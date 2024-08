10 melhores alternativas e concorrentes para o Perplexity AI em 2024

A combinação de inteligência artificial e mecanismos de busca trouxe um impacto e uma mudança significativos e positivos na maneira como encontramos e usamos as informações on-line.

Os resultados das buscas definitivamente melhoraram e a facilidade de usar esse novo serviço de mecanismo de busca em IA levou nossos recursos gerais de busca a um nível totalmente novo. As limitações de um mecanismo de busca tradicional da Web foram resolvidas por ferramentas de mecanismos de busca com IA, como o Perplexity AI.

Para os mecanismos de busca atuais, o Perplexity AI está crescendo como um dos ferramentas de IA mais utilizadas para pessoas de todos os setores.

O Perplexity AI faz um ótimo trabalho ao transformar consultas complexas em respostas fáceis de entender, mas não é a única ferramenta que usa mecanismos de busca com IA. Não há escassez de fornecedores nesse espaço, todos disputando sua atenção como o mecanismo de pesquisa ou ferramenta de chatbot apoiado por IA.

Vamos discutir os principais recursos do Perplexity AI, como esse mecanismo de busca com IA pode ajudá-lo em suas necessidades específicas e explorar algumas das melhores alternativas ao Perplexity AI para que você possa encontrar o aplicativo perfeito para o seu caso de uso.

O que é o Perplexity AI?

O Perplexity AI é um mecanismo de busca de inteligência artificial que você pode solicitar respostas de forma semelhante a um bate-papo. Faça uma pergunta ao Perplexity AI e ele vasculhará a Internet para saber mais sobre a sua consulta e, em seguida, lhe dará uma resposta com base no que encontrou.

Essa ferramenta é diferente de um mecanismo de busca tradicional, pois foi projetada para ser mais conversacional, como se estivesse usando nossa linguagem natural. Em vez de pesquisar "exemplos de automação de marketing", você perguntaria: "Qual é o melhor exemplo de marketing automação de marketing em 2024?" e ele responderá de forma coloquial.

IA de perplexidade Extensão do Chrome usada em um mecanismo de pesquisa

O Perplexity AI usa processamento de linguagem natural (PNL) e modelos de linguagem sofisticados para obter as respostas de que você precisa de uma forma que faça sentido para qualquer pessoa. Chega de revisar vários sites para aprender sobre um assunto - você pode pedir ao Perplexity AI para lhe fornecer um resumo. 📚

O que procurar em uma alternativa ao Perplexity AI

Todos os meses, novas ferramentas de pesquisa baseadas em IA são lançadas no mundo. Para escolher a alternativa certa ao Perplexity AI, é preciso considerar seus objetivos, necessidades e desejos.

Veja a seguir o que considerar ao procurar uma alternativa ao Perplexity AI:

Recursos: O mecanismo de busca alternativo tem todos os recursos de que preciso? Ele me oferece mais?

O mecanismo de busca alternativo tem todos os recursos de que preciso? Ele me oferece mais? Experiência do usuário: Como é a experiência do usuário? É fácil de usar e navegar?

Como é a experiência do usuário? É fácil de usar e navegar? Treinamento: É difícil aprender a usá-lo? Posso integrar toda a minha equipe facilmente?

É difícil aprender a usá-lo? Posso integrar toda a minha equipe facilmente? Preço: A nova ferramenta é um mecanismo de busca de IA gratuito? Está dentro do meu orçamento?

A nova ferramenta é um mecanismo de busca de IA gratuito? Está dentro do meu orçamento? Reputação: O fornecedor do software tem uma boa reputação? Ele é totalmente novo no mercado?

O fornecedor do software tem uma boa reputação? Ele é totalmente novo no mercado? Avaliações: O que os outros usuários dizem sobre esse mecanismo de busca específico? Ele está à altura da propaganda?

Em sua essência, o Perplexity AI é uma ferramenta simples de usar com um conjunto limitado de recursos. Isso significa que você pode comparar facilmente outros mecanismos de pesquisa com IA para encontrar o melhor para você ou explorar alternativas nesse espaço que possam oferecer ainda mais recursos.

10 melhores alternativas ao Perplexity AI em 2024

Pronto para ver o que mais existe por aí? Reunimos uma lista das melhores alternativas ao Perplexity AI que existem atualmente. Descubra mecanismos de pesquisa de IA, ferramentas que ajudam você a escrever códigos e plataformas que podem se tornar seu local de referência para tudo o que se refere a conteúdo e IA.

