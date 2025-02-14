Jak rysować w Prezentacjach Google, aby wzbogacić prezentacje

Jak często zdarzało ci się odpłynąć myślami w trakcie prezentacji, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że przegapiłeś najważniejsze punkty? To częste doświadczenie.

Przy średnim czasie skupienia wynoszącym od 10 do 15 minut, odbiorcy mogą łatwo przegapić kluczowe spostrzeżenia dzięki slajdom zawierającym dużo tekstu.

Ale nie musi tak być. Slajdy Google oferują narzędzia do swobodnego rysowania na slajdach. Możesz podkreślać kluczowe pomysły, szkicować złożone rysunki w celu wyjaśnienia koncepcji lub dodawać adnotacje, które zapewnią, że Twoi odbiorcy nie przegapią kluczowych punktów.

Przeczytaj ten wpis na blogu, aby dowiedzieć się, jak rysować w Prezentacjach Google!

60-sekundowe podsumowanie Prezentacje Google oferują różne narzędzia do rysowania, w tym Scribble do szybkich szkiców i Rysunki Google do tworzenia dopracowanych wizualizacji, takich jak wykresy i diagramy

Wsparcie dla narzędzi innych firm, takich jak Annotate, do oznaczania prezentacji w czasie rzeczywistym na tablecie do rysowania

Szablony map myśli w Prezentacjach Google to doskonały sposób na wizualne uporządkowanie i połączenie pomysłów

Narzędzie nie umożliwia współpracy w czasie rzeczywistym podczas rysowania, a zaawansowane projekty wizualne, takie jak gradienty lub rysunki wektorowe, są ograniczone

Tablice ClickUp umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając Teamsom na rysowanie, dodawanie notatek i dzielenie się pomysłami w jednej zorganizowanej przestrzeni, którą można łatwo zintegrować z Prezentacjami Google

Dzięki integracji ClickUp z Google Slides, możesz synchronizować zadania i aktualizacje bezpośrednio ze swoimi slajdami, zapewniając, że Twoja prezentacja pozostanie aktualna bez konieczności ręcznej edycji

Prezentacje Google Slides oferują szeroki zakres narzędzi do rysowania, dzięki którym Twoje prezentacje będą bardziej wciągające. Możesz szybko dodawać adnotacje, tworzyć szczegółowe wizualizacje, a nawet oznaczać slajdy na miejscu podczas sesji na żywo.

Przyjrzyjmy się bliżej głównym narzędziom do rysowania, których można używać w Prezentacjach Google, aby podnieść poziom prezentacji.

1. Scribble: Szybkie rysowanie odręczne

Narzędzie Scribble jest idealne do szybkiego dodawania odręcznych elementów do slajdów. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba dokonać szybkiej korekty wizualnej, zwrócić uwagę na określone obszary lub po prostu dodać osobiste akcenty do prezentacji.

Dlaczego to przydatne:

Szybkość i elastyczność: Narysuj coś szybko lub podkreśl punkt bez konieczności przełączania się na bardziej złożone narzędzie do projektowania

Niestandardowe ustawienia w czasie rzeczywistym: Dostosuj kolor i grubość linii, aby dopasować wizualizacje do ogólnego projektu slajdu

Najlepsze do podstawowych wizualizacji: Dodaj proste kształty, strzałki lub doodle, aby zwrócić uwagę na istotne punkty

2. Rysunki Google: Tworzenie uporządkowanych i szczegółowych wizualizacji

Chcesz dodać do slajdów elementy wizualne, które wykraczają poza podstawowe adnotacje? Rysunek Google to doskonałe narzędzie do tworzenia dopracowanych, profesjonalnych grafik, które idealnie pasują do prezentacji. Od niestandardowych wykresów po szczegółowe diagramy cyklu pracy, możesz projektować wizualizacje, które jasno i skutecznie przekazują złożone pomysły.

