Jak przeprowadzać operacje związane z pomocą finansową przy użyciu AI

Amerykańskie biura pomocy finansowej przetwarzają ponad 17 milionów wniosków FAFSA w każdym cyklu i przeprowadzają dystrybucję roczną w wysokości 114,9 miliarda dolarów w postaci federalnych dotacji i pożyczek, a wszystko to w ramach jednych z najbardziej złożonych przepisów federalnych obowiązujących na kampusach.

Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować śledzenie weryfikacji, cykle pracy związane z tworzeniem pakietów, monitorowanie SAP, planowanie wypłat oraz kalendarze zgodności z tytułem IV, skracając czas poświęcany na zadania administracyjne i zmniejszając ryzyko związane z niezgodnością z przepisami.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy do obsługi pomocy finansowej. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się obciążeniom operacyjnym, które tego rodzaju system ma na celu rozwiązać. Dla większości biur pomocy finansowej problemem nie jest brak procesów. Chodzi o to, że każdy krok wymuszony przez przepisy federalne tworzy kolejną kolejkę, kolejny termin i kolejne przekazanie, które pracownicy nadal muszą koordynować ręcznie.

Dla kogo przeznaczone są te ustawienia operacji związanych z pomocą finansową Ustawienia te są przeznaczone dla dyrektorów ds. pomocy finansowej, zastępców dyrektorów, zespołów weryfikacyjnych, pracowników ds. zgodności, zespołów zajmujących się przygotowywaniem pakietów pomocy, recenzentów SAP oraz kierowników operacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie pomocy, monitorowanie federalnych terminów oraz koordynację przepływu dokumentacji studentów w biurze. Są one szczególnie przydatne dla instytucji, które posiadają już system SIS lub platformę pomocy finansowej, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania weryfikacją, przygotowywaniem pakietów pomocy, systemem SAP, wypłatami oraz gotowością do audytu.

Problem: Twoje biuro pomocy finansowej tonie w formalnościach i dokumentacji

Jeśli prowadzisz biuro pomocy finansowej, działasz w ramach jednej z najbardziej uregulowanych jednostek na każdym kampusie. Każdy wniosek FAFSA jest wyzwalaczem dla kaskady dalszych cykli pracy: wybór weryfikacji, gromadzenie dokumentów, analizę potrzeb, przygotowanie pakietów, przyznawanie pomocy, wypłaty oraz bieżące monitorowanie w systemie SAP. Każdy krok podlega przepisom tytułu IV, które często ulegają zmianom, w tym niedawnej ustawie o uproszczeniu FAFSA, która gruntownie zmieniła sposób obliczania uprawnień.

Koszty są oszałamiające. Badanie opublikowane przez AERA szacuje, że sama weryfikacja zgodności z wymogami FAFSA kosztuje instytucje prawie 500 milionów dolarów rocznie, a uczelnie społeczne wydają około 22% całego budżetu operacyjnego biura pomocy finansowej na procedury weryfikacyjne. Nie uwzględnia to jeszcze przygotowywania pakietów pomocy, wypłat, obliczeń R2T4 dla studentów, którzy zrezygnowali ze studiów, ani przygotowań do audytu, które pochłaniają cały sierpień.

Większość biur nadal prowadzi śledzenie dokumentów weryfikacyjnych w arkuszach kalkulacyjnych, wątkach e-mailowych i systemie SIS. Pisma o przyznaniu pomocy są poprawiane ręcznie, gdy zmienia się ISIR studenta. Odwołania dotyczące SAP są przechowywane w folderach w Manili. Harmonogramy wypłat są zależne od pamięci instytucjonalnej, a nie od automatyzacji kalendarzy. Wynik jest przewidywalny: przekroczone terminy, ustalenia audytowe, przeciążeni pracownicy oraz studenci, którzy czekają tygodniami na odpowiedzi, których potrzebują już dziś.

