10 najlepszych minimalistycznych cyfrowych planerów na 2025 rok

Próbujesz zorganizować swoje życie za pomocą różdżki jak Harry Potter, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że to pałeczka?

Witamy w świecie prób uporządkowania swojego życia - chaotycznej mieszanki samoprzylepnych notatek, do połowy wypełnionych papierowych planerów i mentalnych list rzeczy do zrobienia, które nigdy nie wydają się "do zrobienia"

Badanie wykazało, że właściciele małych firm tracą godzinę i trzydzieści sześć minut dziennie na bezproduktywne zadania. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest paraliż planowania.

Rozwiązanie jest stosunkowo proste: minimalistyczny cyfrowy planner. Jest przyjazny dla użytkownika i pozwala zarządzać wszystkimi potrzebami związanymi z planowaniem z wielu urządzeń.

Ale nie każdy planer jest dla Ciebie. Zamieściliśmy listę najlepszych szablonów cyfrowych planerów, aby pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie do planowania!

Czego należy szukać w cyfrowych planerach?

Szukając najlepszych cyfrowych planerów, pamiętaj o tych funkcjach, aby upewnić się, że pasują one do Twojego stylu życia i celów związanych z wydajnością:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz cyfrowy planner o czystym, minimalistycznym wyglądzie i intuicyjnym interfejsie, aby łatwo nawigować po zadaniach i wydarzeniach.

Opcje niestandardowe: Szukaj planerów, które pozwalają na dostosowanie wielu układów, dodawanie cyfrowych naklejek i integrację dodatkowych stron dostosowanych do twoich potrzeb. Opcja natychmiastowego pobrania jest dodatkowym atutem

Kluczowe funkcje: Zadbaj o Zadbaj o dobry kalendarz online , narzędzie do śledzenia nawyków, listy rzeczy do zrobienia oraz tygodniowe i dzienne strony. Punkty bonusowe za dodatkowe szablony, takie jak układarki nawyków i strony miesięczne

Kompatybilność z urządzeniami: Poszukaj Poszukaj cyfrowej aplikacji do planowania , która jest dostępna na różnych urządzeniach, takich jak pulpity, smartfony i tablety

Wartość w stosunku do ceny: Wypróbuj kilka darmowych próbek i szablonów, zanim zainwestujesz w planner. Poznaj platformę, a następnie rozważ przystępne poziomy cenowe

10 najlepszych minimalistycznych planerów cyfrowych

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, znajdźmy cyfrowe narzędzie do planowania, które odpowiada Twoim potrzebom.

1. ClickUp (najlepsza cyfrowa aplikacja do planowania oparta na AI)

Zwiększ wydajność osobistą i zespołową oraz współpracę dzięki ClickUp

Jeśli szukasz prostego rozwiązania dla złożonych zadań, ClickUp jest idealną opcją. To aplikacja Wszystko do pracy z niezwykle intuicyjnym narzędziem do zarządzania zadaniami, które pomaga zoptymalizować każdy aspekt cyfrowego planowania.

ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników, zadań, szablonów i funkcji, które sprawiają, że ustawienie celów jest skuteczne, wydajne i - ośmielamy się powiedzieć - zabawne!

Zaplanuj swój dzień z szablonem ClickUp Daily Planner

Pobierz ten szablon Śledź swój harmonogram dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner

Dla tych, którzy preferują ustrukturyzowane podejście do codziennego planowania, szablon ClickUp Daily Planner jest idealnym rozwiązaniem. Dostarcza on jasnych ram do organizowania zadań do wykonania, spotkań i priorytetów, zapewniając, że nic nie umknie uwadze. Dzięki temu szablonowi możesz:

Mapa zadań z blokami czasowymi

Ustal priorytety najważniejszych zadań

Śledzenie postępów i terminów w jednym widoku

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzaj swoim harmonogramem, terminami i zadaniami na pierwszy rzut oka, synchronizując swoje zadania z Kalendarzem Google. Cyfrowe planery wyróżniają się wizualną organizacją, a widok kalendarza ClickUp zapewnia

