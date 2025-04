18 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania pomysłami ułatwiające wprowadzanie innowacji 2025

Więcej niż 80% kadry kierowniczej uważa, że pomysły i innowacje mają kluczowe znaczenie dla powodzenia ich biznesu. Według wszelkich standardów, to bardzo dużo. 🤯👀

Podczas gdy wymyślenie kolejnej wielkiej rzeczy może wydawać się trudną częścią - zarządzanie tymi nowymi pomysłami jest prawdziwą walką.

Ale TBH, większość teamów ma wystarczająco dużo na głowie. Zamiast przeprowadzać burzę mózgów w celu stworzenia zupełnie nowego lub złożonego systemu do organizowania myśli, dlaczego nie poszukać rozwiązania opartego na współpracy, takiego jak oprogramowanie do zarządzania pomysłami?

Elastyczne i wydajne oprogramowanie do zarządzania pomysłami nie tylko przechowuje nowe pomysły, ale także wykonuje ciężką pracę do zrobienia, przenosząc je przez linię mety. Zaufaj nam, nie ma nic gorszego niż obserwowanie, jak nowy pomysł - pełen potencjału - odchodzi w eter.

Zamiast tego zadbaj o swoje inicjatywy na platformie, która zapewni, że żadne zadanie nie umknie uwadze. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele opcji oprogramowania do zarządzania pomysłami, które pomogą Ci osiągnąć ten poziom organizacji.

A my zrobiliśmy to za ciebie, klasyfikując najlepsze oprogramowanie do zarządzania pomysłami według ich najważniejszych funkcji, zalet i wad, recenzji i cen, abyś mógł wybrać to, które jest dla ciebie odpowiednie. 🏆

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym jest zarządzanie pomysłami, jakie są jego kluczowe zalety, funkcje, których należy szukać, oraz 18 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania pomysłami, aby ożywić burzę mózgów.

Czym jest zarządzanie pomysłami?

Zarządzanie pomysłami to strategiczny proces gromadzenia, oceniania i ustalania priorytetów pomysłów dostarczanych przez interesariuszy lub udostępnianych przez członków zespołu w ramach taktycznych działań sesjach burzy mózgów .

Taktyki te zazwyczaj mają do czynienia z nowymi sposobami zaspokojenia potrzeb klientów lub wprowadzeniem poważnych ulepszeń do produktu - dlatego zarządzanie pomysłami jest tak ważne! Dzięki niemu Twoje działania są istotne, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zmian, których oczekują Twoi klienci.👏

Wiele organizacji nadaje wysoki priorytet innowacjom, aby wyprzedzić konkurencję i aktywnie poszukuje kreatywnych sposobów na generowanie ekscytujących inicjatyw wśród Teams - i właśnie tam oprogramowanie do zarządzania pomysłami naprawdę wchodzi do gry.

Jednak wraz z większą liczbą dostępnych pomysłów pojawia się potrzeba ich uporządkowania - a to oznacza, że od oprogramowania do zarządzania pomysłami zależy, czy będzie działać tak, jak tego potrzebujesz. 👀

Pozostaje jednak pytanie, jak w ogóle wygląda idealne oprogramowanie do zarządzania pomysłami? Mamy cię w tej sprawie.

Podczas gdy każde narzędzie wnosi swoje własne je ne sais quoi do tabeli, istnieje kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę, aby upewnić się, że zadanie zostanie zrobione. 🔑

18 najlepszych programów do zarządzania pomysłami

1. ClickUp

Widok pomysłów na ponad 15 kreatywnych sposobów w ClickUp ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym zaprojektowana dla Teams z różnych branż do zarządzania i gromadzenia pomysłów, monitorowania aktualizacji projektów i wspólnej pracy - wszystko na jednym ekranie. Niezależnie od tego, czy spotykacie się w biurze, czy online, potężne funkcje burzy mózgów i ideacji ClickUp mogą zwiększyć rozmiar każdego zespołu i zachęcić każdego członka do kreatywnego podejścia do sprawy.

Dzięki ponad 15 unikalnym sposobom wizualizacji pomysłów i funkcjom burzy mózgów połączonym bezpośrednio z cyklem pracy, przedstawianie pomysłów zespołowi i podejmowanie działań na ich podstawie nigdy nie było łatwiejsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o proste zadania do wykonania, czy nawet najbardziej złożone projekty, Stale rosnąca lista konfigurowalnych funkcji ClickUp jest wystarczająco elastyczna, aby skalować się wraz z Twoim biznesem, jednocześnie umożliwiając każdemu członkowi zespołu pracę w sposób, który jest dla niego najlepszy. Tutaj pokażemy Ci, co mamy na myśli. 🙂

🔑 Kluczowe funkcje ClickUp

TBH, trudno jest wybrać tylko jedną. Ale za intuicyjne i elastyczne rozwiązanie do zarządzania pomysłami pokochasz Tablica ClickUp i Mapy myśli . 🎨

🖌 Współpracujące tablice ClickUp

Rysuj makiety, dodawaj notatki i multimedia, wybieraj niestandardowe kolory i wiele więcej dzięki ClickUp Whiteboards

Niezależnie od tego, czy szkicujesz swoje myśli na starym, dobrym notatniku, czy po prostu tęsknisz za czasami Microsoft Paint, oprogramowanie do tablic pomaga efektywnie zarządzać pomysłami wraz z zespołem. A czy wspomnieliśmy, że ClickUp oferuje jedyną tablicę wystarczająco potężną do zrobienia, współpracy i zarządzania pomysłami? połączenia pomysłów bezpośrednio z cyklem pracy ?

