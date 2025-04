Przedstawiamy ClickUp Whiteboards 3.0: Gdzie kreatywność spotyka się z wykonaniem

Burza mózgów jest początkiem innowacji, ale zbyt często kreatywna praca jest rozproszona po niezliczonych aplikacjach i zakładkach. Pomysły tracą impet, współpraca zwalnia, a realizacja pozostaje w tyle. Czas przerwać ten cykl.

Spotkanie Tablice 3.0 nowe narzędzie, które łączy pomysły, projekty i zespół w jedno piękne, zunifikowane doświadczenie.

Dlaczego stworzyliśmy Tablicę 3.0

Naszą misją zawsze było uproszczenie sposobu pracy Teams. Ale spójrzmy prawdzie w oczy - narzędzia do tworzenia tablic nawet nasze własne, nie nadążały. Były nieporęczne, odłączone i ograniczone.

Ale zawsze korzystamy z naszych własnych produktów, więc kiedy nie byliśmy zadowoleni z tego, gdzie byliśmy, wprowadziliśmy duże zmiany. Tablica Whiteboards 3.0 to gruntowna przebudowa - łącząca elegancki wygląd, szybkość działania na najwyższym poziomie i zaawansowane funkcje, które pozwolą Ci przejść od burzy mózgów do działania w rekordowym czasie. Chcieliśmy uczynić ją bardziej wydajną, abyśmy i my mogli korzystać z niej częściej i skuteczniej.

Co nowego w Tablicach 3.0?

Przebudowana pod kątem wydajności

Zwiększyliśmy wydajność aplikacji Whiteboards, aby była 10 razy szybsza i niezrównanie niezawodna. Niezależnie od tego, czy współpracujesz w czasie rzeczywistym, czy tworzysz złożone mapy cyklów pracy związanych z zarządzaniem projektami , Tablica 3.0 zapewnia przepływ pomysłów tak szybki, jak Twoja wyobraźnia.

Przeprojektowany dla piękna

Praca powinna być równie inspirująca wizualnie, jak pomysły. Właśnie dlatego stworzyliśmy nowy, oszałamiający interfejs z eleganckim trybem ciemnym, który umożliwia kreatywną pracę do późnych godzin nocnych. Każdy szczegół został dopracowany, aby pomóc Ci się skupić i zachować inspirację.

Generowanie obrazów z wykorzystaniem AI

Ożyw swoje koncepcje bez opuszczania tablicy. Użyj wbudowanej sztucznej inteligencji, aby w kilka sekund przekształcić tekst w oszałamiające wizualizacje. Bez przełączania aplikacji. Bez marnowania czasu.

Interfejs dotykowy

Szkicuj, rysuj i buduj swoją wizję jednym przesunięciem. Intuicyjny interfejs dotykowy na urządzeniach mobilnych i tabletach sprawia, że każdy gest jest naturalny - dzięki czemu pomysły mogą bez wysiłku przepływać z umysłu na ekran.

Potężne, nowe szablony

Wybieraj spośród setek nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów do burzy mózgów, planowania projektów i wszystkiego pomiędzy. Bez względu na wyzwanie, mamy wszystko pod kontrolą.

Łatwiejsze, bardziej elastyczne opcje udostępniania

Współpraca nie powinna być skomplikowana. Błyskawicznie udostępniaj swoje tablice, osadzaj je w zadaniach ClickUp lub eksportuj je jako pliki PDF, aby wszyscy byli zgodni.

Od burzy mózgów do przełomu

Rozłączone narzędzia spowalniają pracę Teams. Tablice ClickUp zostały stworzone, aby wypełnić lukę między kreatywnością a realizacją, płynnie połączoną z burzami mózgów Zadania , Dokumenty oraz Czat -wszystko w jednym miejscu.

Oto jak Tablica 3.0 to umożliwia:

Połączenie z zadaniami : Połącz pomysły z tablicy bezpośrednio z zadaniami, które można wykonać

: Współpraca w czasie rzeczywistym : Burza mózgów, czat i wspólne dopracowywanie pomysłów bez konieczności przełączania aplikacji

: Burza mózgów, czat i wspólne dopracowywanie pomysłów bez konieczności przełączania aplikacji Przekształcanie pomysłów w projekty: Już wkrótce - zamień swoje tablice w pełnoprawne projekty jednym kliknięciem za pomocą ClickUp AI

Przyszłość mojej pracy zaczyna się tutaj

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów kolejny wielki pomysł zarządzanie projektem lub zgranie zespołu - ClickUp Whiteboards 3.0 zmienia sposób, w jaki pracujesz.

Przestań zadowalać się odłączonymi aplikacjami i przestarzałymi cyklami pracy. Poznaj ujednoliconą platformę, która umożliwia szybko zmieniającym się Teamsom tworzenie, współpracę i realizację - wszystko w jednym miejscu.

Gotowy zrewolucjonizować swój cykl pracy? Zarejestruj się aby rozpocząć.