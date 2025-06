10 najlepszych alternatyw dla Deep AI, które usprawnią Twoje projekty w 2025 roku

Czy wypróbowałeś już generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji?

Badania pokazują , że 76% marketerów korzysta z AI do tworzenia treści, a generowane przez AI obrazy, teksty i wideo stają się niezbędne.

DeepAI, pionier w dziedzinie generowania obrazów AI, wprowadził na rynek pierwsze narzędzie do przekształcania tekstu w obraz w 2016 roku. Obecnie oferuje API do NLP, generowania pomysłów i analizy danych, pomagając firmom wykorzystać AI bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Jednak DeepAI nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich.

80% liderów małych i średnich przedsiębiorstw ma trudności z wdrożeniem AI.

Znalezienie odpowiednich narzędzi AI jest kluczem do osiągnięcia celów biznesowych. Poznanie alternatyw dla DeepAI może pomóc firmom w odkryciu rozwiązań AI, które lepiej odpowiadają ich potrzebom, niezależnie od tego, czy chodzi o marketing, rozwój produktów, czy generowanie treści.

Alternatywy dla Deep AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kreatywność oparta na sztucznej inteligencji dla osób indywidualnych, zespołów marketingowych i przedsiębiorstw zarządzających złożonymi cyklami pracy twórczej Zarządzanie zadaniami AI, generowanie obrazów AI na tablicy, automatyzacja cyklu pracy Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw OpenAI Elementy bez tła, szybkie generowanie obrazów, edycja w czasie rzeczywistym Duże modele językowe, kreatywność oparta na tekście, analityka predykcyjna Niestandardowe ceny w zależności od typu API i liczby użytych tokenów Midjourney Generowanie obrazów AI dla artystów, projektantów i solopreneurów poszukujących wysokiej jakości stylizowanych wizualizacji za pośrednictwem Discord Przyjazny dla użytkownika interfejs, wysokiej jakości grafika, aktywna społeczność Plany płatne zaczynają się od 10 USD miesięcznie Leonardo. AI Generowanie obrazów AI dla zasobów gier i kreatywnych treści dla niezależnych twórców gier, małych studiów projektowych i zespołów eCommerce Elementy bez tła, szybkie tworzenie obrazów, edycja w czasie rzeczywistym Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Google Cloud Vertex AI Skalowalne wdrażanie modeli AI i rozwój ML dla zespołów zajmujących się nauką o danych, inżynierów ML i dużych przedsiębiorstw Aplikacje generatywne AI, integracja TensorFlow/PyTorch, AutoML Niestandardowe ceny Stability AI Modele AI typu open source dla programistów, badaczy i entuzjastów AI, którzy poszukują konfigurowalnych i wszechstronnych narzędzi generatywnych Wszechstronne zastosowania, wysokiej jakości dźwięk, modele językowe z otwartym dostępem Kredyty już od 0,01 USD (min. 25 kredytów) Hugging Face Dostęp do szerokiego zakresu modeli ML dla inżynierów NLP, naukowców akademickich i programistów AI pracujących z frameworkami open source Wstępnie wyszkolone modele, API Transformers, społeczność współpracująca Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie IBM Watson Rozwiązania AI do analizy danych, automatyzacji i zastosowań branżowych Przygotowanie danych, niestandardowe modele ML, integracja z IBM Cloud Niestandardowe ceny Hotpot. ai Uproszczenie tworzenia kreatywnych treści dla marketerów, właścicieli małych firm i osób niebędących projektantami, umożliwiające szybkie tworzenie materiałów wizualnych Szablony obrazów marketingowych, zdjęcia stockowe generowane przez AI, makiety urządzeń Kredyty już od 12 USD Uproszczone Wstępnie wyszkolone modele, API Transformers i społeczność współpracująca Zestawy marek, usuwanie tła, dostosowywanie szablonów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna (14 dni); płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Deep AI?