Rysuj pomysły od podstaw, dodawaj zewnętrzne media, osadzaj połączone dokumenty, udostępniaj dokumenty i wiele więcej na nieskończonej Canvie, którą można edytować wraz z resztą zespołu! Dodatkowo, możesz wybierać spośród dziewięciu dynamicznych szablonów dla schematów blokowych, diagramów i Tablice w stylu Kanban firmy ClickUp aby dodać przejrzystą i elastyczną strukturę do swojej tablicy - idealną dla Teams, którzy muszą prezentować swoje pomysły interesariuszom, nawet w mgnieniu oka.

Ale to nie wszystko! Oto tylko kilka z naszych ulubionych funkcji Funkcje Tablic ClickUp :

Polecenia / slash do edycji tekstu, formatu i stylu każdej notatki na tablicy

Przekształcanie dowolnego kształtu na tablicy w zadanie, które można wykonać za pomocą kilku kliknięć

Edycja w czasie rzeczywistym z kursorami na żywo, dzięki czemu zawsze wiesz, kto jest na tablicy

🧠 Niesamowite mapy myśli w ClickUp

Łatwo dodawaj węzły, zadania i połączenia, aby budować swój cykl pracy za pomocą map myśli ClickUp

Zwłaszcza jeśli chcesz stworzyć mapę kolejnych kroków swojego nowego pomysłu, Mapy myśli ClickUp będą Twoim nowym najlepszym przyjacielem.

Podobnie jak gałęzie na drzewie genealogicznym, mapy myśli przekazują przepływ nadchodzących zadań w bardzo wizualny sposób, z liniami lub strzałkami połączonymi z węzłami, które reprezentują zadania - i mogą być tak proste lub skomplikowane, jak chcesz!

Pomyśl o nich jak o pajęczynie o swobodnym kształcie - każde zadanie jest powiązane wspólnym wątkiem i jasno komunikuje zależności między zadaniami pokazując, które zadanie należy zakończyć i w jakiej kolejności. 🕸

Niektóre z naszych ulubionych funkcji map myśli obejmują:

Węzły, które działają jako punkty odniesienia dla twojego cyklu pracy i mogą być przekształcone w zadania ClickUp

Tworzenie, edytowanie, usuwanie i zmienianie kolejności zadań na mapie myśli w celu osiągnięcia pożądanego cyklu pracy

Przeciąganie branchów na logiczne ścieżki między zadaniami

Współpraca nad mapą myśli z całym zespołem

p.S., możesz również tworzyć mapy myśli od podstaw na swojej Tablicy ClickUp 😎

✅ Zalety ClickUp

W pełni konfigurowalny i skalowalny wraz z Twoim rozwojem, dzięki czemu może zarządzać dowolną liczbą pomysłów o różnym zakresie złożoności

Mnóstwo funkcji współpracy, dzięki czemu cały zespół pozostaje na tej samej stronie

Zaprojektowany, aby pomóc zoptymalizować procesy i zaoszczędzić czas

Jest wystarczająco wszechstronny, aby przynieść korzyści Teams w każdej branży ❌ Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Może być trochę krzywej uczenia się, dostosowując się do tak wielu konfigurowalnych funkcji

💸 Cennik ClickUp

Free Forever : Unlimited członkowie i zadania, 100 MB przestrzeni dyskowej, Tablice, Dokumenty, wsparcie 24/7 i więcej

: Unlimited członkowie i zadania, 100 MB przestrzeni dyskowej, Tablice, Dokumenty, wsparcie 24/7 i więcej Unlimited (7 USD za członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, integracje, pulpity, pola niestandardowe i nie tylko

(7 USD za członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, integracje, pulpity, pola niestandardowe i nie tylko Business (12 USD na członka, miesięcznie): Nieograniczone zespoły, zaawansowane udostępnianie, automatyzacja, śledzenie czasu i mapy myśli

(12 USD na członka, miesięcznie): Nieograniczone zespoły, zaawansowane udostępnianie, automatyzacja, śledzenie czasu i mapy myśli Enterprise (kontakt w sprawie niestandardowych cen): Zaawansowane uprawnienia, niestandardowe role bez ograniczeń, szkolenie wprowadzające na żywo, dedykowany Success Manager i nie tylko

💬 Opinie klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (4,510+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 940 opinii)

2. Miro

Porozmawiaj z zespołem z tablicy w MiroMiro to platforma do tworzenia tablic cyfrowych która umożliwia zdalnym Teamsom współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki Miro, Teams mogą przeprowadzać burze mózgów i zbierać pomysły, tworzyć mapy procesów i wizualne reprezentacje swojej pracy.

