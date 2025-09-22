Badanie Forrester: ClickUp zapewnia 384% zwrotu z inwestycji i 92 400 godzin oszczędności w ciągu 3 lat

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie cyfrowym rozproszenie pracy jest cichym zabójcą wydajności. Niepołączone narzędzia, izolowane informacje i ręczne procesy pochłaniają czas i energię zespołów na całym świecie.

A co, gdybyś mógł odzyskać te godziny, zwiększyć przychody i wzmocnić pozycję swoich pracowników — wszystko w jednym miejscu?

Właśnie to wynika z najnowszego badania Forrester Total Economic Impact™ (TEI) dotyczącego ClickUp. To niezależne badanie, zlecone przez ClickUp i przeprowadzone przez Forrester Research, określa ilościowo rzeczywisty wpływ konsolidacji pracy w zintegrowanym środowisku pracy opartym na sztucznej inteligencji.

Liczby: zwrot z inwestycji, który mówi sam za siebie

Rygorystyczna analiza firmy Forrester wykazała, że w ciągu trzech lat organizacja* korzystająca z ClickUp osiągnęła:

384% zwrotu z inwestycji (ROI)

92 400 godzin wydajności zaoszczędzonych do trzeciego roku dzięki automatyzacji i AI

3,9 mln USD wzrostu przychodów dzięki ClickUp

Okres zwrotu inwestycji krótszy niż 6 miesięcy

Podstawą naszej działalności jest zarządzanie przepływem pracy… Nie osiągnęlibyśmy tych wyników bez ClickUp.

Podstawą tego, co robimy, jest zarządzanie przepływem pracy… Nie osiągnęlibyśmy tych wyników bez ClickUp.

*Organizacja złożona to amerykańska firma o rocznych przychodach w wysokości 150 milionów dolarów i zatrudniająca 1000 pracowników. Jest ona reprezentatywna dla ankietowanych klientów i służy do przedstawienia zbiorczej analizy finansowej.

Oto wizualne zestawienie tego, co te liczby oznaczają dla Ciebie:

Jak ClickUp zapewnia wyniki: /AI, automatyzacja i konwergencja

Korzyści uzyskane przez użytkowników ClickUp w okresie 3 lat. Źródło: badanie TEI przeprowadzone przez firmę Forrester

1. Wzrost wydajności dzięki automatyzacji i AI

Zespoły korzystające z ClickUp oszczędzają średnio 12 godzin na pracownika miesięcznie w ciągu trzech lat. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne podsumowania spotkań, wyszukiwanie Enterprise AI Search i automatyzacja cyklu pracy, eliminują powtarzalne zadania i przełączanie kontekstu, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Uwielbiam AI. Uwielbiam AskAI. Jest bardzo skuteczna. Mam zestaw pulpitów nawigacyjnych — każdego dnia budzę się i przeglądam je jak gazetę, aby zrozumieć, jak posuwają się naprzód projekty.

Uwielbiam AI. Uwielbiam AskAI. Jest bardzo skuteczna. Mam zestaw pulpitów nawigacyjnych — każdego dnia budzę się i przeglądam je jak gazetę, aby zrozumieć, jak posuwają się naprzód projekty.

2. Zwiększanie przychodów bez zwiększania zatrudnienia

Przeznaczając zaoszczędzony czas na projekty generujące wartość, organizacje odnotowały 7-krotny wzrost wydajności w niektórych działach i wygenerowały 3,9 mln dolarów nowych przychodów w ciągu trzech lat. Scentralizowany obszar roboczy ClickUp umożliwia zespołom obsługę większej liczby klientów, uruchamianie większej liczby kampanii i dostarczanie większej liczby produktów — bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

Obecnie zarządzamy około 500 zadaniami marketingowymi miesięcznie... Bez ClickUp bylibyśmy w stanie obsłużyć tylko około połowy tego obciążenia pracą.

Obecnie zarządzamy około 500 zadaniami ClickUp miesięcznie... Bez ClickUp bylibyśmy w stanie obsłużyć tylko około połowę tego obciążenia pracą.

ClickUp zastępuje fragmentaryczne rozwiązania do zarządzania projektami, zmniejszając koszty starszej wersji oprogramowania o 60% w ciągu 3 lat i oszczędzając czas administratorów IT. To 114 000 dolarów oszczędności dla złożonej organizacji, a do tego niematerialna korzyść wynikająca z posiadania wszystkiego w jednym miejscu.

Wszystkie te drobne komunikaty... są natychmiast usuwane, jeśli zrobisz to dobrze, a to jest niezwykle cenne.

Wszystkie te drobne komunikaty... są natychmiast usuwane, jeśli zrobisz to dobrze, a to jest niezwykle cenne.

4. Zapewniamy nieocenione korzyści dla zadowolonych klientów i zespołów

Większa satysfakcja klientów: szybszy czas reakcji i lepsze śledzenie problemów sprawiły, że szybszy czas reakcji i lepsze śledzenie problemów sprawiły, że wyniki CSAT przekroczyły 90 punktów

Lepsze doświadczenia pracowników: Scentralizowane zadania i komunikacja zmniejszyły stres i wzmocniły zespoły

Jedno źródło informacji: aktualizacje w czasie rzeczywistym i aktualizacje w czasie rzeczywistym i zarządzanie wiedzą zapewniają wszystkim spójność działań

Rok później, po wdrożeniu ClickUp... była w stanie zabrać swojego tatę do Disney Worldu w sezonie podatkowym. To właśnie różnica, jaką wprowadził ClickUp — od łez w łazience do uśmiechów w Disneylandzie.

Rok później, po wdrożeniu ClickUp... była w stanie zabrać swojego tatę do Disney Worldu w sezonie podatkowym. To właśnie różnica, jaką wprowadził ClickUp — od łez w łazience do uśmiechów w Disneylandzie.

📘 Chcesz uzyskać pełne zestawienie? Dowiedz się, w jaki sposób ClickUp pomaga firmom zwiększyć wydajność 7-krotnie i uzyskać 3,9 mln dolarów przychodów w raporcie TEI firmy Forrester👇🏼

Dlaczego ma to znaczenie

Badanie TEI przeprowadzone przez firmę Forrester potwierdza to, co klienci ClickUp już wiedzą: konsolidacja pracy w jednej platformie opartej na AI to nie tylko wzrost wydajności — to strategiczna przewaga. Niezależnie od tego, czy rozwijasz swoją działalność, zwiększasz przychody, czy po prostu chcesz dać swojemu zespołowi więcej czasu, ClickUp zapewnia wymierne wyniki.

Od zwrotu z inwestycji w zarządzanie projektami po możliwości zintegrowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji — dane są jednoznaczne: mniej narzędzi, więcej kontekstu i inteligentniejsza automatyzacja tworzą przestrzeń, w której zespoły mogą zrobić to, co najlepsze.

Od zwrotu z inwestycji w zarządzanie projektami po możliwości zintegrowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji — dane są jednoznaczne: mniej narzędzi, więcej kontekstu i inteligentniejsza automatyzacja tworzą przestrzeń, w której zespoły mogą pracować najlepiej, jak potrafią.

Chcesz poznać pełny wpływ? Pobierz badanie Forrester TEI i dowiedz się, jak ClickUp może zmienić Twoją organizację.