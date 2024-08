10 melhores alternativas ao Hotjar para entender os consumidores em 2024

Talvez você consiga recitar de memória o total de visitantes mensais únicos. Talvez sua taxa de conversão esteja sempre em sua mente. Talvez você faça com que os testes A/B pareçam uma arte.

Mas essas estatísticas do site e do aplicativo móvel são apenas o começo. Para aproveitar ao máximo seus dados, é preciso mergulhar fundo na experiência do usuário. Entender como os visitantes do site interagem com cada página do seu site ou como os usuários de dispositivos móveis usam seu aplicativo pode ajudá-lo a identificar pontos problemáticos e oportunidades de melhoria. Isso também pode mostrar o que está funcionando para seus usuários e trazer esses recursos para o primeiro plano, tornando sua plataforma uma potência de conversão.

Examinar o comportamento do usuário é fácil quando você tem as ferramentas certas. As ferramentas de análise de usuários, como o Hotjar, facilitam ir além das estatísticas e reunir informações sobre o comportamento do usuário. O Hotjar é um dos nomes mais conhecidos na análise do comportamento do usuário, mas não é a única ferramenta disponível. Aqui estão dez alternativas ao Hotjar que você vai querer explorar em 2024.

Quais são as alternativas ao Hotjar?

O Hotjar é uma das ferramentas de comportamento do usuário mais conhecidas, com vários recursos que podem ajudá-lo a coletar dados e feedback para melhorar a experiência do usuário e o desempenho do site.

Você pode usar os mapas de calor e as gravações de sessão da plataforma para observar o envolvimento do usuário e analisar como os usuários interagem com cada página. Sua ferramenta de feedback integrada permite criar pesquisas no local. Cada recurso da plataforma pode ajudá-lo a tomar melhores decisões baseadas em dados sobre como aprimorar seu site e torná-lo uma experiência melhor para seus visitantes.

Embora o Hotjar possa ser uma das ferramentas de análise da Web e de feedback do usuário mais conhecidas, não é a única, nem mesmo a melhor.

Alguns usuários do Hotjar observam que a ferramenta de análise pode diminuir o tempo de carregamento do site. Outros alertam que a ferramenta não fornece informações cruciais, como análise de funil, deixando-o no escuro sobre onde os clientes em potencial estão saindo do seu funil de vendas. Isso fez com que muitos proprietários de sites procurassem alternativas ao Hotjar para ajudá-los a melhorar seus sites.

O que você deve procurar nas alternativas ao Hotjar?

Procurando alternativas ao Hotjar? Aqui estão cinco coisas que você deve procurar ao pesquisar ferramentas para ajudá-lo a analisar o comportamento do usuário:

Conjunto robusto de recursos: O Hotjar oferece gravações de sessões e mapas de calor, pesquisas, formulários de feedback e muito mais. Certifique-se de que qualquer alternativa que você explore ofereça os recursos que deseja e, ao mesmo tempo, forneça insights acionáveis que possam ser usados para aprimorar seu site

O Hotjar oferece gravações de sessões e mapas de calor, pesquisas, formulários de feedback e muito mais. Certifique-se de que qualquer alternativa que você explore ofereça os recursos que deseja e, ao mesmo tempo, forneça insights acionáveis que possam ser usados para aprimorar seu site Interface de usuário intuitiva: Os dados só são úteis se você souber como acessá-los e colocá-los em ação. Certifique-se de que a alternativa ao Hotjar que você escolher tenha uma interface fácil de usar que não exija um mestrado em ciência da computação para funcionar

Os dados só são úteis se você souber como acessá-los e colocá-los em ação. Certifique-se de que a alternativa ao Hotjar que você escolher tenha uma interface fácil de usar que não exija um mestrado em ciência da computação para funcionar Boas opções de integração: Verifique se as alternativas do Hotjar que você considera se integrarão a outros aplicativos e programas em sua pilha de tecnologia, como seu sistema de gerenciamento de conteúdo, plataforma de comércio eletrônico e ferramentas de comunicação

