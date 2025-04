9 najlepszych narzędzi do zarządzania ludźmi w 2025 roku

Wszyscy mieliśmy swój udział w horrorach w miejscu pracy. Nic jednak nie przebije zbliżającego się poczucia zagłady, które towarzyszy pozostawionej bez opieki papierkowej robocie HR.

Wyobraź to sobie: Wchodzisz do swojego biura w jasny poniedziałkowy poranek, z kawą w ręku, gotowy do wykorzystania dnia. Ale zaraz, gdzie jest twoje biurko? Och, tam jest, ukryte za wysokim stosem papierów, plików i folderów tak wysokich, że gdybyś odważył się usiąść, twoi koledzy mogliby zgłosić twoje zaginięcie! 🗃️

Dzięki narzędziom do zarządzania ludźmi możesz pożegnać się z tymi papierowymi lawinami. Te rozwiązania typu "wszystko w jednym" obsługują wszystko w niekończącej się do zrobienia przez specjalistów HR -from wdrażanie nowych pracowników do monitorowania zgodności z prawem pracy.

W tym artykule omówimy pożądane funkcje narzędzi do zarządzania ludźmi i przedstawimy niektóre z najlepszych opcji dostępnych obecnie na rynku!

Czym jest zarządzanie ludźmi?

Zarządzanie ludźmi to sztuka i nauka pielęgnowania i optymalizacji zespołu . Osoby odnoszące sukcesy w zarządzaniu pracownikami współpracują ze wszystkimi działami i funkcjami organizacyjnymi, aby konsekwentnie poprawiać kulturę pracy i wydajność.

Zarządzanie ludźmi obejmuje szeroki zakres obowiązków, takich jak:

Zatrudnianie, szkolenie i rozwój pracowników oraz działania naprawcze

Zapewnianie dostępu do niezbędnych zasobów (podręczniki, przewodniki szkoleniowe itp.)

Nadzorowanie wynagrodzeń i zarządzanie listą płac zgodnie ze standardami branżowymi

Rozpatrywanie skarg pracowników i mediacja w konfliktach

Planowanie przyszłych potrzeb kadrowych i działań angażujących pracowników

Przydzielanie obowiązków i nadzorowanie terminów

Zapewnienie, że miejsce pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy

Utrzymywanie zgodności z przepisami prawa pracy i polityką firmy

Zbieranie opinii pracowników w celu usprawnienia miejsca pracy

Menedżerowie często mają zbyt wiele na głowie, próbując zrealizować każde z zadań. Dlatego też dużą wartość ma dla nich posiadanie niezawodnych narzędzia do zarządzania pracownikami aby pomóc im w codziennych obowiązkach.

Funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania ludźmi

Idealny oprogramowanie do zarządzania pracownikami powinno pomagać menedżerom w prowadzeniu kadr i rozwijaniu kultury wydajności. Oto kilka niezbędnych cech:

Centralna baza danych **Oprogramowanie powinno służyć jako skonsolidowany hub do przechowywania danych pracowników i podstawowych dokumentów firmy, takich jak standardowe procedury operacyjne (SOP) i zasady naliczania urlopów Wskaźniki wydajności: Solidny system powinien umożliwiać ustawienie, monitorowanie i przegląd celów wydajnościowych zgodnie z mechanizmem informacji zwrotnej firmy Onboarding: Najlepsze narzędzia do zarządzania ludźmi przyspieszają proces wdrażania pracowników integracji nowych pracowników z zespołem Świadczenia pracownicze i zgodność z przepisami: Produkt powinien oferować funkcje zarządzania świadczeniami pracowniczymi zgodnie z priorytetami zgodności z przepisami obowiązującymi w danej organizacji lub kraju Narzędzia zaangażowania pracowników **Idealna platforma zawierałaby funkcje zbierania informacji zwrotnych od pracowników, rozpoznawania i nagradzania ich wkładu oraz utrzymywania ich motywacji Pulpit analityczny: Sprawdź, czy pulpit narzędzia może zaoferować kompleksowy wgląd w dynamikę siły roboczej i jej zaangażowanie ogólne trendy wydajności niezbędne do rozwiązywania problemów Integracja: Najwyższej klasy oprogramowanie pozwoli na bezproblemową integrację z innymi aplikacjami Narzędziami HR i komunikacyjnymi ## 9 rozwiązań do zarządzania personelem dla Twoich pracowników

Teraz, gdy wskazaliśmy najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę, przejdźmy do 9 najlepszych narzędzi do zarządzania ludźmi, które zmienią kształt HR w 2023 roku.

