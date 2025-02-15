Jak używać Gemini w Arkuszach Google do lepszego zarządzania danymi?

Arkusze Google nadają się do porządkowania danych, ale mogą spowalniać pracę, gdy trzeba rozwiązywać formuły lub ręcznie analizować liczby.

Gemini, asystent Google oparty na AI, pomaga w obliczeniach, analizach, automatyzacjach i inteligentnych sugestiach, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne.

Na tym blogu zbadamy, jak korzystać z Gemini w Arkuszach Google, aby uprościć obsługę danych i zaoszczędzić czas. 💁

Przedstawimy również przydatną alternatywę, ClicmUp Brain!

60-sekundowe podsumowanie Gemini w Arkuszach Google upraszcza zarządzanie danymi, automatyzuje formuły i usprawnia analizę. Oto jak z niego korzystać: Aktywacja Gemini: Włącz ją w Arkuszach Google i nadaj uprawnienia Tworzenie tabel: Automatyczne generowanie ustrukturyzowanych tabel na podstawie podpowiedzi Generowanie formuł: Twórz formuły do obliczeń z wykorzystaniem AI Analizuj dane: Uzyskaj wgląd, podsumowania i analizę trendów Import z Google Apps: Pobieranie danych z Dokumentów Google, Dysku i Kalendarza Google Generowanie wykresów: Zapytaj o zalecane wizualizacje Zapisywanie i udoskonalanie: Zapisuj dane wyjściowe wygenerowane przez AI i wprowadzaj poprawki Gemini zmaga się ze złożoną analizą danych, zwalnia przy dużych zbiorach danych, oferuje ograniczone możliwości tworzenia wykresów i ma ścisły miesięczny limit 500 interakcji ClickUp Brain: Automatyzacja wglądu w dane i analiza trendów Widok tabeli: Organizuj dane jak arkusz kalkulacyjny z elastycznymi kolumnami Bezproblemowa współpraca: Połączenie danych z zadaniami, dokumentami i dyskusjami ClickUp oferuje inteligentniejszy sposób zarządzania danymi dzięki:Automatyzacja wglądu w dane i analiza trendówOrganizuj dane jak arkusz kalkulacyjny z elastycznymi kolumnamiPołączenie danych z zadaniami, dokumentami i dyskusjami

Jak korzystać z Gemini w Arkuszach Google

Wykonaj te szczegółowe kroki, aby uwolnić pełny potencjał Gemini i usprawnić zarządzanie danymi i ich analizę w Arkuszach Google. 🎯

Krok #1: Aktywacja Gemini

Otwórz Arkusze Google i zaloguj się na swoje konto Google. Zlokalizuj ikonę Gemini na Wstążce. Przyznaj Gemini niezbędne uprawnienia do pracy z Twoimi arkuszami kalkulacyjnymi.

Lokalizacja ikony Gemini na wstążce

🧠 Fun Fact: Oprócz standardowych funkcji, Arkusze Google umożliwiają tworzenie niestandardowych formuł w Arkuszach Google za pomocą Google Apps Script. Pozwala to na automatyzację zadań i tworzenie specjalistycznych obliczeń dostosowanych do Twoich potrzeb.

Krok #2: Tworzenie tabel

Na pasku bocznym Gemini wpisz komendy lub wybierz jedną z sugerowanych podpowiedzi. Aby wygenerować tabelę, kliknij Utwórz tabelę lub wpisz polecenie, takie jak Utwórz tabelę miesięcznych wydatków.

Zastąp tekst zastępczy konkretnymi danymi lub danymi wejściowymi, a Gemini automatycznie wygeneruje tabelę bezpośrednio w Arkuszach Google.

Możesz również dodać dane do arkusza kalkulacyjnego i skorzystać z opcji Konwertuj na tabelę u dołu ekranu.

Kliknij przycisk Konwertuj na tabelę, aby przekształcić dane w tabele

Utwórz tabelę z danych za pomocą Google Gemini

Do zrobienia? Google Gemini oferuje dostęp za pośrednictwem API, umożliwiając programistom integrację jego potężnych możliwości z ich aplikacjami. Pozwala to firmom i programistom na tworzenie niestandardowych automatyzacji i rozwiązań Arkuszy Google w oparciu o przetwarzanie języka i generowanie obrazów przez Gemini.

Krok #3: Generowanie formuł i analiza danych

Użyj paska bocznego Gemini, aby poprosić o konkretne formuły, wpisując komendy w języku naturalnym. Na przykład, " Utwórz formułę, aby obliczyć całkowity przychód z kolumny A." Narzędzie AI dla Arkuszy Google wygeneruje formułę i wyjaśni jej składniki, dzięki czemu będzie łatwa do zrozumienia i użycia.

