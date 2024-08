10 melhores alternativas ao Chatsonic em 2024 (avaliações e preços)

Encontrar um ferramenta de escrita que domine o SEO e mantenha seu público envolvido não é fácil. Com uma infinidade de opções para codificação, redação e tradução, decidir sobre apenas uma pode ser um verdadeiro desafio.

O ChatSonic é uma das principais ferramentas de criação de conteúdo, tradução e SEO. Essa ferramenta com tecnologia de IA assistente de redação ajuda a criar textos e publicações de blog cativantes em minutos.

No entanto, os redatores modernos não se contentam em se limitar a uma única ferramenta. Algumas ferramentas produzem dados imprecisos, enquanto outras produzem conteúdo sem brilho e com som artificial. Confiar apenas no ChatSonic não atende a essa demanda.

Por isso, reunimos uma lista das principais ferramentas de Ferramentas de escrita de IA cada uma com pontos fortes e limitações exclusivas. Essas alternativas ao ChatSonic criam conteúdo de alta qualidade para você com a mesma robustez e talvez até melhor!

Vamos nos aprofundar e ajudá-lo a encontrar o software de redação perfeito com base em recursos, limitações, preços e avaliações.

O que você deve procurar nas alternativas ao Chatsonic?

O preço acessível e os limites de palavras são os únicos fatores a serem considerados ao procurar uma alternativa ao ChatSonic? Na verdade, não. Um assistente de redação perfeito precisa de muito mais do que apenas isso.

Aqui está uma lista de dicas a serem consideradas ao fazer uma escolha:

Controle irrestrito de palavras: Não deixe que o número de palavras tolha sua criatividade! Escolha uma opção que não limite sua criação de conteúdo com uma contagem de palavras definida

Não deixe que o número de palavras tolha sua criatividade! Escolha uma opção que não limite sua criação de conteúdo com uma definida Modelos de conteúdo : Escolha uma ferramenta de redação de IA com modelos de conteúdo -eles geram ideias e agilizam seu processo de criação de conteúdo

: Escolha uma ferramenta de redação de IA com modelos de conteúdo -eles geram ideias e agilizam seu processo de criação de conteúdo Recursos de edição : Escolha um software com um editor de cópias com tecnologia de IA que possa formatar adequadamente seu conteúdo de alta qualidade e remover erros semânticos e sintáticos

: Escolha um software com um com tecnologia de IA que possa formatar adequadamente seu conteúdo de alta qualidade e remover erros semânticos e sintáticos Gerador de ideias: Escolha uma solução que não sufoque sua criatividade. Procure uma que ajude a fazer brainstorming de ideias para conteúdo curto e longo, auxiliando no planejamento, na elaboração de estratégias e muito mais

Escolha uma solução que não sufoque sua criatividade. Procure uma que ajude a fazer brainstorming de ideias para conteúdo curto e longo, auxiliando no planejamento, na elaboração de estratégias e muito mais Mobilidade: Por fim, garanta que ele ofereça excelente mobilidade para acessar seu parceiro de IA em qualquer lugar, usando qualquer dispositivo próximo

As 10 melhores alternativas ao Chatsonic para usar em 2024

1. Clickup

Use o assistente de redação de IA no ClickUp para criar conteúdo longo, postagens de blog, brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais

O ClickUp funciona como uma ferramenta de geração de conteúdo de IA, fornecendo aos criadores um poderoso kit de ferramentas de redação, incluindo um gerador de ideias e várias ferramentas de curadoria de conteúdo. Isso garante sua posição como uma das principais ferramentas de desenvolvimento de conteúdo de IA.

Escreva, resuma e faça um brainstorming sem esforço, de qualquer lugar, usando seu editor de texto alimentado por IA e sua compatibilidade versátil.

Recursos de IA do ClickUp

oferecem excelente compatibilidade, permitindo que você acesse de qualquer lugar do mundo. Libere todo o seu potencial com

Gerenciamento de projetos do ClickUp

recursos!

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Melhores recursos do ClickUp

Escreva melhor e mais rápido: O versátil assistente apoiado por IA do ClickUp permite que você seja mais preditivo, ajudando a criar extensos planos de tarefas de redação, gerar ideias, produzir itens de ação ou resumir aqueles blocos de texto longos, monótonos e entediantes em pequenos fragmentos para dizer exatamente o que você precisa saber. Tudo em apenas alguns cliques!

