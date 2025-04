10 najlepszych narzędzi AI dla hoteli, które na nowo definiują doświadczenia gości

Branża hotelarska zawsze dostosowywała się do zmieniających się potrzeb klientów, ale wraz z szybkim rozwojem technologii, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) dla hoteli, sposób, w jaki zaspokajamy te potrzeby, drastycznie ewoluował.

Sztuczna inteligencja w hotelach zmieniła się z modnego słowa w kluczowy element działalności. Według najnowszego raportu, ponad połowa (58%) gości hotelowych uważa, że AI może faktycznie poprawić ich pobyt.

Gdy nauczysz się, jak korzystać z narzędzi AI w przemyślany sposób, możesz tworzyć wyjątkowe doświadczenia dla gości, nie tracąc przy tym osobistego charakteru.

Na podstawie badań i testów zrobionych przez zespół ClickUp, stworzyłem listę 10 najlepszych narzędzi AI dla hotelarstwa w tym artykule.

Narzędzie AI powinno być wystarczająco zaawansowane, aby obsługiwać złożone dane i automatyzację zadań, a także wystarczająco przyjazne dla użytkownika, aby umożliwić zespołowi łatwe korzystanie z niego.

Oto, czego należy szukać w hotelowej AI:

Personalizacja gości: Narzędzia AI, które analizują preferencje i zachowania gości w celu dostarczania spersonalizowanych rekomendacji - takich jak dostosowane sugestie dotyczące pokoi, opcji gastronomicznych i aktywności - poprawiają ogólne wrażenia gości

Automatyzacja rutynowych zadań: Odpowiednie narzędzie AI powinno automatyzować powtarzalne zadania, w tym meldowanie, przydzielanie pokoi i zapytania gości, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej złożonych, niestandardowych obowiązkach

Integracja z istniejącymi systemami: Narzędzie AI powinno płynnie integrować się z systemami zarządzania nieruchomościami (PMS), platformami rezerwacyjnymi i innym oprogramowaniem hotelowym

Analiza danych i spostrzeżenia: Narzędzie do analizy danych i raportowania w czasie rzeczywistym powinno ułatwiać podejmowanie świadomych decyzji, oferując takie funkcje, jak prognoza popytu, zarządzanie przychodami i śledzenie obłożenia

Skalowalność: Narzędzie AI powinno skalować się wraz z rozwojem hotelu, dostosowując się do biznesów każdej wielkości - od hoteli butikowych po duże kurorty - jednocześnie dostosowując się do zwiększonego popytu

Efektywność kosztowa: AI powinna usprawniać operacje, zapewniając jednocześnie wartość za rozsądną cenę. Weź pod uwagę długoterminowe korzyści, takie jak zwiększona wydajność i zadowolenie gości, a nie tylko koszty początkowe

🧠 Ciekawostka: W niedawnej ankiecie prawie 60% turystów w Ameryce Północnej w wieku poniżej 45 lat raportowało korzystanie z AI do inspirowania i planowania podróży.

60-sekundowe podsumowanie Odkryj, jak narzędzia oparte na AI zmieniają branżę hotelarską, poprawiając doświadczenia gości i usprawniając operacje hotelowe. ClickUp : Najlepsze do kompleksowego zarządzania hotelem z zadaniami opartymi na AI Zingle: Najlepszy do komunikacji opartej na AI Revinate: Najlepsze do zarządzania danymi gości ALICE: najlepsze narzędzie do zarządzania operacjami oparte na AI Guestline: Najlepsze do zarządzania nieruchomościami Kipsu: Najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji AskSuite: Najlepsze wsparcie dla gości oparte na AI StayNTouch: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania hotelem z poziomu urządzeń mobilnych IDeaS Revenue Solutions: Najlepsze do zarządzania przychodami RoomRaccoon: Najlepsze narzędzie do zarządzania Front-Desk

Przejdźmy do odsetków - zrozumienia, co wyróżnia te narzędzia i jak mogą one usprawnić działalność hotelu.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania hotelem z zadaniami opartymi na AI)

ClickUp, wszystko aplikacja do pracy, ułatwia zarządzanie hotelem i obsługę klienta . Automatyzacja zadań w oparciu o AI sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zarządzania złożonymi harmonogramami hotelowymi, koordynacją personelu i codziennymi operacjami.