Dlaczego to przydatne:

Precyzja i kontrola: Uzyskaj pełną kontrolę nad rozmiarem, pozycją i wyrównaniem każdego elementu

Idealny do złożonych projektów: Łatwo Łatwo twórz diagramy procesów , schematy blokowe, a nawet niestandardowe ikony

Bezproblemowa integracja: Wstawiaj wizualizacje do Prezentacji Google, dbając o to, by grafika była dopasowana do zawartości

Chcesz dodawać adnotacje, podkreślać lub rysować bezpośrednio na slajdach podczas prezentacji na żywo? Narzędzia innych firm, takie jak rozszerzenie Annotate Chrome, ułatwiają interakcję ze slajdami w czasie rzeczywistym. Narzędzia te wzbogacają dynamiczne prezentacje, pomagając utrzymać zaangażowanie odbiorców i skupić się na kluczowych punktach.

Dlaczego to przydatne:

Możliwość przenoszenia adnotacji: Zapisywanie rysunków do późniejszego wykorzystania, co jest przydatne, gdy potrzebny jest zapis dyskusji

Interaktywna informacja zwrotna: Dodawaj adnotacje do slajdów, aby wizualnie uchwycić sugestie odbiorców bezpośrednio na slajdzie podczas Dodawaj adnotacje do slajdów, aby wizualnie uchwycić sugestie odbiorców bezpośrednio na slajdzie podczas sesji burzy móz gów

Znaczniki na żywo: Podkreślaj trendy danych na wykresach lub podkreślaj kluczowe frazy w czasie rzeczywistym, aby pomóc odbiorcom pozostać skupionym

Ponad 800 milionów osób korzysta z Prezentacji Google każdego miesiąca! Dzięki aplikacji mobilnej Prezentacje Google dostępnej na Androida i iOS, a także wersji internetowej i na pulpit, możesz tworzyć i edytować prezentacje w dowolnym miejscu i czasie.

Jak rysować w Prezentacjach Google?

Chcesz nadać swojej prezentacji w Prezentacjach Google osobisty charakter? Niezależnie od tego, czy jest to szybki doodle, dopracowana grafika czy dynamiczna adnotacja, oto trzy zabawne i łatwe sposoby na kreatywność na slajdach!

Metoda 1: Użyj narzędzia Scribble

Narzędzie Scribble w Prezentacjach Google pozwala rysować odręcznie i można zacząć z niego korzystać w mgnieniu oka.

Krok 1: Otwórz slajd

Uruchamianie prezentacji w Prezentacjach Google

Wybierz slajd, na którym chcesz rysować

Krok 2: Znajdź narzędzie Scribble

Kliknij na Wstaw w górnym menu

przez Simple Slides

Najedź kursorem na Linię, a następnie wybierz Scribble z rozwijanej listy

Krok 3: Zacznij rysować!

Twój kursor zmieni się w znak plus

Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij myszą, aby rysować w Prezentacjach Google

Zwolnij przycisk myszy do zrobienia, a rysunek zostanie wyświetlony

Zmiana koloru: Kliknij ikonę koloru linii na pasku narzędzi i wybierz swój ulubiony odcień

Dostosuj grubość: Użyj opcji grubości linii, aby uczynić je grubszymi lub cieńszymi

Wypróbuj różne style: Dodaj przerywane lub kropkowane efekty dla urozmaicenia

Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Scribble: Przytrzymaj Shift podczas rysowania, aby utworzyć proste linie do podkreślenia tekstu lub oddzielenia sekcji

Użyj przycisku Wstecz, jeśli popełnisz błąd, aby nie musieć ponownie uruchamiać rysowania

Metoda 2: Rysunki Google

W przypadku bardziej skomplikowanych i dopracowanych projektów, narzędziem, do którego warto się udać, jest Rysunek Google. Daje ono swobodę tworzenia profesjonalnie wyglądających wizualizacji z łatwością!

Krok 1: Otwórz Rysunek Google

Na Dysku Google kliknij Nowy > Więcej. Wybierz Rysunki Google

Krok 2: Stwórz swój projekt

Rysuj linie i używaj narzędzi do rysowania Google, takich jak kształty, pola tekstowe i kolory, aby stworzyć swoje arcydzieło

Krok 3: Zapisz i wstaw plik

Po zrobieniu, przejdź do Plik > Udostępnianie. Kliknij Publish to the Web, aby uzyskać połączony link

W Prezentacjach Google kliknij Wstaw > Obraz, wklej połączony obraz i dodaj rysunki do slajdu

Wskazówki dotyczące korzystania z Rysunków Google: Kliknij dwukrotnie wstawiony rysunek, aby edytować go natychmiast, gdy potrzebujesz aktualizacji

Użyj palety kolorów, aby rysunek pasował do ogólnego projektu slajdu

Metoda 3: Rozszerzenie adnotacji

Aby dodać interaktywne i dynamiczne elementy do prezentacji, wypróbuj rozszerzenie Annotate Chrome. Umożliwia ono rysowanie, podświetlanie i dodawanie adnotacji do slajdów w trybie pokazu slajdów lub podczas prezentacji na żywo, aby zaangażować odbiorców.