Przypisuj, śledź i komunikuj wszystkie swoje zadania za pomocą ClickUp Tasks . To doskonała funkcja do współpracy, dostawca aktualizacji w czasie rzeczywistym, powiadomień i integracji

Wdróż ClickUp Brain , aby generować opisy zadań, podsumowywać aktualizacje projektów w kilka sekund i pisać bardziej efektywnie. Funkcje ClickUp AI są ulubionym narzędziem użytkowników do automatyzacji codziennych zadań

Przejmij kontrolę dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp. Niezależnie od tego, czy wolisz przejrzysty design, czy szczegółowe informacje, ClickUp pozwala Ci przejąć kontrolę nad tym, jak chcesz stworzyć swój obszar roboczy

Wybierz z biblioteki szablonów, aby rozpocząć. Konfigurowalne szablony planów wydajności ClickUp to przełom w cyfrowym planowaniu. Na przykład, możesz skorzystać z szablonu ClickUp Daily Planner , aby szybko rozpocząć pracę nad swoim planem

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krótkiej krzywej uczenia się podczas korzystania z narzędzi po raz pierwszy

Niektóre funkcje nie są jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Pro Tip: Możesz zamienić swoje codzienne zadania w mini kamienie milowe dzięki funkcji ClickUp Goals. Pomaga ona utrzymać wzrok na nagrodzie podczas odhaczania tych małych zwycięstw.

2. Notion (najlepszy planer do zarządzania zadaniami)

via Notion

Notion łączy w sobie narzędzia do robienia notatek, zarządzania zadaniami i współpracy w jednym elastycznym obszarze roboczym.

Notion oferuje niestandardowe możliwości planowania tygodnia, śledzenia projektów lub burzy mózgów.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz, organizuj i śledź zadania, aby współpracować w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem

Dostosuj każdą stronę do swoich potrzeb - od prostych dokumentów po złożone bazy danych

Pracuj z narzędziami, z których prawdopodobnie już korzystasz - takimi jak Slack i Kalendarz Google - aby ułatwić komunikację i koordynację między platformami

Notion limit

Tworzenie dokumentów w Notion różni się od korzystania z narzędzi takich jak Dokumenty Google i może wymagać ręcznego formatowania w celu spełnienia konkretnych potrzeb

Obecnie nie ma wbudowanych funkcji śledzenia czasu ani przypomnień

Jeśli zarządzasz ogromną ilością danych, nie ma możliwości ich wizualizacji za pomocą wykresów, grafów lub pulpitów

Notion ceny

Free

Plus : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Opcjonalny dodatek AI: $8/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Notion - oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (5000+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2000+ recenzji)

3. Cyfrowy planer GoodNotes (najlepsze narzędzie do robienia odręcznych notatek)

via GoodNotes

Badania pokazują, że rysowanie od ręczne powoduje większą aktywność i angażuje większe obszary mózgu niż pisanie na klawiaturze. A gdyby tak można było to zrobić za pomocą cyfrowego planera?

GoodNotes oferuje urok starego, dobrego papierowego plannera z wygodą cyfrowej notatki. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozostać przy starym stylu, ale chcą ograniczyć bałagan (i zaoszczędzić papier!).

