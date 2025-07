10 najlepszych narzędzi do analizy wideo AI zapewniających inteligentniejsze wnioski

Toniesz w godzinach nagrań wideo, szukając tego jednego kluczowego momentu? Może to być kluczowy fragment dla Twojej firmy lub materiał, który może stać się viralem, ale ręczne przeszukiwanie nagrań to strata czasu.

Analizatory wideo AI to inteligentne narzędzia, które oglądają, oznaczają i analizują filmy za Ciebie. Od wykrywania obiektów i transkrypcji mowy podczas kluczowych spotkań biznesowych po analizę materiałów z meczów sportowych — te platformy oparte na sztucznej inteligencji zamieniają nadmiar wideo w natychmiastowe wnioski. Koniec z niekończącym się przewijaniem i zgadywaniem — wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać dostęp do uporządkowanych danych z możliwością wyszukiwania.

Ale które narzędzie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie treści wideo? Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do analizy wideo AI i ich funkcjom, które zmienią sposób pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji.

Najlepsze narzędzia do analizy wideo AI w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Nagrywanie ekranu i kamery internetowej za pomocą Clips, transkrypcja i streszczanie filmów i notatek głosowych oparte na AI, AI Notetaker do przechwytywania, streszczania i analizowania spotkań Zespoły każdej wielkości (osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa) poszukujące analizy wideo opartej na AI i automatyzacji przepływu pracy Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Google Cloud Video Intelligence Wykrywanie zmian ujęć, śledzenie obiektów, wykrywanie treści nieodpowiednich, transkrypcja mowy Małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują skalowalnej analizy wideo Dostępna bezpłatna wersja próbna; plany Business z dodatkowymi funkcjami Amazon Rekognition Video Rozpoznawanie twarzy i aktywności, wykrywanie niebezpiecznych treści, analiza strumienia danych w czasie rzeczywistym Małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują rozpoznawania twarzy i wykrywania aktywności w czasie rzeczywistym Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; skalowalne ceny dla przedsiębiorstw Microsoft Azure Video Analyzer Wykrywanie ruchu, analiza przestrzenna, streszczenia wideo, integracja z usługami Azure Firmy średniej wielkości i przedsiębiorstwa, które chcą zintegrować analizę wideo opartą na sztucznej inteligencji z aplikacjami w chmurze Dostępna wersja próbna; dostępne plany Business; integracja z ekosystemem Microsoft IBM Watson Video Analytics Wykrywanie wydarzeń w czasie rzeczywistym, dopasowywanie twarzy, analiza tłumu i integracja z IBM Cloud Firmy średniej wielkości i przedsiębiorstwa, które potrzebują wykrywania anomalii i ekstrakcji metadanych opartego na AI Dostępne są plany Business; niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw Analiza wideo Valossa AI Rozpoznawanie twarzy i logo, klasyfikacja scen, oznaczanie treści nieodpowiednich Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać dogłębną wiedzę na temat zawartości wideo Dostępna wersja próbna; niestandardowe plany dla przedsiębiorstw Twelve Labs Wykrywanie kluczowych momentów, indeksowanie tekstu wizualnego, rozumienie wideo w wielu oknach dialogowych Małe i średnie firmy potrzebujące wyszukiwania wideo opartego na sztucznej inteligencji Dostępna wersja próbna; plany Business z dostępem do API ScreenApp Nagrywanie ekranu z transkrypcją, podsumowaniami AI i wykrywaniem najważniejszych fragmentów Osoby prywatne i małe firmy, które potrzebują automatycznej transkrypcji wideo i podsumowania treści Dostępny plan Free; płatne plany z funkcjami premium VideoInsights. ai Wyróżnianie najważniejszych fragmentów, automatyczne streszczenia, etykietowanie AI dla klipów z możliwością wyszukiwania Małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży medialnej Dostępna wersja próbna; płatne plany z dodatkowymi funkcjami API Eden AI do analizy wideo Zagregowany dostęp API do wielu modeli AI wideo, łatwa integracja i optymalizacja kosztów Małe i średnie przedsiębiorstwa wymagające dostawców analizy wideo z wykorzystaniem wielu rozwiązań AI Dostępna wersja próbna; model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Czego należy szukać w analizatorze wideo AI?

