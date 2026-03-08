Jak zarządzać badaniami naukowymi przy użyciu AI

Naukowcy zatrudnieni na amerykańskich uniwersytetach poświęcają 44,3% czasu przeznaczonego na badania finansowane ze środków federalnych na zadania administracyjne, a nie na rzeczywiste badania. W całym sektorze same koszty związane z zapewnieniem zgodności z przepisami dotyczącymi badań szacuje się na 10 miliardów dolarów rocznie. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować śledzenie protokołów, monitorowanie zgodności, ujawnianie konfliktów interesów, inspekcje bezpieczeństwa laboratoriów i koordynację wielu głównych badaczy, co pozwala administratorom badań i wykładowcom zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą można wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć kompletną przestrzeń roboczą do zarządzania badaniami. Zanim jednak zaczniesz z niej korzystać, warto przyjrzeć się problemom operacyjnym, które ten rodzaj systemu ma rozwiązać. W przypadku większości biur badawczych problemem nie jest brak systemów. Jest nim ręczna koordynacja pracy rozproszona między platformami protokołów, arkuszami kalkulacyjnymi, skrzynkami odbiorczymi i niepołączonymi narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami.

Kto powinien korzystać z tych ustawień administracji badań: Te ustawienia są przeznaczone dla biur ds. zgodności badań, administratorów IRB i IACUC, kierowników operacji badawczych, koordynatorów ds. zgodności, zespołów kontroli eksportu oraz personelu pomocniczego wydziałów zarządzających środowiskami badawczymi wymagającymi przestrzegania wielu protokołów lub zasad zgodności. Jest to szczególnie przydatne dla instytucji, które mają już wdrożone systemy przesłania wniosków, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w celu zarządzania odnowieniami, inspekcjami, ujawnieniami i działaniami następczymi między zespołami.

Problem: Twoje biuro badawcze jest zasypane dokumentacją dotyczącą zgodności, podczas gdy główni badacze czekają na odpowiedzi.

Jeśli pracujesz w biurze badawczym, sytuacja ta jest Ci dobrze znana. Twój zespół zarządza setkami aktywnych protokołów w ramach IRB, IACUC, IBC i kontroli eksportu, z których każdy ma własne wymagania dotyczące przesłanych wniosków, harmonogramy przeglądów i terminy odnowienia. Ujawnienia konfliktu interesów są przekazywane w różnych terminach przez różne agencje. Kontrole bezpieczeństwa laboratoriów są śledzone w jednym systemie, plany zarządzania danymi w innym, a ujawnienia wynalazków w trzecim.

Badanie Federal Demonstration Partnership z 2018 r. dotyczące obciążenia pracą kadry naukowej potwierdziło to, co administratorzy badań już wiedzieli: kadra naukowa zgłosiła, że 44,3% czasu poświęca na zadania administracyjne, co stanowi wzrost w porównaniu z 42% w poprzednich badaniach, i nie widać żadnych oznak poprawy pomimo wieloletnich obietnic federalnych dotyczących zmniejszenia obciążenia. Tymczasem cały sektor szkolnictwa wyższego wydaje szacunkowo 27 mld dolarów rocznie na zapewnienie zgodności z przepisami federalnymi, z czego 10 mld dolarów przeznacza się bezpośrednio na zapewnienie zgodności w zakresie badań.

Różni się to od zarządzania dotacjami, które koncentruje się na cyklu życia finansowego nagród. Administracja badaniami ma szerszy zakres. Obejmuje zgodność, zarządzanie i systemy operacyjne, które wspierają zatwierdzanie protokołów, ujawnianie informacji, inspekcje, zarządzanie danymi i koordynację wielu zespołów w całym przedsiębiorstwie badawczym. W wielu instytucjach praca ta nadal opiera się na pamięci instytucjonalnej, łańcuchach e-maili i arkuszach kalkulacyjnych, którym nikt nie ufa w pełni.

Jak CU Anschutz rozwiązał ten problem: Kampus CU Anschutz Uniwersytetu Kolorado zastąpił pięć starszych wersji ClickUp dla ponad 170 użytkowników w swoim scentralizowanym zespole IT. Liczba ręcznie sporządzanych procesów raportowania spadła do zera. Anna Alex, dyrektor ds. usług technologicznych kampusu: Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe. Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe.

To właśnie jest tutaj szansa. Nie chodzi o zastąpienie systemów instytucjonalnych, ale o ograniczenie ręcznej koordynacji pracy wokół nich. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działających ustawień administracji badań naukowych w ramach platformy zarządzania projektami.

Podpowiedź: Stwórz swoje miejsce pracy do zarządzania badaniami naukowymi z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego superagenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz kompletny obszar roboczy do zarządzania badaniami naukowymi z narzędziami do śledzenia protokołów, kalendarzami zgodności, regułami automatyzacji i powiązanymi cyklami pracy.

Wynik powinien dać Ci solidny pierwszy szkic struktury operacyjnej, w tym hierarchię zadań, logikę terminów i punkty kontrolne zgodności. Twój zespół może następnie dostosować go do typu Twojej instytucji, komisji rewizyjnych i wymagań sponsorów.

Superagent administracji badań naukowych

Chcesz przetestować podobny model w swoim biurze badawczym? Zacznij od poniższej podpowiedzi dotyczącej administracji badań i dostosuj ją do potrzeb swojej instytucji!

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego superagenta do zarządzania badaniami naukowymi? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby wygenerować strukturę obszaru roboczego z funkcją śledzenia protokołów, kamieni milowych zgodności i cykli pracy eskalacyjnych. Rozpocznij bezpłatnie.

Po wygenerowaniu planu działania agenta kolejnym krokiem jest przekształcenie go w praktyczny obszar roboczy, z którego biuro badawcze będzie mogło korzystać na co dzień.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Przed skonfigurowaniem przestrzeni zbierz informacje, które Twój zespół już wykorzystuje do zarządzania operacjami badawczymi. Zazwyczaj obejmują one aktywne listy protokołów, własność PI, terminy ważności, cykle ujawniania, harmonogramy inspekcji, wymagania sponsorów, dokumentację szkoleń oraz wszelkie systemy obecnie wykorzystywane do śledzenia IRB, IACUC, IBC lub COI. Rozpoczęcie od czystych danych wejściowych sprawia, że automatyzacja, pulpity nawigacyjne i cykle pracy związane z eskalacją są znacznie bardziej niezawodne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń o nazwie Administracja badawcza. Dodaj pięć folderów, aby uporządkować pracę w całym cyklu życia administracji badawczej: Zarządzanie protokołami dla IRB, IACUC, IBC i przeglądów kontroli eksportu, Zgodność i ujawnienia dla ujawniania konfliktów interesów i zgodności szkoleń, Bezpieczeństwo laboratorium dla inspekcji i działań naprawczych, Własność intelektualna i wynalazki dla ujawniania i działalności patentowej oraz Teams badawcze dla projektów z wieloma głównymi badaczami, subdotacjami i zmianami personalnymi. Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zadania badawczego Dodaj pola niestandardowe do szablonów protokołów i zadań związanych z zgodnością, aby Twój zespół mógł śledzić te same podstawowe dane w ramach wszystkich cykli pracy badawczej. Dodaj pola dotyczące numeru protokołu, głównego badacza, rodzaju przeglądu, agencji sponsorującej, statusu zgodności, terminu ważności, poziomu ryzyka i powiązanych dotacji. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i procesy eskalacji są znacznie bardziej niezawodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, wydatki na badania, liczbę aktywnych protokołów, liczbę pracowników i głównych sponsorów. Wykorzystaj wygenerowane dane do stworzenia pierwszego projektu systemu śledzenia protokołów, kalendarzy zgodności i logiki automatyzacji, a następnie dostosuj go do cyklu pracy w swojej instytucji. Skonfiguruj automatyzację bieżącego zarządzania Twórz automatyzacje, aby administracja badaniami naukowymi przebiegała płynnie bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły, aby uruchamiać zadania związane z odnawianiem protokołów, rozpoczynać coroczne cykle ujawniania konfliktu interesów, eskalować nierozwiązane kwestie dotyczące bezpieczeństwa w laboratorium, tworzyć zadania związane z raportowaniem Bayh-Dole oraz oznaczać kluczowe zmiany kadrowe, które wymagają powiadomień sponsora.

Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń o nazwie Administracja badań. Dodaj pięć folderów, aby uporządkować pracę w całym cyklu życia administracji badań: Zarządzanie protokołami dla IRB, IACUC, IBC i przeglądów kontroli eksportu, Zgodność i ujawnienia dla ujawniania konfliktów interesów i zgodności szkoleń, Bezpieczeństwo laboratorium dla inspekcji i działań naprawczych, Własność intelektualna i wynalazki dla ujawniania i działalności patentowej oraz Teams badawcze dla projektów z wieloma głównymi badaczami, subkontraktów i zmian personalnych.

Dodaj pola niestandardowe do szablonów protokołów i zadań związanych z zgodnością, aby Twój zespół mógł śledzić te same podstawowe dane w ramach różnych cykli pracy badawczej. Dodaj pola dotyczące numeru protokołu, głównego badacza, rodzaju przeglądu, agencji sponsorującej, statusu zgodności, terminu ważności, poziomu ryzyka i powiązanych dotacji. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i procesy eskalacji są znacznie bardziej niezawodne.

Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, wydatki na badania, liczbę aktywnych protokołów, liczbę pracowników i głównych sponsorów. Wykorzystaj wygenerowane dane, aby stworzyć pierwszy szkic systemu śledzenia protokołów, kalendarzy zgodności i logiki automatyzacji, a następnie dostosuj go do cyklu pracy w swojej instytucji.

Twórz automatyzacje, aby administracja badaniami naukowymi przebiegała płynnie, bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły jako wyzwalacze zadań związanych z odnawianiem protokołów, rozpoczynanie corocznych cykli ujawniania konfliktów interesów, eskalowanie nierozwiązanych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w laboratorium, tworzenie zadań związanych z raportowaniem Bayh-Dole oraz oznaczanie kluczowych zmian kadrowych wymagających powiadomienia sponsora.

Chcesz przekształcić te cykle pracy w powtarzalny system? Stwórz swój obszar roboczy do zarządzania badaniami w ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od jednego biura, typu protokołu lub cyklu pracy związanego z zgodnością, zanim wdrożysz system w całej organizacji badawczej. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi udoskonalić struktury, reguły automatyzacji i uprawnienia przed skalowaniem.

Zalecane pola niestandardowe dla zadań związanych z administracją badań naukowych

Pola te tworzą spójny rejestr operacyjny obejmujący protokoły, ujawnienia, inspekcje i cykle pracy zespołów badawczych, dzięki czemu pulpity nawigacyjne i automatyzacje stają się znacznie bardziej użyteczne.

Dziedzina Typ Cel Numer protokołu Krótki tekst Identyfikator IRB, IACUC lub IBC Główny badacz Ludzie Główny badacz Rodzaj przeglądu Lista rozwijana Zwolnione, przyspieszone, pełna komisja, nie dotyczy Agencja sponsorująca Lista rozwijana NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Fundacja, Stan, Inne Status zgodności Lista rozwijana Zgodne, wymagające działania, przeterminowane, w trakcie przeglądu Termin ważności Data Wygaśnięcie protokołu lub poświadczenia Poziom ryzyka Lista rozwijana Niski, średni, wysoki, krytyczny Powiązane dotacje Powiązania Link do zadań związanych z dotacjami w obszarze roboczym dotacji

📘 Przeczytaj również: Zapoznaj się ze wszystkimi typami pól niestandardowych, aby zdecydować, które pola najlepiej sprawdzą się w Twoim cyklu pracy przyznawania dotacji.

Przykłady podstawowej automatyzacji w administracji badań naukowych

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które zapewnią terminowość, odnowienia i cykle pracy bez konieczności powtarzania ręcznych czynności kontrolnych.

Kiedy… Następnie… Termin wygaśnięcia protokołu upływa za 90 dni Utwórz zadanie ciągłego przeglądu i przypisz je kierownikowi projektu badawczego oraz koordynatorowi ds. zgodności. Termin ujawniania konfliktu interesów upływa wraz z początkiem roku obrotowego Twórz zadania dotyczące ujawniania informacji dla wszystkich aktywnych głównych badaczy i ustalaj 30-dniowy termin. Kwestia bezpieczeństwa laboratorium nie została rozwiązana w ciągu 30 dni Eskaluj problem, powiadom kierownika działu i zmień poziom ryzyka na wysoki. Ujawnienie wynalazku jest zgłaszane w ramach projektu finansowanego ze środków federalnych. Utwórz zadanie raportowania Bayh-Dole z terminem powiadomienia agencji. Zgłoszono zmianę kluczowego personelu Utwórz zadanie powiadomienia sponsora i sprawdź aktualizacje przydziału wysiłku.

Zakres działania agenta w całym cyklu życia administracji badań naukowych

Agent AI do zarządzania badaniami naukowymi nie jest chatbotem, który interpretuje przepisy federalne. Jest to system działający w obrębie obszaru roboczego zarządzania projektami, który wykonuje ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie są wykonywane ręcznie przez biuro badawcze: śledzenie odnowień protokołów, monitorowanie terminów zgodności, koordynowanie zespołów wieloosobowych oraz eskalowanie zaległych elementów.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Przesłane protokoły Tworzy struktury zadań protokołów zgodnie z wymaganiami konkretnych agencji, śledzi status przeglądu na poszczególnych etapach prac komisji, zarządza cyklami poprawek. Śledzenie przesłanych zgłoszeń za pośrednictwem e-maila i tablice statusu w arkuszach kalkulacyjnych Monitorowanie zgodności Zarządzaj cyklami ujawniania konfliktu interesów, zgodnością szkoleń (CITI, RCR) i przeglądami kontroli eksportu dzięki automatycznemu śledzeniu terminów. Coroczne audyty arkuszy kalkulacyjnych i ręczne e-maile z przypomnieniami Bezpieczeństwo w laboratorium Planuj inspekcje według typu laboratorium i częstotliwości, śledź ustalenia poprzez cykle pracy naprawczych, eskaluj nierozwiązane problemy. Papierowe formularze kontroli i dzienniki znalezisk w szafkach na dokumenty Zarządzanie danymi Śledzi plany zarządzania danymi zgodnie z wymaganiami podmiotów finansujących, monitoruje zgodność DMP dla aktywnych nagród, zarządza archiwizacją danych dla zamkniętych projektów. Dokumenty DMP złożone na początku przyznania dotacji i nigdy nie weryfikowane Zarządzanie własnością intelektualną Śledzi ujawnienia wynalazków poprzez ocenę zdolności patentowej i licencjonowanie, zapewnia zgodność z ustawą Bayh-Dole w przypadku wynalazków finansowanych ze środków federalnych. Reaktywne śledzenie ujawniania informacji po zapytaniach biura transferu technologii Koordynacja zespołu Zarządzaj kamieniami milowymi wielu głównych badaczy, monitorowaniem podwypłat, zmianami personalnymi wymagającymi powiadomienia sponsora oraz harmonogramami spotkań zespołu badawczego. Rozłączone wątki e-mailowe i arkusze kalkulacyjne zarządzane przez PI

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agenci w rzeczywistym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez sztuczną inteligencję cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Różnice dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do swojej instytucji:

Typ instytucji Kluczowe dostosowania Uniwersytet badawczy R1 (ponad 1000 aktywnych protokołów) Użyj pełnej podpowiedzi bez zmian. Dodaj pulpity zgodności na poziomie działu. Spodziewaj się ponad 15 aktywnych komisji IRB/IACUC/IBC. Uwzględnij kontrolę eksportu i śledzenie CUI. Zintegruj z cyklami pracy związanymi z zarządzaniem dotacjami Uniwersytet R2 (200–500 aktywnych protokołów) Uprość śledzenie IRB i IACUC (usuń IBC i kontrolę eksportu, jeśli nie ma to zastosowania). Zmniejsz liczbę poziomów eskalacji o jeden poziom. Połącz bezpieczeństwo laboratorium i zgodność z przepisami w jednym folderze. Głównie uczelnie licencjackie (20–100 aktywnych protokołów) Skoncentruj się na IRB w przypadku projektów badawczych studentów studiów licencjackich. Uprość ujawnianie konfliktu interesów do corocznego ujawniania przez wykładowców. Dodaj listy kontrolne dotyczące mentoringu studentów-badaczy. Usuń monitorowanie subdotacji, chyba że współpracujesz z podmiotami zewnętrznymi. Szkoła wyższa (5–20 aktywnych protokołów) Skoncentruj się na przeglądach zwolnionych z IRB dla badań prowadzonych w salach lekcyjnych. Uprość do podstawowego śledzenia szkoleń dotyczących zgodności (CITI). Usuń śledzenie własności intelektualnej/wynalazków. Dodaj koordynację badań partycypacyjnych opartych na społeczności. Szkoła zawodowa/technikum (minimalna aktywność badawcza) Skoncentruj się na zgodności badań sponsorowanych przez przemysł i umowach dotyczących wykorzystania danych. Zastąp IRB/IACUC śledzeniem certyfikacji przemysłowych. Dodaj własne cykle pracy dotyczące ochrony danych dla partnerstw korporacyjnych.

Zarządzaj administracją badań w jednym miejscu

Administracja badaniami nie zawodzi z powodu braku systemów w instytucjach. Zawodzi, gdy kluczowe zadania są rozproszone między zbyt wieloma z nich. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacji Twój zespół może przekształcić śledzenie protokołów, monitorowanie zgodności, ujawnianie informacji, inspekcje i koordynację wielu zespołów w jeden powtarzalny system operacyjny.

Zamiast polegać na pamięci, łańcuchach e-maili i niepowiązanych narzędziach, Twoje biuro otrzymuje wspólny obszar roboczy, który pomaga wszystkim szybciej dostrzegać terminy, działać sprawniej i zachować spójność w całym cyklu badawczym. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swojej instytucji i stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł korzystać codziennie z pełnym przekonaniem.

Często zadawane pytania dotyczące administracji badań naukowych z wykorzystaniem AI

Tak. Agent nie interpretuje przepisów, ale egzekwuje cykle pracy specyficzne dla danej agencji. NIH, NSF, DOE i DOD mają różne progi konfliktu interesów, terminy raportowania i wymagania dotyczące zarządzania danymi. Podpowiedź tworzy oddzielne ścieżki zgodności dla każdej agencji, dzięki czemu Twój zespół może postępować zgodnie z odpowiednią listą kontrolną dla każdej nagrody, bez konieczności zapamiętywania, które zasady mają zastosowanie.

Nie. Systemy takie jak IRBManager, Cayuse IRB i iRIS są platformami służącymi do składania i przeglądania wniosków. Agent ClickUp jest warstwą operacyjną, która prowadzi śledzenie statusu protokołów, zarządza terminami odnowienia, koordynuje działania między biurem badawczym a głównymi badaczami i zapewnia, że nic nie zostanie pominięte między cyklami przesłania wniosków. Służą one różnym celom i najlepiej działają razem.

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie protokołu pozwalają głównym badaczom widzieć tylko swoje przesłane zgłoszenia. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. W przypadku badań objętych kontrolą eksportową lub CUI należy skonsultować się z działem bezpieczeństwa IT w celu uzyskania dodatkowej konfiguracji.

Zarządzanie dotacjami koncentruje się na cyklu życia finansowego: budżetach, tempie wydatkowania środków, raportowaniu wysiłku i zamknięciu. Administracja badań obejmuje szerszą zgodność i infrastrukturę operacyjną: protokoły, COI, bezpieczeństwo laboratoriów, zarządzanie danymi i własność intelektualną. Większość instytucji potrzebuje obu tych elementów i udostępnia dane (protokoły połączone z dotacjami, ujawnienia COI odnoszące się do źródeł finansowania), ale obsługują one różne biura i różne cykle pracy.

Oczywiście. W mniejszych instytucjach często jedna osoba zajmuje się wszystkimi obowiązkami związanymi z zapewnieniem zgodności badań. Agent jest szczególnie cenny w takich przypadkach, ponieważ tworzy strukturę i przypomnienia, które zapewniłoby biuro z pełną obsadą. Zamienia on pracę jednej osoby w system, który nie jest zależny od pamięci.