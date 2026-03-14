Jak przeprowadzać śledzenie usług związanych z karierą zawodową przy użyciu AI

W przeciętnym centrum kariery na jednego pracownika przypada 1381 studentów, a mimo to tylko 43% studentów ocenia swoje doświadczenia związane z usługami doradztwa zawodowego jako pomocne. Centra kariery toną w sprawach związanych z organizacją spotkań, kontaktami z pracodawcami i zbieraniem wyników ankiet dotyczących pierwszego zatrudnienia, podczas gdy na szwank idzie faktyczne doradztwo zawodowe. Agent oparty na AI, wbudowany w platformę do zarządzania projektami, może zautomatyzować śledzenie spotkań, zarządzanie relacjami z pracodawcami, koordynację targów pracy oraz raportowanie wyników, dzięki czemu pracownicy będą mogli skupić się na studentach.

Poniżej znajduje się gotowa do użycia podpowiedź dla agenta AI, którą można wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy dla działu kariery. Zanim jednak z niej skorzystasz, warto przyjrzeć się problemom z koordynacją, które tego typu system ma rozwiązać. W przypadku większości centrów kariery problemem nie jest brak zainteresowania ze strony studentów ani aktywności pracodawców. Chodzi o to, że spotkania, kontakty z pracodawcami, wydarzenia i raportowanie wyników są rozproszone po zbyt wielu niepowiązanych ze sobą narzędziach, przez co zespół nie jest w stanie nimi efektywnie zarządzać.

Dla kogo przeznaczone są ustawienia tej usługi doradztwa zawodowego To ustawienie jest przeznaczone dla dyrektorów biur karier, zespołów ds. relacji z pracodawcami, doradców zawodowych, pracowników zajmujących się nauczaniem opartym na doświadczeniu, osób odpowiedzialnych za ankiety dotyczące pierwszego zatrudnienia oraz liderów ds. powodzenia studentów, którzy koordynują wsparcie dla studentów, współpracę z pracodawcami i raportowanie wyników. Jest ono szczególnie przydatne dla uczelni, które korzystają już z platformy usług kariery, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania spotkaniami, wydarzeniami, działaniami następczymi i raportowaniem.

Problem: Twoje Centrum Kariery prowadzi śledzenie 10 000 interakcji ze studentami za pomocą arkusza kalkulacyjnego, platformy Handshake i e-maila

Jeśli prowadzisz uniwersyteckie centrum kariery, z pewnością znasz tę trudną sytuację. Twoim zadaniem jest pomóc każdemu studentowi na uczelni w znalezieniu swojej drogi po ukończeniu studiów, wykazanie osiągniętych wyników przed organami akredytacyjnymi, utrzymywanie relacji z dziesiątkami pracodawców, organizowanie targów pracy oraz znalezienie w tym wszystkim czasu na indywidualne doradztwo zawodowe. Od Twojego zespołu, liczącego od 5 do 15 osób, oczekuje się obsługi populacji studenckiej liczącej tysiące osób.

Rzeczywistość operacyjna jest bezlitosna: harmonogramy spotkań znajdują się w jednym systemie, dane kontaktowe pracodawców w innym, wyniki ankiet dotyczących pierwszego miejsca zatrudnienia w trzecim, a koordynacja wydarzeń odbywa się w wątkach e-mailowych. 59,3% pracowników biur karier korzysta obecnie w jakimś stopniu ze sztucznej inteligencji, ale głównie do zadań doraźnych, a nie do systematycznej automatyzacji cyklu pracy. Tymczasem ankieta NACE dotycząca pierwszego miejsca zatrudnienia pokazuje, że wskaźnik wiedzy wynosi zaledwie 55% w przypadku absolwentów studiów licencjackich, co oznacza, że losy prawie połowy absolwentów pozostają nieznane. To nie jest problem z danymi. To problem z cyklem pracy.

Centrum kariery jest jednym z najbardziej widocznych wyznaczników wartości uczelni. Instytucje akredytacyjne oczekują danych dotyczących wskaźników zatrudnienia. Rodzice oczekują konkretnych wyników. Studenci oczekują pracy. A Twój zespół zamiast osiągać wyniki, zajmuje się tylko uzgadnianiem danych.

