Almanach kontra Notion (analiza porównawcza i alternatywa)

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia dokumentów jest jak wybór idealnej mieszanki kawy - potrzebujesz czegoś, co pasuje do Twojego cyklu pracy, utrzymuje Twój zespół w napięciu i nie pozostawia gorzkiego posmaku.

Użytkownicy Almanac Docs czują się tak, jakby ich ulubiona mieszanka została wycofana z półek sklepowych. Wraz z ustawieniem Almanac Docs na zamknięcie 31 stycznia 2025 r., wielu użytkowników szuka nowego, solidnego narzędzia do dokumentacji.

Popularną alternatywą dla niego jest Notion. Notion jest świetny ze względu na swoją elastyczność i zakres funkcji, co czyni go kuszącym wyborem dla tych, którzy zostali pozostawieni na lodzie przez wyjście Almanac.

Przyjrzyjmy się, jak te dwa narzędzia do współpracy, Almanac i Notion, wypadają na tle innych.

W tym artykule porównamy Almanac vs Notion, ich zaawansowane funkcje, łatwość obsługi i różnorodność, a także przedstawimy idealną alternatywę dla Almanac vs Notion (jest to

ClickUp

). Zaczynajmy.

Co to jest Almanach?

Via:

Almanach

Almanac to platforma do wspólnego zarządzania dokumentami zaprojektowana w celu konsolidacji profesjonalnych dokumentów i usprawnienia procesów zatwierdzania w zespole.

Kluczowe funkcje Almanac obejmują:

Wspólna edycja dokumentów

Dedykowane obszary robocze i foldery do zarządzania dokumentami

Galeria konfigurowalnych szablonów dla różnych typów dokumentów

Komentarze, opinie i zatwierdzanie dokumentów w aplikacji

Ponieważ jednak Almanac Docs wkrótce zostanie zamknięty, jego zaawansowani użytkownicy szukają niezawodnych alternatyw. Zanim więc zagłębimy się w porównanie, oceńmy najlepsze funkcje Almanac.

Najlepsze funkcje Almanac

Funkcje Almanac są odpowiednie dla Teams, które utrzymują ścisłą kontrolę wersji nad każdym udostępnianym dokumentem. Oto kilka funkcji, które wyróżniały się do tej pory:

Funkcja #1: Śledzenie kamieni milowych

Almanac zastępuje znaczniki czasu kamieniami milowymi, aby ułatwić nawigację po historii pracy.

Śledzenie kamieni milowych pozwala Teamsom na ustawienie kluczowych kamieni milowych w dokumentach - od definiowania konkretnych celów po ustalanie terminów i śledzenie postępów bezpośrednio w plikach. Co więcej, pozwala to na połączenie procesów zatwierdzania dokumentów z określonymi kamieniami milowymi i poprawia nadzór nad projektem i odpowiedzialność.

Najlepiej sprawdza się w projektach wymagających dokładnego monitorowania i koordynacji, zwłaszcza w przypadku wprowadzania produktów na rynek, kampanii marketingowych lub złożonych spraw prawnych

Funkcja #2: Wspólna edycja w czasie rzeczywistym

Edytor dokumentów Almanac umożliwia zespołowi jednoczesną pracę nad dokumentem. Oznacza to, że można:

Zobaczyć zmiany podczas edycji w czasie rzeczywistym

Zidentyfikować, kto edytował dokument za pomocą etykiet z nazwiskami wszystkich aktywnych osób w dokumencie

Podświetlać i dodawać adnotacje do określonych punktów

Etykietować osoby i zostawiać dla nich komentarze w dokumencie

Niemniej jednak jest to przydatne dla Teams, które muszą być współautorami dokumentów. Niektóre przykłady obejmują zespoły zajmujące się marketingiem zawartości, zespoły prawne sporządzające umowy lub zespoły ds. produktów opracowujące instrukcje obsługi.

Bonus Read: Dowiedz się, jak tworzyć skuteczne szablony dokumentów.

Funkcja #3: Zarządzanie cyklem pracy

Narzędzie do zarządzania przepływem pracy w Almanac pomaga usprawnić proces tworzenia dokumentów. Możesz ustawić proces zatwierdzania, przypisać zadania do określonych działów (i członków zespołu) oraz monitorować postęp dokumentacji na poszczególnych etapach projektu.

