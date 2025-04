Google Slides vs. PowerPoint: Szczegółowe porównanie

Scena jest ustawiona na epickie starcie. Po jednej stronie jest Microsoft PowerPoint, który może pochwalić się ponad 500 milionami użytkowników, a po drugiej Google Slides, który wspiera ponad sześć milionów Business.

Te dwa narzędzia są królami świata prezentacji. Ale który z nich naprawdę się wyróżnia?

Po latach korzystania z obu narzędzi do tworzenia pitch decków i prezentacji dla klientów, odkryliśmy kilka otwierających oczy spostrzeżeń i cieszymy się, że możemy się nimi z Tobą podzielić!

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem wyższego szczebla, założycielem, konsultantem, czy kimś, kto chce zmiażdżyć swoją następną prezentację, mamy dla Ciebie wszystko. Do dzieła!

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie zestawienie Google Slides vs. PowerPoint: Slajdy Google Microsoft PowerPoint W pełni oparty na chmurze, dostępny z dowolnego urządzenia z przeglądarką i oferujący automatyczne aktualizacje bez żadnych kłopotów Idealny jako aplikacja komputerowa, z ograniczonymi funkcjami w chmurze - w wersji internetowej brakuje niektórych zaawansowanych opcji Ponieważ jest to aplikacja internetowa i hostowana w chmurze, oferuje automatyczne aktualizacje Oferuje współautorstwo, choć może być nieco nieporęczne i może zależeć od urządzeń użytkownika i lokalizacji pliku Dostawca prostych, przejrzystych narzędzi do projektowania z podstawowymi animacjami i obrazami dla usprawnienia prezentacji Pełny dostęp offline do wszystkich funkcji (animacje, przejścia i inne) w wersji na pulpit Automatycznie zapisuje moją pracę dzięki funkcji autozapisu - nie wymaga ustawień Autozapis jest dostępny tylko w OneDrive lub SharePoint i nie jest domyślnie aktywowany Oferuje łatwy dostęp przez Google Chrome, choć z mniejszą liczbą funkcji w porównaniu do wersji PowerPoint na pulpit Oferuje ograniczoną funkcję współautorstwa i współpracy Bezproblemowa integracja z aplikacjami z obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty, Arkusze i Dysk, w celu ujednolicenia cyklu pracy Płynnie integruje się z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook, tworząc silne, spójne środowisko we wszystkich aplikacjach

Czym są Prezentacje Google?

Google Slides to internetowe, darmowe oprogramowanie do prezentacji zawarte w obszarze roboczym Google. Jako narzędzie działające w chmurze, pozwala wielu użytkownikom tworzyć i edytować prezentacje w czasie rzeczywistym - bez konieczności instalacji oprogramowania.

Ponieważ Prezentacje Google są w pełni zintegrowane z Dyskiem Google, udostępnianie i współpraca z innymi jest łatwa. Co więcej, przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że jest to świetna alternatywa dla tradycyjnego oprogramowania do prezentacji.

Możesz nawet użyć sztucznej inteligencji do generowania obrazów bezpośrednio w Prezentacjach Google. Duet AI dla obszaru roboczego Google jest wyposażony w funkcję "Pomóż mi wizualizować".

🧠 Ciekawostka: Podczas gdy większość z nas zna to narzędzie jako Prezentacje Google, nosiło ono nazwę Prezentacje Google, kiedy zostało wydane w 2006 roku jako część Dokumentów Google. Dopiero później firma przemianowała ją na Prezentacje Google, aby zachować zgodność z resztą narzędzi Dysku Google. (Dobra decyzja, ponieważ "Prezentacje Google" to trochę za dużo powiedziane!)

Funkcje Google Slides

Google Slides wyróżnia się w zakresie funkcji, które pomagają tworzyć oszałamiające prezentacje. Oto ich zestawienie:

Funkcja #1: Slajd główny

przez Dokumenty Google

Podczas pracy w zespole łatwo jest, aby slajdy miały niedopasowane kolory, czcionki lub motywy. Funkcja Master Slide w Google Slides rozwiązuje ten problem.

