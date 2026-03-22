Jak zarządzać obiektami przy użyciu AI

Szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych borykają się z zaległościami w konserwacji przekraczającymi 76 miliardów dolarów, a raport Gordian z 2025 roku pokazuje, że potrzeby w zakresie odnowy kapitałowej wzrosły do ponad 140 dolarów na stopę kwadratową brutto, przy 32,5% niedoborze finansowania. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować śledzenie zleceń, planowanie konserwacji zapobiegawczej, analizę wykorzystania przestrzeni, zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz audyty zgodności, zapewniając zespołom ds. obiektów system, który wykrywa problemy, zanim staną się sytuacjami kryzysowymi.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy do zarządzania obiektami. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się problemom operacyjnym, które tego rodzaju system ma rozwiązać. Dla większości zespołów zarządzających obiektami kampusowymi problemem nie jest brak zadań. Chodzi o to, że zlecenia pracy, inspekcje, harmonogramy konserwacji i aktualizacje dotyczące inwestycji są rozproszone po zbyt wielu niepowiązanych systemach, przez co nikt nie jest w stanie uzyskać jasnego, pełnego obrazu sytuacji.

Dla kogo przeznaczone są te ustawienia zarządzania obiektami To ustawienie jest przeznaczone dla dyrektorów obiektów, kierowników utrzymania ruchu, planistów kampusów, kierowników operacyjnych, zespołów ds. zrównoważonego rozwoju, liderów projektów inwestycyjnych oraz pracowników ds. zgodności odpowiedzialnych za koordynację prac w budynkach, systemach i zespołach serwisowych. Jest ono szczególnie przydatne dla instytucji, które posiadają już system CMMS lub system zarządzania aktywami, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania zleceniami, konserwacją zapobiegawczą, inspekcjami i widocznością projektów.

Problem: Twój zespół ds. obiektów tonie w reaktywnych zleceniach, a zaległości wciąż rosną

Jeśli zarządzasz działem technicznym w szkole wyższej lub na uniwersytecie, znasz ten schemat. Pęka rura w akademiku, w połowie semestru psuje się klimatyzacja w sali wykładowej, wykładowca zgłasza zepsuty projektor, a zanim Twój zespół upora się z tymi sytuacjami awaryjnymi, plan konserwacji zapobiegawczej przesuwa się o kolejny miesiąc. Zaległości się piętrzą. Budynki się starzeją. Budżet – nie.

Liczby są surowe. Agencja ratingowa Moody’s wydała ostrzeżenie, że w ciągu następnej dekady potrzeba będzie od 750 do 950 miliardów dolarów wydatków, aby tylko około 500 ocenianych przez nią instytucji mogło poczynić znaczne postępy w zakresie zaległych prac konserwacyjnych, modernizacji obiektów i nowych inwestycji budowlanych. Tymczasem przeciętny pracownik techniczny zajmuje się obecnie przestrzenią prawie 106 000 stóp kwadratowych brutto, co stanowi wzrost o 25% od 2007 roku, ponieważ kampusy funkcjonują przy mniejszej liczbie osób utrzymujących większą przestrzeń.

Wynik jest przewidywalny: zlecenia naprawowe gromadzą się w przestarzałym systemie CMMS, konserwacja zapobiegawcza trafia do kolumny „konserwacja odroczona”, decyzje dotyczące wykorzystania przestrzeni są podejmowane na podstawie przeczucia, a nie danych, a projekty inwestycyjne przekraczają oś czasu i budżet, ponieważ nikt nie ma widoczności w czasie rzeczywistym w to, co dzieje się w całym portfolio.

Jak CU Anschutz rozwiązał ten problem: Kampus CU Anschutz Uniwersytetu Kolorado zastąpił pięć starszych wersji systemów rozwiązaniem ClickUp, z którego korzysta ponad 170 użytkowników w scentralizowanym zespole IT. Ilość ręcznego raportowania spadła do zera. Anna Alex, dyrektor ds. usług technologicznych kampusu: Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe. To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie systemów zarządzania obiektami, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej obejmującej wszystkie działania w nich realizowane. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień zarządzania obiektami w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w zarządzaniu własnymi obiektami? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj ją do wielkości kampusu, zaległości oraz priorytetów usługowych.

Podpowiedź: Stwórz swój obszar roboczy do zarządzania obiektami z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego Super Agenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz kompletny obszar roboczy do zarządzania obiektami z funkcjami śledzenia zleceń, harmonogramów konserwacji zapobiegawczej, pulpitów nawigacyjnych wykorzystania przestrzeni oraz nadzoru nad projektami inwestycyjnymi.

