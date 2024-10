50 najważniejszych skrótów klawiaturowych w Arkuszach Google

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że spędzasz więcej czasu na klikaniu w menu Sheets niż na zrobieniu czegoś?

Wprowadź skróty klawiaturowe Arkuszy Google.

Skróty w Arkuszach Google to oszczędność czasu i sekret zwiększania wydajności. Pomagają błyskawicznie poruszać się po arkuszach kalkulacyjnych i ograniczają liczbę niepotrzebnych kliknięć. Są łatwe w użyciu, łatwe do zapamiętania, a co najlepsze, całkowicie zakończone.

Czy wiesz, że jeśli Twoja praca wymaga pracy przy komputerze przez pełne 8 godzin dziennie, używanie skrótów klawiaturowych może zaoszczędzić do 8 pełnych dni roboczych rocznie ? To wzrost ogólnej wydajności o 3,3%!

Brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe? Zostań z nami, a przeprowadzimy Cię przez 50 najlepszych skrótów w Arkuszach Google, które pomogą Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Co to jest skrót klawiaturowy w Arkuszach Google?

Skróty klawiaturowe w Arkuszach Google to seria kombinacji kluczy zaprojektowanych, aby pomóc użytkownikom w szybszym wykonywaniu zadań poprzez pominięcie ręcznych kliknięć. Idea skrótów klawiaturowych powstała we wczesnych dniach komputerów osobistych, apple wprowadziło je w latach 80-tych XX wieku .

Cel był prosty: uprościć powtarzalne zadania i poprawić ogólne wrażenia użytkownika. Skróty te stały się podstawą wydajności, pomagając użytkownikom wykonywać zadania bez polegania wyłącznie na myszy lub nawigacji po menu.

Jeśli chodzi o Arkusze Google, skróty klawiaturowe służą temu samemu celowi - zwiększeniu wydajności i usprawnieniu zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi. Wystarczy kilka kombinacji kluczy, aby szybko poruszać się po arkuszu kalkulacyjnym Baza danych Arkuszy Google , przechodzić między arkuszami lub wykonywać obliczenia bez odrywania rąk od klawiatury.

Na przykład, możesz użyć "Ctrl + Shift + V " lub "Komenda + Shift + V na Macu, aby wkleić wartości bez formatu do wybranej komórki lub "Alt + Shift + 5, aby przekreślić tekst. Skróty te oszczędzają czas, pozwalając skupić się na danych, zamiast przeklikiwać się przez menu.

Korzyści z używania skrótów w Arkuszach Google

Korzystanie ze skrótów w Arkuszach Google ma wiele zalet, które mogą zwiększyć wydajność i efektywność pracy. Włączenie tych skrótów do codziennej rutyny pozwala:

Oszczędzić czas : Skróty eliminują potrzebę powtarzających się kliknięć myszą i nawigacji po menu, umożliwiając szybsze zakończenie zadań

: Skróty eliminują potrzebę powtarzających się kliknięć myszą i nawigacji po menu, umożliwiając szybsze zakończenie zadań Zmniejszyć liczbę błędów : Szybkie stosowanie formatu lub wprowadzanie zmian za pomocą skrótów minimalizuje ryzyko błędów, które mogą wystąpić w przypadku procesów ręcznych

: Szybkie stosowanie formatu lub wprowadzanie zmian za pomocą skrótów minimalizuje ryzyko błędów, które mogą wystąpić w przypadku procesów ręcznych Usprawnienie wielozadaniowości : Skróty umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie bez ciągłego przełączania się między klawiaturą a myszą

: Skróty umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie bez ciągłego przełączania się między klawiaturą a myszą Poprawa koncentracji : Minimalizując potrzebę klikania myszą i poruszania się po menu, skróty pomagają skupić się na pracy. Ten ciągły przepływ zmniejsza rozpraszanie uwagi i pomaga zakończyć zadania w bardziej efektywny sposób

: Minimalizując potrzebę klikania myszą i poruszania się po menu, skróty pomagają skupić się na pracy. Ten ciągły przepływ zmniejsza rozpraszanie uwagi i pomaga zakończyć zadania w bardziej efektywny sposób Zwiększ wydajność: Uproszczenie cyklu pracy dzięki skrótom pomaga efektywniej zarządzać dużymi zbiorami danych

Jak włączyć skróty klawiaturowe w Arkuszach Google

Przed użyciem skrótów klawiaturowych należy upewnić się, że są one włączone w ustawieniach Arkuszy Google.

