Jak zarządzać wydarzeniami na kampusie przy użyciu AI

Uniwersytety, które śledzą zaangażowanie studentów podczas wydarzeń, odnotowują wzrost wskaźnika retencji z 78% do 92% w przypadku studentów o wysokim poziomie zaangażowania. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować cykle pracy związane z planowaniem wydarzeń, rezerwacją obiektów, koordynacją dostawców, śledzeniem budżetu oraz analizą po wydarzeniu w przypadku setek wydarzeń rocznie.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć kompletną przestrzeń roboczą do zarządzania wydarzeniami na kampusie. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się lukom w koordynacji, które tego rodzaju system ma na celu wyeliminować. Dla większości zespołów zajmujących się wydarzeniami na kampusie problemem nie jest brak pomysłów czy aktywności. Chodzi o to, że planowanie, zatwierdzanie, dostawcy i raportowanie są rozproszone po zbyt wielu narzędziach, przez co nikt nie jest w stanie uzyskać jasnego, pełnego obrazu sytuacji.

Kto powinien korzystać z tych ustawień do zarządzania wydarzeniami na terenie kampusu To ustawienie jest przeznaczone dla zespołów ds. studenckich, biur ds. wydarzeń na kampusie, centrów kariery, zespołów ds. absolwentów, wydziałów akademickich oraz personelu operacyjnego odpowiedzialnego za planowanie, promocję i ocenę wydarzeń na terenie kampusu. Jest ono szczególnie przydatne dla instytucji, które już korzystają z narzędzi do rezerwacji sal lub kalendarzy, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania dostawcami, budżetami, osiami czasu i działaniami po zakończeniu wydarzenia.

Problem: Twój zespół ds. wydarzeń organizuje ponad 200 wydarzeń rocznie, korzystając wyłącznie z wątków e-mailowych i wspólnego dysku

Jeśli zarządzasz wydarzeniami na kampusie, czy to w ramach spraw studenckich, centrum kariery, relacji z absolwentami, czy biura wydziałowego, to już wiesz, jak bolesna może być koordynacja. Sam tydzień orientacyjny wymaga załatwienia spraw związanych z dziesiątkami obiektów, zamówieniami cateringowymi, ustawieniami sprzętu audiowizualnego, oceną ryzyka i oś czasu działań marketingowych. A potem pomnóż to przez zjazdy absolwentów, uroczystości ukończenia studiów, wykłady gościnne, targi pracy, wydarzenia organizacji studenckich i dziesiątki mniejszych programów, które odbywają się co tydzień.

Większość zespołów nadal koordynuje działania, korzystając z kombinacji Dokumentów Google, łańcuchów e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i starszych wersji systemów rezerwacji sal. Wynik: podwójne rezerwacje obiektów, przekroczone terminy dostawców, przekroczenia budżetu, których nikt nie zauważa, dopóki nie przychodzi wyciąg z karty kredytowej, oraz brak standardowego sposobu oceny, czy wydarzenie faktycznie się powiodło. Georgia Southern University przeprowadziła śledzenie ponad 1162 wydarzeń i 79 408 uczestników w ciągu jednego semestru jesiennego, a dane pokazały, że studenci, którzy wzięli udział w co najmniej jednym wydarzeniu, pozostali na uczelni w 79,4%, w porównaniu z 72% ogółu. Wydarzenia mają znaczenie, ale infrastruktura do ich prowadzenia na dużą skalę rzadko nadąża.

Problem koordynacji pogłębia się, gdy uczelnie próbują zmierzyć wpływ wydarzeń. Dane z Uniwersytetu w Houston wykazały, że studenci biorący udział w co najmniej czterech wydarzeniach na kampusie mieli 92% wskaźnik retencji, w porównaniu z 78% w przypadku studentów, którzy nie brali udziału w żadnym wydarzeniu. Wszyscy zgadzają się, że wydarzenia sprzyjają retencji, ale niewiele uczelni dysponuje systemami operacyjnymi umożliwiającymi ich planowanie, realizację i analizę bez wyczerpania zespołu.

Jak Uniwersytet w Miami rozwiązał ten problem: Centrum Kariery i Rozwoju Uniwersytetu w Miami zarządza ponad 200 wydarzeniami studenckimi rocznie, osiągając 98% wskaźnik powodzenia i angażując 19 107 studentów. Przed wdrożeniem ClickUp korzystali z e-maila, Dokumentów Google i spotkań osobistych, nie stosując żadnych standardowych procesów. Michael Turner, zastępca dyrektora: ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy, aby zachować porządek i kontrolę nad wydarzeniami. Platforma ta zapewniła nam repozytorium wiedzy. Dodał: „Jesteśmy na najlepszej drodze, aby stać się wiodącym centrum kariery w Stanach Zjednoczonych. ClickUp jest niezbędny do zapewnienia nam planu działania prowadzącego do powodzenia.