O versátil assistente apoiado por IA do ClickUp permite que você seja mais preditivo, ajudando a criar extensos planos de tarefas de redação, gerar ideias, produzir itens de ação ou resumir aqueles blocos de texto longos, monótonos e entediantes em pequenos fragmentos para dizer exatamente o que você precisa saber. Tudo em apenas alguns cliques! Editor de texto incorporado: Refine suas tarefas de redação com o editor de IA do ClickUp. Aprimore seu documento em tempo real, obtenha sugestões de ideias e corrija automaticamente erros gramaticais para obter uma prosa polida e eficaz.

Refine suas tarefas de redação com o editor de IA do ClickUp. Aprimore seu documento em tempo real, obtenha sugestões de ideias e corrija automaticamente erros gramaticais para obter uma prosa polida e eficaz. Compatibilidade com dispositivos: Use o ClickUp em qualquer dispositivo e até mesmo em trânsito, aproveitando sua excelente compatibilidade com vários dispositivos e plataformas

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Ferramentas de IA pré-construídas: Auxilie todos os departamentos, independentemente da função e do caso de uso, usando as centenas de ferramentas de pesquisa artesanais

Limitações do ClickUp

Pode dar respostas genéricas

Pode interpretar mal algumas conversas

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. OpenAI

via

OpenAI

O site da OpenAI

GPT-4

e DALL-E 3 são excelentes na elaboração de textos e imagens. O GPT lida com tarefas complexas aproveitando seu amplo conhecimento, interpretando sem esforço a entrada visual para legendas e análises.

O gerenciamento de grandes volumes de dados não é um problema - ele lida com mais de 25.000 palavras de uma só vez. O GPT-4 e o DALL-E 3 são excelentes na criação de conteúdo (curto e longo) e na solução de problemas para criar conteúdo variado, resolver problemas complexos e inovar em diferentes campos.

Melhores recursos do OpenAI

Plataforma API: Domine a criação de chatbots e ferramentas de inteligência artificial sem esforço com a plataforma API da OpenAI. Aprenda a geração de texto, engenharia de prompt, criação de imagens, conversão de texto em fala e muito mais

Domine a criação de chatbots e ferramentas de inteligência artificial sem esforço com a plataforma API da OpenAI. Aprenda a geração de texto, engenharia de prompt, criação de imagens, conversão de texto em fala e muito mais GPT-4: Melhore seu jogo criativo e de codificação com o mais recente chatbot da OpenAI - uma ferramenta de IA de primeira linha. Aproveite a liberdade de limites generosos de contagem de palavras na versão gratuita

Melhore seu jogo criativo e de codificação com o mais recente chatbot da OpenAI - uma ferramenta de IA de primeira linha. Aproveite a liberdade de limites generosos de contagem de palavras na versão gratuita DALL-E 3: Transforme suas ideias em imagens perfeitas com essa extensão da OpenAI. Não precisa se preocupar se suas palavras ou descrições serão ignoradas - um passo acima dos sistemas típicos de conversão de texto em imagem

Limitações do OpenAI

Corte de conhecimento desde janeiro de 2022

Janela de contexto limitada

Não é possível adaptar novos conhecimentos em tempo real

Tem uma tendência a usar repetidamente frases de preenchimento

Preços da OpenAI

GPT-4 Turbo: US$ 0,01 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,03 / 750 palavras (saída)

US$ 0,01 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,03 / 750 palavras (saída) GPT-4: US$ 0,03 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,06 / 750 palavras (saída)

US$ 0,03 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,06 / 750 palavras (saída) GPT-3.5 Turbo: US$ 0,0010 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,0020 / 750 palavras (saída)

US$ 0,0010 / 750 palavras (entrada) e US$ 0,0020 / 750 palavras (saída) API de assistentes: US$ 0,03 por sessão (gratuito até 1/12/2024)

US$ 0,03 por sessão (gratuito até 1/12/2024) Modelos de incorporação: US$ 0,0001 / 750 palavras

US$ 0,0001 / 750 palavras Construções personalizadas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OpenAI

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

3. TextCortex

via

TextCortex

Personalize o TextCortex para se adequar totalmente ao seu estilo de escrita exclusivo e às suas necessidades específicas. O TextCortex cria uma IA 100% personalizada com base em seus conhecimentos e informações. Ele economiza seu tempo ao lidar com as tarefas rapidamente.

