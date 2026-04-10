Jak budować relacje z absolwentami przy użyciu AI

W roku podatkowym 2024 amerykańskie uczelnie otrzymały 61,5 mld dolarów w ramach darowizn charytatywnych, jednak liczba absolwentów-darczyńców spadła o 30%, mimo że łączna kwota darowizn pozostaje na wysokim poziomie. Biura ds. rozwoju tracą szeroką bazę zaangażowanych absolwentów, która stanowi podstawę długoterminowego wsparcia finansowego.

Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować procesy oceny zaangażowania, śledzenia kampanii fundraisingowych, koordynacji wydarzeń oraz obsługi darczyńców, przekształcając fragmentaryczne dane dotyczące absolwentów w uporządkowany system.

Poniżej znajduje się gotowa do użycia podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy do zarządzania relacjami z absolwentami. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się lukom operacyjnym, które tego rodzaju system ma na celu wyeliminować. Dla większości zespołów ds. rozwoju problemem nie jest brak danych o absolwentach. Chodzi o to, że zaangażowanie, kampanie, wydarzenia i obsługa darczyńców są rozproszone po zbyt wielu niepowiązanych ze sobą systemach, przez co nikt nie jest w stanie uzyskać pełnego obrazu powiązań.

Dla kogo przeznaczone są ustawienia relacji z absolwentami To ustawienie jest przeznaczone dla zespołów ds. relacji z absolwentami, pracowników działu rozwoju, zespołów ds. darowizn rocznych, pracowników ds. obsługi darczyńców, specjalistów ds. zaangażowania oraz liderów ds. rozwoju uczelni odpowiedzialnych za kontakty z absolwentami, wydarzenia, kampanie i działania następcze wobec darczyńców. Jest ono szczególnie przydatne dla instytucji, które posiadają już system CRM, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania oceną zaangażowania, realizacją kampanii i cyklami pracy dotyczącymi obsługi darczyńców.

Problem: Twoje biuro ds. rozwoju zarządza 200 000 rekordów absolwentów w pięciu niepowiązanych ze sobą systemach

Jeśli zajmujesz się relacjami z absolwentami, wyzwaniem nie jest brak absolwentów. Jest nim brak widoczności w tym, kto jest zaangażowany, kto się oddala, a kto jest gotowy do przekazania darowizny. Twój zespół zarządza dziesiątkami tysięcy (czasem setkami tysięcy) rekordów absolwentów rozproszonych po systemie CRM, platformie e-mailowej, systemie rejestracji wydarzeń, bazie danych wolontariuszy i arkuszu kalkulacyjnym, który koordynator dnia darowizn stworzył w zeszłym roku.

Wynik jest przewidywalny: wskaźniki uczestnictwa absolwentów spadły z około 20% w latach 80. do około 7,8%, kampanie fundraisingowe prowadzone są w oparciu o intuicję, a nie dane dotyczące zaangażowania, działania następcze po wydarzeniach odbywają się z kilkutygodniowym opóźnieniem (lub w ogóle nie mają miejsca), a 70% organizacji absolwentów twierdzi, że zwiększenie zaangażowania jest ich głównym celem, podczas gdy 27% przyznaje, że nie ma dedykowanej strategii, aby to osiągnąć. Tymczasem standardy CASE wciąż ewoluują, a Twój zespół nadal ręcznie uzgadnia dane.

Głębszym problemem jest to, że relacje z absolwentami stały się grą opartą na ilości, prowadzoną przy użyciu narzędzi z sektora rzemieślniczego. Nie da się spersonalizować działań skierowanych do 100 000 absolwentów, stosując te same metody, które sprawdzały się w przypadku 10 000 osób. Nie da się też zbudować trwałego źródła darowizn, gdy zespół poświęca więcej czasu na wprowadzanie danych niż na budowanie powiązań.