Odpowiedni analizator wideo AI może mieć decydujący wpływ na efektywność pozyskiwania informacji z filmów. Oto funkcje i typowe zastosowania, na które należy zwrócić uwagę, aby uzyskać najlepsze wyniki:

Dokładność i możliwości rozpoznawania: Poszukaj funkcji AI, które precyzyjnie wykrywają twarze, tekst, a nawet emocje

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzie, które analizuje materiał filmowy w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastowy wgląd w dane

Wskazówki do działania: Upewnij się, że AI nie tylko analizuje, ale także dostarcza znaczące rekomendacje, trendy lub podsumowania, które pomagają w podejmowaniu decyzji

Skalowalność i wydajność: upewnij się, że analizator można płynnie skalować, od obsługi kilku filmów wideo do setek lub tysięcy, w zależności od potrzeb

Niestandardowa konfiguracja i elastyczność: Wybierz narzędzie, które umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów wykrywania do konkretnych potrzeb

Integracja i kompatybilność: upewnij się, że narzędzie płynnie łączy się z istniejącym oprogramowaniem, usługami w chmurze lub systemami bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: upewnij się, że narzędzie jest zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO lub HIPAA, jeśli przetwarzasz dane wrażliwe

Koszt i zwrot z inwestycji: Rozważ modele bezpłatne lub płatne zgodnie z rzeczywistym użyciem dla małych firm, natomiast przedsiębiorstwa mogą potrzebować zaawansowanych rozwiązań

10 najlepszych narzędzi do analizy wideo AI

Oszczędzaj czas, uzyskaj lepszy wgląd w dane, uprość analizę wideo i podejmuj szybkie decyzje oparte na danych dzięki tym narzędziom do analizy wideo:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do analizy wideo opartej na sztucznej inteligencji i automatyzacji cyklu pracy)

Wypróbuj ClickUp Clips już teraz Rejestruj i transkrybuj rozmowy za pomocą ClickUp Clips

Oglądasz długie filmy i ręcznie sporządzasz notatki? Dzięki ClickUp, aplikacji do wszystkiego, co dotyczy pracy, to już przeszłość. Łączy ona zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dla profesjonalistów zajmujących się wideo, analityków i zespołów pracujących z treściami wideo ClickUp automatyzuje tworzenie podsumowań, pomaga wyodrębnić kluczowe decyzje i wnioski oraz przekształca spostrzeżenia oparte na AI w działania — wszystko w ramach cyklu pracy.

Jak? Dzięki ClickUp Clips.

Ta funkcja ułatwia nagrywanie z kamery internetowej i ekranu, edycję wideo, współpracę i udostępnianie.

Ciekawi Cię, jak działa Clips? Zobacz, jak działa w praktyce:

Niezależnie od tego, czy tworzysz samouczki, raporty o błędach, sesje szkoleniowe czy aktualizacje projektów, Clips pomaga w łatwym nagrywaniu ekranu i dodawaniu komentarzy głosowych. Połącz to z natywnym asystentem AI ClickUp, ClickUp Brain, i automatycznie generuj transkrypcje, które zamieniają wypowiadane słowa w tekst, który można przeszukiwać i wykorzystać w praktyce.

Zamień klipy ClickUp w zadania, które można wykonać

Po nagraniu możesz szybko odwołać się do kluczowych punktów, przekonwertować klipy na zadania ClickUp i udostępnić je za pośrednictwem linku, aby Twój zespół mógł je obejrzeć, skomentować i podjąć działania — wszystko to bez opuszczania ClickUp.

ClickUp Brain nie tylko transkrybuje filmy i pliki audio słowo w słowo — dostarcza również bardzo dokładne transkrypcje z oznaczeniem czasu, które ułatwiają wyszukiwanie i przeglądanie określonych fragmentów treści.