Gere várias ideias criativas e aumente o rendimento de sua redação quando estiver sofrendo de bloqueio de escritor. Aproveite todos os recursos comuns, como parafraseamento de frases, gramática e verificação ortográfica em mais de 25 idiomas compatíveis.

Melhores recursos do TextCortex

Personalização: Adapte seu assistente de IA para atender às suas necessidades específicas usando o chatbot flexível com IA e as ferramentas de escrita do TextCortex. O Zeno aprende com suas entradas e estilo individuais, transformando a forma como você interage com ele

Adapte seu assistente de IA para atender às suas necessidades específicas usando o chatbot flexível com IA e as ferramentas de escrita do TextCortex. O Zeno aprende com suas entradas e estilo individuais, transformando a forma como você interage com ele Criatividade baseada no usuário: Leve sua criatividade para o próximo nível com o gerador de texto dinâmico do TextCortex. Ele se adapta ao seu estilo de escrita, ajudando-o a superar bloqueios criativos e inspirando novas ideias, mantendo-se fiel às suas preferências de composição

Leve sua criatividade para o próximo nível com o gerador de texto dinâmico do TextCortex. Ele se adapta ao seu estilo de escrita, ajudando-o a superar bloqueios criativos e inspirando novas ideias, mantendo-se fiel às suas preferências de composição Recursos de integração: Use o TextCortex em todos os dispositivos, plataformas e aplicativos com mais de 30.000 opções de integração para interfaces de desktop, móveis e de navegador

Limitações do TextCortex

Não consegue lidar com grandes volumes de texto

Às vezes, produz conteúdo repetitivo

Demora algumas tentativas antes de se ajustar ao seu estilo de criação

Não é possível produzir informações úteis para análises de produtos

Preços do TextCortex

Gratuito para sempre

Ilimitado: $83,99/mês por usuário

$83,99/mês por usuário Lite: US$ 23,99/mês por usuário (até 125.000 palavras)

TextCortex avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4,7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

4. Bardo

via

Bardo

O Bard do Google é um serviço experimental de IA de conversação projetado para brainstorming e inspiração de ideias. Seu recurso de destaque é a multimodalidade, o que significa que ele entende e

gera conteúdo

em vários formatos. A Bard atende a diversas preferências do usuário, melhorando a acessibilidade, aprimorando as experiências do usuário e promovendo a criatividade em diferentes setores.

Ele incorpora uma personalização sutil para se alinhar às suas preferências. Você não precisa descobrir uma linguagem de prompt especial, o que torna o Bard fácil e amigável.

Melhores recursos do Bard

Multimodalidade: Interessado em transformar a forma como você interage com o Bard? Explore seu versátil recurso de multimodalidade, que permite selecionar entradas de texto, imagens ou áudio para uma experiência de comunicação mais diversificada

Interessado em transformar a forma como você interage com o Bard? Explore seu versátil recurso de multimodalidade, que permite selecionar entradas de texto, imagens ou áudio para uma experiência de comunicação mais diversificada Personalização: Personalize o Bard de acordo com sua vibração: quanto mais você interage, mais inteligente ele fica. O aprendizado em tempo real significa que ele se ajusta às suas escolhas e ao seu estilo, fornecendo conteúdo de alta qualidade que acerta o alvo

Personalize o Bard de acordo com sua vibração: quanto mais você interage, mais inteligente ele fica. O aprendizado em tempo real significa que ele se ajusta às suas escolhas e ao seu estilo, fornecendo conteúdo de alta qualidade que acerta o alvo Acessibilidade: Evite o aprendizado de engenharia e obtenha exatamente o que você deseja usando uma linguagem humana simples

Limitações do Bard

Falta de compreensão contextual

É muito provável que tenha alucinações ou não responda

Ocasionalmente, fornece informações incorretas

O conteúdo pode ser pouco imaginativo, repetitivo e tendencioso

Bard pricing

**Gratuito para sempre

Bard ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Robô terrestre

via

Robô terrestre

O chatbot de IA da LandBot se destaca na satisfação do cliente e na qualificação de leads. Crie chatbots personalizados para conversão e qualificação automáticas de leads.