Dodając funkcje ClickUp Brain AI do swojego cyklu pracy, możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak harmonogramy sprzątania pokoi, prośby o konserwację i działania następcze związane z obsługą gości, oszczędzając czas i redukując błędy.

Twórz dopasowaną zawartość dla swoich gości za pomocą ClickUp Brain

Co więcej, dzięki ClickUp Brain możesz stworzyć scentralizowaną bazę wiedzy i usprawnić tworzenie zawartości, zapewniając członkom Teams łatwy dostęp do niezbędnych informacji. Niezależnie od tego, czy jest to powitalny e-mail, menu obsługi pokoju, czy FAQ - ClickUp Brain może tworzyć, personalizować i organizować, dzięki czemu obsługa klienta staje się dziecinnie prosta!

Od list do ustrukturyzowanej organizacji zadań po tablice do wizualnego przepływu pracy, ClickUp umożliwia elastyczne widoki dostosowane do różnych stylów pracy. Teams mogą przydzielać zadania, ustawiać priorytety, śledzić postępy i współpracować bez wysiłku - wszystko na jednej platformie.

Korzystaj z list, Tablic i wielu innych funkcji, aby zarządzać wieloma zadaniami za pomocą ClickUp

Centralizacja komunikacji i przydzielanie zadań członkom zespołu z jasno określonymi priorytetami i terminami zapewnia płynną współpracę między działami.

Śledzenie ważnych zadań i oś czasu za pomocą widoku wykresu Gantta ClickUp

Widok wykresu Gantta i Tablica Kanban w ClickUp wizualnie przedstawiają zadania i oś czasu w różnych działach, umożliwiając Teams utrzymanie zgodności i informowanie o statusach projektów.

Oprócz solidnych możliwości zarządzania zadaniami, pulpity ClickUp oferują szczegółowe raportowanie, które umożliwia kierownictwu hotelu podejmowanie decyzji opartych na danych.

Ponadto ClickUp płynnie integruje się z innymi narzędziami do zarządzania hotelem, zapewniając płynny przepływ danych, który poprawia ogólne wrażenia gości. Pozwala to hotelom na połączenie różnych aplikacji, minimalizując ręczne wprowadzanie danych i maksymalizując spójność operacyjną.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi połączyć się średnio z 6 osobami do zrobienia. Oznacza to codzienne docieranie do 6 kluczowych połączeń w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu. Zmagania są prawdziwe - ciągłe działania następcze, zamieszanie w wersjach i czarne dziury widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z połączonym wyszukiwaniem i menedżerem wiedzy AI, rozwiązuje ten problem, natychmiast udostępniając kontekst na wyciągnięcie ręki.

Ogólnie rzecz biorąc, wszechstronne funkcje ClickUp zwiększają wydajność operacyjną w zarządzaniu hotelem i poprawiają wrażenia gości, zapewniając, że personel może szybko i skutecznie reagować na potrzeby.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zintegruj ClickUp z innymi narzędziami hotelowymi, aby skonsolidować komunikację z gośćmi i zespołem

Zbuduj bazę wiedzy za pomocą ClickUp Brain, dzięki której pracownicy będą mieli natychmiastowy dostęp do SOP, wytycznych i szczegółów dotyczących nieruchomości

Stosuj niestandardowe formuły w polach zadań, aby obliczać budżety, koszty lub inne określone wskaźniki bezpośrednio w cyklu pracy w celu precyzyjnego śledzenia finansów

Użyj ClickUp Docs do opracowania dokumentów marketingowych, aby często dostępne informacje, takie jak często zadawane pytania, opcje gastronomiczne lub lokalne przewodniki, były łatwo dostępne dla personelu, a nawet do samodzielnej obsługi przez gości

Zwiększ bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, włączając uprawnienia i dostęp oparty na rolach w ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać ustawienie funkcji za przytłaczające, ale mogą skorzystać z przewodników w celu szybszego wdrożenia

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji i płynności aplikacji komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Świadomość, że pomysły i zadania do wykonania są udokumentowane i zaplanowane, zapewnia spokój ducha. Pozwala to skupić się na wykonywanych zadaniach. Taką właśnie różnicę wprowadził ClickUp. Pozwoliło to na większą przejrzystość między działami i stworzyło jeden tryb pracy.

