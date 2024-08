10 melhores alternativas ao Unbounce para criar páginas de destino em 2024

A Unbounce é uma plataforma proeminente com tecnologia de IA para a criação de páginas de destino, conhecida por sua interface fácil de usar, opções de personalização e zero requisitos de codificação.

Ela se integra perfeitamente a ferramentas de terceiros, como CDPs, soluções de marketing por e-mail e plataformas de análise, como o Google Analytics. No entanto, o Unbounce não atende a todos os requisitos de negócios.

Os usuários sentem a necessidade de procurar alternativas devido à falta de recursos responsivos para dispositivos móveis.

Use este guia para explorar as 10 principais alternativas ao Unbounce e conhecer seus recursos, infraestrutura de suporte e modelos de preços para encontrar a opção ideal para suas necessidades específicas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Unbounce?

Vamos dar uma olhada em alguns recursos obrigatórios em um criador de landing pages antes de verificar as alternativas do Unbounce:

10 melhores alternativas ao Unbounce para usar em 2024

Agora que sabemos como avaliar a ferramenta ideal, vamos dar uma olhada nas melhores alternativas ao Unbounce em 2024.

1. Instapage

via Instapage O Instapage é uma ferramenta de IA para criar páginas de destino que apresenta uma interface de usuário amigável e amplos recursos de personalização.

Muitos profissionais de marketing apreciam sua capacidade de criar páginas de destino de alta conversão alocando dinamicamente o tráfego de anúncios para páginas de destino com base nos interesses do usuário, pois isso ajuda muito na CRO (otimização da taxa de conversão).

Melhores recursos do Instapage

Integre páginas e experiências AMP para melhorar o envolvimento do usuário

Usar IA para criar conteúdo atraente sem esforço

Implemente a intenção de saída para minimizar o abandono de páginas

Permita a colaboração entre vários usuários para aumentar a eficiência da equipe

Garanta a conformidade com o GDPR para proteção de dados

Limitações do Instapage

Caro para empresas de pequeno e médio porte

Os pop-ups de geração de leads são muito simples em todos os planos

Preços do Instapage

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Build : uS$ 199/mês cobrado anualmente

: uS$ 199/mês cobrado anualmente Converter: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Instapage

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

2. Landingi

via Landingi O Landingi ajuda os profissionais de marketing digital a criar páginas de destino de alto desempenho. Ele tem um dos editores de arrastar e soltar mais intuitivos, uma biblioteca de modelos diversificada (mais de 400) e rastreadores de eventos para analisar padrões de comportamento.

Ele também vem com mais de 170 integrações, o que simplifica sua adoção por organizações de vários tamanhos e verticais.

melhores recursos do #### Landingi

Acesse uma biblioteca de modelos personalizáveis para criar designs personalizados

Aumente o envolvimento incorporando pop-ups e sobreposições intuitivas

Acompanhe o comportamento do usuário e otimize as jornadas usando rastreadores de eventos

limitações do #### Landingi

A capacidade de resposta dos dispositivos móveis é um pouco desajeitada às vezes

O plano principal não tem recursos avançados, como fontes e ícones personalizados

Preços do Landingi

Gratuito: Recursos limitados

Recursos limitados Lite : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Profissional : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Agência : $149/mês

: $149/mês Ilimitado: uS$1000/mês

Landingi ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 270 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 170 avaliações)

3. Hub de marketing da Hubspot

via Hubspot A Hubspot é uma plataforma de marketing full-stack para gerenciar o inbound marketing de ponta a ponta. Desde a geração de páginas de destino atraentes até relatórios avançados, ela faz tudo.

Ao contrário de outras ferramentas de páginas de destino que operam de forma independente, a HubSpot integra a criação de páginas de destino em um ecossistema abrangente de marketing digital. As páginas de destino da Hubspot garantem uma experiência de usuário coesa e personalizada em toda a jornada do comprador.

Melhores recursos do Hubspot Marketing Hub

Aumente a eficiência com uma plataforma completa de inbound marketing

Simplifique o gerenciamento de dados com a integração perfeita do CRM

Acompanhe os esforços de marketing de forma eficaz com análises e relatórios avançados

Limitações do Hubspot Marketing Hub

Preços mais altos em comparação com outras ferramentas de marketing

Personalizações limitadas

Preços do Hubspot Marketing Hub

**Para indivíduos e equipes pequenas

Ferramentas gratuitas: Recursos limitados

Recursos limitados Inicial : A partir de US$ 20/mês por usuário

: A partir de US$ 20/mês por usuário Profissional: A partir de US$ 890/mês por usuário

**Para negócios e empresas

Profissional: $890/mês

$890/mês Empresa: US$ 3.600/mês

HubSpot Marketing Hub avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.600 avaliações)

4. LeadPages

via LeadPages O LeadPages oferece vários modelos de página de destino sofisticados e fáceis de usar.

Além disso, ele é conhecido por seu medidor de leads, que permite avaliar a eficácia da sua página e fornece classificações sobre a probabilidade de gerar leads com a configuração existente.