Jak poradziła sobie z tym Uniwersytet Wake Forest: Dział ds. Absolwentów i Darczyńców Uniwersytetu Wake Forest połączył zespoły, które wcześniej działały na różnych platformach, w jeden system, uzyskując dostęp do raportowania w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp oraz zapewniając koordynację między różnymi działami w ramach jednostki ds. rozwoju uniwersytetu. Morey Graham, dyrektor projektu ds. usług dla absolwentów i darczyńców: Teraz możemy współpracować w ramach jednego systemu i mieć widoczność w zakresie kluczowych danych. Dzięki temu nasze różne zespoły mogą raportować postępy, identyfikować problemy związane z obciążeniem pracą i możliwościami oraz planować działania w sposób bardziej precyzyjny.

To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie systemów rozwoju, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej wokół pracy odbywającej się między nimi. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień relacji z absolwentami w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w swojej działalności promocyjnej? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do swojej bazy absolwentów, zestawu kampanii oraz celów dotyczących zaangażowania.

Podpowiedź: Stwórz swój obszar roboczy do budowania zaangażowania absolwentów z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego ClickUp Super Agenta, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy do zarządzania relacjami z absolwentami, obejmujący ocenę zaangażowania, śledzenie kampanii, zarządzanie wydarzeniami oraz cykle pracy dotyczące obsługi darczyńców.

Wynikiem tych działań powinien być solidny wstępny projekt struktury operacyjnej, obejmujący logikę segmentacji, punkty kontrolne kampanii, cykle pracy związane z wydarzeniami oraz działania następcze w zakresie obsługi darczyńców. Twój zespół będzie mógł następnie dostosować go do specyfiki populacji absolwentów, priorytetów w zakresie pozyskiwania funduszy oraz kanałów komunikacji.

Superagent ds. relacji z absolwentami

Podpowiedź:

→ Gotowy, aby stworzyć swojego pierwszego Super Agenta? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego ClickUp.

Po wygenerowaniu planu działania dla agentów następnym krokiem jest przekształcenie go w praktyczny obszar roboczy, z którego Twój zespół ds. rozwoju będzie mógł korzystać na co dzień.

Jak to ustawić w ClickUp (4 kroki)

Zanim skonfigurujesz swoją przestrzeń, zbierz informacje, których Twój zespół już używa do zarządzania zaangażowaniem absolwentów. Zazwyczaj obejmują one kategorie zaangażowania, kalendarze kampanii, poziomy darczyńców, rodzaje wydarzeń, segmenty komunikacyjne oraz oczekiwania dotyczące obsługi darczyńców. Rozpoczęcie pracy od czystych danych wejściowych sprawia, że Twoje automatyzacje, pulpity nawigacyjne i cykle pracy stają się znacznie bardziej użyteczne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego. Utwórz dedykowaną przestrzeń o nazwie „Relacje z absolwentami i rozwój”. Dodaj cztery foldery, aby uporządkować pracę w całym cyklu zaangażowania absolwentów: „Zaangażowanie i działania zewnętrzne” – do segmentacji absolwentów, komunikacji, oddziałów regionalnych i grup zainteresowań; „Kampanie fundraisingowe” – do funduszu rocznego, dnia darowizn, kampanii kapitałowych, darowizn planowanych i darowizn z okazji zjazdów; „Wydarzenia i programy” – do zjazdów, powrotów do szkoły, wydarzeń regionalnych, programów mentorskich i koordynacji wolontariuszy; oraz „Obsługa darczyńców i uznanie” – do cykli pracy związanych z podziękowaniami dla darczyńców, raportowaniem wpływu, śledzeniem uznania i ponownym angażowaniem darczyńców, którzy przestali wspierać organizację. Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zadania związanego z absolwentami Dodaj pola niestandardowe do szablonów zadań dotyczących absolwentów, aby każdy rekord zawierał kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do śledzenia zaangażowania i koordynowania działań. Dodaj pola dotyczące oceny zaangażowania, roku ukończenia studiów, poziomu darczyńcy, daty ostatniego kontaktu, regionu geograficznego, preferencji komunikacyjnych, przypisanej kampanii oraz łącznej kwoty darowizn. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i raportowanie portfolio są znacznie bardziej wiarygodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w swojej nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź swoje zmienne, w tym nazwę instytucji, liczbę absolwentów, liczbę pracowników, obecnie używane narzędzia, roczny cel zbiórki funduszy, wskaźnik uczestnictwa oraz kanały zaangażowania. Wykorzystaj wygenerowane wyniki do stworzenia pierwszego szkicu modelu oceny zaangażowania, schematów cykli pracy, szablonów wydarzeń oraz struktury obsługi darczyńców, a następnie dostosuj je do potrzeb swojej działalności promocyjnej. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Stwórz automatyzacje, aby praca związana z relacjami z absolwentami przebiegała płynnie bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły, aby uruchamiać działania oparte na zaangażowaniu, realizować kamienie milowe kampanii, planować działania następcze po wydarzeniach, dostarczać podpowiedzi dotyczące spotkań mentorskich oraz uruchamiać sekwencje działań w ramach obsługi darczyńców po otrzymaniu darowizn.

