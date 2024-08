10 melhores livros de gerenciamento de projetos para gerentes de projetos

Você sabia que poderia atingir um incrível 92% de sucesso na obtenção de seus metas do projeto simplesmente pelo uso consistente de técnicas de gerenciamento de projetos?

Mas a questão é a seguinte: o gerenciamento de projetos não é um passeio no parque. Em 2015, as empresas conseguiram concluir apenas 29% dos projetos no prazo e dentro do orçamento. Isso ocorre porque você precisa de habilidades, talento, paixão e conhecimento técnico para gerenciar um projeto de forma impecável.

Nada supera a experiência real em gerenciamento de projetos, mas a construção de um sólido base de conhecimento deve ser seu ponto de partida para se tornar um gerente de projetos bem-sucedido.

Você provavelmente está se perguntando: "Como faço isso?" Esqueça a ideia de navegar por recursos on-line dispersos. Em vez disso, concentre-se em livros dedicados ao gerenciamento de projetos - eles oferecem uma abordagem abrangente e organizada para orientá-lo de forma eficaz.

Vamos mergulhar de cabeça e conferir os 10 principais livros de gerenciamento de projetos que aumentarão suas habilidades como um sólido gerente de projetos. Fique até o final e compartilharemos o melhor método para aplicar essas novas técnicas de gerenciamento de projetos que você aprendeu!

10 melhores livros de gerenciamento de projetos para ajudar os gerentes de projetos a crescer

1. Guia do Iniciante Absoluto em Gerenciamento de Projetos, de Greg Horine

via Amazônia Lançado em 2005, o livro de Horine é uma joia para quem trabalha com gerenciamento de projetos. Por quê? Ele simplifica o domínio do gerenciamento de projetos em etapas fáceis e práticas - ideal para começar com força desde o primeiro dia.

Horine não se limita a arranhar a superfície - ele mergulha fundo no gerenciamento de projetos. Desde o esboço de um plano de projeto até o domínio da estrutura analítica do trabalho (WBS), ele aborda tudo.

Além disso, você descobrirá dicas para acertar o orçamento, mapeamento de cronogramas e mergulhar na estrutura Agile.

Embora já exista há algum tempo, a última edição do livro está repleta de estratégias atualizadas, incluindo as mais novas ferramentas de gerenciamento da Web e dicas privilegiadas para se destacar no Exame de Certificação PMP.

"Um projeto é o trabalho realizado por uma organização uma única vez para produzir um resultado exclusivo. Por "uma vez", queremos dizer que o trabalho tem um início e um fim definidos e, por "único", queremos dizer que o resultado do trabalho é diferente, em um ou mais aspectos, de tudo o que a organização já produziu antes." - Gregory M. Horine_

Autor(es):

Gregory M. Horine

Nº de páginas:

464 páginas

Ano de publicação:

2005

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 13 horas

Principais conclusões:

Mergulho profundo no gerenciamento de projetos

Informações detalhadas sobre a estrutura Agile

Avaliações:

4.5/5 (Amazon) - " Eu o recomendo. E estou lhe dando cinco estrelas completas. É um livro obrigatório em uma aula que estou ministrando. Alguns alunos se sentem sobrecarregados e outros dizem que adoram o fato de ele conter todos os detalhes que eles podem acessar mais tarde, quando tiverem mais experiência."

3,6/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Iniciante

2. Gerenciamento de Projetos JumpStart por Kim Heldman

via Amazon Imagine o seguinte. Você recebe um projeto que não tem a menor ideia de como gerenciar. Inevitavelmente, você se depara com alguns desafios difíceis.

O tempo está passando e você percebe que precisa de um curso intensivo para aprender a gerenciar os desafios desse novo projeto. Se você já enfrentou isso antes, então o Project Management JumpStart da Heldman será seu melhor aliado.

Este livro foi escrito em um estilo amigável e fácil de entender. Ele o ajuda a compreender rapidamente os princípios fundamentais do gerenciamento de projetos: planejamento, implementação e gerenciamento, seguindo o guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman amplia a definição de projeto, tornando-o relevante para profissionais de negócios e pessoas fora do mundo dos negócios. As perguntas de revisão no final de cada capítulo ajudam a reforçar o que você aprendeu nele.

O livro segue um caminho lógico e fácil de seguir, e o estilo prático de Heldman contribui para sua clareza. O jargão é uma raridade, e ela apimenta as coisas com exemplos e anedotas significativas do mundo real, tornando as ideias mais compreensíveis e a leitura muito mais suave.