Wpisz pytania typu: "Jaki jest średni przychód w 4. kwartale?" lub "Podkreśl trendy w tym zestawie danych". gemini przetworzy informacje i dostarczy wyczyszczone spostrzeżenia, podsumowania i trendy danych do analizy.

Poproś Gemini o analizę danych

🧠 Fun Fact: Google Gemini jest wynikiem współpracy Google i DeepMind, jednego z wiodących na świecie laboratoriów badawczych AI. DeepMind jest znane z opracowywania najbardziej zaawansowanych modeli AI, takich jak AlphaGo.

Zapoznaj się z analizą danych Gemini

Pro Tip: Wielkim hackiem Arkuszy Google jest zastosowanie warunkowego formatu do komórek. Możesz zmieniać kolory komórek na podstawie ich wartości; zaznacz komórki i przejdź do Format > Formatowanie warunkowe. Ustaw kryteria, na przykład "większe niż 10" i wybierz format, aby wizualnie wyróżnić istotne trendy danych.

Krok #4: Import danych z Google Apps

Używaj komend do pobierania danych z innych aplikacji obszaru roboczego Google. Można na przykład zapytać: "Zaimportuj tę tabelę z Dokumentów Google". użyj symbolu "@", aby szybko odwołać się i zaimportować pliki z Dysku Google do arkusza kalkulacyjnego. Możesz także utworzyć harmonogram na podstawie danych w obszarze roboczym.

Poproś Gemini o zaimportowanie danych z innych narzędzi w obszarze roboczym Google

🧠 Fun Fact: Używaj Arkuszy Google w trybie offline, włączając tryb offline na Dysku Google. To ratuje życie, jeśli musisz pracować nad arkuszem kalkulacyjnym podczas podróży lub w miejscach bez dostępu do Internetu.

Krok #5: Generowanie wykresów (limit)

Poproś Gemini o rekomendacje dotyczące wykresów, wpisując zapytania typu "Zaproponuj najlepszy wykres do wizualizacji tych danych". '

Chociaż generowanie wykresów może być nadal ograniczone, poprowadzi Cię do najbardziej odpowiednich typów i metod wizualizacji dla Twoich zestawów danych.

Poproś Gemini o zasugerowanie najlepszego typu wykresu do wizualizacji danych

Krok #6: Zapisywanie i udoskonalanie pracy

Regularnie zapisuj dane wyjściowe generowane przez Gemini, takie jak tabele i formuły, bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, aby upewnić się, że żadne dane nie zostaną utracone podczas odświeżania. Przeglądaj i udoskonalaj dane wyjściowe, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

Monitoruj ogłoszenia i aktualizacje od Google, aby być na bieżąco z nowymi funkcjami i ulepszeniami Gemini.

⚙️ Bonus: Uzyskaj dostęp do ściągawki z Arkuszy Google, aby chrupać liczby jak profesjonalista.

Limity korzystania z Gemini w Arkuszach Google

Musisz zrozumieć ograniczenia Gemini, aby jak najlepiej wykorzystać narzędzie i w razie potrzeby znaleźć obejścia.

Poznajmy kluczowe wady korzystania z Gemini w Arkuszach Google. 👇

Podstawowe problemy z analizą danych: Nie radzi sobie ze złożonymi analizami danych podczas korzystania z Nie radzi sobie ze złożonymi analizami danych podczas korzystania z Arkuszy Google jako bazy danych . Zamiast bezpośrednio generować spostrzeżenia, sugeruje przede wszystkim formuły, co może być frustrujące, jeśli potrzebujesz głębszych możliwości analitycznych

Niska wydajność przy dużych zbiorach danych: Użytkownicy notują opóźnienia w wydajności, a w niektórych przypadkach Gemini nie przetwarza danych poprawnie, powodując zakłócenia w zadaniach opartych na danych

Ograniczone możliwości wizualizacji: Możesz mieć trudności z generowaniem znaczących wykresów lub grafów, które są niezbędne do skutecznego przekazywania danych i podejmowania decyzji

Ścisłe limity użytkowania: Gemini w Arkuszach Google ma miesięczny limit 500 interakcji, który jest resetowany co miesiąc

Do zrobienia? Pliki Microsoft Excel można otwierać i edytować bezpośrednio w Arkuszach Google, co ułatwia przechodzenie między tymi dwiema platformami. Arkusze Google oferują również wsparcie dla wielu funkcji programu Excel.

Użycie AI i Arkuszy Google z ClickUp

ClickUp, everything app for work, to platforma do zarządzania wydajnością i projektami, która pomaga zespołom i osobom indywidualnym zarządzać zadaniami, projektami i cyklami pracy. Od śledzenia projektów i współpracy z zespołem po usprawnienie osobistej listy rzeczy do zrobienia, oferuje zestaw narzędzi do przechowywania wszystkiego w jednym miejscu.