🔑 Kluczowe funkcje Miro

Członkowie mogą edytować tę samą kanwę jednocześnie i widzieć wzajemne zmiany dzięki współpracy w czasie rzeczywistym

Wzmianki o zespole i rozmowa bezpośrednio z tablicy dzięki wbudowanej funkcji wideo

Zoom na kluczowe obszary tablicy podczas proponowania pomysłów zespołowi w trybie prezentacji

✅ Zalety Miro

Zaprojektowany, aby być łatwym w użyciu z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem

Może być używany do wielu różnych celów, od burzy mózgów po zarządzanie projektami

Miro oferuje setki gotowych szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb, aby szybciej rozpocząć pracę nad tablicą

❌ Wady Miro

Ograniczona liczba opcji eksportu, w tym PNG, JPG i PDF

Brak natywnej aplikacji na pulpit lub urządzenia mobilne

💸 Ceny Miro

Free

Teams : Od 8 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 8 USD za użytkownika miesięcznie Business : Od 16 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 16 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

💬 Opinie klientów Miro

G2: 4,8/5 (ponad 3 660 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Bonus: **Porównanie Miro vs Mural

3. Coda

Zarządzanie pomysłami w aplikacji Coda redaktor dokumentów Coda to narzędzie do wspólnej edycji tekstów które łączy wiele typowych funkcji dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w jednym oprogramowaniu. Jest to popularne narzędzie do organizowania informacji, tworzenia szczegółowych wiki i zarządzania bazami wiedzy w ustrukturyzowanych i łatwo udostępnianych dokumentach.

🔑 Klucz Funkcje kodowania * Centralne, udostępniane dokumenty dla zespołu do przechowywania wszystkich informacji i danych

Funkcje wizualne, strukturalne i formaty, które sprawiają, że dokument wygląda bardziej atrakcyjnie

✅ Zalety Coda

Łatwość modyfikacji i dodawania funkcji

Ręczne ustalanie priorytetów i funkcje zależności

Oferuje kilka prostych filmów instruktażowych

❌ Wady Coda

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Brak aplikacji komputerowej lub narzędzi do raportowania

Nie nadaje się do zarządzania projektami

💸 Ceny Coda

Ważne PSA - ceny Coda nie są oparte na liczbie wszystkich członków zespołu, ale na liczbie osób w zespole, które będą tworzyć dokumenty, znane jako Doc Maker.

Plan Pro : Począwszy od 12 USD miesięcznie za dokument Doc Maker

: Począwszy od 12 USD miesięcznie za dokument Doc Maker Team plan : Od 36 USD miesięcznie za dokument Doc Maker

: Od 36 USD miesięcznie za dokument Doc Maker Enterprise plan: Oferta dostępna na żądanie

💬 Opinie klientów Coda

G2: 4.7/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (70+ opinii)

Bonus: **Porównanie Coda vs. Airtable

4. Canny

Przechwytuj, organizuj i analizuj opinie o produktach w Canny Canny to Narzędzie AI które pomaga Teams przechwytywać, organizować i analizować opinie o produktach, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć, co chcą zobaczyć ich klienci. Canny pozwala dodawać odpowiednie dane firmy z innych narzędzi roboczych, kategoryzować opinie na podstawie przypadków użycia i filtrować napływające zgłoszenia, aby żadna prośba klienta nie pozostała nietknięta.

🔑 Kluczowe funkcje Canny

Tablica do głosowania nad funkcjami produktu, która automatycznie grupuje podobne zgłoszenia

Integracje pomagają zbierać opinie z innych popularnych narzędzi pracy

Wydania funkcji będą automatycznie wysyłane do niestandardowych klientów

✅ Zręczni profesjonaliści

Niestandardowe narzędzia do zarządzania opiniami klientów

Funkcje priorytetyzacji do organizowania najbardziej pożądanych lub ważnych pomysłów

Narzędzia do współpracy, aby utrzymać interesariuszy w pętli

ClickUp używa Canny! 🙂

❌ Wady Canny

Jest to świetne narzędzie do wykorzystania jako dodatek do innych narzędzi narzędzia do zarządzania projektami na późniejszych etapach procesu projektowego

Pomaga zbierać opinie klientów i wewnętrzne, ale nie ma narzędzi do kreatywnej burzy mózgów

💸 Możliwość wyceny

Plan Free

Plan rozwoju : Od 400 USD miesięcznie

: Od 400 USD miesięcznie Business Plan: Niestandardowy cennik

💬 Opinie klientów Canny

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (30+ opinii)

5. Bluescape

Zarządzaj i rozwijaj pomysły w Bluescape Bluescape jest opartym na chmurze wizualna platforma współpracy gdzie Teams przekształcają surowe koncepcje w gotowe pomysły poprzez burzę mózgów, współpracę i prezentowanie ich za pośrednictwem cyfrowej przestrzeni tablicy. Jest wysoce wizualna i oferuje solidną funkcję wyszukiwania obrazów i możliwości przesyłania multimediów - świetne dla kreatywnych, zawartości, lub teamów projektowych .

🔑 Kluczowe funkcje Bluescape

Potężna funkcja wyszukiwania obrazów w Getty Images, Unsplash i Google z poziomu obszaru roboczego

Funkcje Tablicy usprawniające proces burzy mózgów

Prowadzenie rozmów wideo z poziomu obszaru roboczego

Przesyłanie wideo do tablicy z synchronizacją odtwarzania

✅ Zalety Bluescape

Setki szablonów do dostosowania do różnych przypadków użycia

Wiele integracji w celu dostosowania obszaru roboczego do świadczonych usług

Świetna pomoc wizualna podczas spotkań

❌ Wady Bluescape

Brak prawdziwych funkcji zarządzania zadaniami, aby działać zgodnie z pomysłami wymyślonymi w obszarze roboczym

Silniejsze narzędzie do burzy mózgów niż do zarządzania kilkoma potencjalnymi pomysłami naraz

💸 Ceny Bluescape

Go plan : Free

: Free Team plan : Od 10 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 10 USD za użytkownika miesięcznie Business plan : Od 20 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 20 USD za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Bluescape, aby uzyskać wycenę

💬 Bluescape opinie klientów

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

6. Brightidea

Edycja na żywo na cyfrowej tablicy w Brightidea Brightidea to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania innowacjami, które oferuje wiele produktów dla organizacji do opracowywania i wdrażania nowych pomysłów.