É importante observar que este trabalho não se concentra exclusivamente em aspectos digitais. No entanto, os princípios apresentados são facilmente adaptáveis a projetos digitais. Uma pequena desvantagem é a falta de diretrizes abrangentes para aqueles que estão se preparando para a certificação PMP.

"O final do projeto é o momento de refletir sobre os processos usados para concluir as atividades, determinar se o cliente está satisfeito com o produto que o projeto se propôs a produzir e documentar as lições aprendidas (entre outras coisas) durante o curso do projeto." - Kim Heldman

Autor(es):

Kim Heldman

Nº de páginas:

368 páginas

Ano de publicação:

2003

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 10 horas

Principais conclusões:

Curso rápido e fácil sobre gerenciamento de projetos

Estilo simples e sem jargões, fácil de entender

Avaliações:

4.3/5 (Amazon) - "Recomendado para um gerente de projetos iniciante"

3,6/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Iniciante

3. O gerente de projetos preguiçoso: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early (Como ser duas vezes mais produtivo e ainda sair do escritório mais cedo) por Peter Taylor

via Amazon Procurando por algo pequeno e conciso para levar seu habilidades de gerenciamento de projetos para o próximo nível? Não precisa procurar mais, pois o The Lazy Project Manager.

Nesse livro, Taylor fala sobre seu conceito de "preguiça produtiva" Trata-se de gerenciar projetos com eficiência sem ficar sobrecarregado ou esgotado.

Este artigo aborda a regra 80-20 (o princípio de Pareto), destacando como equilibrar trabalho e relaxamento maximiza a produtividade . Curto, mas impactante, ele aborda os principais pontos cruciais para os gerentes de projeto, incluindo dicas práticas para os novatos no jogo do PM.

No entanto, vale a pena observar que este livro é voltado para leitores com uma compreensão básica do conceito de gerenciamento de projetos. Ele inclui trechos sobre a importância do uso de TOC, Lean e Seis Sigma aprofundando-se em conceitos avançados e essenciais.

"Ser um gerente de projetos preguiçoso significa ter foco em seus esforços de gerenciamento de projetos e aprender a exercitar seus esforços onde realmente importa, onde eles causam o maior impacto." - Peter Taylor_

Autor(es):

Peter Taylor

Nº de páginas:

152

Ano de publicação:

2010

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 4 horas

Principais conclusões:

Entenda como ser produtivamente preguiçoso

Obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional usando o princípio de Pareto

Ratings:

4.2/5 (Amazon) - "Se você está de alguma forma envolvido com o gerenciamento de projetos e está batendo cabeça por ser improdutivo, Peter dá ótimas dicas de "entradas mínimas para o máximo impacto" Se você for muito preguiçoso, compre este livro apenas pela lista de dicas do último capítulo. Vale muito a pena."

3,5/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Avançado

4. Gerenciamento ágil de projetos com Scrum, de Ken Schwaber

via Amazon Quando o cocriador do Scrum explica, é melhor você prestar atenção.

Nesta obra, Schwaber leva você a uma jornada para iniciantes no mundo do Scrum.

Uma característica que se destaca, como muitos observaram, é que apenas o primeiro capítulo aborda os aspectos teóricos detalhados do Scrum e seu papel no Gerenciamento Ágil de Projetos. Após o primeiro capítulo, o livro muda rapidamente de marcha, passando para estudos de caso do mundo real.

Schwaber reconhece que os exemplos práticos são muito melhores para ilustrar a utilidade da metodologia no gerenciamento de projetos. Ao folhear suas páginas, você terá uma visão realista do cenário de projetos de software e perceberá algumas armadilhas comuns.

Em linguagem simples, o livro o orienta no dimensionamento e no gerenciamento de projetos, no gerenciamento da complexidade com o Scrum, na formação de uma equipe Scrum de alto nível, na configuração de cerimônias e artefatos e em outras ferramentas essenciais do Scrum. Ele tem um clima de estrutura digital, abordando o Modelo de Maturidade de Capacidade (CMM) e encapsulando as melhores práticas de desenvolvimento de software.

No entanto, você deve observar que muitos leitores sugerem que você se familiarize com os princípios básicos do Agile e do Scrum e use este livro como um manual de estudo de caso.

