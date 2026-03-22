Jak przeprowadzać badania instytucjonalne z wykorzystaniem AI

Biura IR poświęcają ponad połowę swojego czasu na raportowanie zgodności, a mimo to tylko 39% kierowników IR twierdzi, że poziom zatrudnienia jest odpowiedni. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować śledzenie zgłoszeń IPEDS, zarządzanie zapytaniami o dane, administrowanie ankietami, wsparcie w zakresie akredytacji oraz cykle pracy, dzięki czemu Twój zespół IR będzie mógł skupić się na analizie strategicznej, której faktycznie potrzebuje kierownictwo.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć kompletną przestrzeń roboczą do badań instytucjonalnych. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się nadmiarowi zadań operacyjnych, który tego rodzaju system ma rozwiązać. W przypadku większości biur IR problemem nie jest brak wiedzy specjalistycznej w zakresie danych. Chodzi o to, że cykle zgodności, zapytania ad hoc, harmonogramy ankiet i wsparcie w zakresie akredytacji konkurują o uwagę w rozłączonych cyklach pracy.

Kto powinien korzystać z tych ustawień do badań instytucjonalnych Ta konfiguracja jest przeznaczona dla dyrektorów ds. badań instytucjonalnych, analityków, zespołów ds. efektywności instytucjonalnej, administratorów ankiet, personelu wspierającego akredytację oraz biur wsparcia decyzyjnego odpowiedzialnych za raportowanie, analitykę i koordynację zgodności. Jest ona szczególnie przydatna dla instytucji, które dysponują już narzędziami do raportowania i analizy biznesowej, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania terminami, zapytaniami o dane, ankietami i cyklicznymi cyklami raportowania.

Problem: Twoje biuro badań instytucjonalnych jest fabryką raportowania, podczas gdy powinno być strategicznym atutem

Jeśli prowadzisz biuro badań instytucjonalnych, znasz ten cykl: przesłane zgłoszenia do IPEDS pochłaniają całe miesiące, doraźne zapytania o dane piętrzą się szybciej, niż jesteś w stanie je przetworzyć, samooceny akredytacyjne wymagają danych historycznych, które musisz odtworzyć od podstaw, a prorektor chce prognozy rekrutacyjne do piątku.

Liczby to potwierdzają. Ankieta AIR z 2021 r. wykazała, że większość biur IR poświęca ponad połowę czasu na raportowanie, od zgodności z przepisami federalnymi, przez przesłane zgłoszenia wymagane przez stan, po wewnętrzne analizy wspierające podejmowanie decyzji. Tymczasem ankieta AIR z 2023 r. dotycząca obciążenia wykazała, że 53% specjalistów ds. badań instytucjonalnych twierdzi, iż liczba pracowników jest niewystarczająca do wykonania bieżącego obciążenia pracą, a tylko 39% kierowników biur IR uważa, że ich kadra jest odpowiednia. NCES szacuje, że samo raportowanie w ramach IPEDS zajmuje od 157 do 193 godzin rocznie na instytucję, a proponowane rozszerzenia federalne mogą zwiększyć obciążenie pracą o ponad 740 000 godzin w całym sektorze.

W wyniku: biura badań instytucjonalnych stają się fabrykami raportowania reagującego na bieżące potrzeby, zamiast strategicznymi partnerami analitycznymi, których potrzebują ich instytucje. Wykładowcy czekają tygodniami na odpowiedzi na zapytania o dane. Pulpity nawigacyjne dotyczące rekrutacji są aktualizowane tylko wtedy, gdy ktoś ma na to czas. Przygotowania do akredytacji stają się działaniem w trybie awaryjnym. A wiedza instytucjonalna, która łączy to wszystko w całość, tkwi w głowie jednej osoby.

Jak CU Anschutz rozwiązał ten problem: Kampus CU Anschutz Uniwersytetu Kolorado zastąpił pięć starszych wersji systemów platformą ClickUp, z której korzysta ponad 170 użytkowników w scentralizowanym zespole IT. Ilość ręcznego raportowania spadła do zera. Anna Alex, dyrektor ds. usług technologicznych kampusu: Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe. To właśnie jest okazja. Nie chodzi o zastąpienie narzędzi analitycznych, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej wokół terminów, zapytań i związanych z nimi zadań raportowania. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień badań instytucjonalnych w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w swoim biurze badań instytucjonalnych? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do swoich obowiązków w zakresie raportowania, liczby pracowników oraz newralgicznych punktów cyklu pracy.