Jak Wake Forest University rozwiązało ten problem: Wake Forest University zjednoczyło zespoły, które wcześniej były rozproszone po wielu platformach, w jednym systemie, osiągając raportowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp oraz międzywydziałową widoczność, której wymagają biura podlegające ścisłym regulacjom, takie jak biura pomocy finansowej. Morey Graham, dyrektor: Teraz możemy współpracować w ramach jednego systemu i mamy widoczność w zakresie kluczowych danych. Dzięki temu nasze różne zespoły mogą raportować postępy, identyfikować problemy związane z obciążeniem pracą i wydajnością oraz planować działania w sposób bardziej precyzyjny.

To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie systemów pomocy finansowej, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej wokół pracy odbywającej się między nimi. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień operacji związanych z pomocą finansową w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w swoim biurze pomocy finansowej? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do liczby wniosków FAFSA, obciążenia związanego z weryfikacją oraz priorytetów w zakresie zgodności z przepisami.

Podpowiedź: Stwórz swoje środowisko pracy do obsługi pomocy finansowej z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego superagenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy pomocy finansowej z funkcjami śledzenia weryfikacji, cyklami pracy, kalendarzami zgodności i wszystkim innym.

Wynikiem tego powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, obejmujące hierarchię zadań, logikę terminów, przydzielanie zadań doradcom oraz punkty kontroli zgodności. Następnie Twój zespół może dostosować ten projekt do programów pomocy finansowej, populacji studentów oraz modelu zatrudnienia.

Superagent ds. operacji związanych z pomocą finansową

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego Super Agenta? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego.

Po wygenerowaniu planu działania dla agenta następnym krokiem jest przekształcenie go w praktyczny obszar roboczy, z którego Twój OSP może korzystać na co dzień.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Przed skonfigurowaniem przestrzeni zgromadź dane dotyczące pomocy finansowej, z których Twój zespół już korzysta w zakresie przyjmowania wniosków FAFSA, weryfikacji, tworzenia pakietów, przeglądu SAP, wypłat oraz raportowania zgodności. Zazwyczaj obejmują one status FAFSA lub ISIR, grupy weryfikacyjne, listy kontrolne dokumentów, zasady programów pomocy, status SAP, kalendarze wypłat oraz terminy określone w Tytule IV. Rozpoczęcie pracy od czystych danych wejściowych sprawia, że automatyzacje, pulpity nawigacyjne i zarządzanie kolejkami stają się znacznie bardziej niezawodne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń o nazwie Operacje związane z pomocą finansową. Dodaj foldery odpowiadające Twojemu procesowi przetwarzania: „Przetwarzanie FAFSA” do przyjmowania raportów ISIR, weryfikacji i rozwiązywania sprzeczności w informacjach, „Pakiety i przyznania” do tworzenia pakietów pomocy, wprowadzania zmian, śledzenia stypendiów i pisania pism o przyznaniu pomocy, „Zarządzanie SAP” do ocen, ostrzeżeń, zawieszeń, odwołań i planów akademickich, „Wypłaty” do przeglądu przed wypłatą, obliczeń R2T4 i uzgadniania oraz „Zgodność i audyt” do terminów tytułu IV, ujawniania informacji konsumentom, przygotowania do audytu i przeglądów zasad. Konfiguruj pola niestandardowe w każdym zadaniu związanym z pomocą finansową Dodaj pola niestandardowe do szablonów zadań dotyczących pomocy finansowej, aby każda teczka studenta zawierała kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do spójnego przetwarzania pomocy i monitorowania zgodności z przepisami. Dodaj pola dotyczące identyfikatora studenta, statusu FAFSA, grupy weryfikacyjnej, SAI, całkowitej przyznanej pomocy, statusu SAP, przydzielonego doradcy oraz brakujących dokumentów. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i śledzenie kolejki są znacznie bardziej niezawodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź swoje zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, liczbę wniosków FAFSA, liczbę pracowników, programy pomocy, aktualne narzędzia i wskaźnik weryfikacji. Wykorzystaj wygenerowany wynik do stworzenia pierwszego szkicu cyklu pracy weryfikacji, kolejek pakietów, procesu monitorowania SAP oraz kalendarza zgodności, a następnie dostosuj go do potrzeb swojej działalności w zakresie pomocy finansowej. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Stwórz automatyzacje, aby proces pomocy finansowej przebiegał płynnie bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły, aby przypominać studentom o brakujących dokumentach z weryfikacji, kierować zakończone pliki do pakietowania, oznaczać nadmierne przyznane kwoty, być wyzwalaczem cykli pracy R2T4 oraz eskalować zaległe zadania związane z SAP lub zgodnością, zanim przerodzą się one w problemy audytowe.