ClickUp Brain

Dzięki zintegrowanej sieci neuronowej opartej na AI, ClickUp AI Brain, platforma oferuje inteligentniejsze rozwiązanie upraszczające złożone projekty, generujące pomysły i usprawniające podejmowanie decyzji we wszystkich obszarach.

Jego funkcje wykraczają poza zarządzanie danymi i zadaniami. ClickUp Brain może generować zawartość, taką jak posty na blogu, aktualizacje w mediach społecznościowych i materiały marketingowe, oferując jednocześnie sugestie dotyczące dopracowania gramatyki, tonu i struktury. Analizuje również trendy, strategie konkurencji i niestandardowe preferencje klientów, aby pomóc w tworzeniu bardziej celowej i skutecznej zawartości.

Ponadto usprawnia cykl pracy dzięki inteligentnej automatyzacji, pomaga odkryć przydatne spostrzeżenia i ułatwia współpracę dzięki rekomendacjom opartym na AI dostosowanym do Twoich celów.

Widok tabeli ClickUp

ClickUp oferuje również widok tabeli ClickUp, aby organizować dane jak w arkuszu kalkulacyjnym, ale bardziej elastycznie.

Umożliwia porządkowanie zadań, śledzenie postępów i zarządzanie danymi w jednym miejscu. Niestandardowe kolumny pozwalają wyświetlać kluczowe szczegóły, takie jak status zadania, terminy, osoby przypisane, priorytety i inne.

Wypróbuj widok tabeli ClickUp, aby uzyskać interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny

Potrzebujesz szybkiego sposobu na filtrowanie zadań? To żaden problem. Zastosuj filtry, aby skupić się na tym, co najważniejsze. Co więcej, Twój zespół może aktualizować zadania i zarządzać nimi wspólnie, współpracując w czasie rzeczywistym.

Omówmy, jak korzystać z ClickUp Brain w widoku tabeli. ⚒️

Krok #1: Uporządkuj swoje dane

Przejdź do strony głównej w obszarze roboczym ClickUp. Kliknij na Widok, aby zobaczyć ikonę Widoku tabeli i wybierz ją. Spowoduje to konwersję danych do formatu podobnego do arkusza kalkulacyjnego.

Wybierz widok tabeli

Organizuj dane w formacie przypominającym arkusz kalkulacyjny

Krok #2: Otwórz ClickUp Brain

Kliknij Ask AI w prawym górnym rogu.

Odblokowuje to funkcje Brain, umożliwiając generowanie spostrzeżeń, automatyzację zadań i usprawnienie organizacji danych w widoku tabeli.

Kliknij opcję Zapytaj AI w prawym górnym rogu obszaru roboczego

🧠 Fun Fact: Według badania McKinsey, ponad dwie trzecie respondentów w prawie każdym regionie zgłasza, że ich organizacje korzystają z AI.

Krok #3: Podsumowanie i analiza danych

*Chcesz mieć szybki podgląd postępu prac nad projektem?

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie statusów zadań, wyróżnienie zaległych elementów lub rozbicie obciążenia pracą. Funkcja ta pomaga podejmować świadome decyzje bez konieczności ręcznego przeglądania danych.

ClickUp Brain może również generować ustrukturyzowane tabele danych na podstawie Twoich zadań, pomagając Ci efektywniej analizować duże zbiory danych.

Po zebraniu spostrzeżeń opartych na AI, udostępniaj je bezpośrednio w widoku tabeli.

Poproś Brain o wgląd w Twój obszar roboczy

Do zrobienia? Do 2032 r. generatywna sztuczna inteligencja stanie się rynkiem o wartości 1,3 bln USD, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 42% w ciągu najbliższych 10 lat. Oczekuje się, że rosnący popyt na produkty generatywnej sztucznej inteligencji wygeneruje dodatkowe 280 miliardów dolarów nowych przychodów z oprogramowania, podkreślając znaczący wpływ AI na wszystkie branże w nadchodzącej dekadzie.

przeczytaj również: Najlepsze dodatki i rozszerzenia do Arkuszy Google zwiększające wydajność

Odwróć tabele z ClickUp

Korzystanie z Gemini w Arkuszach Google to świetny sposób na usprawnienie zadań związanych z danymi, podsumowywanie informacji, generowanie formuł lub nadawanie sensu dużym zbiorom danych.

Ale wydajność oparta na AI nie musi się na tym kończyć. Podczas gdy Gemini pomaga tylko w analizie, zarządzanie danymi w wielu projektach, teamach i cyklach pracy wymaga kompleksowego rozwiązania, takiego jak ClickUp.

Aplikacja do wszystkiego do pracy oferuje potężną automatyzację, konfigurowalne widoki, w tym widok tabeli ClickUp, oraz wgląd oparty na sztucznej inteligencji, aby przekształcić surowe dane w wyniki, które można wykorzystać.

Przejmij kontrolę nad swoimi danymi i zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