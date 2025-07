11 najlepszych alternatyw dla Brandfolder do zarządzania zasobami cyfrowymi

Kampania zbliża się wielkimi krokami, brakuje logo, a nikt nie pamięta, gdzie znajduje się najnowsza wersja.

Brzmi znajomo? 📁

Ktoś twierdzi, że plik znajduje się w folderze udostępnionym. Inna osoba ma nieaktualną wersję. Projektant jest „nieobecny w biurze”. Termin się zbliża.

Dobry system zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM) powinien upraszczać współpracę, a nie zwiększać chaos. Brandfolder jest popularnym wyborem, ale nie jedyną opcją. Jeśli zależy Ci na lepszej automatyzacji, płynnej współpracy lub bardziej elastycznych cenach, warto zapoznać się z wieloma alternatywami dla Brandfolder.

Przeanalizujmy najlepsze opcje, które pozwolą uporządkować zasoby i usprawnić pracę zespołu. 🙌🏼

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Brandfolder?

Chociaż Brandfolder jest solidnym narzędziem DAM, może nie spełniać wszystkich potrzeb zespołu.

Oto, gdzie Brandfolder ma braki — i co powinien zrobić nowoczesny system DAM.

Kwestie związane z cenami: Ceny Brandfolder mogą być wysokie, zwłaszcza dla małych firm lub start-upów poszukujących opłacalnych rozwiązań

Ograniczona automatyzacja cyklu pracy: Chociaż oferuje podstawową automatyzację, niektóre alternatywne rozwiązania zapewniają bardziej zaawansowaną Chociaż oferuje podstawową automatyzację, niektóre alternatywne rozwiązania zapewniają bardziej zaawansowaną optymalizację cyklu pracy , umożliwiającą płynne zatwierdzanie zasobów i współpracę

Ograniczenia niestandardowych ustawień: Użytkownicy, którzy potrzebują wysoce dostosowanych struktur metadanych lub opcji brandingu, mogą uznać opcje niestandardowych ustawień Brandfolder za ograniczające

Zaawansowane funkcje wyszukiwania: Niektóre alternatywy oferują wyszukiwanie oparte na AI, lepsze etykietowanie lub bardziej szczegółowe filtrowanie w celu szybszego wyszukiwania zasobów

Problemy ze skalowalnością: Rosnące zespoły lub przedsiębiorstwa mogą wymagać bardziej elastycznej pamięci masowej, uprawnień i integracji, które lepiej odpowiadają zmieniającym się potrzebom

Kwestie związane z obsługą klienta: W zależności od planu czas reakcji wsparcia może nie być tak szybki lub kompleksowy jak w przypadku konkurencji

Wymagania integracyjne: Jeśli Twój zespół korzysta z określonych Jeśli Twój zespół korzysta z określonych narzędzi do zarządzania projektami, projektami lub treścią , lepszym rozwiązaniem może być alternatywa oferująca głębszą integrację

🧐 Czy wiesz, że... 92% pracowników przyznaje, że spędza (lub marnuje) do ośmiu godzin tygodniowo na wyszukiwanie plików. Narzędzia do zarządzania zasobami danych mogą z łatwością wyeliminować tę utratę wydajności.

Alternatywy dla Brandfolder w skrócie

Odpowiednie narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi ułatwia organizowanie i udostępnianie zasobów. Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw i ich najważniejszych funkcji.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Kompleksowe zarządzanie projektami i zasobami – Wyszukiwanie oparte na AI – Niestandardowe śledzenie metadanych – Automatyzacja zasobów Teams potrzebujące zarządzania projektami i zasobami w jednym miejscu, z automatyzacją opartą na AI i cyklem pracy Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Canto – Wyszukiwanie wizualne oparte na sztucznej inteligencji – Organizacja kolekcji i metadanych – Portale z treściami markowymi Organizacje potrzebujące funkcji opartych na sztucznej inteligencji i łatwiejszej organizacji zasobów dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym Niestandardowe ceny Filecamp – Konfigurowalny branding – Bezpieczne udostępnianie plików – Uprawnienia do współpracy Teams, które chcą niestandardowego brandingu i kontroli nad tym, kto ma dostęp do zasobów i może je edytować Podstawowy: 29 USD/miesiąc za użytkownika; Zaawansowany: 59 USD/miesiąc za użytkownika; Profesjonalny: 89 USD/miesiąc za użytkownika Bynder – Scentralizowane przechowywanie zasobów – Konfigurowalne szablony – Etykietowanie metadanych oparte na AI Przedsiębiorstwa zarządzające uporządkowanymi zasobami marki i wymagające cyklu pracy zatwierdzania Niestandardowe ceny Nuxeo – Zarządzanie cyklem życia treści – Klasyfikacja oparta na AI – Skalowalna pamięć masowa Firmy, których działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów i które posiadają treści wymagające zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy oraz zarządzania cyklem życia treści Niestandardowe ceny Frontify – Integracja z przewodnikiem stylistycznym marki – Współpraca w czasie rzeczywistym – Skalowalne moduły cyklu pracy Zespoły marketingowe skupione na utrzymaniu spójności marki i efektywnej współpracy nad treścią Niestandardowe ceny Adobe Experience Manager – Integracja z Adobe Creative Cloud – Spersonalizowane dostarczanie treści – Zarządzanie wielokanałowe Duże organizacje potrzebujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania treścią i zasobami cyfrowymi Niestandardowe ceny Acquia DAM (Widen) – Automatyczne etykietowanie oparte na AI – Solidna analityka – Skalowalna pamięć i kontrola dostępu Firmy zwiększające skalę zarządzania zasobami dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym i AI Niestandardowe ceny MediaValet – Współpraca w zarządzaniu zasobami – Etykietowanie oparte na sztucznej inteligencji – Konfigurowalne uprawnienia użytkowników Teams potrzebujące płynnej współpracy i udostępniania plików z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania zasobów Niestandardowe ceny Aprimo – Zarządzanie zasobami marketingowymi – Automatyzacja cyklu pracy – Scentralizowane zasoby marki Zespoły marketingowe zarządzające budżetami, zasobami i projektami z zaawansowanymi funkcjami zarządzania cyklem pracy Niestandardowe ceny Lytho – Automatyzacja cyklu pracy kreatywnej – Współpraca w czasie rzeczywistym – Funkcje tagowania i wyszukiwania oparte na AI Zespoły kreatywne potrzebujące zarządzania zasobami, spójności marki i automatyzacji cyklu pracy Niestandardowe ceny