💡 Porada eksperta: Zacznij od jednego cyklu pracy o dużej skali, takiego jak śledzenie weryfikacji lub odwołania w systemie SAP, zanim wdrożysz system w całym biurze pomocy finansowej. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi dopracować szablony, zasady własności i punkty kontroli zgodności przed rozszerzeniem zakresu działania.

Zalecane pola niestandardowe dla zadań związanych z obsługą pomocy finansowej

Pola te tworzą spójny zapis operacyjny obejmujący cykle pracy związane z przetwarzaniem wniosków FAFSA, weryfikacją, przygotowywaniem pakietów pomocy, przeglądem SAP, wypłatami oraz zapewnieniem zgodności.

Dziedzina Typ Cel ID studenta Krótki tekst Unikalny identyfikator studenta Status FAFSA Lista rozwijana Otrzymano, załadowano ISIR, wybrano weryfikację, zażądano dokumentów, przegląd zakończony, gotowe do przygotowania pakietu Grupa ds. weryfikacji Lista rozwijana V1, V2, V3, V4, V5, V6, Nie wybrano SAI Liczba Indeks pomocy studenckiej do przeglądu pakietów pomocy Łączna kwota przyznanej pomocy Waluta Łączna kwota przyznanej pomocy Status w systemie SAP Lista rozwijana Dobra reputacja, Ostrzeżenie, Zawieszenie, Odwołanie złożone, Odwołanie zatwierdzone, Odwołanie odrzucone Przydzielony doradca Ludzie Pracownik odpowiedzialny za sprawę Dokumenty do uzupełnienia Etykiety Wyciąg podatkowy, weryfikacja tożsamości, wielkość gospodarstwa domowego, dokumentacja SNAP, inne Status pakietu Lista rozwijana Nie rozpoczęto, W trakcie przygotowywania, Przyznano, Zmieniono, Zakończone Status wypłaty Lista rozwijana W toku, Gotowe, Wypłacone, Wstrzymane Termin zapewnienia zgodności Data Terminy związane z weryfikacją, R2T4, ujawnianiem informacji lub audytem Rodzaj programu pomocy Etykiety Stypendia Pell, pożyczki bezpośrednie, dotacje stanowe, pomoc instytucjonalna, program „praca za naukę”, stypendia

📘 Przeczytaj również: Zapoznaj się ze wszystkimi typami pól niestandardowych, aby zdecydować, które z nich najlepiej sprawdzą się w Twoim cyklu pracy dotyczącym obsługi dotacji.

Przykłady podstawowej automatyzacji w operacjach związanych z pomocą finansową

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które zapewnią płynny przebieg obsługi plików, kolejek, przeglądów i punktów kontroli zgodności bez konieczności wielokrotnego ręcznego monitorowania.