Krok 1: Zainstaluj Annotate

Pobierz rozszerzenie z Google Chrome Web Store

przez Simple Slides

Krok 2: Włącz adnotacje

Otwórz prezentację w Prezentacjach Google

Kliknij ikonę Annotuj w Chrome i wybierz Włącz adnotacje, aby aktywować pasek narzędzi

Krok 3: Zacznij rysować i zaznaczać

Użyj narzędzia pióra, zakreślacza lub pola tekstowego, aby rysować lub dodawać adnotacje bezpośrednio na slajdach

Niestandardowe kolory, dostosowanie grubości linii lub wymazywanie według potrzeb

Krok 4: Zapisz moją pracę

Zapisuj adnotacje w Annotate. net, aby później do nich wrócić

Bonus: Chcesz lepiej uporządkować swoje pomysły? Spróbuj użyć szablonów map myśli w Prezentacjach Google! Mapy myśli odzwierciedlają sposób, w jaki nasz mózg naturalnie łączy pomysły, ułatwiając dostrzeganie relacji między pojęciami. Możesz stworzyć własną mapę myśli z kształtami i liniami w Prezentacjach Google lub znaleźć szablony online, aby zacząć od razu!

Przeczytaj więcej: Jak rysować w dokumencie Microsoft Word

Wnioski z ClickUp: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co z używaniem jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Limity korzystania z Prezentacji Google do rysowania

Prezentacje Google to niesamowite narzędzie do tworzenia prezentacji. Jest przyjazne dla użytkownika, ułatwia współpracę i płynnie współpracuje z innymi aplikacjami Google. Ale jeśli chodzi o projektowanie wizualne i funkcję rysowania, nie jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich.

Ograniczone funkcje projektowania, niestandardowy i nieco niezgrabny interfejs utrudniają tworzenie dopracowanych, profesjonalnych prezentacji. Opcje projektowania i przejścia są dość podstawowe, a korzystanie z niego jako projektanta jest szczególnie limitowane.

Choć aplikacja radzi sobie z podstawami, niektórzy użytkownicy mogą uznać ją za limit dla bardziej zaawansowanych lub szczegółowych potrzeb. Oto kilka typowych wyzwań, które można napotkać podczas rysowania w Prezentacjach Google:

współpraca w czasie rzeczywistym nie sprawdza się w przypadku rysowania

Współpraca jest jedną z mocnych stron Prezentacji Google, ale rysowanie to już inna historia. Jeśli pracujesz z zespołem, nie możesz rysować na tym samym slajdzie w czasie rzeczywistym. Utrudnia to zadania takie jak burza mózgów lub wspólne tworzenie wizualizacji podczas sesji na żywo.

brak zaawansowanych opcji projektowania wizualnego

Prezentacje Google nie mają wsparcia dla dodawania szczegółowych wizualizacji, takich jak grafika warstwowa, projekty gradientowe lub precyzja w stylu wektorowym. Świetnie nadaje się do prostych rysunków, ale dodawanie bardziej złożonych projektów może wymagać przejścia na dedykowane narzędzie.

Chcesz podkreślić punkt lub naszkicować coś podczas prezentacji na żywo? Niestety, Prezentacje nie mają wbudowanych funkcji adnotacji. Będziesz musiał polegać na narzędziach innych firm, co stanowi dodatkowy krok.

niewygodna obsługa rysikiem lub dotykiem

Rysowanie rysikiem lub na urządzeniu dotykowym może być nieco niezgrabne. Narzędzia nie są zoptymalizowane pod kątem precyzyjnego wprowadzania danych, więc tworzenie płynnych lub szczegółowych wizualizacji może być frustrujące.