"O bom senso é uma combinação de experiência, treinamento, humildade, perspicácia e inteligência. As pessoas que empregam o Scrum aplicam o bom senso sempre que percebem que o trabalho está se desviando do caminho que leva aos resultados desejados. No entanto, a maioria de nós está tão acostumada a usar processos prescritivos - aqueles que dizem "faça isso, depois faça aquilo e depois faça isso" - que aprendemos a desconsiderar nosso bom senso e, em vez disso, aguardar instruções." - Ken Schawber_

Autor(es):

Ken Schawber

Nº de páginas:

192 páginas

Ano de publicação:

2004

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 5 horas

Principais conclusões:

Explicação detalhada dos aspectos teóricos do Scrum

Repleto de exemplos práticos do mundo real

Avaliações:

4.4/5 (Amazon) - "O autor apresenta cerca de 25 cenários/desafios diferentes que ele enfrentou e como os resolveu. O livro ainda é relevante mesmo após duas décadas de sua publicação. Os Scrum Masters se beneficiariam com os vários cenários apresentados. Eles receberão orientações sobre como proceder se enfrentarem situações semelhantes. A seção de aprendizado no final de cada cenário instila os conceitos."

3,7/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Intermediário

5. The Agile Mind-Set: Fazendo os processos ágeis funcionarem, de Gil Broza

via Amazônia Imagine ter toda a teoria sobre os processos ágeis em seu gerenciamento de projetos mas se depara com um obstáculo quando chega a hora de colocá-lo em ação. É aí que entra o The Agile Mindset, feito sob medida para esse cenário exato. Ele se concentra nos desafios enfrentados por aqueles que pretendem "fazer ágil", em vez de apenas conhecer o básico.

O livro aborda as dificuldades de ficar preso demais em mecânica do processo quando você está bem versado nos valores ágeis. Broza evita tratar a mentalidade ágil como a solução definitiva para todos os problemas de gerenciamento de projetos. Em vez disso, ele a define como uma mentalidade que promove a consistência e o alinhamento de valores, crenças e princípios.

O autor enfatiza fortemente a necessidade de moldar a estrutura ágil de acordo com suas necessidades, a postura de sua organização e o contexto geral de seu gerenciamento de projetos. Embora forneça um fundamento teórico básico para a metodologia ágil, ele pressupõe que os leitores já tenham um controle sobre o modelo.

Portanto, se você for novato no assunto, sugere-se trocá-lo por livros mais introdutórios sobre gerenciamento de projetos.

"Tornar-se excelente em Agile, assim como se tornar excelente em corridas de longa distância, em uma nova carreira ou na criação de filhos, envolve uma mudança profunda que uma sequência de pequenas etapas não pode alcançar adequadamente. Você precisa assumir um compromisso adequado: "Faça como se estivesse falando sério." - Gil Broza_

Autor(es):

Gil Broza

Nº de páginas:

208 páginas

Ano de publicação:

2015

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 5 horas

Principais conclusões:

Aprofundamento no framework Agile

Explica como implementar o Agile para suas necessidades específicas

Ratings:

4.4/5 (Amazon) - "Como Jim Highsmith diz no início, "Muitas organizações não conseguem colher os benefícios do Agile porque adotaram as práticas, mas não a mentalidade". Finalmente, aqui está um guia e uma exploração do outro lado da moeda ágil (ser ágil - não apenas FAZER ágil!) - a mentalidade ágil."

5/5 (Google Play Livros)

Nível recomendado:

Avançado

6. Gerenciamento de projetos para não gerentes de projetos, de Jack Ferraro

via Amazon O guia prático de Ferraro faz jus ao seu nome, repleto de histórias e lições envolventes. Ele esclarece a metodologia e os processos de gerenciamento de projetos, tornando-os acessíveis até mesmo para gerentes de projetos não oficiais.

Ao desvendar o jargão do gerenciamento de projetos, Ferraro transforma a arte do gerenciamento de projetos em algo aparentemente acessível.

O autor destaca que muitos gerentes já estão usando processos de gerenciamento de projetos em suas tarefas diárias e simplesmente precisam de uma atualização sobre esses princípios.

Aqui, você descobrirá um guia passo a passo que o conduzirá ao gerenciamento de projetos. Ele o capacita com habilidades vitais, como técnicas de análise de negócios, estruturas de divisão de trabalho, métodos de sequenciamento de programas e estratégias de gerenciamento de riscos.

Repleto de explicações práticas e exemplos relacionáveis, o livro acerta em cheio. No entanto, se você estiver no estágio avançado e não quiser revisitar os conceitos básicos, procure algo que se aprofunde nas principais especificidades do gerenciamento de projetos.

