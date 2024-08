Confluence vs Asana: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Se você gerencia uma equipe presencial ou remota, precisa de software de gerenciamento de projetos para manter todos na mesma página. Há dezenas de plataformas de gerenciamento de projetos no mercado, mas o Confluence e o Asana são duas das opções mais populares para equipes em movimento.

É difícil escolher entre essas duas plataformas, especialmente se você nunca as usou antes. Ambas as plataformas têm prós e contras, portanto, tudo depende de suas preferências e necessidades.

Este guia lhe dará uma análise completa do Confluence versus Asana, comparando seus recursos e sugerindo as melhores opções para uma solução vencedora. 🏆

O que é o Confluence? Confluência é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de propriedade da gigante de software Atlassian. Além de ser um aplicativo de gerenciamento de projetos para gerenciar pessoas e tarefas, o Confluence também registra todo o conhecimento da sua organização. Se você está lutando para manter o controle de tarefas, wikis, documentação técnica e SOPs, o Confluence combina todos eles em um só lugar. 📚

Via Confluência

Confluence características

O Confluence oferece às equipes remotas uma única fonte de verdade. Os recursos da plataforma centralizam as informações, aceleram a tomada de decisões e oferecem suporte à colaboração entre equipes em tempo real.

1. Gerenciamento de projetos

O Confluence vem com um número impressionante de recursos de gerenciamento de projetos. Use um quadro branco do Confluence para fazer um brainstorming de grandes ideias com links inteligentes incorporados e elementos interativos, como votos e cronômetros. Os documentos do Confluence também são compatíveis com edição em tempo real, marcação e notificações. O melhor de tudo é que o Confluence vem com um feed personalizado, para que sua equipe veja apenas os projetos e tarefas que são mais importantes para eles. 🤩

2. Gestão do conhecimento

Via Confluence

Você está cansado de vasculhar mensagens do Slack, e-mails ou Google Docs para encontrar os arquivos certos? O Confluence resolve os problemas de pular de uma plataforma para outra, reunindo as informações da sua organização em um único lugar. Isso facilita muito o armazenamento de informações como:

Especificações técnicas

Manuais de instrução

Conteúdo multimídia, como vídeos, fotos e gravações de áudio

Relatórios orçamentários

Dados de clientes

O melhor de tudo é que o Confluence combina esse conhecimento com seus projetos e tarefas. A organização clara e a facilidade de acesso mantêm a sua equipe na mesma página e agilizam as operações .

3. Templates

É claro que o Confluence permite que você crie projetos personalizados, mas ele também vem com muitos modelos prontos para uso. Obtenha modelos fornecidos pela comunidade para planejamento de projetos, brainstorming ou até mesmo para a documentação principal do projeto. Não há necessidade de criar projetos ou documentos do zero - basta encontrar o que você está procurando, copiá-lo, adicionar seus detalhes e começar a trabalhar. 🧑‍💻

4. Integrações

Via Confluence

O Confluence se integra a um número impressionante de aplicativos de terceiros. Ele tem mais de 3.000 integrações com ferramentas populares como Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox e Google Drive. ⚒️

Embora o Confluence seja adequado para a maioria das equipes, ele é mais popular entre os desenvolvedores de software porque faz parte do pacote de produtos da Atlassian. A vantagem é que ele tem integrações nativas com outros produtos da Atlassian; a desvantagem é que as equipes não técnicas podem não encontrar valor em outras soluções da Atlassian.

Confluence preço

Versão gratuita

Standard: US$ 6,05/mês por usuário para 10 usuários

US$ 6,05/mês por usuário para 10 usuários Premium: US$ 11,55/mês por usuário para 10 usuários

US$ 11,55/mês por usuário para 10 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

**O que é Asana? Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que combina tarefas, calendários, formulários, automações e relatórios em uma única plataforma. Ela combina gerenciamento de tarefas, visualização de projetos, colaboração e automação em uma plataforma simples. A Asana também tem um aplicativo móvel robusto e um aplicativo da Web, por isso é ideal para

equipes remotas, em trânsito ou híbridas . 📱

Via Asana

Asana características

Começou como um simples aplicativo de lista de tarefas, mas atualmente as visualizações de tarefas da Asana incluem a visualização de Linha do tempo, Quadro e Calendário. Embora não ofereça gerenciamento de conhecimento como o Confluence, o Asana tem recursos robustos de planejamento de carga de trabalho e recursos de automação projetados para aliviar a carga de trabalho da sua equipe.