Ta potężna funkcja transkrypcji przekształca godziny wypowiedzianych słów w przejrzysty, uporządkowany tekst, pomagając zespołom szybko znaleźć dokładnie to, czego potrzebują, bez konieczności przewijania lub robienia notatek.

Masz mało czasu? Brain podsumowuje również transkrypcje w celu szybkiego przeglądu i odpowiada na wszelkie pytania dotyczące transkrypcji, używając komend w języku naturalnym. Zamiast ręcznie analizować godziny plików wideo i audio, możesz natychmiast odkrywać trendy, identyfikować ważne momenty i przekształcać zawartość Clipów w uporządkowane elementy do działania.

Pozwól ClickUp Brain podsumować i przeanalizować Twoje Clipy za Ciebie

W przeciwieństwie do innych narzędzi, ClickUp nie tylko analizuje multimedia, ale także sprawia, że Twoje treści są naprawdę połączone i gotowe do wykorzystania. Dzięki funkcji ClickUp Connected Search możesz błyskawicznie znaleźć odpowiednie klipy, poprzednie dyskusje i aktualizacje projektów w całym obszarze roboczym — bez konieczności przeszukiwania plików lub przełączania się między aplikacjami.

Różni się to od zwykłego proszenia AI o informacje, ponieważ Connected Search z łatwością pobiera dane ze wszystkich dokumentów, zadań i klipów ClickUp, zapewniając kompleksowe, bogate w kontekst wyniki w jednym miejscu.

Zespoły mogą łatwo dołączać informacje uzyskane z wideo do zadań, przypisywać je i wprowadzać podsumowania oparte na AI bezpośrednio do codziennego cyklu pracy — a wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i usprawnieniu współpracy. A jeśli potrzebujesz inteligentnego asystenta do spotkań wideo, wypróbuj ClickUp AI Notetaker, aby dokładnie nagrywać i transkrybować wszystko.

Uchwyć każdy szczegół bez wysiłku dzięki Notatnikowi ClickUp

Otrzymasz starannie oznakowany, edytowalny transkrypt bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, z zaznaczonymi ważnymi punktami, decyzjami i elementami wymagającymi podjęcia działań, dzięki czemu nie musisz się martwić, że coś przeoczysz. W ten sposób Twój zespół pozostaje na bieżąco bez dodatkowego wysiłku.

🦄 Dzięki połączeniu ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AI Notetaker, ClickUp organizuje sposób zarządzania, analizowania i współpracy nad treściami wideo — wszystko w jednym połączonym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowuj długie filmy wideo w transkrypcjach z możliwością wyszukiwania , oszczędzając czas na przeglądanie i podejmowanie decyzji

Współpracuj nad nagranymi Clipami i powiązanymi zadaniami w czasie rzeczywistym, dodając komentarze, przypisując zadania i udostępniając spostrzeżenia w ClickUp

Przekształcaj informacje uzyskane z wideo bezpośrednio w zadania, elementy do działania i aktualizacje projektów

Usprawnij wideo dzięki tagowaniu i kategoryzacji opartym na AI, aby szybko wyszukiwać treści

Synchronizacja między platformami — zintegruj analizę wideo AI z ponad 1000 narzędzi, takich jak Zoom i Loom w ClickUp

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może spowodować szybszy wzrost krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

W recenzji na Reddicie czytamy:

Funkcja Record Clip jest niesamowita, dziękujemy ClickUp Tworzenie zadań na podstawie krótkiego wideo bez opuszczania ClickUp jest niesamowite! Mogę tworzyć zadania na podstawie problemów, które mogę pokazać za pomocą krótkiego wideo, zamiast je opisywać. Bardzo dziękuję!

Funkcja Record Clip jest niesamowita, dziękujemy ClickUp

Tworzenie zadań na podstawie krótkiego wideo bez opuszczania ClickUp jest niesamowite! Mogę tworzyć zadania na podstawie problemów, które mogę pokazać za pomocą krótkiego wideo, zamiast je opisywać. Bardzo dziękuję!