Chociaż DeepAI może być jedną z najpopularniejszych platform AI do zadań kreatywnych, nie jest to jedyna opcja. Istnieje wiele innych generatorów sztuki AI, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze kolejnej alternatywy dla DeepAI:

Łatwość obsługi: Wybierz platformę z intuicyjnym interfejsem użytkownika, dzięki czemu do wykonywania codziennych zadań nie jest wymagana znajomość techniczna

Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie integruje się z Twoim stosem technologicznym, w tym platformami do burzy mózgów, marketingu i CRM

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Sprawdź, czy platforma jest zgodna z normami branżowymi i oferuje bezpieczne interfejsy API do ochrony danych wrażliwych

Szybkość generowania obrazów: Wybierz narzędzie, które w ciągu kilku sekund przekształca podpowiedzi tekstowe w obrazy, bez konieczności spędzania godzin na zastanawianiu się nad odpowiednią podpowiedzią

Prawa do wykorzystania obrazów: Upewnij się, że posiadasz prawa do wykorzystania obrazów w celach komercyjnych, aby uniknąć problemów prawnych

Dokładność i wydajność: Oceń jakość wyników, aby zapewnić dokładną i trafną zawartość, która spełnia potrzeby biznesowe

Funkcje zaawansowane: Rozważ narzędzia z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), rozpoznawaniem nazw własnych (NER), tagowaniem części mowy lub syntezą mowy, w zależności od potrzeb

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywach dla DeepAI, zapoznaj się z dostępnymi narzędziami!

🧠 Ciekawostka: W 2021 roku dzieło sztuki wygenerowane przez AI, Portret Edmonda de Belamy, zostało sprzedane na aukcji Christie's za 432 500 dolarów. Pomogło to ugruntować pozycję sztuki generowanej przez AI nie tylko jako technologicznej ciekawostki, ale jako pełnoprawnego aktywa na rynku sztuki!

10 najlepszych alternatyw dla Deep AI

Oto lista najlepszych alternatyw dla DeepAI, które oferują potężne i kreatywne możliwości generowania obrazów. Narzędzia te zapewniają wysokiej jakości wyniki z różnymi opcjami dostosowywania, idealnymi dla firm, twórców i marketerów.

1. ClickUp (najlepszy do współpracy opartej na sztucznej inteligencji)

Twórz obrazy AI w ClickUp Tablice Konwertuj tekst na obrazy i pomysły na zadania bezpośrednio z tablic ClickUp za pomocą AI

Kiedy czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie twórczym, warto mieć narzędzia, które pomogą Ci zrealizować Twoje pomysły — narzędzia takie jak ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy.

Od wizualizacji pomysłów po zarządzanie zasobami i nie tylko — ClickUp wspiera kreatywne zarządzanie projektami, integrując wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy szkicujesz koncepcje, tworzysz projekty cyklu pracy, czy porządkujesz rozproszone myśli, ClickUp przekształca burzę mózgów w oparty na współpracy i praktyczny proces twórczy dzięki tablicom ClickUp.

Generuj obrazy AI za pomocą prostych podpowiedzi na tablicach ClickUp

Tablice umożliwiają również zespołom tworzenie grafiki i obrazów opartych na sztucznej inteligencji bezpośrednio w obszarze roboczym. Wprowadzając podpowiedzi tekstowe, użytkownicy mogą przekształcać pomysły w wizualizacje — idealne do burzy mózgów, planowania projektów (łączenia pomysłów z tablicy z zadaniami do wykonania) i kreatywnej współpracy bez przełączania się między aplikacjami lub zakładkami.

Sprawdź, jak to działa:

🧠 Ciekawostka: ClickUp wyposażył tablice w tryb turbo, dzięki czemu są one 10 razy szybsze i bardziej niezawodne niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy współpracujesz w czasie rzeczywistym, czy tworzysz skomplikowane cykle pracy, tablice ClickUp pozwalają Twoim pomysłom rozwijać się w tempie Twojej kreatywności.