1. Gerenciamento de projetos

Via Asana

Precisa ver a carga de trabalho da sua equipe em um nível elevado? A Asana tem várias exibições para visualizar os prazos, projetos e muito mais da sua equipe. Crie uma Quadro Kanban para trabalho focado em processos ou use um Linha de tempo de Gantt gráfico para traçar os marcos do projeto.

Graças ao recurso Forms, não há necessidade de enviar mensagens do Slack ou de e-mail com solicitações de trabalho. Basta criar um formulário para que sua equipe possa solicitar trabalho internamente ou coletar informações externas de clientes com apenas alguns cliques. 🖱️

2. IA e automação

Sua equipe está tentando fazer mais com menos recursos. Por que não tirar algumas tarefas de seu prato? A Asana vem pré-carregada com fluxos de trabalho especializados e automação para facilitar seu dia de trabalho. Configure as Regras da Asana para atualizar os status das tarefas, alterar os responsáveis ou até mesmo enviar um ping para a sua equipe no Slack quando uma tarefa for atribuída. 📌

Se você quiser mais ajuda, o Asana Intelligence é uma ferramenta alimentada por IA para definir metas de projetos, gerar atualizações de status e coletar informações. Você não pode fazer perguntas gerais como uma ferramenta como o ChatGPT, mas a IA pode compartilhar informações detalhadas sobre tarefas, projetos e barreiras na Asana.

3. Templates

Assim como o Confluence, a Asana inclui modelos para acelerar seus fluxos de trabalho. No entanto, a Asana não tem os documentos ou quadros brancos que você encontra no plataformas como o ClickUp . Em vez disso, seus modelos são apenas para configurações de projetos.

Isso não quer dizer que esses modelos não sejam valiosos. A Asana combina o poder dos modelos e das automações em pacotes pré-fabricados, o que simplifica a criação de processos e estruturas complexas com apenas alguns cliques. Se precisar fazer alguma alteração, você pode ajustar rapidamente o seu pacote e aplicá-lo sem complicações em todos os fluxos de trabalho. 🧘

4. Integrações

Via Asana

A Asana se integra a mais de 300 aplicativos de terceiros, incluindo Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive e Canva. Como a Asana não inclui uma base de conhecimento ou documentos, você precisará dessas integrações para manter seu trabalho em uma única plataforma.

Asana preço

Pessoal: Plano gratuito

Plano gratuito Inicial: US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Avançado: US$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Confluence vs Asana : Comparação de recursos

Não há um vencedor claro no confronto entre o Asana e o Confluence. Ambos levarão seus projetos de A a Z e darão suporte ao trabalho em movimento com aplicativos móveis para iOS e Android. Tudo depende de como você prefere trabalhar e de seus maiores problemas.

No entanto, há algumas grandes diferenças em seus recursos e na força desses recursos. Vamos dar uma olhada nas maiores diferenças entre o Confluence e a Asana.

1. Gerenciamento de conhecimento

Via Confluence

O Confluence gerencia projetos e conhecimento; a Asana faz apenas o gerenciamento de projetos. Se você precisa gerenciar o conhecimento e os projetos internos, o Confluence é o vencedor absoluto. A compra de uma plataforma separada é desnecessária porque você pode monitorar todos os projetos e conteúdos no mesmo lugar.

No entanto, se você não precisa de gerenciamento de conhecimento e deseja gerenciar projetos, o Confluence pode ser excessivamente projetado e complicado para suas necessidades. Nesse caso, a Asana seria a melhor opção.

Vencedor: Confluence página

2. Templates

Tanto o Confluence quanto a Asana vêm pré-carregados com modelos. No entanto, esses modelos não são exatamente os mesmos.

Como a Asana não oferece suporte a documentos ou quadros brancos, seus modelos são apenas para formatação de projetos. Essa ainda é uma ótima maneira de economizar tempo, mas não ajudará se você precisar de formatação para agendas de reuniões ou SOPs. 📝

O Confluence vem com modelos para a configuração de projetos e documentos. Se você não quiser criar modelos DIY em uma solução como o Google Drive, o Confluence é a melhor opção para executar seu trabalho real.

Vencedor: Confluence

3. Integrações

À primeira vista, você pensaria que o Confluence seria o vencedor aqui. Ele conta com mais de 3.000 integrações, enquanto o Asana tem 300. No entanto, a maioria das integrações vem em aplicativos com classificações razoáveis no mercado de aplicativos da Atlassian. Alguns desses conectores não funcionam muito bem, portanto, tenha cuidado. 👀

A Asana pode não ter tantas integrações, mas é provável que ela tenha integrações para as ferramentas que você já usa. Ela se conecta com tudo, desde o Tableau até o YouTube e o Loom, ampliando as funcionalidades da Asana para além do gerenciamento de projetos.

No entanto, se você gosta muito dos produtos da Atlassian, o Confluence é o vencedor absoluto. Ele se integra facilmente aos softwares Trello e Jira.

Vencedor: Confluence para produtos da Atlassian ; Asana para aplicativos de terceiros

4. Ferramentas de gerenciamento de projetos

Via Asana

Tanto o Confluence quanto a Asana são boas opções para o gerenciamento de projetos. A opção certa depende de como você prefere trabalhar.

Se quiser manter seu trabalho na mesma plataforma que suas tarefas e métricas, opte pelo Confluence. Você precisará de soluções e integrações separadas para obter a mesma funcionalidade no Asana, mas os usuários dizem que a plataforma é mais fácil de usar do que o Confluence.

A Asana seria a melhor opção se você estiver gerenciando uma equipe não tão experiente em tecnologia. ⭐

Vencedor: Confluence pelo trabalho completo; Asana pela facilidade de uso

5. IA e automação

O trabalho manual é tão 2012. Se você está procurando assistência prática de automação ou IA, a Asana é a melhor opção.

Ambas as plataformas oferecem automação, mas nós adoramos como a Asana oferece pacotes de automação para otimizar processos internos . O Confluence também oferece automações de arrastar e soltar que podem ser projetadas do zero ou extraídas da biblioteca de automação da Atlassian.

Mas a IA é o que faz a balança pender a favor da Asana. O Asana Intelligence oferece campos inteligentes, resumos, um editor, status, respostas e muito mais. Ela não gerenciará completamente os projetos para você, mas certamente agilizará as coisas. 🤖

O Confluence só oferece IA por meio do Atlassian Intelligence, que está disponível apenas para usuários selecionados na versão beta no momento. No entanto, nenhuma das soluções de IA ajudará você a executar seu trabalho, portanto, talvez você ainda precise de uma ferramenta de IA alternativa, como ClickUp AI .

Vencedor: Asana

6. Preço

O preço é um pouco complicado para esses produtos SaaS. O Confluence é tecnicamente mais barato do que a Asana, com sua taxa de US$ 6,05/mês, em comparação com a taxa de US$ 10,99/mês da Asana. 💸

No entanto, o preço básico do Confluence é para 10 usuários, enquanto o da Asana é para um usuário. Se você pagar pelo Confluence anualmente, o primeiro nível custará US$ 600, independentemente de você ter dois ou 10 usuários. Isso pode não fazer sentido financeiro para equipes pequenas ou startups. A Asana cobra mais por usuário, mas pode ser mais barata dependendo da configuração da sua equipe.