Najlepsze funkcje GoodNotes

Pisz odręcznie bezpośrednio na urządzeniu. Narzędzie rozpoznaje pismo odręczne i przekłada je na notatki

Tworzenie adnotacji PDF bezpośrednio na dokumentach

Przechowuj wszystkie notatki w uporządkowanej cyfrowej półce

Ograniczenia GoodNotes

Wersje oprogramowania na Androida i Windows muszą jeszcze nadrobić zaległości we wszystkich funkcjach

W przeciwieństwie do niektórych innych opcji do zrobienia notatki, GoodNotes nie ma dostępnych transkrypcji audio

Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego jest ograniczona do czytelnego tekstu

Ceny GoodNotes

Free (limit do trzech notatników)

Android i Windows Rocznie: $6. 99/rok

Wszystkie platformy rocznie : $9. 99/rok

Jednorazowa płatność Apple: $29. 99

GoodNotes for Business : 50 USD/miesiąc za urządzenie, rozliczane rocznie

GoodNotes for Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje GoodNotes

G2: 4. 8/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (50+ opinii)

4. Structured (najlepszy wszechstronny planer dzienny)

via Structured

Jeśli szukasz minimalistycznego plannera do zorganizowania swojej codziennej rutyny, nie ma nic prostszego niż ten.

Structured jest idealny do lekkiego zarządzania zadaniami i jest wspierany przez kilka funkcji AI. Jego najbardziej podstawową formą jest kalendarz. Interfejs w stylu osi czasu ze znacznikami czasu i paskami postępu pozwala ci być odpowiedzialnym za cały dzień.

Aplikacja stara się również być inkluzywna, oferując funkcje, z którymi mogą pracować mniej obeznani z technologią użytkownicy.

Najlepsze funkcje

Połącz listy do zrobienia, wydarzenia z kalendarza i śledzenie nawyków w jednym, wszechstronnym planerze dziennym

Blokuj czasowo swoje zadania i popraw koncentrację dzięki zorganizowanym sesjom pracy i timerowi skupienia popraw koncentrację dzięki zorganizowanym sesjom pracy i timerowi skupienia

Znajdź wsparcie dla ponad 30 dostępnych języków dla bardziej spersonalizowanego doświadczenia

Ograniczenia strukturalne

Structured nie dostarcza zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak wizualizacja długoterminowego widoku kalendarza, ale

Obecnie koncentruje się tylko na platformach mobilnych, a aplikacja internetowa ma minimalne funkcje

Strukturyzowane ceny

Free

Miesięcznie : $4. 99/miesiąc

Roczny : $14. 99/rok

Lifetime: $49. 99

Oceny i recenzje Structured

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

Przeczytaj również: Jak poprawić koncentrację: 15 sposobów na poprawę koncentracji za darmo

5. Todoist (najlepszy planer wydajności)

via Todoist

To narzędzie wpadnie ci w oko, jeśli masz napięty harmonogram i niekończące się listy do zrobienia. Todoist jest idealny dla osób prywatnych, freelancerów i zespołów planujących projekty lub chcących uregulować swój codzienny cykl pracy.

Todoist, jedna z bardziej popularnych aplikacji na tej liście, oferuje kilka widoków opartych na kalendarzu i wsparcie dla wielu platform.

Najlepsze funkcje Todoist

Rozbij złożone zadania na mniejsze podzadania, dzięki czemu nawet najbardziej znaczące projekty staną się łatwiejsze w zarządzaniu

Organizuj i śledź swoje codzienne zadania dzięki dedykowanym stronom, które pomogą Ci zarządzać czasem i skupić się na konkretnych zadaniach.

Pisz naturalnie, a Todoist zajmie się resztą. Na przykład, napisz "Zakończ 10k kroków każdego dnia", a narzędzie natychmiast utworzy codzienne powtarzające się zadanie

Limity Todoist

Zaawansowane funkcje, takie jak komentarze do zadań i załączniki, wymagają płatnego planu

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami dla złożonych projektów

Todoist ceny

Free forever

Pro : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Do zrobienia? Skupienie się w pierwszej kolejności na ważnych zadaniach, a nie na tych najpilniejszych, zwiększa ogólną wydajność i ogranicza prokrastynację. Ustaw swoje priorytety!

6. Sunsama (najlepszy planer codziennych postępów)

via Sunsama

Sunsama to codzienny planer zaprojektowany tak, abyś mógł śledzić i kontrolować swój dzień. Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, integrację z kalendarzem i organizację życia zawodowego i prywatnego w jednym miejscu.