Chociaż te limity nie umniejszają ogólnej zaletom Prezentacji Google, mogą sprawić, że rysowanie lub tworzenie szczegółowych wizualizacji będzie trudniejsze. Jeśli te funkcje są dla ciebie ważne, być może będziesz musiał skorzystać z innych narzędzi, aby wypełnić luki.

Integracja z ClickUp dla ulepszonych adnotacji do prezentacji

Prezentacje Google z pewnością mogą sprawić, że Twoje pomysły będą wyglądać dobrze. Jednak jeśli chodzi o dynamiczną współpracę i przekształcanie koncepcji w działanie, przypomina to trochę rysowanie z jedną ręką związaną za plecami.

Na szczęście ClickUp wkracza do akcji, by uratować sytuację.

ClickUp to aplikacja wszystko do pracy, oferująca wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić swoje procesy i wprowadzić swoje pomysły w życie - płynnie i wydajnie. Łączy zadania, współpracę i organizację w jednym miejscu.

Integracja ClickUp z Google Slides może naprawdę przenieść prezentacje i pracę zespołową na wyższy poziom. To tak, jakby mieć to, co najlepsze z obu światów. Oto jak to połączenie może usprawnić zarówno prezentacje, jak i cykl pracy w zespole.

1. Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem

Pamiętasz, jak łatwo było kiedyś, gdy wszyscy gromadzili się wokół tablicy w tym samym pokoju, dzieląc się pomysłami i do zrobienia? Cóż, tablice ClickUp są ich cyfrowym odpowiednikiem - ale o wiele bardziej elastycznym!

Wizualizuj swoje kreatywne pomysły za pomocą Tablic ClickUp, aby uczynić je bardziej interaktywnymi

Uruchom Tablicę ClickUp i zaproś swój zespół do współpracy, a wszystko to w jednej zorganizowanej przestrzeni. Możesz swobodnie rysować, dodawać kształty, notatki i wiele więcej, a wszystko to przy zachowaniu łatwości śledzenia.

Po zrobieniu wszystkich burz mózgów, planów i organizacji w ClickUp, nadszedł czas, aby przekształcić te pomysły w konkretne elementy działania.

Dodając notatki, kształty lub diagramy do Tablicy, możesz natychmiast przekształcić je w zadania. W ten sposób, gdy tylko twój zespół będzie gotowy do podjęcia działań, nie będziesz musiał wracać i ręcznie tworzyć zadań. One już tam są, zintegrowane z Twoim cyklem pracy w ClickUp.

Zamień swoje pomysły bezpośrednio w działania w kilka sekund w Tablicach ClickUp

A gdyby tego było mało, ClickUp Tablica oferuje niesamowite opcje osadzania. Możesz wprowadzać karty na żywo z Dokumentów ClickUp, zadań, a nawet Prezentacji Google, aby zintegrować wszystko, czego potrzebujesz bezpośrednio z Tablicą.

Funkcja Tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams w celu przeprowadzenia burzy mózgów lub dopracowania pewnych inicjatyw.

Funkcja Tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams w celu przeprowadzenia burzy mózgów lub dopracowania pewnych inicjatyw.

Dowiedz się, jak wizualizować pomysły za pomocą Tablic ClickUp!👇

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do Tablic usprawniające cykl pracy

2. Łatwa integracja z Prezentacjami Google

Przenoszenie zadań i pomysłów z ClickUp do Google Slides jest równie płynne. Dzięki integracji ClickUp i Google Slides wszystko, nad czym pracowałeś w ClickUp - niezależnie od tego, czy jest to zadanie, notatka czy aktualizacja projektu - może zostać zsynchronizowane bezpośrednio z prezentacją.

Zobacz na żywo zsynchronizowane wizualizacje plików z Dysku Google w obszarze roboczym dzięki integracji ClickUp

Teraz nie musisz już ręcznie aktualizować slajdów za każdym razem, gdy pojawi się jakaś zmiana. Wszystko jest załatwione, a slajdy są aktualizowane automatycznie.