Możesz stworzyć jeden spójny styl, który ma zastosowanie do całej prezentacji. Dodaj logo, obrazy lub znaki wodne, które pojawią się na każdym slajdzie bez konieczności wstawiania ich pojedynczo.

przez Dokumenty Google

🧠 Ciekawostka: Niektórzy twórcy escape roomów używają Google Slides do projektowania zagadek i wskazówek! Ustawiają interaktywne slajdy, które uczestnicy muszą rozwiązać, poruszając się po nich lub odpowiadając na pytania, aby przejść dalej w grze. W pewnym sensie Google Slides jest więc oprogramowaniem "do gier" dla entuzjastów łamigłówek.

Funkcja #2: Spersonalizowana biblioteka czcionek

Znudziły ci się domyślne czcionki? Google Slides oferuje ponad 800 czcionek z biblioteki Google Fonts. Ta różnorodność pozwala dodać unikalny akcent do prezentacji.

Aby poznać te opcje, kliknij rozwijaną listę Fonts na pasku narzędzi i wybierz More Fonts na górze listy. Pojawi się nowe okno, pokazujące wszystkie dostępne czcionki.

Funkcja #3: Pytania i odpowiedzi publiczności

przez Dokumenty Google

Prezenterzy często mają trudności z zaangażowaniem odbiorców, zwłaszcza w ustawieniach wirtualnych. Funkcja Audience Q&A w Google Slides rozwiązuje ten problem, umożliwiając uczestnikom przesyłanie pytań za pośrednictwem połączonego linku - anonimowo lub za pomocą e-maila. Prezenterzy mogą następnie przejrzeć pytania podczas przerw i przygotować przemyślane odpowiedzi przed udzieleniem odpowiedzi.

Funkcja #4: Synchronizacja slajdów w wielu prezentacjach

przez Dokumenty Google

Ręczne aktualizowanie tego samego slajdu w wielu prezentacjach może być frustrujące. Dzięki Google Slides możesz synchronizować slajdy w różnych prezentacjach, zapewniając, że zmiany zostaną odzwierciedlone wszędzie automatycznie.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku raportowania biznesowego, szablonów szkoleniowych dla zespołów i szablonów korporacyjnych, które wymagają regularnych aktualizacji.

Funkcja #5: Publikowanie w sieci

przez Dokumenty Google

Google Slides ma prostą funkcję publikowania do udostępniania prezentacji online. Jest to idealne rozwiązanie do udostępniania prezentacji osobom nieposiadającym konta Google lub do samodzielnego uruchamiania prezentacji.

Wystarczy użyć Publish to Web, aby udostępniać prezentację jednocześnie z połączonym linkiem. Inni mogą obejrzeć ją od początku do końca.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z darmowych szablonów tematycznych Google Slides, aby dodać stylu i profesjonalizmu swoim prezentacjom Business. Ułatwią one przekazywanie pomysłów i zaimponowanie odbiorcom.

Ceny Google Slides

Google Slides jest Free do użytku z kontem Google. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich podstawowych funkcji, w tym do 15 MB miejsca na Dysku Google.

Dla firm i organizacji, Google Slides jest zawarte w planach obszaru roboczego Google, które oferują różne plany cenowe w zależności od potrzeb i wielkości firmy.

Oto zestawienie opcji cenowych:

Free

Business Starter : $7. 20/miesiąc za użytkownika

Business Standard: $14. 40/miesiąc za użytkownika

Business Plus: $21. 60/miesiąc za użytkownika

Czym jest Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint to potężne narzędzie do tworzenia prezentacji. Jest częścią pakietu Microsoft Office i pozwala użytkownikom tworzyć slajdy z tekstem, obrazami, wideo i plikami audio.

Początkowo wydany w 1987 roku dla Apple Macintosh i w 1990 roku dla Windows, PowerPoint stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi do prezentacji na świecie. Oferuje wiele funkcji multimedialnych, w tym wideo, ankiety, animacje, infografiki i audio.

Wbudowane szablony schematów blokowych PowerPoint pozwalają szybko zaprojektować przyciągające wzrok prezentacje, idealne na sesję burzy mózgów lub spotkanie. PowerPoint dostarcza również opcje niestandardowe, pozwalające dostosować każdy szablon do własnych potrzeb.