📖 Przeczytaj również: Jak tworzyć skuteczne filmy produktowe

2. Google Cloud Video Intelligence (najlepsze rozwiązanie do skalowalnej analizy wideo z wykrywaniem obiektów i rozpoznawaniem mowy)

za pośrednictwem Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence zapewnia precyzyjną analizę, dzięki czemu idealnie nadaje się do moderowania treści, zarządzania mediami i zapewniania bezpieczeństwa.

Chcesz wykrywać obiekty, transkrybować mowę lub oznaczać treści nieodpowiednie? To narzędzie obsługuje wiele języków.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z filmami z serwisu YouTube, materiałami z monitoringu, czy archiwami multimedialnymi, narzędzie to umożliwia przeszukiwanie plików audio i wideo oraz podejmowanie odpowiednich działań, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych i wydajność cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Google Cloud Video Intelligence

Identyfikuj osoby, obiekty i sceny z wysoką dokładnością

Konwertuj audio na transkrypcje z możliwością wyszukiwania

Analizuj materiały wideo, aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym

Zintegruj z istniejącymi aplikacjami i cyklami pracy

Wdrażaj tagowanie metadanych oparte na uczeniu maszynowym

Limity Google Cloud Video Intelligence

Egzekwowanie limitów użytkowania, które mogą ograniczać szybkość przetwarzania i liczbę żądań

Błędna interpretacja subtelnych manipulacji, prowadząca do nieprawidłowego etykietowania lub wykrywania

Ceny usługi Google Cloud Video Intelligence

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Cloud Video Intelligence

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Google Cloud Video Intelligence użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzja G2 mówi:

W ramach naszych wysiłków marketingowych dysponujemy ogromnym katalogiem wideo, a dzięki Google Cloud Video Intelligence mogliśmy szybko wyszukiwać i identyfikować momenty w filmach, oddzielać sygnały od szumów i pobierać istotne informacje.

W ramach naszych wysiłków marketingowych dysponujemy ogromnym katalogiem wideo, a dzięki Google Cloud Video Intelligence mogliśmy szybko wyszukiwać i identyfikować momenty w filmach, oddzielać sygnały od szumów i pobierać istotne informacje.

📮 ClickUp Insight: Dane ankiety ClickUp dotyczące efektywności spotkań sugerują, że prawie połowa wszystkich spotkań (46%) obejmuje tylko 1-3 uczestników. Chociaż te mniejsze spotkania mogą być bardziej ukierunkowane, można je zastąpić bardziej wydajnymi metodami komunikacji, takimi jak lepsza dokumentacja, nagrywane aktualizacje asynchroniczne lub rozwiązania do zarządzania wiedzą. Komentarze przypisane do zadań ClickUp pozwalają dodawać kontekst bezpośrednio w zadaniach, udostępniać krótkie wiadomości audio lub nagrywać aktualizacje wideo za pomocą ClickUp Clips — pomagając zespołom zaoszczędzić cenny czas i jednocześnie zapewniając, że ważne dyskusje nadal mają miejsce — bez straty czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak Trinetrix odnotowały 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań.

3. Amazon Rekognition Video (najlepsze rozwiązanie do rozpoznawania twarzy i wykrywania aktywności w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Amazon Rekognition Video

Szukasz sposobu na automatyzację analizy wideo na dużą skalę? Amazon Rekognition Video jest popularnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia wykrywanie i analizę obiektów, osób i działań w czasie rzeczywistym.

Oferuje również solidne funkcje rozpoznawania twarzy i moderacji treści, dzięki czemu idealnie nadaje się do treści wideo wymagających bezpieczeństwa i personalizacji, analizy opinii klientów oraz zapewnienia zgodności z przepisami. Informacje w czasie rzeczywistym i doskonała integracja z usługami AWS pozwalają firmom wykorzystać uczenie maszynowe do analizy wideo bez skomplikowanych ustawień.