1. ClickUp #### Najlepsze dla hubów wiedzy i dokumentacji

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest wszechstronne narzędzie do zarządzania ludźmi dla Teams dowolnej wielkości. Oferuje intuicyjne narzędzia do scentralizować pracę zespołową i wyeliminować nieporozumienia . Dokumenty ClickUp funkcja służy jako pojedyncze źródło prawdy w organizacji, umożliwiając Teams stworzenie wspólnej bazy zasobów zawierającej materiały szkoleniowe, SOP, wytyczne i inne dokumenty wiedzy

Pracownicy nie będą mieli problemów z przeszukiwaniem centralnego repozytorium. Możesz także połączyć dokumenty, pliki, adresy URL i inne z zadaniami, aby uzyskać do nich szybki dostęp! W razie potrzeby można kategoryzować zasoby w oparciu o wewnętrzne zasady dostępu.

Dodaj więcej kontekstu do pracy, łącząc zadania i dokumenty za pomocą relacji w ClickUp

Wdrażanie pracowników Wykorzystaj gotowe szablony ClickUp, aby usprawnić ten proces. Na przykład Onboarding Checklist i plan 30-60-90 dni szablony są idealne do wprowadzania nowych pracowników.

ClickUp umożliwia ustawienie wielu szablonów dla promocji rozwoju pracowników i wdrażanie zmian w miejscu pracy . Niektóre popularne opcje obejmują:

ClickUp to jednak nie tylko dokumentacja. Jego zarządzanie zadaniami funkcje służą jako bloki do tworzenia całych cykli pracy HR, od usprawnienia rekrutacji po zarządzanie złożonymi harmonogramami. Automatyzacja procesów w ClickUp skracają czas poświęcany na przyziemne zadania, takie jak zmiana statusów pracowników lub odpowiadanie na e-maile z podaniami o pracę. Dodatkowo, możesz niestandardowo Pulpity do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym, przeglądania obciążeń pracą i optymalizacji indywidualnych harmonogramów.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp AI do generowania podsumowań, szkicowania zawartości, tworzenia elementów akcji i nie tylko

Scentralizowany dostęp do istotnego know-how firmy dzięki ClickUp Docs

Wbudowane szablony dla wsparcia różnych procesów zarządzania ludźmi

Pulpity z ponad 15 widokami i opcjami śledzenia czasu pracy

Kompleksowe narzędzia do zarządzania zadaniami i harmonogramami

Cele ClickUp uproszczenie ustawienia i śledzenia celów

Ponad 1000 narzędzi integruje się z ClickUp Edycja w czasie rzeczywistym, burza mózgów i narzędzia do współpracy

Dostępne w aplikacjach mobilnych, internetowych i komputerowych

Limity ClickUp

Jest dość bogaty w funkcje, co prowadzi do krzywej uczenia się

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Gusto

Najlepsze dla listy płac

Via: Gusto Gusto ma wszechstronny, ale przyjazny dla użytkownika projekt dostosowany do potrzeb małych Business. Zapewnia automatyzację złożonych zadań płacowych, zapewniając bezproblemowe płatności krajowe i międzynarodowe dla kontrahentów.

Dzięki funkcjom takim jak automatyczne obliczanie podatków, wskazówki dotyczące zgodności i nieograniczona liczba cykli płacowych, można bez wysiłku prowadzić wszelkiego rodzaju harmonogramy płac.