Podpowiedź: Stwórz swój obszar roboczy do badań instytucjonalnych z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego Super Agenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy do obsługi badań instytucjonalnych z funkcjami śledzenia IPEDS, zarządzania zapytaniami o dane, cyklami pracy ankiet i wszystkim innym.

Wynikiem tego powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, obejmujące hierarchię zadań, wewnętrzne terminy, przekazywanie odpowiedzialności oraz punkty kontrolne raportowania. Twój zespół może następnie dostosować je do rodzaju instytucji, obowiązków raportowania oraz obciążenia kadrowego.

Superagent ds. badań instytucjonalnych

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego Super Agenta do zarządzania dotacjami? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Krok 1: Utwórz strukturę obszaru roboczego

Utwórz dedykowaną przestrzeń o nazwie „Badania instytucjonalne” z folderami odpowiadającymi Twoim podstawowym funkcjom:

IPEDS i raportowanie federalne: listy dla każdego okresu gromadzenia danych (jesień, zima, wiosna) wraz z zadaniami dla poszczególnych elementów ankiety

Zapytania o dane: listy dotyczące kolejki oczekujących, zadań w trakcie postępu, w trakcie weryfikacji, dostarczonych oraz archiwum bazy wiedzy

Ankiety i oceny: listy aktywnych ankiet, kalendarz ankiet, zakończone ankiety wraz z archiwum wyników

Akredytacja: listy według akredytatora lub cyklu akredytacyjnego, z podlistami dla każdego standardu

Analizy i pulpity nawigacyjne: listy do śledzenia rekrutacji, analizy retencji, porównań z innymi uczelniami, wskaźników KPI planu strategicznego oraz aktualizacji zbioru danych

Krok 2: Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zadania IR

Dodaj te pola do szablonu zadań IR, aby w każdym projekcie kluczowe dane były widoczne na pierwszy rzut oka ( zobacz wszystkie typy pól niestandardowych ):

Pole Wpisz Cel Nazwa raportu/komponentu Krótki tekst Komponent IPEDS, nazwa ankiety lub tytuł zapytania Okno zbierania danych Lista rozwijana Jesień, zima, wiosna, doraźne Osoba odpowiedzialna za klucze Ludzie Osoba odpowiedzialna za przesłane dane Źródło danych Lista rozwijana Banner, PeopleSoft, hurtownia danych, ręczne, zewnętrzne Termin federalny Data Termin przesłania wniosków do NCES/instytucji akredytującej Termin wewnętrzny Data Ustal termin na 10 dni roboczych przed federalnym terminem Priorytet Lista rozwijana Pilne, Standardowe, Niskie Wnioskodawca Krótki tekst Osoba lub dział składający zapytanie o dane

Krok 3: Wklej podpowiedź do ClickUp Brain

Kreator badań instytucjonalnych

Otwórz ClickUp Brain w swojej nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź swoje zmienne (nazwa instytucji, typ, liczba studentów, liczba pracowników, obowiązki związane z raportowaniem, aktualne narzędzia). Brain tworzy strukturę zadań, kalendarze IPEDS, cykle pracy związane z zapytaniami o dane oraz reguły automatyzacji w postaci zadań i podzadań, z których możesz korzystać od razu. (Jesteś nowy w Super Agents? Zobacz, jak krok po kroku stworzyć swój pierwszy projekt. )

Krok 4: Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania

Automatyzacja badań instytucjonalnych

Skonfiguruj te podstawowe automatyzacje, aby system działał samodzielnie ( dowiedz się, jak działają pola niestandardowe w automatyzacjach ):

Kiedy… Następnie… Otwarcie okna zbierania danych IPEDS (według daty) Twórz zadania dla każdego elementu ankiety, przydzielaj osoby odpowiedzialne i ustalaj wewnętrzne terminy Zapytanie o dane przesłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Automatycznie przypisuj zadania analitykom na podstawie tematu i ustalaj szacowaną datę zakończenia według priorytetu Wskaźnik odpowiedzi na ankietę spada poniżej celu przy progu przypomnienia Przekaż sprawę do dyrektora ds. badań instytucjonalnych, uruchom wyzwalacz kolejnej serii przypomnień Do wewnętrznego terminu pozostało 5 dni, a status zadania nie jest „W trakcie przeglądu” Wyślij powiadomienie do osoby odpowiedzialnej za klucze i dyrektora ds. badań instytucjonalnych Termin na samodzielną ocenę akredytacyjną upływa za 30 dni Stwórz listę kontrolną dostarczania danych i powiadom pracowników działu badań instytucjonalnych przypisanych do poszczególnych standardów