Oto prosty przewodnik, jak aktywować je za pomocą menu Arkuszy Google:

1. Otwórz Arkusze Google

Zacznij od otwarcia dokumentu Arkuszy Google, w którym chcesz używać skrótów klawiaturowych.

przez Arkusze Google

2. Przejdź do menu pomocy

Kliknij menu "Pomoc " na górnym pasku Arkuszy Google.

przez Arkusze Google

3. Wybór skrótów klawiaturowych

Z rozwijanej listy wybierz "Skróty klawiaturowe " (lub naciśnij Ctrl + /, aby uzyskać bezpośredni dostęp). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z listą dostępnych skrótów.

przez Arkusze Google

4. Włącz kompatybilne skróty

W oknie Skróty klawiaturowe, przewiń do dołu i zaznacz pole 'Włącz kompatybilne skróty arkusza kalkulacyjnego.' Ta opcja pozwala na używanie jeszcze bardziej znanych skrótów z innych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel.

przez Arkusze Google

5. Zamknij menu i zacznij używać skrótów

Po włączeniu skrótów zamknij okno dialogowe i natychmiast zacznij z nich korzystać. Twój cykl pracy jest teraz zoptymalizowany pod kątem skrótów klawiaturowych!

50 najważniejszych skrótów klawiaturowych w Arkuszach Google oszczędzających czas

Opanowanie skrótów klawiaturowych dla Arkuszy Google może znacznie skrócić czas wykonywania powtarzalnych zadań. Oto lista 50 najważniejszych skrótów, które pomogą ci w pełni wykorzystać możliwości Arkuszy Google.

1. Skróty nawigacyjne

Poruszanie się po dużych arkuszach kalkulacyjnych może być uciążliwe. Te skróty nawigacyjne pomagają szybko poruszać się po danych, przełączać między arkuszami i łatwo znaleźć swoje miejsce.

Opis Skrót w systemie Windows Skrót w systemie Mac Przenieś do krawędzi regionów danych Ctrl + klawisz strzałki Komenda + klawisz strzałki Przenieś na początek arkusza Ctrl + Strona główna Fn + Komenda + Strzałka w lewo Przejście do ostatniej komórki z danymi Ctrl + End Fn + Komenda + Strzałka w prawo Przewinięcie o jeden ekran w dół Strona w dół Fn + Strzałka w dół Przewinięcie o jeden ekran w górę Strona w górę Fn + Strzałka w górę Rozwiń lub zwiń zgrupowane wiersze/kolumny Alt + Shift + Klucz strzałki Komenda + Shift + K Przejście do następnego arkusza Ctrl + Page Down Fn + Komenda + Strzałka w dół Przejście do poprzedniego arkusza Ctrl + Page Up Fn + Komenda + Strzałka w górę Przesuwanie o jedną komórkę naraz Klawisze strzałek Klawisze strzałek Otwórz okno dialogowe "Przejdź do zakresu" Ctrl + G Komenda + G

2. Skróty wprowadzania danych i formatu

Efektywne wprowadzanie danych i stosowanie formatów pozwala zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku. Te skróty upraszczają zadania, takie jak kopiowanie, wklejanie i stosowanie formatów, aby usprawnić zarządzanie arkuszem kalkulacyjnym.

Opis Skrót w systemie Windows Skrót w systemie Mac Kopiuj zaznaczone komórki Ctrl + C Komenda + C Wytnij zaznaczone komórki Ctrl + X Komenda + X Wklej skopiowane lub wycięte komórki Ctrl + V Komenda + V Cofnij ostatnią akcję Ctrl + Z Komenda + Z Ponów ostatnią cofniętą akcję Ctrl + Y Komenda + Shift + Z Wklej tylko wartości Ctrl + Shift + V Komenda + Shift + V Pogrubienie zaznaczonego tekstu Ctrl + B Komenda + B Kursywą zaznaczony tekst Ctrl + I Komenda + I Podkreśl zaznaczony tekst Ctrl + U Komenda + U Otwórz menu Format Alt + E Komenda + T

3. Skróty zaznaczania i edycji

Bezproblemowe zaznaczanie i edytowanie komórek może drastycznie zwiększyć wydajność pracy. Użyj tych podstawowych skrótów, aby szybko zaznaczać, edytować i zarządzać danymi w Arkuszach Google.