🎉 Ciekawostka: Elementy w grach takich jak Fortnite i CS:GO mają rzeczywistą wartość, a rzadkie skórki sprzedają się za tysiące dolarów.

11 najlepszych alternatyw dla Brandfolder

Brandfolder nie jest jedyną opcją wśród systemów zarządzania zasobami cyfrowymi. Niezależnie od tego, czy szukasz lepszych cen, większych możliwości dostosowania lub zaawansowanych funkcji, istnieje wiele alternatyw, które mogą spełnić Twoje potrzeby.

Poznaj najlepsze opcje do rozważenia. 📑

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i zasobami)

Zarządzanie zasobami cyfrowymi nie powinno ograniczać się tylko do przechowywania — powinno usprawnić cały cykl pracy związany z treścią. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową kampanię, czy zarządzasz spójnością marki w różnych zespołach, ClickUp pomoże Ci przejść od daty powstania zasobów do ich realizacji bez konieczności zmiany narzędzi.

Jako kompleksowa aplikacja do pracy, ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Brandfolder. Łączy w sobie przechowywanie plików, dokumentację, zarządzanie zadaniami i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji w jednej platformie, dzięki czemu Twoje zasoby znajdują się tam, gdzie faktycznie odbywa się praca.

📝 Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki dokumentom ClickUp

Większość narzędzi DAM przechowuje zasoby, ale co z briefami, szkicami lub dokumentami strategicznymi, które im towarzyszą? Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć, edytować i współpracować nad treścią w czasie rzeczywistym — bezpośrednio w przestrzeni projektu.

Chcesz opracować strategię mediów społecznościowych? Otwórz dokument, dodaj zawartość, wrzuć makiety projektów i oznacz członków zespołu, aby szybko uzyskać opinie. Dokumenty pozostają połączone z powiązanymi zadaniami, dzięki czemu każda aktualizacja jest powiązana kontekstowo.

Możesz również udostępniać dokumenty publicznie, co idealnie nadaje się do udostępniania zestawów marek lub briefów kampanii klientom lub freelancerom. Ponadto, ponieważ są one przechowywane w uporządkowanej hierarchii ClickUp, znalezienie odpowiedniej zawartości jest szybkie i intuicyjne.

ClickUp pełni również funkcję systemu zarządzania wiedzą, ułatwiając tworzenie wiki, hubów onboardingowych i glosariuszy zasobów z zagnieżdżonymi stronami i inteligentnymi linkami.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

🔎 Znajdź wszystko natychmiast dzięki ClickUp Connected Search

Natychmiast lokalizuj pliki i zasoby za pomocą funkcji ClickUp Connected Search

Masz dość przeszukiwania rozproszonych folderów, czatów i wiadomości e-mail w poszukiwaniu jednego zasobu?

ClickUp Connected Search eliminuje chaos, indeksując cały obszar roboczy — od dokumentów i zadań po komentarze i załączniki. Wystarczy wpisać słowo kluczowe, aby natychmiast wyświetlić potrzebne informacje, nawet jeśli nie pamiętasz, gdzie zostały zapisane.

Dzięki temu ClickUp to znacznie więcej niż tylko rozwiązanie do przechowywania danych — to wewnętrzna wyszukiwarka Twojego zespołu.

🧠 Cykl pracy i zawartość oparte na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain

Wyciągaj odpowiednie dokumenty, twórz przejrzyste analizy i miej pełną kontrolę nad całą bazą wiedzy dzięki ClickUp Brain

Nawet najlepiej zorganizowane systemy zawodzą, gdy cykle pracy są wykonywane ręcznie. Właśnie wtedy wkracza ClickUp Brain .

ClickUp Brain idzie o krok dalej, zajmując się tworzeniem treści i automatyzacją za Ciebie. Rozumie język naturalny, dzięki czemu możesz generować treści, podsumowywać informacje i automatyzować cykle pracy za pomocą prostych instrukcji.