Produkty Brightidea są dostosowane do konkretnych części organizacji - wykorzystaj swoją kreatywność dzięki narzędziu tablicy, stwórz cyfrową skrzynkę pomysłów, zrestrukturyzuj proces zarządzania zadaniami lub połącz się z partnerami zewnętrznymi.

Zapewnia platformę dla użytkowników do przesyłania, głosowania, komentowania zdjęć i śledzenia postępów w realizacji.

🔑 Kluczowe funkcje Brightidea

Pulpity wprowadzają ważne dane do funkcji tablicy

Wysyłanie pomysłów z tablicy do potoku, aby wprowadzić je w życie

Organizuj i ustalaj priorytety pomysłów swojego zespołu w zawsze aktywnym panelu pomysłów (idea box)

✅ Zalety Brightidea

Szablony dostępne we wszystkich produktach Brightidea

Poszczególne produkty są skierowane do różnych części organizacji

Twórz cykle pracy ze swoich pomysłów, wysyłając je do swojego pipeline'u

❌ Wady Brightidea

Backend jest przestarzały i mało intuicyjny

Ponieważ każdy produkt jest tak wąsko dostosowany, będziesz musiał zainwestować w wiele produktów Brightidea, aby przeprowadzić swoje pomysły przez cały cykl ich życia

💸 Ceny Brightidea

Skontaktuj się z Brightidea, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o planach i cenach.

💬 Opinie klientów Brightidea

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

7. Ideawake

Grywalizacja zarządzania pomysłami w Ideawake Ideawake to platforma do wspólnego zarządzania pomysłami i oprogramowanie crowdsourcingowe, które pomaga zespołom zbierać pomysły od pracowników, niestandardowych klientów i partnerów. Ideawake pełni funkcję łatwego w użyciu interfejsu i solidnych możliwości zarządzania pomysłami, aby zapewnić, że każdy pomysł zostanie wysłuchany i żaden nie zostanie zapomniany.

🔑 Kluczowe funkcje Ideawake

Czat w czasie rzeczywistym, aby zagłębić się w nowe pomysły

Głosowanie tłumu, aby nadać priorytet pomysłom, które chce zobaczyć więcej klientów

Przypisywanie osób decyzyjnych do wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy popularnych pomysłów

Zbieranie pomysłów z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji internetowej Ideawake, rozszerzenia do przeglądarki lub aplikacji mobilnej

✅ Zalety Ideawake

Możliwość porównania pomysłu z ROI w oparciu o wartość, koszt i czas poświęcony na jego wdrożenie po uruchomieniu

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami

Różne narzędzia analityczne i metryczne do określania powodzenia pomysłu

❌ Wady Ideawake

Brak wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami lub projektami

Brak funkcji burzy mózgów lub narzędzi do kreatywnego myślenia o zebranych pomysłach

💸 Ceny Ideawake

Ideawake oferuje trzy plany cenowe na liczbę użytkowników do 1000 i musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat wszystkich trzech z nich.

💬 Opinie klientów Ideawake

G2: 4,5/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 10 recenzji)

8. Ideanote

Nadawanie priorytetów nowym pomysłom w Ideanote Ideanote to narzędzie internetowe, które pomaga ludziom ustalać priorytety i działać w wielu "obszarach" produktu, aby zagłębić się w każdy aspekt procesu zarządzania pomysłami. Mniej jako narzędzie do burzy mózgów, a bardziej jako cyfrowa skrzynka sugestii, Ideanote ma na celu zbieranie potencjalnych nowych pomysłów od członków zespołu, niestandardowych klientów i interesariuszy z całej sieci, nadawanie im priorytetów i dodawanie ich do lejka.

🔑 Kluczowe funkcje Ideanote

Automatyzacja powtarzalnych czynności

Wzmianki o członkach zespołu w komentarzach i przypisywanie ich do pomysłów

Foldery Teams do zarządzania działami i tematami według kategorii

✅ Zalety Ideanote

Wiele sposobów filtrowania, sortowania, widoku i rangowania nowych pomysłów

Świetny do zbierania niestandardowych opinii klientów z różnych obszarów sieci

❌ Wady Ideanote

Interfejs użytkownika nie jest intuicyjny

Wiele funkcji, ale trudne do opanowania i nawigacji

Nie integruje się z ClickUp 😕

💸 Ceny Ideanote

Free Plan : Dla maksymalnie 10 członków

: Dla maksymalnie 10 członków Business Plan : Od 49 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 49 USD za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

💬 Opinie klientów Ideanote

G2: 4.7/5 (250+ recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

9. Idea Drop

Zarządzanie pomysłami w Upuszczanie pomysłów Idea Drop to oprogramowanie do innowacji oparte na współpracy, które ma na celu pomóc Teams myśleć strategicznie i ustalać priorytety nowych koncepcji. Dzięki połączeniu crowdsourcingu, grywalizacji, komunikacji i narzędzia do oceny, przygotowuje Teams do działania w oparciu o ich pomysły, organizując je w przejrzysty rurociąg.