Intuicyjny interfejs sprawia, że PowerPoint jest ulubionym narzędziem studentów, Businessu i kreatywnych profesjonalistów.

PowerPoint posiada funkcję Presenter Coach, która pomaga w ćwiczeniu prezentacji. Funkcja ta słucha przemówienia i przekazuje informacje zwrotne na temat tempa, tonu i słów wypełniających (tzw. "ums" lub "uhs"). AI daje nawet wskazówki, jak sprawić, by prezentacja była bardziej angażująca, pomagając z czasem poprawić umiejętności wystąpień publicznych.

Funkcje programu Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint oferuje zakres funkcji, które pomagają tworzyć angażujące prezentacje. Oto najlepsze z nich:

Funkcja #1: Układy slajdów

via Microsoft

Układy slajdów w programie Microsoft PowerPoint mają kluczowe znaczenie dla kształtowania ogólnego wyglądu prezentacji PowerPoint. Te wstępnie zaprojektowane szablony definiują strukturę każdego slajdu, zapewniając uporządkowaną i atrakcyjną wizualnie zawartość.

Wybrany układ zależy od zawartości, którą chcesz zaprezentować. Wiele firm dostarcza gotowe szablony dla pracowników, aby zapewnić standaryzację procesów.

Funkcja nr 2: symbole zastępcze

via Microsoft

W PowerPoint placeholder jest kontenerem dla różnych elementów na slajdzie. Kontenery te mają kropkowane obramowanie i często mylone są z polami tekstowymi. Mogą one jednak wspierać więcej niż tylko tekst - mogą również zawierać obrazy, wideo, tabele, a nawet SmartArt.

Placeholdery pomagają konsekwentnie pozycjonować zawartość na slajdach. Są one wstępnie sformatowane, aby zachować jednolitość zarówno układu, jak i projektu.

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia prezentacji AI dla PowerPointa

Funkcja #3: Przejścia slajdów

via Microsoft

Przejścia slajdów to kolejna kluczowa funkcja PowerPointa. Efekty te dodają płynny, dynamiczny ruch podczas przechodzenia z jednego slajdu do drugiego, zwiększając przepływ prezentacji. Możesz zastosować przejścia do pojedynczych lub wszystkich slajdów jednocześnie, aby zachować spójność.

Czy wiesz, że...? Przejście Morph w PowerPoint może stworzyć świetny przepływ bez potrzeby skomplikowanych ręcznych animacji. Wielu użytkowników nie korzysta z tej funkcji, ponieważ jest ona dostępna tylko w PowerPoint 2019 i z subskrypcją Office 365.

via Microsoft

Korzystanie z połączonych linków (lub hiperlinków) w prezentacji PowerPoint może znacznie poprawić interaktywność i nawigację. Połącz się z zewnętrznymi stronami internetowymi, aby uzyskać dodatkowe zasoby, połącz się z określonymi slajdami w ramach tej samej prezentacji, aby uzyskać płynne przejścia, lub przekieruj do innych prezentacji PowerPoint, aby uporządkować zawartość bez zaśmiecania pojedynczego pliku.

Funkcja #5: Animacje

via Microsoft

Przejścia i animacje to kluczowe funkcje programu PowerPoint. Opcje te kontrolują sposób wyświetlania tekstu i przejścia między slajdami. Dzięki efektowi Animacja możesz zastosować animację do określonej zawartości. Opcja Niestandardowa animacja oferuje takie opcje jak Wejście, Podkreślenie, Wyjście i Ścieżka ruchu.

Slide Transitions stosuje efekty animacji do całych slajdów, tworząc płynny ruch w trakcie postępu pokazu slajdów. Microsoft dostarcza tysiące szablonów Free z profesjonalnymi projektami. Inne szablony są również dostępne online w różnych cenach i jakości.

Przeczytaj również: Jak zakończyć prezentację (wskazówki + przykłady)

Ceny Microsoft PowerPoint

Samodzielna wersja PowerPoint kosztuje 179,99 USD i można ją kupić bezpośrednio na stronie produktu PowerPoint.