Załóżmy, że potrzebujesz e-maila informującego o wprowadzeniu nowego produktu. Możesz wpisać: „Napisz profesjonalny e-mail informujący o wprowadzeniu nowego produktu firmy XYZ Corp”. ClickUp Brain natychmiast wygeneruje uporządkowany szkic, oszczędzając Twój czas.

Pomaga również skonfigurować automatyzację ClickUp.

Możesz na przykład powiedzieć: „Za każdym razem, gdy zasób projektowy zostanie zatwierdzony, przenieś zadanie do sekcji „Zakończone” i powiadom zespół marketingowy”. Asystent AI automatycznie skonfiguruje ten cykl pracy, eliminując konieczność ręcznych aktualizacji.

🏷️ Organizuj i automatyzuj dzięki niestandardowym polom ClickUp

Metadane są siłą napędową każdego systemu DAM. ClickUp pozwala wyjść poza proste tagowanie dzięki polom niestandardowym dostosowanym do Twojego cyklu pracy.

Śledź prawa użytkowania, status zatwierdzenia, trafność kampanii lub typ zasobów — wszystko w swoim obszarze roboczym. Możesz nawet filtrować, automatyzować lub wizualizować te atrybuty na pulpitach nawigacyjnych i w raportach.

Na przykład kierownik kreatywny może automatycznie wyświetlić wszystkie zasoby „Zatwierdzone do mediów społecznościowych” z terminem realizacji w bieżącym tygodniu i uruchomić cykl pracy przekazywania zadań.

📦 Usprawnione zarządzanie zasobami dzięki szablonom

Szablon ClickUp Asset Management pomaga zespołom organizować pliki, śledzić status zasobów i ograniczyć ręczne przekazywanie zadań — bez konieczności tworzenia systemów od podstaw.

Widok kalendarza napraw: Planuj i śledź zadania konserwacyjne za pomocą przejrzystej osi czasu

Widok kosztów naprawy: rejestruj wydatki związane z naprawami, aby lepiej planować budżet

Widok listy: Uporządkuj wszystkie swoje zasoby w jednej lokalizacji z możliwością wyszukiwania

To gotowy system, który pozwala natychmiast rozpocząć zarządzanie zasobami i powiązanymi cyklami pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp, zaprojektowany w celu zastąpienia wielu narzędzi jedną, ujednoliconą platformą, pomaga zespołom zarządzać zasobami cyfrowymi, śledzić projekty i współpracować nad treścią — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która łączy wszystko.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zachowaj połączenie powiązanych zasobów: Połącz zadania, pliki i dokumenty za pomocą Połącz zadania, pliki i dokumenty za pomocą relacji ClickUp , aby zespoły zawsze miały dostęp do najnowszej wersji przewodników stylistycznych, logo lub zasobów kampanii

Usprawnij proces zatwierdzania: przeglądaj obrazy, pliki PDF i wideo bezpośrednio przeglądaj obrazy, pliki PDF i wideo bezpośrednio w ClickUp , dodając komentarze i adnotacje, dzięki czemu informacje zwrotne będą jasne

Kontroluj, kto ma dostęp do plików i może je edytować: Ogranicz prawa do edycji, przyznaj freelancerom dostęp tylko do widoku i chroń wrażliwe zasoby marki

Zarządzaj plikami z dowolnego miejsca: Uzyskaj dostęp do zasobów, zatwierdzaj je i udostępniaj w podróży dzięki aplikacji mobilnej, która ułatwia zdalnym zespołom pozostawanie w kontakcie

Ograniczenia ClickUp

Plan Free Forever oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową, co może nie odpowiadać zespołom pracującym z plikami projektowymi o wysokiej rozdzielczości lub dużymi zasobami wideo

Szerokie możliwości dostosowywania i zestaw funkcji mogą początkowo wydawać się przytłaczające i wymagać czasu, aby skutecznie skonfigurować cykle pracy związane z zarządzaniem zasobami cyfrowymi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 040 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 podzielił się swoją opinią na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp pozwala nam z łatwością przechowywać wszystkie nasze projekty w jednym miejscu. Każdy projekt może wiązać się z problemami lub przeszkodami, które zespół musi pokonać, ale ClickUp umożliwia nam szybką komunikację z osobami, z którymi musimy się skontaktować. Automatyzacja pozwoliła nam przyspieszyć i uczynić bardziej precyzyjnym bardzo przestarzały i czasochłonny proces.

ClickUp pozwala nam z łatwością przechowywać wszystkie nasze projekty w jednym miejscu. Każdy projekt może wiązać się z problemami lub przeszkodami, które zespół musi pokonać, ale ClickUp umożliwia nam szybką komunikację z osobami, z którymi musimy się skontaktować. Automatyzacja pozwoliła nam przyspieszyć i uczynić bardziej precyzyjnym bardzo przestarzały i czasochłonny proces.

2. Canto (najlepsze rozwiązanie do organizacji zasobów cyfrowych oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Canto

Canto ułatwia śledzenie zasobów cyfrowych bez konieczności przeszukiwania niekończących się folderów. Wyszukiwanie wizualne oparte na sztucznej inteligencji pomaga znaleźć obrazy, wideo i dokumenty za pomocą prostych opisów, kolorów lub obiektów.