🔑 Kluczowe funkcje Idea Drop

Raportowanie w czasie rzeczywistym w celu śledzenia powodzenia wdrożonych pomysłów

Wiele sposobów sortowania pomysłów za pomocą wyników, kategorii i filtrowania

Opinie, wzmianki i komentarze umożliwiające współpracę z zespołem z poziomu platformy

✅ Profesjonaliści Idea Drop

Mnóstwo sposobów komunikacji z członkami zespołu

Niektóre funkcje zarządzania zadaniami, takie jak terminy, wyniki i system punktowy

❌ Wady Idea Drop

Brak wielu widoków umożliwiających niestandardowe wyświetlanie cyklu pracy

Trudność w zarządzaniu złożonymi pomysłami i projektami

💸 Ceny Idea Drop

To narzędzie oferuje różne płatne plany, ale musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach każdego z nich.

💬 Opinie klientów Idea Drop

G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

10. Aha! Ideas

Analityka zarządzania pomysłami w Aha! PomysłyAha! Pomysły ma na celu wypełnienie cię tymi przełomowymi momentami, które wszyscy kochamy. 💜

Jest to platforma mapy drogowej produktu, która pomaga zespołom przekształcać surowe koncepcje w największe pomysły. Dzielą je również na możliwe do zrealizowania plany za pomocą różnych narzędzi do zarządzania pomysłami i funkcji planowania portfolio.

🔑 Kluczowe funkcje Aha! Ideas

Niestandardowe statusy, pola, cykle pracy i wiele więcej w Aha!

Przypisywanie zadań do wykonania i śledzenie zależności w kampaniach produktowych Aha!

Wspólna edycja w czasie rzeczywistym zapewniająca przejrzystość podczas edytowania notatek z zespołem

✅ Profesjonaliści Aha! Ideas

Świetne rozwiązanie dla teamów zajmujących się wieloma kampaniami produktowymi

Liczne integracje z narzędziami do zarządzania projektami, rozwoju i CRM

❌ Wady Aha! Ideas

Przestarzały wygląd interfejsu użytkownika

Ograniczona funkcja notatek

Brak wielu narzędzi wizualnych, takich jak mapy myśli

💸 Ceny Aha! Ideas

Aha! Ideas oferuje bezpłatną wersję próbną i dwa dodatkowe płatne plany.

Plan Essentials : Od 39 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 39 USD za użytkownika miesięcznie Advanced plan: Od 59 USD za użytkownika miesięcznie

💬 Opinie klientów Aha! Ideas

G2: 4.2/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji) **Porównanie Jira vs Aha !

11. Lucidspark

Zarządzanie pomysłami na tablicy w Lucidspark Lucidspark może być wykorzystywany do różnych celów, w tym do zarządzania projektami, tworzenia notatek i nie tylko. Jest to intuicyjne i popularne narzędzie do burzy mózgów na cyfrowej tablicy lub tworzenia map myśli w celu lepszej organizacji zadań lub pomysłów.

🔑 Kluczowe funkcje Lucidspark

Dodawanie komentarzy, notatek, reakcji i zliczanie głosów do przyklejonych notatek na tablicy

Czat z zespołem bezpośrednio z tablicy lub wykresu

Wezwanie wszystkich członków grupy do zebrania się w określonych obszarach na tablicy

✅ Zalety Lucidspark

Konfigurowalne szablony i tablice podziału do formatowania pomysłów na tablicy

Funkcje prezentacji i współpracy podczas spotkań z interesariuszami i sesji burzy mózgów

Może zarządzać złożonymi pomysłami i różnymi burzami mózgów, nawet poza podstawowymi makietami i schematami blokowymi

❌ Wady Lucidspark

Będziesz musiał zintegrować Lucidspark z inną platformą lub zainwestować w dodatkowe oprogramowanie, aby zarządzać swoimi pomysłami poza burzą mózgów i wczesnymi fazami

💸 Ceny Lucidspark

Free Plan

Indywidualny : Od 7,95 USD miesięcznie

: Od 7,95 USD miesięcznie Plan Teams : Od 9 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 9 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise plan: Skontaktuj się z Lucidspark, aby uzyskać wycenę

💬 Opinie klientów Lucidspark

G2: 4.5/5 (1,800+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (320+ opinii)

12. Qmarkets

Zarządzanie pomysłami w Qmarkets Qmarkets to pakiet rozwiązań do zarządzania pomysłami, które mogą być używane razem lub niezależnie, aby pomóc zespołom w kreatywnym i innowacyjnym podejściu do wyzwań.

Produkty takie jak Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout i Q-trend mają na celu realizację pomysłów na określonych scenach wydajności - od ich powstania do wdrożenia. Mimo, że Qmarkets najlepiej radzi sobie z wewnętrznymi innowacjami, działami ludzkimi i zaangażowanie pracowników .

🔑 Kluczowe funkcje Qmarkets

Narzędzia do głosowania tłumu w celu uszeregowania nowych pomysłów

Funkcje grywalizacji procesów i stawiania wyzwań pracownikom

Raportowanie i narzędzia analityczne do śledzenia ROI

✅ Zalety Qmarkets

Zachęca pracowników do większego zaangażowania i rzuca im wyzwanie, by podchodzili do nowych zadań z innowacyjnym spojrzeniem

Produkty są definiowane przez to, czy zajmują się wewnętrznym czy zewnętrznym crowdsourcingiem

❌ Wady Qmarkets

Niektórzy użytkownicy zauważają, że raportowanie jest bardziej skoncentrowane na zawartości niż na doświadczeniu użytkownika, a ustawienie narzędzia zajmuje trochę czasu

💸 Ceny Qmarkets

Skontaktuj się z Qmarkets, aby uzyskać informacje o cenach.