3. Stwórz idealną prezentację w ClickUp Docs

Chcesz przenieść przygotowania do prezentacji na wyższy poziom? Mając wszystkie swoje zadania, notatki i pomysły uporządkowane w ClickUp, możesz łatwo dodać szczegóły do swojej prezentacji i uczynić ją bardziej efektowną.

Zamiast przechowywać obrazy, wykresy lub inną zawartość rozproszoną w różnych aplikacjach, po prostu przeciągnij i upuść wszystko, czego potrzebujesz, bezpośrednio do ClickUp Docs.

Chcesz pokazać diagram lejka marketingowego? Wrzuć go do dokumentu. Potrzebujesz tabeli do porównania wskaźników wydajności? Dodaj ją. Możesz nawet osadzać wideo z YouTube, pliki PDF i projekty Figma bezpośrednio w Dokumentach, tworząc bogatszą, bardziej dynamiczną prezentację.

Osadzaj zawartość w ClickUp Docs po prostu wklejając link

I to jest najważniejsze: Po przygotowaniu zawartości można ją łatwo przenieść bezpośrednio do prezentacji w Prezentacjach Google.

Możesz udostępniać ClickUp Doc swojemu zespołowi, a oni będą mogli do niego dołączać, wprowadzać zmiany, dodawać pomysły, a nawet tworzyć aktualizacje wizualne - wszystko w czasie rzeczywistym.

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu prezentacji? Możesz użyć ClickUp Brain do stworzenia konspektu prezentacji.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Twórz konspekty prezentacji i spostrzeżenia za pomocą ClickUp Brain

4. Wizualizacja pomysłów na prezentację

Nie wiesz od czego zacząć lub jak uporządkować swoje pomysły na prezentację?

Mapy myśli ClickUp zapewniają przestrzeń do kreatywnej burzy mózgów i tworzenia konspektów prezentacji. Zacznij od głównego tematu, a następnie rozszerz go na podtematy, zadania lub koncepcje, aby zbudować dobrze zorganizowany przepływ. Zmień kolejność lub połącz pomysły w miarę dopracowywania planu, zapewniając spójną prezentację, która jest łatwa do naśladowania i wizualnie odwzorowana.

Rozszerz swoją mapę myśli o podtematy i szczegóły za pomocą ClickUp Mind Maps

Pro Tip: Szybko przekazuj koncepcje lub udostępniaj opinie za pomocą ClickUp Clip. Te krótkie nagrania ekranu są idealne do przeprowadzania członków zespołu przez układy slajdów lub wyjaśniania sugestii projektowych. Zapewniają jasność bez potrzeby długich wiadomości lub dodatkowych spotkań, oszczędzając czas i wysiłek zespołu.

5. Korzystanie z szablonów Tablicy

Możesz zacząć od pustego płótna do rysowania (jeśli czujesz się bardzo kreatywny) lub użyć jednego z gotowych szablonów Tablicy. Zaufaj nam, szablony zmieniają zasady gry. Zapewniają one przejrzystą strukturę tego, co w przeciwnym razie mogłoby być onieśmielającą pustą przestrzenią.

Wybierz odpowiedni szablon Tablicy ClickUp z biblioteki, aby rozpocząć

Nie ma znaczenia, czy chcesz pracować nad diagramem, ramką czy wykresem. Te szablony są dostosowane do konkretnych przypadków użycia, takich jak rozwój produktu, planowanie projektu i burza mózgów. I nie martw się, zawsze możesz je niestandardowo dostosować do swoich unikalnych potrzeb.

Zwiększ efektowność prezentacji dzięki ClickUp

To już wszystko na temat rysowania w Prezentacjach Google! Rysowanie w Prezentacjach Google dodaje kreatywności do prezentacji, czyniąc je bardziej angażującymi i atrakcyjnymi wizualnie. Możesz szkicować odręcznie, tworzyć kształty, a nawet dodawać niestandardowe projekty, które pomogą Twoim pomysłom przyciągnąć uwagę.

Możesz pójść o krok dalej dzięki ClickUp. Bezproblemowo zintegruj swoje zadania, wykresy i diagramy z Prezentacjami Google, aby wszystko było uporządkowane i aktualne. Gotowy, aby doładować swoje prezentacje? ClickUp upraszcza wszystko, od zarządzania zadaniami po współpracę w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby każdy slajd miał znaczenie!