Wynikiem tego powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, obejmujące hierarchie zadań, logikę eskalacji, kalendarze przeglądów oraz punkty kontrolne projektu. Twój zespół będzie mógł następnie dostosować je do powierzchni kampusu, modelu zatrudnienia i priorytetów konserwacyjnych.

Superagent ds. zarządzania obiektami

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego Super Agenta do zarządzania dotacjami? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego ClickUp.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Krok 1: Utwórz strukturę obszaru roboczego

Utwórz dedykowaną przestrzeń o nazwie „Obiekty kampusu” z pięcioma folderami:

Zlecenia: listy zleceń awaryjnych/pilnych, rutynowych i zakończonych

Konserwacja zapobiegawcza: listy uporządkowane według typu systemu (HVAC, instalacje elektryczne, hydrauliczne, przeciwpożarowe/bezpieczeństwo życia, windy, teren zewnętrzny)

Zarządzanie przestrzenią: listy dotyczące inwentaryzacji pomieszczeń, śledzenia wykorzystania oraz modernizacji wyposażenia technicznego sal lekcyjnych

Projekty inwestycyjne: listy uporządkowane według fazy projektu (planowanie, projektowanie, budowa, zamknięcie)

Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój: listy dotyczące audytów ADA, inspekcji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa życia, zgodności z przepisami środowiskowymi oraz śledzenia zużycia energii

Krok 2: Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zlecenia pracy i zadania projektowego

Dodaj te pola do szablonów zadań, aby każdy element zawierał kluczowe dane ( zobacz wszystkie typy pól niestandardowych ):

Pole Wpisz Cel Budynek Lista rozwijana Nazwa budynku z wykazu obiektów kampusu Pomieszczenie/lokalizacja Krótki tekst Konkretny numer pomieszczenia lub obszar Rodzaj działalności Lista rozwijana Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, hydrauliczne, elektryczne, konstrukcyjne, sprzątanie, tereny zielone itp. Priorytet Lista rozwijana Awaryjne, pilne, rutynowe, zaplanowane Wyznaczony technik Ludzie Osoba odpowiedzialna za pracowników wykonujących prace remontowe Szacowany koszt Waluta Kosztorys części i robocizny Rzeczywisty koszt Waluta Ostateczny koszt po zakończeniu Identyfikator zasobu Krótki tekst Identyfikator sprzętu lub systemu Termin PM Data Najbliższa zaplanowana konserwacja zapobiegawcza

Krok 3: Wklej podpowiedź do ClickUp Brain

Kreator superagenta ds. zarządzania obiektami

Otwórz ClickUp Brain w swojej nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź swoje zmienne (nazwa instytucji, powierzchnia kampusu, liczba budynków, liczba pracowników, budżet operacyjny, zaległości odroczone). Brain tworzy strukturę zadań, harmonogramy konserwacji, listy kontrolne zgodności oraz reguły automatyzacji w postaci zadań i podzadań, z których możesz korzystać od razu. (Jesteś nowy w Super Agents? Zobacz, jak krok po kroku stworzyć swój pierwszy projekt. )

Krok 4: Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania

Automatyzacja zarządzania obiektami

Skonfiguruj te podstawowe automatyzacje, aby system działał samodzielnie ( dowiedz się, jak działają pola niestandardowe w automatyzacjach ):

Kiedy… Następnie… Utworzono nowe zlecenie pracy z priorytetem = Pilne Natychmiast powiadom dyrektora ds. obiektów i technika dyżurnego Zlecenie nie zostało potwierdzone w ciągu 30 minut (sytuacja awaryjna) lub 4 godzin (pilne) Przekaż sprawę dyrektorowi ds. obiektów za pomocą linku do zadania Termin PM upływa za 14 dni Utwórz zlecenie konserwacyjne na podstawie szablonu i przypisz je wyznaczonemu technikowi W tym miesiącu wskaźnik realizacji konserwacji zapobiegawczej spadł poniżej 90% dla wszystkich typów systemów Powiadom kierownika utrzymania ruchu o podsumowaniu Wydatki na projekty inwestycyjne przekraczają 85% budżetu Zmień poziom ryzyka na wysoki, powiadom kierownika zarządzania projektami i wiceprezesa ds. obiektów