Verifique se as alternativas do Hotjar que você considera se integrarão a outros aplicativos e programas em sua pilha de tecnologia, como seu sistema de gerenciamento de conteúdo, plataforma de comércio eletrônico e ferramentas de comunicação Dados precisos em tempo real: Nem todos os dados são criados da mesma forma. Observe como a ferramenta de análise de sites coleta os dados e se eles são em tempo real. Dados precisos são essenciais paraTomar decisões informadas sobre o desempenho do seu site e o comportamento do usuário

Nem todos os dados são criados da mesma forma. Observe como a ferramenta de análise de sites coleta os dados e se eles são em tempo real. Dados precisos são essenciais paraTomar decisões informadas sobre o desempenho do seu site e o comportamento do usuário Preços: Compare os preços das alternativas ao Hotjar e certifique-se de que a opção escolhida esteja de acordo com seu orçamento atual. Algumas opções oferecem soluções mais econômicas, especialmente para startups e pequenas empresas

Ao explorar as alternativas do Hotjar, procure aquelas que tenham opções de avaliação gratuita. Uma avaliação gratuita é uma ótima maneira de testar uma plataforma e ver se você gosta da experiência do usuário e dos recursos antes de se comprometer com planos comerciais e empresariais.

As 10 melhores alternativas ao Hotjar para usar em 2024

1. Smartlook

Via Visão inteligente O Smartlook é uma ferramenta de análise da Web e Rastreamento de clientes ferramenta que registra e analisa sessões de usuários em sites e aplicativos móveis. Ela usa essas sessões registradas para criar mapas de calor e rastreamento de eventos para fornecer informações sobre como os visitantes usam a plataforma. O Smartlook ajuda a identificar problemas de usabilidade e impulsiona a otimização de sites com base em dados.

Melhores recursos do Smartlook

As gravações de sessão sempre ativas significam que você captura cada visitante todas as vezes e pode usar essas informações para identificar problemas, investigar falhas e analisar o comportamento do usuário

Crie sua própria análise de funil dentro da plataforma para ver como os usuários estão se movendo em seu funil de vendas e onde eles tendem a cair

Gera mapas de calor em segundos usando dados novos ou existentes para que você possa entender o envolvimento do usuário em um relance e obter insights instantâneos sobre o que funciona e o que precisa ser corrigido em seu site ou aplicativos móveis

limitações do #### Smartlook

Não há suporte para acompanhar a jornada de um usuário em várias sessões

Preços do Smartlook

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 55/mês

Plano Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Smartlook avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 860 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

2. Laranja da sorte

Via Laranja da sorte O Lucky Orange é uma ferramenta de análise da Web e otimização da taxa de conversão que ajuda os proprietários de sites a obter informações sobre o comportamento do usuário. A plataforma oferece muitos recursos para ajudá-lo a coletar feedback e saber mais sobre a experiência do usuário, bem como algumas excelentes opções de integração para conectá-la ao Google Analytics, HubSpot e muito mais.

Essa alternativa ao Hotjar é mais conhecida por sua capacidade de funcionar bem em sites de comércio eletrônico executados no Squarespace ou no Shopify.

melhores recursos do #### Lucky Orange

Suporte em tempo real para bate-papo ao vivo para que você possa interagir com os usuários com base nas interações do site ou no segmento de tráfego

Uma excelente interface visual facilita a concentração nos dados e a obtenção rápida das informações de que você precisa

A ferramenta de análise de formulários fornece muitas métricas críticas sobre como os usuários estão interagindo com seus formulários, incluindo ordem dos campos, tempo para iniciar e taxas de abandono

limitações do #### Lucky Orange

O armazenamento de dados é limitado, portanto, você pode ter limitações quanto ao tempo que pode voltar se quiser fazer referência a dados de arquivo

Preços do Lucky Orange

Grátis

Construção: US$ 39/mês

Crescimento: US$ 79/mês

Expandir: $179/mês

Escala: US$ 749/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Lucky Orange avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

3. História completa

Via História completa O FullStory fornece dados de experiência do usuário para sites e aplicativos móveis. Ele oferece muitos dos mesmos recursos do Hotjar, incluindo mapas de calor e gravações de sessões, permitindo que as organizações rastreiem e analisem o comportamento do usuário em um nível granular.