Jak poradził sobie z tym Uniwersytet Miami: Centrum Rozwoju Kariery i Sukcesu Uniwersytetu Miami (25-osobowy zespół) wykorzystało ClickUp do zarządzania ponad 200 wydarzeniami studenckimi rocznie, osiągając 98-procentowy wskaźnik powodzenia i angażując 19 107 studentów. Michael Turner, zastępca dyrektora: Jesteśmy na najlepszej drodze, by stać się wiodącym centrum kariery w Stanach Zjednoczonych. ClickUp odgrywa kluczową rolę w opracowaniu planu działania, który zapewni nam powodzenie.

Właśnie w tym tkwi szansa. Nie chodzi o zastąpienie dotychczasowej platformy obsługi kariery, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej, która będzie koordynować przepływ informacji między studentami, pracodawcami, wydarzeniami i raportowaniem. Najszybszym sposobem na przetestowanie tego modelu jest stworzenie działających ustawień do obsługi kariery w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz wypróbować podobny model w swoim centrum kariery? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj go do populacji swoich studentów, bazy pracodawców oraz celów dotyczących wyników.

Właśnie w tym tkwi szansa. Nie chodzi o zastąpienie dotychczasowej platformy obsługi kariery, ale o stworzenie jednej widocznej warstwy operacyjnej, która będzie koordynować przepływ informacji między studentami, pracodawcami, wydarzeniami i raportowaniem. Najszybszym sposobem na przetestowanie tego modelu jest stworzenie działających ustawień do obsługi kariery w ramach platformy do zarządzania projektami.

Chcesz wypróbować podobny model w swoim centrum kariery? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj go do populacji swoich studentów, bazy pracodawców oraz celów dotyczących wyników.

Chcesz wypróbować podobny model w swoim centrum kariery? Zacznij od poniższej podpowiedzi i dostosuj go do populacji swoich studentów, bazy pracodawców oraz celów dotyczących wyników.

Podpowiedź: Stwórz swój obszar roboczy do śledzenia usług związanych z karierą zawodową z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego „Super Agenta ClickUp”, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy poświęcony doradztwu zawodowemu, obejmujący śledzenie spotkań, system CRM dla pracodawców, zarządzanie targami pracy oraz raportowanie wyników.

Wynikiem tego działania powinien być solidny wstępny projekt struktury operacyjnej, obejmujący hierarchię zadań, logikę działań promocyjnych, punkty kontrolne w zakresie raportowania oraz cykle pracy następcze. Następnie Twój zespół będzie mógł dostosować ten projekt do obciążenia kadrowego, struktury zatrudnienia oraz priorytetów w zakresie zaangażowania uczniów.

Wynikiem tego działania powinien być solidny wstępny projekt struktury operacyjnej, obejmujący hierarchię zadań, logikę działań promocyjnych, punkty kontrolne w zakresie raportowania oraz cykle pracy następcze. Następnie Twój zespół będzie mógł dostosować ten projekt do obciążenia kadrowego, struktury zatrudnienia oraz priorytetów w zakresie zaangażowania studentów.

Superagent ds. śledzenia usług kariery

Podpowiedź:

Jak to ustawić w ClickUp (4 kroki)

