10 pytań lodołamaczy, które spodobają się teamom

Wyobraź to sobie: Jesteś na rozmowie przez Zoom z 17 nowymi kolegami, a gospodarz mówi: "Zacznijmy od lodołamacza!"

To twoja reakcja:

🔲 "Yay!"

🔲 "NIE."

Podczas intensywnych badań do zrobienia tego bloga, przeprowadziłem wyszukiwanie, które przyniosłoby najbardziej wiarygodne odczucia populacji związane z lodołamaczami: Wpisałem w Google "memy o lodołamaczach w pracy" i doszedłem do wniosku, że ludzie ich nie kochają .

Jednak zrobione dobrze, lodołamacze odnoszą sukces w kilku ważnych rzeczach połączonych z budowanie zespołu :

Pomaganie poszczególnym osobom czuć się komfortowo z przemawianiem przed nowymi ludźmi

Zainteresowanie całego zespołu osobami, z którymi będą pracować

Pozwolenie im na rozwinięcie swojej indywidualności i osobowości

Ten artykuł nie tylko wyposaży Cię w kilka solidnych, zapadających w pamięć pytań lodołamaczy, ale także pomoc w onboardingu liderzy rozumieją, co może sprawić, że podpowiedź będzie lepsza lub gorsza. 🧊

Do zrobienia i nie do zrobienia w powodzeniu Icebreakers

Aby pomóc mi przejść przez tundrę, jaką są zespołowe lodołamacze, skonsultowałem się z królową ClickUp'a onboarding , Katarzyna Reccia na temat kilku podstawowych do zrobienia i nie do zrobienia w rzemiośle.

Podejmując decyzję o najlepszych pytaniach na przełamanie lodów, DO zrobienia:

❄️ Bądź konkretny... wystarczająco.

Według Kathryn, prawdziwą sztuką wybrania skutecznego lodołamacza jest znalezienie równowagi między szerokim zakresem a szczegółowością. "Świetny icebreaker jest optymistyczny i celuje w konkretny temat. Ogólny temat powinien być dobrze znany, ale być może kadrowanie może zaprosić coś wyjątkowego dla tej osoby"

❄️ Bądź zabawny.

Lodołamacze powinny być postrzegane jako narzędzia do pokazania prawdziwej osoby kryjącej się za tytułem stanowiska, a najłatwiejszym sposobem do zrobienia tego jest skupienie się na zabawie. Ludzie dobrze się bawią, gdy nie czują presji i mogą na chwilę uciec w przyjemne miejsce mentalne, więc miej to na uwadze!

❄️ Bądź osobisty

Kathryn mówi: "Dobry ice breaker może podpowiedzieć komuś, by podzielił się osobistym wspomnieniem lub historią, a my dowiemy się więcej o tej osobie!"

Podejmując decyzję o lodołamaczu, NIE:

💧 Twórz konkurs.

"Nie chcesz pytać: "Jaki jest zabawny fakt?", ponieważ wtedy ludzie są zbyt zaniepokojeni wymyślaniem odsetków, że nie zwracają uwagi na inne osoby mówiące" - mówi Kathryn - "To również powoduje niepokój u osoby odpowiadającej!"

bądź wykluczający

Pytania takie jak "Jaki jest twój ulubiony drink happy hour?" zrażają tych, którzy nie piją, a zwroty takie jak "duchowe zwierzę" mogą być niewrażliwe na kulturę niektórych osób - po prostu bądź rozważny.

bądź mechaniczny

Jeśli to ty prowadzisz sesję przełamywania lodów, twoim zadaniem jest wspieranie atmosfery osobowości. Zadawaj pytania uzupełniające odpowiedzi innych osób lub udostępniaj szczere reakcje na ich odpowiedzi. Nie sprawiaj wrażenia, że każda odpowiedź jest tylko sposobem na szybsze zakończenie sesji.

Wypróbuj te lodołamacze!

"Jaki był pierwszy koncert, na którym byłeś? " Ludzie nie muszą spędzać zbyt wiele czasu na zastanawianiu się nad odpowiedzią, a ponadto jest to okazja do pokazania bardzo osobistego wspomnienia bez bycia schmaltowym. "To czy tamto: Hulu czy Netflix? " Jest to łatwy sposób na skłonienie ludzi do wzmianki o ich ulubionym oryginalnym filmie lub programie. pytania "To czy tamto" zachęcają również buntowników do wybrania trzeciej opcji. "Jaki jest twój ulubiony film Disneya? Filmy Marvela się liczą. " Każdy widział film Disneya w pewnym momencie swojego życia, a filmy te są naprawdę różnorodne pod względem gatunków, które przemawiają do różnych gustów. Daje to również ludziom szansę na pokazanie sentymentalnej i/lub nerdowskiej strony w dobrym towarzystwie! Czy wolałbyś: Pracować w domu czy w zoo? " Jest to pytanie, które pozwala ludziom udostępniać swoje stylem pracy i preferencjami dotyczącymi ich środowiska, co jest cenną rzeczą do poznania - a zoo sprawia, że nie jest to zbyt nudne. "Co jest na twojej liście rzeczy do zrobienia? " Odpowiedzi na to podpowiedź mogą nam wiele powiedzieć o tym, jaką dana osoba ma wartość w życiu i co uważa za satysfakcjonujące. Może być również tak dziwna lub tradycyjna, jak tylko zechce. "Jaka była twoja ulubiona zabawka w dzieciństwie?" Nostalgia działa, w tym okresie. Jest to również łatwy sposób, aby dowiedzieć się, kto może być w ich dokładnej grupie wiekowej! "Jaką żenującą fazę przechodziłeś jako nastolatek? " Ludzie lubią słuchać o zawstydzających historiach innych osób, ale w przypadku lodołamacza chcemy, aby był on szybki i lekki. Niektóre z najlepszych przyjaźni w pracy wywodzą się z więzi związanych z czymś, co kochasz od czasu, gdy byłeś nastolatkiem. Podziel się niepopularną opinią To jest coś, czego każdy będzie chciał słuchać, w tym okresie. Daje to ludziom szansę na bycie tak odważnymi ("Gwiezdne Wojny są przereklamowane") lub całkowicie bezpiecznymi ("Die Hard jest filmem świątecznym"), jak tylko chcą. "Lato czy zima?" Prawdopodobnie szybko przejdziesz przez to pytanie, jednocześnie pozwalając ludziom na dobrowolne podanie powodu głosowania, co może zapewnić świetny wgląd w ich nastrój i odsetki. "Na co z chęcią wydasz pieniądze? " Bez względu na to, na co możemy sobie pozwolić w kwestii wydatków, wszyscy od czasu do czasu się rozpieszczamy, a to, na co decydujemy się wydać nieco więcej, zwykle wiele mówi o tym, na czym najbardziej nam zależy.

Now Go Kick Some Ice.

Idź naprzód i zdefiniuj na nowo, co to znaczy być gospodarzem sesji przełamywania lodów. Bądź liderem, który zmienia postrzeganie i jednoczy ludzi. Podtrzymuj ducha społeczności i współpracy .

Przepraszam za wszystkie gify z Mr. Freeze.