Wbudowany silnik AI, który to umożliwia, to ClickUp Brain. Jako asystent AI rozpoznający kontekst, opiera swoje sugestie i odpowiedzi na danych z obszaru roboczego ClickUp.

Wyniki? Otrzymasz:

Menedżer wiedzy AI , który w ciągu kilku sekund pobiera informacje z Twoich zadań i projektów

Menedżer projektów AI , który pomaga automatycznie dzielić zadania na podzadania, sugeruje odpowiednie osoby przypisane, śledzi postępy oraz automatycznie udostępnia aktualizacje i podsumowania w odpowiednim momencie

AI Writer for Work to narzędzie do tworzenia (i edycji) wszelkiego rodzaju treści dostosowanych do Twojego stylu i tonu wypowiedzi, od streszczeń złożonych dokumentów po kreatywne posty na bloga dotyczące najnowszej kampanii — i to w wielu językach

Użyj ClickUp Brain do szybkiego pisania postów na blogu, studiów przypadków i innych rodzajów treści

Możesz również użyć Brain do tworzenia niestandardowych automatyzacji zadań powtarzalnych. Wystarczy wpisać podpowiedź, np. Gdy status zadania na liście Zawartość zmieni się na "gotowe", przypisz je do zespołu projektowego.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

Dzięki przejęciu przez sztuczną inteligencję ClickUp najbardziej czasochłonnych zadań zespoły oszczędzają czas dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybszym podsumowaniom i zautomatyzowanym cyklom pracy. Na przykład średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj oszczędzają około 94 000 USD rocznie, ograniczając niepotrzebne wydatki na inne narzędzia AI. Wszyscy pracownicy organizacji są lepiej zgrani i skoncentrowani na wspólnych celach.

Dzięki ClickUp AI jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek! Oszczędzam trzy razy więcej czasu niż wcześniej na zadaniach związanych z zarządzaniem projektami. Nie tylko poprawiło to moją wydajność, ale także pobudziło moją kreatywność. W porównaniu z innymi ofertami na rynku mogę powiedzieć, że ClickUp dokładnie przemyślał sposób integracji technologii z platformą i zoptymalizował jej zastosowania, aby pomóc swoim klientom.

Dzięki dodaniu ClickUp AI jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek! Oszczędza mi to 3 razy więcej czasu niż wcześniej poświęcałem na zadania związane z zarządzaniem projektami. Nie tylko zwiększyło to moją wydajność, ale także pobudziło moją kreatywność. W porównaniu z innymi ofertami na rynku mogę powiedzieć, że ClickUp dokładnie przemyślał, jak zintegrować technologię z platformą i zoptymalizować jej zastosowania, aby pomóc swoim klientom.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tłumacz zawartość na wiele języków, udoskonalaj swoje teksty i poprawiaj błędy gramatyczne dzięki ClickUp Brain

Uzyskaj dostęp do wbudowanych szablonów cyklu pracy, aby zaprojektować idealny proces twórczy

Współpracuj nad briefami kreatywnymi, korzystając z dokumentów ClickUp

Udostępniaj jasne opinie i przyspiesz wprowadzanie poprawek do projektów dzięki funkcji Proofing w ClickUp

Zintegruj z ponad 1000 aplikacji, takich jak Figma, Miro i Adobe Creative Cloud, aby usprawnić cykl pracy twórczej

Limity ClickUp

Użytkownicy korzystający z programu po raz pierwszy mogą czuć się przytłoczeni jego rozbudowanymi funkcjami i możliwościami dostosowywania

Tablice nie są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit udostępnia:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Używam AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami ma swoje minusy. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży związanej z treścią. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

2. OpenAI (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego i generowania tekstu)

za pośrednictwem OpenAI

Sztuczna inteligencja zmieniła sposób, w jaki korzystamy z technologii, a firma OpenAI od momentu powstania w 2015 roku znajduje się w czołówce tej transformacji. Początkowo skupiając się na tworzeniu narzędzi do uczenia się przez wzmocnienie, OpenAI wprowadziło swoją pierwszą innowację, OpenAI Gym, zestaw narzędzi open source, który wzbudził zainteresowanie badaniami nad AI w szerszym zastosowaniu.