Em comparação com outras alternativas do Hotjar, o FullStory oferece uma ferramenta de reprodução de sessão mais avançada e recursos analíticos mais robustos. Ele se concentra em fornecer percepções acionáveis para que as organizações possam aprimorar suas plataformas digitais.

Melhores recursos do FullStory

Excelentes ferramentas de compartilhamento de sessões permitem compartilhar jornadas de usuários específicas com outras equipes, como as equipes de desenvolvedores e de engenharia

As configurações de privacidade protegem os dados do usuário, de modo que você não precisa se preocupar com o que está compartilhando e com quem

Excelente suporte com especialistas em integração e cursos de certificação de produtos para que os novos usuários se familiarizem mais rapidamente com o uso das ferramentas de análise detalhada

Limitações do FullStory

O FullStory é voltado para contas empresariais, portanto, as pequenas empresas podem considerá-lo muito caro em comparação com outras alternativas do Hotjar

Preços do FullStory

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do FullStory

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4. Caixa de vidro

Via Caixa de vidro O Glassbox é uma ferramenta de análise de experiência digital que ajuda a capturar, analisar e visualizar as interações dos usuários em sites e aplicativos móveis.

Ele registra cada sessão de usuário e usa esses dados para criar insights detalhados por meio de repetições de sessão, mapas de calor e análise comportamental. O Glassbox é especialmente bem avaliado como uma ferramenta de análise de aplicativos móveis, fornecendo insights sobre experiências no aplicativo para que as equipes de desenvolvimento possam otimizar a jornada do usuário.

Melhores recursos do Glassbox

A interface fácil de usar permite que você pesquise e encontre facilmente, inclusive gravações de sessões individuais e mapas de calor

A análise baseada em IA fornece insights acionáveis sobre a jornada do usuário e informa onde podem estar os pontos de atrito

Muitas vozes deFerramentas de feedback do cliente para ajudá-lo a obter insights específicos e acionáveis de usuários reais

Limitações do Glassbox

O tempo de resposta dos tíquetes é lento, portanto, esteja preparado para fazer você mesmo uma solução ou pedir ajuda às comunidades on-line

Preços do Glassbox

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 570 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 40 avaliações)

5. Praça de conteúdo

Via Índice O Contentsquare é uma ferramenta de análise de sites que ajuda as organizações a entender o comportamento do usuário em seus sites e aplicativos móveis.

Usando análises avançadas de coleta e visualização de dados, o ContentSquare fornece insights sobre o comportamento do usuário, funis de conversão e taxas de engajamento. Seu foco é ajudar as organizações a a tomar decisões orientadas por dados sobre como otimizar sua presença digital.

Melhores recursos do Contentsquare

A análise granular do comportamento do usuário fornece feedback sobre detalhes como alcance da rolagem, movimentos do mouse e cliques, para que você possa se aprofundar na forma como os usuários interagem com suas plataformas

Os insights automatizados eliminam o trabalho de adivinhação dos dados para encontrar respostas sobre por que os usuários estão abandonando a jornada ou quais problemas podem estar enfrentando

Uma interface de usuário intuitiva oferece excelentes relatórios visuais, para que os dados sejam fáceis de entender e implementar

Limitações do Contentsquare

Embora a plataforma ofereça recursos de integração, eles podem ser difíceis de configurar e limitar sua capacidade de fazer coisas como análise de funil

Preços do Contentsquare

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Contentsquare

G2: 4,7/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 110 avaliações)

6. LogRocket

Via LogRocket O LogRocket é uma plataforma de monitoramento de aplicativos e reprodução de sessões usada por desenvolvedores e Equipes de gerenciamento de produtos para ver como os usuários interagem com seus sites e aplicativos móveis. Ele oferece gravações de sessões de usuários, bem como rastreamento de erros e capturas de logs de console, portanto, é uma excelente ferramenta de solução de problemas que pode levar a uma experiência mais estável e fácil de usar.