Zakres działań agenta w całym cyklu badań instytucjonalnych

Agent AI do badań instytucjonalnych nie jest narzędziem do raportowania ani pulpitem BI. To system działający w ramach Twojego obszaru roboczego do zarządzania projektami, który wykonuje ustrukturyzowane, oparte na terminach zadania koordynacyjne, które obecnie Twój zespół wykonuje ręcznie: zarządzanie harmonogramami IPEDS, przekazywanie zapytań o dane, śledzenie kampanii ankietowych oraz organizowanie dokumentacji akredytacyjnej.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Raportowanie federalne Śledzi wszystkie 12 komponentów IPEDS w trzech oknach zbierania danych dzięki przypisaniu osób odpowiedzialnych, sprawdzaniu spójności między komponentami oraz potwierdzeniom przesłanych danych Ręczne śledzenie terminów w kalendarzu, koordynacja z osobami odpowiedzialnymi za dane za pośrednictwem e-maila, uzgadnianie danych w ostatniej chwili Zapytania o dane Kieruje przychodzące zapytania do analityków według tematu, śledzi czas realizacji oraz tworzy przeszukiwalną bazę wiedzy zawierającą informacje o zakończonych zadaniach Przyjmowanie zgłoszeń przez e-mail, kolejki w arkuszach kalkulacyjnych, odtwarzanie analizy zrobionej dwa lata temu Przeprowadzanie ankiet Zarządza całym cyklem życia ankiety, od wyboru narzędzia po rozpowszechnianie wyników, śledzi wskaźniki odpowiedzi za pomocą automatycznych przypomnień oraz porównuje wyniki z innymi podmiotami z branży Rozdrobnione zarządzanie ankietami, ręczne wysyłanie e-maili z przypomnieniami, wyniki leżące w folderach, których nikt nie czyta Wsparcie w zakresie akredytacji Dostosowuje wymagania dotyczące danych do standardów akredytacyjnych, prowadzi śledzenie gromadzenia dowodów oraz zarządza procesem przetwarzania danych z samooceny z kontrolą wersji Gromadzenie danych w pośpiechu, dokumenty bez wersji, rozproszone dowody na dyskach udostępnianych Analizy i raportowanie Zarządza pulpitami nawigacyjnymi dotyczącymi rekrutacji, retencji i ukończenia studiów dzięki automatycznej aktualizacji danych i porównaniom z innymi uczelniami Roczne ręczne aktualizacje zbiorów danych, doraźne porównania z innymi podmiotami, nieaktualne pulpity nawigacyjne Zarządzanie wiedzą Zachowuje wiedzę instytucjonalną w uporządkowanych historiach zadań, archiwach zapytań o dane oraz udokumentowanych metodach Utrata kluczowej wiedzy w wyniku rotacji personelu zajmującego się badaniami instytucjonalnymi oraz niespójności metodologiczne między analitykami