💬 Opinie klientów Qmarkets

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (30+ opinii)

13. MindMeister

Zarządzanie pomysłami w mapach myśli w MindMeisterMindMeister to narzędzie do tworzenia map myśli do wizualnego porządkowania myśli, pomysłów i nowych koncepcji. Jest najczęściej używany do burzy mózgów, planowania projektów i innych kreatywnych zadań, ponieważ mapy MindMeister są oparte na współpracy, łatwe do prezentacji i udostępniania.

🔑 Kluczowe funkcje MindMeister

Funkcja wspólnych map myśli

Udostępnianie map w trybie prezentacji lub IRL dzięki funkcji drukowania

MindMeister jest dostępny online i jako aplikacja mobilna

✅ Zalety aplikacji MindMeister

Proste narzędzia do tworzenia notatek

Konfigurowalne motywy

Szybkie opracowywanie nowych pomysłów

❌ Wady MindMeistera

Ograniczony darmowy plan

Limit integracji

Brak funkcji śledzenia projektów lub zadań

💸 Cennik MindMeister

Podstawowy plan : Free

: Free Personal plan : Od 4,99 USD miesięcznie

: Od 4,99 USD miesięcznie Pro plan : Od 8,25 USD miesięcznie

: Od 8,25 USD miesięcznie Business plan: Od 12,49 USD miesięcznie

💬 Opinie klientów MindMeister

G2: 4.3/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 210 recenzji)

14. Planbox

Zarządzanie innowacjami w Planbox Planbox to zwinny pakiet produktów, które integrują informacje zwrotne od klientów i raportowanie błędów ze wspólnymi narzędziami do zarządzania projektami, aby pomóc zespołom zarządzać pomysłami, zasobami i zadaniami.

🔑 Kluczowe funkcje Planbox

Ankiety i głosowanie w celu ustalenia priorytetów pomysłów

Śledzenie statusu, aby być na bieżąco z nowymi inicjatywami

✅ Zalety Planbox

Zapewnia centralne miejsce zarówno dla zarządzania produktem, jak i zarządzania usługami

Zwinne podejście do innowacji zachęca ciągłe doskonalenie Kombinacja narzędzi może być wykorzystywana przez Teams w wielu branżach



❌ Wady Planbox

Konieczność korzystania z wielu produktów Planboc, aby śledzić pomysły przez cały cykl ich życia

Brak integracji z ClickUp. 😕

💸 Ceny Planbox

Skontaktuj się z Planbox, aby uzyskać aktualne plany cenowe.

💬 Opinie klientów Planbox

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.9/5 (20+ opinii)

15. OpenideaL

Obraz za pośrednictwem OpenideaL OpenideaL to system zarządzania zawartością o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga organizacjom zbierać pomysły od klientów i wewnętrznych Teams. Narzędzie jest przeznaczone dla osób decyzyjnych w organizacji do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących nowych pomysłów w oparciu o spostrzeżenia i informacje zwrotne w celu budowania znaczących relacji z klientami i pracownikami.

🔑 Kluczowe funkcje OpenideaL

Funkcja komentowania

Możliwość dodawania etykiet i głosowania na pomysły w celu ich priorytetyzacji

✅ Zalety OpenideaL

Pomaga pracownikom poczuć, że mają więcej możliwości zgłaszania nowych pomysłów

Świetnie nadaje się do zbierania opinii klientów i uzyskiwania obrazu tego, co ludzie myślą o twoim produkcie

❌ Wady OpenideaL

Jest przeznaczony raczej dla liderów zespołów i osób podejmujących decyzje niż dla całego zespołu

Brak funkcji zarządzania zadaniami lub projektami w celu przeglądania pomysłów zebranych za pomocą oprogramowania

💸 Ceny OpenideaL

Skontaktuj się z OpenideaL, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

💬 Opinie klientów OpenideaL

G2: 2.5/5 (1 recenzja)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Zarządzanie pomysłami w Planview Spigit Planview Spigit to narzędzie do zarządzania innowacjami, które automatyzuje crowdsourcing, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na ustalanie priorytetów i rozwijanie najbardziej obiecujących pomysłów. Po wdrożeniu nowych inicjatyw Spigit oferuje również narzędzia do raportowania i analizy w celu określenia ich powodzenia.

🔑 Kluczowe funkcje Planview Spigit

Wiele sposobów angażowania niestandardowych klientów i zewnętrznych tłumów w celu identyfikacji innowacyjnych pomysłów

Odznaki, punkty i funkcje grywalizacji zwiększające zaangażowanie

Kanał aktywności społecznościowej i publiczne komentarze pozwalające ocenić, które pomysły klientów mają wyższą wartość

✅ Zalety Planview Spigit

Ułatwia organizacjom połączenie z zewnętrznymi ekspertami, którzy mogą mieć innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów

❌ Wady Planview Spigit

Spigit to tylko jeden z produktów Planview i jest wąsko dostosowany do jednego przypadku użycia

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Brak funkcji burzy mózgów

💸 Ceny Planview Spigit

Skontaktuj się z Planview Spigit, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

💬 Opinie klientów Planview Spigit

G2: 4.0/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (40+ opinii)

17. Codigital

Obraz za pośrednictwem Codigital Te programy typu reality show, takie jak American Idol czy Love Island, w których to widzowie głosują na swoich ulubionych uczestników? Codigital ma podobny klimat.