Opis Skrót w systemie Windows Skrót w systemie Mac Zaznacz cały arkusz Ctrl + A Komenda + A Zaznacz cały wiersz Shift + Przestrzeń Shift + Przestrzeń Zaznacz całą kolumnę Ctrl + Przestrzeń Komenda + Przestrzeń Wstaw nowy wiersz Ctrl + Shift + = Komenda + Shift + = Wstaw nową kolumnę Ctrl + Shift + + Komenda + Shift + + Usuń zaznaczony wiersz Ctrl + - Komenda + - Usuń zaznaczoną kolumnę Ctrl + Shift + - Komenda + Shift + - Przejście do następnej komórki Zakładka Edycja aktywnej komórki Enter Return Wypełnij zaznaczone komórki poprzednim wpisem Ctrl + D Komenda + D

4. Skróty do zarządzania danymi

Efektywne zarządzanie i analizowanie danych jest kluczowe w każdym arkuszu Google. Te proste skróty pomagają w sortowaniu, filtrowaniu i wykonywaniu obliczeń, aby dane były uporządkowane i przydatne do działania.

Opis Skrót w systemie Windows Skrót w systemie Mac Otwórz okno dialogowe zakresu sortowania Alt + D + S Komenda + Shift + R Zastosuj lub usuń filtr Ctrl + Shift + L Komenda + Shift + F Wstaw nowy arkusz Shift + F11 Fn + Shift + F11 Otwórz historię wersji Ctrl + Alt + Shift + H Komenda + Option + Shift + H Oblicz sumę zaznaczonych komórek Ctrl + Shift + T Komenda + Shift + T Oblicz średnią zaznaczonych komórek Ctrl + Shift + A Komenda + Shift + A Znajdź i zamień dane Ctrl + H Komenda + H Format jako waluta Ctrl + Shift + 4 Komenda + Shift + 4 Format jako procent Ctrl + Shift + 5 Komenda + Shift + 5 Format jako data Ctrl + Shift + # Komenda + Shift + #

5. Różne skróty klawiszowe

Te dodatkowe skróty obejmują zakres funkcji, które nie pasują do innych kategorii, ale nadal są niezwykle przydatne do różnych zadań w Arkuszach Google.

Opis Skrót w systemie Windows Skrót w systemie Mac Otwórz menu 'Pomoc' Ctrl + / Komenda + / Wyświetlanie lub ukrywanie paska formuły Ctrl + Shift + U Komenda + Shift + U Przełączanie trybu pełnoekranowego F11 Komenda + Control + F Wstawianie bieżącej daty Ctrl + ; Komenda + ; Wstaw aktualną godzinę Ctrl + Shift + ; Komenda + Shift + ; Otwórz menu formatu warunkowego Alt + O, D Komenda + Option + O, D Zamrożenie zaznaczonych wierszy lub kolumn Alt + W, F Komenda + Opcja + W, F Usuń obramowanie z zaznaczonych komórek Ctrl + Shift + 7 Komenda + Opcja + 0 Dodaj lub usuń komentarze Ctrl + Alt + M Komenda + Opcja + M Otwórz menu dodatków Ctrl + Alt + A Komenda + Opcja + A Rozwiń lub zwiń wszystkie wiersze Ctrl + Alt + 0 Komenda + Opcja + 0 Przejście do ostatniej komórki w wierszu Koniec Komenda + Strzałka w prawo Pokaż lub ukryj pasek boczny Ctrl + Alt + Shift + H Komenda + Opcja + Shift + H

Skróty te umożliwiają wydajniejszą pracę i skupienie się na tym, co ważne. Zmniejszają one również prawdopodobieństwo błędów spowodowanych powtarzającymi się ręcznymi czynnościami, dając większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

Limity korzystania z Arkuszy Google

Pomimo swojej wygody, Arkusze Google mają limity, które mogą wpływać na sposób ich wykorzystania do przetwarzania danych na dużą skalę lub zaawansowanych funkcji.

Zrozumienie tych limitów pomoże ci określić, kiedy Arkusze Google są wystarczająco dobre, a kiedy może być konieczne rozważenie innych narzędzi. Oto kilka limitów, z którymi borykają się użytkownicy Arkuszy Google:

1. Ograniczone obciążenie danymi Arkusze Google mogą obsługiwać do 10 milionów komórek w arkuszu kalkulacyjnym co może wydawać się dużą liczbą, ale może szybko stać się ograniczeniem dla dużych zbiorów danych. Jeśli pracujesz z ogromnymi danymi, możesz doświadczyć spowolnienia wydajności lub nawet przekroczenia limitu komórek.

2. Problemy z wydajnością dużych formuł

Podczas pracy ze złożonymi formułami lub wieloma obliczeniami wydajność Arkuszy Google może ulec pogorszeniu. Mogą wystąpić opóźnienia, wolniejsze czasy ładowania lub opóźnienia w aktualizacjach, co może zmniejszyć wydajność.

