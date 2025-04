Korzystanie z ClickUp do ustawienia celów w 2025 r

Peter Crysdale

jest członkiem zespołu założycielskiego w Minerva. Jego oficjalny tytuł to "SVP of Hard Problems" minerva_ to rozszerzenie Google Chrome, które tworzy interaktywne przewodniki dla dowolnej aplikacji internetowej. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak zrobić cokolwiek online, po prostu podążając za kropką. Minerva jest idealna dla pracowników zdalnych, studentów, rodziców, którzy nie są świetni w technologii i nowych użytkowników platformy, aby łatwo uczyć się, udostępniać i zakończyć swoje zadania, w o połowę krótszym czasie! Zarejestruj się w naszym 2022 Kurs Wydajności w partnerstwie z ClickUp i ekspertem Business Yvonne Heimann aby dobrze rozpocząć rok!

W dzisiejszym świecie staliśmy się bardziej zajęci niż kiedykolwiek wcześniej. Nierzadko mamy wrażenie, że pracy jest więcej, niż jesteśmy w stanie zrobić - ustawienie czasu na zrobienie celów wydaje się ekstrawagancją, jak marnowanie cennego czasu, który mamy..

Na szczęście istnieje sposób, aby zmienić nasze spojrzenie na cele!

Ustawienie celów może początkowo wydawać się żmudne, wykazano, że czyni ludzi znacznie bardziej wydajnymi na dłuższą metę (zapoznaj się z pracą Edwina Locke'a, jeśli chcesz kop głębiej ). Posiadanie konkretnych i ustrukturyzowanych celów jest jak inwestowanie w siebie; to inwestycja w oszczędność czasu, energii i pieniędzy, a Ty masz kontrolę nad zwrotem z inwestycji. 😉

A jeśli jesteś menedżerem, powodzenie twojego działu (lub nawet całej organizacji) zależy od ustawienia jasnego kierunku dla twoich pracowników.

Dlaczego powinienem ustawić cele?

Kilka powodów, dla których warto wyznaczać sobie cele:

Tworzy skupienie (na tym, co robić, a czego nie robić) Motywuje do osiągnięcia trudnego celu Daje satysfakcję z osiągnięć

Kilka powodów, dla których warto tworzyć cele dla swojego zespołu:

Tworzy wspólne skupienie na wspólnym celu Motywuje i wzmacnia zespół Daje poczucie wspólnych osiągnięć

Wyobraź sobie, że wyruszasz w podróż do odległego celu. Czy dotarłbyś tam szybciej, gdybyś poświęcił czas na wcześniejsze zaplanowanie trasy? Ustawienie celów biznesowych lub osobistych ma ten sam efekt.

Jak ustawić skuteczne cele?

A więc, jak ustawić cele i co odróżnia dobry cel od złego?

Zacznij od użycia wyobraźni. Bądź ambitny! Czy jest coś, co chciałbyś osiągnąć, a co wydaje się ledwo poza zasięgiem? Dąż do tego! Upewnij się, że jest to ambitne, ale osiągalne i możliwe.

**Różnica między ambitnym a nierealistycznym celem polega na oczekiwaniach, jakie sobie ustawisz

Powiedzmy, że czyimś celem jest założenie własnego biznesu i zarobienie 10 000 dolarów w pierwszym miesiącu. Opowiada ludziom o swoim pomyśle na biznes, ale ma problemy z pozyskaniem klientów.

Czuje się przygnębiony po pierwszych 3 odrzuceniach i poddaje się.

Stają się dla siebie surowi, ponieważ widzą, że inni ludzie odnoszą powodzenie.

To, czego nie widzą, to fakt, że ci, którzy odnoszą powodzenie, nie robią tego na chybcika ani nie mają "po prostu szczęścia" Są sprytni (nie, dosłownie)

Istnieje przydatna struktura zwana Cele SMART . Pomaga sprawdzić swoje cele, aby upewnić się, że prowadzą na najlepszą ścieżkę. SMART oznacza:

Sspecyficzny (nie zbyt niejasny lub ogólny) Measurable (czy można użyć liczb do oceny powodzenia?) Attainable (ambitny, ale w zasięgu ręki) Relevant (nie losowy) Time-bound (musi mieć określony termin)

Notatka! Ustawienie terminu jest ważną częścią wyznaczania celu. W przeciwnym razie zbyt łatwo jest odłożyć go na później (np. pewnego dnia wystąpię na Broadwayu...)