Platforma automatycznie oblicza rozliczane godziny, frekwencję, płatne urlopy (PTO) i święta, dzięki czemu jest idealna dla startupów, które nie mogą sobie pozwolić na pełnoprawny dział księgowości lub HR.

Co więcej, Gusto oferuje opcje automatyzacji i ręcznej listy płac oraz możliwości integracji z aplikacjami innych firm, aby zwiększyć wygodę. Skorzystaj z aplikacji Gusto Wallet, aby uzyskać dostęp do narzędzi finansowych i przydatnych funkcji płatności. 💸

Najlepsze funkcje Gusto

Narzędzia do zarządzania pracownikami zapewniające wsparcie przy wdrażaniu

Narzędzia do zarządzania świadczeniami centralizują zarządzanie planami zdrowotnymi, ubezpieczeniowymi i emerytalnymi

Automatyzacja wypełniania dokumentów podatkowych do obsługi podatków od wynagrodzeń, W-4 pracowników, W-9 kontrahentów i dokumentów na koniec roku

Narzędzia do śledzenia czasu pracy

ograniczenia #### Gusto

Ograniczona skalowalność

Niektórzy użytkownicy byli niezadowoleni z obsługi niestandardowej

Ceny Gusto

Prosty : 40 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za osobę

: 40 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za osobę Plus : $80/miesiąc + $12/miesiąc za osobę

: $80/miesiąc + $12/miesiąc za osobę Premium: Ceny dostępne po kontakcie

Gusto oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ recenzji)

3. Lattice

Najlepsze dla OKR i celów

Via: Lattice Lattice to oparta na chmurze platforma dostosowana do współczesnych potrzeb w zakresie zarządzania wydajnością. Integrując tradycyjne praktyki HR z najnowocześniejszą technologią, Lattice wspiera atmosferę współpracy dla przejrzystego i wyrównanego ustawienia celów.

Platforma usprawnia OKR (Cele i kluczowe wyniki) zarządzanie. Integruje proces identyfikacji, śledzenia i przeglądu celów, umożliwiając kontrolę i ocenę w czasie rzeczywistym.

Lattice to przede wszystkim poprawa widoczności pracowników.

Zaawansowane narzędzia analityczne w ramach platformy umożliwiają precyzyjny pomiar kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych. Dzięki wbudowanemu narzędziu Feedback można ustanowić zdrową kulturę informacji zwrotnej w zespole i zwiększyć zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Lattice

Niestandardowe cykle pracy dla przeglądów wydajności (pomaga w planowaniu wynagrodzeń i dystrybucji premii)

Funkcja analityczna wykorzystuje indywidualne dane do dostarczania spostrzeżeń

Przejrzyste ustawienie i śledzenie celów

Wsparcie wewnętrznych informacji zwrotnych

Lattice limits

Ograniczone możliwości zarządzania projektami

Nawigacja może być trudna dla niektórych użytkowników

Ceny Lattice

Zaangażowanie : $4/miesiąc za osobę

: $4/miesiąc za osobę Grow : $4/miesiąc za osobę

: $4/miesiąc za osobę Wynagrodzenie : $6/miesiąc na osobę

: $6/miesiąc na osobę Performance Management : $8/miesiąc na osobę

: $8/miesiąc na osobę OKR & Cele : $8/miesiąc za osobę

: $8/miesiąc za osobę Performance Management i OKR & Goals Bundle : $11/miesiąc za osobę

: $11/miesiąc za osobę Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Minimalna płatność w wysokości 4000 USD rocznie. Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Lattice

G2 : 4.7/5 (3,000+ recenzji)

: 4.7/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

4. Rippling

Najlepszy do onboardingu i offboardingu

Via: Rippling Rippling ma wiele zastosowań. Usprawnia proces rekrutacji dzięki systemowi śledzenia kandydatów (ATS) i zapewnia płynne wdrażanie online nowych pracowników.

Intuicyjny system zarządzania nauczaniem, zwany również Rippling LMS, pomaga w ustawieniu biblioteki kursów z modułami szkoleniowymi. Możesz niestandardowe zasady rejestracji - powiedzmy, że przygotowujesz kurs wytyczne dotyczące zgodności dla menedżerów. System automatycznie zapisze do programu każdego nowo zatrudnionego menedżera.