W 2018 roku firma OpenAI zaprezentowała GPT, sieć neuronową naśladującą przetwarzanie danych przez ludzki mózg. Do 2022 roku ChatGPT stało się wiodącym narzędziem generatywnej sztucznej inteligencji.

OpenAI oferuje szeroki zakres modeli głębokiego uczenia się dostosowanych do różnych potrzeb. GPT-4o obsługuje złożone zadania, w tym generowanie realistycznych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych, natomiast GPT-3. 5 Turbo jest zoptymalizowany pod kątem ekonomicznego wykorzystania. GPT-4 Turbo i GPT-4o Mini zapewniają równowagę między wydajnością a przystępną ceną, a seria o1-preview specjalizuje się w zaawansowanym rozumowaniu.

Najlepsze funkcje OpenAI

Zastąp ręczne procesy, takie jak oznaczanie zdjęć, inteligentnymi algorytmami, aby obniżyć koszty

Identyfikuj wzorce zachowań użytkowników za pomocą analiz predykcyjnych

Wsparcie kreatywności opartej na tekście poprzez tworzenie CV i generowanie dialogów chatbotów

Uzyskaj dostęp do dużych modeli językowych, które umożliwiają złożone rozumowanie

Generuj obrazy AI za pomocą zaawansowanych modeli AI, w szczególności serii DALL·E i multimodalnego GPT-4o

👀 Czy wiesz, że... Modele GPT firmy OpenAI są szkolone przy użyciu ponad 570 GB danych tekstowych, dzięki czemu są bardzo wszechstronne i mogą wykonywać różne zadania związane z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP).

Limity OpenAI

Produkty takie jak ChatGPT mogą opierać się na nieaktualnych lub tendencyjnych danych szkoleniowych pochodzących z otwartej sieci

W przykładach generatywnej sztucznej inteligencji pojawiły się obawy dotyczące toksycznej zawartości, takiej jak szkodliwe instrukcje

Ceny OpenAI

Niestandardowe ceny w zależności od typu API i liczby użytych tokenów

Oceny i recenzje OpenAI

G2: 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Dzięki ClickUp Brain możesz uzyskać dostęp do najnowszych modeli OpenAI, w tym GPT-4o, 30-mini i o1, bezpośrednio w ClickUp! Przełączaj modele LLMs w ClickUp Brain, aby spersonalizować swoje doświadczenia z AI i zaoszczędzić na kosztach subskrypcji zewnętrznych narzędzi AI

3. Midjourney (najlepsze rozwiązanie do generowania obrazów AI)

za pośrednictwem Midjourney

Midjourney to generator obrazów AI, który przekształca proste opisy tekstowe w oszałamiające wizualizacje w niezliczonych stylach artystycznych.

W przeciwieństwie do wielu alternatyw DeepAI, Midjourney działa poprzez bota Discord, co ułatwia dostęp wszystkim, którzy chcą odkrywać podpowiedzi sztuki AI.

Niezależnie od tego, czy chodzi o projekty osobiste, czy potrzeby zawodowe, Midjourney pomaga ludziom wykorzystać AI w projektowaniu graficznym jak nigdy dotąd, otwierając nieskończone możliwości tworzenia unikalnych i przyciągających wzrok dzieł sztuki.

Najlepsze funkcje Midjourney

Twórz obrazy bez wysiłku dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Popraw jakość grafiki, aby uzyskać dopracowane, profesjonalne wyniki

Wspieraj kreatywne połączenia dzięki tętniącej życiem społeczności Discord

Limity Midjourney

Powiększanie obrazów może nieznacznie zmienić ostateczny wygląd projektu

Nauka poruszania się po Discord może być trudna dla początkujących

Ceny Midjourney

Podstawowy: 10 USD/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Pro: 60 USD/miesiąc

Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Midjourney prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie stwierdza:

Ogólnie rzecz biorąc, Midjourney nadal jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli Twoim celem jest hiperrealizm i podoba Ci się łatwość obsługi zapewniana przez Discord (chociaż uważam, że sama strona internetowa jest obecnie bardziej niezawodna).