Najlepsze funkcje Amazon Rekognition Video

Analizuj pliki wideo i audio w treściach wideo na dużą skalę

Moderuj zawartość, wykrywając nieodpowiednie lub zastrzeżone materiały wizualne

Zintegruj z usługami AWS w celu przetwarzania dużych ilości danych

Limity usługi Amazon Rekognition Video

Obsługuje tylko formaty MPEG-4 i MOV zakodowane w formacie H. 264

Brak szczegółowej dokumentacji dla niektórych języków programowania

Ceny usługi Amazon Rekognition Video

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Amazon Rekognition Video

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Amazon Rekognition Video użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent G2 dzieli się swoimi wrażeniami:

Łatwy w użyciu interfejs API, bardzo szczegółowe pakiety referencyjne. Możliwość łatwej konfiguracji różnych wymagań.

Łatwy w użyciu interfejs API, bardzo szczegółowe pakiety referencyjne. Możliwość łatwej konfiguracji różnych wymagań.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (najlepszy do integracji analiz wideo opartych na sztucznej inteligencji z aplikacjami w chmurze)

za pośrednictwem Microsoft Azure Video Analyzer

Chcesz zintegrować analizę wideo opartą na sztucznej inteligencji z aplikacjami w chmurze? Microsoft Azure Video Analyzer może Ci w tym pomóc. Usługa ta ułatwia pozyskiwanie, analizowanie i integrowanie informacji z wideo przy użyciu solidnych usług AI platformy Azure.

Analiza wideo platformy Azure pomaga również sprzedawcom detalicznym usprawnić operacje w sklepach bez konieczności ręcznego śledzenia. AI monitoruje ruch pieszy, przepływ klientów i czas przebywania w kluczowych obszarach. Ujawnia to wzorce, takie jak wąskie gardła przy kasach lub niewykorzystana przestrzeń, na które zespoły mogą szybko zareagować.

Wynik? Płynniejsze działanie, lepsza obsada personelu i bardziej wydajne zakupy.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure Video Analyzer

Łatwa integracja z usługami Azure AI, IoT i pamięcią masową w chmurze

Analizuj strumienie wideo pod kątem bezpieczeństwa danych, zgodności z przepisami i wydajności operacyjnej

Zautomatyzuj cykle pracy, uruchamiając działania na podstawie wykrytych wydarzeń

Przetwarzaj wideo na dużą skalę za pomocą chmury AI, ograniczając potrzeby lokalnej infrastruktury

Limity usługi Microsoft Azure Video Analyzer

Obsługuje tylko RTSP z przeplatanymi strumieniami RTP (gdzie zarówno sygnały sterujące (takie jak odtwarzanie, pauza), jak i dane multimedialne (rzeczywisty obraz/dźwięk) są wysyłane razem jednym kanałem), z wyłączeniem RTP przez UDP (gdzie obraz/dźwięk jest wysyłany oddzielnie szybszą, ale mniej niezawodną ścieżką)

Ceny usługi Microsoft Azure Video Analyzer

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Microsoft Azure Video Analyzer użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się automatyczna transkrypcja i tłumaczenie, które zapewniają dokładną transkrypcję mowy na tekst w wielu językach. Oprócz tego inne funkcje, które mi się podobają, to rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów, analiza sentymentalna, wyodrębnianie słów kluczowych i możliwość wyszukiwania.

Podoba mi się automatyczna transkrypcja i tłumaczenie, które zapewniają dokładną transkrypcję mowy na tekst w wielu językach. Oprócz tego inne funkcje, które mi się podobają, to rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów, analiza sentymentalna, wyodrębnianie słów kluczowych i możliwość wyszukiwania.

🧠 Ciekawostka: Hollywood sięga po AI, aby tworzyć filmy w bardziej inteligentny sposób. Lionsgate nawiązało współpracę z Runway w celu opracowania narzędzi do analizy wideo, które usprawniają planowanie, edycję i oznaczanie treści, organizując zarządzanie produkcją w zupełnie nowy sposób.