💡 Porada eksperta: Zacznij od jednego cyklu pracy, takiego jak dzień darowizn, ponowne angażowanie dawnych darczyńców lub działania następcze po wydarzeniach dla absolwentów, zanim wdrożysz system w całym dziale rozwoju. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi dopracować szablony, logikę oceny i zasady komunikacji przed rozszerzeniem działania.

Zalecane pola niestandardowe dla zadań związanych z relacjami z absolwentami

Pola te tworzą spójny zapis operacyjny obejmujący cykle pracy związane z oceną zaangażowania, kampaniami, wydarzeniami, mentoringiem oraz obsługą darczyńców.

Dziedzina Typ Cel Ocena zaangażowania Liczba Ważona ocena oparta na aktywności absolwentów Rok ukończenia studiów Liczba lub lista rozwijana Rok ukończenia studiów przez grupę absolwentów Poziom darczyńcy Lista rozwijana Darczyńca po raz pierwszy, stały darczyńca, roczna składka członkowska, darowizna o znacznej wartości, darowizna planowana Data ostatniego kontaktu Data Najnowsze interakcje z absolwentami Region geograficzny Lista rozwijana Region lub lokalizacja oddziału Preferencje komunikacyjne Lista rozwijana E-mail, poczta tradycyjna, telefon, tekst, media społecznościowe Kampania przypisana Lista rozwijana Fundusz roczny, Dzień darowizn, Kampania kapitałowa, Darowizny z okazji zjazdów absolwentów, Darowizny planowane Darowizny w całym okresie życia Waluta Łączna kwota dotychczasowych darowizn Segment zaangażowania Lista rozwijana Bardzo zaangażowani, Zaangażowani, Niewielko zaangażowani, Niezainteresowani, Utracono kontakt Grupa Affinity Etykiety Sport, organizacje studenckie, program akademicki, wolontariat, młodzi absolwenci, oddział regionalny Status udziału w wydarzeniu Lista rozwijana Zaproszeni, zarejestrowani, obecni, nieobecni, działania następcze zakończone Status obsługi darczyńców Lista rozwijana Wysłano potwierdzenie, wysłano podziękowanie, wysłano raport wpływu, aktywowano ponowne zaangażowanie

Przykłady podstawowej automatyzacji w relacjach z absolwentami

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które pozwolą na śledzenie zaangażowania, prowadzenie kampanii, organizację wydarzeń i obsługę darczyńców bez konieczności wielokrotnego ręcznego monitorowania.