"As equipes de projeto e seus membros passam rapidamente de um projeto para o outro e, muitas vezes, estão sob enorme pressão para produzir deliverables e resultados. As equipes de projeto estão se tornando agnósticas em relação aos negócios e à tecnologia, pois chegam rapidamente e depois desaparecem quando passam para a próxima necessidade urgente da organização. No entanto, o conhecimento comercial específico é essencial para o sucesso do projeto... Esse conhecimento comercial torna-se a base dos requisitos do projeto, um componente essencial do escopo do projeto." - Jack Ferraro

Autor(es):

Jack Ferraro

Nº de páginas:

242 páginas

Ano de publicação:

2012

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 7 horas

Principais conclusões:

Uma ausência muito bem-vinda de jargões de gerenciamento de projetos

Cheio de exemplos práticos e aplicações no mundo real

Avaliações:

4.2/5 (Amazon) - "Por nunca ter estudado formalmente o gerenciamento de projetos e, ainda assim, ter sido solicitado a liderar projetos de negócios como parte de funções anteriores, posso olhar para trás e desejar ter lido este livro antes. Boas informações práticas e exemplos relacionáveis sem ficar muito preso ao jargão. As abordagens são bastante transferíveis para outras partes de seu trabalho/vida. Vale a pena."

3,54/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Iniciante

7. Project Management for Humans: Helping People Get Things Done, de Brett Harned

via Amazon Essa escolha em nossa lista aborda o gerenciamento de projetos de um ponto de vista mais holístico e centrado no ser humano. O autor acredita que o gerenciamento de projetos é mais do que regras e ferramentas; trata-se de aprimorar as habilidades interpessoais e a intuição. Essas características o ajudam a encontrar soluções que satisfaçam todos os envolvidos e criem situações em que todos saem ganhando.

Se você quiser um livro de gerenciamento de projetos com foco em metodologias, muitos outros desta lista abordam esse assunto. O que diferencia este livro é sua ênfase em relacionamentos humanos, expectativas e resolução de conflitos.

É um lembrete de que, às vezes, você pode ficar preso em rotinas repetitivas, tornando-se apenas engrenagens no ciclo do projeto. O autor enfatiza que tanto você quanto os membros da sua equipe são humanos. Gerenciar relacionamentos é tão crucial quanto compreender os aspectos técnicos do gerenciamento de projetos.

As teorias deste livro são um tanto básicas. Ele funciona mais como um companheiro para as habilidades interpessoais no gerenciamento de projetos do que como um recurso autônomo dedicado exclusivamente ao gerenciamento de projetos - é essencial, mas também um tanto opcional.

_"Quer aceite ou não, você é um gerente de projetos. É claro que você pode se identificar como designer, estrategista de conteúdo, desenvolvedor (ou qualquer uma das muitas funções e títulos que existem em nosso setor), mas, como ser humano, você é um gerente de projetos

Autor(es):

Brett Harned

Nº de páginas:

224 páginas

Ano de publicação:

2017

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 6 horas

Principais conclusões:

Boa explicação das teorias básicas de gerenciamento de projetos

Foco principal no relacionamento interpessoal

Ratings:

4.6/5 (Amazon) - "Este é o primeiro livro que entregamos a todos os novos gerentes de projeto na PromptWorks para que eles se atualizem rapidamente. Fiquei encantado ao descobrir que ele é um bom encapsulamento das práticas e da experiência que desenvolvemos nos últimos 10 anos, mas em uma forma muito concisa e digerível. Como gerente de PMs, adoro o TL;DR no final de cada capítulo! Ele me ajuda a confirmar os pontos principais e a direcionar rapidamente meus PMs para partes específicas."

3,9/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Iniciante

8. Gerenciamento de projetos para você por Cesar Abeid

via Amazon Está sofrendo com o estresse do gerenciamento de projetos? Sem dúvida, pode ser difícil. Mas, com a perspectiva de Abeid sobre PM, você nunca mais duvidará de suas decisões de gerenciamento.

Abeid transforma o gerenciamento de projetos em um passeio no parque, trocando o jargão corporativo por histórias convincentes e animadoras. Por meio dessas histórias, o autor o guia passo a passo na escada do gerenciamento de projetos, deixando-o capacitado.

Como inúmeros leitores atestam, ao chegar à última página, você terá uma nova paixão para enfrentar qualquer projeto que o tenha deixado perplexo. Os obstáculos que pareciam intransponíveis há pouco tempo? De repente, eles parecerão menores e fáceis de superar.

O autor admite que este livro não se aprofunda em teorias complexas; ele oferece uma versão simplificada. Mas a simplicidade pode ser uma vantagem, especialmente para iniciantes. Os valores e lições diretos apresentados aqui ajudam a dissipar dúvidas e aumentar a confiança.

Se você deseja superar a relutância ou se sente travado em suas tarefas de gerenciamento de projetos, este livro é feito sob medida. No entanto, recorra a outras obras para obter um nível de conhecimento mais avançado.