Ajuste seus resultados para obter um conteúdo melhor com mais rapidez usando o recurso de resposta do ClickUp AI

O ClickUp lançou recentemente um assistente de IA que desafia todos os outros. Cérebro ClickUp é a primeira rede neural do mundo a conectar tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento de sua empresa com IA. Ele tem três ferramentas distintas que podem lhe dar uma vantagem no trabalho, independentemente de sua função:

AI Knowledge Manager: Fornece respostas instantâneas e contextuais a todas as suas perguntas sobre seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp. Você pode fazer perguntas sobre suas notas de produtos, roteiros, processos, tarefas e muito mais; ele obtém insights de suas tarefas, documentos e todos os seus espaços de trabalho conectados.

Fornece respostas instantâneas e contextuais a todas as suas perguntas sobre seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp. Você pode fazer perguntas sobre suas notas de produtos, roteiros, processos, tarefas e muito mais; ele obtém insights de suas tarefas, documentos e todos os seus espaços de trabalho conectados. AI Project Manager: Ajuda você a gerenciar projetos de forma mais eficiente com atualizações automáticas de tarefas e criação de subtarefas dentro deTarefas do ClickUp. Ele pode enviar atualizações de progresso, criar reuniões pessoais e de equipe e resumir documentos longos e tópicos de comentários deDocumentos do ClickUp com itens de ação. Além disso, você pode dar a ele instruções de texto simples para criar automação personalizada para cenários específicos.

Ajuda você a gerenciar projetos de forma mais eficiente com atualizações automáticas de tarefas e criação de subtarefas dentro deTarefas do ClickUp. Ele pode enviar atualizações de progresso, criar reuniões pessoais e de equipe e resumir documentos longos e tópicos de comentários deDocumentos do ClickUp com itens de ação. Além disso, você pode dar a ele instruções de texto simples para criar automação personalizada para cenários específicos. AI Writer for Work: Esse assistente de IA pode ajudá-lo a melhorar sua redação. Solicite ideias, obtenha inspiração criativa e use a ferramenta para ajudá-lo a esclarecer e aperfeiçoar sua redação. Nossa ferramenta de IA também é excelente para ajudá-lo a aprimorar seus documentos - com recursos como cabeçalhos e tabelas pré-estruturados disponíveis. 💻

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique seus fluxos de trabalho com a ajuda do ClickUp Brain como a melhor ferramenta dehack de produtividade* Edite e aprimore seu conteúdo escrito - de e-mails de vendas a artigos de pesquisa

Use o ClickUp Docs como seu local de referência para armazenar conteúdo gerado por IA

Gerar listas de itens de ação vinculadas às tarefas do ClickUp

Comece a trabalhar rapidamente com a ajuda deModelos do ClickUp* Use as ferramentas de IA do ClickUp não apenas no aplicativo da Web, mas também no aplicativo móvel - em breve!

Obtenha melhores resultados das ferramentas de IA comPrompts do ChatGPT para redação de pesquisas ePrompts do ChatGPT para copywriting Limitações do ClickUp

Alguns usuários sugerem que pode haver uma curva de aprendizado acentuada, pois o ClickUp é uma ferramenta de software muito abrangente

O ClickUp Brain é relativamente novo, portanto, novos recursos continuam a ser adicionados com o tempo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível como um complemento para qualquer plano pago por US$ 5/mês por membro do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Bard

Via Bard O Bard (também conhecido como Google Bard AI) é um mecanismo de pesquisa de IA gratuito que é a resposta do Google aos resultados dos mecanismos de pesquisa com tecnologia de IA. Carregue o Bard e você poderá começar a conversar com a IA para fazer perguntas, incentivá-la a resolver problemas ou pedir que ela o ajude a ter ideias criativas para uma campanha de marketing de mídia social. 📱

Melhores recursos do Bard

Obtenha respostas por meio de um aplicativo baseado em chat e alimentado por IA

Verifique a fonte de suas informações para que você possa verificar os fatos

Tem acesso a dados mais recentes do que alguns dos outros aplicativos

Criado pelo Google, com uma sólida reputação de ferramentas de software de alta qualidade

Limitações do Bard

Alguns usuários relatam que o Bard não é tão hábil em questões de codificação quanto outras ferramentas

O Google é franco sobre o fato de o Bard ser um experimento, portanto, os resultados podem nem sempre ser factuais

Não está disponível em vários mecanismos de pesquisa - ao contrário do Perplexity AI

Preços do Bard

**Gratuito

Bard ratings and reviews

G2: 4,3/5 (20+ avaliações)

4,3/5 (20+ avaliações) Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing O Bing, mecanismo de busca da Microsoft, lançou recentemente um mecanismo de busca com tecnologia de IA com um algoritmo sofisticado. Assim como o Perplexity AI, você pode usar o Bing (também conhecido como Bing Chat ou Bing AI) para ajudá-lo a encontrar respostas para qualquer uma de suas perguntas urgentes sobre negócios ou vida. 💭

Se você é um usuário avançado da Microsoft e deseja uma alternativa ao Perplexity AI, esta é a ferramenta ideal para você.