W połączeniu z integracją Almanac z popularnymi narzędziami innych firm, takie podejście do zarządzania przepływem pracy zmniejsza wąskie gardła i gwarantuje, że dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane na czas.

Almanach cenowy

Free Forever

Team (dla małych zespołów): $59/miesiąc

$59/miesiąc Pro (dla rozwijających się zespołów): $149/miesiąc

$149/miesiąc Enterprise (dla niestandardowych zespołów): Cena niestandardowa

Do zrobienia Almanac został założony w 2019 roku przez CEO Adama Nathana w San Francisco.

Co to jest Notion?

Źródło:

Notion

Notion to cyfrowy obszar roboczy, który łączy w sobie funkcje tworzenia notatek, zarządzania projektami, śledzenia zadań, tworzenia bazy wiedzy, organizacji danych i ogólnych operacji zespołowych w ramach jednej platformy.

Podobnie jak

wewnętrzne oprogramowanie wiki firmy

, Notion pomaga organizować pracę, zarządzać zadaniami, tworzyć listy do zrobienia i współpracować w czasie rzeczywistym w celu lepszego zarządzania projektami.

Ta elastyczność sprawia, że Notion doskonale nadaje się do poprawy zarządzania wiedzą i eliminacji silosów danych w organizacji.

Notion to jednak nie wszystko. 👇

Najlepsze funkcje Notion

Kluczową siłą Notion jest jego architektura. Prosty, czysty i wielofunkcyjny obszar roboczy, który może dostosować się do różnych potrzeb projektowych w różnych organizacjach.

Oto kilka kluczowych funkcji tego zunifikowanego obszaru roboczego:

Funkcja #1: Bazy danych Notion

Bazy danych Notion to zbiór powiązanych ze sobą stron Notion, które umożliwiają organizowanie danych na wiele sposobów.

Te bazy danych można niestandardowo dostosowywać za pomocą różnych typów pól i właściwości, od tekstu i liczb po daty i pola wyboru.

Korzystając z relacji i rozwinięć, można połączyć właściwości lub bazy danych między stronami i zdefiniować powiązania między elementami w celu dynamicznego zarządzania danymi.

Na przykład, baza danych zadań może być połączona z kalendarzem projektu, automatycznie aktualizując oś czasu, gdy zadania są dodane lub zakończone.

Funkcja #2: Zintegrowane możliwości AI

Notion integruje AI ze swoją platformą, aby ułatwić pracę. Na przykład możesz:

Używać AI do automatycznego wypełniania pól danych i właściwości odpowiednią zawartością/danymi z bazy danych

Tworzyć, edytować i formatować zawartość za pomocą Notion AI writer

Q&A, aby odpowiadać na pytania dotyczące konkretnych teamów, projektów i nie tylko, przeszukując obszar roboczy

Funkcja #3: Potężne możliwości niestandardowe i szablony

Notion zawiera tysiące gotowych szablonów do osobistego planowania i śledzenia wydajności (nawet na darmowym koncie), aby pomóc zespołowi być świadomym ich obciążenia pracą i obowiązków.

Niezależnie od tego, czy są to tablice projektów dla różnych nisz, czy notatki ze spotkań dla interakcji audio-wideo ze zdalnymi teamami, interfejs "przeciągnij i upuść" pozwala dowolnie zmieniać zawartość i dostosowywać się do praktycznie każdego cyklu pracy.

Funkcja #4: Opcje wielu widoków i przełączane listy

Wizualizacja informacji z baz danych staje się łatwa w Notion, ponieważ wspiera reprezentację danych w wielu widokach. Wybieraj spośród tabel, tablic Kanban i innych nośników reprezentacji danych, aby lepiej zrozumieć, czego wymagają Twoje produkty, niestandardowi klienci i usługi.

Podobnie, przełączane listy i zwijane sekcje pozwalają ukrywać i ujawniać odpowiednią zawartość, utrzymując strony w czystości i koncentrując się na danych.

Funkcja ta jest niezwykle cenna w scenariuszach zarządzania projektami, w których różni członkowie zespołu mogą wymagać różnych widoków tego samego zestawu danych.

Notion pricing

Free Forever

Plus: $12/miesiąc

$12/miesiąc Business: $18/miesiąc

$18/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Bonus Read:

Dowiedz się, jak korzystać z Notion AI

Almanac vs. Notion: Porównanie funkcji

Podczas gdy Almanac najlepiej nadaje się dla organizacji, które potrzebują ścisłej kontroli dokumentów i ustrukturyzowanej współpracy, Notion oferuje elastyczny, oparty na AI skonsolidowany obszar roboczy do zadań wykraczających poza zarządzanie dokumentami.