Ogólnie rzecz biorąc, Midjourney nadal jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli Twoim celem jest hiperrealizm i podoba Ci się łatwość obsługi zapewniana przez Discord (chociaż uważam, że sama strona internetowa jest teraz bardziej niezawodna).

4. Leonardo. AI (najlepsze rozwiązanie do generowania obrazów AI z naciskiem na zasoby gier i treści kreatywne)

za pośrednictwem Leonardo.Ai

Leonardo.Ai może nie jest da Vinci świata cyfrowego, ale z pewnością robi furorę jako generator sztuki AI. Pierwotnie zaprojektowany do pomocy w tworzeniu zasobów do gier, ewoluował w pełnoprawne narzędzie do tworzenia treści AI, oferujące wszystko, od generowania obrazów po usługi edycji wideo.

Najlepsze funkcje Leonardo. AI

Twórz elementy wizualne bez tła, aby uprościć proces projektowania

Szybko generuj obrazy, zwłaszcza dzięki szybkiemu modelowi "Lightning XL"

Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy stylów artystycznych dostosowanych do różnych potrzeb twórczych

Edytuj w czasie rzeczywistym, aby szybko dostosować podpowiedzi i obrazy

Leonardo. Ograniczenia AI

Ograniczone funkcje bezpłatne, wymagające płatnej subskrypcji w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych narzędzi edycji

Wygenerowane obrazy mogą czasami wymagać ręcznej korekty, aby spełnić pożądane standardy artystyczne

Ceny Leonardo. AI

Free

Praktykant : 12 USD/miesiąc

Artisan Unlimited : 30 USD/miesiąc

Maestro Unlimited : 60 USD/miesiąc

Leonardo for Teams: 24 USD/licencja

Leonardo. AI – oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Leonardo. AI prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

To narzędzie zawsze będzie moim pierwszym wyborem w przypadku każdego projektu wymagającego spójności obrazów w wysokiej rozdzielczości, zwłaszcza zadań wymagających szybkiej realizacji, takich jak ulepszanie obrazów w e-commerce.

To narzędzie zawsze będzie moim pierwszym wyborem w przypadku każdego projektu wymagającego spójności obrazów w wysokiej rozdzielczości, zwłaszcza zadań wymagających szybkiej realizacji, takich jak ulepszanie obrazów w e-commerce.

📮ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety polega obecnie na narzędziach AI , aby uprościć i przyspieszyć wykonywanie zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci poprawić wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

5. Google Cloud Vertex AI (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego wdrażania modeli AI i rozwoju ML)

za pośrednictwem Google Cloud Vertex AI

Jeśli potrzebujesz dynamicznej platformy do przyspieszenia rozwoju i wdrażania modeli uczenia maszynowego, pomocna może okazać się usługa Vertex AI firmy Google Cloud. Łączy ona szeroki szyk narzędzi i ponad 100 modeli podstawowych, umożliwiając programistom szybkie i wydajne tworzenie oraz dostosowywanie aplikacji AI.

To, co wyróżnia Vertex AI, to możliwość ujednolicenia cyklu życia ML. Platforma oferuje narzędzia potrzebne naukowcom zajmującym się danymi do tworzenia i skalowania systemów ML, od automatyzacji przygotowywania danych po ocenę modeli.

Ponadto dzięki Vertex AI Pipelines możesz koordynować cykle pracy i ograniczyć ręczne interwencje, zapewniając płynne i usprawnione procesy ML.