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agents w prawdziwym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez AI cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy kategorii R1 (duże biuro ds. badań instytucjonalnych, ponad 5 pracowników) Użyj pełnej podpowiedzi w obecnej postaci. Dodaj śledzenie wydatków na badania (ankieta HERD). Dodaj analizy na poziomie studiów magisterskich (czas uzyskania dyplomu, pakiety finansowania, wyniki zatrudnienia). Spodziewaj się złożonego zarządzania grupami porównawczymi z uwzględnieniem grup docelowych i rzeczywistych. Uniwersytet R2 (średniej wielkości biuro ds. badań instytucjonalnych, 3–5 pracowników) Uprość obsługę ankiet NSSE oraz 1–2 ankiet instytucjonalnych. Skoncentruj benchmarking na konkurentach regionalnych. Dodaj cykl pracy dotyczący wsparcia danych z programów sponsorowanych, jeśli dział badań instytucjonalnych zajmuje się raportowaniem danych z dotacji Uczelnia oferująca głównie studia licencjackie (małe biuro ds. badań instytucjonalnych, 1–3 pracowników) Połącz śledzenie IPEDS i zapytania o dane w jednym cyklu pracy, ponieważ jedna osoba może zajmować się obiema zadaniami. Połóż nacisk na bazę wiedzy, ponieważ małe biura są najbardziej narażone na utratę wiedzy spowodowaną rotacją pracowników. Dodaj analizę skuteczności nauczania. Szkoła wyższa typu community college (połączone biuro IR/IE, 1–4 pracowników) Zastąp NSSE przez CCSSE. Dodaj wskaźniki Perkins V oraz wskaźniki finansowania opartego na wynikach na poziomie stanowym. Skoncentruj się na wynikach kształcenia rozwojowego, wskaźnikach przenoszenia się studentów oraz wskaźnikach rozwoju kadr. Dodaj śledzenie skuteczności ścieżek edukacyjnych. Szkoła zawodowa (minimalny zakres badań instytucjonalnych, 1–2 pracowników) Uprość raportowanie do IPEDS, ujawnianie informacji o zatrudnieniu przynoszącym dochód oraz wymagania dotyczące danych akredytacyjnych. Skoncentruj się na wskaźnikach ukończenia studiów, wskaźnikach zatrudnienia absolwentów oraz wskaźnikach zdawalności egzaminów licencyjnych. Dodaj śledzenie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie kampusu , jeśli dział badań instytucjonalnych zajmuje się raportowaniem Clery.

Często zadawane pytania

Czy AI może rzeczywiście pomóc w raportowaniu w ramach IPEDS?

Tak. Agenci AI nie wypełniają ankiet IPEDS za Ciebie. Zarządzają oni cyklem pracy związanym z IPEDS: śledzą, które elementy są wymagalne, przydzielają osoby odpowiedzialne, egzekwują wewnętrzne terminy, przeprowadzają kontrole spójności między elementami oraz dokumentują zmiany. Wiedza na temat danych pozostaje w rękach Twojego zespołu ds. badań instytucjonalnych. Koszty zarządzania projektami są zautomatyzowane.

W jaki sposób rozwiązuje to problem ciągle napływających doraźnych zapytań o dane?

System zarządzania zapytaniami o dane tworzy ustrukturyzowany proces przyjmowania zgłoszeń, klasyfikacji priorytetów oraz kolejkę, która zastępuje obecny model „kto pierwszy wyśle e-mail do działu badań instytucjonalnych, ten pierwszy otrzyma odpowiedź”. Zapytania są oznaczane etykietami tematycznymi, przypisywane do analityków i archiwizowane w przeszukiwalnej bazie wiedzy. Gdy w przyszłym roku ktoś zada to samo pytanie, poprzednią analizę można znaleźć w ciągu kilku sekund.

A co z bezpieczeństwem danych i zgodnością z FERPA?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia do obszaru roboczego ClickUp mogą ograniczać dostęp w zależności od roli, dzięki czemu tylko upoważnieni analitycy mają dostęp do danych na poziomie studentów. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Czy jest to zamiennik Tableau lub Power BI?

Nie. ClickUp z agentem AI zarządza cyklem pracy i koordynacją projektów związanych z analizami. Tableau, Power BI oraz R/Python zajmują się wizualizacją i analizą statystyczną. Agent prowadzi śledzenie, kiedy pulpity nawigacyjne wymagają aktualizacji, przekazuje zapytania o dane do analityków i zarządza harmonogramami IPEDS. Służą one różnym celom i najlepiej sprawdzają się w połączeniu.

W jaki sposób pomaga to małym biurom ds. badań instytucjonalnych, zatrudniającym zaledwie jedną lub dwie osoby?

Największe korzyści odnoszą małe biura. Gdy jedna osoba zajmuje się IPEDS, zapytaniami o dane, ankietami i akredytacją, ryzyko pominięcia jakiegoś zadania jest największe. Agent egzekwuje terminy, utrzymuje bazę wiedzy (co ma kluczowe znaczenie, gdy ta osoba odejdzie) i zapewnia strukturę, dzięki której 1–2 osoby działają jak pięcioosobowy zespół. Zobacz również, jak agenci AI mogą pomóc biurom doradztwa akademickiego i pomocy finansowej.