Melhores recursos do Bing

Integrado ao ecossistema da Microsoft

Apoiado por resultados de mecanismos de pesquisa de alta qualidade

Pergunte ao Bing para ajudá-lo a encontrar respostas, planejar horários e muito mais

Escreva código com a ajuda do Bing em linguagens como Python

Limitações do Bing

Alguns usuários relatam que o Bing nem sempre retorna resultados relevantes para perguntas complexas

Como qualquerFerramenta de IAsempre verifique novamente se os dados ou estatísticas citados são realmente factuais

Preços do Bing

Gratuito

Avaliações e resenhas do Bing

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper Diferente do Bing e do Bard, Jasper não é apenas um mecanismo de busca com IA. Em vez disso, é uma plataforma projetada para ajudá-lo a usar a IA para criar conteúdo para sua marca. O Jasper tem uma série de recursos de redação de IA, incluindo o Jasper Chat - seu chatbot amigável que pode ser usado de forma semelhante ao Perplexity AI. 🤖

Melhores recursos do Jasper

Extenso banco de dados de conhecimento para tópicos amplos e de nicho

Capacidade de consultar em uma conversa para adicionar contexto

Fazer perguntas, solicitar resumos e gerar ideias

Ampla gama deFerramentas de escrita de IA e recursos

Limitações do Jasper

Alguns usuários relatam que o Jasper Chat pode ser executado lentamente às vezes

O Jasper só está disponível com um plano pago, o que o torna uma das alternativas de IA da Perplexitiy menos econômicas desta lista

Preços do Jasper

Criador: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Equipes: $125/mês por usuário

$125/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

5. Komo

Via Komo O Komo é uma alternativa elegante e minimalista ao Perplexity AI. Essa ferramenta de mecanismo de pesquisa de IA permite que você faça perguntas, explore artigos de notícias e conteúdo digital e apresente resultados relevantes do mecanismo de pesquisa com base em sua consulta. 📷

Além disso, a Komo se orgulha de ser uma ferramenta de IA de mecanismo de pesquisa privada que é rápida e confiável - tudo sem anúncios.

Melhores recursos do Komo

Faça uma pesquisa na Web e faça perguntas em um ambiente sem distrações e sem anúncios

Restrinja sua pesquisa para mostrar apenas conteúdo focado na comunidade, como vídeos do YouTube e artigos de notícias

Brainstorming de ideias com base em um tópico ou consulta específica

Obtenha uma experiência híbrida de chatbot e mecanismo de pesquisa em uma única ferramenta

Limitações do Komo

Alguns usuários podem achar a interface de usuário minimalista desanimadora

Há muito pouca informação on-line sobre o Komo em comparação com algumas das opções alternativas mais conhecidas do Perplexity AI nesta lista

Preços do Komo

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Komo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Escrita eletrônica

Via WritesonicWritesonic é uma IA ferramenta de redação que ajuda proprietários de empresas e profissionais de marketing a criar novos textos. Além de ser um redator de artigos, um recurso de paráfrase e um resumidor de artigos, esse Ferramenta de criação de conteúdo com IA apresenta o Chatsonic - um recurso de IA de conversação que usa linguagem natural, semelhante ao Perplexity AI. 🖊️

Além disso, o Writesonic afirma que pode ajudá-lo a gerar conteúdo totalmente exclusivo, para que você não corra o risco de produzir cópias plagiadas.

Melhores recursos do Writesonic

Processador de PNL conversacional que rivaliza com o ChatGPT

Desenvolvido por pesquisa, projetado para redação de conteúdo e geração de ideias

Use o Chatsonic para gerar arte de IA, bem como cópia escrita

Acesse o Chatsonic e outrosFerramentas de redação de IA em um só lugar

Limitações do Writesonic

Alguns usuários relatam que os limites de palavras no Plano de Negócios podem ser frustrantes às vezes

A cópia que o Writesonic produz pode ser repetitiva às vezes, alguns usuários sugerem

Preços do Writesonic

Ilimitado: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresarial: A partir de $19/mês por usuário

A partir de $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

7. Poe

Via Poe Poe é o chatbot de IA da equipe de software do Quora. Esse aplicativo foi projetado como um navegador da Web e aplicativo móvel que lhe dá acesso a uma variedade de chatbots em um só lugar.