Stworzony z myślą o dużych grupach na wirtualnych warsztatach lub konferencjach, Codigital umożliwia publikowanie prostych pytań, na które cały zespół lub organizacja może odpowiedzieć, podając możliwe odpowiedzi. Gdy Codigital zbierze określoną liczbę odpowiedzi, członkowie mogą ponownie głosować na swoje najlepsze wybory. Jest to odsetki od sesji burzy mózgów w dużych grupach.

🔑 Kluczowe funkcje Codigital

Szybkie zbieranie pomysłów i narzędzia rankingowe

Działa jak cyfrowa skrzynka sugestii

✅ Zalety Codigital

Świetne do szybkiego angażowania pracowników i uatrakcyjniania dużych spotkań

Pomaga uzyskać punkty widzenia różnych działów na proste pytania

Bardziej ustrukturyzowane podejście do burzy mózgów, które niektórzy mogą preferować

❌ Wady Codigital

Przestarzały wygląd interfejsu użytkownika

Trudna burza mózgów i zarządzanie złożonymi pomysłami

Nie tak konfigurowalne lub elastyczne jak inne oprogramowanie do zarządzania pomysłami

💸 Ceny Codigital

Teams plan: Free

Plan korporacyjny: niestandardowy cennik, skontaktuj się w celu wyceny

Plan Panels: Od około 2,50 USD za osobę (po uwzględnieniu współczynnika konwersji)

💬 Opinie klientów Codigital

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ recenzji)

18. edison365

edison365 zestaw produktów

edison365 to oparta na chmurze platforma do zarządzania pomysłami i innowacjami zbudowana na platformie Microsoft365, która umożliwia organizacjom przechwytywanie, rozwijanie i komercjalizację pomysłów. Obejmuje ona pakiet narzędzi, w tym edison365 Ideas do zarządzania całym procesem innowacji, od generowania pomysłów po ich wdrażanie.

🔑 Kluczowe funkcje edison365

Tablica w stylu Kanban do zarządzania potencjalnymi nowymi inicjatywami

Ocena i ranking każdego pomysłu w celu nadania mu priorytetu

✅ Zalety edison365

Kilka narzędzi do zarządzania projektami, które umożliwiają wgląd w plan i cykl pracy nad nowymi pomysłami

Świetne dla teamów, które już korzystają z produktów Microsoft

❌ wady edison365

Zatłoczony i zajęty interfejs użytkownika

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, należy zainwestować w Microsoft365 i wiele produktów edison365

Platforma nie jest łatwa w obsłudze, jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z produktów Microsoft

💸 Ceny edison365

Ten produkt oferuje bezpłatną wersję próbną, ale wszystkie inne szczegóły dotyczące cen są dostępne tylko na żądanie.

💬 edison365 opinie klientów

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (6+ opinii)

Niezbędne funkcje skutecznego narzędzia do zarządzania pomysłami

Bądźmy szczerzy, proponowanie nowych pomysłów grupie jest wystarczająco trudne. Ale organizowanie ich również? To duże wyzwanie.

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami ma na celu złagodzenie tego wyzwania poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi do przechwytywania, śledzenia i zarządzania pomysłami - dokładnie wtedy, gdy się pojawiają. A jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z takiego oprogramowania, ważne jest, aby wiedzieć, czego szukać z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że masz odpowiednie narzędzia w swoim Boxie!

Oto niektóre z naszych ulubionych funkcji, które muszą znaleźć się w solidnym rozwiązaniu do zarządzania pomysłami:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Nie ma sensu inwestować w oprogramowanie, jeśli zespół nie potrafi z niego korzystać! Poleganie na jednym guru oprogramowania w grupie również nie jest kluczem do efektywności. Poszukaj narzędzia, które jest łatwe w nawigacji, a będziesz bardziej skłonny do regularnego korzystania z niego.

Bardzo wizualny Sesje ideacji rzadko opierają się wyłącznie na tekście, więc narzędzie do zarządzania pomysłami również nie powinno takie być.

Wszyscy przetwarzamy informacje w różny sposób i ważne jest, aby uwzględnić to w swoim zespole za pomocą dostępnego narzędzia, które oferuje wiele sposobów przekazywania myśli i zarządzania przepływem pracy - tj. obrazy, dokumenty, rysunki, diagramy lub schematy blokowe.

Narzędzia do burzy mózgów

Narzędzie do zarządzania pomysłami to coś więcej niż tylko miejsce do organizowania pomysłów, to także przystań do ich rozwijania, tworzenia i działania na ich podstawie. Narzędzia do burzy mózgów, takie jak tablice cyfrowe lub diagramy, do których dostęp ma cały zespół, zapewniają bezpieczne i bezstresowe środowisko zachęcające do kreatywności - nawet jeśli proponowane pomysły nie są jeszcze w pełni dopracowane.

Funkcje współpracy

Jaką wartość ma mnóstwo fajnych funkcji, jeśli nie można ich udostępniać grupie? Więcej niż kiedykolwiek, współpraca Teams jest kluczowa dla powodzenia komunikacji w ramach najlepszego oprogramowania do zarządzania pomysłami dla każdego.