3. Brak zaawansowanych funkcji

Arkusze Google świetnie nadają się do podstawowej i średnio zaawansowanej analizy danych. Wciąż jednak brakuje mu zaawansowanych funkcji innych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel, takich jak Power Query, zaawansowane tabele obrotowe i bardziej rozbudowane opcje tworzenia wykresów. Ponadto, Arkusze Google nie pozwalają użytkownikom na zrobienie niestandardowych skrótów klawiaturowych.

4. Ograniczona automatyzacja i obsługa skryptów

Podczas gdy Arkusze Google oferują skrypt Google Apps do automatyzacji ale jest on mniej wydajny i łatwiejszy w użyciu niż bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak Python lub Excel VBA. Środowisko skryptowe może nie zapewniać skutecznego wsparcia dla złożonych cykli pracy lub projektów automatyzacji na dużą skalę.

5. Problemy z kompatybilnością

Mimo wsparcia Arkuszy Google dla różnych formatów plików (np. CSV, XLSX), niektóre formuły i formaty mogą zostać utracone podczas konwersji między platformami, zwłaszcza podczas przenoszenia między Arkuszami a Excelem. Może to powodować rozbieżności w danych lub raportowaniu. W niektórych przypadkach może być potrzebna zewnętrzna klawiatura, jeśli pracujesz na laptopie.

6. Dodatki z limitem

Chociaż Arkusze Google oferują zakres dodatków, ekosystem jest nadal stosunkowo ograniczony w porównaniu do innych rozwiązań programowych.

7. Utrata danych podczas scalania arkuszy

Łączenie dwóch Arkuszy Google, które odwołują się do siebie nawzajem, może prowadzić do utraty danych. Gdy odniesienia nie są prawidłowo utrzymywane podczas procesu scalania, możesz skończyć z niedziałającymi połączeniami i brakującymi danymi . Komplikuje to analizę danych i zmniejsza wiarygodność końcowych raportów.

Teraz już wiesz, jakie są limity, jeśli chodzi o Arkusze Google. Czy nadal jest to najlepsze narzędzie dla Twoich potrzeb, czy też potrzebujesz alternatywy dla Arkuszy Google, która może lepiej pasować do Twojego cyklu pracy? Przyjrzyjmy się temu!

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Arkuszy Google

Pożegnaj się z limitami Arkuszy Google i przejdź do ClickUp to platforma do zarządzania projektami, która wykracza poza organizację danych. Oferuje w pełni zintegrowany system do zarządzania zadaniami, współpracy z Teams i bezproblemowej automatyzacji cykli pracy.

ClickUp oferuje między innymi funkcje śledzenia czasu, gotowe do użycia szablony arkuszy kalkulacyjnych , funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak komentarze i edycja na żywo, automatyzacja zarządzania projektami i integracje.

As Morey Graham , dyrektor projektu obsługi absolwentów i darczyńców w Wake Forest, ujął to następująco:

Teraz możemy współpracować w ramach jednego systemu i mieć widoczność krytycznych danych. Pozwala to naszym różnym teamom raportować postępy, identyfikować obciążenia pracą i problemy z wydajnością, a także planować w bardziej dokładny sposób"

Morey Graham, dyrektor projektu obsługi absolwentów i darczyńców w Wake Forest

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki skrótom klawiszowym i skrótom klawiaturowym ClickUp

Chociaż ClickUp nie ma wbudowanej funkcji arkusza kalkulacyjnego, może zarządzać danymi w arkuszu kalkulacyjnym Widok tabeli ClickUp format. Pozwala to na śledzenie danych i połączenie ich bezpośrednio z zadaniami, podzadaniami i zależnościami.

Dodatkowo, widok tabeli zapewnia zaawansowane opcje filtrowania, sortowania i grupowania, umożliwiając analizę i wizualizację danych w szerszym kontekście projektu.

Masowa edycja danych za pomocą responsywnych, intuicyjnych tabel przy użyciu widoku tabeli ClickUp

Plus, Skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe ClickUp'a pozwalają na szybką nawigację i zarządzanie zadaniami, oszczędzając więcej czasu niż w przypadku standardowych skrótów w Arkuszach Google.