Zanim skonfigurujesz swoją przestrzeń, zbierz dane dotyczące usług kariery, z których Twój zespół już korzysta w zakresie spotkań, kontaktów z pracodawcami, wydarzeń i raportowania wyników. Zazwyczaj obejmują one rodzaje spotkań, segmenty studentów, dane kontaktowe pracodawców, kalendarze wydarzeń, harmonogramy ankiet dotyczących pierwszego zatrudnienia oraz dane dotyczące śledzenia praktyk. Rozpoczęcie pracy od czystych danych wejściowych sprawia, że automatyzacje, pulpity nawigacyjne i cykle pracy stają się znacznie bardziej niezawodne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego. Utwórz specjalną przestrzeń o nazwie „Usługi kariery”. Dodaj cztery foldery, aby uporządkować pracę w całym cyklu życia studenta i pracodawcy: „Zaangażowanie studentów” na spotkania, wizyty bez umówienia, sprawy coachingowe i śledzenie kompetencji; „Relacje z pracodawcami” na profile pracodawców, działania rekrutacyjne i zarządzanie partnerstwami; „Wydarzenia i targi pracy” na targi, wydarzenia networkingowe, sesje informacyjne i logistykę wydarzeń; oraz „Wyniki i raportowanie” na ankiety dotyczące pierwszego zatrudnienia, śledzenie wskaźnika wiedzy, raportowanie akredytacyjne i coroczne przeglądy danych. Konfiguracja pól niestandardowych dla każdego zadania Dodaj pola niestandardowe do szablonów usług kariery, aby każdy zapis dotyczący interakcji ze studentem, relacji z pracodawcą, wydarzenia i wyników zawierał kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do śledzenia postępów i raportowania wyników. Dodaj pola dotyczące numeru identyfikacyjnego studenta, roku studiów, kierunku studiów, liczby wizyt, statusu studenta pierwszego pokolenia, statusu wyników, poziomu partnerstwa z pracodawcą oraz wskaźnika wiedzy. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i raportowanie między zespołami stają się znacznie bardziej wiarygodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź odpowiednie dane, w tym nazwę instytucji, populację studentów, liczbę pracowników, obecnie używane narzędzia, liczbę pracodawców, liczbę targów pracy, wskaźnik wiedzy oraz wskaźnik wyników. Wykorzystaj wygenerowane dane do stworzenia wstępnego projektu systemu umówień, systemu CRM dla pracodawców, cykli pracy wydarzeń oraz pulpitów wyników, a następnie dostosuj je do potrzeb Twojego ośrodka. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Utwórz automatyzacje, aby zapewnić ciągłość działań w ramach doradztwa zawodowego bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj wyzwalacze do uruchamiania działań skierowanych do studentów, którzy nie wykazali zainteresowania, zarządzaj zadaniami związanymi z odliczaniem do targów pracy, uruchamiaj kolejne etapy ankiet dotyczących pierwszego zatrudnienia, oznaczaj partnerów-pracodawców, z którymi wygasła współpraca, oraz śledź liczbę osób, które znalazły stałą pracę po odbyciu stażu.

Utwórz specjalną przestrzeń o nazwie „Usługi kariery”. Dodaj cztery foldery, aby uporządkować zadania związane z całym cyklem współpracy ze studentami i pracodawcami: „Zaangażowanie studentów” – obejmujące spotkania, wizyty bez umówienia, sprawy coachingowe oraz śledzenie kompetencji; „Relacje z pracodawcami” – obejmujące profile pracodawców, działania rekrutacyjne oraz zarządzanie partnerstwami; „Wydarzenia i targi pracy” – obejmujące targi, wydarzenia networkingowe, sesje informacyjne oraz logistykę wydarzeń; oraz „Wyniki i raportowanie” – obejmujące ankiety dotyczące pierwszego zatrudnienia, śledzenie poziomu wiedzy, raporty akredytacyjne oraz coroczne przeglądy danych.

Dodaj pola niestandardowe do szablonów usług kariery, aby każdy zapis dotyczący interakcji ze studentem, relacji z pracodawcą, wydarzenia i wyników zawierał kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do śledzenia postępów i raportowania wyników. Dodaj pola dotyczące numeru identyfikacyjnego studenta, roku studiów, kierunku studiów, liczby wizyt, statusu studenta pierwszego pokolenia, statusu wyników, poziomu partnerstwa z pracodawcą oraz wskaźnika wiedzy. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i raportowanie między zespołami stają się znacznie bardziej wiarygodne.

Otwórz aplikację ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź odpowiednie dane, w tym nazwę instytucji, populację studentów, liczbę pracowników, obecnie używane narzędzia, liczbę pracodawców, liczbę targów pracy, wskaźnik wiedzy oraz wskaźnik wyników. Wykorzystaj wygenerowane dane do stworzenia wstępnego projektu systemu umówień, systemu CRM dla pracodawców, cykli pracy wydarzeń oraz pulpitów wyników, a następnie dostosuj je do potrzeb Twojego ośrodka.