A partir do Poe, os usuários podem executar prompts em serviços como Midjourney, ChatGPT, Claude e muito mais. 🔍

Melhores recursos do Poe

Inicie uma conversa com um grande número de chatbots, com mais sendo adicionados frequentemente

Faça perguntas, obtenha respostas e encontre novas ideias com vários chatbots

Encontre novos bots interessantes para conversar por meio do recurso Explorar

Disponível como um aplicativo para dispositivos iOS e Android

Limitações do Poe

A Poe funciona como um gateway para outros chatbots em vez de ser um chatbot em si, o que significa que a qualidade depende do chatbot específico com o qual você interage

No momento, não há assinatura corporativa disponível para empresas que desejam integrar vários usuários, embora esse seja um trabalho em andamento

Preços do Poe

Gratuito

Empresarial: Em breve

Poe ratings and reviews

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi Pi é uma ferramenta de IA de conversação criada pela Inflection AI. A ferramenta foi projetada para oferecer uma vibração divertida e amigável e atuar mais como um assistente pessoal do que como um chatbot tradicional. O Pi pode ajudar os usuários a pensar em ideias ou inspiração, fazer planos, explorar interesses e responder a perguntas. 🌻

Melhores recursos do Pi

Interface de usuário simplificada e minimalista, sem distrações

Uma abordagem mais humana para a experiência do chatbot

Faça perguntas, obtenha inspiração e desabafar sobre seu dia de trabalho

Combina pesquisa e respostas baseadas em IA com uma sensação de treinador

Limitações do Pi

Alguns usuários podem preferir uma sensação mais profissional do que a oferecida pelo Pi, especialmente se você estiver investindo no software para toda a equipe

A ferramenta é relativamente nova, portanto, não se sabe muito sobre ela atualmente

Preços do Pi

**Gratuito

Pi ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPTChatGPT é um dos mais conhecidos chatbots baseados em modelos de linguagem grandes disponíveis atualmente. A ferramenta de IA generativa, criada pela OpenAI, ajuda os usuários a obter respostas e informações com base em históricos e contextos de conversas anteriores. ⚒️

Melhores recursos do ChatGPT

Obtenha assistência em tarefas como planejar sua campanha de marketing, escrever um e-mail ou lidar com uma conversa difícil

Defina a extensão, o estilo e o formato das respostas dadas

Escreva códigos sem precisar conhecê-los

Resumir textos e fornecer insights sobre documentos mais longos, como ensaios ou atas de reuniões

Limitações do ChatGPT

Às vezes, o resultado nem sempre é preciso, como acontece com a maioria das ferramentas de bate-papo com IA, incluindo as melhores alternativas do ChatGPT

Alguns usuários relatam que o ChatGPT nem sempre mantém o contexto em discussões complexas

Preços do ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

10. Copiloto do GitHub

Via Copiloto do GitHub O GitHub Copilot é um pouco diferente das outras alternativas de IA do Perplexity nesta lista, pois é uma ferramenta projetada exclusivamente para desenvolvedores. Como a ferramenta de desenvolvedor de IA mais amplamente adotada, esse aplicativo transforma solicitações de linguagem natural em código sugerido em vários idiomas. ⌨️

Melhores recursos do GitHub Copilot

Simplifique oprocesso de escrita de código com a ajuda da IA* Obtenha sugestões com tecnologia de IA com base em seu código anterior

Edite diretamente em seu editor de código preferido

Aprenda a codificar com a ajuda do GitHub Copilot

Limitações do GitHub Copilot

Este aplicativo foi projetado para escrever código, portanto, só é uma alternativa útil ao Perplexity AI se for para isso que você usa o aplicativo

Alguns usuários relatam que a ferramenta pode ter uma curva de aprendizado acentuada

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Equipe: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: $24/mês por usuário

GitHub Copilot avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 5/5 (3 avaliações)

Obtenha as respostas de que você precisa com estas alternativas de IA de perplexidade

Existem tantas alternativas ao Perplexity AI que certamente vale a pena explorá-las. Use este guia para ajudá-lo a encontrar as melhores alternativas ao Perplexity AI para as funções e os recursos de que você precisa.

Enquanto estiver procurando uma ótima ferramenta de conteúdo com IA, considere que pode haver uma ferramenta que ofereça ainda mais, como o ClickUp. Nossa plataforma multifuncional tem tudo o que você precisa não apenas para assistência de IA, mas também para gerenciamento de projetos, produtividade e gerenciamento de trabalho. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . ✨