Niezależnie od tego, czy jest to funkcja czatu, elastyczne uprawnienia do udostępniania, edycja na żywo, przypisane komentarze, czy też wszystkie powyższe - przejrzystość i bezpośrednia komunikacja zawsze na pierwszym miejscu!

Funkcje priorytetowe

Krytyczna część zarządzanie zadaniami i organizacją jest wiedza o tym, które pomysły należy realizować w pierwszej kolejności. Narzędzia z funkcjami rankingu, głosowania lub priorytetu są pomocne w szybkim zrozumieniu, które pomysły są najważniejsze. Dzięki temu wiesz również, co odłożyć do tabeli na kolejny tydzień.

Korzyści z używania oprogramowania do zarządzania pomysłami

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami pomaga gromadzić, oceniać i przekazywać informacje zwrotne na temat każdego nowego pomysłu, dzięki czemu można szybko podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy i jak należy go wdrożyć. Korzyść dla obu stron!

Ale to nie wszystko. 😎

Odpowiednie narzędzie do zarządzania pomysłami będzie podążać za Twoimi inicjatywami przez cały okres ich realizacji cyklu życia projektu , zachęcają do innowacji i ostatecznie prowadzą do większej liczby kreatywnych strategii do zbadania. Inne główne korzyści płynące z korzystania z oprogramowania do zarządzania pomysłami obejmują:

1. Płynniejsza komunikacja i współpraca w Teams

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami usprawnia komunikację i współpracę między Teamsami - niezależnie od tego, czy pracują asynchronicznie lub osobiście .

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania pomysłami jest z natury oparte na współpracy. Jako narzędzie zaprojektowane, aby pomóc zespołom pracować razem, odpowiednia platforma będzie oferować wiele sposobów na połączenie i udostępnianie pomysłów w sposób całkowicie przejrzysty. Oznacza to, że każdy może łatwo odwołać się do odpowiednich dokumentów, sesji na tablicy, zadań lub list kontrolnych w dowolnym momencie i edytować je wraz ze swoimi kolegami z zespołu bez nakładania się.

Dzięki funkcjom czatu, komentowania i wspólnej edycji, oprogramowanie do zarządzania pomysłami może ułatwić dyskusje między pracownikami i zoptymalizować procesy przekazywania informacji zwrotnych.

2. Zwiększone zaangażowanie pracowników

Współpraca w ramach systemu zarządzania pomysłami jest zaraźliwa! Wykorzystaj swoją platformę jako narzędzie podczas spotkań i sesji burzy mózgów, aby odnieść się do pomysłów udostępnianych w obszarze roboczym przez innych członków zespołu. To nie tylko zachęca do dyskusji, ale pomaga poszczególnym osobom poczuć własność i odpowiedzialność za ich wkład w trybie online i offline.

3. Lepsze i świadome podejmowanie decyzji

Jako narzędzie do śledzenia, oceny i ustalania priorytetów nowych strategii, oprogramowanie do zarządzania pomysłami może pomóc w szybszym określeniu, czy pomysł odniesie powodzenie. Funkcje tworzenia map drogowych produktów, person użytkowników , makiety i zadania dadzą ci jasny obraz tego, jak twój zespół będzie rozwijał potencjalne pomysły i jakich zasobów będziesz potrzebować do zrobienia tego.

4. Niższe koszty

Dobrze przeczytałeś!

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami jest inwestycją, ale jest tego warte. Platformy te zostały stworzone z myślą o zwiększeniu wydajności poprzez usprawnienie i automatyzację procesów.

5. Lepsze ogólne śledzenie pomysłów i zarządzanie procesami

Idealny system zarządzania pomysłami zapewnia sposób śledzenia i zarządzania pomysłami, od początkowego przesłania do wdrożenia. Gwarantuje to, że żaden pomysł nie zostanie pominięty lub zapomniany, a każda nowa myśl otrzyma odpowiedni czas i uwagę, na którą zasługuje.

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami, aby wprowadzać innowacje i inspirować

Oprogramowanie do zarządzania pomysłami pomaga zespołom utrzymywać innowacje na pierwszym planie i zachęcać każdego członka do udostępniania swoich myśli. Ale jednocześnie oprogramowanie do zarządzania pomysłami jest korzystne tylko wtedy, gdy zespół wie, jak i chce z niego korzystać!

Dlatego tak ważne jest, aby szukać intuicyjnego, elastycznego i w pełni konfigurowalnego oprogramowania do zarządzania pomysłami.

Gwarantuje to, że każdy może zarówno rozwijać, jak i zarządzać ważnymi pomysłami firmy w sposób, który ma dla niego największy sens. Ponadto, jeśli wybierzesz potężną platformę wydajności, taką jak ClickUp, możesz również zacząć działać w oparciu o te pomysły w momencie ich pojawienia się.

Współpracujące Tablice ClickUp, Mapy Myśli, ponad 15 konfigurowalnych widoków, oraz ponad 1000 integracji clickUp sprawia, że podejmowanie działań w oparciu o własne przemyślenia i poczucie własności swoich pomysłów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ale nie wierz nam na słowo, wykorzystaj swoją własną kreatywność i pokaż zespołowi, co możesz zrobić z ClickUp absolutnie bez żadnych kosztów . Słyszeliście nas!

Rozpocznij niestandardowy Tablica ClickUp i uzyskaj dostęp do mnóstwa funkcji współpracy za darmo, na zawsze.