Stany z najwyższym wskaźnikiem nowych przedsiębiorców

Czy wiesz, że stany USA na południu wyprodukowały więcej przedsiębiorców niż jakikolwiek inny region w kraju? ClickUp używany Dane dotyczące wskaźników przedsiębiorczości Kauffmana aby znaleźć 15 stanów o najwyższych ocenach nowej przedsiębiorczości. Kauffman wykorzystuje dane z Census Bureau i Bureau of Labor Statistics do analizy przedsiębiorczości w całym kraju.

Ta analiza danych Kauffmana klasyfikuje stany według wskaźnika nowych właścicieli firm jako procent populacji stanu. Obejmuje ona firmy zarejestrowane i nieposiadające osobowości prawnej, a także te zatrudniające i niezatrudniające pracowników.

Powiązania są zrywane przez liczbę utworzonych miejsc pracy na mieszkańca. Roczne wskaźniki przeżycia startupów są również uwzględnione, ale nie są brane pod uwagę w ocenie. Ranking pokazuje kontynuację długoterminowych trendów obserwowanych w zakresie danych dotyczących powstania miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.

Kultura przedsiębiorczości od pewnego czasu rozszerza się poza mekki wybrzeża, w których była skoncentrowana, i dociera do południowych centrów populacji. A zwolnienia i zakłócenia w miejscu pracy, które pojawiły się wraz z pandemią w 2020 i 2021 roku, posłużyły jedynie jako zastrzyk dla kultury startupów, pobudzając tworzenie nowych biznesów we wszystkich formatach, według dane dotyczące nowych aplikacji Business z IRS.

Południowe stany - w tym Teksas, Oklahoma i Arkansas -spędziły ostatnie lata rywalizując o miejsca pracy w sektorze zaawansowanych technologii poprzez szeroko nagłośnione umowy motywacyjne. Każdy ze stanów często znajdował się w gronie ostatecznych pretendentów do nowych zakładów produkcyjnych i przeniesienia siedziby głównej.

Jednym z przykładów są startupy zajmujące się pojazdami elektrycznymi, które w latach 2020 i 2021 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Wspierany przez Amazon producent pojazdów elektrycznych Rivian jest być może najbardziej płodną tego instancją w ostatnim czasie szarpanie się tam i z powrotem przez urzędników państwowych uzbrojonych w ulgi podatkowe, którzy chcą przyciągnąć więcej miejsc pracy i innowacji.

Południowe stany są również wśród najszybciej rozwijających się regionów migracji krajowej z całego kraju, ponieważ Amerykanie przybywają do miejsc, w których ich dolar trafia najdalej. Wiele z nich, takich jak Teksas, jest chwalonych przez firmy i wybranych urzędników za unikalne kodeksy podatkowe, które sprzyjają datom powstania miejsc pracy.

Na podstawie najnowszych danych Kauffman Indicators of Entrepreneurship wydaje się, że te same stany mogą pochwalić się znaczną koncentracją przedsiębiorców tworzących nowe firmy.

Teksas zajmuje 15. miejsce w tym rankingu. Jednak Oklahoma, Georgia i stany południowo-zachodnie (w tym Arizona i Nowy Meksyk) również plasują się wysoko. Czytaj dalej, aby sprawdzić, czy Twój stan jest jednym z najbardziej przedsiębiorczych w kraju.

15. Teksas

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 5.2 na 1000 mieszkańców

: 5.2 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 81.9%

14. Missouri

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 4.7 na 1000 mieszkańców

: 4.7 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 77.1%

13. New Jersey

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 5.9 na 1000 mieszkańców

: 5.9 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 79.9%

12. Nowy Jork

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 4.1 na 1000 mieszkańców

: 4.1 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 79.2%

11. Arizona

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 4.7 na 1000 mieszkańców

: 4.7 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 81.7%

10. Wyoming

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 3.9 na 1000 mieszkańców

: 3.9 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 76.6%

9. Maine

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 4.3 na 1000 mieszkańców

: 4.3 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 82.9%

8. Alaska

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 3.6 na 1000 mieszkańców

: 3.6 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 80.3%

7. Kolorado

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 6.1 na 1000 mieszkańców

: 6.1 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 81.9%

6. Vermont

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 2.5 na 1000 mieszkańców

: 2.5 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 78.5%

5. Kalifornia

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 5.7 na 1000 mieszkańców

: 5.7 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 82.6%

4. Oklahoma

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.4%

: 0.4% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 5.7 na 1000 mieszkańców

: 5.7 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 82.3%

3. Gruzja

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.5%

: 0.5% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 5.7 na 1000 mieszkańców

: 5.7 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 79.8%

2. Nowy Meksyk

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.5%

: 0.5% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 3.3 na 1000 mieszkańców

: 3.3 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 77.6%

1. Floryda

Ocena nowych przedsiębiorców : 0.6%

: 0.6% Miejsca pracy utworzone przez startupy pierwszego roku : 6.5 na 1000 mieszkańców

: 6.5 na 1000 mieszkańców Wskaźnik jednorocznej przeżywalności startupów: 80.5%