O LandBot garante um toque personalizado em cada conversa com o cliente por meio de seu recurso de lógica condicional. O construtor é baseado em recursos visuais e não requer codificação, permitindo que qualquer pessoa sem experiência em codificação crie chatbots poderosos e eficazes.

Melhores recursos do LandBot

**Sistemas de atendimento ao cliente: Aumente o nível do seu serviço de atendimento ao cliente usando os bots de IA personalizáveis de destaque da LandBot, projetados para automatizar a geração de leads e os processos de conversão

Função de lógica condicional: Personalize cada conversa que seu chatbot de IA tem com clientes e consumidores usando a função de lógica condicional. Cada usuário obtém a melhor experiência de acordo com suas necessidades

Personalize cada conversa que seu chatbot de IA tem com clientes e consumidores usando a função de lógica condicional. Cada usuário obtém a melhor experiência de acordo com suas necessidades Criador de chatbot visual: Crie seu chatbot sem esforço com a Landbot em apenas alguns cliques, sem precisar saber programar. Personalize suas conversas de acordo com o tom desejado e personalize a interface de bate-papo para atender completamente às suas preferências

Limitações do LandBot

O recurso de salto de palavras-chave precisa ser aprimorado

Precisa da capacidade de usar ícones personalizados para o botão de resposta

Precisa de melhor integração e recursos de pop-up

Preços do LandBot

Sandbox: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Iniciante: € 40/mês por usuário

€ 40/mês por usuário Pro: 100 euros/mês por usuário

100 euros/mês por usuário Business: €400/mês por usuário com preços personalizados

LandBot ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 280 avaliações)

4,7/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

6. Jasper

via

Jasper

O chatbot da Jasper é um copiloto de ponta a ponta que ajuda suas equipes de marketing a ter um melhor desempenho em todo o ciclo de vendas.

Configure um hub central de conhecimento para as suas equipes e adicione a voz da sua marca,

mantenha-se produtivo

e mantenha sua mensagem consistente em todas as plataformas. Desenvolva facilmente o conteúdo da marca com seu modelo abrangente de lançamento de campanhas.

melhores recursos do #### Jasper

Copiloto de ponta a ponta: Capacite sua equipe com um assistente que fornece insights orientados por dados durante todo o ciclo de vendas. Simplifique o acesso ao conhecimento da empresa, reduza as falhas de comunicação, acelere a execução de ideias e ofereça suporte analítico

Capacite sua equipe com um assistente que fornece insights orientados por dados durante todo o ciclo de vendas. Simplifique o acesso ao conhecimento da empresa, reduza as falhas de comunicação, acelere a execução de ideias e ofereça suporte analítico Infusão da voz da marca: Digitalize a voz da sua marca com o Jasper para integrar esse estilo em todas as suas comunicações futuras e criar conteúdo exclusivo e envolvente automaticamente

Digitalize a voz da sua marca com o Jasper para integrar esse estilo em todas as suas comunicações futuras e criar conteúdo exclusivo e envolvente automaticamente Criação de campanha: Transforme um briefing curto em uma campanha multicanal usando a assistência de IA na marca do Jasper. Transforme briefs curtos em campanhas multicanais completas e dê suporte a elas com recursos visuais adequados

Limitações do Jasper

Precisa da opção de adicionar título e meta tags ao compor as páginas Fale conosco e Sobre nós

Período de teste muito curto, de 7 dias

A interface do usuário precisa ser aprimorada

Muitos usuários o consideraram um pouco caro demais

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Equipes: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Empresas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.230 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.230 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1820+ avaliações)

7. Replika

via

Replika

O Replika é mais do que apenas um assistente de bate-papo com IA - é seu confidente virtual. Com sua fala e adaptabilidade semelhantes às humanas, o Replika se torna seu amigo de bate-papo personalizado, encaixando-se perfeitamente em seu mundo.

O que o torna único? A capacidade de compartilhar experiências da vida real em vários modos de mídia acrescenta um toque autêntico a cada conversa. Você pode usar essa plataforma para gerar textos com aparência humana que combinam com blogs de conversação e publicações em mídias sociais.