Confluence vs Asana no Reddit

Consultamos as pessoas do Reddit para descobrir as maiores diferenças entre a Asana e o Confluence e decidir qual é a melhor opção para determinadas situações. Um usuário disse "A Asana é boa, mas eu não gosto dela. Lenta, embora mais rápida do que antes, e com poucos recursos. Para equipes menos técnicas, é ótimo." Portanto, se você precisa de recursos básicos de PM para equipes menos técnicas, a Asana pode ter tudo o que você precisa. 🎯

Um usuário não técnico concordou, dizendo "Asana é a minha favorita, meu estranho cérebro de macaco fica tão satisfeito quando termino uma tarefa e o narval pisca na tela ." Outro usuário resumiu bem a situação: "Isso realmente depende do que você precisa e de como as pessoas querem trabalhar. Defendo firmemente que a escolha da solução de software deve ser feita por último, depois que você descobrir seu fluxo de trabalho e estilo de trabalho. Caso contrário, além do investimento financeiro, você pode acabar forçando a maneira como trabalha a se adaptar à ferramenta, e não o contrário."

Conheça ClickUp a melhor alternativa para Confluence vs Asana

Não há uma escolha fácil no cabo de guerra entre a Asana e o Confluence. Ambas as plataformas têm seus pontos fortes, mas não podem fazer tudo para apoiar a metodologia Agile.

Sem querer nos gabar, mas o ClickUp faz tudo o que o Asana e o Confluence podem fazer - e mais um pouco. 🥳

O tudo em um plataforma de gerenciamento de projetos oferece suporte a gerenciamento de conhecimento, automação, ferramentas de IA, análises e recursos mais avançados. Pode-se dizer que é o pacote completo.

Colaborar em tempo real com ClickUp Docs

Por que alternar entre sua solução de PM e seu trabalho real? Colabore em tempo real em Documentos do ClickUp . Vários membros da equipe podem editar ao mesmo tempo e adicionar formatação avançada, comentários e tags para aumentar a colaboração. ✍️

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de RH de acordo com suas necessidades

O melhor de tudo é que não há necessidade de sair do ClickUp para gerenciar suas tarefas. Converta qualquer comentário em uma tarefa acionável em seu ClickUp Workspace e você estará pronto para as corridas.

Suporte ao desenvolvimento de software técnico no ClickUp

Adivinhe só? Você pode personalizar o ClickUp da maneira que achar melhor, graças à interface de usuário intuitiva.

Simplifique o processo de desenvolvimento com o centro de trabalho completo do ClickUp para planejamento, criação e envio As equipes de software usam o ClickUp para colaborar em roteiros, integrar-se a ferramentas Git, gerenciar backlogs, acompanhar sprints Agile e muito mais. Essa é a sua ferramenta de PM, portanto, você pode personalizá-la de acordo com sua preferência de trabalho. 💃

*

Rastreie tarefas e gerencie recursos com ClickUp tarefas Tarefas do ClickUp reúne todo o seu conhecimento, arquivos, bate-papos e tarefas em uma única exibição. Em vez de percorrer várias ferramentas procurando o documento ou o bate-papo certo, tudo está em um só lugar.

Libere mais tempo para o trabalho intensivo de conhecimento, simplificando as tarefas recorrentes com o ClickUp Automations

Configure dependências e subtarefas de tarefas, crie tarefas recorrentes, escolha entre várias visualizações de tarefas, defina tipos de tarefas personalizadas ou adicione campos personalizados - o mundo é sua ostra!

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Obtenha todos os recursos de gerenciamento de projetos que você precisa com ClickUp

O trabalho em equipe faz o sonho funcionar, mas ainda exige a configuração correta do software, especialmente se você gerencia uma equipe remota. Escolher entre a Asana e o Confluence é um bom começo, mas quando você precisar fazer tudo, opte por uma plataforma que já faça tudo e mais um pouco.

O ClickUp tem ferramentas de colaboração, uma interface de usuário amigável e painéis personalizados para aumentar a produtividade. Diga adeus à alternância entre diferentes ferramentas e traga seu trabalho para uma verdadeira plataforma de trabalho tudo em um. 🙌

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Veja o poder do ClickUp em primeira mão: Crie seu ClickUp Workspace agora gratuitamente.