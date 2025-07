Jak firmy mogą pomóc pracownikom zwiększyć wydajność

Niezależnie od tego, czy ludzie pracują w domu, w biurze, czy w modelu hybrydowym, firmy zawsze starają się zwiększyć wydajność — liczbę towarów lub usług, które pracownik może wyprodukować lub dostarczyć w ciągu godziny.

Wiele już się zmieniło: według najnowszej analizy Economic Policy Institute pracownicy w Stanach Zjednoczonych są obecnie o 164% bardziej wydajni niż w 1948 roku.

Istnieją jednak oznaki, że metody, które sprawdzały się w ostatnich dziesięcioleciach, mogą mieć swoje limity: według Bureau of Labor Statistics w 2022 r. wydajność pracowników w Stanach Zjednoczonych spadła najsilniej od lat 80. XX wieku, ponieważ inflacja obniżyła realne wynagrodzenia godzinowe o ponad 3% rok do roku w trzecim kwartale.

ClickUp przeanalizował wiodące badania naukowe oraz niezależne analizy z ostatniej dekady i stworzył listę metod, które mogą pomóc pracownikom osiągnąć maksymalną wydajność podczas pracy.

Podnieś wynagrodzenie

źródło: Andrey_Popov // Shutterstock

Podwyższenie płacy minimalnej — średnia płaca wystarczająca na utrzymanie w Stanach Zjednoczonych wynosiła w 2022 r. 24 dolary za godzinę — było w ciągu ostatnich 10 lat kluczową metodą stosowaną przez firmy dążące do poprawy wydajności.

Chociaż w ostatnich latach kilka stanów i Waszyngton podniosły płacę minimalną, federalna płaca minimalna pozostaje na poziomie 7,25 USD za godzinę od 2009 roku. W mniej więcej tym samym czasie, od 2007 do 2021 roku, Bureau of Labor Statistics stwierdziło, że wydajność pracowników wzrosła średnio o 1,4% rocznie.

„W skali kraju wydajność pracy rosła nieco szybciej niż wynagrodzenia” – podaje BLS. Tak więc, chociaż wynagrodzenia nie zawsze rosły odpowiednio do wydajności, pracownicy byli bardziej produktywni. Jednak firmy, zwłaszcza w czasach rekordowych zysków, mają szansę osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, zaskakując pracowników podwyżkami.

Raport Harvard Business Review z 2018 roku stwierdza, że „badania wykazały, iż gdy firma przyznaje pracownikom nieoczekiwane podwyżki, pracownicy często odwdzięczają się, pracując ciężej niż wymagane (nawet jeśli nie obawiają się zwolnienia)”

Część badań obejmuje badanie Management Science z 2016 r., w którym odnotowano, że „nieoczekiwane prezenty” generują wzajemność pracowników wobec firmy i motywują ich do pozostania w dobrze płatnej pracy — o ile te lepiej płatne stanowiska nadal zapewniają wyższe wynagrodzenie niż konkurencja.

Zaangażuj wszystkich

źródło: GaudiLab // Shutterstock

Według firmy konsultingowej Qualtrics pracownicy, którzy czują się pełni energii i są podekscytowani swoją pracą — co często mierzy się jako zaangażowanie pracowników — osiągają lepsze wyniki, wykazują większe poświęcenie i dłużej pozostają w firmie.

Firma Gallup odnotowała 18-procentowy wzrost wydajności sprzedaży, gdy pracownicy byli zaangażowani w pracę lub wykazywali zaangażowanie i entuzjazm w stosunku do swojej pracy i miejsca pracy. Jednak badania przeprowadzone przez tę firmę wykazały również, że w 2022 r. tylko 33% pracowników w Stanach Zjednoczonych czuło się zaangażowanych w pracę.

Jednym ze sposobów na zwiększenie zaangażowania, a tym samym wydajności, jest poproszenie pracowników o śledzenie własnych wyników. Według badań naukowych z 2019 r., w przypadku pracowników umysłowych, takich jak programiści, pisarze i naukowcy, śledzenie własnych wysiłków może zwiększyć wydajność, pomagając im „zrozumieć i zastanowić się nad tym, jak spędzają czas”.

Odrzuć otwartą przestrzeń biurową, postaw na samotność

źródło: nicepix // Shutterstock

Od dawna wiadomo, że otwarte biura negatywnie wpływają na wydajność, ponieważ pracownicy są narażeni na wiele czynników rozpraszających uwagę i przerywających pracę. Badanie naukowe opublikowane w 2020 roku wykazało, że pracownicy prywatnych biur osiągali o 14% lepsze wyniki w zadaniach wymagających zdolności poznawczych niż pracownicy biur typu open space.

Rzeczywiście, wzrost popularności pracy zdalnej podczas pandemii doprowadził do pojawienia się twierdzeń – popartych dowodami – że pracownicy są bardziej wydajni, mają mniej czasu na dojazdy do pracy, większą kontrolę nad swoim otoczeniem i więcej czasu na skupienie się na własnej pracy bez konieczności zajmowania się współpracownikami.

Oczywiście jednym ze sposobów utrzymania wydajności jest dalsze umożliwianie pracownikom pracy z domu. Jeśli jednak niektórzy pracownicy muszą przynajmniej przez część czasu przebywać w biurze, pracodawcy mogą nadal utrzymać wysoką wydajność, zapewniając im prywatne biura i rozważając rekompensatę za czas lub koszty dojazdu do pracy.

Dni bez spotkań

źródło: Jaromir Urbanek // Shutterstock

Wszyscy znamy tę sytuację. „To spotkanie mogło być e-mailem” to nie tylko mem, ale także poważna krytyka zarządzania czasem. Członkowie zespołu powinni na bieżąco informować się o postępach we wspólnych wysiłkach oraz uzyskiwać aktualne informacje na temat priorytetów, harmonogramów i dostępności innych osób.

Aby osiągnąć te cele bez konieczności zbierania wszystkich przy stole lub na wirtualnym spotkaniu w Zoom, badacze sugerują utworzenie kanału Slack z podpowiedziami konwersacyjnymi, ustawionego na tę samą porę każdego dnia. Ogólnie rzecz biorąc, mniej spotkań prowadzi do większej wydajności, zgodnie z badaniami Harvard Business Review.

Innym sposobem na ograniczenie liczby spotkań jest ogłoszenie dni bez spotkań w całej firmie — nie tylko dla przełożonych, kierowników, kadry kierowniczej wyższego szczebla, ale nawet dla klientów. Badanie MIT Sloan Management Review z 2022 r. wykazało, że jeden dzień w tygodniu bez spotkań zwiększył wydajność pracowników i pomógł im poczuć się mniej zestresowanymi i mniej kontrolowanymi.

Inne korzyści wynikające z dni bez spotkań to więcej czasu na skupienie się na zadaniach i zachęcenie wszystkich do dokładniejszego przemyślenia spotkań, tak aby były one bardziej „konkretne, wydajne i odpowiedzialne”, jak twierdzi konsultant ds. zarządzania przedsiębiorstwem Gordon Jenkins.

Sarah Dolezal