Melhores recursos do Leadpages

Concentre-se na geração de leads com uma plataforma simplificada

Utilizar um editor fácil de usar, do tipo arrastar e soltar, para a criação de páginas de destino

Acesso integrado aos principais serviços de marketing por e-mail e plataformas de CRM

Limitações do Leadpages

Menos opções de personalização em comparação com os concorrentes

Recursos limitados de análise avançada e relatórios

Preços do Leadpages

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Padrão : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Pro : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Avançado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Leadpages

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 290 avaliações)

5. GetResponse

via GetResponse A GetResponse vem com um incrível prompt de IA que gera páginas de destino visualmente atraentes em um piscar de olhos.

Basta adicionar alguns detalhes, como o nome da sua empresa, a descrição e o logotipo (ele usa logotipos para buscar as cores da marca) para criar uma página de destino personalizável e de boa aparência em segundos.

Além disso, ele permite que você adicione perfeitamente os dados gerados a partir de páginas de destino dedicadas a listas e os utilize posteriormente para campanhas de redirecionamento.

Melhores recursos da GetResponse

Utilize os recursos de IA para gerar conteúdo para copywriting

Personalizar modelos de páginas de destino

Use o criador de funil de vendas automatizado

Limitações da GetResponse

Curva de aprendizado para novos usuários que se adaptam aos recursos avançados

Alguns usuários acham a interface um pouco cansativa

Preços da GetResponse

Teste gratuito disponível

disponível E-mail Marketing : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Automação de marketing : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Marketing de comércio eletrônico: $119/mês

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2 : 4.3/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.2/5 (470+ avaliações)

6. ActiveCampaign

via ActiveCampaign O construtor de páginas de destino da ActiveCampaign permite que você armazene todos os seus recursos de forma centralizada, facilitando a acessibilidade.

Os usuários apreciam seu processo de inscrição tranquilo. As ferramentas também ajudam com formulários em linha, pontuação de leads e conteúdo condicional.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Utilize modelos de página de destino altamente personalizáveis

Obtenha uma biblioteca de recursos abrangente para que os novos usuários se familiarizem com a ferramenta

Entenda o desempenho da página de destino com um painel aprimorado e métricas rastreadas

Limitações da ActiveCampaign

Alguns usuários acham que os testes A/B nas páginas de destino não estão à altura

Não há recursos relacionados à IA

Preços da ActiveCampaign

Lite : A partir de US$ 29/mês por usuário

: A partir de US$ 29/mês por usuário Plus : A partir de US$ 49/mês por usuário

: A partir de US$ 49/mês por usuário Profissional : A partir de $149/mês por usuário

: A partir de $149/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2 : 4.5/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2000 avaliações)

7. Wishpond

via Desejo A Wishpond é uma suíte de marketing com amplos recursos para geração de leads e envolvimento do cliente.

O que a diferencia são seus servidores de alta velocidade localizados em todo o mundo, o que ajuda as páginas de destino a carregarem rapidamente.

Ele também permite o uso de domínios personalizados, um subdomínio Wishpond ou uma guia do Facebook para facilitar a entrega das páginas.

Melhores recursos do Wishpond

Adicione pop-ups e tapetes de boas-vindas para converter mais visitantes

Crie páginas atraentes rapidamente com o editor de páginas de destino fácil de arrastar e soltar

Use o teste de divisão A/B com um clique

Limitações da Wishpond

Alguns usuários relatam que o suporte ao cliente é deficiente

Não há teste disponível

Preços da Wishpond

Preços personalizados

Wishpond ratings and reviews

G2 : 3.7/5 (mais de 150 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 120 avaliações)

8. Brevo

via Brevo O Brevo, anteriormente conhecido como SendInBlue, vem com um construtor de páginas de destino fácil de usar com recursos avançados.

Ele é conhecido pelas integrações para automação de e-mail e SMS em suas páginas de destino. Assim, quando você gera leads, eles entram imediatamente em listas de retargeting.

melhores recursos do #### Brevo

Aproveite os vários recursos de personalização e segmentação nas páginas de destino

Use o editor intuitivo para criar campanhas de e-mail e boletins informativos

Crie páginas de destino personalizadas

Personalize as especificações de retenção de registros para privacidade de dados

Limitações do Brevo

O plano gratuito não vem com recursos de página de destino

Falta de granularidade nos relatórios e análises

Preços do Brevo

Gratuito: Contatos ilimitados

Contatos ilimitados Inicial : A partir de US$ 25/mês por usuário

: A partir de US$ 25/mês por usuário Empresarial : A partir de US$ 65/mês por usuário

: A partir de US$ 65/mês por usuário BrevoPlus: Preços personalizados

Brevo ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1850 avaliações)

9. OptimizePress

via OptimizePress O OptimizePress é especializado na criação de páginas de destino baseadas no WordPress. Ele vem com centenas de modelos de páginas de destino, que permitem personalizar cada elemento da página.

Para os usuários do WordPress, o OptimizePress se torna uma extensão natural, pois só cria páginas compatíveis com o WordPress.