Melhores recursos do Replika

Interações semelhantes às humanas: Escolha entre os avatares da Replika para uma interação semelhante à humana. A Replika se destaca na criação dessa conexão exclusiva com seu público, embora outras opções possam ser mais adequadas para tarefas técnicas

Escolha entre os avatares da Replika para uma interação semelhante à humana. A Replika se destaca na criação dessa conexão exclusiva com seu público, embora outras opções possam ser mais adequadas para tarefas técnicas Adaptabilidade superior: Aproveite a construção da Replika com foco no ser humano para obter insights sobre seu público. A Replika salva um "diário" para cada usuário e formula "memórias" usadas em todas as interações

Aproveite a construção da Replika com foco no ser humano para obter insights sobre seu público. A Replika salva um "diário" para cada usuário e formula "memórias" usadas em todas as interações Compartilhamento de experiências da vida real: Toque vidas usando o sistema de geração de experiências da vida real da Replika. A ferramenta de IA cria pseudo-memórias projetadas para se conectar com indivíduos e são desenvolvidas com base em interações anteriores

Limitações da Replika

O modelo de preços é um pouco caro

Alguns usuários afirmaram que a funcionalidade é limitada

Os usuários expressaram preocupação em relação às políticas de privacidade

Existe a possibilidade de conversas mal interpretadas

Preços da Replika

Gratuito para sempre

Plano mensal: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Replika

G2: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4,9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

8. GetGenie

via

GetGenie

O GetGenie oferece cobertura para o sucesso de SEO nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs). Com recursos integrados de palavras-chave de PNL e dados de análise de SERP, ele ajuda você a criar conteúdo de SEO com alta classificação nos mecanismos de pesquisa.

A IA do GetGenie permite que você filtre e obtenha palavras-chave eficazes. Ele também pode analisar vários sites concorrentes para preencher lacunas em seu conteúdo.

Melhores recursos do GetGenie

Geração eficaz de palavras-chave: Infundir seu conteúdo com as palavras-chave mais eficazes e relevantes. Use a análise aprofundada do GetGenie que processa dados de tendências, volume de pesquisa de palavras-chave, competitividade e CPC para fornecer a você as palavras-chave que o Google adora

Infundir seu conteúdo com as palavras-chave mais eficazes e relevantes. Use a análise aprofundada do GetGenie que processa dados de tendências, volume de pesquisa de palavras-chave, competitividade e CPC para fornecer a você as palavras-chave que o Google adora Análise de dados SERP: Aproveite a análise de dados SERP da GetGenie para analisar rapidamente os sites e os concorrentes mais bem classificados. Otimize seucriação de conteúdo usando essas informações, aumentando a probabilidade de garantir um lugar privilegiado na primeira página do Google

Aproveite a análise de dados SERP da GetGenie para analisar rapidamente os sites e os concorrentes mais bem classificados. Otimize seucriação de conteúdo usando essas informações, aumentando a probabilidade de garantir um lugar privilegiado na primeira página do Google Otimização de SEO com IA: Otimize qualquer conteúdo que você criar com um único clique em 60 segundos. Escreva em massa e crie artigos e conteúdo eficaz com base em SEO, aumentando sua classificação e credibilidade

Limitações do GetGenie

Contagem restrita de palavras na versão gratuita

Os usuários relatam problemas para acessar a guia de pontuação de conteúdo enquanto escrevem

Os modelos de IA não levam em conta o tipo de conteúdo inserido

A IA carece de recursos de automação

Preços do GetGenie

Gratuito para sempre

Writer: $11,4/mês por usuário

$11,4/mês por usuário Pro: $29,4/mês por usuário

$29,4/mês por usuário Agency Unlimited: $49,5/mês por usuário

GetGenie avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. LaMDa

via

Google LaMDa

Embora não seja uma plataforma de IA convencional disponível para uso no momento, o LaMDA, abreviação de Language Model for Dialogue Applications (Modelo de linguagem para aplicativos de diálogo), é o mod de linguagem de IA experimental do Google criado no Transformer. O LaMDA esteve momentaneamente disponível para as massas por meio de um sistema somente para convidados, no qual você podia se inscrever e conversar com o modelo de IA mais avançado já criado.

Embora você não possa usá-lo no momento, o LaMDA encontrou um lugar em nossa lista devido ao seu enorme potencial. O futuro da IA é brilhante e você não deve perder os marcos de sua jornada ao longo do tempo.