Połączone ze sobą moduły Rippling zapewniają płynne przejścia do offboardingu, od cofnięcia uprawnień dostępu po sfinalizowanie szczegółów dotyczących świadczeń i płac.

Business może dostosować procesy onboardingu i offboardingu do swoich potrzeb w zakresie zgodności i zapewnić bezbolesne doświadczenie zarówno dla menedżerów HR, jak i pracowników.

Najlepsze funkcje Rippling

System śledzenia kandydatów (ATS) upraszcza proces rekrutacji

Oferuje globalną usługę płacową

Śledzenie czasu pracy i frekwencji

Rippling LMS do przechowywania i dystrybucji materiałów szkoleniowych dla pracowników

Usprawnia świadczenia pracownicze

Limity Rippling

Interfejs może wydawać się nieco przestarzały dla niektórych użytkowników

Korzystanie z narzędzi do raportowania wymaga wiedzy technicznej

Ceny Rippling

Plan niestandardowy: Zaczyna się od $8/miesiąc za użytkownika; skontaktuj się z zespołem Rippling, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Rippling

G2 : 4.8/5 (2,000+ recenzji)

: 4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,700+ recenzji)

5. Deel

Najlepszy dla międzynarodowego zarządzania ludźmi

Via: Deel Dzięki swojemu zasięgowi w ponad 150 krajach, Deel ułatwia złożoność globalnego zatrudniania. Platforma Deel może pomóc w zrobieniu wszystkiego, od utrwalenia umów specyficznych dla danego kraju po zachowanie zgodności z międzynarodowymi przepisami prawa pracy.

Globalny system płac ułatwia transakcje w ponad 120 walutach, zaspokajając potrzeby zróżnicowanej siły roboczej. 🌎

Zautomatyzowane cykle pracy i integracje Deel dodatkowo ułatwiają procesy kadrowe poza granicami kraju. Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pełnoetatowych pracowników, freelancerów czy wykonawców za granicą, scentralizowany pulpit nawigacyjny i samoobsługowy interfejs Deel sprawiają, że cały proces jest prosty. Zarządzanie teamami zdalnymi bez kłopotów administracyjnych, ponieważ natywne narzędzia Deel do raportowania umożliwiają śledzenie czasu wolnego, przyznawanie premii i zarządzanie świadczeniami kapitałowymi z poziomu jednej platformy.

Najlepsze funkcje Deel

Ułatwia płatności w ponad 150 krajach

Wsparcie dla wielu języków

Automatyzacja cyklu pracy upraszcza złożone zadania HR Płynna współpraca z międzynarodowymi kontrahentami

Samoobsługowy interfejs

Deel limits

Brak opcji niestandardowych

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Deel

Deel HR : Free dla firm zatrudniających do 200 osób

: Free dla firm zatrudniających do 200 osób Kontrahenci : Od 49 USD/miesiąc

: Od 49 USD/miesiąc EOR : Od 599 USD/miesiąc

: Od 599 USD/miesiąc Globalna lista płac : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Imigracja: Kontakt w sprawie cen

Deel oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (800+ recenzji)

: 4.6/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (90+ recenzji)

6. Wzrost

Najlepsze dla osób podróżujących

Via: Wzrost Dzięki mapie całej podróży pracownika w organizacji, od rekrutacji do odejścia, zyskujesz wgląd w jego doświadczenia, oczekiwania, potrzeby i punkty bólu. Rise oferuje potężny zestaw narzędzi do obsługi każdej sceny cyklu życia pracownika, umożliwiając interwencję w krytycznych momentach w celu zwiększenia indywidualnej wydajności.

Zaawansowane funkcje Rise do zarządzania kandydatami na etapie rekrutacji zapewniają pełne zaangażowanie zespołu rekrutacyjnego. Jeśli chodzi o nowych i obecnych pracowników, platforma oferuje funkcje takie jak Self-Onboarding, One-on-One Reviews i 360 Degree Feedback, aby wspierać inicjatywy rozwojowe.

Platforma ma predefiniowany zestaw zadań i szablonów do bezproblemowego wycofywania pracowników. 🚗

Rise oferuje unikalne People Reports przedstawiające podsumowania wynagrodzeń, salda urlopów, aktualną liczbę pracowników i inne istotne wskaźniki.

Najlepsze funkcje Rise

Zautomatyzowane cykle pracy gwarantują widoczność promocji, nowych pracowników i zwolnień

Scentralizowany katalog osób z preferowanymi opcjami zaimków dla inkluzywności

Dostęp online i mobilnie do odcinków wypłat

Wsparcie dla podpisów elektronicznych

Przypomnienia HR o kluczowych wydarzeniach dla pracowników

Rise limits

Brak synchronizacji z Outlookiem lub Kalendarzem Google

Sporadyczne usterki i błędy

Ceny Rise

Start : $6/miesiąc za pracownika (+$30/miesiąc opłaty podstawowej, jeśli masz mniej niż 20 pracowników)

: $6/miesiąc za pracownika (+$30/miesiąc opłaty podstawowej, jeśli masz mniej niż 20 pracowników) Grow : Skontaktuj się w sprawie cen

: Skontaktuj się w sprawie cen Optimize: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Rise

G2 : 4.0/5 (60+ reviews)

: 4.0/5 (60+ reviews) Capterra: 4.0/5 (100+ reviews)

7. Eddy

Najlepsze dla branży opieki zdrowotnej

Via: Eddy Zarządzanie ludźmi w branży opieki zdrowotnej wymaga skrupulatnej kontroli danych pracowników, certyfikatów klinicznych i nieklinicznych oraz szkoleń w miejscu pracy.

Z pomocą przychodzi Eddy - przyjazna dla użytkownika platforma zaprojektowana w celu oferowania kompleksowych rozwiązań HR dla organizacji opieki zdrowotnej. Jej usługa EddyCore pomaga przechowywać dane uwierzytelniające pracowników w jednej lokalizacji, dzięki czemu można je udostępniać zainteresowanym stronom w razie potrzeby.

Eddy może uruchamiać listy płac w nieograniczonej liczbie, aby dostosować się do potrzeb klienta zmieniające się harmonogramy pracowników w służbie zdrowia. Korzystaj z narzędzi platformy do śledzenia czasu pracy, aby sprawdzać zmiany i punktualność. Śledź WOM, zatwierdzaj karty czasu pracy i sprawdzaj premie oraz należności poza cyklem przed sfinalizowaniem płatności. 📅

Pracownicy służby zdrowia często potrzebują aktualnych certyfikatów i licencji. Dzięki Eddy Learn możesz uzyskać dostęp do ponad 200 gotowych kursów szkoleniowych dla pracowników.

Najlepsze funkcje Eddy

Scentralizowane przechowywanie dokumentów firmowych i pracowniczych

Wbudowany mechanizm przeglądu za pomocą Notatek wydajności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym wejść/wyjść i nadgodzin z możliwością geotagowania

Łatwe śledzenie certyfikatów i licencji pracowników z alertami o ich wygaśnięciu

Limity Eddy'ego

Niektórzy użytkownicy skarżą się na częste przestoje

Ograniczone opcje raportowania

Ceny Eddy

Plan niestandardowy: Od $6/miesiąc za osobę; skontaktuj się z zespołem Eddy, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Eddy

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40 recenzji)

8. Justworks

Najlepsze dla świadczeń pracowniczych

Via: Justworks Czy kiedykolwiek myślałeś o wykorzystaniu możliwości profesjonalnej organizacji pracodawców (PEO) w celu zapewnienia lepszych świadczeń swoim pracownikom? Dla niewtajemniczonych, PEO to firma outsourcingowa zajmująca się działaniami związanymi z HR, takimi jak obsługa płac, świadczeń i szkoleń.

Justworks to kompleksowa platforma PEO oferująca całościowe funkcje wsparcia w zakresie świadczeń pracowniczych, automatyzacji płac i zgodności z przepisami. Jej usługi outsourcingowe są przeznaczone dla małych i średnich firm, umożliwiając im zapewnienie wysokiej jakości pakietów świadczeń bez konieczności posiadania własnego działu HR.

Wykorzystując swoją siłę zakupów grupowych, Justworks daje dostęp do świadczeń premium często zarezerwowanych dla większych korporacji. Pracownicy mogą wybierać z szerokiej puli opcji ubezpieczenia zdrowotnego i na życie, a także planów emerytalnych.

Dzięki funkcjom administracyjnym platformy, zadania takie jak zarządzanie zgodnością, obliczanie WOM i przechowywanie zasad firmy to bułka z masłem! 🎂

Najlepsze funkcje Justworks

Kompleksowe rozwiązanie PEO

Płynne ustawienia i zarządzanie świadczeniami pracowniczymi

Automatyzacja rozliczeń podatkowych

Wsparcie w zakresie zgodności z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawa pracy

Portal samoobsługowy dla pracowników

Limity Justworks

Aplikacja na Androida ma tendencję do zawieszania się

Stosunkowo droga w porównaniu do podobnych narzędzi na rynku

Cennik Justworks

Podstawowy : 59 USD/miesiąc za pracownika (49 USD/miesiąc za 50. pracownika i więcej)

: 59 USD/miesiąc za pracownika (49 USD/miesiąc za 50. pracownika i więcej) Plus: $99/miesiąc na pracownika ($89/miesiąc dla 50. pracownika)

Justworks oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (300+ recenzji)

: 4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

9. Leapsome

Najlepsze dla rozwoju pracowników

Via: Leapsome Leapsome płynnie integruje wydajność, zaangażowanie i uczenie się na jednej platformie, wykorzystując najlepsze praktyki z psychologii i nauki o danych, aby przyspieszyć rozwój umiejętności.

Oferuje zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu usprawnienia i ulepszenia codziennych działań HR, ale jego głównym celem pozostaje rozwój pracowników. Od ocen wydajności i informacji zwrotnych po ankiety zaangażowania i śledzenie celów, platforma pomaga stworzyć bezpieczną przestrzeń dla pracowników. 🌹

Stwórz konfigurowalny program rozwoju, aby prowadzić swoich pracowników za pomocą sześciu elementów edukacyjnych:

Artykuły Wideo Quizy Zadania Pytania otwarte Szkolenie na żywo

Platforma posiada sprytny wbudowany kalkulator ROI, który pomaga śledzić zwroty z procesów rozwoju pracowników. Narzędzie pozwala określić, ile pieniędzy zaoszczędzono dzięki zmniejszeniu absencji, zwiększeniu wydajności i zatrzymaniu pracowników.

Najlepsze funkcje Leapsome

Konfigurowalne moduły szkoleniowe

Najwyższej klasy wsparcie integracyjne dla istniejących narzędzi HR i komunikacyjnych

Analityka przekrojowa do porównywania wydajności pracowników w czasie cyklu

Inteligentny kalkulator ROI dla procesów HR

Limity Leapsome

Przydałyby się lepsze przewodniki dla klientów

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za nieintuicyjny

Ceny Leapsome

Plan niestandardowy: Zaczyna się od $8/miesiąc za użytkownika; skontaktuj się z zespołem Leapsome, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Leapsome

G2 : 4.8/5 (1,000+ recenzji)

: 4.8/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania personelem

Podczas naszej podróży przez tę listę, jedna rzecz pozostaje jasna: nowoczesne miejsca pracy wymagają elastyczności, zdolności adaptacyjnych i kompleksowych funkcji w jednym.

Mówiąc o cudach typu "wszystko w jednym", ClickUp z pewnością pozostawia niezatarty ślad dzięki swoim rozszerzonym funkcjom, udowadniając, że nie chodzi tylko o zarządzanie zadaniami - ale także ludźmi. 🙋