Chcesz udostępniać pliki? To narzędzie do zarządzania zasobami marki umożliwia łatwą dystrybucję zasobów wśród zespołów, klientów lub partnerów. Integruje się również z Adobe Creative Suite, WordPress i innymi narzędziami marketingowymi, dzięki czemu Twoje treści idealnie pasują do istniejących cykli pracy.

Najlepsze funkcje Canto

Błyskawicznie znajdź zasoby dzięki wyszukiwarce rozpoznającej obrazy, wideo i dokumenty na podstawie słów kluczowych, kolorów i obiektów

Udostępniaj pliki bez wysiłku, korzystając z portali z treściami firmowymi, które zapewniają płynną dystrybucję zasobów przy zachowaniu spójności marki

Zachowaj porządek dzięki kolekcjom, kategoryzując zasoby, dodając metadane i ustawiając uprawnienia dostępu, aby uzyskać lepszą kontrolę

Skorzystaj z wbudowanej analizy zasobów, aby śledzić, kto wyświetla, pobiera i udostępnia zawartość

Ograniczenia Canto

Użytkownicy zgłaszali nieoczekiwane ponowne ładowanie stron podczas wyszukiwania, co powodowało niedogodności i potencjalną utratę postępów

Niestandardowe brandowanie i integracje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Canto

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canto

G2: 4,5/5 (ponad 1470 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 680 recenzji)

Co mówią o Canto prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Canto ułatwia organizowanie wielu zasobów z dynamicznych źródeł, a wyszukiwanie jest bardzo proste. Podoba mi się, że mogę bardzo szczegółowo określić sposób i miejsce przechowywania zasobów, a dostosowywanie niestandardowych pól metadanych jest bardzo łatwe.

Canto ułatwia organizowanie wielu zasobów z dynamicznych źródeł, a wyszukiwanie jest bardzo proste. Podoba mi się, że mogę bardzo szczegółowo określić sposób i miejsce przechowywania zasobów, a dostosowywanie niestandardowych pól metadanych jest bardzo łatwe.

3. Filecamp (najlepszy do konfigurowalnego zarządzania zasobami cyfrowymi)

za pośrednictwem Filecamp

Filecamp ułatwia zarządzanie zasobami cyfrowymi. Pliki są uporządkowane w jednym miejscu, dzięki czemu można je łatwo znaleźć za pomocą inteligentnej wyszukiwarki, etykiet i metadanych.

Udostępnianie zasobów jest równie proste. Niestandardowe oznakowanie marki nadaje portalom dla klientów elegancki wygląd, a szczegółowe uprawnienia zapewniają dostęp tylko odpowiednim osobom. Wbudowane narzędzia do współpracy organizują informacje zwrotne, dzięki czemu zatwierdzenia nie giną w wątkach e-maili.

Najlepsze funkcje Filecamp

Bezpieczne udostępnianie plików za pomocą linków chronionych hasłem i konfigurowalnych uprawnień

Współpracuj płynnie, umożliwiając członkom zespołu i partnerom zewnętrznym dostęp, przeglądanie i zatwierdzanie zasobów w ramach platformy

Monitoruj wykorzystanie zasobów dzięki szczegółowym narzędziom analitycznym i raportowania, które zapewniają wgląd w sposób i czas dostępu do plików

Uzyskaj dostęp do swoich zasobów cyfrowych w podróży dzięki aplikacji mobilnej Filecamp

Ograniczenia Filecamp

Niektórzy użytkownicy uważają funkcję wyszukiwania za frustrującą, notując, że lokalizowanie określonych plików może być czasochłonne

Brak solidnej funkcji przeciągania i upuszczania spowalnia edycję

Chociaż interfejs użytkownika jest funkcjonalny, niektórzy opisują go jako przestarzały

Ceny Filecamp

Podstawowy: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 89 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Filecamp

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Filecamp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Oprogramowanie w dobrej cenie, z doskonałymi funkcjami i dużą pojemnością. Przesyłanie plików jest nieco frustrujące, ale takie doświadczenia miałem również z innymi menedżerami plików. Miniaturki plików to prawdziwy dar niebios, pozwalający szybko znaleźć potrzebny dokument/plik.

Oprogramowanie w dobrej cenie, z doskonałymi funkcjami i dużą pojemnością. Przesyłanie plików jest nieco frustrujące, ale takie doświadczenia mam również z innymi menedżerami plików. Miniaturki plików to prawdziwy dar niebios, pozwalający szybko znaleźć potrzebny dokument/plik.

4. Bynder (najlepszy do uporządkowanego zarządzania zasobami marki)

Bynder oferuje firmom usprawniony sposób przechowywania, zarządzania i dystrybucji zasobów cyfrowych przy zachowaniu wytycznych dotyczących marki. Platforma zapewnia zespołom marketingowym kontrolowany dostęp do zatwierdzonych treści, gwarantując spójność marki we wszystkich kanałach.

Narzędzia do zarządzania cyklem pracy upraszczają proces zatwierdzania, pomagając zespołom kreatywnym przejść od koncepcji do publikacji bez zbędnych poprawek.