Melhores recursos do LaMDA

Natureza aberta: Tenha conversas envolventes com a LaMDA que começam e terminam em diferentes pontos. As conversas parecem fluidas e naturais

Tenha conversas envolventes com a LaMDA que começam e terminam em diferentes pontos. As conversas parecem fluidas e naturais Abordagem de diálogo: Converse com a LaMDA da mesma forma que faria com uma pessoa normal. Devido à abordagem dialógica da conversa, ela continuará fazendo perguntas à medida que responde às suas, criando um diálogo envolvente de ida e volta

Converse com a LaMDA da mesma forma que faria com uma pessoa normal. Devido à abordagem dialógica da conversa, ela continuará fazendo perguntas à medida que responde às suas, criando um diálogo envolvente de ida e volta Suporte ao Bard: A IA do Google, Bard, foi desenvolvida com base no LaMDA. Se ele se tornar de código aberto, você poderá usá-lo para criar uma interface de usuário sofisticada semelhante

Limitações do LaMDA

É um modelo de IA e não um software autônomo. Você precisará de habilidades técnicas para tirar o melhor proveito dele

Preços do LaMDA

**Não disponível para compra

LaMDA ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Você.com

via

Você

O You é um mecanismo de pesquisa com inteligência artificial que também é seu assistente. Ele combina recursos de mecanismo de pesquisa com recursos de chatbot com tecnologia de IA, tornando sua experiência perfeita e interativa.

Usando o Processamento de Linguagem Natural e a IA de conversação de ponta, ele se torna uma base de conhecimento sempre atualizada. Ele é sua referência para geração de código, tradução e redação criativa.

Seu recurso de pesquisa social também procura em sites sociais populares as informações que você deseja.

Melhores recursos do You.com

Integração de mecanismo de pesquisa: Leve sua pesquisa para o próximo nível com o You.com, um assistente de pesquisa intuitivo baseado em navegador. Indo além das funções típicas de chatbot de inteligência artificial, ele aprimora sua pesquisa oferecendo sugestões semelhantes às humanas, ajudando você a atingir seus objetivos mais rapidamente

Leve sua pesquisa para o próximo nível com o You.com, um assistente de pesquisa intuitivo baseado em navegador. Indo além das funções típicas de chatbot de inteligência artificial, ele aprimora sua pesquisa oferecendo sugestões semelhantes às humanas, ajudando você a atingir seus objetivos mais rapidamente Pesquisa social: Aproveite o notável recurso de pesquisa social para coletar informações específicas sobre o seu site postagens de mídia social e dados específicos. Use essas informações para aumentar sua presença social, colaborar com personalidades relevantes e explorar muitas outras possibilidades

Aproveite o notável recurso de pesquisa social para coletar informações específicas sobre o seu site postagens de mídia social e dados específicos. Use essas informações para aumentar sua presença social, colaborar com personalidades relevantes e explorar muitas outras possibilidades Integração com o YouCode: Crie códigos em segundos usando avisos de linguagem simples. Embora recursos como YouWrite e YouImagine sejam úteis, as habilidades de codificação do YouCode são excepcionais e se destacam em um nível totalmente diferente

Limitações do You.com

Às vezes, pode cometer erros de codificação

A interface do usuário é um pouco confusa

Às vezes, pode ser interrompido no meio de uma frase

Pode sofrer atrasos ao tentar carregar grandes quantidades de dados simultaneamente

Preços do You.com

Gratuito para sempre

YouPro: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Organizações: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do You.com

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

**Qual alternativa ao ChatSonic você deve escolher?

Mesmo que você goste de criar conteúdo por conta própria, não utilizar a assistência de IA para tarefas rotineiras, como resumir, editar ou revisar conteúdo, significa que você está perdendo muita conveniência e eficiência. E quem gostaria de dizer não a isso?

Esta lista habilmente selecionada das melhores alternativas ao ChatSonic apresenta algumas das mais poderosas e avançadas

Ferramentas de IA

para fazer seu conteúdo abranger novos horizontes.

A ferramenta de redação avançada do ClickUp faz mais do que atender às demandas de SEO ou criar trechos de código. Ela resume textos longos e ajuda a ter novas ideias de blog sem esforço.

Além disso, use-a como um tradutor para alternar entre idiomas. Maximize o potencial de

Tecnologia de IA do ClickUp

com recursos de ponta, como edição de texto, sugestões inteligentes de conteúdo, formatação e nomeação de recursos.= Tudo o que você gostaria que seu assistente de redação fosse!