Aby uzyskać kompleksowe doświadczenie z Microsoft 365, należy rozważyć plany subskrypcji, które obejmują PowerPoint i inne aplikacje Office, takie jak Word i Excel.

Oto kilka opcji:

Dla strony głównej:

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc za 6 użytkowników

Dla Business:

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard : $12. 50/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Google Slides vs. PowerPoint: Porównanie funkcji

Porównajmy Google Slides i Microsoft PowerPoint pod różnymi względami, aby ustalić, który z nich jest najlepszy lub czy są one przeznaczone dla różnych odbiorców.

Funkcje Slajdy Google Microsoft PowerPoint Usługi hostingowe W pełni oparte na chmurze i dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką Oparte na pulpicie z ograniczonymi funkcjami w chmurze Funkcje współpracy Współpraca w czasie rzeczywistym z natychmiastową widocznością aktualizacji dla wszystkich użytkowników Współtworzenie jest nieporęczne i zależne od urządzeń użytkownika Narzędzia niestandardowe i projektowe Proste, przejrzyste narzędzia do projektowania z podstawowymi animacjami i obrazami Zaawansowane opcje projektowania, złożone przejścia, efekty morficzne i niestandardowe animacje Autozapis Google Slides pozwala na automatyczne zapisywanie za pomocą autozapisu Autozapis jest dostępny, ale tylko z OneDrive lub SharePoint Dostęp offline Dostęp offline przez Google Chrome Pełny dostęp offline ze wszystkimi funkcjami w wersji na pulpit Opcje integracji Dobrze integruje się z aplikacjami obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty, Arkusze i Dysk Silna integracja z narzędziami Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdej z funkcji!

Funkcja #1: Usługi hostingowe

PowerPoint został stworzony jako aplikacja komputerowa, a funkcje chmury dodano później. Większość użytkowników nadal instaluje go na swoich urządzeniach, ale każda licencja obejmuje tylko pięć z nich. Chociaż istnieje wersja webowa, brakuje jej zaawansowanych narzędzi do projektowania i integracji z wykresami Excel.

Google Slides, zbudowany dla chmury, działa płynnie na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Oferuje dostęp offline (przez Chrome) i spójne wrażenia użytkownika bez dodatkowych kosztów. Aktualizacje są automatyczne, co eliminuje kłopoty z zarządzaniem IT i zapewnia kompatybilność plików.

🏆 Zwycięzca: Google Slides ze względu na dostępność w chmurze i automatyczne aktualizacje.

Funkcja #2: Współpraca

Narzędzia do współpracy w PowerPoint mogą być skomplikowane, w zależności od takich czynników jak urządzenia, ustawienia organizacji i przechowywanie plików. Edycje i komentarze nie zawsze synchronizują się w czasie rzeczywistym.

Google Slides sprawia jednak, że praca zespołowa nie wymaga wysiłku. Udostępnianie za pośrednictwem e-maila lub połączonego łącza sprawia, że wszyscy widzą zmiany natychmiast, niezależnie od urządzenia lub przeglądarki. Możesz nawet płynnie współpracować na telefonie komórkowym lub tablecie, pracując z dowolnego miejsca.

🏆 Zwycięzca: Google Slides za płynną edycję w czasie rzeczywistym, natychmiastową widoczność zmian i łatwy dostęp na różnych urządzeniach.

PowerPoint wyróżnia się niestandardowym wyglądem, oferując zaawansowane narzędzia do animacji, przejść i szczegółowego formatu. Użytkownicy mogą dostosować każdy element slajdu - od czcionek po pozycje obiektów - i zastosować złożone efekty, takie jak przejścia morficzne.

Google Slides oferuje przejrzyste, łatwe w użyciu środowisko projektowe dla większości podstawowych prezentacji. Nadal można dodawać obrazy, tekst i proste animacje, ale różnorodność i głębokość niestandardowych ustawień nie jest tak duża jak w PowerPoint.

🏆 Zwycięzca: Microsoft PowerPoint ze względu na zaawansowane animacje, przejścia i szczegółowy format.

Funkcja #4: Autozapis

Autozapis w PowerPoint działa tylko po zalogowaniu się do OneDrive lub SharePoint i nie jest domyślnie włączony. Lokalne zapisy wymagają ręcznego tworzenia kopii zapasowych, a historia wersji zależy od wersji programu PowerPoint użytkownika i ustawień organizacji.

Google Slides jednak autozapisuje wszystkie zmiany na Dysku Google, zapewniając bezproblemowy dostęp z dowolnego urządzenia. Administratorzy IT mogą ustawić udostępnianie dysków w celu uporządkowanego dostępu. Historia wersji jest automatyczna, umożliwiając użytkownikom śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji bez wysiłku.

🏆 Zwycięzca: Google Slides za łatwy dostęp na różnych urządzeniach i szczegółową historię wersji bez konieczności ręcznego ustawienia.

Funkcja #5: Dostęp offline

PowerPoint w wersji na pulpit umożliwia dostęp offline. Po zainstalowaniu, możesz pracować nad swoimi prezentacjami bez połączenia z Internetem. Nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji, w tym narzędzi do projektowania, animacji i przejść.

Google Slides jest oparte na chmurze, ale oferuje dostęp offline, jeśli włączysz go za pośrednictwem Google Chrome. Po takim ustawieniu można uzyskać dostęp do prezentacji i edytować je w trybie offline. Wadą jest to, że funkcje offline nie są tak w pełni funkcjonalne, jak w przypadku wersji PowerPoint na pulpit, i musisz planować, włączając tryb offline.

🏆Zwycięzca: Microsoft PowerPoint, za jego w pełni funkcjonalną wersję desktopową bez połączenia z Internetem.

Funkcja #6: Opcje integracji

PowerPoint płynnie integruje się z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook. Jest to świetne rozwiązanie dla użytkowników, którzy muszą pracować w wielu aplikacjach w ekosystemie Microsoft. Możesz łatwo importować wykresy z Excela, łączyć je z dokumentami Worda i osadzać zawartość z innych programów Microsoftu.

Prezentacje Google bez trudu integrują się z innymi narzędziami obszaru roboczego Google, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Dysk. Łatwo jest wstawiać dane z Arkuszy Google, łączyć się z Dokumentami Google lub uzyskiwać dostęp do udostępnianych plików na Dysku Google. Jednak integracja PowerPointa z innymi wydajnościami Microsoft może być bardziej atrakcyjna dla użytkowników, którzy polegają na narzędziach innych niż Google.

🏆Zwycięzca: Remis. Microsoft PowerPoint wyróżnia się integracją z Microsoft 365, podczas gdy Google Slides jest najlepszym rozwiązaniem dla obszaru roboczego Google - wybór zależy od tego, na którym ekosystemie najbardziej polegasz.

Google Slides vs. PowerPoint na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie wybierają te narzędzia. Podczas wyszukiwania PowerPoint vs Google Slides na Reddit, wielu użytkowników zgadza się, że Google Slides ma bardziej pomocny wybór zaawansowanych funkcji:

Użytkownik mówi - $$$a

Używam PowerPointa od miliarda lat. Kiedy używałem go codziennie, uwielbiałem wszystkie funkcje, doskonaliłem swoje umiejętności i mogłem zrobić sporo rzeczy, które uważałem za wydajne i fajne. Kiedy przestałem pracować w dziale, który wymagał ode mnie codziennego korzystania z PowerPointa, stwierdziłem, że Google Slides jest dla mnie bardziej odpowiedni. Podobała mi się wygoda korzystania z nich online i łatwość współpracy z innymi. Wiem, że PowerPoint jest teraz online i można z nim współpracować, ale najbardziej podobało mi się korzystanie z Prezentacji Google. Są jednak funkcje, których mi brakuje i czasami nie zdaję sobie z tego sprawy, dopóki ich nie potrzebuję. Istnieje równowaga, używam obu, ale przez większość czasu korzystam z Prezentacji Google.