Oto jak widok tabeli, skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe ClickUp mogą usprawnić cykl pracy:

Niestandardowe widoki tabeli : Organizuj swoje dane w formacie podobnym do arkusza kalkulacyjnego, ale z potężnymi funkcjami, takimi jak niestandardowe pola, zaawansowane filtrowanie, sortowanie itp. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, zespołami czy danymi klientów, widok tabeli można dostosować do swoich potrzeb

: Organizuj swoje dane w formacie podobnym do arkusza kalkulacyjnego, ale z potężnymi funkcjami, takimi jak niestandardowe pola, zaawansowane filtrowanie, sortowanie itp. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, zespołami czy danymi klientów, widok tabeli można dostosować do swoich potrzeb Zarządzanie zadaniami : ClickUp integruje zarządzanie zadaniami bezpośrednio z Twoimi tabelami. Aktualizuj statusy zadań, przypisuj zadania do członków zespołu i zarządzaj terminami - wszystko z poziomu jednego widoku

: ClickUp integruje zarządzanie zadaniami bezpośrednio z Twoimi tabelami. Aktualizuj statusy zadań, przypisuj zadania do członków zespołu i zarządzaj terminami - wszystko z poziomu jednego widoku Wbudowane skróty dla wydajności : Skróty klawiaturowe ClickUp sprawiają, że przepływ pracy jest szybszy i płynniejszy. Na przykład, możesz ustawić przypomnienie, po prostu dotykając klucza "r" na klawiaturze

: Skróty klawiaturowe ClickUp sprawiają, że przepływ pracy jest szybszy i płynniejszy. Na przykład, możesz ustawić przypomnienie, po prostu dotykając klucza "r" na klawiaturze Przestrzenie do współpracy : Współpracuj w dedykowanej przestrzeni projektu i dodawaj komentarze i pliki bezpośrednio do zadań. Możesz także dokonywać edycji w czasie rzeczywistym w widoku tabeli, zapewniając, że Twój zespół jest zawsze na tej samej stronie

: Współpracuj w dedykowanej przestrzeni projektu i dodawaj komentarze i pliki bezpośrednio do zadań. Możesz także dokonywać edycji w czasie rzeczywistym w widoku tabeli, zapewniając, że Twój zespół jest zawsze na tej samej stronie Zależności i automatyzacja zadań: W przeciwieństwie do statycznych arkuszy kalkulacyjnych, ClickUp pozwala na automatyzację zadań i ustawienie ich zależności, zapewniając płynny przepływ projektów

Włącz skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe, aby zoptymalizować cykl pracy dzięki skrótom klawiszowym i skrótom klawiaturowym ClickUp

Oto kilka ogólnych skrótów klawiszowych ClickUp, które mogą być pomocne podczas pracy z danymi:

Akcja Skrót klawiszowy dla systemu Windows Skrót klawiszowy dla systemu Mac Otwórz centrum dowodzenia Ctrl+K Command + K Następne zadanie Ctrl+Shift+strzałka w prawo Ctrl+Shift+strzałka w prawo Poprzednie zadanie Ctrl+Shift+strzałka w lewo Ctrl+Shift+strzałka w lewo Pokaż/ukryj pasek boczny Q Q Utwórz nowe zadanie Ctrl+E Komenda + E Utwórz komentarz z zaznaczonego tekstu Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Utwórz zadanie z zaznaczonego tekstu Ctrl + Alt + T Cmd + Option + T Podświetl zaznaczony blok tekstu Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Powiel blok tekstu Ctrl + D Cmd + D Wyrównaj tekst do prawej lub lewej Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Wyrównaj tekst do środka Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Użyj kodu wbudowanego Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Zakotwicz link Ctrl + K Komenda + K

Notatka: Są to ogólne skróty klawiszowe. Konkretne skróty mogą się różnić w zależności od konfiguracji ClickUp i typu używanego widoku.

Ulepsz swoje skróty klawiaturowe dzięki ClickUp!

Skróty klawiszowe w Arkuszach Google mogą być najlepszym przyjacielem w przyspieszaniu zadań i utrzymywaniu danych w ryzach. Ale jeśli jesteś gotowy, aby wymienić te skróty na zupełnie nowy poziom wydajności, ClickUp pomoże Ci to osiągnąć.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne widoki tabeli i gotowe do użycia szablony, będziesz się zastanawiać, jak sobie bez niego radziłeś. Dodatkowo, płynna integracja i narzędzia automatyzacji ClickUp sprawią, że Twój cykl pracy będzie płynniejszy niż kiedykolwiek.

Gotowy, by porzucić tasowanie arkuszy kalkulacyjnych? Wypróbuj ClickUp i obserwuj, jak wzrasta Twoja wydajność (Twoje przyszłe ja będzie Ci wdzięczne). Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś!