Jak zarządzać dotacjami przy użyciu AI

Amerykańskie uniwersytety zarządzają funduszami badawczymi o wartości 117,7 mld dolarów. Administratorzy dotacji nadal poświęcają 36% swojego czasu wyłącznie na monitorowanie administracyjne. Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować śledzenie budżetu, terminów zgodności, raportowanie nakładu pracy i listy kontrolne zamknięcia, skracając czas poświęcany na zadania administracyjne o ponad 60%.

Poniżej znajduje się gotowa do skopiowania podpowiedź agenta AI, którą można wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć zakończony obszar roboczy do śledzenia dotacji. Najpierw jednak warto przyjrzeć się operacyjnym wąskim gardłom, które tego rodzaju system ma rozwiązać. W przypadku większości biur zajmujących się programami sponsorowanymi problemem nie jest brak narzędzi. Jest to ręczna koordynacja pracy rozłożona na arkusze kalkulacyjne, skrzynki odbiorcze, systemy ERP i kalendarze zgodności.

Kto powinien korzystać z tych ustawień zarządzania dotacjami: Te ustawienia są przeznaczone dla biur programów sponsorowanych, administratorów badań, księgowych ds. dotacji, koordynatorów zgodności oraz zespołów przedprzyznaniowych lub poprzyznaniowych, które zarządzają złożonymi portfolio dotacji dla wielu sponsorów. Jest to szczególnie przydatne dla instytucji, które posiadają już system rejestracji danych finansowych lub zgodności, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji w zakresie zarządzania terminami, raportowaniem i codziennymi operacjami związanymi z dotacjami.

Problem: Twój OSP poświęca więcej czasu na zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi niż na wsparcie badań

Jeśli prowadzisz biuro programów sponsorowanych, już to wiesz. Twój zespół zajmuje się setkami (czasem tysiącami) aktywnych dotacji, z których każda ma własne zasady finansowania zgodnie z 2 CFR 200, własny rytm raportowania i własne terminy zgodności, a wszystko to jest śledzone za pomocą kombinacji Banner, e-maila, arkuszy kalkulacyjnych i Cayuse.

Wynik jest przewidywalny: przekroczone terminy zgodności, które ujawniają się podczas pojedynczych audytów, gorączkowe przygotowywanie raportów w ostatniej chwili co kwartał, kierownicy projektów, którzy nie mogą sprawdzić danych dotyczących własnego budżetu bez wysyłania e-maila do działu finansowego, oraz obciążenia administracyjne, które organizacje takie jak COGR od lat starają się zmniejszyć.

Jak CU Anschutz rozwiązał ten problem: Kampus CU Anschutz Uniwersytetu Kolorado zastąpił pięć starszych wersji ClickUp dla ponad 170 użytkowników w swoim scentralizowanym zespole IT. Liczba ręcznie sporządzanych procesów raportowania spadła do zera. Anna Alex, dyrektor ds. usług technologicznych kampusu: Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe. Morale zespołu wzrosło, ponieważ ludzie chcą rozwiązywać problemy, a nie tworzyć tabele obrotowe.

To właśnie jest tutaj okazja. Nie chodzi o zastąpienie systemów instytucjonalnych, ale o wyeliminowanie ręcznej koordynacji związanej z ich obsługą. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działającego systemu ustawień obsługi dotacji w ramach platformy do zarządzania projektami.

Podpowiedź: Stwórz swoje miejsce pracy do śledzenia dotacji z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego superagenta ClickUp, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz kompletny obszar roboczy do śledzenia dotacji z tabelami budżetowymi, kalendarzem zgodności, regułami automatyzacji i cyklami pracy.

Wynikiem powinno być solidne wstępne opracowanie struktury operacyjnej, obejmujące hierarchię zadań, logikę automatyzacji i punkty kontrolne zgodności. Twój zespół może następnie dostosować je do potrzeb sponsorów, częstotliwości raportowania i wewnętrznego procesu zatwierdzania.

Superagent zarządzania dotacjami

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego superagenta do zarządzania dotacjami? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego.

Po wygenerowaniu planu działania agenta kolejnym krokiem jest przekształcenie go w praktyczny obszar roboczy, z którego OSP może korzystać na co dzień.

Jak to ustawić w ClickUp (4 kroki)

Przed skonfigurowaniem przestrzeni zbierz podstawowe dane, które Twój zespół już wykorzystuje do zarządzania dotacjami. Zazwyczaj obejmują one listę aktywnych dotacji, terminy sponsorów, daty końcowe dotacji, własność PI, harmonogramy zgodności, aktualne źródła budżetu i wymagania dotyczące zamknięcia. Rozpoczęcie od czystych danych wejściowych sprawia, że automatyzacje, pulpity nawigacyjne i flagi ryzyka są znacznie bardziej niezawodne.

„Badania i programy sponsorowane” z czterema folderami (lub zacznij od Grant Pipeline: listy możliwości finansowania, wniosków w trakcie opracowywania, złożonych/oczekujących i odrzuconychActive Awards: listy uporządkowane według typu fundatora (federalny, stanowy, fundacja, przemysł)Compliance & Reporting: listy dotyczące raportowania wysiłku, odnowień IRB/IACUC, raportów z postępów i przygotowań do audytuCloseout: listy dotacji zamykanych w bieżącym kwartale oraz dotacji zarchiwizowanych/zamkniętych Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń o nazwiez czterema folderami (lub zacznij od szablonu śledzenia dotacji i dostosuj go do swoich potrzeb):listy możliwości finansowania, wniosków w trakcie opracowywania, złożonych/oczekujących i odrzuconychlisty uporządkowane według typu fundatora (federalny, stanowy, fundacja, przemysł)listy dotyczące raportowania wysiłku, odnowień IRB/IACUC, raportów z postępów i przygotowań do audytulisty dotacji zamykanych w bieżącym kwartale oraz dotacji zarchiwizowanych/zamkniętych Skonfiguruj pola niestandardowe dla każdego zadania związanego z dotacją Dodaj pola niestandardowe do każdego zadania związanego z dotacją, aby Twój zespół mógł śledzić te same podstawowe dane dla wszystkich dotacji. Dodaj pola dotyczące identyfikacji dotacji, fundatora, kwoty dotacji, własności PI, tempa wykorzystania środków, poziomu ryzyka oraz terminów sponsorów lub terminów wewnętrznych. Ta znormalizowana struktura sprawia, że automatyzacja, pulpity nawigacyjne i monitorowanie ryzyka są znacznie bardziej niezawodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, sponsorów, liczbę pracowników i liczbę aktywnych dotacji. Wykorzystaj wygenerowane dane, aby stworzyć pierwszy szkic struktury zadań, śledzenia budżetu, kalendarza zgodności i logiki automatyzacji , a następnie dostosuj go do cyklu pracy swojego zespołu. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Twórz automatyzacje, aby prace związane z dotacjami przebiegały płynnie bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły, aby uruchamiać listy kontrolne zamknięcia, sygnalizować przekroczenia budżetu, eskalować zaległe zadania związane z certyfikacją wysiłku, przesuwać zatwierdzone wnioski do przodu i tworzyć zadania związane z raportami z postępów przed upływem terminów wyznaczonych przez sponsora.

Dodaj pola niestandardowe do każdego zadania związanego z dotacją, aby Twój zespół mógł śledzić te same podstawowe dane dla wszystkich dotacji. Dodaj pola dotyczące identyfikacji dotacji, fundatora, kwoty dotacji, własności PI, tempa wydatkowania, poziomu ryzyka oraz terminów sponsorów lub terminów wewnętrznych. Ta znormalizowana struktura sprawia, że automatyzacja, pulpity nawigacyjne i monitorowanie ryzyka są znacznie bardziej niezawodne.

Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, typ instytucji, sponsorów, liczbę pracowników i liczbę aktywnych dotacji. Wykorzystaj wygenerowane dane, aby stworzyć pierwszy szkic struktury zadań, śledzenia budżetu, kalendarza zgodności i logiki automatyzacji, a następnie dostosuj go do cyklu pracy swojego zespołu.

Twórz automatyzacje, aby prace związane z dotacjami przebiegały płynnie bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Korzystaj z reguł, aby uruchamiać listy kontrolne zamknięcia, sygnalizować przekroczenia budżetu, eskalować zaległe zadania związane z certyfikacją wysiłku, przesuwać zatwierdzone wnioski do przodu i tworzyć zadania związane z raportami o postępach przed upływem terminów wyznaczonych przez sponsorów.

Chcesz przekształcić te cykle pracy w powtarzalny system? Stwórz swój obszar roboczy do zarządzania dotacjami w ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od jednego działu, kategorii sponsora lub typu nagrody, zanim wdrożysz system w całej instytucji. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi udoskonalić struktury zadań, reguły automatyzacji i uprawnienia przed skalowaniem.

Zalecane pola niestandardowe dla zadań związanych z dotacjami

Pola te tworzą spójny rejestr operacyjny dla każdej nagrody i sprawiają, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i flagi ryzyka są znacznie bardziej użyteczne.

Pole Typ Cel ID dotacji Krótki tekst Wewnętrzny numer do śledzenia uniwersytetu Fundator Lista rozwijana NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Fundacja, Stan, Inne Kwota dotacji Waluta Całkowita wartość dotacji Nazwa PI Ludzie Główny badacz Tempo wydatkowania środków Liczba (%) Miesięczne wydatki jako procent całkowitego budżetu Poziom ryzyka Lista rozwijana Zielony, żółty, czerwony Termin dla sponsorów Data Termin zewnętrzny Wewnętrzny termin Data Automatyczne ustawienie na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez sponsora.

📘 Przeczytaj również: Zapoznaj się ze wszystkimi typami pól niestandardowych, aby zdecydować, które pola najlepiej sprawdzą się w Twoim cyklu pracy związanym z dotacjami.

Przykłady podstawowej automatyzacji w zarządzaniu dotacjami

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych utwórz automatyzacje, które zapewnią przestrzeganie terminów, raportowanie i status dotacji bez konieczności powtarzania ręcznych czynności kontrolnych.

Kiedy… Następnie… Data końcowa dotacji upływa za 90 dni Utwórz listę kontrolną zamknięcia na podstawie szablonu. Zadanie certyfikacji wysiłku nie zostało zakończone w terminie Zmień poziom ryzyka na żółty i powiadom kierownika projektu oraz administratora dotacji. Zadanie certyfikacji wysiłku nie zostało zakończone przed terminem. Eskaluj przypomnienia w dniu 7, 14 i 21. Wszystkie etapy weryfikacji wniosku zostały zatwierdzone Przenieś zadanie nadrzędne do Gotowe do przesłania i powiadom OSP. Raport z postępów należy złożyć w ciągu 45 dni Utwórz zadanie raportowania i pobierz dane dotyczące kamieni milowych z podzadań.

Typowe błędy, których należy unikać podczas konfigurowania cykli pracy związanych z dotacjami przy użyciu AI

Najczęstszym błędem jest próba odtworzenia wszystkich wyjątków i skrajnych przypadków już pierwszego dnia. Zacznij od powtarzalnych cykli pracy, które powodują największe opóźnienia administracyjne, takich jak śledzenie terminów, monitorowanie budżetu, raportowanie wysiłku i przygotowanie zamknięcia.

Innym częstym błędem jest traktowanie obszaru roboczego jako zamiennika systemów Banner, Workday, Cayuse lub Kuali, zamiast wykorzystywania go jako warstwy operacyjnej nad tymi systemami.

Dzięki wprowadzonej strukturze i automatyzacji większa zaleta staje się oczywista. Agent nie jest już tylko ćwiczeniem dotyczącym ustawień. Zaczyna świadczyć wsparcie w całym cyklu życia dotacji.

Zakres obowiązków agenta w całym cyklu życia dotacji

Agent AI do zarządzania dotacjami najlepiej sprawdza się jako system operacyjny w obszarze roboczym do zarządzania projektami. Obsługuje on ustrukturyzowane, powtarzalne zadania, które obecnie są wykonywane ręcznie przez zespół, w tym tworzenie zadań, oznaczanie terminów, eskalowanie zaległych elementów i śledzenie budżetów.

Największa wartość pojawia się w tych obszarach administrowania dotacjami, które są powtarzalne, uzależnione od terminów i wymagają spójnej współpracy między zespołami.

Etap cyklu życia Czym zajmuje się agent Co zastępuje Odkrywanie Dopasowuje nowe możliwości finansowania ( Grants.gov , NSF, NIH) do profili badawczych kadry naukowej i powiadamia odpowiednich kierowników projektów badawczych. Ręczne skanowanie baz danych dotyczących finansowania i masowe wysyłanie wiadomości e-mail Opracowywanie wniosków Tworzy strukturę zadań związanych z wnioskami, zawierającą sekcje poświęcone konkretnym fundatorom, przydziela recenzentów i egzekwuje wewnętrzne terminy. Śledzenie terminów w arkuszach kalkulacyjnych i przeglądanie za pomocą e-maila Ustawienia dotacji Automatycznie generuje listy kontrolne zgodności, podzadania związane ze śledzeniem budżetu i kalendarze raportowania po przyznaniu finansowania. 2–3 tygodnie ręcznych ustawień dla każdej nowej dotacji Monitorowanie budżetu Generuje projekty raportów na podstawie danych dotyczących zadań, tworzy listy kontrolne zamknięcia 90 dni przed datą końcową, archiwizuje zakończone dotacje. Kwartalne ręczne uzgadnianie z systemem ERP Zgodność z przepisami Zarządzaj certyfikatami wysiłków, odnowieniami IRB/IACUC, terminami raportów z postępów i monitorowaniem subdotacji z ścieżkami eskalacji. Wiedza plemienna, karteczki samoprzylepne i przypomnienia w kalendarzu Raportowanie i zamykanie Generuje projekty raportów na podstawie danych dotyczących zadań, tworzy listy kontrolne zamknięcia 90 dni przed datą końcową i archiwizuje zakończone dotacje. Przygotowywanie raportów z ćwiczeń przeciwpożarowych i chaotyczne zamykanie projektów

W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi AI, jest to ClickUp Super Agent, który działa w tym samym obszarze roboczym, w którym Twój zespół już zarządza zadaniami. Każda czynność odbywa się tam, gdzie ludzie już pracują. Nie ma potrzeby dodatkowego logowania ani sprawdzania oddzielnego systemu.

Przykład: Jeśli data końcowa dotacji NIH upływa za 90 dni, agent może automatycznie utworzyć listę kontrolną zamknięcia, oznaczyć przeterminowane certyfikaty wysiłków, powiadomić administratora dotacji, jeśli tempo wykorzystania środków odbiega od planu, oraz powiadomić głównego badacza o zbliżających się wymaganiach dotyczących raportowania końcowego.

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agenci w rzeczywistym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez AI cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do swojej instytucji:

Rodzaj instytucji Kluczowe dostosowania Uniwersytet badawczy R1 (ponad 500 aktywnych dotacji) Użyj pełnej podpowiedzi bez zmian. Dodaj pulpity nawigacyjne na poziomie działu. Dodaj monitorowanie subdotacji dla dotacji wieloinstytucjonalnych. Spodziewaj się 15–25 aktywnych fundatorów. Uniwersytet R2 (100–500 aktywnych dotacji) Uprość ocenę ryzyka do dwóch poziomów (zgodnie z planem / wymaga uwagi). Zmniejsz poziom eskalacji o jeden stopień. Skoncentruj się na śledzeniu zgodności w odniesieniu do trzech największych fundatorów. Głównie instytucje szkolnictwa wyższego (10–50 aktywnych dotacji) Usuń sekcję dotyczącą monitorowania subdotacji. Uprość śledzenie wysiłku, ograniczając je wyłącznie do corocznych certyfikacji. Dodaj listę kontrolną „nowe doradztwo PI” dla osób otrzymujących dotacje po raz pierwszy. Szkoła wyższa typu community college (5–20 aktywnych dotacji) Skoncentruj się na zgodności z tytułem III/tytułem V i Perkins V. Zastąp elementy specyficzne dla NSF/NIH wymogami raportowymi Departamentu Edukacji. Uprość kategorie budżetowe. Szkoła zawodowa (1–10 aktywnych dotacji) Skoncentruj się na dotacjach DOL/WIOA i stanowych dotacjach na rzecz siły roboczej. Zastąp kategorie budżetowe 2 CFR 200 pozycjami specyficznymi dla danego fundatora. Dodaj śledzenie wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika ukończenia jako wyniki.

Zarządzaj dotacjami w jednym miejscu

Niezależnie od rodzaju instytucji, cel jest ten sam: mniej ręcznych przekazywania zadań, większa widoczność i mniej czasu poświęcanego na śledzenie terminów w niepołączonych narzędziach. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacji Twój zespół może przekształcić śledzenie dotacji w powtarzalny system zarządzania budżetami, zgodnością, raportowaniem i pracami zamykającymi w jednym obszarze roboczym ClickUp.

Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swojego portfolio dotacji i zamień śledzenie dotacji w powtarzalny system, na którym Twój zespół może polegać. Zacznij bezpłatnie z ClickUp.

Często zadawane pytania dotyczące zarządzania dotacjami przy użyciu AI

Tak. Agenci AI nie zastępują oceny zgodności. Egzekwują oni cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności. Agent tworzy listy kontrolne w oparciu o 2 CFR 200, stosuje zasady specyficzne dla danego fundatora (NSF, NIH, DOE mają różne wymagania) i automatycznie eskaluje terminy. Administrator dotacji nadal podejmuje decyzje dotyczące zgodności, ale nie musi już pamiętać o każdym terminie ani ręcznie śledzić każdej certyfikacji.

Agent AI Workspace współpracuje z istniejącymi systemami finansowymi i administracyjnymi. Dane budżetowe z systemu ERP (Banner, Workday, PeopleSoft) są synchronizowane z polami niestandardowymi w każdym zadaniu dotacyjnym. Agent nie zastępuje systemu ewidencyjnego. Staje się warstwą operacyjną, w której zespół śledzi zadania, terminy i współpracę w oparciu o dane finansowe.

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz zapewnia wsparcie dla SSO, uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie dotacji pozwalają głównym badaczom widzieć tylko własne nagrody. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Pełne informacje znajdują się na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Nie. Podpowiedź zawiera zmienne dotyczące typu instytucji i wielkości dotacji. Szkoły wyższe zarządzające 10 dotacjami z tytułu tytułu III korzystają z tego samego kalendarza zgodności i automatyzacji terminów, co uniwersytet R1 zarządzający 2000 dotacjami federalnymi. Skala dostosowuje się do Twojego portfolio.

Cayuse i Kuali to systemy zarządzania badaniami naukowymi stworzone do składania wniosków i prowadzenia dokumentacji zgodności. Stanowią one system rejestracji. ClickUp z agentem AI to warstwa operacyjna, w której Twój zespół zarządza codziennymi zadaniami, współpracuje nad propozycjami, śledzi terminy i otrzymuje powiadomienia. Służą one różnym celom i najlepiej działają razem.