Twórz automatyzacje, aby zapewnić ciągłość działania działu kariery bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj wyzwalacze do uruchamiania działań skierowanych do studentów, którzy nie wykazali zainteresowania, zarządzaj zadaniami związanymi z odliczaniem do targów pracy, uruchamiaj kolejne etapy ankiet dotyczących pierwszego zatrudnienia, oznaczaj partnerów-pracodawców, z którymi wygasła współpraca, oraz śledź skuteczność programów stażowych w czasie.

💡 Porada eksperta: Zacznij od jednego cyklu pracy, np. ankiet dotyczących pierwszego miejsca zatrudnienia, śledzenia spotkań lub działań następczych ze strony pracodawcy, zanim wdrożysz system w całym centrum kariery. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi dopracować szablony, zasady przypisywania własności i widoki raportowania przed rozszerzeniem działania.

Zalecane pola niestandardowe do śledzenia usług związanych z karierą zawodową

Pola te zapewniają spójną dokumentację operacyjną obejmującą spotkania ze studentami, kontakty z pracodawcami, wydarzenia, raportowanie wyników oraz koordynację praktyk.

Pole Typ Cel ID studenckie Krótki tekst Unikalny identyfikator studenta Rok studiów Lista rozwijana Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, absolwent, absolwentka, absolwenci, absolwentki Główny Lista rozwijana Program studiów Liczba odwiedzin Liczba Liczba kontaktów z centrum kariery Status osoby z pierwszego pokolenia Lista rozwijana Pierwsza generacja, Nie pierwsza generacja, Nieznane Status wyniku Lista rozwijana Zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, Kształcenie ustawiczne, Służba wojskowa/publiczna, Poszukujący pracy, Poszukujący możliwości kształcenia, Nieposzukujący, Nieznane Poziom partnera pracodawcy Lista rozwijana Potencjalny klient, Zainteresowany, Aktywny partner, Partner strategiczny, Nieaktywny Wskaźnik wiedzy Liczba (%) Odsetek znanych wyników absolwentów Rodzaj wydarzenia Lista rozwijana Targi pracy, sesja informacyjna, wydarzenie networkingowe, panel dyskusyjny, warsztaty Kompetencje związane z gotowością do podjęcia pracy Etykiety Komunikacja, krytyczne myślenie, praca zespołowa, technologie, równość i integracja, profesjonalizm, rozwój kariery i samodoskonalenie, przywództwo

📘 Przeczytaj również: Zapoznaj się ze wszystkimi typami pól niestandardowych, aby wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w Twoim cyklu pracy dotyczącym dotacji.

Przykłady podstawowych rozwiązań automatyzacyjnych do śledzenia usług związanych z karierą zawodową

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które zapewnią sprawne zarządzanie spotkaniami, zaangażowaniem pracodawców, targami oraz raportowaniem wyników bez konieczności wielokrotnego ręcznego monitorowania.

Kiedy… A potem… Student rozpoczyna trzeci rok studiów, nie korzystając z usług biura karier Utwórz zadanie związane z działaniami informacyjnymi i przydziel je doradcy lub osobie odpowiedzialnej za powodzenie studentów Absolwent pozostaje nieznany po upływie 30, 60, 90 lub 120 dni od ukończenia studiów Wyzwalacz kolejnej fali akcji informacyjnej dotyczącej ankiety o pierwszym miejscu docelowym i zarejestruj próbę Pracodawca nie zatrudniał nikogo przez 12 miesięcy Utwórz zadanie dotyczące ponownego nawiązania kontaktu i przypisz je do właściciela związków Do targów pracy pozostało 14 dni Opracuj ostateczną listę kontrolną dotyczącą logistyki i przydziel podzadania związane ze stoiskiem, marketingiem oraz obsadą personelu Spotkanie ze studentem zostało oznaczone jako zakończone Ustal dalsze działania i odnotuj kompetencje, które zostały uwzględnione Upływa data końcowa stażu Utwórz zadanie związane z monitorowaniem konwersji i podpowiedź uczniowi lub pracodawcy, aby przekazali dane dotyczące wyników praktyki