Świadomość, że pomysły i zadania do wykonania są udokumentowane i zaplanowane, zapewnia spokój ducha. Pozwala to skupić się na wykonywanych zadaniach. Taką właśnie różnicę wprowadził ClickUp. Pozwoliło to na większą przejrzystość między działami i stworzyło jeden tryb pracy.

2. Zingle (najlepsze do komunikacji opartej na AI)

via Medallia

Funkcje Zingle oparte na AI sprawiają, że obsługa gości jest niezwykle wydajna, oferując spersonalizowane interakcje w różnych kanałach. Byłem pod wrażeniem analizy nastrojów, która identyfikuje, kiedy goście mogą potrzebować dodatkowej uwagi. Pozwala to hotelom na szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów, zapewniając bardziej proaktywną obsługę gości.

Najlepsze funkcje Zingle

Uprość operacje, umożliwiając automatyczną kategoryzację wiadomości, pomagając pracownikom skupić się na zadaniach o wysokim priorytecie

Monitoruj poziom zadowolenia gości dzięki danym z rozmów w czasie rzeczywistym

Ustawienie predefiniowanych automatycznych odpowiedzi na określone słowa kluczowe lub zapytania

Limity Zingle

Zauważyłem, że Zingle nie może skutecznie wysyłać masowych wiadomości, co może być limitem dla hoteli, które muszą dotrzeć do wielu gości jednocześnie

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje automatycznego wysyłania wiadomości są restrykcyjne, z niestandardowymi opcjami planowania lub edycji zautomatyzowanych cykli pracy

Cennik Zingle

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zingle

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Przeczytaj także: Jak poprawić niestandardową obsługę klienta?

3. Revinate (najlepsze do zarządzania danymi gości)

via Revin at e

Revinate wyróżnia się wykorzystaniem technologii AI w celu zwiększenia zaangażowania gości i personalizacji marketingu. Wykorzystuje algorytmy AI do analizy danych gości i tworzenia dynamicznych, spersonalizowanych kampanii e-mail.

Najlepsze funkcje Revinate

Uzyskaj wyraźny obraz stanu swojej bazy danych z pulpitu Revinate Guests

Zintegruj spostrzeżenia za pomocą pakietu produktów Revinate (marketing, sprzedaż rezerwacji, Ivy i opinie gości) w ujednolicony, pojedynczy widok

Twórz filtry z ciągłym zakresem dat, aby śledzić trendy przyjazdów i wyjazdów gości

Przeprowadzaj analizę zachowań klientów na podstawie statystyk zaangażowania w kampanię, wyników sentymentu, historii upsellingu, NPS i innych parametrów

Ograniczenia Revinate

Interfejs platformy jest nieco skomplikowany i wymaga nauki, szczególnie dla teamów niezaznajomionych z narzędziami CRM

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy związane z niespójną dostarczalnością e-maili, co może wpływać na wskaźniki zaangażowania gości

Ceny Revinate

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Revinate

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Najlepsi asystenci AI do planowania podróży na wakacje

4. ALICE (najlepsze narzędzie do zarządzania operacjami oparte na AI)

via Ac tlab

ALICE by Actabl jest jak osobisty asystent w operacjach hotelowych. Scentralizuje prośby gości, zadania i sprzątanie. Szczególnie przydatne jest to, że płynnie integruje się z istniejącymi systemami, ułatwiając śledzenie i zarządzanie cyklami pracy bez konieczności odkrywania koła na nowo.

Najlepsze funkcje ALICE

Bądź na bieżąco z nocnymi rotacjami, śledząc postępy w ramach widoku Tablicy PM, która zapewnia przejrzysty przegląd gotowości pokoi

Twórz dedykowane bilety w ramach każdej rozmowy z gościem, aby bez wysiłku zarządzać prośbami

Zorganizuj wyselekcjonowaną bazę danych zaufanych lokalnych sprzedawców, restauracji i atrakcji obsługiwanych przez Miejsca Google

Płynnie zintegruj OpenTable z Actabl, aby bez wysiłku dokonywać, potwierdzać i modyfikować rezerwacje posiłków dla gości

Limity ALICE

ALICE ma tendencję do generowania wielu powiadomień, co jest przytłaczające i potencjalnie uciążliwe

Ceny ALICE

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ALICE

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ALICE

Nasza komunikacja uległa znacznej poprawie pod względem terminowości i możliwości tworzenia, zarządzania i rozwiązywania zgłoszeń za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Nasza komunikacja uległa znacznej poprawie pod względem terminowości i możliwości tworzenia, zarządzania i rozwiązywania zgłoszeń za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Do zrobienia? Najnowsze dane ankietowe pokazują, że entuzjazm konsumentów dla sztucznej inteligencji (AI ) wyprzedza przyjęcie w biznesie.