Oto krótka ocena porównująca funkcje każdej z platform:

Funkcja #1: Funkcje zarządzania dokumentami i współpracy

Almanac wyróżnia się w zarządzaniu dokumentami dzięki możliwości współpracy w czasie rzeczywistym i potężnemu rozszerzeniu kontroli wersji. Pozwala również wielu członkom zespołu na jednoczesną pracę nad dokumentem.

Chociaż Notion oferuje to samo, integruje te funkcje z różnymi formatami zawartości, od notatek i zadań po bazy danych. Dzięki temu Notion jest wszechstronną platformą do zarządzania wiki wiedzy, dokumentami i danymi.

🏆Zwycięzca: W porównaniu Almanac vs. Notion, Notion zdobywa koronę, ponieważ może współpracować i zarządzać dużym repozytorium dokumentów, działając niemal jak hub danych.

Funkcja #2: Możliwość zarządzania zadaniami i projektami

Zespoły programistów używają Notion do śledzenia raportów o błędach i planowania sprintów na widoku tablicy Kanban. Ten poziom integracji pozwala na zwinne zarządzanie projektami, w których zmiany są odzwierciedlane w zależnych bazach danych.

Zdolność Notion do wyświetlania danych w postaci list, kalendarzy lub tablic oznacza, że kilku interesariuszy, takich jak programiści, marketerzy i kierownicy projektów, może pozostać połączonych z tymi samymi danymi bazowymi za pomocą różnych widoków.

Z drugiej strony, funkcje zarządzania projektami w Almanac są ściśle dopasowane do projektów wymagających dużej ilości dokumentów. Teams zajmujący się rozwojem produktu mogą wykorzystać tę funkcję do śledzenia dokumentów wraz z fazami, takimi jak wstępna konceptualizacja i raportowanie zgodności z przepisami.

🏆Zwycięzca: Pomiędzy Notion a Almanac, Notion przejmuje pałeczkę w zarządzaniu projektami, ponieważ tworzy i łączy bazy danych do zarządzania zadaniami, planowania sprintów i złożonych alokacji zasobów.

Funkcja #3: Ekosystem niestandardowych szablonów i integracji

Użytkownicy Notion mogą szybko tworzyć dokumenty za pomocą dostosowywanych szablonów dla cykli pracy, takich jak onboarding klienta i potoki zawartości. Zamiast statycznych formularzy, szablony Notion towarzyszą dynamicznym blokom konstrukcyjnym, takim jak śledzenie postępów, pola wyboru, a nawet osadzone wideo.

Co więcej, Notion szybko współpracuje z szeroko rozpowszechnionymi narzędziami innych firm, takimi jak Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office itp. Dzięki temu Teams może pobierać dane z innych platform i utrzymywać wszystkie swoje narzędzia połączone ze sobą.

Na przykład, zespół produktowy może zintegrować swoją mapę drogową w Notion z tablicą Trello! A jeśli próbujesz nauczyć się jak stworzyć firmową wiki , Notion również wykonuje całkiem przyzwoitą robotę.

🏆Zwycięzca: Biorąc pod uwagę ograniczoną użyteczność Almanac do zadań związanych z dokumentacją, Notion deklasuje go pod tymi względami.

Almanac vs. Notion na Reddicie

Wiele Redditors skłaniają się ku Notion ze względu na jego wszechstronność w zarządzaniu dokumentami i bazami danych. Zwiększa wydajność dzięki opcjom personalizacji szablonów i ułatwia zarządzanie projektami.

Mój osobisty pulpit pokazuje tylko zadania na dziś, podzielone na kategorie według projektu (lub obszaru). Mogę przełączać się, aby zobaczyć oś czasu z nadchodzącymi zadaniami w danym projekcie (lub obszarze). Używam tego widoku pulpitu do ustawienia rano, triage'u przez cały dzień, a następnie zawijania i dostosowywania dat w razie potrzeby podczas kończenia pracy

Niezależnie od tego, jak atrakcyjny jest Notion, wielu Użytkownicy Almanachu nadal uwielbiają "wersjonowanie podobne do Git" Koncentracja narzędzia na dokumentacji pozwala użytkownikom planować i dokumentować każdy najdrobniejszy szczegół projektu.

_Almanac ma pewne wibracje GitHub z kontrolą branchów - co może być naprawdę pomocne, ale martwię się o krzywą uczenia się tego sposobu pracy, gdy muszę zabrać w podróż ludzi nieprzyzwyczajonych do planowania i dokumentowania procesów

Przeczytaj także:

15 najlepszych alternatyw i konkurentów Notion w 2024 roku

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Almanac vs. Notion

W związku z zamknięciem Almanac i ograniczeniami Notion, ważne jest, aby szukać narzędzi do zarządzania cyfrowym obszarem roboczym, które mogą to wszystko zrobić. A ClickUp udaje się zabłysnąć jako kompleksowa platforma dla wszystkich potrzeb związanych z wydajnością.

Bogate w funkcje narzędzie do zarządzania projektami, takie jak

ClickUp

pomoże Ci uzyskać tę potężną mieszankę elastyczności zarządzania, niestandardowego poziomu i ponad 1000 integracji.

Od współpracy nad dokumentami po wykorzystanie AI w celu zmniejszenia obciążenia pracą ręczną, musisz

sprawdzić, jak to narzędzie do tworzenia dokumentacji projektu

może być Twoim pomocnikiem w pracy. Zaufaj nam, naprawdę wyróżnia się na tle innych aplikacji.

ClickUp's One Up #1: Zaawansowane zarządzanie dokumentami

Wybierz ClickUp Docs, aby scentralizować wszystkie informacje o projektach i zadaniach dla właścicieli zadań

ClickUp Docs

funkcje tworzenia dokumentów zostały zaprojektowane tak, aby zmienić sposób współpracy Teams nad plikami cyfrowymi. Uwzględniaj wiele formatów zawartości połączonych z zadaniami i przekształcaj komentarze w gotowe do działania zespoły, a wszystko to przy jednoczesnym formatowaniu dokumentów za pomocą tabel, nagłówków, indeksów i nie tylko.

Co więcej, możesz tworzyć zagnieżdżone strony i podstrony w dokumentach, aby odzwierciedlić intencje kontroli wersji. Teams mogą również edytować te dokumenty na różnych platformach jednocześnie i pracować z zaawansowanymi funkcjami komentowania określonych sekcji.

ClickUp's One Up #2: Funkcje oparte na AI

Użyj ClickUp AI, aby szybko przywołać tekstowe i oparte na plikach punkty danych bez długich okresów oczekiwania podczas wyszukiwania

ClickUp Brain

oferuje natychmiastowe odpowiedzi na spontaniczne zapytania dotyczące dokumentów i projektów, które są rejestrowane. Dodatkowo, przypomnienia oparte na AI utrzymują projekt na właściwym torze bez codziennych ręcznych interwencji.

AI działa jak maszyna do tworzenia zawartości, pomagając w generowaniu raportów, e-maili, a nawet wewnętrznych biuletynów w ciągu kilku sekund.

ClickUp's One Up #3: Kompleksowy szablon Wiki

Pobierz szablon

Szablon Wiki ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zbudować kompleksową bibliotekę wiedzy dla Twojego zespołu.

Najważniejsze,

Szablon Wiki ClickUp'a

zapewnia zespołom kompleksowy dostęp do danych projektu zebranych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Ten centralny hub danych umożliwia wszystkim działom dostęp do informacji na żądanie, eliminując potrzebę czasochłonnych rozmów na temat znalezienia odpowiednich dokumentów.

Dostosuj go do wymaganego stylu brandingu, przypisz właścicieli i współpracowników do każdego pliku i stwórz całą listę procedur (SOP) - wszystko w ClickUp.

Archiwum szablonów: Również,

sprawdź te niesamowite szablony wiki

aby uzyskać więcej formatów, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Pobierz szablon

Który jest lepszy do zarządzania obszarem roboczym - Almanac vs. Notion vs. ClickUp?

Almanac przez długi czas zajmował przestrzeń zarządzania dokumentami. Ale odkąd zamyka swoją działalność, coraz więcej oczu skupia się na Notion i ClickUp.

Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o wydajność na trudnym rynku, Twoje zespoły nie mogą sobie pozwolić na kompromisy.

Łatwe do zrobienia funkcje ClickUp i ciągłe aktualizacje funkcji umożliwiły organizacjom korzystanie z wszechstronnego narzędzia. Na co więc czekasz?

Zarejestruj się w ClickUp za darmo

dzisiaj.