Najlepsze funkcje Google Cloud Vertex AI

Uzyskaj dostęp do narzędzi do tworzenia generatywnych aplikacji AI

Zintegruj z TensorFlow i PyTorch, aby uzyskać większą elastyczność

Wsparcie całego cyklu pracy w zakresie nauki o danych, od przygotowania danych po ocenę modelu

Twórz i trenuj modele przy użyciu AutoML oraz wstępnie wytrenowanych/niestandardowych modeli bez kodowania

Podpowiedzi i testowanie Gemini (asystenta AI firmy Google) w Vertex AI Studio przy użyciu tekstu, obrazów, wideo lub kodu

Limity Google Cloud Vertex AI

Aby efektywnie korzystać z zaawansowanych funkcji, wymagana jest wiedza techniczna

Zależy od ekosystemu Google Cloud, co może powodować problemy z integracją z systemami zewnętrznymi

Ceny Google Cloud Vertex AI

Modele AutoML:

Dane obrazowe : Szkolenie zaczyna się od 1,375 USD za godzinę pracy węzła

Dane wideo : Szkolenie i prognozowanie już od 0,462 USD za godzinę pracy węzła

Dane tabelaryczne : Niestandardowe ceny

Dane tekstowe: Szkolenie i prognozowanie od 0,05 USD za godzinę

Modele niestandardowe:

Szkolenie: Niestandardowe ceny

Notatniki Vertex AI:

Obliczenia i przechowywanie danych: Opłaty zgodne ze standardowymi stawkami Compute Engine i Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

Uruchomienia potoku: od 0,03 USD

Silnik dopasowujący Vertex AI:

Koszty obsługi i budowy: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Stability AI (najlepsze rozwiązanie dla modeli AI typu open source)

za pośrednictwem Stability AI

Założona w 2020 roku przez Emada Mostaque, firma Stability AI ma na celu ułatwienie dostępu do AI poprzez umożliwienie użytkownikom przekształcania ich pomysłów w namacalne innowacje. Od generowania opisowych wizualizacji po tworzenie realistycznych filmów wideo, Stability AI oferuje zestaw narzędzi, które na nowo definiują granice możliwości.

Najlepsze funkcje Stability AI

Skorzystaj z Stable Diffusion XL, projektu open source umożliwiającego wszechstronne zastosowania

Twórz wysokiej jakości treści audio dzięki Stable Audio, opartemu na zaawansowanej technologii dyfuzji dźwięku

Uzyskaj dostęp do modeli językowych typu open access poprzez Stable LM

Generuj szczegółowe obiekty 3D na podstawie pojedynczych obrazów za pomocą Stable Zero123

Limity Stability AI

Wymaga długiego czasu nauki dla nowych użytkowników

Ceny Stability AI

Jeden kredyt: 0,01 USD (wymagany minimalny zakup 25 kredytów, a każda funkcja wykorzystuje od 1 do 20 kredytów)

Stabilność AI – oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Negatywne podpowiedzi pomagają usunąć niepożądane elementy z obrazów generowanych przez AI. Możesz określić wykluczenia, takie jak "bez tekstu", "bez rozmycia" lub "bez znaku wodnego", aby skuteczniej udoskonalić wynikowy obraz.

7. Hugging Face (najlepsze rozwiązanie zapewniające dostęp do szerokiego zakresu modeli ML)

za pośrednictwem Hugging Face

Rozwój AI jest bardziej dostępny dzięki platformie, która upraszcza zadania NLP, takie jak klasyfikacja tekstu, tłumaczenie i streszczanie. Hugging Face oferuje wiele wstępnie wyszkolonych modeli, przyjaznych dla użytkownika narzędzi i społeczność współpracujących użytkowników. Otwarte podejście i modele sprawiają, że idealnie nadaje się do rozwiązywania różnorodnych wyzwań związanych z AI.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Przeglądaj obszerną bibliotekę wstępnie wyszkolonych modeli do różnych zadań NLP

Uprość wdrażanie modeli dzięki łatwemu w użyciu API Transformers

Dołącz do aktywnej społeczności, udostępniając swoją wiedzę i innowacje

Bądź na bieżąco z najnowszymi narzędziami i częstymi ulepszeniami

Ograniczenia Hugging Face

Wiele modeli Hugging Face jest dużych, co utrudnia pracę bez dostępu do wysokowydajnych systemów, takich jak procesory graficzne