5. Guestline (najlepsze do zarządzania nieruchomościami)

via Sophia Paganessi

W hotelarstwie utrzymanie konkurencyjności oznacza ciągłe dostosowywanie cen do popytu. Guestline upraszcza to zadanie. Jest to system zarządzania nieruchomościami oparty na AI, który automatyzuje strategie cenowe i optymalizuje dostępność pokoi na różnych platformach rezerwacyjnych. Jego funkcje dostosowywania stawek w czasie rzeczywistym umożliwiają dynamiczną ocenę w oparciu o popyt.

Najlepsze funkcje Guestline

Monitoruj ceny konkurencji i dynamicznie dostosowuj stawki hotelowe, aby pozostać konkurencyjnym

Ocena popytu na pokoje w czasie rzeczywistym w celu rekomendowania korekt cenowych

Automatyzacja uzgadniania płatności dzięki codziennym raportom i skonsolidowanym zestawieniom za pomocą GuestPay

Skorzystaj z Rezlynx PMS, aby zarządzać przydziałami pokoi, rejestrować problemy związane z konserwacją i śledzić zapasy pokoi w jednym miejscu

Limity Guestline

Guestline ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie, przez co stanowi wyzwanie dla hoteli o specyficznym brandingu lub potrzebach operacyjnych

Regularne aktualizacje są niezbędne do utrzymania wydajności

Cennik Guestline

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Guestline

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj także: Jak wdrożyć skuteczny system zarządzania informacjami zwrotnymi?

6. Kipsu (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji)

via Kipsu

Komunikacja w czasie rzeczywistym Kipsu pomaga usprawnić komunikację z gośćmi, umożliwiając teamom tworzenie bardziej osobistych, responsywnych momentów obsługi. Niezależnie od tego, czy chodzi o natychmiastową komunikację z gośćmi, czy wnikliwą analizę, która prowadzi do ulepszeń usług, Kipsu oferuje rozwiązanie poprawiające etykietę obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Kipsu

Ujednolicenie komunikacji poprzez połączenie wiadomości SMS, e-mail i mediów społecznościowych

Dostarczaj gościom spersonalizowane usługi dzięki funkcjom przeznaczonym dla luksusowych obiektów

Zaangażuj gości na każdej scenie, od przed przyjazdem po wymeldowanie

Reaguj proaktywnie, otrzymując powiadomienia o pojawiających się problemach, dając swojemu zespołowi przewagę w przekształceniu potencjalnego problemu w pozytywne doświadczenie

Limity Kipsu

Użytkownicy napotkali sporadyczne błędy połączenia, takie jak ostrzeżenia o braku bezpieczeństwa, które mogą być frustrujące i zakłócać komunikację

Istnieją wyzwania związane ze złożonymi ustawieniami integracji, zwłaszcza w przypadku synchronizacji z systemami innych firm lub starszą wersją oprogramowania

Ceny Kipsu

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kipsu

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kipsu

Jest to fantastyczne rozwiązanie dla hotelarzy do bezpośredniej komunikacji z klientami, bardzo proste w użyciu i w dobrej cenie. Komunikacja może odbywać się na różne sposoby.

Jest to fantastyczne rozwiązanie dla hotelarzy do bezpośredniej komunikacji z klientami, bardzo proste w użyciu i w dobrej cenie. Komunikacja może odbywać się na różne sposoby.

7. AskSuite (najlepsze wsparcie dla gości oparte na AI)

przez AskSuite

AskSuite to nie tylko chatbot AI. To intuicyjna platforma, która upraszcza operacje hotelowe, zwiększa zaangażowanie gości i zwiększa efektywność rezerwacji, a wszystko to przy jednoczesnej płynnej integracji z istniejącym stosem technologicznym.

