapidamente

Vamos ver como aproveitar o ClickUp para elevar sua marca por meio da mídia social sem esforço.

Os melhores recursos do ClickUp:

Gerenciamento de tarefas: Atribua responsabilidades específicas aos membros da equipe com Tarefas do ClickUp e garantir que todos saibam sua função na campanha. Mantenha um calendário de conteúdo coeso, cumpra os prazos e aprimore a colaboração com as tarefas atribuídas

Crie listas de verificação com subtarefas aninhadas para priorização e despriorização simples no ClickUp

Gerencie postagens com modelos: Planeje suas campanhas de mídia social com Modelo de campanha de mídia social do ClickUp. Crie, crie estratégias e programe suas postagens e histórias no Instagram. Esse modelo ajuda você a organizar seu calendário de conteúdo, gerenciar cargas de trabalho para a consistência da conta do Instagram, analisar métricas de desempenho e acompanhar campanhas

Planeje suas campanhas de mídia social com Modelo de campanha de mídia social do ClickUp. Crie, crie estratégias e programe suas postagens e histórias no Instagram. Esse modelo ajuda você a organizar seu calendário de conteúdo, gerenciar cargas de trabalho para a consistência da conta do Instagram, analisar métricas de desempenho e acompanhar campanhas Organize o conteúdo: Comece com Calendário de conteúdo do ClickUp e organize seu conteúdo de forma organizada em um calendário, lista ou planilha. Ele permite planejar, manter-se organizado emanter o controle de seu conteúdo incrível durante todo o ano

Veja rapidamente como será sua programação de conteúdo futuro com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Assistente de redação da IA: Use IA ClickUp para acelerar sua campanha de mídia social e criação de conteúdo, gerando ideias, resumos, blogs, estudos de caso e e-mails com ferramentas de IA criadas por especialistas em apenas alguns cliques. Gere legendas atraentes para o Instagram e roteiros de vídeo com base em seu público-alvo e em sua estratégia

Use IA ClickUp para acelerar sua campanha de mídia social e criação de conteúdo, gerando ideias, resumos, blogs, estudos de caso e e-mails com ferramentas de IA criadas por especialistas em apenas alguns cliques. Gere legendas atraentes para o Instagram e roteiros de vídeo com base em seu público-alvo e em sua estratégia Colabore com sua equipe: Aproveite Quadros brancos ClickUp para brainstorming visual dos próximos lançamentos de produtos e campanhas, facilitando a rápida implementação de ideias com os membros da sua equipe

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Espaço de trabalho centralizado: Mantenha todo o marketing sincronizado, desde o brainstorming até o lançamento, e colabore perfeitamente entre os fluxos de trabalho de marketing usando Documentos do ClickUp Limitações do ClickUp

Há uma pequena curva de aprendizado no início devido aos recursos elaborados e às opções de personalização

Preços do ClickUp

Versão gratuita: Disponível

Disponível Ilimitada : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Comercial : $12 por mês/usuário

: $12 por mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Melhorar sua presença na mídia social com as ferramentas do Instagram

É fundamental reconhecer as plataformas de mídia social como o Instagram para aumentar a presença on-line da sua marca. Esperamos que esta lista de ferramentas ajude você a escolher a que melhor atenda às suas necessidades de marketing no Instagram.

Dito isso, recomendamos que você experimente o ClickUp. Gerenciamento de projetos de marketing com o ClickUp ajuda você a se destacar dos demais com seus versáteis recursos de gerenciamento de projetos que facilitam a criação de conteúdo com o ClickUp AI e revolucionam a colaboração por meio de fluxos de trabalho personalizáveis e calendários compartilhados.

Aproveite a interface fácil de usar e os recursos multifacetados do ClickUp para ampliar sua presença on-line no Instagram e aumentar o engajamento!

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje e explore os recursos para melhorar seu jogo no Instagram.