Zakres działań agenta w całym cyklu życia zarządzania obiektami

Agent AI do zarządzania obiektami nie jest chatbotem, który odpowiada na pytania dotyczące standardów APPA. Jest to system działający w ramach Twojego obszaru roboczego do zarządzania projektami, który wykonuje ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie zespół ds. obiektów wykonuje ręcznie: klasyfikowanie zleceń, planowanie konserwacji zapobiegawczej, śledzenie projektów inwestycyjnych oraz sygnalizowanie luk w zgodności z przepisami.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Przyjmowanie zleceń Klasyfikuje przychodzące zgłoszenia według branży, priorytetu i budynku, przydziela je odpowiedniemu technikowi w oparciu o rodzaj branży i obciążenie pracą oraz uruchamia licznik czasu reakcji Rozmowy telefoniczne, e-maile i zgłoszenia osobiste rejestrowane na papierze lub w przestarzałym systemie CMMS Konserwacja zapobiegawcza Automatycznie generuje zlecenia konserwacji zgodnie z harmonogramem, śledzi wskaźniki realizacji według typu systemu oraz sygnalizuje, gdy sprzęt przekroczy przewidywany okres użytkowania Harmonogramy konserwacji oparte na arkuszach kalkulacyjnych, których nikt nie aktualizuje po lutym Zarządzanie przestrzenią Śledzi wskaźniki wykorzystania sal, sygnalizuje przestrzenie niedostatecznie wykorzystywane i przeładowane harmonogramami, monitoruje status technologii w salach lekcyjnych oraz zgodność z przepisami ADA dla poszczególnych sal Roczne audyty przestrzeni, które są nieaktualne jeszcze przed opublikowaniem Projekty inwestycyjne Śledź kamienie milowe projektu, budżet, zlecenia zmian i harmonogram wszystkich aktywnych projektów w jednym pulpicie, automatycznie sygnalizując przekroczenia Cotygodniowe aktualizacje e-mailowe od architekta oraz arkusz kalkulacyjny prowadzony przez wiceprezesa Zrównoważony rozwój Monitoruje zużycie energii na poziomie budynku, sygnalizuje anomalie w zużyciu oraz prowadzi śledzenie postępów projektów modernizacyjnych w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju kampusu Rachunki za media sprawdzane co kwartał, jeśli ktoś się tym zajmie Zgodność z przepisami Zarządza harmonogramami przeglądów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa życia, zgodności z ADA, wymogów środowiskowych i regulacyjnych, z automatycznym eskalowaniem elementów przeterminowanych Przypomnienia kalendarzowe i pamięć instytucjonalna zapewniana przez kadrę kierowniczą

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agents w rzeczywistym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez AI cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 (ponad 5 mln m² powierzchni użytkowej, ponad 200 budynków) Użyj pełnej podpowiedzi w obecnej postaci. Dodaj wymagania dotyczące zgodności specyficzne dla laboratoriów badawczych (komory bezpieczeństwa biologicznego, dygestoria, pomieszczenia czyste). Dodaj zarządzanie obiektami z hodowlami zwierząt. Uwzględnij koordynację między kampusami, jeśli ma to zastosowanie. Przewiduj ponad 10 000 zleceń pracy rocznie. Uniwersytet R2 (1–5 mln m² powierzchni użytkowej, 50–200 budynków) Uprość sekcję projektów inwestycyjnych, aby skupić się na 10 najważniejszych aktywnych projektach. Ogranicz kategorie zgodności z przepisami do wymagań obowiązujących w Twoim stanie. Skonsoliduj śledzenie zrównoważonego rozwoju na poziomie kampusu, a nie poszczególnych budynków. Uczelnia głównie studiów licencjackich (500 tys. – 2 mln m² powierzchni użytkowej, 20–75 budynków) Skoncentruj się na konserwacji akademików jako kategorii priorytetowej (generuje ona najwięcej zleceń). Uprość rejestr sprzętu, ograniczając go wyłącznie do głównych systemów. Dodaj formularz zgłoszenia zlecenia dla studentów z automatycznym przypisywaniem. Szkoła wyższa typu community college (200 tys. – 1 mln m² powierzchni użytkowej, 5–30 budynków) Skoncentruj się na utrzymaniu sal lekcyjnych i laboratoriów, ponieważ te przestrzenie mają wpływ na liczbę zapisów. W razie potrzeby dodaj routing zleceń naprawczych obejmujący wiele kampusów. Uprość harmonogramy konserwacji zapobiegawczej do cykli kwartalnych. Zastąp śledzenie projektów inwestycyjnych listą priorytetów konserwacji odroczonej. Szkoła zawodowa (50 000–500 000 m² powierzchni użytkowej, 1–10 budynków) Skoncentruj się na konserwacji sprzętu specjalistycznego (warsztaty, laboratoria, pomieszczenia symulacyjne). Uprość zarządzanie przestrzenią, ograniczając je wyłącznie do planowania rezerwacji sal. Dodaj wymagania zgodności specyficzne dla branży (np. OSHA dla warsztatów spawalniczych, przepisy sanitarne dla laboratoriów kulinarnych).