Najlepsze funkcje AskSuite

Automatycznie przechwytuj i monitoruj potencjalnych klientów, dodając zapytania gości do swojego CRM i wyzwalając terminowe odpowiedzi, aby zmaksymalizować możliwości rezerwacji

Generuj wyceny dla gości w czasie rzeczywistym za pomocą technologii opartej na AI, która dostosowuje się do dostępności pokoi i cen

Przyspiesz czas reakcji poprzez automatyzację interakcji z gośćmi na wielu platformach (czat internetowy, WhatsApp, Instagram itp.)

Limity AskSuite

Chociaż Asksuite oferuje silną integrację i automatyzację, może brakować mu elastyczności potrzebnej do niszowych wymagań biznesowych hoteli

Ustawienie Asksuite może wymagać znacznego początkowego wysiłku

Cennik AskSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AkSuite

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Recenzje niedostępne

Czy wiesz, że...? The Cosmopolitan w Las Vegas korzysta z chatbota AI o nazwie Rose, umożliwiając gościom wysyłanie tekstów z prośbą o pomoc w takich zadaniach, jak rezerwacja restauracji lub uzyskanie szybkich wskazówek dotyczących miasta.

8. StayNTouch (najlepsze rozwiązanie do zarządzania hotelem z poziomu urządzeń mobilnych)

przez StayNTouch

StayNTouch pozwala gościom zameldować się w hotelu na telefonie lub w kiosku, dzięki czemu mogą ominąć kolejkę i szybko dostać się do pokoju, co znacznie uprzyjemnia pobyt. Ich intuicyjny, oparty na chmurze system zarządzania nieruchomościami znacznie upraszcza prowadzenie hotelu.

Najlepsze funkcje StayNTouch

Integracja z ponad 1200 rozwiązaniami innych firm w celu spersonalizowanego zarządzania hotelem

Bezproblemowe połączenie z głównymi platformami rezerwacyjnymi i OTA, takimi jak Agoda, Booking. com, Hotwire itp. co pozwala zmniejszyć liczbę overbookingów i zwiększyć ocenę obłożenia

Skróć czas oczekiwania w lobby, oferując mobilną samoobsługową odprawę, pozwalając gościom udać się prosto do swoich pokoi

Limity StayNTouch

Raporty finansowe StayNTouch mogą być nieco sztywne i niestandardowe, czego potrzebują niektóre hotele

Aplikacja mobilna jest pomocna w podstawowych zadaniach, ale nie daje pełnego obrazu sytuacji. Na przykład, z poziomu interfejsu mobilnego nie można uzyskać dostępu do szczegółowych zapytań gości ani uruchomić określonych raportów

Ceny StayNTouch

StaynTouch PMS: 12 USD/miesiąc za pokój

StaynTouch 2. 0: 17 USD/miesiąc za pokój

Oceny i recenzje StayNTouch

G2: 4. 4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o StayNTouch

Zaczęliśmy korzystać ze StaynTouch, gdy otworzyliśmy nasz butikowy hotel i od tego czasu wdrożyliśmy go w naszych pozostałych dwóch obiektach. Początkowe ustawienia były proste dzięki doświadczonemu personelowi szkoleniowemu, który pozostał dostępny. Posiadanie wyznaczonej osoby kontaktowej ułatwia spełnianie wszystkich naszych potrzeb. Podoba nam się również możliwość dostosowania strony głównej do potrzeb użytkownika, a także rozbudowane opcje raportowania i integracje.

Zaczęliśmy korzystać ze StaynTouch, gdy otworzyliśmy nasz butikowy hotel i od tego czasu wdrożyliśmy go w naszych pozostałych dwóch obiektach. Początkowe ustawienia były proste dzięki doświadczonemu personelowi szkoleniowemu, który pozostał dostępny. Posiadanie wyznaczonej osoby kontaktowej ułatwia spełnianie wszystkich naszych potrzeb. Podoba nam się również możliwość dostosowania strony głównej do potrzeb użytkownika, a także rozbudowane opcje raportowania i integracje.

Przeczytaj także: Jak wdrożyć Hypercare w niestandardowej obsłudze klienta?