Najlepsze funkcje Bynder

Przechowuj i kategoryzuj zasoby w scentralizowanej lokalizacji, zapewniając aktualność materiałów marki i łatwość ich lokalizacji

Skróć czas produkcji dzięki konfigurowalnym szablonom, które umożliwiają zespołom marketingowym generowanie materiałów zgodnych z wizerunkiem marki

Zautomatyzuj zatwierdzanie w celu uzyskania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, kontroli wersji i przeglądów uporządkowanej zawartości

Popraw wykrywalność zasobów dzięki opartemu na sztucznej inteligencji tagowaniu metadanych, które ulepsza wyniki wyszukiwania na podstawie typu zawartości i sposobu użycia

Ograniczenia Bynder

Opcje szablonów i funkcje dostosowywania są dość ograniczone

Użytkownicy niezaznajomieni ze strukturalnymi systemami zarządzania zasobami muszą liczyć się z pewną krzywą uczenia się

Wstępna konfiguracja może zająć trochę czasu ze względu na konieczność skonfigurowania cyklu pracy i ustawień uprawnień

Ceny Bynder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bynder

G2: 4,5/5 (ponad 920 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 220 recenzji)

Co mówią o Bynder prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Chociaż Bynder robi wszystko dobrze, brakuje mu niektórych funkcji dostępnych w innych systemach DAMS. Na przykład Bynder nie wyszukuje tekstu w obrazach (do etykietowania), a Bynder Studio nie obsługuje plików InDesign. To, jak ważne są dla Ciebie te drobne funkcje, zależy od osobistych preferencji.

Chociaż Bynder robi wszystko dobrze, brakuje mu niektórych funkcji dostępnych w innych systemach DAMS. Na przykład Bynder nie wyszukuje tekstu w obrazach (do etykietowania), a Bynder Studio nie obsługuje plików InDesign. To, jak ważne są dla Ciebie te drobne funkcje, zależy od osobistych preferencji.

5. Nuxeo (najlepszy do zarządzania złożonymi cyklami życia treści)

za pośrednictwem Nuexo

Główną zaletą Nuxeo jest możliwość automatyzacji cyklu pracy z treścią, zapewniająca płynny przepływ zasobów od momentu powstania, poprzez przechowywanie i dystrybucję, aż po archiwizację.

Modułowa architektura narzędzia pozwala firmom dostosować platformę do wymagań branżowych, w tym sektorów o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności, takich jak finanse i opieka zdrowotna. System integruje się również z oprogramowaniem ERP i oprogramowaniem do współpracy nad dokumentami, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm o złożonych ekosystemach treści.

Najlepsze funkcje Nuxeo

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia zasobów, definiując cykle pracy, które kontrolują zatwierdzanie, przechowywanie i terminy ważności

Wykorzystaj klasyfikację opartą na sztucznej inteligencji AI, aby inteligentnie etykietować pliki na podstawie rozpoznawania wizualnego, treści tekstowej lub wcześniejszych trendów użytkowania

Skonfiguruj pola metadanych zgodnie z przepisami branżowymi, zapewniając zgodność zasobów cyfrowych z przepisami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa

Skaluj możliwości przechowywania danych, aby pomieścić obszerne biblioteki multimediów bez utraty wydajności systemu

Ograniczenia Nuxeo

Wymaga wiedzy technicznej do pełnego dostosowania, co sprawia, że jest mniej dostępny dla zespołów nietechnicznych

Interfejs użytkownika przedkłada funkcjonalność nad prostotę, co może spowolnić proces adaptacji nowych użytkowników

Niektóre integracje wymagają niestandardowego rozwoju, co wydłuża czas ustawień w organizacjach z unikalnymi stosami oprogramowania

Ceny Nuxeo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nuxeo

G2: 4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Nuxeo prawdziwi użytkownicy?

W recenzji firmy Gartner czytamy:

Platforma jest niezawodna, elastyczna i skalowalna. Niektóre elementy nawigacji mogą być czasami niespójne i zazwyczaj musimy dostosowywać je poprzez rozwój, zamiast korzystać z wbudowanej funkcji dostosowywania.

Platforma jest niezawodna, elastyczna i skalowalna. Niektóre elementy nawigacji mogą być czasami niespójne i zazwyczaj musimy dostosowywać je poprzez rozwój, zamiast korzystać z wbudowanej funkcji dostosowywania.

🧐 Czy wiesz, że... Pierwszy tweet założyciela Twittera, Jacka Dorseya, „Just setting up my twttr” („Właśnie konfiguruję mój twttr”), został sprzedany na aukcji za 2,9 miliona dolarów jako zasób cyfrowy.

6. Frontify (najlepszy do zapewnienia spójności marki i współpracy nad treścią)

za pośrednictwem Frontify

Frontify zapewnia uporządkowane podejście do zarządzania marką, oferując centralną przestrzeń do przechowywania, udostępniania i egzekwowania wytycznych dotyczących brandingu. Łączy zasoby cyfrowe bezpośrednio z przewodnikami stylistycznymi marki, dzięki czemu zespoły zawsze mają dostęp do najnowszych zatwierdzonych materiałów.

Interaktywne cykle pracy związane z zatwierdzaniem pomagają projektantom, marketerom i menedżerom marek współpracować w czasie rzeczywistym, ograniczając nieporozumienia.