Intuicyjny interfejs pozwala ustalać priorytety zadań i analizować postępy. To coś więcej niż tylko planowanie - chodzi o stworzenie skoncentrowanej, wydajnej rutyny, która jest zgodna z codziennymi celami.

Najlepsze funkcje Sunsama

Przeciągaj i upuszczaj zadania z różnych innych narzędzi, takich jak ClickUp i Asana. Uzyskaj kompleksowy przegląd i ujednolicony widok dzienny

Planuj swoje zadania za pomocą kalendarzy Google, Outlook i iCloud zintegrowanych z planerem

Przydzielaj i śledź, ile czasu chcesz poświęcić na dane zadanie dzięki funkcji timeboxingu

Zastanów się nad swoimi cotygodniowymi celami i postępami, podsumowując swoje wyniki w jednym miejscu

Limity Sunsama

Free Plan nie jest dostępny. Narzędzie oferuje obecnie jedynie 14-dniową wersję próbną.

Nie jest to najlepsze narzędzie do zaawansowanego zarządzania zadaniami i współpracy w zespole ze względu na jego limit funkcji

Aplikacja mobilna nie jest tak wydajna jak aplikacja komputerowa

Cennik Sunsama

Roczna subskrypcja : 16 USD/miesiąc, rozliczana rocznie

Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc, rozliczane co miesiąc

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Oceny niedostępne

Capterra: 4. 7/5 (20+ opinii)

7. Paperlike Digital Planner (najlepszy cyfrowy notatnik)

via Paperlike

Popularne są narzędzia przypominające papierowe planery z funkcjami zarządzania zadaniami. Oto kolejna opcja.

Paperlike to niestandardowe narzędzie dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto lubi robić notatki w formie cyfrowej, dzięki minimalistycznemu wzornictwu.

Najlepsze funkcje cyfrowego planera Paperlike

Uzyskaj dostęp do konfigurowalnych układów w różnych szablonach - w tym stron rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dziennych - aby dopasować je do różnych stylów planowania

Nawigacja między różnymi sekcjami planera dzięki hiperlinkom do stron

Korzystaj z aplikacji do robienia notatek, takich jak GoodNotes i Noteshelf, aby przełączać się między urządzeniami

Dodaj cyfrowe naklejki i dodatkową stronę planera, aby spersonalizować swoje doświadczenie

Ograniczenia cyfrowego planera Paperlike

Niektóre czynności, takie jak robienie notatek, wydają się trwać dłużej, ponieważ wymagają przełączenia się na inną aplikację

Aplikacja została zaprojektowana głównie dla iPada. Inni użytkownicy mogą nie być z nim kompatybilni

Ceny cyfrowych planerów Paperlike

Pro: 12,99 USD, płatność jednorazowa

Paperlike Digital Planner - oceny i recenzje

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

8. TickTick (najlepszy cyfrowy planer do zarządzania czasem)

via TickTick

Naprawdę minimalistyczny z dodatkowymi funkcjami, TickTick pomaga zaprowadzić porządek w życiu osobistym i zawodowym.

To, co czyni go wyjątkowym, to skupienie się na odpowiedzialności i zarządzaniu czasem. Nie tylko organizuje twoje zadania, ale także jest dostawcą narzędzi do ich realizacji.

Najlepsze funkcje TickTick

Ustaw przypomnienia i alerty oparte na lokalizacji, aby nigdy nie przegapić ważnych zadań

Rozwijaj i śledź nawyki przy użyciu metody Getting Things Done (GTD)

Zastosuj Technikę Pomodoro, aby utrzymać skupienie i wydajność bez wypalenia

Limity TickTick

Wiele zaawansowanych funkcji jest dostępnych tylko w planie premium

Interfejs aplikacji jest minimalistyczny, ale mnogość funkcji czasami utrudnia nawigację

Cennik TickTick

Free Plan

Premium: $3. 99/miesiąc

Oceny i recenzje TickTick

G2: 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Any. do (Najlepszy uproszczony menedżer zadań)

Any. do to kolejny popularny wybór dla minimalistycznych cyfrowych planerów dzięki łatwym w użyciu funkcjom. Od oznaczania zadań kolorami po dodawanie widżetów, platforma zachęca do zarządzania zadaniami w najprostszej formie.