5. IBM Watson Video Analytics (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego wykrywania anomalii i ekstrakcji metadanych opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics został zaprojektowany, aby pomóc firmom w wykorzystaniu potencjału analizy wideo w czasie rzeczywistym. Zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy w fabrykach. Jego sztuczna inteligencja może monitorować obszary robocze w celu wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, takich jak brakujące narzędzia lub osoby w strefach o ograniczonym dostępie.

Wykrywa również opóźnienia, bezczynny sprzęt lub zablokowane ścieżki, które spowalniają produkcję. Przekształcając wideo w informacje w czasie rzeczywistym, IBM Watson pomaga zmniejszyć ryzyko i zapewnić płynność operacji.

Najlepsze funkcje IBM Watson Video Analytics

Wykrywaj anomalie poprzez identyfikację nietypowych ruchów

Wyodrębnij szczegółowe metadane, w tym obiekty i twarze

Wykorzystaj predykcyjną sztuczną inteligencję do prognozowania potencjalnych zagrożeń poprzez analizę nietypowych wzorców w strumienia

Analizuj interakcje między ludźmi, badając gesty, ruchy i wzorce zachowań

Wykorzystaj informacje z plików audio, upraszczając analizę treści mówionych

Ograniczenia IBM Watson Video Analytics

Limity wywołań API i możliwości przetwarzania w wersji próbnej

Ceny IBM Watson Video Analytics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Watson Video Analytics

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze generatory wideo AI do tworzenia oszałamiających treści

6. Valossa AI Video Analysis (najlepsze narzędzie do dogłębnego zrozumienia treści)

za pośrednictwem Valossa AI Video Analysis

Valossa AI Video Analysis bada zawartość wideo, analizując narrację, kontekst i sygnały emocjonalne, zapewniając natychmiastowe, znaczące informacje.

Zaprojektowany z myślą o moderacji treści reklamowych i medialnych, Valossa pomaga firmom zautomatyzować tagowanie wideo, wykrywać wrażliwe treści i personalizować doświadczenia widzów. Jest to przydatne narzędzie, które przekształca nieprzetworzone wideo w cenne informacje, upraszczając i przyspieszając cykle pracy oraz zapewniając zgodność treści z wytycznymi marki i preferencjami odbiorców.

Najlepsze funkcje analizy wideo Valossa AI

Rozpoznawaj sceny i motywy, identyfikując lokalizacje, otoczenie i nastroje

Wykrywaj wrażliwe treści i sceny o charakterze jednoznacznie seksualnym w celu automatycznej moderacji

Analizuj kontekst wideo, aby usprawnić kierowanie reklam

Ograniczenia analizy wideo Valossa AI

Limit bezpłatnej wersji próbnej wynosi 30 minut

Niewykorzystane kredyty na analizę wygasają z końcem każdej subskrypcji

Ceny analizy wideo Valossa AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Valossa AI Video Analysis

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: W thrillerze Fall z 2022 roku reżyser Scott Mann wykorzystał AI , aby złagodzić dialogi po tym, jak improwizacje aktorów groziły przyznaniem filmowi oceny R. Zamiast ponownych zdjęć lub niezręcznego dubbingu, wykorzystano AI do cyfrowego dostosowania języka, dzięki czemu film uzyskał pożądaną ocenę bez utraty tempa!

7. Twelve Labs (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania wideo opartego na AI)

za pośrednictwem Twelve Labs

Próbujesz znaleźć tę jedną kwestię wypowiedzianą przez drugoplanową postać w jednej scenie, ale nie masz możliwości ponownego obejrzenia całego wideo. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi wyszukiwanie wideo oparte na sztucznej inteligencji firmy Twelve Labs.

Natychmiast wskazuje konkretne momenty i pojęcia, oszczędzając czas i wysiłek. To narzędzie, idealne dla profesjonalistów z branży medialnej, nauczycieli i przedsiębiorstw, przekształca biblioteki wideo w w pełni przeszukiwalne zasoby bogate w dane.