Najlepsze funkcje Frontify

Zachowaj spójność marki, łącząc zasoby cyfrowe ze scentralizowanym przewodnikiem stylistycznym, który zapewnia zespołom zgodność standardów wizualnych

Uprość proces zatwierdzania dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, w tym informacjom zwrotnym na żywo i ustrukturyzowanym cyklom pracy związanym z przeglądem

Zwiększ wydajność cyklu pracy, przechowując logo, zasoby kampanii i szablony projektów w łatwej w nawigacji bibliotece

Dostosuj platformę do różnych rozmiarów zespołów i potrzeb związanych z brandingiem dzięki skalowalnym modułom, które ewoluują wraz z rozwojem firmy

Ograniczenia Frontify

Wstępne ustawienia wymagają wysiłku, szczególnie podczas migracji istniejących zasobów marki do systemu

Niektóre integracje wymagają ręcznej konfiguracji, co może spowolnić wdrożenie w zespołach z ustalonym ekosystemem oprogramowania

Ceny Frontify

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Frontify

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra:4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Frontify prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius brzmi:

Doskonale nadaje się dla organizacji rozpoczynających swoją przygodę z tworzeniem systemów projektowych. Zapewnia gotową podstawę, która wymaga minimalnego wysiłku, aby ją skonfigurować i rozpocząć pracę. Może być ograniczona w przypadku skalowania do tysięcy elementów projektu i wielu użytkowników – nie wypróbowaliśmy jej w skali większej niż kilkudziesięciu użytkowników.

Doskonale nadaje się dla organizacji rozpoczynających swoją przygodę z tworzeniem systemów projektowych. Zapewnia gotową podstawę, która wymaga minimalnego wysiłku, aby ją skonfigurować i rozpocząć pracę. Może być ograniczona w przypadku skalowania do tysięcy elementów projektowych i wielu użytkowników – nie próbowaliśmy jej w skali większej niż kilkudziesięciu użytkowników.

🎉 Ciekawostka: Zasoby cyfrowe mogą obejmować wiele rzeczy, w tym filtry Snapchat, głosy i postacie generowane przez AI, wirtualne nieruchomości, a nawet cyfrowe zwierzęta domowe (takie jak te w Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (najlepszy do kompleksowego zarządzania treścią)

za pośrednictwem Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) oferuje solidną platformę łączącą zarządzanie zasobami cyfrowymi z funkcjami zarządzania treścią, przeznaczona dla przedsiębiorstw poszukujących zunifikowanego rozwiązania.

AEM umożliwia zespołom tworzenie spersonalizowanych doświadczeń cyfrowych w różnych kanałach, zarządzanie nimi i dostarczanie ich, zapewniając spójność i wydajność. Integracja z innymi aplikacjami Adobe Creative Cloud usprawnia cykle pracy, umożliwiając płynną współpracę między zespołami kreatywnymi i marketingowymi.

Najlepsze funkcje Adobe Experience Manager

Zintegruj płynnie z aplikacjami Adobe Creative Cloud, umożliwiając wydajną współpracę między projektantami i marketerami

Dostarczaj spersonalizowane treści, korzystając z zaawansowanych narzędzi AEM do kierowania i segmentacji, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników

Zarządzaj treścią i publikuj ją w wielu kanałach, zapewniając spójny wizerunek marki

Ograniczenia Adobe Experience Manager

Wdrożenie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb może być skomplikowane i często wymaga specjalistycznej wiedzy

Kompleksowe funkcje platformy wiążą się z wyższymi kosztami, co może być przeszkodą dla mniejszych organizacji

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że obsługa klienta Adobe nie zawsze spełnia oczekiwania

Utrzymanie i aktualizacja AEM wymaga znacznej wiedzy technicznej i dedykowanych zasobów

Ceny Adobe Experience Manager

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Co mówią o Adobe Experience Manager prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 brzmi:

Experience Manager to potężne narzędzie, prawdopodobnie najbardziej optymalne na poziomie przedsiębiorstwa. Oddzielne podłączenie biblioteki zasobów daje użytkownikom możliwość oddzielnego organizowania elementów wizualnych, a biblioteka łączy się płynnie w celu wykorzystania na stronach. Narzędzie do tagowania jest również niezwykle solidne i pozwala użytkownikowi na tworzenie dynamicznych stron w locie za pomocą etykiet.

Experience Manager to potężne narzędzie, prawdopodobnie najbardziej optymalne na poziomie przedsiębiorstwa. Oddzielne podłączenie biblioteki zasobów daje użytkownikom możliwość oddzielnej organizacji elementów wizualnych, a biblioteka łączy się płynnie w celu wykorzystania na stronach. Narzędzie do tagowania jest również niezwykle solidne i pozwala użytkownikowi na tworzenie dynamicznych stron w locie za pomocą etykiet.

8. Acquia DAM (Widen) (Najlepsze rozwiązanie do skalowalnego zarządzania zasobami cyfrowymi)

za pośrednictwem Acquia DAM

Acquia DAM (dawniej Widen) zapewnia elastyczną platformę, która pomaga markom efektywnie zarządzać zasobami cyfrowymi i dystrybuować je między zespołami i kanałami. Przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalny schemat metadanych ułatwiają wyszukiwanie i dostosowywanie cyklu pracy.