To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie wiedzy eksperckiej w zakresie wydarzeń, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej wokół pracy odbywającej się między obiektami, dostawcami, budżetami i zespołami. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień zarządzania wydarzeniami na terenie kampusu w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w swojej działalności eventowej? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj ją do swoich obiektów, rodzaju wydarzeń oraz modelu zatrudnienia.

Chcesz przetestować podobny model w swojej działalności eventowej? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj ją do swoich obiektów, rodzaju wydarzeń oraz modelu zatrudnienia.

Podpowiedź: Stwórz swoje środowisko pracy do zarządzania wydarzeniami na kampusie z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego Super Agenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy do zarządzania wydarzeniami z szablonami planowania, narzędziami do śledzenia budżetu, cyklami pracy do koordynacji dostawców oraz analizami po wydarzeniu.

Wynikiem tego powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, zawierające szablony osi czasu, przekazywanie własności, punkty kontrolne budżetu oraz cykle pracy związane z raportowaniem. Twój zespół będzie mógł następnie dostosować je do liczby organizowanych wydarzeń, wielkości kampusu i potrzeb operacyjnych.

Superagent ds. zarządzania wydarzeniami na kampusie

→ Gotowy, aby stworzyć swojego pierwszego Super Agenta? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Krok 1: Utwórz strukturę obszaru roboczego

Utwórz dedykowaną przestrzeń o nazwie „Wydarzenia na kampusie” z czterema folderami (lub zacznij od szablonu planowania wydarzeń i dostosuj go do swoich potrzeb):

Pipeline wydarzeń: listy propozycji wydarzeń, wydarzeń zatwierdzonych/w trakcie planowania oraz odrzuconych/odroczonych

Aktywne wydarzenia: listy uporządkowane według rodzaju wydarzenia (spotkania orientacyjne, targi pracy, życie studenckie, absolwenci, wydarzenia akademickie/wykłady, sport)

Zarządzanie dostawcami i obiektami: listy dotyczące kalendarza obiektu, rejestru dostawców oraz śledzenia umów

Po wydarzeniu i archiwa: listy wydarzeń w fazie podsumowania oraz archiwum przeszłych wydarzeń z możliwością wyszukiwania, zawierające szablony i wnioski

Krok 2: Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zadania związanego z wydarzeniem

Dodaj te pola do szablonu zadań wydarzenia, aby każde wydarzenie miało swoje kluczowe dane ( zobacz wszystkie typy pól niestandardowych ):

Pole Typ Cel Data wydarzenia Data Kiedy odbywa się wydarzenie Obiekt Lista rozwijana Związek studencki, centrum sztuk scenicznych, stadion, dziedziniec itp. Przewidywana frekwencja Liczba Prognozowana liczba osób do celów planowania Rzeczywista frekwencja Liczba Liczba osób, które zameldowały się po wydarzeniu Całkowity budżet Waluta Zatwierdzony budżet wydarzenia Rzeczywiste wydatki Waluta Suma bieżących wydatków Rodzaj wydarzenia Lista rozwijana Spotkania orientacyjne, targi pracy, wykłady gościnne, zjazdy absolwentów, organizacje studenckie, absolwenci Poziom ryzyka Lista rozwijana Niski, średni, wysoki (w zależności od liczby uczestników, obecności alkoholu, lokalizacji na świeżym powietrzu itp.)

Krok 3: Wklej podpowiedź do ClickUp Brain

Kreator superagenta do zarządzania wydarzeniami na kampusie

Otwórz ClickUp Brain w swojej nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź swoje zmienne (nazwa instytucji, populacja studentów, wielkość zespołu, roczna liczba wydarzeń, obiekty, budżet). Brain tworzy strukturę zadań, szablony planowania, narzędzia do śledzenia dostawców oraz reguły automatyzacji w postaci zadań i podzadań, z których możesz korzystać od razu. (Jesteś nowy w Super Agents? Zobacz, jak krok po kroku stworzyć swój pierwszy projekt. )

Krok 4: Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania

Automatyzacja działania superagenta ds. zarządzania wydarzeniami na kampusie jako wyzwalacz

Skonfiguruj te podstawowe automatyzacje, aby system działał samodzielnie ( dowiedz się, jak działają pola niestandardowe w automatyzacjach ):