Wymaga narzędzi do wizualizacji w celu wyświetlenia architektury modelu

Ceny Hugging Face

HF Hub: Free

Konto Pro : 9 USD/miesiąc

Enterprise Hub : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Sprzęt Spaces: Od 0 USD/godz

Punkty końcowe wnioskowania: Od 0,032 USD/godz

Oceny i recenzje Hugging Face

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Hugging Face użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja TrustRadius udostępnia:

Hugging Face to doskonały punkt wyjścia do pracy nad projektami NLP; świetnie nadaje się również do prototypowania i opracowywania potoków dla zadań NLP, zarówno ogólnych, takich jak osadzanie reprezentacji, jak i szczegółowych, takich jak modele SQUAD i zbiory danych.

Hugging Face to doskonały punkt wyjścia do pracy nad projektami NLP; świetnie nadaje się również do prototypowania i opracowywania potoków dla zadań NLP, zarówno ogólnych, takich jak osadzanie reprezentacji, jak i szczegółowych, takich jak modele SQUAD i zbiory danych.

8. IBM Watson (najlepsze rozwiązanie AI do analizy danych, automatyzacji i zastosowań branżowych)

za pośrednictwem IBM Watson

IBM Watson zapewnia narzędzia dla naukowców zajmujących się danymi, programistów i analityków, które usprawniają tworzenie modeli i cykle pracy z danymi. Oferuje wsparcie w zakresie zadań od przygotowania danych po zarządzanie złożonymi modelami, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji.

Watson Studio skaluje się wraz z rosnącymi potrzebami i obsługuje branże takie jak opieka zdrowotna i finanse, umożliwiając dostosowanie do konkretnych wyzwań. Integruje się również z usługami chmury IBM, oferując alternatywę dla Microsoft Copilot dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania.

Najlepsze funkcje IBM Watson

Oczyść i przygotuj dane do szkolenia bardziej precyzyjnych modeli

Twórz niestandardowe modele uczenia maszynowego dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Zintegruj z IBM Cloud i innymi usługami, aby uzyskać elastyczne możliwości obliczeniowe

Współpracuj dzięki wbudowanym narzędziom do udostępniania danych i spostrzeżeń

Limity IBM Watson

Złożony interfejs, który może wydawać się przytłaczający dla mniej doświadczonych użytkowników

Wyższe koszty mogą nie odpowiadać mniejszym organizacjom o bardziej ograniczonym budżecie

Ceny IBM Watson

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson

G2: 4,2/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje AI do optymalizacji cyklu pracy

9. Hotpot. ai (Najlepszy do upraszczania generowania kreatywnych treści)

za pośrednictwem Hotpot.ai

Czy kiedykolwiek myślałeś o przekształceniu prostych pomysłów w cyfrową sztukę? Hotpot.ai zawiera narzędzia, które to umożliwiają.

Od tworzenia oszałamiających awatarów AI po przywracanie starych zdjęć lub usuwanie niechcianych obiektów — zapewnia Twojej kreatywności niezbędny ujście. Jeśli interesują Cię przykłady sztuki AI, Hotpot oferuje szereg narzędzi, które pomogą Ci zrealizować pomysły, dodając jednocześnie osobisty akcent do Twoich projektów.