Kiedy… Następnie… Absolwent przekazuje darowiznę Wyzwalacz sekwencji działań w zależności od poziomu darczyńcy i przypisz zadania związane z dalszymi działaniami Wynik zaangażowania spada do zakresu wskazującego na brak zaangażowania Utwórz zadanie ponownego zaangażowania i przypisz odpowiedni segment kontaktów Odliczanie do dnia zbiórki osiąga kamień milowy Stwórz listę kontrolną kolejnej kampanii i przypisz zadania do poszczególnych kanałów Wydarzenie zostało oznaczone jako zakończone Wyślij ankietę po wydarzeniu i utwórz zadania do realizacji dla uczestników oraz osób, które nie pojawiły się na wydarzeniu Darczyńca pozostaje nieaktywny od 13, 18 lub 24 miesięcy Wyzwalacz kolejnej sekwencji działań mających na celu ponowne zaangażowanie dawców, którzy przestali wspierać organizację Powstaje para mentorska Zaplanuj zadania związane z kontaktami i przydziel przeglądy dotyczące kamieni milowych

Zakres działania agenta w całym cyklu zaangażowania absolwentów

Agent AI do relacji z absolwentami to nie chatbot, który odpowiada na pytania o Twoją uczelnię. To system działający w Twoim obszarze roboczym do zarządzania projektami, który przejmuje ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie wykonuje ręcznie Twój zespół ds. rozwoju, w tym ocenianie zaangażowania, koordynowanie kampanii, działania następcze po wydarzeniach oraz dbanie o to, by obsługa darczyńców nie umknęła uwadze.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Śledzenie zaangażowania Ocenia aktywność absolwentów w różnych modelach zaangażowania CASE i aktualizuje status segmentów Rozproszone dane dotyczące zaangażowania w arkuszach kalkulacyjnych i niepowiązanych narzędziach Kampanie fundraisingowe Śledzi cele kampanii, procesy, kamienie milowe i działania następcze wobec darczyńców Jednorazowe arkusze kampanii i ręczna koordynacja między zespołami Wydarzenia i programy Zarządza planowaniem wydarzeń, rejestracją, rolami wolontariuszy, ankietami i działaniami następczymi Wątki e-mailowe, udostępnione dyski i notatki dotyczące wydarzeń, które nigdy nie mają wpływu na kolejne wydarzenie Programy mentorskie Śledzi dopasowania, spotkania, poziom satysfakcji i trwałe zaangażowanie Doraźne arkusze kalkulacyjne mentorów i niespójna realizacja programu Komunikacja Koordynuje segmenty odbiorców, harmonogram kampanii, kombinację kanałów oraz zgodność z zasadami rezygnacji Oddzielne kalendarze komunikacyjne i ręczne zarządzanie odbiorcami Obsługa darczyńców i wyrażanie wdzięczności Śledzi terminy wysyłania podziękowań, raporty dotyczące wpływu, elementy uznania oraz wyzwalacze ponownego zaangażowania Opóźnione działania następcze i obsługa darczyńców zagubione w skrzynkach odbiorczych

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 Wykorzystaj pełną treść podpowiedzi bez zmian. Dodaj bardziej złożoną segmentację kampanii, większą populację absolwentów oraz lepszą koordynację portfolio osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie darowizn. Uniwersytet R2 Zachowaj pełną strukturę, ale uprość niektóre warstwy kampanii tam, gdzie Teams są mniejsze. Połóż nacisk na fundusz roczny, wydarzenia i zaangażowanie regionalne. Uczelnia humanistyczna Skoncentruj się na intensywnych działaniach angażujących absolwentów, darowiznach z okazji zjazdów, programach wolontariackich oraz skutecznej obsłudze mniejszych populacji absolwentów. Szkoła wyższa typu community college Połóż nacisk na lokalne zaangażowanie absolwentów, mentoring dostosowany do potrzeb pracowników, mniejsze struktury kampanii oraz budowanie relacji, zamiast skupiać się na złożoności darowizn o dużej wartości. Szkoła zawodowa Skoncentruj się na wynikach kariery absolwentów, mentoringu branżowym, zaangażowaniu połączonym z pracodawcami oraz ukierunkowanej obsłudze darczyńców związanych z historiami powodzenia zawodowego.