Melhores recursos do LogRocket

Uma das alternativas mais econômicas do Hotjar, com até 10.000 gravações de sessões por mês por apenas US$ 69 (cobrados anualmente), o que o torna uma excelente opção para empresas menores

Os logs de rede e os erros de Javascript ajudam as equipes de desenvolvimento a identificar problemas e ver exatamente o que um usuário experimentou ao solucionar bugs

As ferramentas de aprendizado de máquina ajudam as organizações a analisar a montanha de dados coletados para obter insights sobre os problemas e o que está causando os maiores problemas em seus espaços digitais

Limitações do LogRocket

As ferramentas de análise usam muita memória, o que pode tornar seus aplicativos mais lentos

Preços do LogRocket

Gratuito para até 1.000 sessões mensais

teste gratuito de 14 dias em todos os planos

Equipe: US$ 99/mês

Profissional: US$ 350/mês

Empresarial: Entre em contato para obter informações sobre preços

LogRocket ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 25 avaliações)

7. Fluxo do mouse

Via Fluxo do mouse Além da seleção usual de gravações de sessões, mapas de calor e análise de funil, o Mouseflow oferece algumas análises detalhadas excelentes para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus dados. Você pode identificar rapidamente os problemas de usabilidade e os gargalos, abrindo caminho para impulsionar as conversas. A plataforma é útil para aumentar a satisfação do cliente e Desempenho do site .

Melhores recursos do Mouseflow

o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ajudará a superar todos os desafios enfrentados com a plataforma e garantirá que você obtenha o máximo de cada recurso

As pontuações de atrito são excelentes para entender o comportamento por trás da frustração do usuário e como você pode ajudar a superá-la

A análise inteligente do funil de conversão fornece informações sobre onde os usuários se convertem ou desistem e como você pode resolver qualquer problema

Limitações do Mouseflow

Os usuários relatam limitações quanto aos dados que o Mouseflow rastreia, como dificuldade com a análise de formulários e gravações de sessões móveis

Preços do Mouseflow

Gratuito

Iniciante: US$ 29/mês

Crescimento: US$ 99/mês

Pro: US$ 399/mês

Avaliações e resenhas do Mouseflow:

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

8. Heap

Via Pilha O Heap é uma plataforma de análise digital que oferece ferramentas simples de coleta e análise de dados. Diferentemente de outras alternativas do Hotjar, o Heap captura todas as interações do usuário automaticamente, de modo que você pode analisar retroativamente o comportamento sem configurar o rastreamento de eventos com antecedência. Isso o torna uma solução do tipo "configure e esqueça" para otimizar a experiência do usuário em suas plataformas digitais.

Melhores recursos do Heap

A gravação automática da experiência do usuário significa que você pode analisar retroativamente as jornadas do usuário com repetições de sessões dos momentos que mais lhe interessam

As ferramentas automatizadas de ciência de dados eliminam as suposições sobre o que fazer em seguida e fornecem insights sobre como otimizar suas plataformas digitais

Fácil de implementar e usar, para que você possa começar a obter dados e análises imediatamente

Limitações de Heap

As integrações com ferramentas populares podem ser limitadas

Preços do Heap

Entre em contato para obter informações sobre preços

Heap ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

9. Crazy Egg

Via Ovo maluco Mais de 300.000 sites usam o Crazy Egg como sua alternativa preferida ao Hotjar. A ferramenta de análise digital oferece mapas de calor, mapas de rolagem e gravações de sessões, fornecendo informações sobre o comportamento do usuário e os padrões de interação. Ela é útil para identificar áreas de interesse e possíveis problemas em suas plataformas digitais.

Melhores recursos do Crazy Egg

Fácil de usar e configurar, para que você possa começar a obter dados e análises aprofundadas do site rapidamente

Boas opções de teste A/B ajudam a determinar qual é a melhor opção para seus usuários

Não causa um impacto significativo no tempo de carregamento da página, o que é uma excelente notícia para quem está tentando otimizar essa métrica

Limitações do Crazy Egg

Esta é uma ferramenta de análise de comportamento muito direta e fácil de usar e pode ser simples demais para usuários que buscam uma análise mais aprofundada

Preços do Crazy Egg

teste gratuito de 30 dias

Básico: US$ 29/mês cobrados anualmente

Standard: US$ 49/mês com cobrança anual

Plus: US$ 99/mês com cobrança anual

Pro: $249/mês cobrado anualmente

Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Crazy Egg avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

10. VWO

Via VWO O VWO, ou Visual Website Optimizer, é uma plataforma de otimização da taxa de conversão e de testes A/B. É especialmente útil para testes A/B e testes de divisão de URL, mas também oferece ferramentas padrão de análise de comportamento, como mapas de calor e repetições de sessão. O VWO é uma excelente ferramenta se você precisar experimentar as melhores maneiras de aumentar as taxas de conversão.

Melhores recursos do VWO

O VWO facilita muito a configuração de testes de divisão de URL e testes A/B e permite que você defina critérios para testes bem-sucedidos ou agende horários de teste

suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma taxa de resolução na primeira chamada de 70% e um tempo de resposta que é menos da metade da média do setor

Os excelentes recursos de proteção de dados tornam essa plataforma compatível com o GDPR, HIPAA e outras políticas de proteção de dados

Limitações do VWO

A curva de aprendizado desse software é acentuada

Preços do VWO

Inicial: gratuito para até 50.000 usuários por mês

Growth: US$ 386/mês cobrados anualmente para até 50.000 usuários rastreados mensalmente

Pro: US$ 887/mês cobrados anualmente para até 50.000 usuários rastreados mensalmente

Enterprise: US$ 1.553/mês cobrados anualmente para até 50.000 usuários rastreados mensalmente

VWO ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de sites

Organize projetos claros de gerenciamento de sites com as ferramentas versáteis de gerenciamento de projetos do ClickUp

O gerenciamento de um site ou o desenvolvimento de um aplicativo móvel requer ferramentas que o ajudem a analisar o comportamento do usuário. Essas ferramentas podem solucionar problemas, otimizar taxas de conversão e aprimorar a experiência do usuário para aumentar a satisfação do cliente.

Se estiver usando o Hotjar ou uma das alternativas do Hotjar nesta lista, você poderá colocar a análise da jornada do usuário para trabalhar no aprimoramento de suas plataformas digitais. Apimente seu processo com informações úteis Técnicas de visualização e ferramentas de produtividade ao longo do caminho.

Para aproveitar ao máximo o rastreamento e a análise do comportamento digital, integre sua alternativa preferida ao Hotjar com o ClickUp. Frequentemente chamado de Ferramenta de gerenciamento de projetos o ClickUp é muito mais do que isso: ele também é uma ferramenta de Plataforma de gerenciamento de projetos de sites .

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Use as ferramentas integradas para garantir que suas páginas da Web sejam executadas sem problemas, permaneçam no caminho certo e cumpram os KPIs. O ClickUp tem uma interface de usuário intuitiva e recursos avançados que facilitam a colaboração da equipe para que você possa oferecer resultados excepcionais em todos os projetos.

Você também pode conectar o ClickUp à sua plataforma de análise favorita, criando um espaço central para processar, armazenar e analisar os dados do seu site. Dessa forma, você obtém uma visão mais holística do desempenho do seu site ou aplicativo móvel e pode tomar melhores decisões sobre otimização com base em dados.

Melhor ainda, use uma biblioteca repleta de Modelos de planejamento estratégico . Você pode usar os modelos gratuitos Modelo de relatório do Analytics como ponto de partida para entender seus dados com Visualizações fáceis de entender e rastreamento de KPIs. Ou use o Modelo de relatório de análise de dados para comparar rapidamente tendências e identificar áreas de melhoria em suas plataformas digitais.

Obtenha insights mais claros sobre seus clientes com o ClickUp

Ao combinar as ferramentas de análise e gerenciamento de projetos do seu site, o ClickUp permite que você gerencie seus projetos com eficiência. Com o ClickUp, você também obterá insights sobre seu público, a experiência do usuário e o desempenho da plataforma digital.

A solução multifuncional do ClickUp é o rei em um mundo em que os dados são o rei. Inicie sua conta gratuita do ClickUp hoje mesmo para começar a fazer campanhas mais inteligentes Decisões estratégicas mais inteligentes para sua presença on-line.