Zakres usług agenta w całym cyklu życia usług związanych z karierą zawodową

Agent AI przeznaczony dla biur karier nie jest algorytmem dopasowującym kandydatów do ofert pracy. Jest to system działający w ramach obszaru roboczego do zarządzania projektami, który obsługuje infrastrukturę operacyjną niezbędną dla biura karier: planowanie, śledzenie, działania następcze oraz raportowanie. Coaching kariery pozostaje w rękach ludzi. Logistyka zostaje zautomatyzowana.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Rekrutacja studentów Śledzi pierwsze wizyty, identyfikuje populacje o ograniczonym dostępie do usług, przydziela doradców na podstawie kierunku studiów oraz w celu zachowania równowagi w liczbie obsługiwanych spraw Rejestry prowadzone na bieżąco i ręczne śledzenie w arkuszach kalkulacyjnych Doradztwo zawodowe Rejestruje wyniki spotkań, śledzi rozwój kompetencji oraz uruchamia zadania następcze po każdej sesji Notatki na papierze i nieuporządkowane podsumowania spotkań Zaangażowanie pracodawcy Zarządza procesem pozyskiwania pracodawców – od nawiązania kontaktu z potencjalnym partnerem po nawiązanie współpracy strategicznej – oraz prowadzi śledzenie wizyt na uczelni i wyników rekrutacji Rozproszone kontakty w serwisie Handshake, w wiadomościach e-mail i w osobistych kartotekach Targi pracy Koordynuje logistykę od rejestracji po działania następcze po targach oraz prowadzi śledzenie kosztów związanych z każdą interakcją z uczniem Planowanie wydarzeń za pośrednictwem wątków e-mailowych bez scentralizowanej listy kontrolnej Śledzenie wyników Przeprowadza gromadzenie danych dotyczących pierwszego miejsca przeznaczenia z wielu źródeł danych, prowadzi śledzenie wskaźnika wiedzy w ramach kolejnych etapów eskalacji oraz generuje raporty według głównych kategorii Ręczne śledzenie ankiet i gorączkowe porządkowanie danych pod koniec roku Raportowanie dotyczące akredytacji Zestawia wyniki według danych demograficznych, kierunków studiów i programów na potrzeby raportów przeznaczonych dla instytucji akredytujących Kilka tygodni ręcznego gromadzenia danych przed wizytami na miejscu

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich uczelniach wyższych korzystających z ClickUp. Dostosuj ją do potrzeb swojej uczelni:

Rodzaj instytucji Najważniejsze zmiany Uniwersytet badawczy kategorii R1 (20–50 tys. studentów) Należy wykorzystać całą podpowiedź bez zmian. Należy dodać centra kariery dostosowane do poszczególnych kierunków studiów (inżynieria, biznes, nauki humanistyczne i ścisłe). Należy rozszerzyć bazę danych pracodawców (CRM) do ponad 500 firm. Należy dodać funkcję śledzenia kariery absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich. Należy zintegrować system z cyklami pracy dotyczącymi obsługi kontaktów z absolwentami Uniwersytet R2 (10–20 tys. studentów) Należy przejść na model scentralizowanego centrum kariery. Należy ograniczyć liczbę kategorii pracodawców do trzech (potencjalni, aktywni, strategiczni). W celu zwiększenia efektywności należy skoncentrować śledzenie miejsc pierwszego zatrudnienia na 10 kierunkach studiów o największej liczbie studentów. Uczelnia oferująca głównie studia licencjackie (2–5 tys. studentów) Należy położyć większy nacisk na model powiązań w ramach doradztwa zawodowego niż na organizację licznych wydarzeń. Należy zapewnić ściślejszą integrację kadry naukowej z procesem mentoringu zawodowego. Należy zmniejszyć częstotliwość organizowania targów pracy, ale zwiększyć śledzenie jakości pracodawców. Szkoła wyższa typu community college (od 5 do 20 tysięcy studentów) Zastąpić tradycyjny model targów pracy radami doradczymi pracodawców i wydarzeniami rekrutacyjnymi. Wprowadzić śledzenie rozwoju kadr i praktyk zawodowych. Skoncentrować się na wynikach w zakresie ścieżek prowadzących od uzyskania kwalifikacji do zatrudnienia. Dostosować się do wymogów raportowania wynikających z ustawy Perkins V. Szkoła zawodowa (500–5 000 uczniów) Należy skupić się na śledzeniu wskaźnika zatrudnienia jako głównego wskaźnika (wymóg akredytacyjny). Należy zastąpić system CRM dla pracodawców systemem zarządzania placówkami klinicznymi i praktykami zewnętrznymi. Należy dodać śledzenie wskaźnika zdawalności egzaminów licencyjnych. Należy uprościć klasyfikację do trzech kategorii wyników: zatrudnienie w branży, zatrudnienie poza branżą, kształcenie ustawiczne.