Kiedy… Następnie… Do daty wydarzenia pozostało 8 tygodni Utwórz listę kontrolną planowania na podstawie szablonu, przydziel osobę odpowiedzialną za wydarzenie Do wydarzenia pozostało 6 tygodni Twórz zadania promocyjne: kalendarz mediów społecznościowych, kampania e-mailowa, wnioski o oznakowanie Rzeczywiste wydatki przekraczają 90% całkowitego budżetu Zmień poziom ryzyka na wysoki, powiadom kierownika wydarzenia i kierownika działu Status wydarzenia zmienia się na „Zakończone” Utwórz zadania po wydarzeniu: dystrybucja ankiet, uzgodnienie budżetu, spotkanie podsumowujące Zadanie dotyczące ankiety po wydarzeniu nie zostało zakończone w ciągu 14 dni Eskalacja: Dzień 7 → przypomnienie, Dzień 14 → dyrektor

Zakres obowiązków agenta w całym cyklu zarządzania wydarzeniami

Agent AI do zarządzania wydarzeniami na kampusie to nie chatbot, który odpowiada na pytania dotyczące planowania wydarzeń. To system działający w ramach Twojego obszaru roboczego do zarządzania projektami, który wykonuje ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie Twój zespół ds. wydarzeń wykonuje ręcznie: tworzenie list kontrolnych, śledzenie dostawców, sygnalizowanie przekroczeń budżetu, gromadzenie danych po wydarzeniu.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Koncepcja i zatwierdzenie Generuje zadania związane z propozycjami wydarzeń wraz z etapami zatwierdzania, sprawdza dostępność obiektów w kalendarzu głównym oraz przekazuje wnioski o wstępne zatwierdzenie budżetu do odpowiedniego działu Wątki e-mailowe, ustne zatwierdzenia, ręczne sprawdzanie kalendarza Planowanie Tworzy pełną listę kontrolną planowania na podstawie szablonu, przydziela zadania członkom zespołu z terminami dostosowanymi do daty wydarzenia oraz śledzi oferty i umowy dostawców Skopiowanie zeszłorocznego dokumentu Google i nadzieja, że niczego nie przeoczono promocja Tworzy osę czasu marketingową z zadaniami dla poszczególnych kanałów (media społecznościowe, e-mail, oznakowanie, strona internetowa), śledzi liczbę potwierdzeń udziału oraz sygnalizuje niską liczbę rejestracji w stosunku do celów Rozproszone przypomnienia i posty w mediach społecznościowych publikowane w ostatniej chwili Realizacja Tworzy oś czasu dnia wydarzenia zawierającą harmonogramy dostaw dostawców, zadania dla wolontariuszy oraz kontakty alarmowe w jednym miejscu Wydrukowane segregatory z harmonogramem wydarzeń i tekstami grupowymi Po wydarzeniu Po zakończeniu wydarzenia automatycznie uruchamia dystrybucję ankiet, uzgadnianie budżetu i tworzenie spotkań podsumowujących Ręczne działania następcze, które często nie są realizowane Analiza portfolio Gromadzi dane dotyczące frekwencji, wydatków, satysfakcji i retencji ze wszystkich wydarzeń na potrzeby raportowania semestralnego i rocznego Koniec roku to gorączkowe zbieranie danych z pięciu różnych systemów

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agents w prawdziwym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez sztuczną inteligencję cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich uczelniach wyższych korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej uczelni:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 (ponad 500 wydarzeń rocznie) Użyj pełnej podpowiedzi bez zmian. Dodaj podsumowania budżetów na poziomie działów. Dodaj szablony sympozjów naukowych i konferencji. Uwzględnij śledzenie zgodności wydarzeń sponsorowanych dla partnerów branżowych. Uniwersytet R2 (200–500 wydarzeń rocznie) Uprość zarządzanie dostawcami, tworząc listę preferowanych dostawców zamiast prowadzić śledzenie wszystkich zapytań ofertowych. Ogranicz ocenę ryzyka do dwóch poziomów (standardowy/podwyższony). Skoncentruj analizy na 20 wydarzeniach o największym znaczeniu. Uczelnia oferująca głównie studia licencjackie (100–200 wydarzeń rocznie) Połóż nacisk na wsparcie wydarzeń organizowanych przez organizacje studenckie dzięki uproszczonym cyklom pracy. Dodaj etapy zatwierdzania przez doradców. Skoncentruj promocję na Instagramie i kanałach na terenie kampusu, zamiast na LinkedIn. Szkoła średnia (50–150 wydarzeń rocznie) Skoncentruj się na targach pracy, dniach transferu i wydarzeniach w ramach partnerstwa społecznego. W razie potrzeby dodaj koordynację obiektów na wielu kampusach. Uprość śledzenie budżetu do poziomu przydziałów na poszczególne wydziały. Szkoła zawodowa (20–75 wydarzeń rocznie) Skoncentruj się na wydarzeniach networkingowych dla pracodawców, uroczystościach wręczania certyfikatów i dniach otwartych. Dodaj funkcję śledzenia relacji z pracodawcami. Zastąp szablony wydarzeń dla absolwentów szablonami wydarzeń dla partnerów branżowych.