Kiedy… Następnie… Student zostaje wybrany do weryfikacji Stwórz listę kontrolną dokumentów do dostarczenia i poinformuj studenta o wymaganych elementach Otrzymano wszystkie wymagane dokumenty związane z weryfikacją Przenieś plik do stanu Gotowy do pakietowania i przypisz go do kolejki pakietowania Po przygotowaniu pakietu pomocy otrzymano korektę ISIR Wyzwalacz cyklu pracy weryfikacji i powiadom wyznaczonego doradcę Całkowita kwota pomocy przekracza koszty nauki lub limity przyznanych środków Oznacz plik do przeglądu pod kątem nadmiernej pomocy finansowej i przypisz go doradcy Student rezygnuje ze studiów przed uzyskaniem pełnej pomocy finansowej Utwórz cykl pracy R2T4 i przypisz termin obliczeń Odwołanie w systemie SAP zostało zatwierdzone Stwórz listę kontrolną do monitorowania planów akademickich i przypisz przeglądy punktów kontrolnych

Zakres obowiązków agenta w całym cyklu pomocy finansowej

Agent AI do pomocy finansowej nie jest chatbotem, który informuje studentów, jak wypełnić formularz FAFSA. Jest to system działający w ramach Twojego obszaru roboczego zarządzania projektami, który przejmuje ustrukturyzowane, oparte na zgodności z przepisami zadania, które obecnie Twój zespół wykonuje ręcznie, w tym śledzenie dokumentów weryfikacyjnych, przekazywanie plików do pakietowania, monitorowanie statusu w systemie SAP, zarządzanie gotowością do wypłat oraz zapewnienie widoczności terminów określonych w Tytuł IV.

Etap cyklu życia Zakres obowiązków agenta Co zastępuje FAFSA i weryfikacja Śledzi przyjmowanie zgłoszeń ISIR, wybór weryfikacji, wnioski o dokumenty, sprzeczne informacje oraz status realizacji Rejestry w arkuszach kalkulacyjnych i działania następcze za pośrednictwem e-maila Przygotowywanie pakietów i przyznawanie pomocy Przekazuje pliki do pakietów, sygnalizuje nadmierne przyznanie środków, prowadzi śledzenie zmian i zarządza zasadami przyznawania stypendiów Ręczne kolejki przeglądu pakietów i śledzenie ponownego przyznania pomocy Monitorowanie SAP Ocenia status, śledzi ostrzeżenia i zawieszenia, zarządza odwołaniami oraz monitoruje plany akademickie Lokalne listy SAP, odwołania w formie papierowej i niespójne działania następcze Wypłaty i R2T4 Śledzi listy kontrolne gotowości, terminy wypłat, wypłaty środków oraz obliczenia zwrotów środków Pamięć oparta na kalendarzu i ręczne listy kontrolne do uzgadniania Kalendarz zgodności Zapewnia terminowe dotrzymywanie terminów określonych w tytule IV, audytów, przeglądów zasad oraz wymogów dotyczących ujawniania informacji Oddzielne arkusze kalkulacyjne dotyczące zgodności i pośpiech związany z terminami Raportowanie i analityka W jednym miejscu wyświetla wskaźniki dotyczące wolumenu, czasu realizacji, obciążenia pracą, wypłat i zgodności z przepisami Jednorazowe raporty pobierane z wielu systemów

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 Użyj pełnej podpowiedzi w obecnej postaci. Dodaj większe kolejki pracowników, więcej zasad pomocy instytucjonalnej oraz bardziej złożone pakiety pomocy dla różnych populacji studentów i uczelni. Uniwersytet R2 Zachowaj pełną strukturę, ale w miarę możliwości uprość złożoność programu pomocy. Połóż nacisk na weryfikację, czas realizacji pakietów oraz odwołania w systemie SAP. Szkoła wyższa typu community college Skup się na stypendiach Pell, pomocy stanowej, weryfikacji, monitorowaniu SAP oraz szybkiej komunikacji ze studentami w zakresie zakończenia pomocy i kontynuacji nauki. Szkoła zawodowa Połóż nacisk na zgodność z przepisami tytułu IV, terminy wypłat, przetwarzanie R2T4 oraz ścisłą gotowość do audytu w połączeniu z krótszymi strukturami programów. Mała prywatna uczelnia Skoncentruj się na tworzeniu pakietów pomocy instytucjonalnej, przedłużaniu stypendiów, śledzeniu weryfikacji oraz intensywnym doradztwie przy mniejszych zespołach.