Skalowalność tego rozwiązania sprawia, że jest ono odpowiednie dla organizacji różnej wielkości, które chcą scentralizować zarządzanie zasobami.

Najlepsze funkcje Acquia DAM (Widen)

Zwiększ wykrywalność zasobów dzięki automatycznemu tagowaniu opartemu na sztucznej inteligencji, które automatycznie przypisuje odpowiednie metadane do nowych zasobów

Wykorzystaj solidne narzędzia analityczne do monitorowania wydajności zasobów i zaangażowania użytkowników, podejmując decyzje oparte na danych

Zapewnij bezpieczny dostęp, ustawiając uprawnienia i role użytkowników oraz chroniąc wrażliwą zawartość przed nieautoryzowanym użyciem

Ograniczenia Acquia DAM (Widen)

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że interfejs wydaje się przestarzały i przydałaby mu się modernizacja

Integracja z niektórymi narzędziami innych firm może wymagać dodatkowej konfiguracji

Ceny Acquia DAM (Widen)

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Acquia DAM (Widen) prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 brzmi:

Uważam, że system DAM jest stosunkowo przyjazny dla użytkownika. Podobnie jak w przypadku innych baz danych, wymaga to trochę czasu, aby się przyzwyczaić. Dostępnych jest wiele pomocnych filmów szkoleniowych. Po przejściu do modyfikacji poszczególnych zasobów można to zrobić na kilka sposobów – za pośrednictwem samego systemu lub poprzez pobranie pliku csv, w którym można wprowadzić zmiany w trybie offline, a następnie przesłać ten dokument w celu ułatwienia dodawania metadanych.

Uważam, że system DAM jest stosunkowo przyjazny dla użytkownika. Podobnie jak w przypadku innych baz danych, wymaga to trochę czasu, aby się przyzwyczaić. Dostępnych jest wiele pomocnych filmów szkoleniowych. Po przejściu do modyfikacji poszczególnych zasobów można to zrobić na kilka sposobów – za pośrednictwem samego systemu lub poprzez pobranie pliku csv, w którym można wprowadzić zmiany w trybie offline, a następnie przesłać ten dokument w celu ułatwienia dodawania metadanych.

🧐 Czy wiesz, że... Domeny oparte na technologii blockchain, takie jak .eth lub .crypto, mogą zastąpić tradycyjne adresy URL stron internetowych i są uważane za własność cyfrową.

9. MediaValet (najlepszy do wspólnego zarządzania zasobami cyfrowymi)

za pośrednictwem MediaValet

MediaValet oferuje opartą na chmurze platformę do zarządzania zasobami cyfrowymi dla zespołów marketingowych i kreatywnych poszukujących narzędzi do współpracy. Przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowane funkcje wyszukiwania umożliwiają zespołom efektywne lokalizowanie i dystrybucję zasobów.

Platforma wspiera integrację z różnymi narzędziami kreatywnymi i zwiększającymi wydajność, poprawiając ciągłość cyklu pracy. Jest wszechstronna dla zespołów, które chcą usprawnić współpracę i efektywne zarządzanie zasobami.

Najlepsze funkcje MediaValet

Ułatw współpracę dzięki funkcjom, które umożliwiają zespołom udostępnianie, przeglądanie i zatwierdzanie zasobów w czasie rzeczywistym

Wprowadź zaawansowaną funkcję wyszukiwania z tagowaniem opartym na sztucznej inteligencji i metadanych, poprawiając wykrywalność zasobów

Dostosuj uprawnienia użytkowników, aby kontrolować dostęp i zapewnić bezpieczeństwo w różnych grupach użytkowników

Ograniczenia MediaValet

Niektórzy użytkownicy zgłaszali chęć posiadania większej liczby opcji dostosowywania w ramach platformy

Interfejs platformy mógłby być bardziej intuicyjny i łatwiejszy w nawigacji

Ceny MediaValet

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MediaValet

G2: 4,6/5 (ponad 220 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o MediaValet prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Reprezentuję organizację członkowską z oddziałami stowarzyszonymi. Duża ilość zasobów cyfrowych musi często przechodzić z rąk do rąk, więc doceniam łatwość, z jaką możemy zapewnić, że wszyscy używamy właściwych plików. Ponadto szukamy sposobów udostępniania zasobów naszym członkom za pomocą galerii internetowych i portali firmowych — nie muszą oni mieć dostępu do zaplecza, a interfejs zapewnia bardzo przejrzystą i zorganizowaną metodę udostępniania plików.

Reprezentuję organizację członkowską z oddziałami stowarzyszonymi. Duża ilość zasobów cyfrowych musi często zmieniać właścicieli, więc doceniam łatwość, z jaką możemy zapewnić, że wszyscy używamy właściwych plików. Ponadto szukamy sposobów udostępniania zasobów naszym członkom za pomocą galerii internetowych i portali firmowych — nie muszą oni mieć dostępu do zaplecza, a interfejs zapewnia bardzo przejrzystą i uporządkowaną metodę udostępniania plików.

10. Aprimo (najlepszy do zarządzania zasobami marketingowymi)

za pośrednictwem Aprimo

Aprimo łączy zarządzanie zasobami cyfrowymi z zarządzaniem zasobami marketingowymi, odpowiadając na potrzeby organizacji, które chcą usprawnić swoje działania marketingowe. Platforma umożliwia zespołom efektywne planowanie, realizację i zarządzanie działaniami marketingowymi, zapewniając zgodność z wytycznymi marki.