Zarządzaj śledzeniem usług kariery w jednym miejscu

Monitorowanie usług kariery zawodowej przestaje działać, gdy dane dotyczące spotkań ze studentami, relacji z pracodawcami, wydarzeń, ankiet oraz wyników są przechowywane w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja uczelnia może przekształcić śledzenie spotkań, kontakty z pracodawcami, koordynację targów pracy oraz raportowanie dotyczących pierwszego zatrudnienia w jeden powtarzalny system operacyjny.

Celem nie jest zastąpienie Państwa platformy kariery ani systemów informacji o studentach. Chodzi o ograniczenie nakładu pracy związanego z koordynacją tych systemów, poprawę widoczności procesów dotyczących studentów i pracodawców oraz odciążenie pracowników, aby mogli poświęcić więcej czasu na doradztwo dla studentów zamiast na poszukiwanie danych. Zacznijcie od powyższej podpowiedzi, dostosujcie ją do potrzeb Państwa populacji studenckiej i bazy pracodawców, a następnie stwórzcie ustawienia, z których Państwa zespół będzie mógł faktycznie korzystać w każdym semestrze. Zacznijcie korzystać z ClickUp za darmo.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące śledzenia usług związanych z karierą zawodową z wykorzystaniem AI

Agenci AI nie przeprowadzają ankiet wśród absolwentów. Automatyzują oni wieloetapowe kampanie informacyjne, które przyczyniają się do wzrostu wskaźnika identyfikacji absolwentów. Agent tworzy zadania ankietowe w momencie ukończenia studiów, uruchamia wysyłkę wiadomości e-mailowych, tekstowych oraz kontaktów z wykładowcami po 30, 60, 90 i 120 dniach, śledzi, którzy absolwenci pozostają nieznani, oraz eskaluje sprawę, gdy wskaźnik identyfikacji ulega stagnacji. NACE wyznacza cel w postaci docelowego wskaźnika identyfikacji na poziomie 65%. Systematyczne działania następcze pozwalają ten cel osiągnąć.

Platforma dla agentów AI współpracuje z istniejącą platformą do zarządzania usługami kariery. Dane pracodawców, historia spotkań oraz oferty pracy z serwisów Handshake lub Symplicity są synchronizowane z polami niestandardowymi w zadaniach. Agent nie zastępuje menedżera ds. usług kariery (CSM). Stanowi on warstwę koordynacyjną, dzięki której zespół zarządza cyklem pracy, śledzi wyniki oraz organizuje targi pracy w oparciu o te dane.

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 oraz ISO 42001 i oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia w centrum kariery gwarantują, że doradcy widzą wyłącznie przypisanych im uczniów. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Handshake łączy studentów z pracodawcami i ofertami pracy. To platforma ogłoszeniowa. ClickUp AI stanowi warstwę operacyjną, w której centrum kariery zarządza wewnętrznymi cyklami pracy: organizacją spotkań, obciążeniem pracą personelu, planowaniem targów pracy, śledzeniem wyników oraz raportowaniem w zakresie akredytacji. Oba rozwiązania służą różnym celom i najlepiej sprawdzają się w połączeniu.

Szczególnie w przypadku niewielkiego zespołu. Gdy trzy osoby obsługują 5 000 studentów, każda czynność wykonywana ręcznie, którą można zautomatyzować, pozwala zaoszczędzić czas na to, co najważniejsze: doradztwo zawodowe. System zajmuje się śledzeniem terminów spotkań, zadaniami związanymi z działaniami następczymi oraz wysyłaniem ankiet, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na studentach, a nie na arkuszach kalkulacyjnych.