Aplikacja jest dostępna na wielu platformach - w tym na Apple Watch - dzięki czemu można ją łatwo przełączać w podróży.

Najlepsze funkcje Any. do zrobienia

Zsynchronizuj swój kalendarz Google bezpośrednio z Any. do i zarządzaj swoimi zadaniami wraz z wydarzeniami

Zamień e-maile w zadania, aby śledzić swoją komunikację i harmonogram

Ustawienie cyklicznych przypomnień opartych na czasie i lokalizacji z kompatybilnością z Siri

Wszelkie. do zrobienia limity

Ograniczone funkcje planu Free, takie jak brak dostępu do ponad 100 szablonów dostępnych w planie Teams

Nie działa dobrze z innymi aplikacjami

Any. do zrobienia wyceny

Osobiste: Free

Premium : 7,99 USD/miesiąc

Rodzina : 9,99 USD/miesiąc (dla czterech członków)

Teams: 7,99 USD/miesiąc za członka

Oceny i recenzje Any. do zrobienia

G2: 4. 2/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (150+ recenzji)

Porada profesjonalisty: Przydziel konkretne przedziały czasowe na zadania i staraj się ich trzymać. Jest to popularna strategia zwana blokowaniem czasu, która pomaga się skupić i zapobiega prokrastynacji.

10. Habitica (najlepszy grywalizowany planer do budowania nawyków)

via Habitica

Czy masz trudności z wyrobieniem w sobie nowych nawyków, ponieważ Twoja rutyna nie jest wystarczająco odsetkowa? Unikalny styl Habitica pomoże ci zmienić przyziemne codzienne obowiązki w ekscytujące przygody.

Jeśli w głębi serca jesteś graczem, możesz sprawić, że wydajność będzie o wiele przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

Najlepsze funkcje Habitica

Zamień nawyki, zadania i cele w zadania w stylu RPG. Zdobywaj nagrody i awansuj w miarę zakończonych zadań

Teams z przyjaciółmi i społecznością, aby wspólnie stawić czoła bitwom (Twoim zadaniom), aby uzyskać dodatkową motywację i odpowiedzialność społeczną

Niestandardowy awatar, wybór wyposażenia i odblokowywanie osiągnięć w miarę postępów

Limity Habitica

Choć aplikacja jest atrakcyjna dla entuzjastów gier, jej zabawny interfejs i ukierunkowanie na gry RPG mogą być trudne do zintegrowania z cyklami pracy zespołów biznesowych

Przegrane lub brak zaangażowania mogą zakłócić system nagród, prowadząc do demotywacji

Cennik Habitica

Free

Miesięczna subskrypcja: 4,99 USD/miesiąc (zakup w aplikacji)

Plan grupowy: 9 USD/miesiąc + 3 USD za dodatkowego użytkownika

Oceny i recenzje Habitica

G2: Oceny niedostępne

Capterra: Oceny niedostępne

Powodzenie cyfrowego planu zaczyna się od ClickUp

Wybór odpowiedniego planera jest jak znalezienie idealnej pary butów - wygoda, styl i dopasowanie mają znaczenie!

Wybierz narzędzie, które spełni wszystkie Twoje potrzeby, w zależności od Twoich wymagań, takich jak zarządzanie projektami lub tworzenie cyfrowych notatek.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania do obsługi wszystkiego, od projektów po codzienne zadania, ClickUp jest platformą, której potrzebujesz. Dostarcza ona zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami podczas planowania harmonogramu, nawet w wersji Free.