Używam PowerPointa od miliarda lat. Kiedy używałem go codziennie, uwielbiałem wszystkie funkcje, doskonaliłem swoje umiejętności i mogłem zrobić sporo rzeczy, które uważałem za wydajne i fajne. Kiedy przestałem pracować w dziale, który wymagał ode mnie codziennego korzystania z PowerPointa, stwierdziłem, że Google Slides jest dla mnie bardziej odpowiedni. Podobała mi się wygoda korzystania z nich online i łatwość współpracy z innymi. Wiem, że PowerPoint jest teraz online i można z nim współpracować, ale najbardziej podobało mi się korzystanie z Prezentacji Google. Są jednak funkcje, których mi brakuje i czasami nie zdaję sobie z tego sprawy, dopóki ich nie potrzebuję. Istnieje równowaga, używam obu, ale przez większość czasu korzystam z Prezentacji Google.

Ten użytkownik podkreśla funkcje współpracy Google Slides i łatwość pracy w zespole, ale przyznaje również, że PowerPoint oferuje zaawansowane funkcje, których czasami brakuje.

Z drugiej strony, użytkownicy preferujący Microsoft PowerPoint często wspominają o jego stabilności:

W środowisku korporacyjnym zaangażowanie Microsoftu w stabilność jest uważane za zwycięską funkcję. Dlatego też PowerPoint jest prawie zawsze spotykany w większych, tradycyjnych organizacjach. To standard.

W środowisku korporacyjnym zaangażowanie Microsoftu w stabilność jest uważane za zwycięską funkcję. Dlatego też PowerPoint jest prawie zawsze spotykany w większych, tradycyjnych organizacjach. To standard.

Niezawodność PowerPointa i jego ugruntowana obecność w środowiskach biznesowych zdecydowanie przyciągają użytkowników w bardziej korporacyjnych, tradycyjnych ustawieniach.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Google Slides vs. Microsoft PowerPoint

Współpracuj ze swoim zespołem w ClickUp Docs, aby personalizować czcionki, dodawać relacje zadań lub łączyć się bezpośrednio z Tablicami w dokumencie

W dzisiejszym świecie praca jest zepsuta. Potrzebujesz narzędzia do projektowania grafiki, narzędzia do prezentacji, narzędzia do zarządzania projektami i narzędzia AI do tworzenia zawartości tylko po to, aby stworzyć prezentację biznesową. Dzięki ClickUp wszystkie funkcje łączą się w jedną.

A jeśli do tej pory korzystałeś z Google Slides lub PowerPointa, warto przyjrzeć się temu, co ClickUp, aplikacja do zrobienia wszystkiego, może dla ciebie zrobić. Jego potężne oprogramowanie do tworzenia zawartości AI sprawia, że organizowanie, współpraca i tworzenie profesjonalnych prezentacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oto, czym wyróżnia się ClickUp:

Zalety ClickUp #1: Bogata biblioteka szablonów

ClickUp oferuje rozszerzoną bibliotekę gotowych szablonów, a także możliwość tworzenia własnych od podstaw.

Łatwo organizuj sekcje prezentacji za pomocą szablonu ClickUp

Przejrzystość i organizacja są niezbędne w prezentacjach. Dzięki szablonowi prezentacji ClickUp będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprojektować efektowne i angażujące prezentacje dla swojego zespołu!

Szablon ten pomaga usprawnić proces prezentacji, zapewniając jasną strukturę od początku do końca. Pozwala zebrać opinie od zespołu przed sfinalizowaniem zawartości i utrzymuje wszystkie powiązane zadania zorganizowane w jednej scentralizowanej przestrzeni.

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do generowania grafiki AI dla projektantów

ClickUp's One Up #2: Współpraca w czasie rzeczywistym z ClickUp Docs

ClickUp upraszcza udostępnianie wiedzy i aktualizacje dzięki uporządkowanej hierarchii i dynamicznym narzędziom do tworzenia dokumentacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, zostawiaj komentarze i przydzielaj zadania członkom bezpośrednio w ClickUp Doc

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć wspaniałe wiki, prezentacje, bazy wiedzy, listy kontrolne i notatki. Możesz je niestandardowo dostosowywać za pomocą intuicyjnych narzędzi do stylizacji i formatowania, takich jak banery, tabele i edycja tekstu sformatowanego.

