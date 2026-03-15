Jak prowadzić doradztwo akademickie z wykorzystaniem AI

Przeciętny doradca akademicki zarządza 296 studentami, a w dużych instytucjach liczba ta wzrasta do 600. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować planowanie spotkań, śledzenie postępów w uzyskiwaniu stopni naukowych, rozwiązywanie problemów z blokadami rejestracji oraz oznaczanie studentów zagrożonych niepowodzeniem, dając doradcom czas potrzebny na rozmowy, które faktycznie zmieniają wyniki studentów.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy do doradztwa. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się nadmiarowi zadań operacyjnych, który tego rodzaju system ma na celu rozwiązać. W przypadku większości ośrodków doradczych problem nie polega na tym, że doradcy nie wiedzą, czego potrzebują studenci. Chodzi o to, że sprawy, wstrzymania, działania informacyjne i dokumentacja są rozproszone po zbyt wielu niepowiązanych narzędziach, aby zespół mógł pracować proaktywnie.

Kto powinien korzystać z tych ustawień doradztwa akademickiego To ustawienia są przeznaczone dla dyrektorów centrów doradztwa, doradców akademickich, zespołów ds. sukcesu studentów, pracowników ds. utrzymania studentów, zespołów wsparcia rejestracji oraz administratorów odpowiedzialnych za koordynację doradztwa, działań informacyjnych i działań następczych dotyczących studentów. Są one szczególnie przydatne dla instytucji, które posiadają już systemy studenckie, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania sprawami, blokadami, interwencjami i dokumentacją doradczą.

Problem: Twoje centrum doradztwa zajmuje się segregacją spraw zamiast doradztwem

Jeśli zarządzasz centrum doradztwa, statystyki nie są po Twojej stronie. Ogólnokrajowa ankieta NACADA wykazała, że średnia liczba spraw obsługiwanych przez pełnoetatowego doradcę wynosi 296 studentów, a duże instytucje dokonują raportowania na poziomie średnim wynoszącym 600. Przy takich proporcjach indywidualne spotkania stają się luksusem. Większość interakcji ma charakter transakcyjny: usunięcie blokady, zatwierdzenie odstępstwa, udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie dotyczące warunków wstępnych już po raz trzeci dzisiaj.

Koszty wynikające z tego są wymierne. Badanie przeprowadzone przez Inside Higher Ed/College Puls wykazało, że prawie połowa studentów nie otrzymała porad dotyczących kursów i sekwencji wymaganych do ukończenia studiów, a tylko 52% twierdzi, że w ogóle otrzymało informacje na temat postępów w uzyskiwaniu dyplomu. Ta luka nie wynika z tego, że doradcy się nie przejmują. Wynika to z tego, że doradcy są zasypani ręcznymi procesami: kopiowaniem planów studiów do arkuszy kalkulacyjnych, wysyłaniem e-maili z przypomnieniami o rejestracji, dokumentowaniem notatek doradczych w trzech różnych systemach oraz ściganiem studentów, którzy nie dotarli na spotkania.

Kiedy doradztwo ma charakter reaktywny, studenci wypadają z systemu. Studenci bez zadeklarowanego kierunku studiów dryfują. Punkty z przeniesienia pozostają nieocenione. Studenci pierwszego pokolenia, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, otrzymują go najmniej, ponieważ to właśnie oni najrzadziej aktywnie umawiają się na spotkanie.

Jak Uniwersytet Miami rozwiązał ten problem: Uniwersytet Miami skonsolidował rozproszone działania związane z obsługą studentów w ClickUp, zastępując oddzielne narzędzia scentralizowaną platformą, która stała się repozytorium wiedzy służącym do śledzenia 19 107 interakcji ze studentami. ero. Michael Turner, zastępca dyrektora: ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy, aby zachować porządek i być na bieżąco. Platforma ta stanowi dla nas repozytorium wiedzy.

To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie systemów doradztwa, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej wokół cykli pracy związanych z wsparciem studentów. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień operacji doradczych w ramach platformy do zarządzania projektami.

Chcesz przetestować podobny model w swoim centrum doradztwa? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do swojego modelu doradztwa, liczby spraw oraz priorytetów w zakresie wsparcia studentów.

Podpowiedź: Stwórz obszar roboczy do doradztwa z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego ClickUp Super Agent, wprowadź dane swojej uczelni, a otrzymasz zakończony obszar roboczy do doradztwa z pulpitami nawigacyjnymi dotyczącymi liczby spraw, śledzeniem postępów w uzyskiwaniu stopni naukowych, cyklami pracy związanymi z umawianiem spotkań i wszystkim innym.

Wynikiem tego powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, obejmujące hierarchię zadań, logikę działań informacyjnych, punkty kontroli ryzyka oraz cykle pracy związane z doradztwem. Twój zespół będzie mógł następnie dostosować je do modelu doradztwa, populacji studentów i obciążenia kadrowego.

Super Agent ds. doradztwa akademickiego

Podpowiedź:

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Zanim skonfigurujesz swoją przestrzeń, zbierz dane doradcze, z których Twój zespół już korzysta w zakresie spraw, spotkań, postępów w uzyskiwaniu stopni naukowych, blokad rejestracji i cykli pracy interwencyjnych. Zazwyczaj obejmują one klasyfikację studentów, kierunek studiów lub status „nieokreślony”, przydzielonego doradcę, średnią ocen (GPA), punkty zakończone, informacje o audycie stopni naukowych, blokady rejestracji oraz historię ostatnich kontaktów doradczych. Rozpoczęcie od czystych danych wejściowych sprawia, że Twoje automatyzacje, pulpity nawigacyjne i cykle pracy kontaktów z uczniami są znacznie bardziej niezawodne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego Utwórz dedykowaną przestrzeń o nazwie Doradztwo akademickie. Dodaj foldery odzwierciedlające Twój cykl pracy w doradztwie: „Aktywne sprawy” dla list studentów przypisanych do doradców lub wydziałów, „Spotkania i działania informacyjne” dla zaplanowanych spotkań, wizyt bez umówienia, doradztwa grupowego i proaktywnych kampanii informacyjnych, „Rejestracja i blokady” dla rozwiązywania blokad, wniosków o nadpisanie ustawień i gotowości do rejestracji, „Wybór kierunku studiów” dla studentów, którzy nie zadeklarowali kierunku, oraz cykli pracy związanych z deklaracją, a także „Interwencje” dla studentów zagrożonych niepowodzeniem, wsparcia w okresie próbnym i planów działań następczych. Skonfiguruj pola niestandardowe w każdym zadaniu studenta Dodaj pola niestandardowe do szablonów zadań studenckich, aby każdy rekord podopiecznego zawierał kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do proaktywnego doradztwa i śledzenia postępów. Dodaj pola dotyczące identyfikatora studenta, klasyfikacji, kierunku głównego lub dodatkowego, przydzielonego doradcy, średniej ocen (GPA), zakończonych punktów, poziomu ryzyka, daty ostatniego kontaktu doradczego, blokad rejestracji oraz następnej wizyty. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i zarządzanie sprawami są znacznie bardziej niezawodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w swojej nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, model doradztwa, liczbę doradców, średnią liczbę spraw oraz aktualnie używane narzędzia. Wykorzystaj wygenerowany wynik do stworzenia pierwszego szkicu pulpitów nawigacyjnych dotyczących liczby spraw, cykli pracy związanych z umawianiem spotkań, systemu zarządzania wstrzymaniami oraz procesów interwencyjnych, a następnie dostosuj go do swojego modelu doradztwa. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Utwórz automatyzacje, aby praca doradcza przebiegała płynnie bez ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły jako wyzwalacze proaktywnych działań informacyjnych, eskalowania nierozwiązanych blokad rejestracji, oznaczania studentów bez deklaracji kierunku zbliżających się do limitu punktów, podawania podpowiedzi dotyczących dokumentacji po spotkaniu oraz identyfikowania studentów zagrożonych przed ich zniknięciem z pola widoku.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zacznij od jednego cyklu pracy, np. wstrzymań rejestracji, działań informacyjnych skierowanych do studentów zagrożonych niepowodzeniem lub działań następczych po spotkaniach, zanim wdrożysz system w całym procesie doradztwa. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi dopracować szablony, procedury przekazywania spraw i reguły automatyzacji przed rozszerzeniem zakresu działania.

Zalecane pola niestandardowe dla zadań związanych z doradztwem akademickim

Pola te tworzą spójny rejestr operacyjny obejmujący sprawy studentów, spotkania, planowanie studiów, rozwiązywanie blokad oraz cykle pracy interwencyjne.

Dziedzina Typ Cel ID studenta Krótki tekst Unikalny identyfikator studenta Klasyfikacja Lista rozwijana Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, studia magisterskie, przeniesienie Kierunek główny/dodatkowy Lista rozwijana Program akademicki studenta lub status poszukiwania kierunku studiów Przypisany doradca Ludzie Główny doradca odpowiedzialny za studenta Średnia ocen Liczba Podsumowanie wyników w nauce Zakończone punkty Liczba Postępy w uzyskiwaniu dyplomu Poziom ryzyka Lista rozwijana Zielony, żółty, czerwony Ostatni kontakt doradczy Data Najnowsze interakcje między studentami a doradcami Wstrzymania rejestracji Etykiety lub lista rozwijana Wstrzymanie doradztwa, wstrzymanie finansowe, wstrzymanie ze względu na szczepienia, wstrzymanie ze względu na zachowanie, konieczne nadpisanie Następna wizyta Data Nadchodzące spotkanie doradcze Status postępów w uzyskaniu tytułu Lista rozwijana Na dobrej drodze, Wymagająca weryfikacji, Zagrożona, Weryfikacja ukończenia studiów Status „niezadeklarowany” Lista rozwijana Zadeklarowani, Rozważający, Zawężający opcje, Zamiar zadeklarowania

Przykłady podstawowej automatyzacji w doradztwie akademickim

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które zapewnią ciągłość cykli pracy w zakresie spraw, działań informacyjnych, wstrzymań i interwencji bez konieczności powtarzania ręcznych czynności kontrolnych.

Kiedy… Następnie… Student nie miał kontaktu z doradcą przez 60 dni Utwórz zadanie dotyczące proaktywnego kontaktu z klientami i przypisz je doradcy Ocena śródokresowa z przedmiotu kierunkowego spadła poniżej C Oznacz studenta jako „żółte ryzyko” i utwórz zadanie dotyczące spotkania kontrolnego Student ma blokadę doradczą przed rozpoczęciem rejestracji Utwórz zadanie dotyczące rozwiązywania blokad i nadaj priorytet działaniom informacyjnym według klasyfikacji Student bez zadeklarowanego kierunku studiów osiąga 45 punktów kredytowych bez zadeklarowania kierunku Wyzwalacz listy kontrolnej dotyczącej wyboru kierunku studiów i powiadom doradcę Student został oznaczony jako ryzyko czerwone Utwórz zadanie dotyczące planu interwencji z punktami kontrolnymi po 2 i 6 tygodniach Spotkanie zostało oznaczone jako zakończone Podpowiedź dla doradcy: rejestrowanie notatek, elementów do wykonania, skierowań oraz terminu kolejnej wizyty

Zakres obowiązków agenta w całym cyklu doradztwa

Agent AI do doradztwa akademickiego to nie chatbot, który odpowiada na pytania dotyczące katalogów kursów. To system działający w Twoim obszarze roboczym do zarządzania projektami, który wykonuje ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie Twój zespół wykonuje ręcznie: śledzenie liczby spraw, oznaczanie studentów zagrożonych niepowodzeniem, zarządzanie blokadami oraz dokumentowanie interakcji doradczych.

Etap cyklu życia Zadania agenta Co zastępuje Przyjmowanie i przydzielanie spraw Automatycznie przypisuje nowych studentów do doradców na podstawie kierunku studiów, klasyfikacji i obciążenia doradczego; generuje listy kontrolne przed doradztwem Ręczne równoważenie obciążenia pracą w oparciu o arkusze kalkulacyjne i wysyłanie wiadomości e-mail z przedstawieniem Planowanie studiów Śledzi wymagania dotyczące uzyskania dyplomu, kolejność kursów i postępy w zdobywaniu punktów; sygnalizuje studentów, którzy nie są na dobrej drodze do ukończenia studiów w ciągu czterech lat Doradca ręcznie porównuje dane z DegreeWorks i arkuszy kalkulacyjnych w każdym semestrze Proaktywne działania informacyjne Uruchamiaj wyzwalacze informacyjne, gdy studenci nie osiągają kamieni milowych: brak kontaktu przez 60 dni, brak deklaracji kierunku po zdobyciu 45 punktów, powiadomienia o ocenach śródokresowych Model reaktywny, w którym studenci muszą samodzielnie zgłaszać się i rezerwować terminy Wsparcie przy rejestracji Zarządza kolejkami rozwiązywania blokad, przetwarza zbiorczo zezwolenia doradcze przed otwarciem okien rejestracji oraz prowadzi śledzenie wniosków o nadpisanie ustawień Łańcuchy e-maili, kolejki osób przychodzących bez umówionego terminu oraz gorączkowe rejestracje w ostatniej chwili Wybór kierunku studiów Śledź postępy studentów, którzy nie zadeklarowali kierunku studiów, poprzez działania eksploracyjne, oceny kariery i spotkania z wykładowcami, aż do momentu zadeklarowania kierunku. Nieformalne spotkania bez dokumentacji i rozliczalności Interwencja i przekazywanie spraw Oznacza studentów zagrożonych niepowodzeniem w nauce za pomocą oceny ryzyka, tworzy plany interwencji wraz z harmonogramami działań następczych oraz przekazuje pełną historię podczas przekazywania spraw między doradcami Wiedza plemienna traci się, gdy doradcy odchodzą lub studenci zmieniają kierunki studiów

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 (ponad 600 studentów na jednego doradcę) Użyj pełnej podpowiedzi bez zmian. Dodaj warstwę koordynacji doradców wydziałowych. Uwzględnij ścieżki doradztwa dla studentów studiów magisterskich. Zintegruj z centralnym i wydziałowym przekazywaniem spraw doradczych przy deklaracji kierunku studiów. Uniwersytet R2 (300–500 studentów na jednego doradcę) Uprość ocenę ryzyka do dwóch poziomów (na dobrej drodze / wymaga uwagi). Ogranicz cykl pracy związany z wyborem kierunku studiów, aby skupić się na studentach, którzy nie zadeklarowali kierunku i mają ponad 30 punktów. Dodaj ocenę studentów przenoszących się z innych uczelni jako cykl pracy o priorytecie. Uczelnia oferująca głównie studia licencjackie (100–250 studentów na jednego doradcę) Połóż nacisk na dokumentację doradztwa opartą na relacjach. Dodaj koordynację doradców wydziałowych, ponieważ wiele uczelni PUI korzysta z modeli wspólnych. Dołącz szablon czteroletniego planu, opracowany wspólnie z każdym studentem podczas orientacji. Szkoła średnia (ponad 400 uczniów na jednego doradcę) Skoncentruj się na ścieżkach edukacyjnych i odkrywaniu kierunków studiów. Zastąp śledzenie czteroletnich studiów śledzeniem studiów licencjackich i ścieżek transferu. Dodaj monitorowanie równoległej rejestracji i podwójnych punktów. Nadaj priorytet śledzeniu pomocy finansowej SAP Szkoła zawodowa (różni się znacznie) Zastąp śledzenie planu studiów śledzeniem ukończenia programu. Dodaj śledzenie kamieni milowych związanych z uzyskaniem kwalifikacji i certyfikatów. Skoncentruj się na procesie rekrutacji do branży i koordynacji współpracy z pracodawcami. Uwzględnij harmonogramy przygotowań do egzaminów licencyjnych.

Zarządzaj doradztwem akademickim w jednym miejscu

Doradztwo akademickie przestaje działać, gdy sprawy, postępy w uzyskiwaniu stopni naukowych, notatki ze spotkań, blokady rejestracji i plany interwencji znajdują się w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić operacje doradcze w jeden powtarzalny system, który w jednym miejscu wspiera zarządzanie sprawami, śledzenie postępów w uzyskiwaniu stopni naukowych, rozwiązywanie blokad i proaktywne działania informacyjne skierowane do studentów.

Celem nie jest zastąpienie systemu SIS, platformy do weryfikacji stopni naukowych ani platformy doradczej. Chodzi o ograniczenie pracy koordynacyjnej związanej z tymi narzędziami, poprawę widoczności w całym cyklu życia studenta oraz zapewnienie doradcom więcej czasu na rozmowy, które faktycznie zmieniają wyniki. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swojego modelu doradztwa i populacji studentów, a następnie stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać w każdym semestrze.

Często zadawane pytania dotyczące doradztwa akademickiego z wykorzystaniem AI

Nie. Agenci AI automatyzują prace administracyjne, które uniemożliwiają doradcom prowadzenie doradztwa: śledzenie liczby spraw, zarządzanie blokadami, dokumentowanie notatek i oznaczanie studentów zagrożonych niepowodzeniem. Doradztwo relacyjne i rozwojowe, które zmienia wyniki studentów (pomoc studentom pierwszego pokolenia w wyborze kierunków studiów, wspieranie studentów mających trudności w okresie próbnym) nadal wymaga udziału ludzkiego doradcy. Agent zapewnia doradcom więcej czasu na te rozmowy.

Obszar roboczy agenta AI współpracuje z istniejącymi systemami informacji o studentach i audytu stopni naukowych. Dane dotyczące postępów w uzyskiwaniu stopni naukowych z systemu SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) oraz narzędzi audytowych (DegreeWorks, uAchieve) są synchronizowane z polami niestandardowymi w każdym zadaniu studenta. Agent nie zastępuje systemu ewidencyjnego. Staje się warstwą operacyjną, w której zespół doradczy śledzi zadania, działania informacyjne i współpracę w oparciu o dane studentów.

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie doradcy oznaczają, że każdy doradca widzi tylko przypisanych mu studentów. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Każda interakcja doradcza jest dokumentowana w historii zadań studenta: notatki, elementy do wykonania, skierowania, plany interwencji i harmonogramy działań następczych. Gdy student zmienia doradcę (z powodu zmiany kierunku studiów, odejścia doradcy lub zrównoważenia obciążenia pracą), pełna historia doradztwa jest przenoszona wraz z zadaniem. Nie dochodzi do utraty wiedzy instytucjonalnej, co jest najczęstszą skargą podczas rotacji doradców.

Nie. Podpowiedź zawiera zmienne dotyczące typu instytucji i modelu doradztwa. Mała uczelnia humanistyczna, w której na jednego doradcę przypada 150 studentów, czerpie z automatyzacji dokumentacji, przekazywania spraw i proaktywnego kontaktu z uczniami tak samo, jak uczelnia R1 obsługująca 600 studentów. Zobacz również, jak agenci AI mogą pomóc w zarządzaniu dotacjami i badaniach instytucjonalnych na terenie całego kampusu.