Najlepsze funkcje Twelve Labs

Zastosuj uczenie maszynowe do analizy mowy, obrazów i działań w kontekście wideo

Zintegruj cykle pracy dzięki wsparciu API dla programistów

Wsparcie wielojęzycznego wyszukiwania

Skanuj filmy z YouTube, wykrywaj kluczowe momenty i generuj transkrypcje

Ograniczenia Twelve Labs

Wykorzystuje duże zbiory danych do skutecznego szkolenia modeli

Ceny Twelve Labs

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Twelve Labs

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że... AI nie tylko pomaga w edycji wideo — staje się pełnoetatowym źródłem dochodu! Niektórzy twórcy zarabiają 60 000 dolarów miesięcznie dzięki treściom generowanym przez AI.

8. ScreenApp (najlepsze narzędzie do automatycznej transkrypcji wideo i podsumowywania treści)

za pośrednictwem ScreenApp

Wyobraź sobie, że masz do przejrzenia ogromną ilość treści wideo. Zamiast tracić godziny na ponowne oglądanie, ScreenApp pozwala automatycznie generować dokładne transkrypcje i zwięzłe streszczenia w ciągu kilku sekund, zamieniając wideo w przeszukiwalny, uporządkowany tekst. Ułatwia to przeglądanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie treści za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ponadto dzięki obsłudze wielu języków idealnie nadają się dla globalnych zespołów pracujących w różnych regionach.

Najlepsze funkcje ScreenApp

Analizuj filmy z YouTube, wykrywaj kluczowe momenty i generuj transkrypcje, aby ułatwić wyszukiwanie

Zrozum i wykorzystaj swoje filmy wideo bardziej efektywnie

Podsumowuj długie filmy wideo, wybierając kluczowe informacje

Zintegruj z narzędziami do przechowywania danych w chmurze i współpracy

Limity ScreenApp

Limity długości nagrań i pojemności pamięci w planie Free

Ceny ScreenApp

Free

Wzrost: 30 USD/miesiąc

Business: 69 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ScreenApp

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o ScreenApp użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent Capterra i użytkownik ScreenApp opisuje swoje doświadczenia:

W Screenapp najbardziej podoba nam się łatwość tworzenia i udostępniania filmów. Mamy spory zespół i każdy może korzystać z Screenapp do nagrywania treści za pomocą jednego linku, co jest jedną z najlepszych funkcji.

W Screenapp najbardziej podoba nam się łatwość tworzenia i udostępniania filmów. Mamy spory zespół i każdy może korzystać z Screenapp do nagrywania treści za pomocą jednego linku, co jest jedną z najlepszych funkcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj narzędzia do analizy wideo AI, aby zidentyfikować sceny, które przyciągają największą uwagę widzów. Analizując zaangażowanie odbiorców, możesz zoptymalizować swoje filmy wideo, aby uzyskać maksymalny efekt.

9. VideoInsights. ai (Najlepsze rozwiązanie do inteligentnej analizy wideo dla biznesu i mediów)

za pośrednictwem VideoInsights.ai

Przeglądanie godzin nagrań wideo w poszukiwaniu trendów, kluczowych momentów lub zaangażowania odbiorców nie powinno być czasochłonne. VideoInsights. ai sprawia, że ponowne wykorzystanie treści wideo jest niezwykle łatwe i szybkie.

Sztuczna inteligencja automatycznie wykrywa momenty warte uwagi, dzięki czemu zespoły nie muszą przeglądać godzin nagrań. Niezależnie od tego, czy chodzi o cytat, wzrost zaangażowania odbiorców, czy wzmiankę o kluczowym produkcie, narzędzie natychmiast to wykryje.

Oznacza to, że zespoły zajmujące się marketingiem wideo mogą szybko przekształcić długie filmy w krótkie klipy do wykorzystania w mediach społecznościowych, kampaniach e-mailowych lub płatnych reklamach. Jeśli tworzysz treści na dużą skalę, ta jedna funkcja może zmienić szybkość publikowania i promocji.