9. IDeaS Revenue Solutions (najlepsze do zarządzania przychodami)

via IdeaS

Od ustawienia optymalnych ocen pokoi po dostarczanie dokładnych prognoz popytu, IDeaS Revenue Solutions upraszcza zarządzanie przychodami. Jego spostrzeżenia oparte na AI i precyzyjne rekomendacje danych umożliwiają hotelom przyciągnięcie idealnych gości po najlepszych ocenach.

Możesz przeprowadzać symulacje scenariuszy, testując zmiany cen i potencjalne strategie za pomocą analizy "co jeśli", rozumiejąc potencjalny wpływ przed wdrożeniem.

Najlepsze funkcje IDeaS Revenue

Korzystaj z zaawansowanego modelowania cen, aby dopasować trendy popytu i okna rezerwacji

Zwiększ dokładność prognozy, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, które wychwytują trendy sezonowe, zmiany dnia tygodnia i wpływ lokalnych wydarzeń

Płynnie zarządzaj wieloma obiektami za pomocą scentralizowanych pulpitów, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w całe portfolio

Ograniczenia IDeaS Revenue Solutions

Ustawienie może być czasochłonne i skomplikowane, zwłaszcza na początku, i wymaga wielu drobnych poprawek, aby działać optymalnie

Niestandardowe opcje raportowania są nieco ograniczone, co może być frustrujące, jeśli szukasz konkretnych, szczegółowych spostrzeżeń lub unikalnych widoków danych

Ceny rozwiązań IdeaS Revenue Solutions

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IdeaS Revenue Solutions

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. RoomRaccoon (najlepszy do zarządzania front-desk)

przez RoomRaccoon

RoomRaccoon może być kompleksową platformą, której potrzebujesz, aby uprościć operacje hotelowe. Wszystko w jednym miejscu, bez wysiłku usprawnia komunikację z gośćmi, przydział pracowników i strategie cenowe - dzięki czemu zarządzanie jest płynniejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Room Raccoon

Uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym i podejmuj mądrzejsze decyzje dotyczące zarządzania procesami biznesowymi w zakresie wskaźników obłożenia, zarządzania przychodami hoteli i trendów rezerwacji

Zwiększ liczbę bezpośrednich rezerwacji dzięki konfigurowalnemu systemowi rezerwacji, który zmniejsza zależność od zewnętrznych OTA

Wykorzystaj system zarządzania nieruchomością do automatyzacji procesów w recepcji i monitorowania operacji biurowych

Zintegruj oprogramowanie księgowe, takie jak QuickBooks i Xero, aby generować zautomatyzowane raporty finansowe

Ograniczenia Room Raccoon

Narzędzie czasami doświadcza opóźnień w zapisywaniu i aktualizowaniu danych, szczególnie w godzinach szczytu

Integracje z usługami innych firm są ograniczone

Cennik usługi Room Raccoon

Wejście: 226 USD/miesiąc za pokój

Start: 287 USD miesięcznie za pokój

Premium: 424 USD/miesiąc za pokój

Enterprise: $593/miesiąc za pokój

Oceny i recenzje Room Raccoon

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4. 1/5 (55+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Room Raccoon

Produkt jest łatwy i prosty w użyciu, jest bardzo niezawodny, nie doświadczyliśmy żadnych problemów technicznych, silnik rezerwacji i połączenia z OTA działają idealnie.

Produkt jest łatwy i prosty w użyciu, jest bardzo niezawodny, nie doświadczyliśmy żadnych problemów technicznych, silnik rezerwacji i połączenia z OTA działają idealnie.

Redefinicja hotelarstwa w erze AI dzięki ClickUp

Wdrożenie technologii AI nie jest już opcjonalne dla nikogo w branży hotelarskiej; jest niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym. Narzędzia AI dla hoteli to nie tylko poprawa wydajności, ale także tworzenie spersonalizowanych doświadczeń, które goście naprawdę doceniają.

Narzędzia takie jak ClickUp wyróżniają się oferowaniem kompleksowych rozwiązań do zarządzania. Łączą one funkcje oparte na AI z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, aby łatwo zarządzać wszystkim w jednym miejscu, od codziennych zadań po prośby gości.

Gotowy, aby podnieść swoje umiejętności w branży hotelarskiej?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!