Twórz przejrzystą strukturę wizualną z zagnieżdżonymi stronami, dodawaj linki zwrotne do pomysłów i przekształcaj tekst w zadania, które można wykonać. W ClickUp Doc zawsze zrobisz więcej.

Odkąd wdrożyliśmy ClickUp, nasze Teams powoli odchodzą od Dokumentów Google do dokumentacji, a w rzeczywistości dokumentacja znacznie się poprawiła.

Odkąd wdrożyliśmy ClickUp, nasze Teams powoli odchodzą od Dokumentów Google do dokumentacji, a w rzeczywistości dokumentacja znacznie się poprawiła.

ClickUp's One Up #3: Tablice do tworzenia map myśli i burzy mózgów

Współpracuj ze swoim zespołem w Tablicach ClickUp, aby wizualnie połączyć pomysły, połączyć obiekty i tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy

Tablice ClickUp są idealne do burzy mózgów i organizowania pomysłów. Możesz tworzyć złożone wizualizacje, cykle pracy i wykresy, a także korzystać z funkcji generowania obrazów AI. Tablica pozwala również na współpracę w czasie rzeczywistym, widząc, kto wnosi swój wkład do tablicy. Ponadto uzyskanie opinii od klientów i interesariuszy jest tak proste, jak wysłanie połączonego linku.

Oto jak efektywnie korzystać z Tablic:

Potrzebujesz burzy mózgów? Skorzystaj z funkcji map myśli na Tablicy. To łatwy sposób na organizowanie i udostępnianie myśli zespołowi w interaktywnym formacie.

Porada profesjonalisty: Nowy w mapowaniu myśli? Nie martw się; ClickUp zapewni Ci wszystko. Wybierz jeden z wielu szablonów map myśli i zacznij od razu.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain do pisania i prezentacji z wykorzystaniem AI

Zwiększ wydajność dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to asystent oparty na AI, zaprojektowany, aby pomóc ci pracować wydajniej. To idealne narzędzie do przezwyciężania blokady pisarskiej, usprawniania sesji burzy mózgów i upraszczania cyklu pracy nad danymi.

To oparte na AI narzędzie do prezentacji pełni trzy kluczowe funkcje:

AI Knowledge Manager : Uzyskaj natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi z zadań, dokumentów i zespołu w ClickUp. Koniec z przeszukiwaniem niekończących się plików - szybko znajdź potrzebne informacje

AI Project Manager : Automatyzacja rutynowych zadań związanych z zarządzaniem projektami, w tym aktualizacji postępów, stand-upów i elementów działań, aby zminimalizować czas poświęcany na powtarzalne zadania

AI Writer for Work: Generuj zawartość, twórz odpowiedzi i twórz szablony dla różnych zadań i projektów. Funkcje takie jak sprawdzanie pisowni, szybkie odpowiedzi i narzędzia do tworzenia prezentacji pomagają z łatwością tworzyć profesjonalną zawartość i prezentacje

Wgląd w ClickUp: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki ClickUp Brain's AI Knowledge Manager u Twojego boku, zmiana kontekstu staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Pozwól ClickUp uczynić prezentacje jeszcze potężniejszymi

Google Slides wyróżnia się funkcjami współpracy i dostępnością w chmurze. Jako narzędzie internetowe, jest idealne do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym i jest Free z kontem Google.

PowerPoint z kolei oferuje bogaty zestaw zaawansowanych opcji projektowania i jest zwykle używany do tworzenia prezentacji offline. Jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują złożonych animacji i zakończonej kontroli nad projektem.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i wysiłek w procesie tworzenia slajdów i zrobić o wiele więcej, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem!

ClickUp zapewnia, że cały zespół pozostaje w zgodzie - od burzy mózgów po ostateczne dostarczenie prezentacji. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz prezentację, zarządzasz wieloma projektami, czy organizujesz złożony cykl pracy, ClickUp centralizuje wszystko w jednym miejscu, co czyni go nieocenionym zasobem dla firm każdej wielkości.

Wypróbuj ClickUp i odkryj, jak może zwiększyć Twoją wydajność!