Zarządzaj relacjami z absolwentami w jednym miejscu

Relacje z absolwentami ulegają pogorszeniu, gdy historia zaangażowania, kampanie, wydarzenia, programy mentorskie i obsługa darczyńców są przechowywane w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić zaangażowanie absolwentów w jeden powtarzalny system, który wspiera skuteczniejsze działania następcze, wyraźniejszą segmentację, lepszą koordynację wydarzeń i bardziej spójną obsługę darczyńców.

Celem nie jest zastąpienie Twojego systemu CRM ani bazy danych ds. rozwoju. Chodzi o zmniejszenie nakładu pracy związanego z ich koordynacją, poprawę widoczności w zakresie tego, kto jest zaangażowany, a kto się oddala, oraz pomoc Twojemu zespołowi w poświęcaniu więcej czasu na relacje zamiast na porządkowanie danych. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swojej bazy absolwentów i priorytetów w zakresie rozwoju oraz stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać przez cały rok.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo.

Często zadawane pytania

Czy AI naprawdę może zwiększyć wskaźniki aktywności absolwentów?

Agenci AI nie dzwonią do absolwentów ani nie piszą serdecznych podziękowań. Automatyzują oni prace operacyjne, które umożliwiają spersonalizowane angażowanie na dużą skalę: ocenianie zaangażowania, segmentowanie odbiorców, wyzwalanie kontaktów w odpowiednim czasie oraz sygnalizowanie darczyńców, którzy tracą zainteresowanie, zanim całkowicie znikną. Gdy Twój zespół poświęca mniej czasu na wprowadzanie danych, ma więcej czasu na budowanie relacji. W ten sposób poprawia się wskaźnik uczestnictwa.

Czy to działa z naszym obecnym systemem CRM, takim jak Raiser’s Edge lub Salesforce?

Obszar roboczy AI Agent działa w połączeniu z istniejącym systemem CRM do rozwoju uczelni. Dane dotyczące zaangażowania z systemów Raiser’s Edge, Blackbaud lub Salesforce są synchronizowane z polami niestandardowymi w zadaniach dotyczących absolwentów. Platforma nie zastępuje istniejącego systemu ewidencyjnego. Stanowi ona warstwę operacyjną, w której zespół śledzi kampanie, koordynuje wydarzenia i zarządza cyklami pracy dotyczącymi obsługi darczyńców w oparciu o dane dotyczące darczyńców.

A co z bezpieczeństwem danych dotyczących poufnych informacji o darczyńcach?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie darczyńców pozwalają pracownikom ds. darowizn przeglądać wyłącznie przypisane im portfolio. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

W jaki sposób rozwiązuje to kwestię wymogów dotyczących raportowania w systemie CASE?

System oceny zaangażowania jest zgodny z czterema modelami zaangażowania CASE (filantropijnym, wolontariackim, doświadczeniowym i komunikacyjnym). Pola niestandardowe śledzą każdy model osobno, dzięki czemu możesz generować raporty dotyczące zaangażowania zgodne z CASE bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego. Agent porządkuje dane zgodnie z oczekiwaniami CASE, co upraszcza przygotowywanie odpowiedzi na ankiety.

Czy jest to przydatne tylko dla dużych biur ds. rozwoju?

Nie. Podpowiedź zawiera zmienne dotyczące typu instytucji, liczby absolwentów i wielkości personelu. Dwuosobowe biuro ds. absolwentów w lokalnej uczelni korzysta z tych samych funkcji śledzenia kampanii i automatyzacji obsługi darczyńców, co 50-osobowy dział rozwoju w uniwersytecie z rankingu R1. System skaluje się wraz z bazą absolwentów i zespołem.