Najlepsze funkcje VideoInsights.ai

Analizuj zaangażowanie odbiorców, pomagając firmom optymalizować strategię treści

Generuj automatyczne raporty zawierające informacje o wydajności i trendach

Korzystaj z analizy wideo w czasie rzeczywistym do transmisji na żywo i monitoringu

Zintegruj je z pamięcią w chmurze i narzędziami AI, aby zautomatyzować cykl pracy

Ograniczenia VideoInsights.ai

Wymaga wysokiej jakości plików wideo wejściowych

Ceny VideoInsights. ai

Free

Zaawansowane: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalna: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje VideoInsights.ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o VideoInsights. ai użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent Capterra dzieli się swoimi doświadczeniami:

Lubię mieć wszystkie kamery w jednym miejscu, gdzie mogę oglądać wszystkie transmisje na żywo. Podoba mi się również to, że mogę dostosować i wdrożyć to oprogramowanie, gdy pojawia się aktualizacja programu.

Lubię mieć wszystkie kamery w jednym miejscu, gdzie mogę oglądać wszystkie transmisje na żywo. Podoba mi się również to, że mogę dostosować i wdrożyć to oprogramowanie, gdy pojawia się aktualizacja programu.

10. Eden AI Video Analysis API (najlepsze rozwiązanie do płynnej integracji wielu dostawców AI)

za pośrednictwem Eden AI

Po co ograniczać się do jednego AI, skoro można wykorzystać moc wielu? Eden AI Video Analysis API oferuje elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające integrację wielu dostawców analizy wideo opartej na AI w jednym cyklu pracy.

Ta elastyczność pozwala firmom porównywać różne modele AI, łatwo zmieniać dostawców i optymalizować koszty — wszystko to bez uzależnienia od jednego dostawcy. Dzięki Eden AI możesz wybrać najlepsze narzędzia dostosowane do swoich potrzeb, dzięki czemu analiza wideo będzie inteligentniejsza i bardziej wydajna.

Najlepsze funkcje API Eden AI do analizy wideo

Wykorzystaj informacje, takie jak wykrywanie obiektów, rozpoznawanie scen i zamiana mowy na tekst

Umożliwia łatwą zmianę dostawcy w celu optymalizacji wydajności i cen

Uprość integrację API, aby analiza wideo AI była dostępna dla wszystkich

Skorzystaj z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, zapewniającego efektywność kosztową i skalowalność

Limity API Eden AI do analizy wideo

Ogranicza dostęp do niektórych dostawców AI, co sprawia, że niektóre funkcje są dostępne wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji

Ceny API Eden AI do analizy wideo

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje API Eden AI Video Analysis

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Eden AI Video Analysis API użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzent Product Hunt i użytkownik API Eden AI Video Analysis mówi:

Podejście Eden AI do integracji AI jest naprawdę zgrabne. Firma abstrahuje od różnych dostawców i zapewnia bardzo prostą funkcję porównywania i kontrastowania, umożliwiającą programistom natychmiastowy wybór odpowiedniego dostawcy.

Podejście Eden AI do integracji AI jest naprawdę zgrabne. Wyodrębniają oni różnych dostawców i zapewniają bardzo prostą funkcję porównywania i kontrastowania, umożliwiającą programistom natychmiastowy wybór odpowiedniego dostawcy.

ClickUp: gdzie wgląd AI spotyka się z realizacją

Większość analizatorów wideo AI doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem informacji z nagrań wideo, ale informacje te są bezużyteczne, jeśli pozostają w obszarze roboczym i zbierają cyfrowy kurz. Potrzebujesz miejsca, w którym można je przechwytywać, organizować i faktycznie wykorzystywać.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. To centrum dowodzenia oparte na sztucznej inteligencji, w którym filmy i informacje z nich uzyskane zamieniają się w zadania, cykle pracy przebiegają automatycznie, a współpraca odbywa się w czasie rzeczywistym. Koniec z utraconymi pomysłami i rozproszonymi danymi — teraz wszystko przebiega płynnie, od analizy do działania.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zamień materiały filmowe swojej firmy w realne wyniki!