Solidne narzędzia do automatyzacji cyklu pracy i współpracy firmy Aprimo ułatwiają płynną koordynację między członkami zespołu.

Najlepsze funkcje Aprimo

Zintegruj zarządzanie zasobami marketingowymi, aby skutecznie planować i nadzorować budżety marketingowe, kampanie i projekty

Zapewnij spójność marki, korzystając ze scentralizowanego repozytorium zatwierdzonych zasobów i wytycznych dotyczących marki

Uzyskaj wgląd w wyniki marketingowe i wykorzystanie zasobów dzięki funkcjom analitycznym i raportowania

Ograniczenia Aprimo

Trudno jest udostępnić użytkownikowi wiele elementów jednocześnie

Proces ustawień i dostosowywania jest bardzo rozbudowany

Użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika i UX wymagają poprawy, ponieważ są bardzo nieporęczne

Ceny Aprimo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aprimo

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Aprimo prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Ogólnie program jest pomocny, ale nauka obsługi zajmuje trochę czasu. Zdecydowanie przeszkoliłbym najpierw niewielką grupę osób, aby stały się ekspertami, a następnie przeszkoliłbym pozostałych pracowników. Mieliśmy sesję dla całej firmy, która trwała 3 godziny, więc to sporo.

Ogólnie program jest pomocny, ale nauka obsługi zajmuje trochę czasu. Zdecydowanie przeszkoliłbym niewielką grupę osób, które stałyby się ekspertami, a następnie przeszkoliłbym pozostałych pracowników. Sesja dla całej firmy trwała 3 godziny, więc było to dość intensywne szkolenie.

📖 Przeczytaj również: Jak skuteczne zarządzanie zasobami IT pomaga Twojej firmie

11. Lytho (najlepsze rozwiązanie dla kreatywnego cyklu pracy i spójności marki)

za pośrednictwem Lytho

Lytho integruje funkcje kreatywnego zarządzania projektami, umożliwiając zespołom marketingowym i projektowym efektywne planowanie, przeglądanie i dystrybucję zasobów.

Wbudowane wytyczne dotyczące marki zapewniają wszystkim członkom zespołu dostęp do zatwierdzonych zasobów i możliwość korzystania z nich, co ogranicza niespójność kampanii. System obsługuje również automatyczne etykietowanie i funkcję wyszukiwania, pomagając zespołom szybko lokalizować pliki bez konieczności ręcznego przeglądania folderów.

Najlepsze funkcje Lytho

Zautomatyzuj oznaczanie zasobów i wyszukiwanie dzięki zarządzaniu metadanymi opartemu na sztucznej inteligencji, co ułatwia znalezienie odpowiednich plików cyfrowych w dużych bibliotekach treści

Umożliwiaj współpracę w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom adnotacji i zatwierdzania, które pomagają zespołom przekazywać informacje zwrotne na temat projektów przed sfinalizowaniem zawartości

Mierz wydajność zasobów za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych, które śledzą zaangażowanie, trendy użytkowania i wydajność zespołu w czasie

Ograniczenia Lytho

Wymaga wstępnych ustawień i szkolenia w celu dostosowania procesów cyklu pracy do wymagań zespołu

Ceny mogą stanowić problem dla mniejszych zespołów, które nie potrzebują pełnych funkcji zarządzania projektami kreatywnymi

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu z prostszymi systemami zarządzania zasobami cyfrowymi

Ceny Lytho

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lytho

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Lytho prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Niektóre ustawienia konta są nieco mylące, ale szkolenia i obsługa klienta są świetne. Nie korzystałem zbyt często z funkcji raportowania, ale nie wydaje mi się, aby zapewniała to, czego szukałem, np. ile zadań zostało przesłanych, ile zostało zakończonych, którzy recenzenci mają zaległości w sprawdzaniu itp.

Niektóre ustawienia konta są nieco mylące, ale szkolenia i obsługa klienta są świetne. Nie korzystałem zbyt często z funkcji raportowania, ale nie wydaje mi się, aby zapewniała to, czego szukałem, np. ile zadań zostało przesłanych, ile zostało zakończonych, którzy recenzenci mają zaległości w sprawdzaniu itp.

🧐 Czy wiesz, że... Oczekuje się, że rynek zarządzania zasobami cyfrowymi osiągnie wartość 13,02 mld USD do 2030 r.

Zbierz swoje zasoby dzięki ClickUp

Zarządzanie zasobami cyfrowymi powinno być proste, wydajne i bezproblemowe. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi zapewnia porządek, dostępność i łatwą współpracę, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tworzeniu, a nie na wyszukiwaniu. Jeśli obecny system wydaje się ograniczający, warto rozważyć lepsze alternatywy.

ClickUp wyróżnia się połączeniem zarządzania zasobami cyfrowymi z potężnymi narzędziami do współpracy. Dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji, zautomatyzowanym cyklom pracy i edycji dokumentów w czasie rzeczywistym wszystko jest przechowywane w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze pracujesz z odpowiednimi plikami we właściwym czasie.