Melhores recursos do OptimizePress

Crie páginas de destino ilimitadas a partir do plano básico

Obtenha treinamento de marketing premium como um novo usuário com a Optimize University

Desfrute de uma função de suporte ao cliente altamente responsiva

Obter uma garantia de reembolso de 30 dias sem riscos

Limitações do OptimizePress

O plano gratuito não vem com construtores de páginas de destino

Oferece apenas extensões específicas do WordPress

Preços do OptimizePress

Somente construtor : $179/ano por usuário

: $179/ano por usuário Suite Starter : $299/ano por usuário

: $299/ano por usuário Suite Pro: uS$ 499/ano por usuário

Avaliações e resenhas do OptimizePress

G2 : 3.9/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

10. OptinMonster

via OptinMonster O OptinMonster é um construtor de páginas de destino amigável para iniciantes. Ele é conhecido por ser uma ferramenta perfeita e fácil de usar para criar páginas de destino. Basta escolher um modelo pré-criado, personalizá-lo de acordo com o idioma de sua marca, testá-lo e ajustá-lo.

Ele vem com uma variedade de tipos de formulários, incluindo pop-ups, barras flutuantes, sobreposições de tela inteira e slides que aumentam o esforço de geração de leads.

Ele também oferece recursos de personalização na página que elevam a experiência do usuário.

Melhores recursos do OptinMonster

Obtenha uma grande variedade de tipos de formulários e de interface do usuário

Use a segmentação por localização geográfica e crie páginas de destino

Usar seu mecanismo de segmentação para segmentação hiperpersonalizada

Utilizar rodas gamificadas para marketing de gamificação

Limitações do OptinMonster

Alguns recursos não têm capacidade de resposta quando acessados por dispositivos móveis

Não há capacidade de IA

Preços do OptinMonster

Básico : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Plus : $32/mês

: $32/mês Pro : $69/mês

: $69/mês Growth: $99/mês

Avaliações e resenhas do OptinMonster

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

Embora a Unbounce e as ferramentas que discutimos se concentrem na geração de leads e nas conversões, as ferramentas multifuncionais como o ClickUp ajudam a otimizar suas campanhas de marketing, permitem a colaboração multifuncional, geram ótimo conteúdo com a ajuda da IA e gerenciam projetos com eficiência.

ClickUp

O ClickUp está equipado com tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila com sua equipe de marketing

O ClickUp ajuda você a idealizar e executar campanhas de marketing, superar os desafios de trabalhar em silos e aumentar a produtividade . Suíte de marketing do ClickUp oferece um local de trabalho comum para criar e acompanhar campanhas e até mesmo colaborar com outras equipes para obter insights e aprovações.

Use o ClickUp para personalizar sua exibição e visualizar e planejar materiais de marketing, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

O poder do ClickUp vai além de gerenciamento de projetos de marketing . Ele é fundamental para a criação de conteúdo de alta qualidade para seu marketing de conteúdo campanhas também. Seja uma cópia de e-mail, conteúdo de página de destino ou blogs, basta inserir os objetivos em IA do ClickUp do ClickUp e você estará pronto para começar em pouco tempo.

Aprimore seu planejamento de conteúdo com Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp O ClickUp também vem com uma incrível biblioteca de modelos para criar calendários de conteúdo , roteiros de marketing e redação de conteúdo para aumentar sua produtividade e alcançar seus objetivos metas de marketing com eficiência.

Modelo de plano de marketing de produto da ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Transformar redação de conteúdo em segundos para parecer mais profissional, direto ou envolvente

Explore gerenciamento de projetos com seu plano gratuito

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Crie conteúdo de alta qualidade rapidamente usando prompts deIA do ClickUp* Destaque qualquer texto e deixe que a barra de ferramentas de IA o otimize

Gerar resumos eitens de ação instantaneamente para simplificar as tarefas administrativas

Traduza idiomas e verifique a ortografia e a gramática dentro da plataforma

Dê vida às ideias com quadros brancos digitais para colaboração em tempo real ou assíncrona

Gerencie documentos de briefing criativo de forma colaborativa com o ClickUp Docs

Transmita instruções claras e acelere o processo de feedback do conteúdo com a revisão

Limitações do ClickUp

Falta de opções de gamificação

Alguns usuários acham que a opção de controle de tempo precisa ser melhorada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Choosing the Best: uma ferramenta de criação de páginas de destino perfeita para você

Escolher a ferramenta certa para criar landing pages é importante para o sucesso de seu marketing. Cada uma das alternativas do Unbounce tem seus próprios pontos fortes, como a IA bacana do Instapage ou o editor fácil do Landingi.

Ao encerrarmos essa exploração perspicaz das ferramentas de página de destino, fica evidente que ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp se tornaram um aliado na busca do growth hacking devido à sua capacidade de aproveitar a IA para elevar o gerenciamento de projetos de ponta a ponta.

O ClickUp oferece muitas possibilidades aos profissionais de marketing.

Melhore seu jogo de marketing e aumente a produtividade. Experimente o ClickUp hoje mesmo! 🎉