Oto kilka przykładów celów SMART:

Do końca roku przygotuję się i zakończę bieg na 10 km

Zdobędę 10 nowych klientów do 31 maja

A oto kilka przykładów źle napisanych celów:

Chcę schudnąć

Pewnego dnia polecę na księżyc

W tym roku zamierzam przeprowadzić wywiad z Jerzym Waszyngtonem

Te stwierdzenia nie są celami SMART, ponieważ nie zapewniają odpowiedzialności. Brak struktury i osi czasu sprawia, że są one bardziej narażone na niepowodzenie.

Kiedy ustawiasz cele, nie zapomnij być SMART!

Jak używać ClickUp do ustawienia celów i śledzenia postępów?

Na Minerwa , używamy szczególnego rodzaju ustawienia celów zwanego OKR (Cele i Kluczowe Wyniki). Możesz znaleźć wiele wpisów na blogu, które szczegółowo omawiają ten system.

Notatka na marginesie: Minerva pozwala każdemu tworzyć interaktywne przewodniki na dowolnej stronie internetowej lub aplikacji internetowej. Poniżej zamieściliśmy klikalne przewodniki, dzięki którym rozpoczęcie pracy z celami w ClickUp jest niezwykle proste 😉

Zacznijmy od Ustawienie pierwszego celu w ClickUp (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) .

Przykład: W firmie Minerva mamy cel zdobycia 10 000 obserwujących na naszej stronie LinkedIn do końca 2 kwartału.

Po ustaleniu celu w ClickUp, chcesz Ustawienie celów pośrednich w ClickUp (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) . Pomyśl o celach jako o znacznikach lub kamieniach milowych na drodze do zakończenia swojego celu.

Przykład: Aby osiągnąć cel Minervy zdobycie 10 000 obserwujących na naszej stronie LinkedIn do końca kwartału, planujemy:

Opublikować 15 treści w kwietniu Uzyskać 100 RSVP na webinarium w maju Nawiązać współpracę z 3 twórcami zawartości do końca drugiego kwartału



Po zakończeniu realizacji celu mamy satysfakcję z tego, że Oznaczanie celu jako "zakończonego" w ClickUp (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) . To jest najlepsza część! 🎯

Korzystanie z funkcji Cele w ClickUp do ustawienia celów i mierzenia postępów

BONUS: Możesz śledzić postępy i angażować członków zespołu w swoje cele ClickUp

W przypadku złożonych celów i/lub organizacji z wieloma członkami zespołu, kluczowe znaczenie ma posiadanie solidnego planu śledzenia i współpracy.

Spróbuj użyć_ Szablony ustawienia celu !

Jak często chciałbyś sprawdzać swoje cele? Zacznijmy od Ustawienie przypomnienia (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) . W firmie Minerva co miesiąc sprawdzamy postępy.

Śledzenie postępów i udostępnianie ich członkom zespołu

Dodatkowo pomocne może być szybkie Udostępnianie postępów w trakcie realizacji celu (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) . Możesz rozważyć udostępnianie postępów następującym osobom

Swoim przełożonym

Członkami teamu

Partnerem odpowiedzialnym

Wreszcie, pomocna może być dystrybucja obciążenia poprzez Przypisywanie celu komuś innemu (postępuj zgodnie z tym interaktywnym przewodnikiem) .

Wnioski

Ustawienie celów może pomóc ci być bardziej ambitnym ORAZ bardziej wydajnym. Może nawet pomóc w dostosowaniu ludzi do wspólnego celu.

Narzędzia takie jak ClickUp i Minerva są przydatne do śledzenia celów osobistych i zawodowych. Może się wydawać, że dany cel jest zbyt odległy, ale czasami wszystko, czego potrzebujesz, to niewielka pomoc organizacyjna. Korzystanie z platformy ClickUp pozwala mieć widok z lotu ptaka na wszystkie swoje zadania w jednym miejscu. Pozwoli ci to zachować odpowiedzialność i przypomni ci, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć ten cel.

Dzięki Minerva możesz łatwo usunąć blokady, które cię powstrzymywały. Interaktywne przewodniki Minervy mogą pomóc w ustawieniu sklepu Shopify lub aktualizacji Linkedin w kilka sekund, zamiast spędzać godziny na wyszukiwaniu w Google, jak to zrobić. Dzięki połączonym mocom Minervy i ClickUp poznasz najprostsze i najskuteczniejsze sposoby realizacji swoich celów.

Kto jest gotowy, aby zacząć? 🙋

Jeśli masz pytania dotyczące funkcji celów w ClickUp, skontaktuj się z nimi Trenerzy i Customer Success Managerowie ClickUp -pomogą Ci w ustawieniu się na powodzenie! ⭐️