Zarządzaj obiektami w jednym miejscu

Zarządzanie obiektami przestaje działać, gdy zlecenia pracy, harmonogramy konserwacji zapobiegawczej, dane dotyczące przestrzeni, projekty inwestycyjne i dokumentacja zgodności są przechowywane w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić operacje związane z obiektami w jeden powtarzalny system, który wspiera szybszą reakcję na zlecenia pracy, bardziej spójną konserwację zapobiegawczą, lepsze śledzenie zgodności oraz większą widoczność w całym portfolio kampusu.

Celem nie jest zastąpienie systemów CMMS lub systemów zarządzania aktywami. Chodzi o zmniejszenie nakładu pracy związanego z ich koordynacją, poprawę widoczności tego, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności, oraz pomoc zespołowi w wyprzedzaniu zaległych prac konserwacyjnych zamiast ciągłego reagowania na nie. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do wielkości kampusu i priorytetów obiektów, a następnie stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać na co dzień.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo.

Często zadawane pytania

Czy agent AI może faktycznie zastąpić nasze systemy CMMS, takie jak SchoolDude czy TMA?

Agent AI nie zastępuje Twojego systemu CMMS. Staje się warstwą operacyjną działającą nad nim. Dane zleceń serwisowych z Twojego CMMS mogą być synchronizowane z polami niestandardowymi ClickUp, podczas gdy agent zajmuje się przydzielaniem zadań, eskalacją, planowaniem konserwacji zapobiegawczej i raportowaniem, z czym większość starszych wersji narzędzi CMMS radzi sobie słabo. Wiele zespołów ds. obiektów kampusowych używa ClickUp jako warstwy cyklu pracy, zachowując jednocześnie swój system CMMS do rejestrowania zasobów. Możesz również zobaczyć, jak kampusy wykorzystują to samo podejście do zarządzania dotacjami i planowania zasobów.

W jaki sposób pomoże to w uporaniu się z zaległościami w zakresie konserwacji?

Agent przeprowadza śledzenie każdego odroczonego elementu wraz z szacunkowym kosztem, poziomem priorytetu, wpływem na budynek i ryzykiem bezpieczeństwa. Generuje on pulpit z listą zaległości uszeregowanych według priorytetów, który kierownictwo obiektu może przedstawić administracji i zarządowi, opierając się na rzeczywistych danych, a nie szacunkach. Gdy fundusze kapitałowe staną się dostępne, lista zaległości jest już uszeregowana i gotowa do podjęcia decyzji.

A co z bezpieczeństwem danych dotyczących obiektów i budynków?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Dane dotyczące budynków, plany pięter i dokumentacja zgodności pozostają w Twoim obszarze roboczym dzięki kontroli uprawnień. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI.

Czy nasi technicy utrzymania ruchu mogą korzystać z tego na polu?

Tak. Aplikacja mobilna ClickUp pozwala technikom przeglądać przydzielone zlecenia, aktualizować status, rejestrować czas pracy i dodawać zdjęcia z telefonu lub tabletu. Nie muszą wracać do warsztatu, aby zaktualizować system CMMS na komputerze stacjonarnym. Przełożeni widzą status w czasie rzeczywistym bez konieczności ścigania pracowników w celu uzyskania aktualnych informacji.

Czy jest to przydatne tylko dla dużych uczelni z licznymi zespołami ds. obiektów?

Nie. Podpowiedź zawiera zmienne dotyczące wielkości kampusu, liczby budynków i liczby pracowników. Szkoła wyższa z 5 budynkami i 8 pracownikami obsługi technicznej korzysta z tej samej automatyzacji planowania konserwacji i śledzenia zleceń, co uniwersytet badawczy z 200 budynkami i 150 pracownikami. System skaluje się wraz z Twoim portfolio. Mniejsze instytucje często odczuwają największy wpływ, ponieważ mają mniej osób zajmujących się tymi samymi rodzajami zadań.