Zarządzaj wydarzeniami na kampusie w jednym miejscu

Zarządzanie wydarzeniami na kampusie nie działa, gdy listy kontrolne dotyczące planowania, rezerwacje obiektów, działania następcze związane z dostawcami, śledzenie budżetu i raportowanie po wydarzeniu są prowadzone w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić operacje związane z wydarzeniami na kampusie w jeden powtarzalny system, który zapewnia wsparcie dla lepszego planowania, zmniejsza liczbę pominiętych przekazów, zapewnia lepszą widoczność budżetu i jaśniejsze raportowanie wpływu wydarzeń.

Celem nie jest zastąpienie narzędzi do rezerwacji sal ani systemów przechowywania plików. Chodzi o ograniczenie pracy koordynacyjnej związanej z tymi narzędziami, poprawę widoczności w całym cyklu życia wydarzenia oraz pomoc zespołowi w organizacji większej liczby wydarzeń bez nadmiernego obciążenia. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do wielkości kampusu i portfolio wydarzeń, a następnie stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać przez cały rok.

Często zadawane pytania

Czy AI rzeczywiście może poradzić sobie ze złożonością dużych wydarzeń na kampusie, takich jak uroczystość wręczenia dyplomów?

Tak. Agent AI nie podejmuje decyzji dotyczących organizacji wydarzenia. Egzekwuje on cykl pracy związany z planowaniem: tworzy listy kontrolne na podstawie szablonów, przydziela zadania z terminami w odniesieniu do daty wydarzenia, prowadzi śledzenie potwierdzeń dostawców i eskaluje zaległe pozycje. W przypadku uroczystości z ponad 50 podzadaniami właśnie ta struktura zapobiega pominięciu jakichkolwiek elementów.

W jaki sposób rozwiązanie to radzi sobie z wydarzeniami obejmującymi wiele działów i budżetów?

Każde zadanie związane z wydarzeniem zawiera pola niestandardowe dotyczące działu, źródła finansowania i alokacji budżetu. Agent śledzi wydatki na poziomie wydarzenia i przenosi je do pulpitów nawigacyjnych działów i portfeli. Gdy dział spraw studenckich i dział akademicki współorganizują wydarzenie, oba działy widzą swój udział w budżecie i zadaniach w jednym miejscu, a nie w oddzielnych arkuszach kalkulacyjnych.

A co z bezpieczeństwem danych dotyczących wydarzeń studenckich?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Dane dotyczące frekwencji studentów pozostają w Twoim obszarze roboczym dzięki kontrolom uprawnień. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI.

Czy można to zintegrować z naszym istniejącym systemem rezerwacji sal, takim jak 25Live lub EMS?

Obszar roboczy agenta AI współpracuje z istniejącymi narzędziami do planowania. Dane o dostępności obiektów z 25Live lub EMS mogą zasilać pola niestandardowe w każdym zadaniu związanym z wydarzeniem. Agent nie zastępuje Twojego systemu rezerwacji sal. Staje się warstwą operacyjną, w której Twój zespół planuje, koordynuje i raportuje wydarzenia oparte na tych rezerwacjach. Możesz również połączyć systemy poprzez integracje i API ClickUp.

Czym różni się to od zwykłego korzystania ze wspólnego dysku Google Drive do planowania wydarzeń?

Wspólny dysk służy do przechowywania plików. Nie przydziela zadań, nie śledzi terminów, nie eskaluje zaległych elementów, nie oblicza odchyleń budżetowych ani nie generuje raportów po wydarzeniu. ClickUp z agentem AI to warstwa operacyjna, która zamienia proces planowania wydarzeń w zautomatyzowany, łatwy do śledzenia system. Dokumenty planistyczne nadal mogą znajdować się w ClickUp Docs, ale teraz są połączone z zadaniami, osiami czasu i automatyzacjami. Możesz też sprawdzić, jak inne uczelnie radzą sobie z zarządzaniem dotacjami i planowaniem zasobów przy użyciu tego samego podejścia.