Zarządzaj operacjami związanymi z pomocą finansową w jednym miejscu

Operacje związane z pomocą finansową ulegają zakłóceniu, gdy weryfikacja, przygotowywanie pakietów, przeglądy SAP, planowanie wypłat i śledzenie zgodności odbywają się w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić operacje związane z pomocą finansową w jeden powtarzalny system, który zapewnia wsparcie dla szybszego przepływu plików, bardziej przejrzystego przekazywania zadań, lepszej widoczności kolejki i lepszej zgodności z tytułem IV.

Celem nie jest zastąpienie systemu SIS ani systemu ewidencji pomocy finansowej. Chodzi o ograniczenie pracy koordynacyjnej związanej z tymi systemami, poprawę widoczności terminów i statusu wniosków oraz pomoc zespołowi w radzeniu sobie z dużą ilością pracy podlegającej ścisłym regulacjom bez konieczności polegania na arkuszach kalkulacyjnych i przeszukiwaniu skrzynek odbiorczych. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swoich programów pomocy i populacji studentów, a następnie stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać w każdym cyklu.

Często zadawane pytania

Czy AI poradzi sobie ze złożonością zapewnienia zgodności z tytułem IV?

Tak. Agenci AI nie podejmują decyzji dotyczących zgodności. Egzekwują oni cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności. Agent śledzi terminy weryfikacji, stosuje zasady pakietowania w odpowiedniej kolejności, sygnalizuje nadmierne przyznanie środków i zapewnia, że obliczenia R2T4 odbywają się w ustawowym terminie 45 dni. Doradca ds. pomocy finansowej nadal kieruje się profesjonalnym osądem, ale nie musi już ręcznie śledzić każdego terminu ani ścigać każdego brakującego dokumentu.

Czy to zastępuje nasz system SIS (Banner, PeopleSoft, PowerFAIDS)?

Nie. Środowisko pracy agenta AI działa równolegle z systemem informacji o studentach. Dane finansowe z SIS są wprowadzane do pól niestandardowych w zadaniach dotyczących poszczególnych studentów. Agent nie zastępuje systemu ewidencyjnego. Staje się warstwą operacyjną, w której zespół śledzi cykle pracy, zarządza kolejkami i współpracuje nad złożonymi przypadkami w oparciu o te dane finansowe.

A co z bezpieczeństwem danych dotyczących informacji finansowych studentów?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie doradcy pozwalają każdemu pracownikowi uzyskać dostęp wyłącznie do plików dotyczących spraw, które obsługuje. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

W jaki sposób pomaga to w okresach największego natężenia pracy?

Zarządzanie kolejką agentów i automatyzacja są zaprojektowane z myślą o dużej ilości wniosków. W szczycie sezonu FAFSA system przetwarza partiami wnioski o dokumenty związane z weryfikacją, automatycznie przekierowuje zakończone pliki do pakietowania i zapewnia w czasie rzeczywistym widoczność na pulpicie nawigacyjnym, pokazującą zaległości w przetwarzaniu na poszczególnych etapach. Personel może dokładnie zobaczyć, gdzie występuje wąskie gardło (brakujące dokumenty związane z weryfikacją, długość kolejki pakietowania, oczekujące elementy listy kontrolnej wypłat), zamiast zgadywać.

Czy rozwiązanie to jest przeznaczone wyłącznie dla dużych instytucji posiadających wyspecjalizowane biura pomocy finansowej?

Nie. Podpowiedź zawiera zmienne dotyczące typu instytucji i liczby wniosków FAFSA. Szkoła zawodowa przetwarzająca 500 wniosków FAFSA korzysta z tego samego kalendarza zgodności i śledzenia weryfikacji, co uniwersytet publiczny przetwarzający 30 000 wniosków. Grupy weryfikacyjne, kryteria SAP i zasady wypłat są wymogami federalnymi niezależnie od wielkości instytucji. Zobacz również, jak agenci AI mogą usprawnić zarządzanie dotacjami w całej instytucji.