"Como alguém que usa muitos chapéus em uma empresa familiar, ... não consegui me identificar com grande parte do material disponível sobre gerenciamento de projetos. Muitos dos livros sobre gerenciamento de projetos são voltados para empresas, portanto a linguagem não era relevante para mim. No entanto, ao estudar o tópico de gerenciamento de projetos, alguns aspectos da disciplina me chamaram a atenção por serem especialmente úteis e simples. ... você também pode aprender os princípios básicos do gerenciamento de projetos que permitem que o mundo dos negócios de hoje crie novos projetos, cumpra suas promessas e faça as coisas acontecerem." - Cesar Abeid

Autor(es):

Cesar Abeid

Nº de páginas:

190 páginas

Ano de publicação:

2015

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 5 horas

Principais conclusões:

Leitores inspirados a começar a trabalhar de forma produtiva imediatamente

Repleto de histórias e estudos de caso animadores e inspiradores

Avaliações:

4.5/5 (Amazon) - "Gosto da forma como Cesar simplifica os processos de gerenciamento de projetos, tornando-os mais fáceis de compreender. Se você é novo no gerenciamento de projetos, este livro o ajudará a começar e o colocará no caminho certo."

4/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Iniciante

9. Gerentes de Projeto Alfa por Andy Crowe

via Amazônia Pense neste livro mais como um artigo detalhado do que como um grande volume, pois ele condensa principalmente um estudo.

Usando uma amostra de 860 gerentes de projeto, incluindo 18 rotulados como alfas (os 2% com as melhores pontuações), o autor explora o que diferencia esses alfas dos betas em termos de hábitos, práticas, habilidades e técnicas de gerenciamento de projetos.

É uma leitura rápida, porém perspicaz, que oferece dicas valiosas e desfaz alguns equívocos comuns no cenário do gerenciamento de projetos. O livro envolve entrevistas e discussões aprofundadas que oferecem percepções cruciais, apresentando diversas perspectivas sobre as características dos gerentes de projeto mais bem-sucedidos do mundo.

"Tenha como prática separar a pessoa do problema." - Andy Crowe_

Autor(es):

Andy Crowe

Nº de páginas:

208 páginas

Ano de publicação:

2016

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 5 a 6 horas

Principais conclusões:

Uma leitura muito rápida sobre os hábitos dos PMs com melhor desempenho

Fornece uma visão comparativa do que diferencia os 2% melhores dos demais

Ratings:

4.3/5 (Amazon) - "Este é, na minha opinião, um ótimo livro, que fala sobre 'o que os 2% melhores sabem que todos os outros não sabem' e certamente identifica a comunicação como uma área-chave na qual os melhores gerentes de projeto se destacam. Eu particularmente apoio a seção sobre comunicação."

3.9/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Intermediário

10. Strategic Project Management Made Simple: Ferramentas práticas para líderes e equipes por Terry Schmidt

via Amazon A mudança é constante, e é natural que estratégias de gerenciamento de projetos adaptar. Schmidt se concentra nessas estratégias modernas para ajudar os gerentes de projeto a navegar nesse cenário em evolução.

O mantra do livro se concentra na execução do projeto, fornecendo conselhos práticos para preencher a lacuna entre a teoria e os cenários de projetos da vida real.

Este livro de gerenciamento de projetos aborda desafios que até mesmo os gerentes de projetos experientes podem achar complicados. Ele apresenta um panorama geral, orientando-o a aprimorar o gerenciamento do portfólio de projetos e incentivando-o a deixar de lado o microgerenciamento. Em vez disso, ele se concentra em compreender as questões essenciais do "porquê" relacionadas ao projeto.

"Muitos executivos deixaram de investir em pesquisa ou treinamento porque perceberam que eles não produziriam benefícios significativos nos próximos trimestres. Esses executivos míopes pensaram que, quando esses investimentos dessem frutos, eles já estariam fora do mercado!" - Terry Schmidt

Autor(es):

Terry Schmidt

Nº de páginas:

272 páginas

Ano de publicação:

2009

Tempo estimado de leitura:

Cerca de 7 a 8 horas

Principais conclusões:

Preenche com eficiência a lacuna entre a teoria pura e a aplicação prática

Ótimo tanto para iniciantes que desejam uma introdução quanto para veteranos, pois aborda questões complexas

Avaliações:

4.4/5 (Amazon) - "O primeiro material que já encontrei sobre estrutura lógica que não fala muito sobre tag, mas sobre aplicação. Invista seu tempo na leitura deste livro e obtenha o caminho para converter seu sonho em uma meta SMART. Obrigado, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Nível recomendado:

Intermediário a avançado