Najlepsze funkcje Hotpot.ai

Korzystaj z szablonów dostosowanych do konkretnych platform, aby tworzyć obrazy ukierunkowane na marketing

Uzyskaj dostęp do bazy zdjęć stockowych wygenerowanych przez AI do projektów komercyjnych

Wypróbuj różne wbudowane narzędzia do modyfikowania i ulepszania obrazów

Projektuj wizualizacje produktów za pomocą makiet urządzeń i grafiki

Ograniczenia Hotpot. ai

Ograniczone możliwości dostosowywania w porównaniu z innymi platformami do tworzenia grafiki

Po ostatecznej dacie powstania edycja nie jest możliwa

Ceny Hotpot.ai

1000 kredytów: 12 USD

2500 kredytów: 30 USD

5000 kredytów: 60 USD

10 000 kredytów: 120 USD

20 000 kredytów: 240 USD

Oceny i recenzje Hotpot. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podpowiedzi z precyzyjnymi motywami stylistycznymi, takimi jak "oświetlenie kinowe" lub "perspektywa izometryczna", dają lepsze wyniki. Eksperymentowanie z opisowymi stylami pomaga dostroić obrazy generowane przez AI, aby uzyskać bardziej profesjonalny wygląd.

10. Simplified (najlepsze rozwiązanie do projektowania i tworzenia treści opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Simplified

Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Dall-E, Simplified ożywia Twoją kreatywną wizję dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji do tworzenia grafiki, copywritingu i mediów społecznościowych. Od projektowania grafiki po pisanie treści generowanych przez AI – platforma robi to wszystko za pomocą jednego kliknięcia i oferuje dostęp do milionów darmowych szablonów i zasobów.

Simplified naprawdę upraszcza projektowanie, pisanie i zarządzanie marketingiem. Oferuje edytor bez kodowania, szablony, zestawy marek, wiele obszarów roboczych i publikowanie w aplikacji, aby zapewnić wsparcie w tworzeniu treści i organizacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje w uproszczonej formie

Twórz spójne projekty dzięki zestawom marek zapewniającym jednolity styl wizualny

Natychmiastowe usuwanie tła dla szybszej edycji

Dostosuj elementy wizualne za pomocą profesjonalnych szablonów, w tym narzędzi do tworzenia animacji

Zmieniaj rozmiar obrazów bez wysiłku dla różnych platform za pomocą magicznego narzędzia do zmiany rozmiaru

Uproszczone ograniczenia

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i szablony platformy

Poruszanie się po nieco zagraconym interfejsie w celu znalezienia konkretnych narzędzi może być trudne

Uproszczona struktura cenowa

Simplified One: 29,99 USD/miesiąc za użytkownika

Uproszczony rozwój: 119,99 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Uproszczona wersja Enterprise: Ceny niestandardowe

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 4900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 280 recenzji)

Co mówią o Simplified prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, jak łatwo Simplified ułatwia tworzenie treści. Intuicyjny projekt, świetne szablony i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają szybko tworzyć wysokiej jakości grafiki, wideo i posty. To kompleksowe rozwiązanie, dzięki czemu nie potrzebuję już wielu narzędzi.

Podoba mi się, jak łatwo Simplified ułatwia tworzenie treści. Intuicyjny projekt, świetne szablony i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają szybko tworzyć wysokiej jakości grafiki, wideo i posty. To rozwiązanie typu "wszystko w jednym", więc nie potrzebuję już wielu narzędzi.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do przekazywania opinii o projektach dla kreatywnych zespołów

Dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Deep AI

Dzięki tym alternatywom dla DeepAI przekształcanie tekstu w obrazy jest prostsze niż kiedykolwiek, a nawet można tworzyć i trenować niestandardowe modele AI, które dostosowują się do Twoich potrzeb. Dzięki tym potężnym narzędziom możesz zaoszczędzić czas i zwiększyć kreatywność.

Jedyny minus? Aplikacje te nie zapewniają wsparcia dla płynnego cyklu pracy twórczej od początku do końca.

Właśnie w tym wyróżnia się ClickUp. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi, ClickUp łączy cały proces twórczy w jednym miejscu — od burzy mózgów nad koncepcjami kampanii i zarządzania produkcją zasobów po przydzielanie zadań, współpracę nad opiniami i śledzenie terminów. To brakujący element, który zamienia rozproszone pomysły i niepołączone narzędzia w spójny, wydajny i skalowalny proces twórczy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wykorzystaj AI do optymalizacji wszystkich procesów.